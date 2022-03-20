Главное в экономике на фоне событий на Украине, день 25: субсидии за наём сотрудников до 30 лет Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
На выходные ЦБ установил курс доллара в 103,95 рублей, евро — 114,39 рублей.
ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции для нерезидентов из «недружественных» стран до 1 апреля. Например, заключать закрывающие сделки и проводить расчёты по сделкам, необходимых для прекращения обязательств.
Санкции
Австралийское правительство запретило местным компаниям экспортировать глинозем и алюминиевую руду в Россию. Основатель крупнейшего производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска уже находится под австралийскими санкциями.
Реакция бизнеса и правительства
За наём сотрудников до 30 лет в 2022 году работодатели смогут получить субсидии размером в три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Субсидия будет выдаваться поэтапно в течение шести месяцев.
События предыдущего дня, 19 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Сначала с людьми околопенсионного возраста провернули такой трюк, теперь с людьми "за 30". Отличный план, чо
Эйджизм?)
Не пойму какие проблемы решаются такой мерой. Это поддержка молодёжи после закрытия макдаков и т.п. Нужно новые рабочие места открывать, а не увеличивать конкуренцию за старые.
У нас правовое демократичное государство. Дискриминация отсутствует в принципе)
А по поводу создавать.. Как там говорят? "Все на завод"
Возможно поддержка молодых специалистов без коммерческого опыта, те что-то типа оплаты за обучение молодого кадра.
В данном случае поддерживаются не специалисты, а организации, которые берут их на работу. Поддержка идёт за счёт более возрастных работников, которые будут терять рабочие места. Шило на мыло. Причём такое будет очень распространено среди низкоквалифицированной рабочей силы, которую легко заменить.
Организации, тк они же будут тратить свои деньги на образование молодого специалиста. Далее специалист начнёт приносить деньги организации и поддержка уже не требуется. Этот процесс, видимо, хотят простимулировать.
которые будут терять рабочие места.
От отрасли зависит, тк, к примеру, в разработке такой подход, замена сеньоров на джунов или стажоров - как минимум маловероятен.
Но повторюсь, это только предположение с моей колокольни .
Наймешь такого паренька... получишь выплату... а потом раз — и на фронт ехать нужно
Самому или пареньку?))
Проверку военника никто не отменял.
До 30*
Я к тому, что если я захочу нанять человека за 30, хрен мне, а не субсидии. Вроде очевидно же🤷
Грёбаный стыд - даже сайты по подбору персонала запрещают указывать пол, возраст, ибо дискриминация запрещена законом. А тут такие привилегии.
А где можно купить доллары по 103,95 рублей? Продайте, готов купить прямо сейчас.
Заголовок "субсидии за наём сотрудников до 30 лет" можно трактовать по разному
Я вот понял что дают субсидии на срок до 30 лет )))
Может, лучше "субсидии за наём сотрудников в возрасте до 30 лет"?