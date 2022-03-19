Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 24: остановка «закона Яровой» на год, 40 млрд рублей на рынок труда Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.
Санкции
США рассматривают отключение России от GPS, передаёт слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «РИА Новости». По словам Рогозина, если это случится, переживать не стоит, так как в России есть система ГЛОНАСС.
Реакция бизнеса и правительства
Американская нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России. Также производитель оборудования для бурения скважин из США Halliburton приостановил работу в России.
Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в России, пишет Bloomberg. Компания объяснила решение тем, что её продукцию могли использовать в военных целях.
Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли, в частности приостановку исполнения «закона Яровой» на год, льготное кредитование и «справедливую индексацию тарифов» — операторы смогут повышать тарифы пропорционально инфляции.
Правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда.
События предыдущего дня, 18 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
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Когда одна картинка говорит лучше всяких слов, особенно слов того, кто вчера что то опять говорят, говорил.
Скоро в пищевую плёнку будем заворачивать. Надеюсь ее делают в РФ без забугорного компонента.
штопать
Выражение "штопанный гондон" уже становится не фигурой речи.
Ну... можно крайнюю плоть заштопать... зашить дырку короче))
Ну тогда уж лучше химическая кастрация
А это не работает или работает холостыми?
Холостыми
Так я за!
Я думаю это у мужа нужно спрашивать. )
Процесс, насколько мне известно, необратим
Вазектомия обратима
лучше не слушать других ..
вазектомия - холостыми, а хим. катрация подавляет нервную деятельность, связанную с эрекцией и либидо. Бром чай солдатам - тоже некий вариант хим. кастрации ..
Тише, тише. Не надо нам такого, холостым🤣
Доктор, а что надо делать, чтобы не забеременеть?
Пить чай.
До этого или после этого?
Вместо этого?
Вы не понимаете, вам по телевизору обещали демографию поднять? Ну вот, план в действии.
Вам не обещали?
А у нас негров линчуют, исторически так сложилось
И всем ютуб премиум без рекламы. Правда, возможно ненадолго.
Не надо разводить панику, пожалуйста. В России полно отечественных презервативов, которые по качеству ничуть не хуже иностранных. В крайнем случае нам Китай их поставит. Китай уже сегодня поставляет в Россию миллионы вибраторов, мастурбаторов и анальных пробок.
Существование, таких как вы, как раз и подтверждает , что качество отечественных презервативов, не очень.
Передайте своему старшему, отправка таких новорегов , такого низкого уровня, оскорбляет аудиторию, уважаемого ресурса.
А найух вам не пойти?
Я извиняюсь...а Китай поставит такие же размерные линейки, как одежда на Алиэкспресс? На кукол и на свои привычные 9.7 см?
Не обращайте внимания, это бот. Зареган 19.03
Боже мой, я не знала, что боты знают ходовой ассортимент интим-магазинов. Извините, я ж как обычно, с порога со всей душой. Спасибо!
Ботами этим ассортиментом зарплату выдают. Не уж то вы наивно полагали, что тролли это такие же люди как мы?
По численности населения Китая качество их презервативов очень очевидно.. Жаль лишь одно, что ваши родители пользовались китайскими, а не нормальными
Мне кажется, вы не можете в иронию...
Да вас мамкиных юмористов от ботов хер отличишь
Ну.... Хз.... Я тут в ридонли давно сижу.
И маму люблю.
И с чувством юмора тоже все хорошо.
Все презервативы Durex делают на территории Китая. Как и все остальные.
Советские гандоны использовать чтоль?
Они назывались Напалечник. Но полезут явно не всем. В качестве смазки лучше сдобрить посным маслом.
Китай уже сегодня поставляет в Россию миллионы вибраторов, мастурбаторов и анальных пробок.
как то не по государственному... - а как же импортозамещение? - могли бы камаз и ваз загрузить вместо их остановки
Доверять создание презервативов стране с самым большим количеством народа это не знаю что.
Отвага и слабоумие.
Очередной петух с методичкой.
Если вы скушали сосиску и у вас осталась оболочка - не выбрааааасывайте!
Помню коробами когда-то покупал презики китайские и индийские рублей по 6-15 за упаковку с тремя презиками. Пока не научился кончать ей на лобок😆
Ни один китайский презик в жизни не порвался. Вроде только индийскими были какие-то проблемы. Так что можешь не боятся брать китайские дешёвые.
Зачем нам всем эта информация?
Рекомендую всём переходить на китайские презервативы. Вполне нормальные. Не рвутся. И стоят дёшево.
