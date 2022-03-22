Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 27: S&P отзовёт рейтинги российских компаний Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 22 марта в 104,68 рубля, евро — 115,60 рублей.
Мосбиржа снова проведёт торги облигациями федерального займа (ОФЗ). С 9:50 до 10:00 мск пройдет аукцион открытия, с 10:00 до 18:40 мск основные торги и затем до 18:50 мск — аукцион закрытия. Короткие продажи всё ещё запрещены.
По остальным инструментам торги пройдут в режиме аналогичном установленному на 21 марта 2022 года.
Акции на Мосбирже купить или продать нельзя. На «СПБ Бирже» с 14:30 мск можно будет торговать 15 наиболее ликвидными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск доступными станут еще 1637 ценные бумаги.
Транспорт
Российские авиакомпании опасаются, что ЕС по примеру США запретит обслуживание самолётов Airbus, в том числе предполётный осмотр, рассказали источники «Коммерсанта». Например, Red Wings планирует вернуть все восемь Airbus, чтобы, как предполагают собеседники, защитить от рисков ареста свои SSJ.
Сервисы
Сервис переводов для физлиц со счетов в «Сбере» на кошельки Alipay остановил работу. В «Сбере» сообщили, что сервис реализовался в партнёрстве с Western Union, которая временно прекратила работу в России.
Роскомнадзор разъяснил, что запрет Instagram и Facebook и признание их материнской компании Meta экстремистской не подразумевают ограничений для обычных пользователей. Но СМИ обязаны маркировать их как организации, деятельность которых запрещена на территории России, и скрывать их логотипы.
Реакция бизнеса и правительства
Российское подразделение французского банка BNP Paribas в конце марта прекратит выполнять транзации своих корпоративных клиентов в России и развивать бизнес.
Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется, выяснило РБК.
В России планируют создать единое облако для работы бизнеса, оператором станет «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения Минцифры. По его данным, ведомство обсуждает с правительством выделение компании денег на проект.
Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес, рассказали в консалтинговых и инвесткомпаниях. Часть иностранных компаний уже объявили об уходе из России или приостановке работы, и теперь инвесторы рассматривают разные варианты — продажу и сделки с возможностью в будущем возобновить работу.
РСПП предложил временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.
«Детский мир» зафиксировал цены на некоторые товары в категориях одежда и обувь на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трёх месяцев, сообщили в ФАС.
Минфин России отчитался, что исполнил обязательства по выплате купона на $65,63 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году.
Японская ИТ-корпорация NEC объявила о приостановке приёма новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.
Международное рейтинговое агентство S&P до 15 апреля отзовёт рейтинги всех российских компаний из-за санкций ЕС, которые запретил европейским агентствам предоставлять рейтинговые услуги клиентам из России.
VK готов принять на работу больше 1 тысячи ИТ-специалистов, оставшихся без работы. В компании добавили, что готовы принимать целые команды.
События предыдущего дня, 21 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
А что случилось? А то я политикой не интересуюсь...
Ну сперва развалился совок.
Вроде Ленин из Германии вернулся? Не?
Ну сперва человек взял в руки палку.
Так а динозавры куда делись?
Динозавры - это миф придуманный Западом. На земле всегда жили русские.
Русозавры.
Славявры. 🤔
Представил почему то гибрид Слави из Бесконечного лета. И динозавра. И умер в конвульсиях со смеху.
Мсье знает толк в извращениях. Одобряем. ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍
Превратились в нефть после смерти. :-)
"Россия использует динозавров чтобы поставить запад на колени" вот это я понимаю заголовок
Я нашёл обложку.
Трупы динозавров. Всему то вас учить надо. ,:-)
Я бы даже перефразировал.
"Кремлевские некроманты используют трупы динозавров для того, чтобы поставить мир на колени ".
Ну это уже какие-то "Аллоды".
Так их денацифицировали
В рамках мел-палеогеновой спецоперации
Мел-ел-палеогеновой операции
Их по 115 ФЗ попросили выйти, а мы дальше ...
Да.И решил отдохнуть у Кремля.
А вы оптимист
Шо
Ну сперва развалился совок
Судя по ситуации, данное утверждение не точно, он свято жив в головах
О, спасибо, теперь понял :)
Там до этого что-то про Лжедмитрия было ещё.
Вот мне тоже интересно.
