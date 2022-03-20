Финансы
Слава Шегай

Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 25: субсидии за наём сотрудников до 30 лет и заморозка активов ЦБ Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Sputnik, Алексей Дружинин

Валюта и рынок

На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции для нерезидентов из «недружественных» стран до 1 апреля. Например, заключать закрывающие сделки и проводить расчёты по сделкам, необходимых для прекращения обязательств.

Санкции

Австралийское правительство запретило местным компаниям экспортировать глинозем и алюминиевую руду в Россию. Основатель крупнейшего производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска уже находится под австралийскими санкциями.

Франция заморозила €22 млрд активов ЦБ России, а также средства и недвижимость попавших под санкции частных лиц на €150 млн.

Реакция бизнеса и правительства

За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Субсидия будет выдаваться поэтапно в течение шести месяцев.

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«Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников, в том числе пилотов и бортпроводников, в простой по не зависящим от работодателя причинам, пишет РБК. Это связано с ограничениями на международные рейсы и использование самолетов — так компания хочет снизить издержки, чтобы продолжать работу.

Epic Games будет жертвовать все вырученные средства с Fortnite пострадавшим жителям Украины. Благотворительная акция, к которой также присоединилась Xbox, продлится до 3 апреля.

События предыдущего дня, 19 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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Алексей Завитаев
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105
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Дуйсен Кабранидзе

лучшее

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0
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Владимир Воробьев

Сначала с людьми околопенсионного возраста провернули такой трюк, теперь с людьми "за 30". Отличный план, чо

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21
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Нелинейная структура данных

Эйджизм?)
Не пойму какие проблемы решаются такой мерой. Это поддержка молодёжи после закрытия макдаков и т.п. Нужно новые рабочие места открывать, а не увеличивать конкуренцию за старые.

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20
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Stas Vasilevskii

Зачем новые рабочие места ? Судя по тому, что уже 25 день событий которое государство обязывает называть 'спец. операцией', свободным молодым людям, скоро найдут работу в окопах Херсонщины, Сумщины и на улицах Мариуполя. Условия труда конечно так себе, но говорят ваши родные могут не плохо заработать... но при одном условии.

Мобилизация, все ближе.

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34
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Павел

Мобилизация, все ближе.
 Мобилизационный потенциал в России около 20млн, которых нужно кормить, одевать, подготовить, вооружить - не многовато ли будет для спец операции?

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3
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Stas Vasilevskii

Младше 30 думаю 20 миллинов не соберется.. Не хочу вас расстраивать, но большинство из этих 20 миллионов, по лестнице на второй подняться не смогут. Очевидно, что все 20 миллионов под ружье не поставят. Это в конце концов и бесмыслено даже там с точки зрения увеличения военного потенциала и тем более рисков внутренней безопасности.

Но ваша реакция немного удивляет, то есть тот факт, что России уже эта война встала в условный триллион долларов, хотя думаю настоящий порядок цифр может быть в долгосрочной перспективе намного, намного больше. И это не говоря о потери технологического потенциала и оттока мозгов. Вас не смущает ? Вы еще не поняли, плевать Владимиру Владимировичу, как люди живут. Надо будет снесет к чертям всю социалку для военных задач (извините задач спец-операции). Добавит какие-то дополнительные налоги... наскребут. Хоть на еще 300 тысяч, хоть на миллион, хоть на все 20.

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13
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Ярослав

А в какой период истории России царям не было плевать на население.Они всегда или развлекали себя или обеспечивали свою свиту деньгами.

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9
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Stas Vasilevskii

Да я с этим не спорю. С этой точки зрения все логично.

Обидно просто, что в 21 веке, Россия по прежнему в Феодализме живет.

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9
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Илья Попов

Разница в том, что сегодняшнему царю плевать и на народ и на свиту.

