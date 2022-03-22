Финансы
Первичный танк88

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 27: S&P отзовёт рейтинги российских компаний Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

15 128 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.

В начале торгов на Мосбирже доллар стоит около 104 рублей, евро — около 114,2 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.

По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.

Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.

Транспорт

Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.

Сервисы

Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.

Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.

Реакция бизнеса и правительства

Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.

Купить рекламу Отключить

Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.

В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.

Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.

РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.

Минфин России отчитался, что исполнил обязательства по выплате купона на $65,63 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году.

Японская ИТ-корпорация NEC объявила о приостановке приёма новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.

Международное рейтинговое агентство S&P до 15 апреля отзовёт рейтинги всех российских компаний из-за санкций ЕС, которые запретил европейским агентствам предоставлять рейтинговые услуги клиентам из России.

VK готов принять на работу больше 1 тысячи ИТ-специалистов, оставшихся без работы. В компании добавили, что готовы принимать целые команды.

События предыдущего дня, 21 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
24
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
228 комментариев
Написать комментарий...
S.Capusta

А что случилось? А то я политикой не интересуюсь...

Ответить
84
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Ну сперва развалился совок.

Ответить
73
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Вроде Ленин из Германии вернулся? Не?

Ответить
47
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Ну сперва человек взял в руки палку.

Ответить
28
Развернуть ветку
Главный космос

Так а динозавры куда делись?

Ответить
11
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Динозавры - это миф придуманный Западом. На земле всегда жили русские.

Ответить
44
Развернуть ветку
Сергей Ребров

Русозавры.

Ответить
16
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Славявры. 🤔

Ответить
8
Развернуть ветку
Александр Печерских

Представил почему то гибрид Слави из Бесконечного лета. И динозавра. И умер в конвульсиях со смеху.

Ответить
3
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Мсье знает толк в извращениях. Одобряем. ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Печерских

Превратились в нефть после смерти. :-)

Ответить
2
Развернуть ветку
alex

"Россия использует динозавров чтобы поставить запад на колени" вот это я понимаю заголовок

Ответить
11
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Я нашёл обложку.

Ответить
19
Развернуть ветку
Александр Печерских

Трупы динозавров. Всему то вас учить надо. ,:-)

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Печерских

Я бы даже перефразировал.
"Кремлевские некроманты используют трупы динозавров для того, чтобы поставить мир на колени ".

Ответить
7
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Ну это уже какие-то "Аллоды".

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Так их денацифицировали

Ответить
3
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

В рамках мел-палеогеновой спецоперации

Ответить
6
Развернуть ветку
Алексей Клоц

Мел-ел-палеогеновой операции

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Poneer

Их по 115 ФЗ попросили выйти, а мы дальше ...

Ответить
1
Развернуть ветку
Mateus

Да.И решил отдохнуть у Кремля.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Polyanovsky

А вы оптимист

Ответить
2
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Шо

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Polyanovsky

Ну сперва развалился совок
Судя по ситуации, данное утверждение не точно, он свято жив в головах

Ответить
1
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

О, спасибо, теперь понял :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Там до этого что-то про Лжедмитрия было ещё.

Ответить
1
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Вот мне тоже интересно.
Мой заводик ЖБИ в Уфе нормально работает

Ответить
1
Развернуть ветку
SPS Fun

Альпинист упал в пропасть. Друзья подбежали к обрыву, кричат:
- Вася, ты жив?
- Да.
- Руки, ноги целы?
- Да.
- Так вылезай!
- Я еще лечу.

Ответить
44
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Так не смешно ведь.

Ответить
4
Развернуть ветку
SPS Fun

Это просто анекдот про альпиниста. А вы про что подумали?

Ответить
7
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Про несмешной анекдот про альпиниста. 👀

Ответить
–4
Развернуть ветку
ukrainewartube.com

А кто сказал, что будет смешно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Марат Шайхутдинов

И цемент не подорожал и присадки вы не используете?)

Ответить
5
Развернуть ветку
Главный космос

Вы явно не в курсе локального мема. Надо спросить: как там запчасти к крузаку?

Ответить
18
Развернуть ветку
Allestor Krei

Обменю треху в Уфе на детали для Крузака

Ответить
5
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Скорее как там запчасти к Рейндж Роверу?