Мой заводик ЖБИ в Уфе нормально работает
Альпинист упал в пропасть. Друзья подбежали к обрыву, кричат:
- Вася, ты жив?
- Да.
- Руки, ноги целы?
- Да.
- Так вылезай!
- Я еще лечу.
Так не смешно ведь.
Это просто анекдот про альпиниста. А вы про что подумали?
Про несмешной анекдот про альпиниста. 👀
А кто сказал, что будет смешно?
И цемент не подорожал и присадки вы не используете?)
Вы явно не в курсе локального мема. Надо спросить: как там запчасти к крузаку?
Обменю треху в Уфе на детали для Крузака
Скорее как там запчасти к Рейндж Роверу?
В каноничном меме - крусак и ку5 у жены
Почему никто ещё на лурке о нем не написал?
2022
лурка
Это наследие для потомков, не трожь
На святое покусился, согласен.
А, блин. Прошу прощения, не знал такой мем :0
политика стала интересоваться тобой и всеми кто ей не интересуется
ну и "стабильности нет, террористы опять захватили ${...}" (с)
Это из Москва слезам не верит?)
Лжете. См. свой профиль.
Первая мировая закончилась
Общался вчера со знакомой бюджетницей, из тех кого на 🏟 звали по требованию.
Она искренне удивляясь на закрытую икею, сахар и цены с бумагой спросила: — «а что, думаешь это надолго? сказали же что через два месяца всё закончится, к маю же всё должно вернуться как было».
Вот так, а вроде уже месяц прошел
До людей дойдёт только когда зарплату платить перестанут и продуктовые талоны введут, бараны и есть бараны
Не дойдет. Скажут по ящику, что запад виноват - будут жить с такой установкой дальше
Не запад, а спекулянты и бабушки. На складах же все есть.
А они все раскупают
В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал.
Т.е. бабушкам какой-то новый враг будет объявлен - бабушки-спекулянты?
Пропиндосские бабушки-спекулянты.
Сообщники заражённых летучих мышей и боевых голубей с пиндосских лабораторий.
Бабушки из пятой коломны- сейчас только постоят ещё четыре коломны
У меня недавно на кассе третий тюбик зубной пасты забрали, думали я выйду из Ленты, встану на углу и спекулировать буду. Хотя сами же спекулируют зубной пастой, закупочные цены на 30% ниже!
"В казани вон уже поймали мужика, который на авито сахар перепродавал."
И что с ним сделали?)
Вроде штраф.
Объявление о продаже сахарного песка за цену, которая сильно превышает рыночную стоимость, оперативники обнаружили в социальной сети. Тогда было решено провести «проверочную закупку». В тот момент, когда казанец уже был готов продать 50 килограммовый мешок с сахаром, его задержали.
А что он нарушил, какое основание для штрафа?
Нашёл. "за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации и за нарушение порядка ценообразования". В принципе, если он перепродажей (вчера купил, завтра продал) занимался и у него в гараже ещё 10 мешков сахара, то наверное да, можно и штрафануть.
Возлюбили ближнего шампанским, как в ОВД "Дальний", это же Казань
Торговые сети это спекулянты? Они продают дороже, чем покупают
Они налоги хотя бы с этого платят. Спекулянты те, кто намеренно создаёт дефицит, рассчитывая на этом заработать.
А как можно создать дефицит товаров, в случае их избытка? Ну, например, вот я хочу создать дефицит гамбургеров в США, у меня получится или нет? Я, как спекулянт, начну их скупать. Вряд ли я смогу скупить все гамбургеры, потому что в США нет дефицита. А в России есть
В США в пандемию и дефицита туалетной бумаги не было, только все её сметали, так что одни пустые полки оставались. Паника + неготовность сетей к большому спросу. Тоже самое и у нас с гречкой было. Что какой-то дефицит гречки был, нет не было. Сейчас с сахаром тоже самое.
Ну как-то же развалился совок, значит не все потеряно с нашим народом
До бюджетников никогда не дойдёт. Они на привелегированном положении. У госслужащих все стабильно. Не важно что в стране происходит. У них все оплачивается и гарантии как в советском союзе на пожизненное гособеспечение из наших доходов: ежегодный отпуск 90 дней оплачиваемый и пенсия не как у всех. И зп платят регулярно по белому без задержек
это у каких бюджетников все так круто??