Ну вы прям живая реклама презервативов)
А вот здоровье стоит дорого. Есть ли смысл экономить на дешёвой резине, чтобы потом дорого лечиться.
Мммм, а ведь наверняка бюджет не будет выделять (или уже не выделяет) средства для закупки лекарств из недружественных стран для ВИЧ-положительных ))
Пиздец как всегда подкрадется незаметно
Магнит, 18.03.22
Красносельское ш., 2, корп. 3, Горелово
По мне так норм решение. Ебаные истерички хоть не будут все сметать с полок.
Вы не правы. Народ банально хочет экономить средства. Так как знает, что завтра будет дороже. И оно так и стало.
Вспомни гречку в прошлый раз. Ровно те же ебланы покупали гречку десятками килограммов минимум. Без реальных на то оснований.
А цены - так для барыг хапнуть прямо сейчас - святое дело. Гречка, да и сахар, не импортируется.
Гречка и сахар не импортируются, а оборудование, удобрения, инструменты и ПО, необходимые для их производства, импортируются.
Если бы в нашей стране создавали благоприятные условия для ведения бизнеса, то и это могли бы сами производить (но и санкции нам такие не вводили бы из-за сильной зависимости иностранных государств от нашей промышленности)
А что скажешь на то, что оборудование на сахарном заводе иностранное, оно ломается, запчастей нет и производство стоит.
Представьте ситуацию: гречка наша а упаковка нет.
Решаемый вопрос. В крайнем случае просто будет не пластиковый пакет.
В любом случае, рост цен не на импорт - это желание хапнуть побольше на паникерах, по большей части.
Вот вам другая сторона медали - Оборудование по сортировки, мойки, сушки, упаковки.Все от части забугорное.
Вы на производстве хоть раз были? Во время такой блокады, заводу выгодно снизить мощности, чтобы уменьшить возможный износ, что может привести к полной остановке.
Работал на производстве и подтвержаю. У нас в машиностроении снижение темпа производства на 25% снижало износ и затраты расходных материалов примерно на 40%.
В кризис 2008 года мы не стали брать дополнительные выходные дни, а просто начали работать медленее, и за полгода сэкономили несколько сотен миллионов и не потеряли ни одного сотрудника
Гречка, да и сахар, не импортируется.
они не импортируются, они экспортируются. за валюту. поэтому продавать за рубли даже задорого ее просто бессмысленно
Конечно норм, те кто помнят чем этот норм в конце 80-х закончился, этот норм привествуют.
Все уже подоражало 40-100%, а доходы у населения не выросли. Плюс все ещё подоражает на х%. Так что пусть закупаются впрок.
Подорожал тот же сахар из-за охуевания наших барыг, а основном. И не только сахар.
У тебя там рубль почти в два раза упал. Просыпайся.
Где? С почти 80 до 110.
И я не про курс ЦБ. На межбанке он сейчас примерно столько же стоит.
Так прибавьте к прошлым ценам 40% по сути, так и получится)
Да эти 15-рублевые за причино следственную связь не в курсе. Рубль упал в цене, а в подорожание товара виноваты "паникеры".
Много там с банкоматов доллары выдают? Про черный рынок, где менялы вылезли не слыхал?
На черном рынке ты хоть по тысяче можешь их покупать. Импортёры не по нему закупаются.
Рубль упал 75 до обязательной продажи 80% валютной выручки.
Импортеры закупаются по текущему курсу. А не пиковым которые были когда то. Так что говорить про выросший в два раза курс - ну такое...
Во-первых, это курс ЦБ - банки продают значительно дороже. Во-вторых цены теперь включают возросшие риски. В-третьих, если из 10 логистических компаний 9 отказываются или не могут привезти, десятая везёт дороже. Потому что спрос и риски.
Никто не мешает истеричкам встать в очередь на кассу второй раз :)
В чижике презервативы дюрекс 3 шт по 100₽ , закупайся гандонами!
Очевидно же опечатка, посмотрите озон, авито или офиц. сайт
Вот вам "опечатка" на Озоне. Вообще доверять сейчас ценам на маркетплейсе это такое.
Я пропустил. А почему подорожала так бумага?
Какой-то плёвый отбеливатель из финки везли. Сейчас начинают поставлять российские аналоги на ЦБК. Поэтому, если кому нужна бумага по 1200, то лучше брать сейчас, а то, через пару недель, будет снова по 200-300...
Без понятия, навеное из-за отсутствия ингредиентов для производства.
