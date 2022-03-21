Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 26: заморозка цен в кино, остановка регистраций на тесты IELTS Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 19-21 марта в 103,95 рубля, курс евро — 114,39 рублей.
На открытии Мосбиржи доллар стоит 105,78 рублей, евро — 115,8 рублей.
Торги облигациями федерального займа на Мосбирже в секции фондового рынка будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.
По остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, аналогичном 18 марта 2022 года.
Санкции
Евросоюз обсуждает вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России в ходе подготовки пятого раунда санкций, выяснило Reuters.
США также рассматривают вопрос о расширении санкций против России: они могут затронуть новые банки и сектора экономики, включая нефтегазовый.
Сервисы
SuperJob объявил меры поддержки для работодателей и соискателей. В частности, теперь работодатель будет платить за каждый отклик соискателя, а не за размещение вакансии на онлайн-платформе; сервис за свой счёт напечатает наклейки с QR-кодами, которые ведут на страницу с вакансиями компании и другое.
О мерах поддержки сообщил и HeadHunter. Сервис, в частности, автоматически продлил на месяц срок действия пакетов вакансий у малого бизнеса и запустил вебинары для компаний.
Транспорт
Авиакомпания «Азимут» получила допуск к выполнению рейсов в ОАЭ, Турцию, Египет, Израиль, Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
«Шереметьево» отправил в простой 20% сотрудников. Количество работников в простое в дочерних компаниях аэропорта варьируется в зависимости от снижения объемов нагрузки.
Реакция бизнеса и правительства
Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с 21 февраля 2022 года выросли на 30-60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров и экспертов.
Правительство может включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники — «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разработчиков российских процессоров Baikal и «Эльбрус», рассказали источники РБК.
Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения продукции, участники рынка столкнулись с дефицитом тетрапака и картона, рассказали «Ведомостям» два ритейлера и производитель продуктов питания.
Новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood. В конце февраля компания уже приостановила поставки в Россию. Среди её брендов, в частности, масло Anchor.
Крупнейшие российские кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров.
«АвтоВАЗ» отправит часть сотрудников в простой из-за нехватки компонентов. На заводе в Тольятти работников отправят в простой в период с 21 по 25 марта, в Ижевске — с 23 по 25 марта.
11 марта Gett и Rosecliff Acquisition Corp договорились о прекращении соглашения об объединении бизнеса. Сервис надеется стать публичным, «когда рынки вернутся в более активное состояние».
«Яндекс.Маркет» разрешит продавцам одежды и обуви торговать с комиссией 1 рубль за каждый проданный товар. Она будет доступна офлайн-магазинам, которые доставляют заказы при помощи курьеров. Подключиться нужно до конца апреля, сниженную комиссию можно платить два месяца.
Японский производитель автозапчастей IHI приостановит производство на совместном предприятии в России.
17 марта владельцы IELTS решили приостановить новые регистрации на экзамен в России. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года.
Американский холдинг S&P Global распустил штат сотрудников в России, пишет WSJ со ссылкой на источников в компании. Некоторым предложили переехать в другую страну, но большинство уволили с выплатой выходного пособия, рассказал один из источников.
Страны ЕАЭС договорились повысить беспошлинный порог для онлайн-покупок с €200 до €1000. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.
События предыдущего дня, 20 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
На основе наблюдений сделал вывод.
Те кто хуй без соли доедали и перед войной, им все равно на эти санкции, в их жизни ничего не изменится, ну там будут мясо не 2 раза в неделю а 1 раз покупать. Какие-то теории строят о том что сейчас все своё будет, какие-то мифические заводы заработают, свою электронику делать начнут ( хотя до этого она из импортных комплектующих была собрана). И это от безграмотности, глупости, нету даже малейшего понимания о том как построены процессы.
Полностью согласна!
«Все своё наконец будет, давно пора, придумают что-нибудь, без них заживем нормально!» — «любимые» мои фразы.
Половина жителей вполне себе пожила еще в совке и с отсутствием нормальной электроники и мяса вполне знакома. Знакома и с отсутствием не только интернет-сервисов, но и интернета как такового. Некоторые из них оттуда так и не выбирались. А вот для тех кто моложе возможен шок. В любом случае деградация это крайне неприятный процесс.
