hh.ru всегда рядом и на связи: поддержка работодателей и соискателей

Рынок труда сегодня сталкивается с новыми вызовами и испытаниями, пройти которые можно только вместе и объединив усилия. Мы создали пространство для работодателей и соискателей — инициативы hh.ru: оно про поддержку, заботу и помощь в преодолении всех сложностей, с которыми могут столкнуться те, кто ищет работу, и те, кто ищет сотрудников, в это…