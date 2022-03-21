Собираем новости и события двадцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 19-21 марта в 103,95 рубля, курс евро — 114,39 рублей.

На открытии Мосбиржи доллар стоит 105,78 рублей, евро — 115,8 рублей.

Торги облигациями федерального займа на Мосбирже в секции фондового рынка будут проходить с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме. Короткие продажи по таким инструментам будут запрещены.

По остальным инструментам торги на Мосбирже пройдут в режиме, аналогичном 18 марта 2022 года.

Санкции

Евросоюз обсуждает вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России в ходе подготовки пятого раунда санкций, выяснило Reuters.

США также рассматривают вопрос о расширении санкций против России: они могут затронуть новые банки и сектора экономики, включая нефтегазовый.

Сервисы

SuperJob объявил меры поддержки для работодателей и соискателей. В частности, теперь работодатель будет платить за каждый отклик соискателя, а не за размещение вакансии на онлайн-платформе; сервис за свой счёт напечатает наклейки с QR-кодами, которые ведут на страницу с вакансиями компании и другое.

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О мерах поддержки сообщил и HeadHunter. Сервис, в частности, автоматически продлил на месяц срок действия пакетов вакансий у малого бизнеса и запустил вебинары для компаний.

Транспорт

Авиакомпания «Азимут» получила допуск к выполнению рейсов в ОАЭ, Турцию, Египет, Израиль, Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

«Шереметьево» отправил в простой 20% сотрудников. Количество работников в простое в дочерних компаниях аэропорта варьируется в зависимости от снижения объемов нагрузки.

Реакция бизнеса и правительства

Цены на новые легковые автомобили в России за месяц с 21 февраля 2022 года выросли на 30-60%, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров и экспертов.

Правительство может включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники — «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разработчиков российских процессоров Baikal и «Эльбрус», рассказали источники РБК.

Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения продукции, участники рынка столкнулись с дефицитом тетрапака и картона, рассказали «Ведомостям» два ритейлера и производитель продуктов питания.

Новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra объявил о выходе из своего совместного проекта с российской компанией Unifood. В конце февраля компания уже приостановила поставки в Россию. Среди её брендов, в частности, масло Anchor.

Крупнейшие российские кинотеатры сохранят докризисные цены на билеты и продукцию кинобаров.

«АвтоВАЗ» отправит часть сотрудников в простой из-за нехватки компонентов. На заводе в Тольятти работников отправят в простой в период с 21 по 25 марта, в Ижевске — с 23 по 25 марта.

11 марта Gett и Rosecliff Acquisition Corp договорились о прекращении соглашения об объединении бизнеса. Сервис надеется стать публичным, «когда рынки вернутся в более активное состояние».

«Яндекс.Маркет» разрешит продавцам одежды и обуви торговать с комиссией 1 рубль за каждый проданный товар. Она будет доступна офлайн-магазинам, которые доставляют заказы при помощи курьеров. Подключиться нужно до конца апреля, сниженную комиссию можно платить два месяца.

Японский производитель автозапчастей IHI приостановит производство на совместном предприятии в России.

17 марта владельцы IELTS решили приостановить новые регистрации на экзамен в России. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года.

Американский холдинг S&P Global распустил штат сотрудников в России, пишет WSJ со ссылкой на источников в компании. Некоторым предложили переехать в другую страну, но большинство уволили с выплатой выходного пособия, рассказал один из источников.

Страны ЕАЭС договорились повысить беспошлинный порог для онлайн-покупок с €200 до €1000. Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

События предыдущего дня, 20 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.