Да. Мне далеко ходить не надо — родители. Ну в 80х же жили и ничего. В компах плохо соображают и в приложениях… проживём без всего, будет своё, найдут как обойти, раньше жили и ничего
Эти вот «а раньше» прям выводят. Раньше в поле *рали и подтирались лопухом, а ещё раньше ножами не пользовались, а камни точили. Ну давайте сразу туда.
Вы посмотрите на средний возраст принимающих политические решения…
У меня такие же. В 90-е выжили и сейчас проживем.
Вы посмотрите ещё средний возраст бездельников с vc
Бля я видел рисунки как жили пещерные люди и что?
Это не значит, что я так жить хочу
Плюсую! Ещё есть такое мнение у них: " А что мне этот доллар? Я в рублях зряплату получаю - в рублях ее и трачу"
Саратов мясо по 800р за кг, нищим теперь даже его запах забыть придется )
Я ровно за день до всех этих событий участовал в дискуссии на тему, что экономика страны растёт, уровень доходов медленно, но верно удаётся поднять, хотя бы местами... И в целом, при желании, в этой стране можно неплохо или даже отлично жить...
Ну может ваше окружение из тех у кого ЗП растет, но большая часть населения нищает 10+ лет подрят. Единственное что лично меня спасает это работа на удалёнке за валюту, а как люди выживают на условные 25-35т р в месяц с нашими ценами - не представляю. Во Франции цены на одежду/технику/продукты и тд дешевле чем в рф даже до спец обосрации.
Спорный момент, т.к. в любую деревню заезжаешь - у каждого дома новенький паркетник. Можно ли назвать обнищанием то, что было недоступно еще лет 10-15 назад - вопрос риторический.
Мои родственники держат пасеку в деревне на 100+ ульев, раз в года сдают мёд оптом на миллионов 5-7, у них несколько машин и недвижимость. Но то не не значит что все так хорошо живут, что касается наёмного труда, то там в основном "гроб гроб смерть пидор", люди работают за МРОТ.
Я считаю что рабочий человек принципе не должен жить в нищете, пускай без нового паркетника, но не считать копейки что бы купить курочку по акции в пятерочке.
Рабочий человек это очень растяжимое понятие - если ты работаешь охранником в пятёрочке 2 через 2 и из 4-ёх дней два бухаешь - ну как бы знаешь... А рабочие руки с хорошей профессией последнее время были на вес золота, любой специалист хорошего уровня в Москве меньше ста не делал, по другим крупным городам тоже приличные суммы выходили.
с этим я согласен целиком и полностью.
можно поговорить о рабочих людях вне крупных городов.
мне знакома ситуация в Брянской области, где я рос.
после того, как начал чахнуть завод, который давал жизнь посёлку, самые толковые объединились в бригады и начали ездить "по ремонтам" по всей России.
таких было, ну, человек 100 и квалификация у них тоже была очень ок - огнеуопрная кладка для плавильных печей и всё такое.
остальные либо:
а. спились.
б. свалили в областной центр.
в. свалили в Москву.
г. свалили в армию, чтобы свалить хоть куда-то.
на счёт пункта "б" - в Брянске, к примеру, рабочих, уволенных за пьянство частенько брали обратно, потому как больше некого было.
смысл в том, что рабочим хорошо платят грубо говоря в нескольких местах и очередь на эти места наверняка есть.
в остальных же случаях... ну, строительство Восточного хорошая иллюстрация.
Я думаю он имел ввиду "Рабочий человек" это чел который создает добавленную стоимость или работает в услугах.
Например - сантехник где я живу(UK) получает 80 фунтов(до войны 8к рублей) в час, вот это по-моему достойно и сбалансировано.
И чем условный охранник плох? Тем что вы ему приписали образ пьяницы ?). Я жил во Франции и на основе её могу сказать что там охранник/кассир/официант не нищие люди, у них минималка 1300 евро, притом не в Париже, а в маленьких городках как: Аррас/Лянс/Лиль.
У нас же главный аргумент "не хватает денег - езжай в Москву". Вот прям вся страна взяла и уехала в Москву на заработки...
