Koalas - Pandas для Spark

Синтаксис Spark не схож с Pandas, поэтому пользователю тяжело переключится с одного на другое. Для примера, с помощью Pandas и PySpark создадим из csv-файла DataFrame, в который добавим новую колонку ‘x2’ со значениями из колонки x во второй степени.