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3
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Павел

Младше 30 думаю 20 миллинов не соберется..
 Пусть даже 1млн соберется - смысла мобилизации это не добавляет.
Не хочу вас расстраивать, но большинство из этих 20 миллионов, по лестнице на второй подняться не смогут.
 Меня это не то, что расстроить не может, мне это сугубо пофигу. А вот паникерство с "мобилизацией", несколько, надоело.
Это в конце концов и бесмыслено даже там с точки зрения увеличения военного потенциала и тем более рисков внутренней безопасности.
 В паре сообщений, "мобилизация" и "увеличение военного потенциала", может лучше вообще все это сократить и придти к тому, что мобилизация в принципе сейчас не имеет смысла?
Но ваша реакция немного удивляет, то есть тот факт, что России уже эта война встала в условный триллион долларов, хотя думаю настоящий порядок цифр может быть в долгосрочной перспективе намного, намного больше.
 Ну если додумывать за оппонента - любая реакция будет удивительной. Я задал 1 вопрос, из которого вы вытянули и мое отношение к этому, а вопрос был относительно "близости" мобилизации и ее смысла.
Вас не смущает ?
 Смущает, как и перспективы, но как это относиться к предмету диалога?
Надо будет снесет к чертям всю социалку для военных задач (извините задач спец-операции). Добавит какие-то дополнительные налоги... наскребут. Хоть на еще 300 тысяч, хоть на миллион, хоть на все 20.
 Все возможно, но ключевое тут "Надо будет", вы действительно считаете, что это "надо будет" приближается с военной точки зрения?

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5
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Komopot Baster

Я так и не понял, почему нет смысла в мобилизации? Типо итак дела на фронте идут хорошо?

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1
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Павел

Есть идеи чем будет заниматься 1 миллион мобилизованных?

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2
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Stas Vasilevskii

Вы себе представляете, что военным дают автомат и говорят иди вот по той дороге в Киев и убивай всех врагов по дороге ?

Во первых мобилизация идет волнами. Сначала пытаются поднять наиболее подготовленных. Недавних там срочников например, прошлых ближайших наборов. Отставников в адекватном возрасте и потом постепенно расширяют. Во вторых, прежде чем их послать на фронт, нужны подготовительны сборы. Это время. По этому к такому шагу принято идти заблоговременно. Хотя зная нашу историю... могут и в правду послать просто так.

Ну и наконец-то, почему по вашему это бесмыслено ? Когда на 25 день войны наступление движется настолько медленно. Это говорит о потери стратегического преимущества и переходу к позиционной войне. Любая позиционная война в такой большой стране как Украина требует большое количество людских ресурсов.

Необходимость мобилизации при продолжения войны... и решения военных задач, ну как бы говорят о том, что мобилизация это очевидный вариант. Для этого не нужно быть военным экспертом. Люди к слову тебе нужны не только, чтобы по врагу стрелять, значительное количество ресурсов требуется например для снабжения такого широкого фронта.

Я не могу утверждать на 100 процентов, что мобилизация будет. Но ее вероятность очень велика. Тем более Путин говорил, что мобилизации не будет. А репутация этого человек и прошлый опыт таков... что это серьезный признак, что таки будет.

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2
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Антон piter

Дела на фронте идут не понятно как, так как никому не известен замысел операции. Варианты могут быть совершенно разные от "возьмем Киев за неделю" до "будем медленно наступать и выдавливать беженцев в ЕС, чтобы к следующей осени их там скопилось 10 миллионов, от чего ЕС офигеет".

Что совершенно точно, так это то, что потери войск (что по нашим данным, что даже по украинским), технически несущественны.

Что касается мобилизации, то МО легко и непринужденно прямо сейчас может отправить туда еще тысяч 100-150 из наличных резервов даже не вынимая людей из запаса. Вопрос в том, есть ли для них задачи.

Один нюанс. Если кто успешно получил лейтенанта на военной кафедре, еще относительно молод и бодр душой, то могут и призвать, как офицера. Но отправят, скорее всего, куда-нибудь на постах стоять в тылу.

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–1
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Stas Vasilevskii

В России примерно 300 тысяч профессиональных военных, более трети из которых, штабные работники, руководство и различный персонал. Призывников было за последний годы около 250000.

Объясните откуда у нас запасы на 250 тысячи ?
60 тысяч км, сухопутной границы кто будет охранять ?
На Курилах белых медведей оставим военную базу охранять ? Миротворцев с Армения, Осетии и Абхазии вытащим ? Всеровно в Китай вся древесина прямо по Амуру плывет, зачем там вообще какие-то пограничники. Моряков можно с подводных лодок и крейсеров снять и поездом пойти брать штурмом Суммы)) Или на надувных лодках Мариуполь с Одессой...

