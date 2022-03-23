Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 28: Sharp приостановил поставки, ФАС проверит рост цен на бумагу Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 23 марта в 104,07 рубля, евро — в 114,78 рублей.
Мосбиржа снова не откроет рынок акций и корпоративных облигаций. Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск.
«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими), с 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.
Транспорт
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта.
Сервисы
Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России.
Санкции
WSJ узнала о подготовке США санкций против более 300 депутатов Госдумы. Власти могут объявить о них 24 марта.
Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, говорят источники Axios.
Реакция бизнеса и правительства
SpaceX Илона Маска отправила тысячи комплектов для приёма спутникового интернета Starlink на Украину. В компании рассказали, что поставки профинансировали частные источники и, возможно, Франция и Польша.
Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию. Компания производит телевизоры и мониторы, принтеры, бытовую технику.
ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.
Bloomberg почти сразу после введения санкций США и Евросоюза отключил крупные российские компании и банки, попавшие под них, от терминалов, выяснило Frank Media.
Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за иностранную музыку, но Российское авторское общество не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.
Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса начали поднимать цены. У некоторых провайдеров рост тарифов достиг 60–80%.
ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу.
События предыдущего дня, 22 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Основные тезисы из материала Forbes о кризисе в российской ИТ-среде.
Когда банкомат написал, что выдача будет по курсу 1.0..., я, каюсь, не стал вдумываться, решив что это похоже на нормальный курс. И только уже дома, анализируя операции за день, обнаружил, что это было 1,017, внимание, в пользу доллара. Т.е. за получение наличными 4000$ я заплатил 4068€.
Это нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян, говорит источник.
Смена состава акционеров может свидетельствовать о том, что Ирина и Дмитрий Трубниковы закрыли сделку по продаже своих долей.
эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Звучит как что-то небезопасное..вот прям сквозь текст чувствуется его неуверенность в этом решении
Там дрова с хранения. 86 прекратил полеты в 2011 году, 96 тоже давно. Большой не факт, что это вообще получится в летное состояние вернуть. Так сказать, подбадривают
У нас в городе ещё ИЛ-2 стоит памятником. Можно и его попробовать оживить. Даже отреставрировали пару лет назад, так что как новый так сказать.
А танков-то памятниками сколько стоит, не на одну войну собрать можно, в каждом городе по одному как минимум
Если что между городами батуты стоять будут. Главное первый пинок задать
Там в музее на Поклонке даже якорная гальваноударная мина 43 года есть. Проживём)
Лучше уж линиями РЖД летать.
Я у себя в аэропорту пару ту 154 видал. Стоят уже дохрена лет
Ну вот, сейчас по сусекам поскребут и импортозаместят весь флот. Че панику-то развели, ну подумаешь без страховки летать придётся, так она нам нахой не нужна страховка эта ваша
Ну да, мертвым деньги не нужны совсем, а живым тоже.
«Мы украли самолеты, поэтому за границу их никогда не выпустят. Пока полетаем, потом сдадим на разборку» — министр транспорта РФ.
Что у этих людей в головах?
не только у этих, у этого тоже.
ГИРД поможет.
Может так оказаться, что там не волшебники и божьей благодати недостаточно для отрыва от земли
Всегда срабатывало.
Ну ладно, будем плавать поездами аэрофлота
У нас мощный подводный флот.
Круизы по северному Ледовитому океану
Для торопыг есть гиперзвуковые технологии.
Извините, а приземляться они умеют?
Это не входит в базовую комплектацию..
Всё рано или поздно приземляется, в воздухе жить ещё никто не оставался
А как же.
Просто пока ещё тормозами не оборудованы.
Не было необходимости.
Великая сверхдержава!
У вас в слове "смехдержава" ошибка
А собственно поясните, на кой чёрт они нужны, если самолётов и так Дофига, или это что-то специфическое?
Пока дофига, но без запчастей придется канибалить другие. Да и вопросы с летной годностью скоро пойдут
Understandable, have a nice day. 🤝
Ничо, бойзы, паскрибем там-сям и палитим!
Можно ещё из фанеры дельтоплан построить... как раз ввели запрет на экспорт березового фанкряжа...
Ждём продажу старлинков в Польше и других странах Европы на местных барахолках)
Сомнительно - вместе с оборудованием по серийнику идёт привязка, включающая бесплатный интернет. Работать в Польше не будет.
