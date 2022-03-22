С начала марта для них нужно было получать специальное разрешение.

Решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России — после рассмотрения обращений от физлиц.

Теперь резиденты могут покупать и продавать квартиры и другое недвижимое имущество нерезидентам, связанным с «недружественными» странами. Также с ними можно заключать договоры долевого строительства.

Список таких стран правительство утвердило 7 марта. В него вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Новые правила для сделок с недвижимостью с гражданами из этих стран вступили в силу 2 марта. Чтобы продать или купить недвижимость, нужно было получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.