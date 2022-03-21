Финансы
Могучий утюг

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 26: возможные новые санкции ЕС и США, киносети заморозят цены Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 19-21 марта в 103,95 рубля, курс евро — 114,39 рублей.

На открытии Мосбиржи доллар стоит 105,78 рублей, евро — 115,8 рублей.

Торги облигациями федерального займа на Мосбирже в секции фондового рынка будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.

По остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, аналогичном 18 марта 2022 года.

Санкции

Евросоюз обсуждает вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России в ходе подготовки пятого раунда санкций, выяснило Reuters.

США также рассматривают вопрос о расширении санкций против России: они могут затронуть новые банки и сектора экономики, включая нефтегазовый.

Реакция бизнеса и правительства

Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с 21 февраля 2022 года выросли на 30-60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров и экспертов.

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Правительство может включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники — «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разработчиков российских процессоров Baikal и «Эльбрус», рассказали источники РБК.

Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения продукции, участники рынка столкнулись с дефицитом тетрапака и картона, рассказали «Ведомостям» два ритейлера и производитель продуктов питания.

Новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood. В конце февраля компания уже приостановила поставки в Россию. Среди её брендов, в частности, масло Anchor.

Крупнейшие российские кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров.

«АвтоВАЗ» отправит часть сотрудников в простой из-за нехватки компонентов. На заводе в Тольятти работников отправят в простой в период с 21 по 25 марта, в Ижевске — с 23 по 25 марта.

11 марта Gett и Rosecliff Acquisition Corp договорились о прекращении соглашения об объединении бизнеса. Сервис надеется стать публичным, «когда рынки вернутся в более активное состояние».

События предыдущего дня, 20 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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162 комментария
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Илья Мишин

введении нефтяного эмбарго
нравится не нравится, терпи моя красавица

оккупанты должны страдать

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2
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Aleksey Telyshev

Какой же евросоюз оккупант, за что им несчастным страдать

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7
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Илья Мишин

причем тут евросоюз, от евросоюза ни одной ракеты не упало на территории украины и ни один солдат не убил украинца

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10
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Den Red

Может так получится что евро союз будет и нато бомбить Украину в будущем они всегда так делают вступают и открывают второй фронт в конце что б кусок получить

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2
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Aleksey Telyshev

Подозреваю этнические венгры хотят провести референдум и спрыгнуть с титаника Украино

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–2
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Qwerty54321

Западную часть надуться желающие присоединить

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–1
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Дмитрий Белов

Это исторически выглядит логично. Западные украинцы были всегда земледелтцами, но упросили Ленина отдать им донецкокриворожскую республику с промышленностью. И он отдал, но народ то там остался со своей идеей независимости - и реально странно, почему нас отдали хлебопашцам? И это было недальновидно, как мы видим сейчас, Хотя конечно ужасно и цинично так рассуждать.

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–1
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Влад Шушкевич

Чё ты несёшь вообще? Западная Украина стала частью СССР во времена, до которых Ленин не дожил даже. Ну и на западе Украины была развита индустрия (нефть, уголь - во Львовской области, кстати, есть единственный город, который находится прямо на промышленном нефтевом мечторождении) до начала разработок восточноукраинских бассейнов, которые, внезапно, начали осваивать первыми американские промышленники, как тот же Джон Юз, основатель Юзовки, пардон, Донецка.

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0
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Дмитрий Петров

Часть ракет и бомб было произведено на деньги от Евросоюза. А торговля газом так и сейчас приносят режиму млрд долларов ежедневно. Газ идущий по газопроводу через ту же Украину.

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6
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Aleksey Telyshev

у них свой путь работы с бывшей малороссией

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–2
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Илья Мишин

малороссия это что-то из серии Захарченко донецкого не к ночи упомянутого?