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1
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Антон piter

~300 тысяч - это только сухопутные войска. И это число - это без гражданского персонала. Никакой трети "штабных работников" там нет, так как генштаб - это другая структура. Ну а остальные административщики по уставу обязаны, если что, надеть шенель и идти в окоп.
~200 тысяч - погранцы
~350 тысяч - росгвардия
~45 тысяч - ВДВ (это, так же, отдельный вид войск)
~20 тысяч - морская пехота
~20 тысяч - всякие ФСБ и ГРУ

Всего, по данным американцев, на ТВД сейчас задействовано в районе 170-180 тысяч человек из ~935 вышеперечисленных. Расти еще есть куда без всякой мобилизации. За белых медведей на Курилах можно не беспокоиться - РВСН никуда сдёргивать не будут, а без этого всё это - пустое беспокойство.

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0
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3216q114

Вот это вполне реально, у меня так коллега в армии оказался в 1999году. Правда в Чечню не поехал, пригодился в дивизии. Призывали не всех а по специальностям, так что я даже не знал что призывали, так как никого больше не призвали из знакомых или коллег (а их того же возраста и с военной кафедрой хватает)

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0
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Max Payne

Отток и затраты это конечно плохо, но вопрос выживаемости страны важнее. Наверно по этому Россия существует?

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–4
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Леонид Гнездилов

А что мешало выживаемости? Ну, до операции, сейчас то да, вопрос выживаемости актуален

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0
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Ярослав

Ну оружие и одежда ещё со второй мировой хранится на складах, с кормежкой судя по новостям сложнее, подготовка не нужна "За Царя! За отечечество! " и в бой.

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2
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Pavel Petel

Еще не всех срочников отправили.

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3
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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

нас в армии кормили мороженной говядиной от 1946 года

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3
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Sentar

Уже закупают у китайцев.

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0
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Ярослав

Ну слава богу, теперь можно мобилизацию проводить.

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0
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Ezis Ozols

не многовато ли будет для спец операции?
 Ты ищешь логику в том, где ее не было с самого начала.
Там реально,либо была наивность, что на Украине все за Россию, либо наивность, что Украина меньше России и не выдержит, но логики в решениях не было изначально

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0
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Павел

Тут да, логически объяснить зачем вот это вот все - я не могу. Да и вообще мало кто может, а те кто могут если и сделают это, то только через много лет, да и то не факт. Печально это.

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3
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Валик Торсионный
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0
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Валик Торсионный

требуются люди категории B

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1
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Denis Kiselev

Голимый фейк же! В РФ все выплаты в любом случае номинируются в рублях. И при гибели до 7млн.

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1
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Мимопрохожий

При звонке по этому номеру гудков нет, через некоторое время звонок сбрасывается.
В пн надо ишшо раз набрать, но, вангую - голимый фейк, в баксах редко что-то указывают, уж в госструктуре точно.

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0
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Qwerty54321

На однушку в Москве родным даже нехватки...

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0
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Владимир Воробьев

У нас правовое демократичное государство. Дискриминация отсутствует в принципе)

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8
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Александр Полевой

Какие проблемы? Перераспределяют безработицу с молодых на другие возраста => боятся протестов людей до 30 лет, которые потеряли или не смогли найти работу и которым нечего терять - у многих еще нет семей. Думаю что выпускникам вузов этого года будет тяжелее всего - никто не захочет брать людей без опыта.

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4
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Павел

Возможно поддержка молодых специалистов без коммерческого опыта, те что-то типа оплаты за обучение молодого кадра.

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1
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Нелинейная структура данных

В данном случае поддерживаются не специалисты, а организации, которые берут их на работу. Поддержка идёт за счёт более возрастных работников, которые будут терять рабочие места. Шило на мыло. Причём такое будет очень распространено среди низкоквалифицированной рабочей силы, которую легко заменить.

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7
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Павел

Организации, тк они же будут тратить свои деньги на образование молодого специалиста. Далее специалист начнёт приносить деньги организации и поддержка уже не требуется. Этот процесс, видимо, хотят простимулировать.
которые будут терять рабочие места.
 От отрасли зависит, тк, к примеру, в разработке такой подход, замена сеньоров на джунов или стажоров - как минимум маловероятен.
Но повторюсь, это только предположение с моей колокольни .