Ответить
0
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

В каноничном меме - крусак и ку5 у жены

Ответить
8
Развернуть ветку
Alexander Veber

Почему никто ещё на лурке о нем не написал?

Ответить
4
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

2022
 лурка

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Veber

Это наследие для потомков, не трожь

Ответить
2
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

На святое покусился, согласен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

А, блин. Прошу прощения, не знал такой мем :0

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton Solod

политика стала интересоваться тобой и всеми кто ей не интересуется

ну и "стабильности нет, террористы опять захватили ${...}" (с)

Ответить
2
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Это из Москва слезам не верит?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр

Лжете. См. свой профиль.

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Шелопугин

Первая мировая закончилась

Ответить
0
Развернуть ветку
Сексуальный Абдужаббор

Общался вчера со знакомой бюджетницей, из тех кого на 🏟 звали по требованию.
Она искренне удивляясь на закрытую икею, сахар и цены с бумагой спросила: — «а что, думаешь это надолго? сказали же что через два месяца всё закончится, к маю же всё должно вернуться как было».

Вот так, а вроде уже месяц прошел

Ответить
58
Развернуть ветку
Дмитрий Алексеевич

До людей дойдёт только когда зарплату платить перестанут и продуктовые талоны введут, бараны и есть бараны

Ответить
64
Развернуть ветку
Максим

Не дойдет. Скажут по ящику, что запад виноват - будут жить с такой установкой дальше

Ответить
56
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Не запад, а спекулянты и бабушки. На складах же все есть.
А они все раскупают
В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал.

Ответить
12
Развернуть ветку
Д Хб

Т.е. бабушкам какой-то новый враг будет объявлен - бабушки-спекулянты?

Ответить
8
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Пропиндосские бабушки-спекулянты.

Ответить
8
Развернуть ветку
Antn Slmv

Сообщники заражённых летучих мышей и боевых голубей с пиндосских лабораторий.

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Клоц

Бабушки из пятой коломны- сейчас только постоят ещё четыре коломны

Ответить
2
Развернуть ветку
Владимир Влорин

У меня недавно на кассе третий тюбик зубной пасты забрали, думали я выйду из Ленты, встану на углу и спекулировать буду. Хотя сами же спекулируют зубной пастой, закупочные цены на 30% ниже!

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим

"В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал."

И что с ним сделали?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Вроде штраф.
Объявление о продаже сахарного песка за цену, которая сильно превышает рыночную стоимость, оперативники обнаружили в социальной сети. Тогда было решено провести «проверочную закупку». В тот момент, когда казанец уже был готов продать 50 килограммовый мешок с сахаром, его задержали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

А что он нарушил, какое основание для штрафа?

Нашёл. "за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и за нарушение порядка ценообразования". В принципе, если он перепродажей (вчера купил, завтра продал) занимался и у него в гараже ещё 10 мешков сахара, то наверное да, можно и штрафануть.

Ответить
4
Развернуть ветку
Владимир Влорин

Возлюбили ближнего шампанским, как в ОВД "Дальний", это же Казань

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Влорин

Торговые сети это спекулянты? Они продают дороже, чем покупают

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Они налоги хотя бы с этого платят. Спекулянты те, кто намеренно создаёт дефицит, рассчитывая на этом заработать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Влорин

А как можно создать дефицит товаров, в случае их избытка? Ну, например, вот я хочу создать дефицит гамбургеров в США, у меня получится или нет? Я, как спекулянт, начну их скупать. Вряд ли я смогу скупить все гамбургеры, потому что в США нет дефицита. А в России есть

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

В США в пандемию и дефицита туалетной бумаги не было, только все её сметали, так что одни пустые полки оставались. Паника + неготовность сетей к большому спросу. Тоже самое и у нас с гречкой было. Что какой-то дефицит гречки был, нет не было. Сейчас с сахаром тоже самое.