Про "новенький паркетник" — вранье. Объездил всю Россию, более 60 перелетов в год. Именно в полях бываю, без кавычек. Новых паркетиников нет. В деревнях доживают свой век 15-20-летник иномарки и из больших городов.
в любую деревню заезжаешь - у каждого дома новенький паркетник
в какой области такие деревни, позвольте полюбопытствовать?
в Брянской, например, я такого изобилия не встречал.
а ведь там промышленность ещё со времён Петра I кое-где была.
В Брянщине не был, но в радиусе 200 километров от Москвы плюс минус такая картина. Да и равнять промышленность четырёсхотлетней давности на современную - было бы странно. Я уверен, что и на Брянщине до нынешних событий хороший специалист нормально получал. Вопрос в том, что многие тупо спиваются, а запойные алкоголики никому и нигде, кроме самих низших должностей с низкой зарплатой не нужны.
ох, ну это другая планета вообще. к сожалению.
спасибо за ответ.
Да незачто. Ну опять таки - до нынешних событий сгонять в Москву и поработать таксистом был отличный варик, учитывая что шустрый таксист меньше сотки не делает в принципе (и это эконом). Да, что там - мне по воле профессии приходится нередко общатся с курьерами, шустрый достащик делает 70-120 (зависит от времени года). Т.е., поработать в Москве на вахте, в такси в премиуме - и к себе был вполне себе неплохой варик. Да и других вариантов были сотни, я только два назвал.
Сейчас все учителя и медсестры работу бросили и рванули в Москву в таксисты
да и на стройке крановщиком/арматурщиком/сварщиком - тоже очень ок вариант.
особенно, если до столицы ехать недалеко :).
Сдается мне, что строек вот только скоро не останется... А так норм!
Ну просто вот раньше вас семь раз в неделю насиловали, а сейчас только один. Примерно так
Это нездоровая постановка вопроса в целом. Даже 90-е были стихийным бедствием. Но сейчас это всего лишь решение одного человека.
Если Вы ездите вокруг Москвы то может и в любой деревне у каждого дома паркетник и стоит...
Но км. 100-200 отьезжаешь и уже не у каждого дома...
Да и паркетник в основном - сильно бу, взятые в кредит - из-за необходимости - расстояния в стране и жизненно важная необходимость иметь машину с более лучшей проходимостью...
Особенности российской экономики - у нас низкая безработица и из-за этого низкая производительность труда (и зарплаты от сюда низкие).
Посмотрел статистику - медианная зарплата в 20 году была 32к (при этом средняя 51к).
Надеюсь люди начнут переучиваться и идти туда, где больше платят. Таких сфер очень много и там вечный кадровый дефицит, в том числе с возможностью работать на удаленке.
люди начнут переучиваться
для этого нужно организовать процесс.
бюджетников, втыкающих в курсы по Machine Learning на Coursera, я себе представить не могу.
Таких сфер очень много и там вечный кадровый дефицит
можно два примера (не IT)? пусть "очень много" будет =>2 :).
Основная проблема граждан РФ в представлении того, что гражданам что-то должны, а не они должны бросить работу за 20к, выучить что-то полезное и идти работать за 100к.
Что вы подразумеваете под не IT ? Под него подойдет как беспилотный транспорт, так и геймдев и кибербезопасность. А это отдельные рынки по несколько сот млрд.$.
Таким образом можно вычеркнуть всю экономику 21 века и сказать - туда не смотрите, а куда еще идти?
В остальном - многих хантили на очень большие деньги в с/х последние годы.
Основная проблема граждан РФ в представлении того, что гражданам что-то должны
переподготовка - это нормальная практика в развитых странах. закрылся завод, человек зарегистрировался на бирже, записался на курсы и впирёд.
это ещё я могу понять.
иначе как условному Васе без поддержки государства сменить профессию? с доходом в "20к".
я например, не знаю, может быть, у Вас есть другое решение.
Что вы подразумеваете под не IT ?
то, что Вы выше писали:
Таких сфер очень много и там вечный кадровый дефицит
какие сферы (хотя бы две) в России Вы можете назвать. Не IT, потому что раз таких сфер очень много, наверняка есть и не IT (т.е. не связанные с разработкой, администрированием, анализом данных, etc).
