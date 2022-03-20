Финансы
Слава Шегай

Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 25: субсидии за наём сотрудников до 30 лет Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

1126 просмотров
Фото: Sputnik, Алексей Дружинин

Валюта и рынок

На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.

ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции для нерезидентов из «недружественных» стран до 1 апреля. Например, заключать закрывающие сделки и проводить расчёты по сделкам, необходимых для прекращения обязательств.

Санкции

Австралийское правительство запретило местным компаниям экспортировать глинозем и алюминиевую руду в Россию. Основатель крупнейшего производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска уже находится под австралийскими санкциями.

Реакция бизнеса и правительства

За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Субсидия будет выдаваться поэтапно в течение шести месяцев.

События предыдущего дня, 19 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
2
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
Алексей Завитаев
Ответить
12
Развернуть ветку
Владимир Воробьев

Сначала с людьми околопенсионного возраста провернули такой трюк, теперь с людьми "за 30". Отличный план, чо

Ответить
4
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Эйджизм?)
Не пойму какие проблемы решаются такой мерой. Это поддержка молодёжи после закрытия макдаков и т.п. Нужно новые рабочие места открывать, а не увеличивать конкуренцию за старые.

Ответить
2
Развернуть ветку
Владимир Воробьев

У нас правовое демократичное государство. Дискриминация отсутствует в принципе)

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Воробьев

А по поводу создавать.. Как там говорят? "Все на завод"

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Возможно поддержка молодых специалистов без коммерческого опыта, те что-то типа оплаты за обучение молодого кадра.

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

В данном случае поддерживаются не специалисты, а организации, которые берут их на работу. Поддержка идёт за счёт более возрастных работников, которые будут терять рабочие места. Шило на мыло. Причём такое будет очень распространено среди низкоквалифицированной рабочей силы, которую легко заменить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Организации, тк они же будут тратить свои деньги на образование молодого специалиста. Далее специалист начнёт приносить деньги организации и поддержка уже не требуется. Этот процесс, видимо, хотят простимулировать.
которые будут терять рабочие места.
 От отрасли зависит, тк, к примеру, в разработке такой подход, замена сеньоров на джунов или стажоров - как минимум маловероятен.
Но повторюсь, это только предположение с моей колокольни .

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Наймешь такого паренька... получишь выплату... а потом раз — и на фронт ехать нужно

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Воробьев

Самому или пареньку?))

Ответить
1
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Проверку военника никто не отменял.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

До 30*

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Воробьев

Я к тому, что если я захочу нанять человека за 30, хрен мне, а не субсидии. Вроде очевидно же🤷

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Воронов

Грёбаный стыд - даже сайты по подбору персонала запрещают указывать пол, возраст, ибо дискриминация запрещена законом. А тут такие привилегии.

Ответить
4
Развернуть ветку
Alex

А где можно купить доллары по 103,95 рублей? Продайте, готов купить прямо сейчас.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сидор

Заголовок "субсидии за наём сотрудников до 30 лет" можно трактовать по разному
Я вот понял что дают субсидии на срок до 30 лет )))

Может, лучше "субсидии за наём сотрудников в возрасте до 30 лет"?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Финансы
Alexey Arhipov
Немного о крипте: о биржах и коинах в наше время

Доброго времени суток, уважаемые. Я не буду статью размежать кучей каких-то картинок, а постараюсь ответить на вопросы, которые мне в различных статьях задают люди, касательно крипты и того, где же хранить деньги, чтобы их не потерять.

7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Диана Листопад
Завещание, смерть и председатель ЖСК

В прошлом году у меня умерла бабушка. Она завещала мне квартиру. Дом был кооперативным и никаких документов о собственности нет. Единственный вариант — справка о полной выплате паёв от председателя. И здесь началось самое интересное.

17
Приёмная
Никита Горячев
«Для избежания отмывания денежных средств, вам установлен лимит» — ограничения в банке «Тинькофф»
386
Личный опыт
Zaebaniy Underground

Не так давно пытался продать квартиру жительницы США (россиянки на ПМЖ живущей в штатах уже около двадцати лет) по доверенности, и вот чем всё закончилось:

2
Больше статей
null