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Демидов

Ну как-то же развалился совок, значит не все потеряно с нашим народом

Ответить
0
Развернуть ветку
Татьяна Питерская

До бюджетников никогда не дойдёт. Они на привелегированном положении. У госслужащих все стабильно. Не важно что в стране происходит. У них все оплачивается и гарантии как в советском союзе на пожизненное гособеспечение из наших доходов: ежегодный отпуск 90 дней оплачиваемый и пенсия не как у всех. И зп платят регулярно по белому без задержек

Ответить
–3
Развернуть ветку
Савва

это у каких бюджетников все так круто??
фельдшер
з/п 18000-20000 руб
отпуск 30 дней
пенсия будет копейки
или у нас разные бюджетники??

Ответить
7
Развернуть ветку
Татьяна Питерская

Я про госслужащих. Сори. Некорректно выразилась.

Ответить
0
Развернуть ветку
Qwerty54321

разные в Москве очень разные зарплаты у них

Ответить
1
Развернуть ветку
Соня Певцова

А ещё им обычно трудно сменить работу, их опыт нигде кроме как в их учреждении не нужен. А уходить куда-то на низкую зп, и заново учится не вариант. Вот такая ловушка 🪤

Ответить
1
Развернуть ветку
Татьяна Питерская

Не соглашусь с вами. Это личный выбор. Я работая в бизнесе в своей HR сфере 20 лет - постоянно учусь и доучиваюсь, чтобы двигаться дальше. Среда затягивает)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Соня Певцова

Не поняла. Вы в бизнесе работали или в госучреждении?

Ответить
2
Развернуть ветку
Макс Мухин

Вы путаете военных и полицейских с гос служащими ! У гос служащих максимальный отпуск 45 дней при 15 лет стажа, на пенсию уходят как мы и зарплата в Москве 15-40 тысяч в месяц у них ... А вот судьи прокуроры военные и правоохранители это совсем другой вопрос уже тут соглашусь !

Ответить
1
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Да я бы не сказал.
На сайте мо куча вакансий. Для провинции зарплата не плохая. Но не сказать, что высокая. Около 40 тысяч.
Основной минус, что если выгонят на пенсию, то шансов на нормальную работу ноль

Ответить
0
Развернуть ветку
Макс Мухин

Я работал в регионе в налоговой зарплаты 14000 квартальные 20000, в Москве зарплата такая же в премии 60000 в квартал, для Москвы сами понимаете ! Потом работал в центральном Роспотребнадзор там зарплата была 35 в месяц что для Москвы грустно изредка с премией 50 ... Уходят на пенсию в 65 также... Досрочно только муниципалы могут и военные правоохранительные и судьи с прокурорскими.. А работу найти нормальную можно! Я не раз видел налоговики в коммерцию уходили по профилю из Роскомнадзор по персональным данным специалистами в другие фирмы уходили, Роспотребнадзор сотрудники по своему профилю уходили .. но платят на гос службе рядовым сотрудником кот наплакал ! Сбежал в коммерцию и с дрожью вспоминаю гос службу только военные и правоохранители имеют светлое будущее. Шансов на нормальную работу 0 после службы только у всяких кадровиков бухгалтеров и канцелярских ... Про полицию вообще молчу там нигде не нужны потом но речь о гражданских все таки !

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Я о военных писал. Вы собственно это потвердили. Что уйти на нормальную гражданкую работу не особо много шансов.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

По профилю, по знакомству - да. Но если без профиля - особо не берут, как минимум не хотят пристального внимания налоговой - там же фирма должна отчитываться что взяла бывшего налоговика.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Бюджетников в первую очередь и ебут. Налоговая - оклад 12 тыс, с премиями выходит 40 - жить можно. Как только в стране зихер - им на годик урезают все премии и они живут на 12.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Демидов

Как один дебил мне недавно сказал, сейчас говорит Киев возьмем и нормально все будет...

Ответить
3
Развернуть ветку
Никита Лежневич

Ну так, Грозный же оп и взяли, ну подумаешь, Киев чуть больше 🙃🙃 #sarcasm

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Демидов

Так взяли, что до сих пор горцам дать платим))))

Ответить
1
Развернуть ветку
Voronko Славик

Вряд-ли дойдёт. Потерпят, покушают бересту, запивая заваренным иван-чаем из соседнего леса. Даже на этой стадии запад будет уинават, а наше дело правое...😵

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр А.

Учитывая, что люди с головой давно высказались и сейчас хмуро молчат (или сразу молчали из осторожности)...

