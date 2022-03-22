Финансы
Первичный танк88

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 27: иностранцы ищут партнёров, авиакомпании ждут ареста самолётов Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.

По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.

Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.

Транспорт

Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.

Сервисы

Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.

Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.

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Реакция бизнеса и правительства

Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.

Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.

В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.

Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.

РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.

События предыдущего дня, 21 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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59 комментариев
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S.Capusta

А что случилось? А то я политикой не интересуюсь...

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14
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Zaebaniy Underground

Ну сперва развалился совок.

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13
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Evil Pechenka

Вроде Ленин из Германии вернулся? Не?

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14
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Zaebaniy Underground

Ну сперва человек взял в руки палку.

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5
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Главный космос

Так а динозавры куда делись?

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0
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Игорь Протасов

Так их денацифицировали

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0
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Я никто и звать меня никак

В рамках мел-палеогеновой спецоперации

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1
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Alex Poneer

Их по 115 ФЗ попросили выйти, а мы дальше ...

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0
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Я никто и звать меня никак

Вот мне тоже интересно.
Мой заводик ЖБИ в Уфе нормально работает

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0
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Марат Шайхутдинов

И цемент не подорожал и присадки вы не используете?)

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1
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Главный космос

Вы явно не в курсе локального мема. Надо спросить: как там запчасти к крузаку?

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2
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cepera

А есть позитивные новости? 😏

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12
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facesso

Слишком толсто

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8
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умный человек

Боди-позитивные

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7
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Василий Степанофф

Майерск возит грузы в Россию.

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4
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Zaebaniy Underground

Ага, и Cosco, CMA CGM, Sea Connect не закрылись ещё.

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0
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Василий Степанофф

Обещают до конца апреля довезти все грузы, а дальше сами.

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1
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Нелинейная структура данных

А можно ссылочку на новость?

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0
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Zaebaniy Underground

Опаньки, свежак.

upd:
В целом ничего особо интересного.

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10
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Я никто и звать меня никак

Первые 2 недели было интересно.
А потом уже пох - падать некуда :)

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0
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Борис Макаров

В госСМИ у Инстаграма теперь сноска длиннее, чем у ИГ и талибов

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9
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Zaebaniy Underground

Блин, Maneskin не приедут :(

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0
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Andrey Maslov

Это херня, а вот то, что Оби-Ван не выйдет, вот это жёпа

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0
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Zaebaniy Underground

Я не обломаюсь - гляну на торрентах :')

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1
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Павел

А он планировал выходить? Чёт не припомню, где можно легально посмотреть мандалорца или другие сериалы с Дисней+.

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0
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Nick Name

Между 16:00 и 19:45 по восточному времени США начался внезапный и очень заметный Всплеск коммерческого воздушного движения (AERFLOT), с ОЧЕНЬ МНОГОчисленным количеством рейсов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, Россия - почти ВСЕ из них направляются на восток. в необъятную сердцевину России.

Тот факт, что эти рейсы находятся в воздухе очень поздно, в ночь на воскресенье по московскому времени, сам по себе странен. Но то, что почти все они направляются вглубь России, вызывает тревогу у некоторых наблюдателей.

Более того, самолеты приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Что-то вроде авиаперевозки.

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6
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Мимопрохожий

вангую: там куда они летят - китайцы по-тихому открыли сервис-центр Боинга, ТО ж надо проходить? :)

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Евгений Германов

приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно

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Иван Иванович

Ну вам хотят предоставить очередную теорию заговора. Всех перевезли в уральские бункеры на случай чего недоброго.

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2
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Нелинейная структура данных

Ужас! Срочно в номер!

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Мимопрохожий

А ТО сколько должно занимать по-вашему?

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Я никто и звать меня никак

Ну вам не угодишь прям.
Все тянутся в Маааскву - плохо.
Наконец-то, миллионы маасквичей полетели "поднимать" регионы - и вот опять не нравится ))

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2
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C Ever

Предпочли сами прилететь в регионы за данью, чем ждать как обычно караваны, которые могут инсценировочно ограбить. В такое непростое время. Или подкрепления иногородними росгвардейцами, которые не дрогнут стрелять в народ, в отличие от местных силовиков. Скорее всего второе.

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1
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Павел Воронов

Столицу похоже в Сибирь перевозят.

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Qwerty54321

Или Сибирь в Украину

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Мимопрохожий

годная тема же. В Тюмень, вместе с мэром. И менять город раз лет в пять на сколько сил хватит у Собянина. Потом наши дети дети будут рассказывать как похорошел город Х при нём :)

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Нелинейная структура данных

Что за желтуха и нафига она здесь?

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Дмитрий Чарушин

ну вообще львиная доля рейсов из мск в Сибирь вылетает вечером мск времени, чтобы прилететь утром местного (а в не-Новосибирск зачастую только в это время самолеты и летают)

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Сексуальный Абдужаббор

Общался вчера со знакомой бюджетницей, из тех кого на 🏟 звали по требованию.
Она искренне удивляясь на закрытую икею, сахар и цены с бумагой спросила: — «а что, думаешь это надолго? сказали же что через два месяца всё закончится, к маю же всё должно вернуться как было».

Вот так, а вроде уже месяц прошел

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Дмитрий Алексеевич

До людей дойдёт только когда зарплату платить перестанут и продуктовые талоны введут, бараны и есть бараны

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2
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Максим

Не дойдет. Скажут по ящику, что запад виноват - будут жить с такой установкой дальше

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0
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Игорь Протасов

Не запад, а спекулянты и бабушки. На складах же все есть.
А они все раскупают
В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал.

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1
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Diamonds Dancin'
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3
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Евгений Ларин

"Вставай ты обосрался"

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3
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Нелинейная структура данных

Вот кстати интересный вопрос, если Meta экстремистская организация, то торговля её акциями - это экстремизм?

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3
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Max Nalobin

Это финансирование экстремистской организации, и, возможно, участие в экстремистской организации

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0
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Мимопрохожий

за ипользование ФБ обещали не сажать :)
но кто его знает как дальше повернется.

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Evil Pechenka

@Таня Боброва спасибо Вам, за то, что собираете каждый день отличные подборки. 😊

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Artemy

Ну что, кто смелый - мету на всю котлету?

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Я никто и звать меня никак

Владимир Путин читает список мер для поддержки экономики России. "Мы были готовы к санкциям"(с)

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Serpantin74

Может и операция так началась, был же в истории царь который в игрушечных солдатиков поиграть любил, вот и его достойный наследник, только у него солдатики настоящие.

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Павел Воронов

Круто, новый тренд - бумаги экстремистских организаций - наиболее ликвидны?
У Талибана, случайно нет акций, чтоб закупится.

На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими)

запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской

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svnchez

парни, а что произошло?

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Мимопрохожий

сплошное ничего

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Ржавая вилка
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Андрей Шапран - B2B продажи

А можно иногда хотя бы не фото Путина на обложку размещать?)

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Serpantin74
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Александр У

Я бы с акциями Meta на СПБ бирже был бы аккуратнее)))

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Aleksandr P

27 день Карл. Что то явно пошло не так) Завязли

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