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1
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Нелинейная структура данных

Тем кому это нужно и раньше вкладывались в обучение и даже открывали профильные учебные заведения из которых брали кадры. Как пример метрополитен, ж/д и их специализированные колледжи. Понятно,что в колледжах в основном учатся молодые ребята. А какие вложения в обучение охранника например? Несопоставимые. Вот у меня сосед-пенсионер подрабатывает охранником, а теперь его выпнут, потому что выгоднее взять 30-летнего и получить субсидии.

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1
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Павел

Тем кому это нужно и раньше вкладывались в обучение и даже открывали профильные учебные заведения из которых брали кадры.
 Раньше другие времена были. Да и вкладывали, в основном, крупняки, небольшие организации джунов не брали, если был хоть какой-то выбор.
А какие вложения в обучение охранника например? Несопоставимые. Вот у меня сосед-пенсионер подрабатывает охранником, а теперь его выпнут, потому что выгоднее взять 30-летнего и получить субсидии.
 Возможно, хотя сильно сомневаюсь, тк субсидия временная и врятли сделает зп на место пенсионера охранника привлекательной для человека в возрасте до 30.

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1
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Нелинейная структура данных

Профессия охранника только как пример, таких профессий много. Можно заменить 35-летнего на 25-летнего, если у тебя транспортная компания и большое количество персонала - это водители, грузчики. 3 МРОТ - это чуть больше 40000. Заменил 10 человек - получил 400000 на ровном месте.

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2
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Павел

Ну серебряных пуль не бывает, во всяком случае сделанных в условиях аврала - отсюда, да, кто-то будет злоупотреблять возможностью, главное, чтобы это злоупотребление не перевешивало профицит в других отраслях, если он будет, конечно. И надеюсь, он(профицит) все же будет, тк в этой лодке плывем. А как оно выйдет - посмотрим.

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0
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Владимир Воробьев

А по поводу создавать.. Как там говорят? "Все на завод"

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1
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Илья Попов

Все на сахарный завод!!!
Какой ещё сахарный, теперь он у нас карамельный.

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0
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Владимир Воробьев

В Рязани завод открыли?

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0
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Maxim Petrukhin

Я просто предположу. Костяк потенциальных протестов - всегда молодежь. Им особо нечего терять. Вот и пытаются их приземлиться и задобрить.

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1
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Елена Кучерявенко

Возможно, чтоб удерживать молодежь от отъезда

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0
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Нелинейная структура данных

Низкоквалифицированные рабочие и так никуда не собираются уезжать, а высококвалифицированные кадры этим не удержишь, т.к. никакой поддержки молодых специалистов здесь и близко нет.

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2
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Елена Кучерявенко

а высококвалифицированные кадры этим не удержишь
 А вот этого они как раз не понимают. Вспомните меры для айтишников.

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0
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Нелинейная структура данных

Вот именно. Отсрочка от армии - курам на смех))) Если они уедут, они и так служить не будут.

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0
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Елена Кучерявенко

Ну тут они видимо просекли, что народ бежит в том числе из страха всеобщей мобилизации. Но те меры, которые изначально предлагались и на которые власти пожмотились - тоже примечательны

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0
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Нелинейная структура данных

Эти предложения сработали бы в комплексе и я думаю очень неплохо бы сработали. Но в результате остался ноль без палочки. Да, ит-компании поддержали, но специалистам указали на дверь. Многие наверное почувствовали себя обманутыми после того, что первоначально анонсировалось и того, что осталось.

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2
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Qwerty54321

Там очень ограниченное количество айтишников кто попадает под условия

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1
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Pavel Loginov

Наймешь такого паренька... получишь выплату... а потом раз — и на фронт ехать нужно

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2
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Владимир Воробьев

Самому или пареньку?))

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5
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ИгорьOK

Паренька под рученьку и вдвоём на фронт!

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2
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Владимир Воробьев

А "таких" разве берут?)))

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2
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Леонид Гнездилов

А чтоб и не взять? Нестандартные времена требуют нестандартных решений))

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0
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Виталий Чухнов

Проверку военника никто не отменял.

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0
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Виталий Чухнов

До 30*

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0
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Владимир Воробьев

Я к тому, что если я захочу нанять человека за 30, хрен мне, а не субсидии. Вроде очевидно же🤷

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1
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Павел Воронов

Грёбаный стыд - даже сайты по подбору персонала запрещают указывать пол, возраст, ибо дискриминация запрещена законом. А тут такие привилегии.