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–1
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Aleksey Telyshev

История вам в руки

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0
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Илья Мишин

история моей страны начинается с 1991 года как независимое государство которое с 2014 года пытается оккупировать российская федерация сначала Крым и Донецк с Луганском, теперь Харьков, Херсон, Сумы, Киев под ударом

а про малороссию что-то там Захарченко заикался перед уходом на концерт к Кобзону

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7
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Ну Привет

Как же Вы надоели уже

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18
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Aleksey Telyshev

Не волнуйтесь, она через месяц так же скоропостижно закончится, мне нравится проект Новороссия, как минимум у него славная история и нет чучел типа бандерки

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1
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Илья Мишин

ну раз "нравится" такая история, то черпай санкции двумя руками)

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0
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Aleksey Telyshev

Тут ведь как, с вами все уже решено а мы в Европой договоримся, ибо еще Маркс говорил что капитал ради прибыли пойдет на все.

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1
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Ivan Demidov

Смотрю все еще стадия отрицания. Ну-ну. Подождем месяц и обновлений цен в магазинах.

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3
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Леонид Гнездилов

А вот оказалось, что нет, капитал скрепней наших склеп))

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0
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Qwerty54321

Я почитал тут на выходных Стрелкова - у них другое восприятие истории...Объединим русский мир и всё такое. Пока все русские не объединятся никакого развития России не может быть.

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Сергей Я

история моей страны начинается с 1991 года
 И заканчивается с приходом Зели с Бидоном. Ну да ладно, не будем об этом. Всем мира и здоровья.

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–1
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Дмитрий Белов

91 год идёт по пизде, как видишь. Сейчас у тебя стадия истерики или депрессия. И я не глумлюсь, сам не хотел оказаться в вашей ситуации.
Почитай про донецкокриворожскую республику начала 20 века. Это было почти отдельное государство.

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–1
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Илья Мишин

мне не важно что там было в начале 20 века это все было и прошло, давай лучше за будущее расскажи, что у вас там щас, что конкретно предлагаете Украине при обьединении? Пенсию 50$ с 70 лет что еще? Это позор ребята жить на доллар в день это просто позор сидели бы как мыши и решали этот вопрос, но нет полезли в чужой "огород" жизни учить ну молодцы че теперь будете жить на 50 центов в день

пока у вас пенсия 50 центов в день за обьединение даже не заикайся! Ну а после 24 февраля 2022 то уже никакие деньги не помогут обьединиться

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0
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Дмитрий Белов

Русский мир - отстойная идея. На её основе не будет объединения. Будет другая концепция - евразийство, без тупой привязки к русской нации. Объединение западного мира и Азии.

В Евразийский союз Украине нужно вступать. В рублевую валютную зону. Далее США развалит Евросоюз, зачем доллару конкурент в виде сильного евро. И некоторые страны из распадающегося Евросоюза вступят в Евразийский.

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–5
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Илья Мишин

я тебе еще раз говорю пока в расие пенсия 50 центов в день, они с идеями обьединения могут идти за военным кораблем следом

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0
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Дмитрий Белов

Не, ты не понял. Это процесс не быстрый. Когда(без если) вопрос с нато будет решён, украина ещё поварится в неопределённости 2-3 года, потом вступит в Евразийский.
Пенсия в РФ 6 баксов в день. у тестя только что спросил) откуда ты взял 50 центов?

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–2
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Илья Мишин

Пенсия в РФ 6 баксов в день.
Если 15 тыщ пенсия, минус коммуналка пятера, остается 10. По курсу 150 это 66 долларов 66/31 = 2 доллара 10 центов. Учитывая что цены щас вырастут в два раза, купить ты сможешь на два бакса столько же как год назад на 1 доллар.

И то 15 тыщ это жирная пенсия с "Собянинскими" надбавками, а так то в среднем десятку в зубы и гуляй.

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–1
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Евгений Стрелков

Тебя чего заклинило то на нашей пенсии?

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2
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Дмитрий Белов

Это пенсия в Московской области. В мск наверное раза в 1,5 больше.
Да пенсия это вообще прошлый век, как молодой человек про пенсию может рассуждать. Я своим родителям крипты купил, акции. Вот это и есть пенсия, а не гроши от государства. И все так сделают, особенно сейчас - когда акции упали и крипту почти легализовали.

