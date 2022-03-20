Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Sputnik , Алексей Дружинин

Валюта и рынок

На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции для нерезидентов из «недружественных» стран до 1 апреля. Например, заключать закрывающие сделки и проводить расчёты по сделкам, необходимых для прекращения обязательств.

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Санкции

Австралийское правительство запретило местным компаниям экспортировать глинозем и алюминиевую руду в Россию. Основатель крупнейшего производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска уже находится под австралийскими санкциями.

Франция заморозила €22 млрд активов ЦБ России, а также средства и недвижимость попавших под санкции частных лиц на €150 млн.

Реакция бизнеса и правительства

За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Субсидия будет выдаваться поэтапно в течение шести месяцев.

«Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников, в том числе пилотов и бортпроводников, в простой по не зависящим от работодателя причинам, пишет РБК. Это связано с ограничениями на международные рейсы и использование самолетов — так компания хочет снизить издержки, чтобы продолжать работу.

Epic Games будет жертвовать все вырученные средства с Fortnite пострадавшим жителям Украины. Благотворительная акция, к которой также присоединилась Xbox, продлится до 3 апреля.

События предыдущего дня, 19 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.