Tinkoff. Комиссия около 10% или 400€ при снятии наличных

Когда банкомат написал, что выдача будет по курсу 1.0..., я, каюсь, не стал вдумываться, решив что это похоже на нормальный курс. И только уже дома, анализируя операции за день, обнаружил, что это было 1,017, внимание, в пользу доллара. Т.е. за получение наличными 4000$ я заплатил 4068€.