фельдшер
з/п 18000-20000 руб
отпуск 30 дней
пенсия будет копейки
или у нас разные бюджетники??
Я про госслужащих. Сори. Некорректно выразилась.
разные в Москве очень разные зарплаты у них
А ещё им обычно трудно сменить работу, их опыт нигде кроме как в их учреждении не нужен. А уходить куда-то на низкую зп, и заново учится не вариант. Вот такая ловушка 🪤
Не соглашусь с вами. Это личный выбор. Я работая в бизнесе в своей HR сфере 20 лет - постоянно учусь и доучиваюсь, чтобы двигаться дальше. Среда затягивает)
Не поняла. Вы в бизнесе работали или в госучреждении?
Вы путаете военных и полицейских с гос служащими ! У гос служащих максимальный отпуск 45 дней при 15 лет стажа, на пенсию уходят как мы и зарплата в Москве 15-40 тысяч в месяц у них ... А вот судьи прокуроры военные и правоохранители это совсем другой вопрос уже тут соглашусь !
Да я бы не сказал.
На сайте мо куча вакансий. Для провинции зарплата не плохая. Но не сказать, что высокая. Около 40 тысяч.
Основной минус, что если выгонят на пенсию, то шансов на нормальную работу ноль
Я работал в регионе в налоговой зарплаты 14000 квартальные 20000, в Москве зарплата такая же в премии 60000 в квартал, для Москвы сами понимаете ! Потом работал в центральном Роспотребнадзор там зарплата была 35 в месяц что для Москвы грустно изредка с премией 50 ... Уходят на пенсию в 65 также... Досрочно только муниципалы могут и военные правоохранительные и судьи с прокурорскими.. А работу найти нормальную можно! Я не раз видел налоговики в коммерцию уходили по профилю из Роскомнадзор по персональным данным специалистами в другие фирмы уходили, Роспотребнадзор сотрудники по своему профилю уходили .. но платят на гос службе рядовым сотрудником кот наплакал ! Сбежал в коммерцию и с дрожью вспоминаю гос службу только военные и правоохранители имеют светлое будущее. Шансов на нормальную работу 0 после службы только у всяких кадровиков бухгалтеров и канцелярских ... Про полицию вообще молчу там нигде не нужны потом но речь о гражданских все таки !
Я о военных писал. Вы собственно это потвердили. Что уйти на нормальную гражданкую работу не особо много шансов.
По профилю, по знакомству - да. Но если без профиля - особо не берут, как минимум не хотят пристального внимания налоговой - там же фирма должна отчитываться что взяла бывшего налоговика.
Бюджетников в первую очередь и ебут. Налоговая - оклад 12 тыс, с премиями выходит 40 - жить можно. Как только в стране зихер - им на годик урезают все премии и они живут на 12.
Как один дебил мне недавно сказал, сейчас говорит Киев возьмем и нормально все будет...
Ну так, Грозный же оп и взяли, ну подумаешь, Киев чуть больше 🙃🙃 #sarcasm
Так взяли, что до сих пор горцам дать платим))))
Вряд-ли дойдёт. Потерпят, покушают бересту, запивая заваренным иван-чаем из соседнего леса. Даже на этой стадии запад будет уинават, а наше дело правое...😵
Учитывая, что люди с головой давно высказались и сейчас хмуро молчат (или сразу молчали из осторожности)...
Мне интересно, что "патриоты" будут говорить через год. Понятно, что вокруг одни враги, нас хотят уничтожить (кстати, теперь это правда ))). Но вот как объяснить неисповедимые пути мудрости солнцеликого ПэЖе? Впрочем, они же неисповедимы...
Я думала об этом. Да элементарно — скажут, что всех снова обманули, и никто такого не хотел, ах если бы они знали, то никогда бы. Виноват … (подставят имя потом).
Год еще прожить надо. А с лекарствами оппа
Экономическая война США же, Китай не помог...
В госСМИ у Инстаграма теперь сноска длиннее, чем у ИГ и талибов
Опять ФСБшники про теракты врут. Кого теперь запытали до смерти? Суды подходят в закрытом режиме — очень удобно, никто не проверит.
Блин, Maneskin не приедут :(
Это херня, а вот то, что Оби-Ван не выйдет, вот это жёпа
Я не обломаюсь - гляну на торрентах :')
А он планировал выходить? Чёт не припомню, где можно легально посмотреть мандалорца или другие сериалы с Дисней+.
