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Финансы
Британский диод

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 28: Sharp приостановил поставки, ФАС проверит рост цен на бумагу Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 23 марта в 104,07 рубля, евро — в 114,78 рублей.

Мосбиржа снова не откроет рынок акций и корпоративных облигаций. Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск.

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими), с 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.

Транспорт

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта.

Сервисы

Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России.

Санкции

WSJ узнала о подготовке США санкций против более 300 депутатов Госдумы. Власти могут объявить о них 24 марта.

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Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, говорят источники Axios.

Реакция бизнеса и правительства

SpaceX Илона Маска отправила тысячи комплектов для приёма спутникового интернета Starlink на Украину. В компании рассказали, что поставки профинансировали частные источники и, возможно, Франция и Польша.

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию. Компания производит телевизоры и мониторы, принтеры, бытовую технику.

ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.

Bloomberg почти сразу после введения санкций США и Евросоюза отключил крупные российские компании и банки, попавшие под них, от терминалов, выяснило Frank Media.

Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за иностранную музыку, но Российское авторское общество не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.

Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса начали поднимать цены. У некоторых провайдеров рост тарифов достиг 60–80%.

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу.

События предыдущего дня, 22 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
9
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118 комментариев
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Alexander Veber

эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Звучит как что-то небезопасное..вот прям сквозь текст чувствуется его неуверенность в этом решении

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35
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Дмитрий

Там дрова с хранения. 86 прекратил полеты в 2011 году, 96 тоже давно. Большой не факт, что это вообще получится в летное состояние вернуть. Так сказать, подбадривают

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6
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Людовед Душелюб

У нас в городе ещё ИЛ-2 стоит памятником. Можно и его попробовать оживить. Даже отреставрировали пару лет назад, так что как новый так сказать.

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17
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Alexander Veber

А танков-то памятниками сколько стоит, не на одну войну собрать можно, в каждом городе по одному как минимум

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9
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Nikolay Kenig

Если что между городами батуты стоять будут. Главное первый пинок задать

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7
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Юности вольная птица

Там в музее на Поклонке даже якорная гальваноударная мина 43 года есть. Проживём)

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1
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Oleg Solovev

Лучше уж линиями РЖД летать.

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4
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Дмитрий

Я у себя в аэропорту пару ту 154 видал. Стоят уже дохрена лет

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1
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Alexander Veber

Ну вот, сейчас по сусекам поскребут и импортозаместят весь флот. Че панику-то развели, ну подумаешь без страховки летать придётся, так она нам нахой не нужна страховка эта ваша

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3
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Дмитрий

Ну да, мертвым деньги не нужны совсем, а живым тоже.

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1
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Alexander Veber

«Мы украли самолеты, поэтому за границу их никогда не выпустят. Пока полетаем, потом сдадим на разборку» — министр транспорта РФ.

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5
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Сергей Р.

Что у этих людей в головах?

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0
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Василий Степанофф

не только у этих, у этого тоже.

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0
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Фрейм Иванов

ГИРД поможет.

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2
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Дмитрий

Может так оказаться, что там не волшебники и божьей благодати недостаточно для отрыва от земли

Ответить
3
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Фрейм Иванов

Всегда срабатывало.

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4
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Дмитрий

Ну ладно, будем плавать поездами аэрофлота

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0
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Фрейм Иванов

У нас мощный подводный флот.

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3
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Дмитрий

Круизы по северному Ледовитому океану

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0
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Фрейм Иванов

Для торопыг есть гиперзвуковые технологии.

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0
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Дмитрий

Извините, а приземляться они умеют?

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0
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Ковтун Максим

Это не входит в базовую комплектацию..

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0
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Alexander Veber

Всё рано или поздно приземляется, в воздухе жить ещё никто не оставался

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0
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Фрейм Иванов

А как же.
Просто пока ещё тормозами не оборудованы.
Не было необходимости.

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0
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Garmonbon

Великая сверхдержава!

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0
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Дмитрий

У вас в слове "смехдержава" ошибка

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0
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Zaebaniy Underground

А собственно поясните, на кой чёрт они нужны, если самолётов и так Дофига, или это что-то специфическое?