Отбеливатель из Европы
Химия импортная задействована в производстве.
Объявляю аукцион 😅
Зато план по рождаемости будет выполнен.
Не факт, у нас же все через жопу, будет в данном случае, в прямом смысле.
Рядом написано "повод пить"?)
Повод пить, есть всегда.
Хм. Сейчас на маркете. Это что за магазин у вас?
Ну купите, посмотрим привезут или нет. Это цена в ленте
В ленте они по 1100
Ну ок
уже только говорил и ничего не обещал? - как то непохоже на него
Очень похоже на фейк. Ценники отличаются+нигде такой цены нет🧐
Это где ж такие цены? Специально по сайтам маркетов прошёлся, меньше 1000₽ везде.
Презик дорого обходится народу.
Похоже тебя разводят. В аптеке такие по 500-600 руб.
Вот говнюки, это фейк, я вчера такие за 500 рублей купил.
Скоро дешевле будет родить и вырастить ребенка, чем купить презервативы.
"Большая четвёрка" нефтесервиса по3.14овала. Стройтехника вся нас кинула. Весь отряд automotive parts потихонечку сjobывает.
Я не понимаю, нас пытаются откинуть во времена лопат и плугов?
Все эти орущие "на завод" вообще понимают, что единственное, где сейчас хоть можно работать "на заводе" - это якутские карьеры? Что закрыты даже арматурные? Люди, которые так топили за "наше, нашу", вы давно на Каме ездили? А хоть раз вообще ездили? А вот будет у вас ремонт, вы очнётесь от новых цен? Когда конкуренции не будет, когда будет лишь фабрика массивного паркета и царские краски "Живица", вы очнётесь, когда они вам цены начнут крутить?
Пора переименовываться в "горевестник". Одно хорошо, в тёмные времена лучше видно светлых людей.
Список почивших:
Все так но единственное какие арматурные заводы закрылись за последнее время? А не 10-15 летней давности…
В Саратовской области был арматурный завод, закрылся, работы лишились многие в нескольких городах рядом и пгт. И такое происходит во многих регионах.
У Вас какой-то вопрос к временнОму акценту? Надо непременно найти "последнее время", то, что эти заводы закрылись за последние 20+ лет "правления", Вам "несчитово"? Основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?
Нет вопрос в том что я согласен с позицией что все плохо и будет ещё хуже. Но после 10-12 годов ни каких массовых закрытий металлургических заводов небыло. Комментарий и мой ответ на него касался только их. Вы же пишете что это происходит сейчас но приводятся закрытия заводов периода 15 летней давности. Я вообще ни как не защищаю что будет хорошо. Будет все сильно хуже, но давайте будем объективны. А передергивать заявления что вот все закрывается и приводить старые данные такое себе…и я не знаю какой завод в саратовской области арматурный вы имели в виду но сам Саратовский арматурный завод который был основан в 2000 году работал и работает. Была возня с ним по переделу владельцев но он есть и работает. И ещё раз закрыты УЖЕ как вы говорите произошло 12-15 лет назад …вы же тащите эти доводы в настоящее время. Был бы я новорег то сразу бы записали в кремлеботы и лахту.. но пока это вы передёргиваемое факты а я не защищаю власть и что они творят, страна реально будет катится с Адской скоростью в тар татары.
Про я "тащу" доводы в настоящее время - ещё раз, основного лейтмотива "работать негде, закрыты УЖЕ" - недостаточно?
Так прочитайте я же уже 2 раза написал что я согласен с этим и что будет хуже вы этого не можете прочитать?)) я пишу что вы привели в пример массовое закрытие мет заводов 15 летней давности а не периода 3-5 лет. Напишу в третий раз если вы два раза не можете прочитать все плохо и будет ещё хуже. Откройте глаза и прочитайте третий раз уже пишу …по Саратовскому заводу... Я написал что я не знаю какой завод в саратовской области вы имели в виду я не нашёл какой закрылся но нашёл что Саратовский завод работает. Вы можете прочитать что было написано. Вот в этом и перелистывания что вы даже не читаете )
Так и я с этим не спорю, я изначально это написала, пришли Вы, сказали про своё согласие, и вместо того, чтобы просто вместе погрустить про безработицу, Вы говорите "А передергивать заявления что вот все закрывается"....Норм так. Пришла, написала пост про то, что уже нет мест, куда на завод, своих хватает на оставшихся, и на тебе, я ещё "передёргиваю".
