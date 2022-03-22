Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.

В начале торгов на Мосбирже доллар стоит около 104 рублей, евро — около 114,2 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.

По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.

Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.

Транспорт

Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.

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Сервисы

Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.

Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.

Реакция бизнеса и правительства

Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.

Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.

В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.

Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.

РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.

«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.

Минфин России отчитался, что исполнил обязательства по выплате купона на $65,63 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году.

Японская ИТ-корпорация NEC объявила о приостановке приёма новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.

Международное рейтинговое агентство S&P до 15 апреля отзовёт рейтинги всех российских компаний из-за санкций ЕС, которые запретил европейским агентствам предоставлять рейтинговые услуги клиентам из России.

VK готов принять на работу больше 1 тысячи ИТ-специалистов, оставшихся без работы. В компании добавили, что готовы принимать целые команды.

События предыдущего дня, 21 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.