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25
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Артем Зарикянц

Привилегии? 3 МРОТ за 6 месяцев на официально трудоустроенного человека?🤣🤣

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7
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Павел Воронов

Размер здесь не решает. С размером это к Ивлеевой.

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2
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Артем Зарикянц

Ну тогда бегите скорей берите кредит под 30% годовых, открывайте бизнес и официально трудоустраивайте людей до 30 лет. С такими субсидиями у вас нет шанса на провал!

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4
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Павел Воронов

Вы глупый? Или притворяется? Вопрос про дискриминацию по возрасту!!
У 29 лет выше!! вероятность трудоустройства, чем у человека 31 лет.(при прочих равных).
Схуяли спрашивается?

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4
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Артем Зарикянц

Очевидно, вероятность того, что безработный до 30 лет выйдет на улицу с плакатами выше, чем безработный после 30.

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5
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Павел Воронов

У уголовников тоже высока вероятность пойти грабить и беспределить, давайте за них по 5 МРот начислим))

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2
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Артем Зарикянц

В уголовники тоже первыми пойдут оставшиеся без дохода люди до 30 лет🙂

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2
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Павел Воронов

Я понял, вам до 30 лет.

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0
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Slava Reznor

открою тебе секрет, клал я с прибором на эти 3 копейки, приоритет в найме будет для наилучшего потенциального сотрудника по-моему мнению
и любой работодатель нормальный думаю будет думать так же

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0
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Павел Воронов

Единственная помощь которая нужна от государства для бизнеса, низкий ставка и доступ к кредитам, и низкий налог. Остальное само разрулится.

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3
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Alex

А где можно купить доллары по 103,95 рублей? Продайте, готов купить прямо сейчас.

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13
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Эксперт во всем

По 103 ? Вы серьезно? - никто вам их не продаст 🙂

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4
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Adam Badowski

А какой "уличный" курс сейчас? Спрашиваю без сарказма)
Около 130 наверное?

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0
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Alex

В пятницу был 300.

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4
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Жорик

Где это по 300 продать можно ?

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1
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Alex

продать нельзя, купить можно. на черных рынках Москвы.

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0
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Мимопрохожий

возьмите у меня по 200, пожалуйста :)

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0
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Alex

напишите в личку

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0
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ctqwa

Если вам не $100 менять, то как-то так выглядит самым выгодным вариантом. Не очень понятно правда что с этой наличкой потом делать.

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0
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Pavel Petel

Пожрать купить.

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0
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Vladimir Petrov

Подскажите, где находится ближайшее к Москве место, в котором продают жратву за наличные доллары?

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0
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Pavel Petel

Я про доллары потом поменять на рубли.

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0
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Vladimir Petrov

Нет совершенно никакой необходимости и целесообразности получать наличные доллары, чтобы потом поменять их на рубли.

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0
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Pavel Petel

Если тебе ПОТОМ будет нехватать на пожрат вполне есть толк держать наличную валюту. Даже в блокадном ленинграде можно было поменять золото на хлеб.

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1
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Vladimir Petrov

А рубли нельзя было на хлеб поменять?)))

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0
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Мимопрохожий

золотые червонцы только. Наличный кэш у спекулянтов особым спросом не пользовался емнип.

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1
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Леонид Гнездилов

Ну нет конечно, нахрен оно кому было надо?

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0
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Мимопрохожий

золото, конечно, можно будет поменять на еду, а вот доллары - не факт :)
З.Ы. а крипту ввиду потенциального отсутствия электричества - и вовсе никак.

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0
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Тимур Петров

Не понял ваш ответ. Человеку нужен кэш в валюте.

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–1
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Забор крови

Возможно, он имеет ввиду комиссию 12% на покупку доллара, при этом обналичить их с нового валютного счёта будет невозможно ориентировочно до 9 сентября.

Мне было бы интересно послушать объяснение, как получилось что Tether и оффшорный курс рубля приклеились к 103-107 руб/$.

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0
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ctqwa

Рынок в анабиозе, все связи сломаны. Чтобы оффшорный рубль закатать вниз нужно иметь хоть какой-то доступ к настоящему. В моменте на кухнях могут нарисовать любые цифры, но потом остается только смотреть на Мосбиржу, где сейчас буквально нефть в обмен на продовольствие.
А вот почему Tether до сих пор не отвязался от Мосбиржи для меня тоже загадка. Как вариант, у людей реально скопилось очень много крипты, что они продолжают выкупать рубль пока за него еще какие-то товары продают.