Мне интересно, что "патриоты" будут говорить через год. Понятно, что вокруг одни враги, нас хотят уничтожить (кстати, теперь это правда ))). Но вот как объяснить неисповедимые пути мудрости солнцеликого ПэЖе? Впрочем, они же неисповедимы...

Ответить
4
Развернуть ветку
Соня Певцова

Я думала об этом. Да элементарно — скажут, что всех снова обманули, и никто такого не хотел, ах если бы они знали, то никогда бы. Виноват … (подставят имя потом).

Ответить
2
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Год еще прожить надо. А с лекарствами оппа

Ответить
0
Развернуть ветку
Qwerty54321

Экономическая война США же, Китай не помог...

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Макаров

В госСМИ у Инстаграма теперь сноска длиннее, чем у ИГ и талибов

Ответить
36
Развернуть ветку
Gre Li

Опять ФСБшники про теракты врут. Кого теперь запытали до смерти? Суды подходят в закрытом режиме — очень удобно, никто не проверит.

Ответить
2
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Блин, Maneskin не приедут :(

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Maslov

Это херня, а вот то, что Оби-Ван не выйдет, вот это жёпа

Ответить
1
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Я не обломаюсь - гляну на торрентах :')

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел

А он планировал выходить? Чёт не припомню, где можно легально посмотреть мандалорца или другие сериалы с Дисней+.

Ответить
3
Развернуть ветку
cepera

А есть позитивные новости? 😏

Ответить
23
Развернуть ветку
facesso

Слишком толсто

Ответить
18
Развернуть ветку
умный человек

Боди-позитивные

Ответить
34
Развернуть ветку
Kana

Из позитивных - скоро боди-позитивных не останется.

Ответить
13
Развернуть ветку
Артём Папков

Пока толстый сохнет - худой сдохнет

Ответить
2
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Не зря запасался :')

Ответить
1
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Майерск возит грузы в Россию.

Ответить
5
Развернуть ветку
TLGM x Event

Скорее, доразвозит грузы, не принимая новые заявки.

Ответить
4
Развернуть ветку
Cc Dd

Во Владивосток они возят как и раньше там не коснулось.

Ответить
0
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Ага, и Cosco, CMA CGM, Sea Connect не закрылись ещё.

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Обещают до конца апреля довезти все грузы, а дальше сами.

Ответить
3
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Помнится, с неделю назад наши власти выпустили распоряжение запрещающее вывоз на экспорт контейнеров в числе прочего длинного списка. Это чужих контейнеров коснется? того же maersk.

Ответить
3
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

А разве возврат контейнера это экспорт?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

в нынешние времена ни в чем нельзя быть уверенным кмк, поэтому и вопрос написал :)
Скажут сверху "не пущать за пределы родины" - и все. Как с самолетами.

Ответить
2
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

А можно ссылочку на новость?

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

https://www.interfax.ru/business/830441

Ответить
3
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Феско потирает ладошки?

Ответить
1
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Нет. Какой смысл таранить пару контейнеров с Южной Америки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

И представительства и офисы тоже закрывают? 🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Qwerty54321

vc пока не заблочили

Ответить
2
Развернуть ветку
Anton Solod

в зоопарке города Зажопинска родился детеныш белого медведя (с) https://youtu.be/xVxvwL2SgLQ

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Пурюшин

Сегодня солнышко.

Ответить
2
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Шёл 12679 день спецоперации .

-Нибиру ввела санкции на здравый смысл и он покинул последнего жителя России в котором он был

-Силуанов пообещал поддержать бизнес двумя мешками картошки

- санкции нам не страшны , активисты молодой гвардии пришли в форменных шкурах на митинг к посольству посейдона

-в России стартуют продажи своего первого ЭВМ российского производства , способного производить 200 операций в секунду . Устройство мобильное, компактное, но требует удлинитель

-пресс секретарит мо рф, сообщил что осталось ещё чуть чуть спецоперации и все наладиться . Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию

Ответить
30
Развернуть ветку
Ржавая вилка
Ответить
23
Развернуть ветку
Владимир Влорин

Он же доктор экономических наук вроде или кандидат. Слушайте умного человека

Ответить
6
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Опаньки, свежак.

upd:
В целом ничего особо интересного.

