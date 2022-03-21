Финансы
Маша Цепелева

ЦБ снизил эквайринговую комиссию до 1% для компаний, продающих еду, лекарства, топливо и другое Статьи редакции

Сейчас средние комиссии — 1,2-2,2% в зависимости от карты и типа покупки.

  • Максимальное значение эквайринговых комиссий в 1% будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года.

  • Такую комиссию могут установить предприятия, которые продают еду, потребительские товары и товары повседневного спроса, топливо, медицинские изделия и лекарства. Пониженная комиссия действует для оплаты услуг связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и транспортных билетов.

  • Мера «даст возможность бизнесу за счёт снижения издержек перестроить свою логистику и процессы», считает регулятор.

#новость #цб

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10 комментариев
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Zloy Sniper

Как слону дробинка.

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Михаил Цветков

Комарик ☝️

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Дмитрий Филиппов

Снизили комиссию на 0,2-1%, это че, новый прикол? Никто не будет понижать цены на 0,2-1%, стоимости эквайринга заложена в стоимость продукта.

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Артем Порубаев

Так меры то не для снижения цены на товар.

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Dmitriy Lobanov

Но это сдержит рост цен... На один день

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Tati S

До свиданья, кэшбэк!))))

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Р Ф

Хотя бы, лет на 10 надо комиссию обнулить...

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Devil Lborn

I Love

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Gollut

Ого, кое-где отыграют 0.5-1% цены. Дело серьезное (нет)

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Джимми Хвачевски

Дорогая Маша, комиссию за эквайринг устанавливают не предприятия, а банки. Предприятия эту комиссию банкам платят.

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