А это отдельные рынки по несколько сот млрд.$.
в России с доступом к этим рынкам как уже сейчас?
особенно к cybersecurity :).
я хочу подчеркнуть, что я с таким подходом в принципе согласен. войти в айти и повысить уровень дохода - один из немногих вариантов.
но далеко не для всех.
особенно, когда новых рабочих мест много не будет.
Основная проблема граждан РФ в представлении того, что гражданам что-то должны
Не должны, а обязаны, представьте себе, молодой человек. Обязаны предоставить социальные гарантии того, что человек уйдя с 20к в поисках 50к не сдохнет с голоду. А такого в Раше нет.
Любой работающий человек должен получать за свой труд дойстойную плату, которой хватит не считать копейки и покупать товары по акциям, которые сейчас отменены.
Хотелось бы увидеть статистику - сколько в РФ не занятых рабочих мест с ЗП, например, от 100к (хотя после 24-го февраля это уже так себе сумма), при том, что население 140 млн.
Первично рабочие места с высокой ЗП формируют высокотехнологичные производства, а дальше уже по ЗП "подтягиваются" услуги и сельское хозяйство. И вот в РФ даже до 24-го таких рабочих мест было не особо много, а сейчас будет стремительно меньше
А говорили, что веганство не для бедных...
Ну тут ещё есть такой фактор как высокий рост преступности - и это для переживших 90-е более значимая проблема чем потерпеть отсутствие каких то товаров.
Да тут элементарно одного инженера толкового вырастить уже лет 10 займет, про химиков, физиков и тд я уже молчу. А про заводы даже смысла нет говорить
На самом деле они голодать будут. Вместе с воронами по помойкам шарахаться.
Нет в россии стабильного дна, а цены вырастут на все
Ну так и имеем 80/20, старик Парето и тут угадал.
О какой грамотности может идти речь в стране, где система образования главной своей целью ставит не получение знаний школьниками, а их способность сдать ЕГЭ?
"Правительство может включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники — «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разработчиков российских процессоров Baikal и «Эльбрус»"
Зачем?Чипы всё равно делали на тайване.
Мб начнут делать у нас
Они картон не могут сделать, а вы про процессоры.
они, это кто?
Российские предприятия.
эффективные менеджеры
ага из говна и палок процессорные плиты выращивать
Ну, электронику у нас делать могут. Правда технологии от 60нм вроде, но для ускоспециализированных задач хватит
Ну, электронику у нас делать могут.
базару нема
Игры серии «Электроника» — линейка советских портативных игровых устройств с жидкокристаллическим экраном. Индекс «ИМ» означал – игра микропроцессорная.
Девайс собирали с 1984 года под общей торговой маркой «Электроника» во многих предприятиях Советского Союза. Например, этот был собран на «Северодонецком Приборостроительном Заводе» (г. Северодонецк, Украина).
В большинстве игры этого семейства являлись точными копиями и вариациями электронных игрушек Game & Watch серии «Wide Screen», выпущенной компанией Nintendo в 1981—1982 годах (EGG, Octopus, Mickey Mouse, Chef и другие).
Все верно. Думаю, в современной России даже "Ну погоди" не получится сделать без поддержки извне.
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Для ракет)
Ээ, непонятно за что заминусовали человека. Электронику у нас делали и делают, но технологии древние 50-60 нм и большое количество брака. Верно же сказал.
Там архитектура сделана спецально под производство на определённом оборудование которого в РФ нет.
у них скрепы вместо кремния)
Скрепы вроде тоже из Византии импортировали, теперь будут в 2 раза дороже
Не начнут, это очень сложный процесс, состоящий из множества этапов. Ни на одном этапе нет готовности. Микроэлектроника осталась на уровне 91 года. Плюс у Байкалов могут лицензию отобрать.
Щас бы о лицензии беспокоиться
Ну, эти шуточки-прибауточки давно уже никому не смешны
За что минусы то? Оскорбил кого-то этим ?)
Специалистов-то вы откуда будет брать или границу закрыть на выезд? Вы, надеюсь, понимаете, что люди с мозгами и деньгами уже либо уехали, либо уедут в ближайшие годы и у них в планах эльбрусы/байкалы не стоят?