Местные хацкеры что-нибудь придумают.
Или те русские айтишники, которые иммигрировали в Польшу;)
Старлинк в Польше так-то официально работает уже давно.
Этот коммент должен был написать Илья Максимов. Очень его здесь не хватает
В Калининграде
Таки прошу поменять изображение на более соответствующее.
Господи, благослови Россию.
https://alchetron.com/cdn/zorglub-259092df-6ee6-4f87-b650-2c36bcc8495-resize-750.jpeg
Песков шикарен
ZашкWAR: своих разменяем
О, вчерашний скрепозавр.
Я буду спамить им до тех пор, пока он не попадёт на обложку статьи.
Интересно каким образом S7 сможет восстановить грузовые самолёты Ил86 и Ил96 которые стояли 10 лет без движения !?!?!?
Я видел такие самолёты которые стоят без движения пару лет - там вообще ничего внутри нет, все снято, весь цветмет, все приборы и тп - спизжено реально все.
А теперь интересно взглянуть что осталось от самолётов которые 10 (десять !!!!!) дет стояли на приколе и как их восстановить !?!?!? Запчасти что ли на алибабе купят? А спецы кто стоили и умели чинить эти самолёты уже давным давно на пенсии или ещё хуже.
Сейчас главное отчитаться. Потом можно сказать, что не получилось, не фартануло. И вообще самолёты это бесовщина. Где вы видели, чтобы люди акт птицы летали? Все это козни проклятого запада
Бесовщина бесовщиной, а космодром строить не перестанем
Строить и летать разные вещи
Неужели вы и в правду наивно полагаете что Восточный бесконечно строят для того чтобы летать?
Пилорама масштабов "сверхдержавы".
Щас ещё Буран достроят, потом конвертоплан с каспия. Чего не скажешь ради выслуги перед царём. По той же схеме докладывали деду про армию. Успехи ее все наблюдают уже месяц.
Наконец будем на луне гонять на отдых в Кубу
Надо только достроить, фигня вопрос. Достроим, бумагу только сначала научимся делать)
зачем бумага? Деды на папиросе писали, и мы напишем. Нет папироса, будем на камнях и песке
Кубы нет на пачке Беломора, как ориентироваться будем?
Сказали же "будем достраивать"...даже если там крыльев нет, оно вполне себе вписывается в "достраивать". Никто не заявлял "от пыли протрем и полетели" )
На Авито есть неплохой выбор запчастей :) надо серийник проверить может с тех самолётов как раз :)
Вероятно, несколько недостроенных самолетов остались на заводе в Воронеже, где собирали Ил-86. Это означает, что этим авиалайнерам исполнилось уже 25 лет. Один борт стоит в базовом аэропорту S7 Airlines в Новосибирске в качестве музейного экспоната. Авиакомпания может вернуть его с постамента для перевозок пассажиров.
Не, я лучше поездом.
Запчасти с Алика.
Или у Рогозина.
Так может за десять лет никто ничего и не распилил, да?
Не факт, что хуже, в нынешних реалиях - возможно и лучше.
Я подозреваю, пока все думали, что путину нравятся деньги, путину нравились военные преступления(
Скорее всего ему уже просто пофигу. Дед себе какое-то завет надумал и любой ценной хочет его достигнут. Лавров про новый мировой порядок говорил, только они видимо не понимают что роль РФ в ней играть большой не будет.
Давайте объективно, если бы действия РФ не играли роль - не было бы такого количества санкций. Не надо думать, что запад резко стал миролюбивым, история с этим не согласится )
Вы заметили, как сменилась риторика пропаганды?
Раньше говорили - они нам не нужны, мы сами, импортозамещения и тд.
А сейчас - Китай нам поможет, друзья на век и тп.
Вассалы на век
Все к этому и идет, к сожалению. А могли бы интегрироваться в мировую экономику, вкладываться в медицину, образование, развивать научный сектор внутри страны, а не наблюдать отрицательный рост последних 10 лет.
Нам никто не нужен, мы сами все сделаем - на 3Д принтере
Топором
Могли бы и на обычном.. но бумаги нет!
Я не говорил что действия не играют роль. Я сказал что РФ не будет играть роль в новым мировом порядке. Максимум как китайский юниор партнёр.