А есть позитивные новости? 😏
Слишком толсто
Боди-позитивные
Из позитивных - скоро боди-позитивных не останется.
Пока толстый сохнет - худой сдохнет
Не зря запасался :')
Майерск возит грузы в Россию.
Скорее, доразвозит грузы, не принимая новые заявки.
Во Владивосток они возят как и раньше там не коснулось.
Ага, и Cosco, CMA CGM, Sea Connect не закрылись ещё.
Обещают до конца апреля довезти все грузы, а дальше сами.
Помнится, с неделю назад наши власти выпустили распоряжение запрещающее вывоз на экспорт контейнеров в числе прочего длинного списка. Это чужих контейнеров коснется? того же maersk.
А разве возврат контейнера это экспорт?
в нынешние времена ни в чем нельзя быть уверенным кмк, поэтому и вопрос написал :)
Скажут сверху "не пущать за пределы родины" - и все. Как с самолетами.
А можно ссылочку на новость?
https://www.interfax.ru/business/830441
Феско потирает ладошки?
Нет. Какой смысл таранить пару контейнеров с Южной Америки?
И представительства и офисы тоже закрывают? 🤔
vc пока не заблочили
в зоопарке города Зажопинска родился детеныш белого медведя (с) https://youtu.be/xVxvwL2SgLQ
Сегодня солнышко.
Шёл 12679 день спецоперации .
-Нибиру ввела санкции на здравый смысл и он покинул последнего жителя России в котором он был
-Силуанов пообещал поддержать бизнес двумя мешками картошки
- санкции нам не страшны , активисты молодой гвардии пришли в форменных шкурах на митинг к посольству посейдона
-в России стартуют продажи своего первого ЭВМ российского производства , способного производить 200 операций в секунду . Устройство мобильное, компактное, но требует удлинитель
-пресс секретарит мо рф, сообщил что осталось ещё чуть чуть спецоперации и все наладиться . Главное не бухтеть и не дестабилизировать ситуацию
Он же доктор экономических наук вроде или кандидат. Слушайте умного человека
Опаньки, свежак.
upd:
В целом ничего особо интересного.
Первые 2 недели было интересно.
А потом уже пох - падать некуда :)
"А потом уже пох - падать некуда :)"
а разве дно уже видно?))
Второе дно в подарок
Как в Алисе которая упала в кротовую нору... Пока летишь вниз уже можно позабыть что летишь
Мне вот тачку нужно обслуживать скоро.
Залез на автодок...
Сраный тросик ручника 2500/шт.
Масло 4000
Фильтр 1300
Посмотрел также цены на колодки с дисками... резину летнюю хотел поменять, свечи комплект - 6000.
Вопрос - можно ли приехать, обслужиться, а счет за обслуживание пускай сервис отправит в правительство РФ?
"Вставай ты обосрался"
"А я и не сплю"
Может заводчанин едет домой, устал.
Владимир Путин читает список мер для поддержки экономики России. "Мы были готовы к санкциям"(с)
Может и операция так началась, был же в истории царь который в игрушечных солдатиков поиграть любил, вот и его достойный наследник, только у него солдатики настоящие.
А можно иногда хотя бы не фото Путина на обложку размещать?)
это оберег от закрытия ресурса же. РКН смотрит на статью, видит нормальный портрет кого надо - проходит мимо.
+)
Нельзя.
Присылай свою, разместят )
Но это не точно)
Между 16:00 и 19:45 по восточному времени США начался внезапный и очень заметный Всплеск коммерческого воздушного движения (AERFLOT), с ОЧЕНЬ МНОГОчисленным количеством рейсов, вылетающих из Москвы и Санкт-Петербурга, Россия - почти ВСЕ из них направляются на восток. в необъятную сердцевину России.
Тот факт, что эти рейсы находятся в воздухе очень поздно, в ночь на воскресенье по московскому времени, сам по себе странен. Но то, что почти все они направляются вглубь России, вызывает тревогу у некоторых наблюдателей.
Более того, самолеты приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно либо в Москву, либо в Санкт-Петербург. Что-то вроде авиаперевозки.
