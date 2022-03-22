В том числе — за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции.

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Минфин подготовил и внёс в правительство новый законопроект. Ведомство считает, что он поможет снизить влияние санкций на российских экспортёров. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к законопроекту. Их подлинность подтвердил источник, знакомый с инициативой.

В правительстве сообщили РБК, что законопроект уже поддержала правительственная комиссия.

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В документах предлагается снизить штрафы по ст.15.25 КоАП:

За незаконные операции с валютой. Сейчас штраф оставляет 75-100% от суммы операции, его могут снизить до 20-40%.

За нерепатриацию экспортной выручки по внешнеторговым договорам в рублях и валюте. Штраф для рублёвых договоров составлял от 3% до 10%, для валютных — от 5% до 30%. Их предлагается снизить до 3-5%.

За недобросовестное исполнение или неисполнение обязательств по внешнеторговому договору. Сейчас штраф составляет 5-30% от суммы, направленной от нерезидента резиденту, его могут снизить до 3-5%.



В среднем поправки Минфина предусматривают сокращение размера штрафов за валютные нарушения примерно в три раза.

Законопроект предлагает отказаться от понятия «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности», введенного в 2020 году. Для них действовали пониженные ставки штрафов за нерепатриацию экспортной выручки (3-5%) и за невозвращённый аванс (3-5%) за сорвавшуюся поставку в Россию.

Согласно предложениям Минфина, теперь штрафы для всех экспортеров за невозврат валютной или рублевой выручки будут составлять 3-5%.

В то же время избранные участники внешней торговли лишатся возможности претендовать на аналогичные пониженные штрафы за невозврат авансов по импорту в рублях или иностранной валюте. Штрафы за такое правонарушение для резидентов сохранятся на уровне 3-10% в случае рублевых контрактов и 5-30% в случае валютных.