Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 27: иностранцы ищут партнёров, авиакомпании ждут ареста самолётов Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.
Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.
По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.
Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.
Транспорт
Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.
Сервисы
Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.
Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.
Реакция бизнеса и правительства
Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.
Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.
В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.
Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.
РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.
«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.
События предыдущего дня, 21 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Ситуация изменится в течение недели, заявили в Минпромторге.
Банк уже лишился возможности проводить переводы по номеру телефона в Молдавию и Азербайджан, а также потерял крупного партнёра из числа узбекских банков.
Рынок труда сегодня сталкивается с новыми вызовами и испытаниями, пройти которые можно только вместе и объединив усилия. Мы создали пространство для работодателей и соискателей — инициативы hh.ru: оно про поддержку, заботу и помощь в преодолении всех сложностей, с которыми могут столкнуться те, кто ищет работу, и те, кто ищет сотрудников, в это…
Последние исследования трендов подтверждают, что пользователи не просто ждут быстрого ответа на свои вопросы, а считают это само собой разумеющимся. Но что делать, если вас закидывают тысячью запросов в день и операторам не хватает времени на общение с целевыми клиентами?
А что случилось? А то я политикой не интересуюсь...
Ну сперва развалился совок.
Вроде Ленин из Германии вернулся? Не?
Ну сперва человек взял в руки палку.
Так а динозавры куда делись?
Так их денацифицировали
В рамках мел-палеогеновой спецоперации
Их по 115 ФЗ попросили выйти, а мы дальше ...
Вот мне тоже интересно.
Мой заводик ЖБИ в Уфе нормально работает
И цемент не подорожал и присадки вы не используете?)
Вы явно не в курсе локального мема. Надо спросить: как там запчасти к крузаку?
А есть позитивные новости? 😏
Слишком толсто
Боди-позитивные
Майерск возит грузы в Россию.
Ага, и Cosco, CMA CGM, Sea Connect не закрылись ещё.
Обещают до конца апреля довезти все грузы, а дальше сами.
А можно ссылочку на новость?
Опаньки, свежак.
upd:
В целом ничего особо интересного.
Первые 2 недели было интересно.
А потом уже пох - падать некуда :)
В госСМИ у Инстаграма теперь сноска длиннее, чем у ИГ и талибов
Блин, Maneskin не приедут :(
Это херня, а вот то, что Оби-Ван не выйдет, вот это жёпа
Я не обломаюсь - гляну на торрентах :')
А он планировал выходить? Чёт не припомню, где можно легально посмотреть мандалорца или другие сериалы с Дисней+.
Между 16:00 и 19:45 по восточному времени США начался внезапный и очень заметный Всплеск коммерческого воздушного движения (AERFLOT), с ОЧЕНЬ МНОГОчисленным количеством рейсов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, Россия - почти ВСЕ из них направляются на восток. в необъятную сердцевину России.
Тот факт, что эти рейсы находятся в воздухе очень поздно, в ночь на воскресенье по московскому времени, сам по себе странен. Но то, что почти все они направляются вглубь России, вызывает тревогу у некоторых наблюдателей.
Более того, самолеты приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Что-то вроде авиаперевозки.
вангую: там куда они летят - китайцы по-тихому открыли сервис-центр Боинга, ТО ж надо проходить? :)
приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно
Ну вам хотят предоставить очередную теорию заговора. Всех перевезли в уральские бункеры на случай чего недоброго.
Ужас! Срочно в номер!
А ТО сколько должно занимать по-вашему?
Ну вам не угодишь прям.
Все тянутся в Маааскву - плохо.
Наконец-то, миллионы маасквичей полетели "поднимать" регионы - и вот опять не нравится ))
Предпочли сами прилететь в регионы за данью, чем ждать как обычно караваны, которые могут инсценировочно ограбить. В такое непростое время. Или подкрепления иногородними росгвардейцами, которые не дрогнут стрелять в народ, в отличие от местных силовиков. Скорее всего второе.
Столицу похоже в Сибирь перевозят.
Или Сибирь в Украину
годная тема же. В Тюмень, вместе с мэром. И менять город раз лет в пять на сколько сил хватит у Собянина. Потом наши дети дети будут рассказывать как похорошел город Х при нём :)
Что за желтуха и нафига она здесь?
ну вообще львиная доля рейсов из мск в Сибирь вылетает вечером мск времени, чтобы прилететь утром местного (а в не-Новосибирск зачастую только в это время самолеты и летают)
Общался вчера со знакомой бюджетницей, из тех кого на 🏟 звали по требованию.
Она искренне удивляясь на закрытую икею, сахар и цены с бумагой спросила: — «а что, думаешь это надолго? сказали же что через два месяца всё закончится, к маю же всё должно вернуться как было».
Вот так, а вроде уже месяц прошел
До людей дойдёт только когда зарплату платить перестанут и продуктовые талоны введут, бараны и есть бараны
Не дойдет. Скажут по ящику, что запад виноват - будут жить с такой установкой дальше
Не запад, а спекулянты и бабушки. На складах же все есть.
А они все раскупают
В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал.
"Вставай ты обосрался"
Вот кстати интересный вопрос, если Meta экстремистская организация, то торговля её акциями - это экстремизм?
Это финансирование экстремистской организации, и, возможно, участие в экстремистской организации
за ипользование ФБ обещали не сажать :)
но кто его знает как дальше повернется.
@Таня Боброва спасибо Вам, за то, что собираете каждый день отличные подборки. 😊
Ну что, кто смелый - мету на всю котлету?
Владимир Путин читает список мер для поддержки экономики России. "Мы были готовы к санкциям"(с)
Может и операция так началась, был же в истории царь который в игрушечных солдатиков поиграть любил, вот и его достойный наследник, только у него солдатики настоящие.
Круто, новый тренд - бумаги экстремистских организаций - наиболее ликвидны?
У Талибана, случайно нет акций, чтоб закупится.
На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими)
запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской
парни, а что произошло?
сплошное ничего
А можно иногда хотя бы не фото Путина на обложку размещать?)
Я бы с акциями Meta на СПБ бирже был бы аккуратнее)))
27 день Карл. Что то явно пошло не так) Завязли