границу закрыть на выезд
разве что так.
и ещё ждать пока новые вырастут и отучатся.
и инет ещё только в НИИ и профильных учреждениях оставить (остальным - чебурнет). с прокси из товарища майора.
Только вот для инноваций и развития нужны креативные люди, а в условиях тотального контроля это всё будет существенное медленнее.
Надо сначала потренироваться на чековой ленте для ккм, только потом к процам..
Возможно, начнут заниматься оборонкой.
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"Отличные" результаты быстрой(нет) победоносной(такое) спецоперации(это по другому называется).
Почему то вспомнил про аргументы повышения пенсионного возраста "реформы" 2019го года, что это единственный способ. Деньги с пенсий перенаправили фонд национального благосостояния. Теперь стало очевидно, для чего копились такие огромные запасы в фонде национального благосостояния, вместо действительно нужных инвестиций в экономику.
Ты не переживай, ФНБ никто трогать не будет. Сказано ведь уже, за всё заплатит частный бизнес и население. Ставка в 20% как бы намекает, что резервы распечатывать и не собирались.
По-моему на фото очевидно другой пуховик )
фиксаторы для шнурков сходятся, молнии сходятся, сходится даже то, что первая горозинтальная линия с головы — менее глубокая чем остальные
На фото из поста сходится молниями
Бронежилет давит
тот же эффект
Посчитайте количество секций наполнителя, внешний вид молний и вид конька.
На фото другой потому что в нем что-то есть.
Урвал последний пуховик из юнило за 9 тысяч рублей.
Да тут непонятно. Многие пуховики одинаково выглядят. У меня у жены точно такой же, как на скриншоте товара, но по цене в 100 раз ниже.
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Как вы это находите?) У меня вот точно такой же пуховик из баона за 7000 со скидкой) Может не прям точно такой-же, но я бы в жизни не нашел 10 отличий)
Путин фанат этого бренда, поверь на слово!
Ну не знаю, он мне никогда о нем не рассказывал и ни разу не советовал))
А что, хорошая была тема. В современном русле экологии.
Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично
Интересно, если евросы откажутся от нефти то чем все для них закончится
Закупкой у других источников.
каких других?
Договор с Катаром на закупку газа
Это в ваших фантазиях можно за пару дней нарастить добычу?)
Зачем же сразу пару дней. Достаточно заявить о решении отказаться, а рынок сделает свое.
А уйти можно и планомерно за пару, а то и несколько лет, постепенно снижая закупки каждый квартал.
Вы, похоже, физику прогуливали в школе. Здесь речь не про наращивание добычи, а ее замещение. Там, где раньше Китай скупал ресурсы, появился Запад с более вкусными ценами (и другими классными ништяками вроде оффшоров для местной элиты и всякого качественного ширпотреба для масс). Китай при этом ничего не потеряет, ведь у него будет РФ, у которой альтернативных источников сбыта просто не будет.
Самое забавное, что Запад уже начал перестройку импортных цепочек, а вот что будет делать РФ, не совсем понятно - мощности в Китай и так загружены до предела, а на их расширение нет ни денег, ни технологий, ничего нет.
С чего не будет? мир перестал нуждаться в ресурсах? На днях с Индией договорились что они будут скупать нефть, от которой отказались европейцы. Замещение рынков никто не отменял
Дисконт на российкую нефть на момент написания этой заметки составляет ... 30%. Привет!
Это вполне естественно, чтобы подогреть нового покупателя ты предоставляешь скидку. Законы рынка. А интереснее всего будет узнать цену на газ для немцев от Катара
Ну, конечно блядь, и Зарубежнефть отменила свой недавний спот не потому, что покупателей не было, а чтобы подогреть покупателей))))
Рынок нефти уже поделен, и чтобы зайти на рынки - нужно предоставлять особые выгодные условия, чем сейчас мы успешно занимаемся. К тому же дисконт мы даем странам которые готовы в торговле отказаться от долллара, и Индия, как и арабские страны только приветствуют такое решение
арабские страны только приветствуют такое решение
и я даже догадываюсь почему
да все это понимают. США показали что резервы любой страны могут просто украсть по прихоти США, хотя они всегда подкрепляли надежность доллара тем, что их не могут запрещать. Для всех стран это показатель что нужно прекращать торговлю за доллары, иначе их могут так же заморозить если что-то им не понравится
Объясняю на пальцах.