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0
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Дмитрий

Пока дофига, но без запчастей придется канибалить другие. Да и вопросы с летной годностью скоро пойдут

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0
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Zaebaniy Underground

Understandable, have a nice day. 🤝

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0
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Lexx Sky

Ничо, бойзы, паскрибем там-сям и палитим!

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0
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Ковтун Максим

Можно ещё из фанеры дельтоплан построить... как раз ввели запрет на экспорт березового фанкряжа...

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0
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Alex Shokhin

Ждём продажу старлинков в Польше и других странах Европы на местных барахолках)

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21
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Михаил Величко

Сомнительно - вместе с оборудованием по серийнику идёт привязка, включающая бесплатный интернет. Работать в Польше не будет.

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8
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Alex Shokhin

Местные хацкеры что-нибудь придумают.

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0
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Сергей Я

Или те русские айтишники, которые иммигрировали в Польшу;)

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0
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Дима Венглинский

Старлинк в Польше так-то официально работает уже давно.

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0
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Alexander Veber

Этот коммент должен был написать Илья Максимов. Очень его здесь не хватает

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1
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Михаил Гельм

В Калининграде

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0
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Zaebaniy Underground

Таки прошу поменять изображение на более соответствующее.

Господи, благослови Россию.

Ответить
24
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Uuno Turhopuru

https://alchetron.com/cdn/zorglub-259092df-6ee6-4f87-b650-2c36bcc8495-resize-750.jpeg

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4
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Жалкий пёс_анон
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20
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Alexander Veber

Песков шикарен

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7
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Жуткий Билли

ZашкWAR: своих разменяем

Ответить
–1
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Сергей Р.

О, вчерашний скрепозавр.

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1
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Zaebaniy Underground

Я буду спамить им до тех пор, пока он не попадёт на обложку статьи.

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2
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G B

Интересно каким образом S7 сможет восстановить грузовые самолёты Ил86 и Ил96 которые стояли 10 лет без движения !?!?!?

Я видел такие самолёты которые стоят без движения пару лет - там вообще ничего внутри нет, все снято, весь цветмет, все приборы и тп - спизжено реально все.

А теперь интересно взглянуть что осталось от самолётов которые 10 (десять !!!!!) дет стояли на приколе и как их восстановить !?!?!? Запчасти что ли на алибабе купят? А спецы кто стоили и умели чинить эти самолёты уже давным давно на пенсии или ещё хуже.

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15
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Дмитрий

Сейчас главное отчитаться. Потом можно сказать, что не получилось, не фартануло. И вообще самолёты это бесовщина. Где вы видели, чтобы люди акт птицы летали? Все это козни проклятого запада

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27
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Alexander Veber

Бесовщина бесовщиной, а космодром строить не перестанем

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1
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Дмитрий

Строить и летать разные вещи

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3
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Alexander Veber

Неужели вы и в правду наивно полагаете что Восточный бесконечно строят для того чтобы летать?

Ответить
2
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Сергей Р.

Пилорама масштабов "сверхдержавы".

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1
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Жалкий пёс_анон

Щас ещё Буран достроят, потом конвертоплан с каспия. Чего не скажешь ради выслуги перед царём. По той же схеме докладывали деду про армию. Успехи ее все наблюдают уже месяц.

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10
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Allestor Krei

Наконец будем на луне гонять на отдых в Кубу

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3
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Жалкий пёс_анон

Надо только достроить, фигня вопрос. Достроим, бумагу только сначала научимся делать)

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1
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Allestor Krei

зачем бумага? Деды на папиросе писали, и мы напишем. Нет папироса, будем на камнях и песке

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0
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Дмитрий

Кубы нет на пачке Беломора, как ориентироваться будем?