Ответить
14
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Первые 2 недели было интересно.
А потом уже пох - падать некуда :)

Ответить
15
Развернуть ветку
Xsander

"А потом уже пох - падать некуда :)"

а разве дно уже видно?))

Ответить
3
Развернуть ветку
Анна Тишина

Второе дно в подарок

Ответить
7
Развернуть ветку
Alexander Veber

Как в Алисе которая упала в кротовую нору... Пока летишь вниз уже можно позабыть что летишь

Ответить
3
Развернуть ветку
Максим

Мне вот тачку нужно обслуживать скоро.
Залез на автодок...

Сраный тросик ручника 2500/шт.
Масло 4000
Фильтр 1300

Посмотрел также цены на колодки с дисками... резину летнюю хотел поменять, свечи комплект - 6000.

Вопрос - можно ли приехать, обслужиться, а счет за обслуживание пускай сервис отправит в правительство РФ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Diamonds Dancin'
Ответить
12
Развернуть ветку
Евгений Ларин

"Вставай ты обосрался"

Ответить
15
Развернуть ветку
Lexx Sky

"А я и не сплю"

Ответить
12
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Может заводчанин едет домой, устал.

Ответить
1
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Владимир Путин читает список мер для поддержки экономики России. "Мы были готовы к санкциям"(с)

Ответить
17
Развернуть ветку
Serpantin74

Может и операция так началась, был же в истории царь который в игрушечных солдатиков поиграть любил, вот и его достойный наследник, только у него солдатики настоящие.

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Шапран - B2B продажи

А можно иногда хотя бы не фото Путина на обложку размещать?)

Ответить
9
Развернуть ветку
Мимопрохожий

это оберег от закрытия ресурса же. РКН смотрит на статью, видит нормальный портрет кого надо - проходит мимо.

Ответить
25
Развернуть ветку
Андрей Шапран - B2B продажи

+)

Ответить
1
Развернуть ветку
Zaebaniy Underground

Нельзя.

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман

Присылай свою, разместят )

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Шапран - B2B продажи

Но это не точно)

Ответить
1
Развернуть ветку
Nick Name

Между 16:00 и 19:45 по восточному времени США начался внезапный и очень заметный Всплеск коммерческого воздушного движения (AERFLOT), с ОЧЕНЬ МНОГОчисленным количеством рейсов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, Россия - почти ВСЕ из них направляются на восток. в необъятную сердцевину России.

Тот факт, что эти рейсы находятся в воздухе очень поздно, в ночь на воскресенье по московскому времени, сам по себе странен. Но то, что почти все они направляются вглубь России, вызывает тревогу у некоторых наблюдателей.

Более того, самолеты приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Что-то вроде авиаперевозки.

Ответить
8
Развернуть ветку
Дмитрий Чарушин

ну вообще львиная доля рейсов из мск в Сибирь вылетает вечером мск времени, чтобы прилететь утром местного (а в не-Новосибирск зачастую только в это время самолеты и летают)

Ответить
10
Развернуть ветку
Мимопрохожий

вангую: там куда они летят - китайцы по-тихому открыли сервис-центр Боинга, ТО ж надо проходить? :)

Ответить
6
Развернуть ветку
Евгений Германов

приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно

Ответить
3
Развернуть ветку
Иван Иванович

Ну вам хотят предоставить очередную теорию заговора. Всех перевезли в уральские бункеры на случай чего недоброго.

Ответить
8
Развернуть ветку
Евгений Германов

а китайский СТО это не теория заговора?) я только процитировал предыдущего комментатора, что бы показать что это не ТО. Уверен там есть вагон логичных причин, совершенно незачем искать заговор везде.

Ответить
2
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Ужас! Срочно в номер!

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Германов

Что ужасного в разворотных рейсах? Обычная практика, сел, разгрузился, заправка/осмотр, загрузка, полетел дальше/обратно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Ну вот видимо тот, кто опубликовал первый комментарий считает, что это очень важная новость и это всех нас должно напугать. На формулировочки поста поглядите.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Германов

Факт интересный, но драматизма в подаче многовато, согласен.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

А ТО сколько должно занимать по-вашему?