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1
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Дмитрий Белов

Общество должно стать взрослее. Надеяться на государство и его пенсии - это инфантилизм, глупость, слабость.

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1
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Voronko Славик

Это не жирная пенсия с Собянинскими надбавками. Так моя бабка в Кирове получает, это минималка, ТК у неё нет рабочего стажа (прерван). А дед 30 к получает, но это потому что он мчсник

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1
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Qwerty54321

Только кроме Лукашенко торговать за рубли никто не хочет https://rus.azattyq.org/a/31759817.html

А зачем Украину в это втягивать. Были бедной европейской страной, ну и остались бы, но с целыми домами и жителями.

Россия заявила о «едином рублевом пространстве…
Евразийский экономический союз приступил к формированию «единого рублевого пространства», заявил…
rus.azattyq.org
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0
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Дмитрий Белов

Это всё временно. Санкции снимут(про эти сам Госдеп говорит) когда войска выведут - пускай это и не завтра случится, и не послезавтра. Казахстан рубль нормально примет. Вопрос времени.

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0
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Дмитрий Белов

Ну как бедной... При должном управлении - богатейшая страна Евразии будет.

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0
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Евгений Кузовкин

Скажите, вас, случайно, не заставляли в детстве слушать Кёртиса Джеймс Дже́ксона?

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0
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Maxim Petrukhin

Как считаете, следует ли предпринять меры по ограничению вмешательства Московского княжества в дела остальной территории РФ? Ну, там, Волжской Булгарии, сибирских ханств ипр.

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1
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Дмитрий Белов

Я не понимаю ваш троллинг, сорри)

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3
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Марат Шайхутдинов

Ага, а вооружение тоже Евросоюз в/на Украину и компоненты для этого вооружения России не поставляли?)

Ток не говорите, что важно то, кто нажимал на курок.

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1
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Илья Мишин

за Джавелины и Байрактары низкий поклон! от души!

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–5
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Aleksey Telyshev

До последнего украинца?

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0
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Сергей Я
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0
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Max Edush

не при чём, но если полную замену ресурсам не найдут - страдать будут

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0
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Заходил вчера

на баррикады вышел уже?

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3
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Zaebaniy Underground

Чел, почему ты не входил на митинг в 15 году, когда меня чуть на куски не разхреначило ракетой в Донецке? 🤔

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0
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Komopot Baster

+15р

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0
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Ярослав

"Правительство может включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники — «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разработчиков российских процессоров Baikal и «Эльбрус»"

Зачем?Чипы всё равно делали на тайване.

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21
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Robert Mkhitaryan

Мб начнут делать у нас

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–10
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Artem St

Они картон не могут сделать, а вы про процессоры.

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41
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Sasha Playgaz

они, это кто?

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1
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Revenant

Российские предприятия.

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2
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Андрей Рядькин

эффективные менеджеры

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2
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Илья Мишин

ага из говна и палок процессорные плиты выращивать

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27
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Max Edush

Ну, электронику у нас делать могут. Правда технологии от 60нм вроде, но для ускоспециализированных задач хватит

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–1
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Илья Мишин

Ну, электронику у нас делать могут.
базару нема

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12
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SPS Fun

Игры серии «Электроника» — линейка советских портативных игровых устройств с жидкокристаллическим экраном. Индекс «ИМ» означал – игра микропроцессорная.
Девайс собирали с 1984 года под общей торговой маркой «Электроника» во многих предприятиях Советского Союза. Например, этот был собран на «Северодонецком Приборостроительном Заводе» (г. Северодонецк, Украина).
В большинстве игры этого семейства являлись точными копиями и вариациями электронных игрушек Game & Watch серии «Wide Screen», выпущенной компанией Nintendo в 1981—1982 годах (EGG, Octopus, Mickey Mouse, Chef и другие).

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3
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Сергей Ребров

Все верно. Думаю, в современной России даже "Ну погоди" не получится сделать без поддержки извне.