ну вообще львиная доля рейсов из мск в Сибирь вылетает вечером мск времени, чтобы прилететь утром местного (а в не-Новосибирск зачастую только в это время самолеты и летают)
вангую: там куда они летят - китайцы по-тихому открыли сервис-центр Боинга, ТО ж надо проходить? :)
приземляются, остаются на земле только для того, чтобы разгрузиться и дозаправиться, а затем разворачиваются и направляются прямо обратно
Ну вам хотят предоставить очередную теорию заговора. Всех перевезли в уральские бункеры на случай чего недоброго.
а китайский СТО это не теория заговора?) я только процитировал предыдущего комментатора, что бы показать что это не ТО. Уверен там есть вагон логичных причин, совершенно незачем искать заговор везде.
Ужас! Срочно в номер!
Что ужасного в разворотных рейсах? Обычная практика, сел, разгрузился, заправка/осмотр, загрузка, полетел дальше/обратно.
Ну вот видимо тот, кто опубликовал первый комментарий считает, что это очень важная новость и это всех нас должно напугать. На формулировочки поста поглядите.
Факт интересный, но драматизма в подаче многовато, согласен.
А ТО сколько должно занимать по-вашему?
Быстрый гугл говорит, что от нескольких часов на осмотр, до нескольких недель на ТО. У вас машина есть? ТО же разные бывают, соответственно и времени они разного требуют.
ну значит не ТО, значит вывозят генералитет и властную элиту в бункера, готовим простынки и прикидываем где ближайшее кладбище в Питере и Москве :)
Ну вам не угодишь прям.
Все тянутся в Маааскву - плохо.
Наконец-то, миллионы маасквичей полетели "поднимать" регионы - и вот опять не нравится ))
Кажется самолеты как раз и придумали для чего-то вроде авиаперевозки, не?
Столицу похоже в Сибирь перевозят.
годная тема же. В Тюмень, вместе с мэром. И менять город раз лет в пять на сколько сил хватит у Собянина. Потом наши дети дети будут рассказывать как похорошел город Х при нём :)
Турки восстанавливали Германию, научились благоустройству. Помогли тюркам в России - Тюмень, Казань.
Да они и при лужкове немало работали. Но у нас вроде как импортозамещение, на турков и среднеазиатов валюты нет - самим как-то надо бы плитку класть учится :)
Или Сибирь в Украину
Полазил по флайтрадару, ничего такого не происходило чего не было бы в другие дни
Душнила! Ты так каждую новость проверяешь? В наше время принято верить любому бреду в интернете без проверок.
Что за желтуха и нафига она здесь?
Предпочли сами прилететь в регионы за данью, чем ждать как обычно караваны, которые могут инсценировочно ограбить. В такое непростое время. Или подкрепления иногородними росгвардейцами, которые не дрогнут стрелять в народ, в отличие от местных силовиков. Скорее всего второе.
А раньше люди с востока России не летали в Питер и Москву? Вот это новость
Вот кстати интересный вопрос, если Meta экстремистская организация, то торговля её акциями - это экстремизм?
Это финансирование экстремистской организации, и, возможно, участие в экстремистской организации
Я же не покупаю акции у Мета, я покупаю у другого продавца, возможно такого же физлица. А если продаю в шорт, так это наоборот, борюсь с экстремизмом.
Згачит экстремизм организованной группой, срок больше будет
Акция даёт вам возможность участия в управлении и/или (если неголосующая) получении прибыли. В отношении экстремистской организации. Чуете?
за ипользование ФБ обещали не сажать :)
но кто его знает как дальше повернется.
А обещать ещё больше обещать не обещали?
Потоки обещаний нынче так обильны что уже непонятно чего уже наобещали и сейчас обещают по ндцатому разу.
Заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).
Нашёл за что переживать, если под квоты по привлечению за экстремизм/терроризм попадёшь, тебя назначат виновным.
Добро пожаловать в новой реальности.
27 день Карл. Что то явно пошло не так) Завязли
Да не может быть …. Хохлы должны же чеченских братушек освободителей встречать с цветами и насваем . Хм, где то видимо просчитались , маленькая победоносная война не получилась . Ну ничего , сейчас по жопе наши получат и позорно поползут по домам в родные деревни зажопинска. Как уже было в афгане/Финляндии/Чечне классика хуле
Как уже было в ... Финляндии...
вы серьезно? карту СССР до и после откройте чтоль. Плохая аналогия...для Украины :)
Я более