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Германов

Быстрый гугл говорит, что от нескольких часов на осмотр, до нескольких недель на ТО. У вас машина есть? ТО же разные бывают, соответственно и времени они разного требуют.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

ну значит не ТО, значит вывозят генералитет и властную элиту в бункера, готовим простынки и прикидываем где ближайшее кладбище в Питере и Москве :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Ну вам не угодишь прям.
Все тянутся в Маааскву - плохо.
Наконец-то, миллионы маасквичей полетели "поднимать" регионы - и вот опять не нравится ))

Ответить
5
Развернуть ветку
Антон Кузьмин

Кажется самолеты как раз и придумали для чего-то вроде авиаперевозки, не?

Ответить
5
Развернуть ветку
Павел Воронов

Столицу похоже в Сибирь перевозят.

Ответить
2
Развернуть ветку
Мимопрохожий

годная тема же. В Тюмень, вместе с мэром. И менять город раз лет в пять на сколько сил хватит у Собянина. Потом наши дети дети будут рассказывать как похорошел город Х при нём :)

Ответить
3
Развернуть ветку
C Ever

Турки восстанавливали Германию, научились благоустройству. Помогли тюркам в России - Тюмень, Казань.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Да они и при лужкове немало работали. Но у нас вроде как импортозамещение, на турков и среднеазиатов валюты нет - самим как-то надо бы плитку класть учится :)

Ответить
1
Развернуть ветку
Qwerty54321

Или Сибирь в Украину

Ответить
–2
Развернуть ветку
Qwerty54321

Полазил по флайтрадару, ничего такого не происходило чего не было бы в другие дни

Ответить
2
Развернуть ветку
Василий

Душнила! Ты так каждую новость проверяешь? В наше время принято верить любому бреду в интернете без проверок.

Ответить
4
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Что за желтуха и нафига она здесь?

Ответить
1
Развернуть ветку
C Ever

Предпочли сами прилететь в регионы за данью, чем ждать как обычно караваны, которые могут инсценировочно ограбить. В такое непростое время. Или подкрепления иногородними росгвардейцами, которые не дрогнут стрелять в народ, в отличие от местных силовиков. Скорее всего второе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Gutal1n

А раньше люди с востока России не летали в Питер и Москву? Вот это новость

Ответить
1
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Вот кстати интересный вопрос, если Meta экстремистская организация, то торговля её акциями - это экстремизм?

Ответить
10
Развернуть ветку
Max Nalobin

Это финансирование экстремистской организации, и, возможно, участие в экстремистской организации

Ответить
6
Развернуть ветку
Нелинейная структура данных

Я же не покупаю акции у Мета, я покупаю у другого продавца, возможно такого же физлица. А если продаю в шорт, так это наоборот, борюсь с экстремизмом.

Ответить
4
Развернуть ветку
Cc Dd

Згачит экстремизм организованной группой, срок больше будет

Ответить
8
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Акция даёт вам возможность участия в управлении и/или (если неголосующая) получении прибыли. В отношении экстремистской организации. Чуете?

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

за ипользование ФБ обещали не сажать :)
но кто его знает как дальше повернется.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Ребров

А обещать ещё больше обещать не обещали?

Ответить
10
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Потоки обещаний нынче так обильны что уже непонятно чего уже наобещали и сейчас обещают по ндцатому разу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

Ответить
1
Развернуть ветку
Xsander

Нашёл за что переживать, если под квоты по привлечению за экстремизм/терроризм попадёшь, тебя назначат виновным.
Добро пожаловать в новой реальности.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksandr P

27 день Карл. Что то явно пошло не так) Завязли

Ответить
3
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Да не может быть …. Хохлы должны же чеченских братушек освободителей встречать с цветами и насваем . Хм, где то видимо просчитались , маленькая победоносная война не получилась . Ну ничего , сейчас по жопе наши получат и позорно поползут по домам в родные деревни зажопинска. Как уже было в афгане/Финляндии/Чечне классика хуле

Ответить
13
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Как уже было в ... Финляндии...
 вы серьезно? карту СССР до и после откройте чтоль. Плохая аналогия...для Украины :)

Ответить
4
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Я более