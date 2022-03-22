Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.

По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.

Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.

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Транспорт

Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.

Сервисы

Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.

Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.

Реакция бизнеса и правительства

Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.

Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.

В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.

Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.

РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.

События предыдущего дня, 21 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.