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0
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Alexander Veber

Сказали же "будем достраивать"...даже если там крыльев нет, оно вполне себе вписывается в "достраивать". Никто не заявлял "от пыли протрем и полетели" )

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4
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G B

На Авито есть неплохой выбор запчастей :) надо серийник проверить может с тех самолётов как раз :)

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5
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Pavel Petel

Вероятно, несколько недостроенных самолетов остались на заводе в Воронеже, где собирали Ил-86. Это означает, что этим авиалайнерам исполнилось уже 25 лет. Один борт стоит в базовом аэропорту S7 Airlines в Новосибирске в качестве музейного экспоната. Авиакомпания может вернуть его с постамента для перевозок пассажиров.

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3
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SPS Fun

Не, я лучше поездом.

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2
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Zaebaniy Underground

Запчасти с Алика.

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1
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Фрейм Иванов

Или у Рогозина.

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0
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Zaebaniy Underground

Так может за десять лет никто ничего и не распилил, да?

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0
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Большой Брат

Не факт, что хуже, в нынешних реалиях - возможно и лучше.

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0
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Paul Brezcuu

Я подозреваю, пока все думали, что путину нравятся деньги, путину нравились военные преступления(

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4
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Dimitri

Скорее всего ему уже просто пофигу. Дед себе какое-то завет надумал и любой ценной хочет его достигнут. Лавров про новый мировой порядок говорил, только они видимо не понимают что роль РФ в ней играть большой не будет.

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0
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Вячеслав Осадчий

Давайте объективно, если бы действия РФ не играли роль - не было бы такого количества санкций. Не надо думать, что запад резко стал миролюбивым, история с этим не согласится )

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4
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Сергей Р.

Вы заметили, как сменилась риторика пропаганды?
Раньше говорили - они нам не нужны, мы сами, импортозамещения и тд.
А сейчас - Китай нам поможет, друзья на век и тп.

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3
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Dimitri

Вассалы на век

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2
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Сергей Р.

Все к этому и идет, к сожалению. А могли бы интегрироваться в мировую экономику, вкладываться в медицину, образование, развивать научный сектор внутри страны, а не наблюдать отрицательный рост последних 10 лет.

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2
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Василий Степанофф

Нам никто не нужен, мы сами все сделаем - на 3Д принтере

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1
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Игорь Протасов

Топором

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0
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Ковтун Максим

Могли бы и на обычном.. но бумаги нет!

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0
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Dimitri

Я не говорил что действия не играют роль. Я сказал что РФ не будет играть роль в новым мировом порядке. Максимум как китайский юниор партнёр.

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2
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Leo Uvarov

санкционная сверхдержава

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1
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Дмитрий Алексеевич

Так действия, а не страна. Действия в виде развязанной в центре Европы войны

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0
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Igor.Drobin

ну или санкции собирать

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0
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Юности вольная птица

<ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней>
Значит, можете, да? Можете?
Для этого просто давно надо было остаться без бумаги? 😡😡😡

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6
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Александр

Да, причем без туалетной...

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0
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Podkuiko Vladislav

Когда на хуторе под Бердянском есть Starlink, а у нас в Москве нет икеи и Макдоналдса

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6
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Andrew, просто Эндрю

Метров 800 от меня талерка бесовская стоит.

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0
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Zaebaniy Underground

Можно координаты? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
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Антон piter

Заводы Рено и Нокиан на днях возобновили работу в России. Добавлю для разнообразия новостного фона.

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5
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Dimitri

За бугром про возобновлению хоть знают или как с Оби и МакДаком?

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0
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Антон piter

А хз, что там "за бугром". Какая разница. Нокиан просто две трети колес в России делает и это существенно для бизнеса, а французы, судя по всему, вообще скептически к уходу относятся и надеются на нормализацию ситуации и увеличение доли на рынке за счёт более решительных немцев и прочих.

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1
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Василий Степанофф

Вчера хранцузский нефтяной Тоталь приказал долго жить и прекращает все контракты по нефтянке в России

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0
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Антон piter

Ну не совсем так. Тотал заявил, что не будет заключать новых контрактов, а по действующим будет продолжать работать до конца года. А что там будет в конце года, кто ж знает. Плюс, тотал не останавливает свои предприятия в России, так как не хочет продавать за копейки. :)

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2
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Maxim

*не "на" всё же, "в"

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0
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Alexander Veber

Было бы очень здорово, если бы единственной и самой серьёзной проблемой между странами был бы спор - "в" или всё-таки "на". А так вообще по$%ю как, проблем от этого меньше не станет

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6
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Maxim

таки-да и есть вопросы, которые решаются, есть "проблемы", прошу прощение за душность

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1
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Andrew, просто Эндрю

По россиянин дома - допускается оборот «на Украине». Но приехав сюда намного точнее «в Украине».

