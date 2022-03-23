Финансы
Британский диод

ФНС сократила срок проверок для предоставления части налоговых вычетов до 15 дней — РБК Статьи редакции

Это нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян, говорит источник.

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала в налоговые инспекции распоряжение о том, что нужно закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые россияне подают для налоговых вычетов. Об этом рассказали два источника РБК, знакомых с документом.
  • Это касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и ещё месяц на перечисление возврата, по имущественным — месяц и ещё 15 дней на зачисление денег.
  • По словам собеседника издания, у ускорения проверок есть социальное предназначение: так население более оперативно получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкций. Новые сроки будут соблюдаться постоянно, говорят источники.
  • Опрошенные эксперты отмечают, что при сокращении сроков налоговым может не хватить сотрудников для них. Кроме того, раньше они могли запросить дополнительные данные, а теперь, рискуя не уложиться в сроки, будут вынуждены закрывать проверку. При этом принимать положительное решение о возврате в спорных ситуациях для инспекторов чревато наказанием в случае ошибки.
  • В ФНС подтвердили, что в ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более сжатые сроки, но будет учитываться загрузка сотрудников. О каких сроках речь, в ведомстве не сказали. В службе добавили, что расширение сервисов для налогоплательщиков «происходит за счёт электронных технологий администрирования».
  • По данным ФНС, в 2020 году социальные вычеты получили 2,6 млн россиян, ещё 6,8 млн подали заявления на имущественные.
Налоговые вычеты: сколько денег можно забрать у…
Рассказываем, за что можно вернуть часть уплаченных налогов.
tjournal.ru

#новость #фнс #налоги

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18 комментариев
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Maxim Stroganoff

То есть работа которую выполняли ранее за 120 дней теперь буду выполнять за 15? А что, так можно было??

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9
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EK

Почему-то ничего не изменилось. У меня заявление на возврат с 10 января. Камеральная проверка до сих пор не пройдена...

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4
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Alexander

Аналогично, контрольный срок позавчера)

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0
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Alex Shokhin

"Это нужно, чтобы поддержать россиян, говорит источник"

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7
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Rustam

Когда вступает в силу?
Моя проверка идёт уже 3 мес

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3
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Артур Абдулов

Это внутреннее распоряжение. В налоговом кодексе сроки не меняются.

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0
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Иван Евменов

Хорошее решение. Плюс введение ЭДО на всей территории страны. Плюс продолжение переноса всех гос. сервисов в электронный вид.

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2
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EK

Ага. И не забываем оформить подписку на ЭДО, чтобы поддержать "друзей".

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3
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Александр Рюмин

Шли годы...

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1
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evilnw

Если бы у нашего "геополитика" было бы всё впорядке с головой, то даже страшно подумать на сколько бы быстро Россия могла бы развиться за 20 лет.

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2
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Иван Евменов

За 20 лет которые прошли или будущие 20 лет?

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2
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Максим Абдрахманов

Если бы у наших сограждан всё было в порядке с головой, то ни каких бы 20+ лет у этого геополитика не было. Разруха не в стране, а в головах людей. Большинству удобно жить в дерьме с девизом "мы ничего не решаем, мы ни на что не влияем"

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0
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роман долгополов

Было бы в порядке-выбрали бы Зюганова ,потом Лужкова а потом американская компания Юкос раскрутила бы Мишу Галустяна.

Эх мечты...мечты...

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2
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Vladimir Noskov

Самым классным президентом РФ был бы Гарик Бульдог Харламов

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1
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Александр Соколов

куколд-президент еще этого не хватало

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tesla

БЫСТРЕЕ ПРОВЕРИТЬ ВСЕХ ДО МАРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ! Спецоперация спецоперацией, а обед по расписанию.

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Andrey Yatsenko

Я не могу вычет получить с ноября. Каждый шаг типа формирования акта! Идет не менее 30 дней. Дозвониться не возможно, жалобы писать бесполезно. Отношение инспектора как к бомжу. Идиотизм.

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1
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Константин Хиксводел

Так это не для вас, это для друганов.

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