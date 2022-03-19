Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Sputnik , Алексей Никольский

Валюта и рынок

На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.

Санкции

США рассматривают отключение России от GPS, передаёт слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «РИА Новости». По словам Рогозина, если это случится, переживать не стоит, так как в России есть система ГЛОНАСС.

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Реакция бизнеса и правительства

Американская нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России. Также производитель оборудования для бурения скважин из США Halliburton приостановил работу в России.

Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в России, пишет Bloomberg. Компания объяснила решение тем, что её продукцию могли использовать в военных целях.

Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли, в частности приостановку исполнения «закона Яровой» на год, льготное кредитование и «справедливую индексацию тарифов» — операторы смогут повышать тарифы пропорционально инфляции.

Правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда.

События предыдущего дня, 18 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.