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0
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Васисуалий Лоханкин

В телеграм чатах по Москве немало продавцов по 112-115р за доллар.

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0
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Tati S

Зато Тиньков с радостью ваши автоматически продаст по 93 )) ну, в тех ситуациях,когда они имеют право продавать

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3
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Алексей Девятов

У любого брокера, нет?

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0
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- -

А в налик как? Или только циферки на экране?

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0
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Максим Афанасьев

Черный рынок)

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1
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3216q114

Говорят тинкоф до сих пор подвозит в банкоматы, и если повезет то их вполне можно снять, тут от локации все зависит. У меня коллега снял в начале недели в 4 утра, к тому моменту когда он снял там уже очередь собралась человек 30. (мск)

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0
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MadRat96

Может речь о стейблкоинах?

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0
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Сидор

Заголовок "субсидии за наём сотрудников до 30 лет" можно трактовать по разному
Я вот понял что дают субсидии на срок до 30 лет )))

Может, лучше "субсидии за наём сотрудников в возрасте до 30 лет"?

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12
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Gleb Tyutikov

Происходит то, что и должно было произойти. Паника в отношении рубля сменяется осознанием неотвратимости очевидного, и доллар с евро возвращаются на исходные позиции медленно, но уверенно.
Рубль всегда был волотилен, и в том, что происходит, нет ничего ужасающего. Все сценарии были проработаны "до".
А тем временем идет очередной сеанс одновременной игры на нескольких шахматных досках, в котором Национальный Лидер не имеет права проиграть ни оддной партии, ведь на кону - будущее России, сильной, независимой, суверенной и очистившейся от внтуренних предателей.
Ну смотрите сами:
1. Спекулянты отсечены;
2. Дефолта не будет;
3. Проблем с валютой в стране нет и не будет благодаря мудрым шагам ЦБ.
Ждите в конце года доллар по 80 и евро по 90, когда пыль осядет.

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–34
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Ярослав

"3. Проблем с валютой в стране нет и не будет благодаря мудрым шагам ЦБ."

Так почему я не могу получить доллары в банке если проблемы нет?

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25
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Gleb Tyutikov

Это огранчиительная и стабилизационная мера, к которой нужно отнестись с пониманием. Да, считаю несправделивым, что банки предлагают два курса: один - при обмене в кассе для тех, кто успел снять до рекомендаций ЦБ; второй - при обмене через приложение, и он менее выгоден.

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–24
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Ярослав

А когда эта мера закончится?Когда санкции снимут, то есть лет через 20-30?

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14
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Vladimir Petrov

Когда у людей, набравших наличные доллары, закончатся рубли и они понесут эти доллары обратно в кассы банков.

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0
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Мурад Муртазалиев

Смешно

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0
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Алгоритм нул

Мало вероятно,
Могут вообще не снять

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MadRat96

Глеб, вам не кажется, что уже не до сарказма людям?

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0
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Gleb Tyutikov

А я говорю без сарказма, сарказм давно закончился. Сейчас пошло отчётливое деление на своих и врагов по отношению ко многим внутренним вопросам. Путин все сказал по этому поводу четко.

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–1
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Герман Воронов

Блаженны верующие

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7
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Жорик

3. Проблем с валютой в стране нет и не будет благодаря мудрым шагам ЦБ.

По-моему не ЦБ запретил ввоз евро и долларов.

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4
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Gleb Tyutikov

См. валютную выручку.

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–2
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Antn Slmv

Чувак, я тебя прям обожаю, ты прям «хоесий»

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0
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Призванный единорожек88

Я правильно понимаю, что ты нанимаешь сотрудника до 30, вносишь его в учёт, а потом ему на работу приходит повестка именным письмом, и он уже обязан будет явиться в военкомат иначе уголовка по новому закону? Кайф че) 300 серебрянников

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4
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Вадимов Вадим

"За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ.."

Спасибо за царский подарок бизнесу: целых $300 за одного трудоустроенного!

