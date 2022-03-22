Финансы
Комсомольский ихтиандр

Россиянам разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимости с иностранцами из «недружественных стран» Статьи редакции

С начала марта для них нужно было получать специальное разрешение.

Решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России — после рассмотрения обращений от физлиц.

Теперь резиденты могут покупать и продавать квартиры и другое недвижимое имущество нерезидентам, связанным с «недружественными» странами. Также с ними можно заключать договоры долевого строительства.

Список таких стран правительство утвердило 7 марта. В него вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Новые правила для сделок с недвижимостью с гражданами из этих стран вступили в силу 2 марта. Чтобы продать или купить недвижимость, нужно было получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.

#новость #минфин

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23 комментария
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Rax034

Сделай сначала плохо, а потом верни как было.

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18
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Главный космос

Классика. Сейчас еще налог со вкладов отменили, который недавно ввели

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0
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Герман Воронов

И минимальную сумму для таможенной пошлины с 200 до 1000 вернули )

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0
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Илья Попов

Хочется смеяться, но нет настроения.
Хочу плакать, но не могу сдержать смех.
Бедная Россия.

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11
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Vasiliy coconut

Вроде бумаги дефицит а принтер бешеный работает усиленно

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6
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Тимур Петров

Так сами для себя законы делают.

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4
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Allestor Krei

Это что получается, с "пятой колонной" разрешили торговать?))

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7
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Алексей Малахов

Там это как бы ПИК имеет в совете директоров иностранцев, ори этим законом чуть рынок надутой ипотеки не проткнули ииэто в Москве.

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0
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TLGM x Event

...

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1
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Юрий Тимков

Так стоп. Мы теперь продаём недвижимость России зарубежным инвесторам, в тот можно когда у нас супер-плохие с ними отношения? Мне одному это кажется очень подозрительным?

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0
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Ivan Bozhyev

Так наоборот, разрешили недружественным инвесторам продать свою недвижимость в стране

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1
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Валерий Волошин

Ну надо же не допустить падения цен на жилье?

Сейчас молодым семьям с ЗП в рублях придется конкурировать с "инвесторами" с запада с ЗП в долларах.

Чем дальше тем меньше будет ограничений на продажу чего либо за рубеж.

Так и будем жить получать ЗП в руб при курсе в 100руб, производить продукт, строить дома, которые за бесценок будут скупать западные "инвесторы" а мы будем жить на съемных квартирах. Потому что купить свою будет не реально так как конкурировать с западными покупателями мы не сможем.

Просто считайте что всей РФ понизили ЗП на 50%, что бы не было соблазнов сократили ассортимент. Вся элита в $ сидит, им все эти потрясения только пользу приносят. То что там где то у них арестовали, как арестовали так и отпустят, нужно просто подождать и потом посудиться, так как законность всех этих арестов под большим вопросом, это еще доказать нужно что человек имеет отношение к ВВП и действиям РФ, доказать это будет сложно и никто не будет этим заниматься.

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Chester Rush

Господи, вот так почитаешь, что у людей в голове и становится страшно.
- никто не мешал тебе покупать доллары все время, чтобы сидеть в них и быть элитой
- какая конкуренция с западными инвесторами? западные инвесторы стоят в очереди купить коробку из говна и палок от пика в спальнике?

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1
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NotFop

Ну недвиги дофига осталось, надо ее слить быстренько... Потом опять закроют😂

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Валерий Волошин

Все понимают что не закроют.
Пройдет год, полтора, и все начнет возвращаться (ну может кроме курса $ так как это не интересно никому кроме граждан, а их интересы это их проблемы) , а недвижка не куда не денется.

Лобисты понимают что спроса на внутреннем рынке не будет, и тут или понижать цены (а как?) или продавать за $ зарубежным инвесторам.

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Алексей Малахов

А они что с ним делать будут, солить, квартира как доход не интересна им, т.к нет покупателя, а сдача в аренду не оправдывает рисков

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Paul Brezcuu

Лол, допустим я руzzкий, но живу в Европе с видом на жительство, то я не мог продать свою же квартиру в Роzzии потому что страна в которой я проживаю недружественная😂 это называется отмена частной собственности. А теперь это недавнее решение отменили. У них там разгул шизы в правительстве продолжается. Они ищут метод отомстить за санкции, но каждый раз стреляют себе в ногу. Продавайте недвигу скорее, пока дали эту лазейку

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Paul Brezcuu

По новому закону о «недружественных государствах», чтобы купить или продать недвижимость, необходимо предоставить «заявление-гарантию», что вы не гражданин недружественной страны и там не проживаете. По факту, это запрет всем уехавшим распоряжаться своим имуществом

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Главный космос

Думаю, они это сделали, чтобы предотвратить резкий поток эмиграции, со сжиганием мостов в виде продажи недвиги. А потом подумали, что это слишком тупо даже для них.

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Герман Воронов

Продавайте недвигу скорее, пока дали эту лазейку
 Чтобы что? Получить рубли/купить доллары с комиссией 12%, которые нельзя вывести из РФ и которые в любой момент могут списать со счета?

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Roman
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Дмитрий Филиппов

Z-правительство

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Василий Васильев

Что именно запретили с 2 марта, а с 22 марта разрешили и почему какой-то список стран? Грузии там нет, это значит можно или нельзя?
Ничего не понятно!

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