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2
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Sasha Playgaz

1. хочу напомнить, что в это время был первый Game Boy), и это Японцы.
2. а из-за таких предателей, как половина DTF (которые вообще не знают истории, кроме как потыкать на кнопки), нашу страну в то время и развалили (откуда быть вообще чему-то, если людей в Неве топили?) предатели!
3. никак в голове не укладывается, как живущие здесь, на своей родине едят, спят, трахаются (извините), воспитанные своими родителями люди… поворачивают свой язык против всего этого?!
4. я родом 1990 года. все 30 лет я смотрел, как Россию унижают, тюкают со всех сторон. надоело! Илья Мишин, я просмотрел ваш профиль, и увидел только желчь… уезжайте из страны, нам такие «русские» не нужны!

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–1
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Alex

Для ракет)

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–1
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Ярослав

Там архитектура сделана спецально под производство на определённом оборудование которого в РФ нет.

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4
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Илья Мишин

у них скрепы вместо кремния)

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2
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N N

Ну, эти шуточки-прибауточки давно уже никому не смешны

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2
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Влад Шушкевич

Не начнут, это очень сложный процесс, состоящий из множества этапов. Ни на одном этапе нет готовности. Микроэлектроника осталась на уровне 91 года. Плюс у Байкалов могут лицензию отобрать.

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0
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Александр У

"Отличные" результаты быстрой(нет) победоносной(такое) спецоперации(это по другому называется).
Почему то вспомнил про аргументы повышения пенсионного возраста "реформы" 2019го года, что это единственный способ. Деньги с пенсий перенаправили фонд национального благосостояния. Теперь стало очевидно, для чего копились такие огромные запасы в фонде национального благосостояния, вместо действительно нужных инвестиций в экономику.

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19
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Марина Гришина
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18
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Johnny Vorony
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2
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Вячеслав Осадчий

По-моему на фото очевидно другой пуховик )

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1
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Максим

Как вы это находите?) У меня вот точно такой же пуховик из баона за 7000 со скидкой) Может не прям точно такой-же, но я бы в жизни не нашел 10 отличий)

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0
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Евгений Стрелков

А что, хорошая была тема. В современном русле экологии.

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0
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TLGM x Event

Когда из "ящика" говорили, что дефицита товаров не будет. Видимо имелось в виду "Пока не будет".

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9
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Илья Мишин

хлеб соль будут, может сахар еще, а о других товарах речи не шло :)

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8
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Артур Анатольевич Ротарь

Сахара уже в Москве нет 🤦🏻‍♂️

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2
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Заходил вчера

откуда вы дурь такую берете?

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0
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From Syberia

Ну я в Подмосковье живу, в магазинах сахара нет - был в верном, перекрестке, глобусе, ленте, пятерочке, магните, ашане

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1
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Заходил вчера

Он даже в самокате есть, ладно вы боты тупые, но других людей за идиотов держать это перебор.

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–1
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From Syberia

Дата регистрации 4 марта
В магазины сходи и посмотри на полки, или я должен прийти из супермаркета и заказать сахар отдельно из самоката, заплатив за доставку? Это и есть дефицит, отсутствие возможности приобрести товар привычным способом. Вас там набирают вообще слабоумных, что ли?

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3
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Заходил вчера

Даже я при регистрации с 4 марта знаю что в Самокате бесплатная доставка, но откуда вам этого знать, вы же сначала орете на сайте, а потом думаете.

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–2
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From Syberia

Бесплатная доставка, наивный чукотский юноша. Владелец альтруист, наверное, зарплата курьера ни разу в цену товара не заложена

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0
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Заходил вчера

То есть тебя сам факт что сахар есть в наличии и по цене магазинной уже не смущает? теперь ты переживаешь за курьера?

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–1
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From Syberia

Ну, окей, тебе виднее из другого региона, что тут у нас есть, а что нет в магазинах

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0
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Заходил вчера

Вас даже как нашкодившего щенка тыкнуть носом в кал, вы все равно будете нести пургу.

