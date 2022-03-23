Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 23 марта в 104,07 рубля, евро — в 114,78 рублей.

Мосбиржа снова не откроет рынок акций и корпоративных облигаций. Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск.

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими), с 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.

Транспорт

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.

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Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта.

Сервисы

Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России.

Санкции

WSJ узнала о подготовке США санкций против более 300 депутатов Госдумы. Власти могут объявить о них 24 марта.

Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, говорят источники Axios.

Реакция бизнеса и правительства

SpaceX Илона Маска отправила тысячи комплектов для приёма спутникового интернета Starlink на Украину. В компании рассказали, что поставки профинансировали частные источники и, возможно, Франция и Польша.

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию. Компания производит телевизоры и мониторы, принтеры, бытовую технику.

ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.

Bloomberg почти сразу после введения санкций США и Евросоюза отключил крупные российские компании и банки, попавшие под них, от терминалов, выяснило Frank Media.

Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за иностранную музыку, но Российское авторское общество не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.

Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса начали поднимать цены. У некоторых провайдеров рост тарифов достиг 60–80%.

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу.

События предыдущего дня, 22 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.