Но разве нет. Когда говорится о текущей безработице то не совсем корректно приводить данные почти 20 летней давности. На всех крупных мет заводах тот же ММК Северсталь и другие построены новые цеха и проведено переоборудование. Это не исправляет кардинально ситуацию но это же есть. Вопрос в том что я варюсь в металлургии и чуть чуть в курсе конкретно этой отрасли. Владельцы чувствуют себя последние годы очень хорошо, так как затраты на ФОТ у них в составе себестоимости минимальны и они не хотят платить людям хотя экономически могут. Вопрос в том что предложение рабочей силы для них больше потребности и поэтому они и не хотят платить. Затраты на фот в районе 3-4 процентов сейчас в металлургии
Я с Вами не согласна, но спорить не буду. Только порадуюсь, если эти новые цеха за рамками северной мерзлоты, где всегда нужны люди и вахтами, обеспечат закрытие вопроса по безработице для многих российских мужчин и женщин.
Они не закрывают. Но по вашей логике все российские мужчины и женщины должны работать на металлургических заводах. Отмечу мы ведём дискуссию только в рамках металлургии а не экономики страны которая в общем в яме.. и К лету пробьёт новое дно. Но я понимаю что вы имеете в виду что даже если на заводах более менее ситуация но это не решает проблему развала экономики и безработицы в рамках всей страны. Но я сразу писал вспомните что мы ведём речь только! О металлургии у которой в реальности последние 10 лет все хорошо.
Это уже смешно)
Это не по моей логике. Это по числу кратно увеличивающихся ежедневно комментаторов на VC, которые в каждой теме про закрытие того или иного дохода и платформ в инфополе кричат "вот и правильно! На заводы пойдёте работать!".
Ну они идиоты что я могу сказать ) вы поймите я поддерживаю вашу позицию и что вы не а самом деле имели в виду. Я только говорю что в металлургии все ок (пока) и она не решит ничего. Я же не писал что всем на завод) не нужно мне это приписывать я так как раз как и вы не думаю. Все пойдут копать огороды чтобы не умереть с голода. Неделю назад моему другу пришлось полностью остановить кондитерский цех с 40 работниками. В стране будет очень все плохо и люди пока даже не понимают насколько , так как не знают что такое товарные цепочки и как работает экономика. И к чему приводит тотальный спад покупательской способности.
Так и мне не нужно приписывать "по вашей логике все российские мужчины и женщины должны работать на металлургических заводах".
И? Если я РАДА за мужчин-заводчан и женщин-поваров (со многими знакома лично, мостостроевские и сталепрокатные вахты), которые сейчас, столкнувшись с сокращениями на своих местах, найдут новую работу в привычной среде, то это "по вашей логике все российские мужчины и женщины ДОЛЖНЫ работать на металлургических заводах".
И я ещё передёргиваю? Денис, как Вы себя чувствуете?
Отлично себя чувствую и морально и физически и слава богу экономически. Вы просто когда пишете какой то комментарий как то описывайте что вы конкретно имели в виду. А то пишите одно в голове имеете в виду другое и мысль получается не оконченной…а намёки на самочувствие ну такое себе …можете написать какие сталепрокатные вахты сейчас сокращаются на севере? Вы же про него ведёте речь? Хотя основная металлургия находится в центральной части. И Сибирь и там вахты не распространены. Мостостроение приплетать … дороги давайте, ещё что то. Мы вели речь исключительно о металлургии. Ну ладно спорить с вами я не буду дальше. Я говорил только о том что металлургические заводы пока чувствуют себя хорошо. Что в общем все плохо в стране я не спорил.
Вы так скоренько правите и дописываете посты, объясняя, что конкретно Вы имеете ввиду уже после моего ответа, а теперь говорите, что делать мне. Взаимно, Денис, взаимно)
О, опять добавочка)
Я очень рада, что и пока, и хорошо!
Я исправлю ошибки так то … все пропало все плохо ок ок .. так и есть просто речь была только о том что ни какого массового закрытия металлургических производств нет в последние годы и изначально я на это указал. И диалог велся только в этом ключе но вас штормит туда сюда. Привели данные закрытых заводов в 2005-2012 годах. И дальше этого догика вас не ведёт. Домой доеду подготовлю вам такую же подборку что было с 2000 годов введено и новые цеха но боюсь вам это не нужно. В то время когда у вас какие то мифические знакомые на северных вахтах, связанных с металлургией потеряли работу я более 10 лет работаю с самыми крупными металлургическими предприятиями и уж извините но владею данными что там. Но вы оперируете данными одна бабка сказала. Вспомните ещё заводы которые 50 лет назад или во время волны закрылись
О как. И знакомые у меня, чужого для Вас человека, мифические, и про заводы других отраслей, закрытых даже в 2011м - мне не скажи, лишь потому что Вы "варитесь в металлургии".