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–1
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Юлия Сударикова

В азбуке 100% есть 😬 пятёрочки и тд это бабушек-паникеров магазины в основном, у дома) В короноизоляцию же тоже полки пустые были с гречей и сахаром. А потом все появилось опять. Паника.
И не пойму, чего греча то всем далась, например? Рис и макароны не то что-ли?

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2
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Zaebaniy Underground

Может его нет потому, что все начали его скупать ? 🚬🤔

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0
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From Syberia

А какая разница, почему его нет

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–2
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Zaebaniy Underground

Чувак, если в магазин завозят тонну сахара, и его разбирают то тут явно дело в том, что кто-то этот чертов сахар запасает.

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0
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From Syberia

Меня, как конечного потребителя, это мало интересует. Меня интересует, что не могу прийти и купить пачку сахара в магазине

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–1
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Zaebaniy Underground

Вопросы к администрации магазина таки, чего это у них бабки всё разбирают.

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1
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Заходил вчера

Может ты не можешь купить потому что в этот момент занят написанием тупых комментов? Пиши адрес, я так уж и быть потрачу 100р закажу тебе на дом сахара.

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–1
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Revenant

Видимо, вы с дедом в одном бункере сидите. Попробуйте сходить в народ, посмотреть что там и как.

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1
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Заходил вчера

Я для таких идиотов как вы скриншот приложил, что даже в доставке Самокат есть сахар, я уже не говорю про магазины.

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–4
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Revenant

Слушай, Вася, обычные люди коих большинство, ходят по магазинам ножками. Так вот если пройтись по крупным сетевым магазинам - там шаром покати. Или ты реально веришь, что бабки исключительно через Самокат закупаются? Откуда вас таких недалёких берут только?

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1
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Заходил вчера

Мне особо не доставляет разговор с низкоуровневыми молекулами, но для тебя сделаю логический вывод, что если сахар есть даже в таких не популярных как доставка Самокат, то он есть и в магазинах. Или тебе мозг не дает сделать дальнейшие выводы о том что самокат его не сам производит?

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–4
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Revenant

Я верю своим глазам в магазине. А ты - циферкам в интернетах. Небось и в Деда Мороза ещё веришь.

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0
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Заходил вчера

извиняюсь, я даже преувеличил твои способности. за сим откланяюсь.

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–3
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Eduard Belyavcev

Живу с СПб. Сахар вчера удалось без проблем купить. Не исключаю того, что просто пришел в удачное время

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0
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Random Dude

Сахар уже всё

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0
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Илья Мишин

сушите сухари чо

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0
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Jonathan Lynn

сухари это ещё оптимистично

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0
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Юности вольная птица

Как в анекдоте <а кормить в дороге никто и не обещал>?)

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0
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TLGM x Event

...

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0
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Andrew Coldfan

товары будут, но никто же не сказал какие)

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0
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Артур Тимо

На основе наблюдений сделал вывод.
Те кто хуй без соли доедали и перед войной, им все равно на эти санкции, в их жизни ничего не изменится, ну там будут мясо не 2 раза в неделю а 1 раз покупать. Какие-то теории строят о том что сейчас все своё будет, какие-то мифические заводы заработают, свою электронику делать начнут ( хотя до этого она из импортных комплектующих была собрана). И это от безграмотности, глупости, нету даже малейшего понимания о том как построены процессы.

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10
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Юлия Сударикова

Полностью согласна!
«Все своё наконец будет, давно пора, придумают что-нибудь, без них заживем нормально!» — «любимые» мои фразы.

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0
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Aleksey Telyshev

Интересно, если евросы откажутся от нефти то чем все для них закончится

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–2
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Dmitry Polyanovsky

Закупкой у других источников.

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24
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Заходил вчера

каких других?

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–1
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Для закладок

Договор с Катаром на закупку газа

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4
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Заходил вчера

Это в ваших фантазиях можно за пару дней нарастить добычу?)

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0
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Dmitry Polyanovsky

Зачем же сразу пару дней. Достаточно заявить о решении отказаться, а рынок сделает свое.