Ты - диктатор средней руки. Ты разосрался с оппозицией в своей стране, кого-то убил, кого-то посадил, кто-то убежал. Западные страны этим обеспокоены, ввели против тебя и твоего окружения санкции. Элита - твой ближайший олигархический круг - недовольны. Их капиталы под пристальным вниманием, да и на отмывках через оффшоры деньги теряют. Силовой блок тоже недоволен. Престижа нет, доходы упали, воевать со своим народом не особо прикольно. Низы также недовольны упавшим уровнем жизни, митингуют, мигрируют, работают спустя рукава.
И тут на горизонте появляется кто-то сказочный. И, внезапно, ты уже не самый ебнутый в мире. Пойдешь на небольшие уступки - с тобой договорятся, дадут финансирование, технологии и право на легальное царствование, только не жести больше.
Это шанс, который диктаторам выпадает раз в жизни. Окно возможностей, чтобы усидеть спокойно на троне до конца жизни. Конечно, текущая нефть уже законтрактована Китаем или еще кем, но контракты через пару кварталов/лет истекут, а западные технологии еще и дадут новые объемы нефти. Такие возможности не упускают.
Классический пример такого диктатора средней руки - Мадуро, который, наплевав на всю свою риторику последних лет, уже договаривается с США.
Ты как будто укроТВ пересмотрелся.
У тебя каждое предложение противоречит друг другу. Диктатор разосрался с оппозицией. А при диктатуре оппозиция вообще бывает?
Западные страны обеспокоены тем что происходит внутри РФ? А может они обеспокоены своим собственным благополучием, не?
Против РФ санкции ввело меньшинство американских оккупационных администраций, а это 15% от населения земли. 85% спокойно продолжает торговать и вести обычные торговые связи
В каждом предложении ложь на лжи. Чем больше вы украинцы проигрываете, тем больше лжи из вас лезет. Выглядит как последние минуты утопающего хоть за что то уцепиться
Бла-бла-бла.
Эти 15% составляют золотой миллиард. Сменить в качестве в рынков сбыта Китай на золотой миллиард мечтает любой бизнес - покупательная способность выше, кредитные линии, технологии, предметы роскоши и оффшоры и т.д. и т.п.
и что дальше? её же не минус продают. да цена со скидкой, но даже со скидкой, учитывая себистоимость, прибыль более 70%. Это же 30% не от 30 долларов)
Когда страна перестаёт быть адекватной, то можно и ускориться, а учитывая, что это в интересах потенциального экспортера и всех стран ЕС, то тут нет ничего невозможного. Пусть закончат не через неделю, а через полтора года, но закончат и этот срок пролетит быстро
они с 2014 года собирались ускорится, получилось?
А в 1958 году не было смартфонов и что?
К счастью у Катара нет такого количества и трубопровода нет и не будет, а газовозами возить дело затратное, терминалы, пираты, акулы, всяко бывает
Катар занимает 3 место по разведанным запасам. А QatarGas (как часть корпорации QatarEnergy) одна из крупнейших компаний перевозчиков сжиженного газа. И каждый год лишь наращивает обороты. В данный момент компания в большей мере ориентирована на восточный рынок. Но спрос рождает предложение, так что не удивлюсь если Катар любезно предложит свои услуги.
На телепортах будут отправлять)
Нет. Перестанут возить российский газ
Катар перестанет?
перевозчики
На расстояние >1к км танкеры ВСЕГДА выгоднее трубопроводов. Не говоря уж о том, что танкеры дают возможность направлять ресурсы в наиболее прибыльные регионы в данный момент времени.