Я буду вспоминать то, что считаю нужным, я в отличие, не говорю Вам, 3-му лицу, что Вам делать и как Вам жить. Всего доброго.
Сибтяжмаш держался до 2011го, в Ижевске тоже, и без металлов остался ИМЗ. Ни швейных иголок, ни ружей. Всё в дефиците, от нормальной иголки до автокрана.
Я подожду, конечно, пока Вы допишете всё, что хотели, конечно, но не Саратовский арматурный завод, не в Саратове, а в Саратовской области, я написала буквами.
И Вы мне ещё говорите об объективности и передёргивании)))
А так как раз то со сталью в мире проблем нет и , если я ничего не путаю, российские металлургические заводы под санкциями и тут интересно только как долго они протянут.
Да какая разница, если они практически в идеальные времена (в 2022м нулевые действительно кажутся чём-то идеальным и стабильным) закрывались, то чтож с ними произошло бы сейчас? Моментальное схлопывание и разброс говна в радиусе границ нашей галактики
Между прочим, конкуренция как раз и убила наше производство
Ещё месяц такими темпами, и уже бюджетники с Лужников станут думать головой, а не желудком. Когда на полках ничего не останется или будет дорого, za превратится в противоположное.
Не начнут. Семь бед — один ответ: Байден — чмо. Что бы ни случилось, виноватым будет весь остальной мир. Там в прошивке нет функции рефлексии.
ВВП там так засвистывали, что пришлось Газманова включить.
Ах вот почему трансляция внезапно прервалась …)
А там не только бюджетники были, из Рязани с вполне себе небюджетных предприятий народ всем составом везли, целый завод.
Пируха вчера была - моё почтение 🤡
И все потому что Европа не лезет с войной нигде и никогда, 21 век на планете, всё уже спокойно живут и даже никаких стрессов всю жизнь. а Россия что ?? Всё про войну и вооружение, да нас не победить , да то да это ,
Кому вы нах нужны вообще?? Живите себе спокойно и живите, развивайтесь, доказывайте что вы лучше, умнее в других, остальных отраслях, не с войной, не с проблемами постоянными типа Газпрома в каждый холодный период ( как только зима на носу Россия даёт себе знать, десятилетиями это помню)
Думаю нужно было взять вам совсем другой вектор в этой жизни,
Не этот который у вас сейчас
С уважением. . .
Европа не лезет с войной нигде и никогда
Бляя, какие же наивные дурачки тут водятся.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_military_and_civilian_missions_of_the_European_Union
Monitoring, Training, Rule of Law, Border, ...
… АТО, Спецоперация
Ты прыгать перестань, сам же про EU написал. Там войну войной никто назвать не запретит.
Я написал, в надежде что хоь кто-то умеет читать
У вас же написано, что все с разрешения ООН. Кто разрешил россии лезть на Украину? Сама себе разрешила? Тогда чего сравнивать х..й с пальцем?
Так «нигде и никогда» или регулярно?
Вы сами читали то, что скинули? Или к чему вопрос?
Начало ветки посмотрите. @Алгоритм нул пишет: «Европа не лезет с войной нигде и никогда», что является ложью. Я привожу ссылку с перечнем военных операций ЕС, мне в ответ пишут что дескать если убийство людей в другой стране называется не «война» а как-то по другому или если это одобряет ООН то типа норм, можно. Это просто ппц двоемыслие.
Ну так они проводят операции по решению ООН в кои входит овердохрена стран. А не так, что какая-то страна 3го мира решила по надуманным причинам напасть на соседку и с глупыми глазами вопрошает: а что не так? А если Россия хочет действовать самостоятельно - то пусть откажется от всех благ цивилизации и живет, рассчитывая только на себя.
Причём тут вообще Россия? Мы говорим о военных операциях ЕС, они есть или нет?
Они есть. И вмешательства эти разумны и одобрены ООН. Когда та же америка ушла из Афганистана - куча местных обычных людей предпочли сменить страну проживания. Как так-то?
Поздравляю, у вас тоже двоемыслияе
Не стоит меня поздравлять. Если вам кажется, что все вокруг странные, то проблема точно не в них, а в вас.