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4
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добрая букашка
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Gleb Tyutikov

Как же Вас всех коробит от этих простых и правдивых слов.
https://youtu.be/k_TTbJPQ1c8

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–17
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Sylvan Urus
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–2
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Тимур Петров

Может хватит верить всем фейкам/паническим скриншотам распространяемые украинцами.

Если в одном магазине случайный/высокий ценник, не значит что такая ситуация во всей стране.

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2
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Sylvan Urus

https://www.ozon.ru/product/prezervativy-durex-elite-s-dopolnitelnoy-smazkoy-18-146894240/?asb=g0VE67T3GE6q%252B%252F1DWWLiYf6w06dLixZ28GH82IG4AJM%253D&asb2=KnW4xzFS7cSxzLj1rNzqmV60un2iCHaWx4ar9Gv3xP-e9stm2t2Cb8GJ0_GRDc1AWV4DS8zoMDiwHLtCLn76_g&keywords=durex&sh=wfQJb-F_5w

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0
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Тимур Петров

Даже ещё дешевле, у вас упаковка на 18 шт, а фейковый (скриншот с наброском) на 12.

Продолжайте верить украинской пропаганде.

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2
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MadRat96

Цены на Снегурочку на Озоне тоже украинцы распространяют?

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0
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Трагический динозавр

Она права, сам сегодня охренел когда увидел. Цена поднялась почти в пять раз! А знаете почему? У нас оказывается в стране нет хим продукции для осветления бумаги. Как вам такое? Производство бумаги встало. Нормально там наимпортозамещали...

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1
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Natasha Ivanova

Класс, опять дискриминируем по возрасту? Не, я в курсе, что в России это обычное дело, но постеснялись бы так открыто об этом говорить.
Вообще, мера нерациональная. У нас стариков и так больше молодежи, сейчас больше людей выйдет на пенсию, а заменить их некем. Плюс низкая рождаемость в 90х — те дети выросли, но много они своих тоже не нарожают.

Короче, лучше бы эти субсидии выдавали за найм людей с нужными навыками и опытом, а не по возрасту. Вылезти из экономической жопы, возможно, нам это не поможет, зато может, ещё глубже не упадем.

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3
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Tati S

Вот на это ругалась.

У нас и так эйджизм в полный рост. Рекрутеры после 35 тебя считают динозавром. После 40 твое резюме не парсят на сайтах с вакансиями.

А тут еще и работодателям поощрение, чтобы брали только молодежь.

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3
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Рандомный Рандом

Опять деду кто-то в штаны насрал.

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3
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Чит Чат

"За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ". Странные какие-то приоритеты.
т.е.милениалык оторым все похер - надо брать, а семейные и пред-пенсионеры - идите нахуй?

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2
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Skynet

Потому что они протестные. А семейным есть что терять – дети, импотеки... Я думаю, и вся эта льготная программа ипотеки формировалась именно из-за этого. Чем больше импотечников – тем больше людей которые никуда не выйдут.

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3
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Чит Чат

тоже так подумал.. ну это же пи...ец! Это же уеб...кое уничтожение наследия. Без наследия нет будущего! Через поколение аукнется, как не крути.

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0
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Антон Тюриков

Уберите НДФЛ с заработной платы сотрудников, кому меньше 31 года - вот это будет реальная поддержка

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2
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Mikhail Shamov

Почему только меньше 31?

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Антон Тюриков

Я вообще за то, что бы НДФЛ убрали всем сейчас, у кого ЗП меньше 200 000 рублей. Но тут в статье про субсиди для найм сотрудников до 30 лет, потому и написал

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Дмитрий Сорвачев

Тогда всем уж, а то, что это за эйджизм?

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1
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Нелинейная структура данных

А ты и дальше жить собрался?))

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Mikhail Shamov

Да я вообще уже ископаемое тогда, тридцать восьмой год идёт :)

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Дмитрий Сорвачев

Столько не живут)

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Михаил Величко

Потому что это способ найти уклонистов - через работодателя :)

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Vladimir Petrov

И как это повлияет на количество рабочих мест для молодежи?

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wlad
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Ржавая вилка

Очередная подачка под видом благого дела?
Почему никто не говорит о призыве в армию для этих самых людей до 30?
Есть нехилая вероятность уехать на юг, правда не на курорт.

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1
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Andrew, просто Эндрю

"Субсидии". Как давно я не слышал это слово.

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Роман Ермаков

Слава, спасибо за статью!

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0
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