Пруфы на ВСЕГДА
Да особенно выгодно, когда надо очень оперативно нарастить объем, потому-что фиг знает когда и какая может быть зима)))
В фантазиях комментаторов есть)
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При этом Катар будет перепродавать российский же газ, потому что своего не хватит на объемы контрактов)) классическая схема
Европе надо заместить 30-40% всех поставок (доля России). У Катара большая часть груза идет в Азию по долгосрочным контрактам. Они договорились о доставке небольшой части газа, которая продавалась по спотовым ценам. Но этого очень мало. У Катара производственные мощности загружены, они не смогут нарастить быстро производство, даже если сильно захотят
Труба-то с катаром уже есть!)) Там делов-то шланг перекинуть. Блин только труба через Сирию идёт вот облом-то...
а Катар такой, "да мы еще и скидку дадим", ага. Либерасто-головые существа наверное так думаеют, да?
в мире десятки стран с нефтью и газом, почему клоуны думают, что росея незаменима?
Потому что в мире 8 млрд человек хотят есть, греться и энергии. Щас бы убрать страну из энергобаланса ага
Нефть и газ есть не только у нас, есть ещё Норвегия, есть Катар (кстати будет странно, если выберут их), есть Азербайджан и много ещё стран. Мы провели трубу, молодцы, значит и другие тоже смогут.
У инопланетян
если б это было так просто, то давно бы уже сделали. только платить цену х2 мало кто хочет
Насколько это просто сделать, при условии что НПЗ ориентированы на конкретную нефть
Просто точно не будет, но возможно, вопрос техники и средств, и оо и другое имеется.
А мне пофик, чем у них закончится, я вижу, что у нас хреново начинается))
Ничем особым. Повышением цен на нефть процентов на 10-20. А вот чем это закночится для России можно представить.
про 10-20 процентов смешно) Они будут так же покупать не российскую нефть как и Украина покупаете не Российский газ у Польши.
Ну если смешно, то смейтесь. Нефть, в отличии от газа, можно закупать и в других местах свободно. Я думаю, что эмбарго именно на нефть вполне вероятно. На газ нет, но нефть другое.
Газ в виде СПГ уже тоже можно свободно закупать, доля трубопроводного газа активно падала до текущего конфликта, а сейчас будет стремительно обваливаться.
Можно закупать, то почему не закупали?
Уже построенная инфраструктура для трубопровода тоже должна как-то окупаться, до февраля не было смысла форсить сворачивание трубы, она теряла долю естественным путем.
В относительной доли, а поставки наращивались
Если свободно то почему до сих пор не закупали? с 2014 года почему не закупали? Может хоть немного углубите свои знания?
Закупали везде. Вы явно плохо понимаете о чем пишите. Но спорить не вижу смысла. Вот введут эмбарго и увидим. Кто был прав, а кто нет.
Отличные аргументы) удачи
И вам не хворать новорег.
может тебе стоить углубить свою пятую точку для того чтобы там помещалось больше информации? потому что думаешь ты явно ею, а не мозгами?
Газ тоже. Турция уже предложила провести трубу через себя для Израиля.
«Провести трубу» (тем более откуда?) это не 2 месяца. И терминал для СПГ не построить за полгода. От газа Европа отказаться не сможет. Пока. Это самый самый крайний вариант.
Возможно не явно выразился. Из Израиля в Европу.
Это коллапс экономики, перевозки встанут
Не встанут. Цены были и выше. И ничего. Не встало.
Когда, напомните
В гугле забанили?
Понятно, ваши фантазии Гуглу не найти
Жаль потраченного времени на спор с человеком, который не может загуглить цену нефти ~10 лет назад. Вы батенька превзошли все ожидания.
а если учесть инфляцию $, то в целом даже при цене нефти 150-170 сейчас в худшем случае будет небольшой краткосрочный кризис, и быстрый откат обратно
Ему просто лет мало, он в школе не интересовался ценами на нефть
Вы нашли у кого спрашивать, он тут утверждает что цена на нефть при отказе от Российской вырастет всего на 10-20%, хотя даже без отказа от нефти из рф с декабря цена выросла на более 40%. Обычный писака без аргументов.
Когда наливаешь пиво, то тоже много пены, потом после отстоя пена спадает и приходится доливать. Тут также.
Когда наливаешь пиво, то тоже много пены, потом после отстоя пена спадает и приходится доливать. Тут также.
За что люблю комментарии на vc, так это за исключительно высокий уровень макроэкономической и геополитической экспертизы.