Если бы россия внесла предложение спецоперации в ООН и получила одобрение, то была бы совсем другая история. Но россия, будучи лишь сырьевым придатком, решила, что она такая же могущественная, как америка. А это далеко не так.
Даже без вопроса о войне, разница между западом и Россией в том, что запад никому ничего не доказывает, а просто живёт, как может и пытается жить ещё лучше. Россия же до сих пор что- то доказывает, "догоняет и перегоняет", но главное в этом просто показать обёртку. То, что происходит внутри страны власть не интересует - зачем решать социальные проблемы, если можно ЧМ по футболу провести? Так и получается, что развития нет и неоткуда браться
Любая зависимость в любой сфере приводит к тому к чему приводит.
Нет, это война приводит к тому к чему приводит. На дворе 21-й век, все экономики более-менее развитых стран зависят от десятков других стран, и это нормально
Все верно, поэтому чтобы не было зависимости нужно бюджет не на войны тратить, а на развитие отраслей. Всё просто, чистая математика и никаких плясок с бубном.
Книга Спецоперация. Глава 7. И лился на Россию дождь санкционный сорок дней и сорок ночей.
*сорок лет
Пощадите население. Сорок лет будет слишком жестоко)
С какой страны санкции сняли быстрее чем, например, 20 лет?
Иран с 1979 года под санкциями. 43 года.
Напишите про фармацевтику. Очень много жизненно важных таблеток нет в наличии, которые везли из Франции. Также нет аналогов.
Пишите ещё больше общих фраз
Помимо Bosch, остановили поставки Sachs(концерн ZF) а это огромный пласт запчастей. В первую очередь сцепление и запчасти для кпп. Wabco-вся пневмосистема грузовиков, включая "наши" Камазы и союзные МАЗы.
Для каких грузовиков поставляет запчасти Бош?
Кстати LG тоже уходит, не было кажется этой новости.
https://www.boschaftermarket.com/ru/ru/parts/-/Auto_parts_and_accessories/
С учётом того, что всё армейское импортозамещают и цены запчастей бош явно выше, чем российских, то у меня большие сомнения, что там что-то используется в армейских машинах.
Ну, Камаз уже перешёл на технологию производства из 80х на некоторое время, так что заместить многое можно, вопрос исключительно в качестве
Редукторы, шестерни и другие агрегаты из металлов может быть и делают.
Вот совместные предприятия камаза:
1. производитель тормозных систем Knorr-Bremse Systeme;
2. производитель деталей двигателя, подвески, рулевого управления и трансмиссии Federal Mogul;
3. производитель грузовиков и комплектующих немецкий концерн Daimler AG и входящее в группу концерна предприятие Mercedes-Benz;
производитель и поставщик автозапчастей для транспорта из Германии Auger Autotechnik;
4. производитель Cummins Filtration inc под маркой Fleetguard — мировой концернпо изготовлению топливных, масляных, воздушных и водяных фильтров для дизельных двигателей;
5. ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий Robert Bosch GmbH;
6. производитель неоригинальных запасных частей TAS;
7. производитель и поставщик электрического автомобильного оборудования Prestolite Electric;
8. производитель фильтров MANN+HUMMEL;
9. производитель передних и задних ведущих мостов Madara;
10. китайский производитель комплектующих для рулевой системы Quanxing Machining;
11. производитель и разработчик турбокомпрессоров для дизельных двигателей HOLSET;
12. производитель различных автомобильных узлов и агрегатов PPT;
13. производитель компонентов автомобильной электроники Krauf;
14. производитель запчастей сцепления Euroclutch;
15. производитель сцеплений SACHS;
и другие предприятия.
Ассортимент собственных разработок очень ограничен.
Ну и новости сами за себя говорят: https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/623208d69a7947813494424c
В Набережных Челнах уже проблемы с краской для тягачей, знаю от бывшего, к сожалению, поставщика.
Печально, но выглядит совсем не уныло )
в теплых странах с постоянным климатом, можно хоть акварелью красить. У нас краска требуется всесезонная, которая не слезет с кузова от перепадов температур от -20 к +2 за 1 день.
coming soon! скоро на всех автозаводах России!:
Вот-вот. Перевожу "из говна и веток")
А производит камаз это всё на импортных станках или полностью отечественных? А программное обеспечение на заводе они используют исключительно отечественное? Про компьютеры и серверы пожалуй промолчим.
Там скорее всего электроника и платы управления двигателем. У меня отец на свою машину все сравнивал, что лучше, Бош или Симменс.