санкционная сверхдержава
Так действия, а не страна. Действия в виде развязанной в центре Европы войны
ну или санкции собирать
<ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней>
Значит, можете, да? Можете?
Для этого просто давно надо было остаться без бумаги? 😡😡😡
Да, причем без туалетной...
Когда на хуторе под Бердянском есть Starlink, а у нас в Москве нет икеи и Макдоналдса
Метров 800 от меня талерка бесовская стоит.
Можно координаты? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Заводы Рено и Нокиан на днях возобновили работу в России. Добавлю для разнообразия новостного фона.
За бугром про возобновлению хоть знают или как с Оби и МакДаком?
А хз, что там "за бугром". Какая разница. Нокиан просто две трети колес в России делает и это существенно для бизнеса, а французы, судя по всему, вообще скептически к уходу относятся и надеются на нормализацию ситуации и увеличение доли на рынке за счёт более решительных немцев и прочих.
Вчера хранцузский нефтяной Тоталь приказал долго жить и прекращает все контракты по нефтянке в России
Ну не совсем так. Тотал заявил, что не будет заключать новых контрактов, а по действующим будет продолжать работать до конца года. А что там будет в конце года, кто ж знает. Плюс, тотал не останавливает свои предприятия в России, так как не хочет продавать за копейки. :)
*не "на" всё же, "в"
Было бы очень здорово, если бы единственной и самой серьёзной проблемой между странами был бы спор - "в" или всё-таки "на". А так вообще по$%ю как, проблем от этого меньше не станет
таки-да и есть вопросы, которые решаются, есть "проблемы", прошу прощение за душность
По россиянин дома - допускается оборот «на Украине». Но приехав сюда намного точнее «в Украине».
Новый день - новая "жаришка"
Можно летать в ступе, я думаю можно было и на метле, но импортозамещение, сами понимаете
Метлы и ступы китайские, не полетит
на батуте же
Кто-то заметил, фотки начали уже повторяться или всегда новая?
Вроде новая
Просто у деда ограниченное количество базовых поз. Другие стороны не такие рабочие
Мог бы посоветоваться с Макроном
Французы 😄
У кого-то сайт РБК открывается с иностранных IP?
Или они теперь как почта-россии и госуслуги только с российским IP поддаются?
уже недели 3-4 недоступно из США
Страна в крупные долги себя вогнала. И куда там тысячи комплектов Starlink еще. Любопытно было бы логи собрать по трафику от Starlink на территории РФ с анализом сайтов и трафика, там наверное много комментаторов VC окажется.
Старлинк точно бесплатно поставляется.
Я думаю если все взять то процентов 80 - бесплатно) Но по Старлинку точно знаю.
Если тебе что-то дали бесплатно, значит товар - это ты.
Бесплатно только сыр в мышеловке, это я точно знаю. Все делают поставки не просто так, а в долг имхо, быть может это не афишируется сейчас? чтоб и население еще сильнее не добивать, что платить в конечном счете им и нужно будет за этот банкет, да и США такие пушистые, что делают поставки как поддержка. Если оружие, то избавляются от старого вооружения и закупают новое у частников США например.
Ил-76МД есть жеж, и каждому Д-10 с ГК-30 (для багажа) выдадут, считай очень удобно - где пассажиру надо - там и вышел
И кричать пилоту, как в маршрутке, чтобы здесь люк открыл, я выхожу
Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд
Смысле, опять, ещё?? Они не всё до этого заблочили что-ли?!
Они хотят запретить покупать аффинажное золото РФ из резервов которые остались в хранилище ЦБ.
Правда его и так уже запретили покупать на лондонской бирже
Вот пиндосы действительно.
Скоро Путин запретит байдену дышать.
Главное - правильно это назвать. Например «особо жесткие вклочьяразрывающие ужасные гипермегасанкции»
"Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он."
От винта!
Пролетел с позицией коммента.
Удалите.
Спасибо.
Скоро будет космический трамвайчик по слова Рогозина. Ждем)))
24 февраля была совершена успешная кибератака на сервис KaSAT спутникового оператора ViaSat.
Сроки восстановления неизвестны, говорят о неделях и неделях, модемы стали кирпичами.
ГРУ РФ не спешит брать ответственность на себя )
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/viasats-ka-sat-network-still-disrupted-by-suspected-cyberattack-more-than-two-weeks-later/