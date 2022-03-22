Финансы
Комсомольский ихтиандр

Минфин предложил втрое снизить штрафы для компаний за валютные нарушения — РБК Статьи редакции

В том числе — за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции.

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Минфин подготовил и внёс в правительство новый законопроект. Ведомство считает, что он поможет снизить влияние санкций на российских экспортёров. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к законопроекту. Их подлинность подтвердил источник, знакомый с инициативой.

В правительстве сообщили РБК, что законопроект уже поддержала правительственная комиссия.

В документах предлагается снизить штрафы по ст.15.25 КоАП:

  • За незаконные операции с валютой. Сейчас штраф оставляет 75-100% от суммы операции, его могут снизить до 20-40%.
  • За нерепатриацию экспортной выручки по внешнеторговым договорам в рублях и валюте. Штраф для рублёвых договоров составлял от 3% до 10%, для валютных — от 5% до 30%. Их предлагается снизить до 3-5%.
  • За недобросовестное исполнение или неисполнение обязательств по внешнеторговому договору. Сейчас штраф составляет 5-30% от суммы, направленной от нерезидента резиденту, его могут снизить до 3-5%.

В среднем поправки Минфина предусматривают сокращение размера штрафов за валютные нарушения примерно в три раза.

Законопроект предлагает отказаться от понятия «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности», введенного в 2020 году. Для них действовали пониженные ставки штрафов за нерепатриацию экспортной выручки (3-5%) и за невозвращённый аванс (3-5%) за сорвавшуюся поставку в Россию.

Согласно предложениям Минфина, теперь штрафы для всех экспортеров за невозврат валютной или рублевой выручки будут составлять 3-5%.

В то же время избранные участники внешней торговли лишатся возможности претендовать на аналогичные пониженные штрафы за невозврат авансов по импорту в рублях или иностранной валюте. Штрафы за такое правонарушение для резидентов сохранятся на уровне 3-10% в случае рублевых контрактов и 5-30% в случае валютных.

Также Минфин предлагает сохранить на уровне 5–30% штрафы за невозврат денежных средств по договору займа, где российский резидент одалживает денежные средства в любой валюте нерезиденту.

#новость #минфин #валюта

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10 комментариев
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Евгений Липин

Прикольно! До здравствует анархия! Приходишь банк,а там очередь. Ктотс трубой. Кто с топором. Кто с автоматом. И все в кассу на снятие налички. За постик в контакте пятнашечка. За нарушение организацией законодательства,это другое,им надо наоборот уменьшить наказание. И после кто-то с пеной у рта доказывает что все делается на благо населения

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5
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Veniamin Borzov

Когда уже доллары разрешат печатать?? 😹

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4
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Мало Салов

когда злых сальников победим и снова станем братиками с другими 90% ;)

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–1
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Наталья Тегетаева

Потому что не будет этой вашей валюты

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3
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Ничтожный Влад

Ну как не будет. Газпром сейчас каждый день продает газ на 700 лямов евро. А кроме газа ещё куча ресурсов.

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0
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Илья Попов

Не люблю фокусников, которые умеют скрыть что-то, а потом не могут вернуть обратно.

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1
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Сергей Щукин

Это чтобы было проще уходить от закона о продаже 80% валютной выручки?

Может, кто-нибудь, пожалуйста - удОлить либо одну часть правительства (условно либеральную) либо другую (условно патриотическую)??!

Потому что если останутся патриоты - страна будет расти - тут все ясно; если останутся либероиды - тоже все понятно - нам хана, пора покупать АК и валить в лес.

НО НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ В ЭТО ЁБАНОЙ ШИЗОФРЕНИИ

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–2
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Anton Ilabanau

покупать АК и валить в лес.
эмм как тебе сказать, если есть возможность, покупать надо сейчас... лучше за рубли... )

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0
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Artem Tuichiev

Не маржуется что ли?

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Anton Ilabanau

введем обязательную продажу 80%, а штраф-налог за неисполнение сделаем 10%.
левая рука, правая рука - аууу вы где, совсем потеряли друг друга

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