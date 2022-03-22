Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу Статьи редакции
Банк уже лишился возможности проводить переводы по номеру телефона в Молдавию и Азербайджан, а также потерял крупного партнёра из числа узбекских банков.
- Из мобильного приложения «Сбербанка» исчезла функция отправки денег на кошельки одной из крупнейших в мире платёжных систем, китайской Alipay, что ограничило переводы физлиц из России в Китай, пишет «Коммерсантъ».
- По данным издания, до введения санкций объём таких переводов (через банковские счета) составлял около $1 млрд в год, более половины приходилось на «Сбер». После санкций возможность долларовых переводов для банка закрыта, а расчёты рубль-юань пока не слишком популярны. Alipay был альтернативой переводам со счёта на счёт.
- В «Сбере» сообщили, что сервис Alipay реализовался в партнёрстве с Western Union. Он остановил работу из-за временного прекращения работы этой системы денежных переводов в России. О перспективах возобновления переводов в «Сбере» и Alipay не ответили.
- Сейчас переводы в приложении «Сбера» по номеру телефона доступны лишь в семи странах, преимущественно СНГ, отмечает «Ъ». Банк лишился партнёра по переводам в Азербайджане, Китае, Молдавии и одного из крупных партнёров в Узбекистане.
- В компании не отрицают остановку переводов в перечисленные страны, но отмечают, что «переводы по номеру телефона в данные банки временно недоступны по техническим причинам на стороне этих банков-партнёров». Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что так иностранные партнёры отрегировали на попадание «Сбера» под санкции.
Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.
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Не читаем, но комментируем?
сервис Alipay реализовался в партнёрстве с Western Union. Он остановил работу из-за временного прекращения работы этой системы
В последнее время мы часто виним окружающий мир , хотя в наших неудачах - в экономике,в бизнесе и т.д виноваты лишь мы сами. Но видимо из за высокого защитного механизма, мы не думаем где на самом то деле налажали.
Причём тут Китай? В «Сбере» сообщили, что сервис Alipay реализовался в партнёрстве с Western Union. Он остановил работу из-за временного прекращения работы этой системы денежных переводов в России.
А при том, что юань к доллару привязан, все равно. Посмотри цены на али, в рублях та долларах. Рубль = фантик.
Братишка тут скорее рашка, а не Китай.
Нефритовый стержень в спину !
Смотрю в книгу, вижу фигу...
Оплата на Алипэй была через доллар, через систему WesternUnion, это западный банк, причём тут Китай? сейчас подключают UnionPay через Юань или рупию.
Зачем высказываться негативом против Китая, вообще не думая? Это опять из-за привязки к доллару. Это ж был идиотизм, по сути торговать с другими странами на Востоке, покупая доллары для расчёта. Сейчас будет всё напрямую, вопрос только в осуществлении физически того, чего до этого не было. Греф этого не учёл, вот это очевидно. Но всего учесть было нельзя. Ту, кто до этого пользовался в расчётах с Китаем картами UnionPay никак не пострадали.
Ничего напрямую не будет, т.к. сейчас рубль является фантиком. Даже если с нами кто-то будет торговать по системе рубль-юань, то курс будет рубля будет привязан к доллару, чтобы полученные от нас фантики можно было обменять на твердую валюту.
Рубль обеспечен реальным сырьём. Пшеницей, нефтью, золотом. А доллар разбухает относительно рубля. Скоро лопнет доллар, когда США станет не надёжным хранителем. И наступит момент когда необходимо обеспечить всю денежную массу долларов реальными запасами. Тогда прийдет дефолт в Америку. Этот час не за горами. Поэтому американские власти стараются как можно больше успеть урвать.
Ну если для вас рубль фантик, не торгуйте через UnionPay, ну если Вам вообще есть чем торговать, конечно. Торгуйте фантиками доллариев, но не в России. И не в Китае с Индией. Теперь так. Не плачьте, с рублём ВМП будет хорошо, а вот как будет с туалетной бумагой напечатанного доллара, это вопрос. Но не утонет, очевидно. Такое не тонет.
-зачем негативом против Китая ……
Ахах
спасибо банки, крипта всё ближе благодаря вам.
Я так понимаю, нет принципиальных сложностей реализовать данные переводы через схему юань-рубль. Ещё и маржа, скорее всего, увеличится - WE не бесплатно же работал!
Как же хочется Таню Боброву
Набрали по блату ... отчеты левые понаписали для верховного.
Кругом бардак лень и саботаж.