А уйти можно и планомерно за пару, а то и несколько лет, постепенно снижая закупки каждый квартал.

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8
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Mishka

Вы, похоже, физику прогуливали в школе. Здесь речь не про наращивание добычи, а ее замещение. Там, где раньше Китай скупал ресурсы, появился Запад с более вкусными ценами (и другими классными ништяками вроде оффшоров для местной элиты и всякого качественного ширпотреба для масс). Китай при этом ничего не потеряет, ведь у него будет РФ, у которой альтернативных источников сбыта просто не будет.

Самое забавное, что Запад уже начал перестройку импортных цепочек, а вот что будет делать РФ, не совсем понятно - мощности в Китай и так загружены до предела, а на их расширение нет ни денег, ни технологий, ничего нет.

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0
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Antn Slmv

Когда страна перестаёт быть адекватной, то можно и ускориться, а учитывая, что это в интересах потенциального экспортера и всех стран ЕС, то тут нет ничего невозможного. Пусть закончат не через неделю, а через полтора года, но закончат и этот срок пролетит быстро

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0
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Заходил вчера

они с 2014 года собирались ускорится, получилось?

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0
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Aleksey Telyshev

К счастью у Катара нет такого количества и трубопровода нет и не будет, а газовозами возить дело затратное, терминалы, пираты, акулы, всяко бывает

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1
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Заходил вчера

В фантазиях комментаторов есть)

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1
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Mishka

На расстояние >1к км танкеры ВСЕГДА выгоднее трубопроводов. Не говоря уж о том, что танкеры дают возможность направлять ресурсы в наиболее прибыльные регионы в данный момент времени.

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0
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Antn Slmv

Нефть и газ есть не только у нас, есть ещё Норвегия, есть Катар (кстати будет странно, если выберут их), есть Азербайджан и много ещё стран. Мы провели трубу, молодцы, значит и другие тоже смогут.

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0
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Andrew Coldfan

в мире десятки стран с нефтью и газом, почему клоуны думают, что росея незаменима?

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0
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Aleksey Telyshev

Насколько это просто сделать, при условии что НПЗ ориентированы на конкретную нефть

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0
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Dmitry Polyanovsky

Просто точно не будет, но возможно, вопрос техники и средств, и оо и другое имеется.

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0
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Николай Берестов

У инопланетян

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0
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Леонид Гнездилов

А мне пофик, чем у них закончится, я вижу, что у нас хреново начинается))

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6
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Ivan Demidov

Ничем особым. Повышением цен на нефть процентов на 10-20. А вот чем это закночится для России можно представить.

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Aleksey Telyshev

Это коллапс экономики, перевозки встанут

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Ivan Demidov

Не встанут. Цены были и выше. И ничего. Не встало.

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Aleksey Telyshev

Когда, напомните

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Ivan Demidov

В гугле забанили?

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Aleksey Telyshev

Понятно, ваши фантазии Гуглу не найти

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Заходил вчера

Вы нашли у кого спрашивать, он тут утверждает что цена на нефть при отказе от Российской вырастет всего на 10-20%, хотя даже без отказа от нефти из рф с декабря цена выросла на более 40%. Обычный писака без аргументов.

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Sergei Timofeyev

Когда наливаешь пиво, то тоже много пены, потом после отстоя пена спадает и приходится доливать. Тут также.

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Максим

Смотри, берешь бокал. Наливаешь прям на самое дно чуть чуть. Болтаешь это по кругу. И потом по стеночке льешь до полного бокала, и пены не будет вообще)

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Заходил вчера

Можно теперь ту же мысль, но без аллегорий? не понял вас

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Ivan Demidov

Жаль потраченного времени на спор с человеком, который не может загуглить цену нефти ~10 лет назад. Вы батенька превзошли все ожидания.