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0
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Андрей Шапран - B2B продажи

Новый день - новая "жаришка"

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2
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Михаил Красовский

Можно летать в ступе, я думаю можно было и на метле, но импортозамещение, сами понимаете

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2
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Дмитрий

Метлы и ступы китайские, не полетит

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0
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Василий Степанофф

на батуте же

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0
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Юности вольная птица
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0
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Artemy

Кто-то заметил, фотки начали уже повторяться или всегда новая?

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0
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Андрей Шапран - B2B продажи

Вроде новая

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1
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Alexander Veber

Просто у деда ограниченное количество базовых поз. Другие стороны не такие рабочие

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4
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dc

Мог бы посоветоваться с Макроном

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7
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Alexander Veber

Французы 😄

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2
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Блестящий Женя

У кого-то сайт РБК открывается с иностранных IP?
Или они теперь как почта-россии и госуслуги только с российским IP поддаются?

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1
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Anton Solod

уже недели 3-4 недоступно из США

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0
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SocFishing

Страна в крупные долги себя вогнала. И куда там тысячи комплектов Starlink еще. Любопытно было бы логи собрать по трафику от Starlink на территории РФ с анализом сайтов и трафика, там наверное много комментаторов VC окажется.

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0
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Andrew, просто Эндрю

Старлинк точно бесплатно поставляется.
Я думаю если все взять то процентов 80 - бесплатно) Но по Старлинку точно знаю.

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0
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Михаил Гельм

Если тебе что-то дали бесплатно, значит товар - это ты.

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0
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SocFishing

Бесплатно только сыр в мышеловке, это я точно знаю. Все делают поставки не просто так, а в долг имхо, быть может это не афишируется сейчас? чтоб и население еще сильнее не добивать, что платить в конечном счете им и нужно будет за этот банкет, да и США такие пушистые, что делают поставки как поддержка. Если оружие, то избавляются от старого вооружения и закупают новое у частников США например.

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0
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Anton Solod

Ил-76МД есть жеж, и каждому Д-10 с ГК-30 (для багажа) выдадут, считай очень удобно - где пассажиру надо - там и вышел

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0
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Дмитрий

И кричать пилоту, как в маршрутке, чтобы здесь люк открыл, я выхожу

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2
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Сергей Я

Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд
 Смысле, опять, ещё?? Они не всё до этого заблочили что-ли?!

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0
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Василий Степанофф

Они хотят запретить покупать аффинажное золото РФ из резервов которые остались в хранилище ЦБ.
Правда его и так уже запретили покупать на лондонской бирже

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1
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Сергей Я

Вот пиндосы действительно.

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0
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okman

Скоро Путин запретит байдену дышать.

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0
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Михаил Гельм

Главное - правильно это назвать. Например «особо жесткие вклочьяразрывающие ужасные гипермегасанкции»

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1
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Людовед Душелюб

"Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он."

От винта!

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0
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Александр

Пролетел с позицией коммента.
Удалите.
Спасибо.

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0
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ROME

Скоро будет космический трамвайчик по слова Рогозина. Ждем)))

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0
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Александр А.

24 февраля была совершена успешная кибератака на сервис KaSAT спутникового оператора ViaSat.

Сроки восстановления неизвестны, говорят о неделях и неделях, модемы стали кирпичами.

ГРУ РФ не спешит брать ответственность на себя )

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/viasats-ka-sat-network-still-disrupted-by-suspected-cyberattack-more-than-two-weeks-later/

Viasat’s KA-SAT network still disrupted by…
European satellite network still suffering more than 18 days later
www.datacenterdynamics.com
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0
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