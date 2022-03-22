Россиянам разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимости с иностранцами из «недружественных стран» Статьи редакции
С начала марта для них нужно было получать специальное разрешение.
Решение приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России — после рассмотрения обращений от физлиц.
Теперь резиденты могут покупать и продавать квартиры и другое недвижимое имущество нерезидентам, связанным с «недружественными» странами. Также с ними можно заключать договоры долевого строительства.
Список таких стран правительство утвердило 7 марта. В него вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Новые правила для сделок с недвижимостью с гражданами из этих стран вступили в силу 2 марта. Чтобы продать или купить недвижимость, нужно было получить разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.
Почему цены меняются почти каждый день, а заказы пока задерживаются, и когда всё наладится.
Не все из них безопасны или официальны.
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
Сделай сначала плохо, а потом верни как было.
Классика. Сейчас еще налог со вкладов отменили, который недавно ввели
И минимальную сумму для таможенной пошлины с 200 до 1000 вернули )
Хочется смеяться, но нет настроения.
Хочу плакать, но не могу сдержать смех.
Бедная Россия.
Вроде бумаги дефицит а принтер бешеный работает усиленно
Так сами для себя законы делают.
Это что получается, с "пятой колонной" разрешили торговать?))
Там это как бы ПИК имеет в совете директоров иностранцев, ори этим законом чуть рынок надутой ипотеки не проткнули ииэто в Москве.
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Так стоп. Мы теперь продаём недвижимость России зарубежным инвесторам, в тот можно когда у нас супер-плохие с ними отношения? Мне одному это кажется очень подозрительным?
Так наоборот, разрешили недружественным инвесторам продать свою недвижимость в стране
Ну надо же не допустить падения цен на жилье?
Сейчас молодым семьям с ЗП в рублях придется конкурировать с "инвесторами" с запада с ЗП в долларах.
Чем дальше тем меньше будет ограничений на продажу чего либо за рубеж.
Так и будем жить получать ЗП в руб при курсе в 100руб, производить продукт, строить дома, которые за бесценок будут скупать западные "инвесторы" а мы будем жить на съемных квартирах. Потому что купить свою будет не реально так как конкурировать с западными покупателями мы не сможем.
Просто считайте что всей РФ понизили ЗП на 50%, что бы не было соблазнов сократили ассортимент. Вся элита в $ сидит, им все эти потрясения только пользу приносят. То что там где то у них арестовали, как арестовали так и отпустят, нужно просто подождать и потом посудиться, так как законность всех этих арестов под большим вопросом, это еще доказать нужно что человек имеет отношение к ВВП и действиям РФ, доказать это будет сложно и никто не будет этим заниматься.
Господи, вот так почитаешь, что у людей в голове и становится страшно.
- никто не мешал тебе покупать доллары все время, чтобы сидеть в них и быть элитой
- какая конкуренция с западными инвесторами? западные инвесторы стоят в очереди купить коробку из говна и палок от пика в спальнике?
Ну недвиги дофига осталось, надо ее слить быстренько... Потом опять закроют😂
Все понимают что не закроют.
Пройдет год, полтора, и все начнет возвращаться (ну может кроме курса $ так как это не интересно никому кроме граждан, а их интересы это их проблемы) , а недвижка не куда не денется.
Лобисты понимают что спроса на внутреннем рынке не будет, и тут или понижать цены (а как?) или продавать за $ зарубежным инвесторам.
А они что с ним делать будут, солить, квартира как доход не интересна им, т.к нет покупателя, а сдача в аренду не оправдывает рисков
Лол, допустим я руzzкий, но живу в Европе с видом на жительство, то я не мог продать свою же квартиру в Роzzии потому что страна в которой я проживаю недружественная😂 это называется отмена частной собственности. А теперь это недавнее решение отменили. У них там разгул шизы в правительстве продолжается. Они ищут метод отомстить за санкции, но каждый раз стреляют себе в ногу. Продавайте недвигу скорее, пока дали эту лазейку
По новому закону о «недружественных государствах», чтобы купить или продать недвижимость, необходимо предоставить «заявление-гарантию», что вы не гражданин недружественной страны и там не проживаете. По факту, это запрет всем уехавшим распоряжаться своим имуществом
Думаю, они это сделали, чтобы предотвратить резкий поток эмиграции, со сжиганием мостов в виде продажи недвиги. А потом подумали, что это слишком тупо даже для них.
Продавайте недвигу скорее, пока дали эту лазейку
Чтобы что? Получить рубли/купить доллары с комиссией 12%, которые нельзя вывести из РФ и которые в любой момент могут списать со счета?
Z-правительство
Что именно запретили с 2 марта, а с 22 марта разрешили и почему какой-то список стран? Грузии там нет, это значит можно или нельзя?
Ничего не понятно!