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Andrew Coldfan

а если учесть инфляцию $, то в целом даже при цене нефти 150-170 сейчас в худшем случае будет небольшой краткосрочный кризис, и быстрый откат обратно

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Денис Демидов

Рекорд стоимости за всю историю торгов был зафиксирован в июне 2008 года, тогда цена достигла $139,83.
 https://www.gazeta.ru/infographics/kak_menyalas_tsena_na_neft_marki_brent_za_30_let.shtml#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%8E%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E,%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B.Ru%C2%BB

Как менялась цена на нефть марки Brent за 30 лет
Цена на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла и достигла…
www.gazeta.ru
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Заходил вчера

про 10-20 процентов смешно) Они будут так же покупать не российскую нефть как и Украина покупаете не Российский газ у Польши.

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Ivan Demidov

Ну если смешно, то смейтесь. Нефть, в отличии от газа, можно закупать и в других местах свободно. Я думаю, что эмбарго именно на нефть вполне вероятно. На газ нет, но нефть другое.

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Заходил вчера

Если свободно то почему до сих пор не закупали? с 2014 года почему не закупали? Может хоть немного углубите свои знания?

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Ivan Demidov

Закупали везде. Вы явно плохо понимаете о чем пишите. Но спорить не вижу смысла. Вот введут эмбарго и увидим. Кто был прав, а кто нет.

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Заходил вчера

Отличные аргументы) удачи

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Ivan Demidov

И вам не хворать новорег.

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Andrew Coldfan

может тебе стоить углубить свою пятую точку для того чтобы там помещалось больше информации? потому что думаешь ты явно ею, а не мозгами?

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Dmitry Polyanovsky

Газ тоже. Турция уже предложила провести трубу через себя для Израиля.

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Ivan Demidov

«Провести трубу» (тем более откуда?) это не 2 месяца. И терминал для СПГ не построить за полгода. От газа Европа отказаться не сможет. Пока. Это самый самый крайний вариант.

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0
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Dmitry Polyanovsky

Возможно не явно выразился. Из Израиля в Европу.

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0
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Денис Демидов

Газ в виде СПГ уже тоже можно свободно закупать, доля трубопроводного газа активно падала до текущего конфликта, а сейчас будет стремительно обваливаться.

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Dmitry Polyanovsky

Кинотеатры теперь перейдут на хиты? "Морозко". Не зря же базу Мосфильма с вражеского Ютуба убирали, готовились

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7
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Oleg Solovev

Вообще, рано говорить о результатах. Осенью уже можно делать первые выводы, больше всего интересно антикризисное управление наших господ. Но что бы меня не заминусили, тоже напишу "ужас, мы все умрем!!""

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5
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TLGM x Event

Последнюю строчку в угоду слабомыслящим, можно было не добавлять. Без того депрессивно.

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–1
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Богдан Водолазский

Все идёт по плану.

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5
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Oleg Zhuravlev

Все хуже и хуже.....

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4
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Sanjar Tolibjonov

Подскажите пожалуйста, сейчас реально где-то купить доллар по ЦБ курсу?
Слышал что некоторые с Тинькофф снимают по 114, но не во всех банкоматах есть как я понял.

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0
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N N

Приезжаете в Казахстан с деревяшками и меняете их на деньги без наценок банков-спекулянтов и комиссий

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3
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Марат Шайхутдинов

Айфоны там тоже по норм ценам?)

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0
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Jonathan Lynn

Сейчас это вопрос десятый, как мне кажется

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0
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Max Edush

тринадцатый )

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6
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Евгений Кузовкин

Купите USDT/USDC. Для USDT (TRC20) сейчас курс 111/113 на бирже. Я не фанатик крипты, но с криптодолларами сейчас полегче жить и обращаться, чем с обычными.

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1
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1234

Лучше как, на бинансе через п2п и вывести себе на кошелёк?

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0
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Zaebaniy Underground

Да.

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0
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Allestor Krei

https://youtu.be/DFpc7IFFAsk

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1
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SerjioNuihulio

Все хорошо по ходу!

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0
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Юности вольная птица

Чтоб они все там мышами потравились😩😢

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0
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Евгений М

Зато фоточка красивая 🙈☺️

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0
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Евгений Бакулин

попкорн, получается, на 100% наш отечественный?

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