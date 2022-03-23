Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 28: ФАС проверит цены на бумагу, Мосбиржа возобновит торги акциями Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
ЦБ установил курс доллара на 23 марта в 104,07 рубля, евро — в 114,78 рублей.
Мосбиржа снова не откроет рынок акций и корпоративных облигаций. Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск.
24 марта Мосбиржа возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи запрещены.
«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими), с 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.
Транспорт
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта.
Сервисы
Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России.
Санкции
WSJ узнала о подготовке США санкций против более 300 депутатов Госдумы. Власти могут объявить о них 24 марта.
Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, говорят источники Axios.
Реакция бизнеса и правительства
SpaceX Илона Маска отправила тысячи комплектов для приёма спутникового интернета Starlink на Украину. В компании рассказали, что поставки профинансировали частные источники и, возможно, Франция и Польша.
Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию. Компания производит телевизоры и мониторы, принтеры, бытовую технику.
ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.
Bloomberg почти сразу после введения санкций США и Евросоюза отключил крупные российские компании и банки, попавшие под них, от терминалов, выяснило Frank Media.
Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за иностранную музыку, но Российское авторское общество не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.
Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса начали поднимать цены. У некоторых провайдеров рост тарифов достиг 60–80%.
ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу.
Yokohama остановит производство шин на своём заводе в Липецке из-за «трудностей с закупкой сырья». Компания хочет сохранить штат сотрудников на российском предприятии, там работают 760 человек.
Туроператоры стали предлагать россиянам туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard.
«Ситилинк» зафиксировал цены на 450 наименований электроники и товаров для дома на уровне начала февраля 2022 года, объявила компания. В перечень вошли товары 15 брендов.
В Финляндии могут перестать выпускать газеты из-за проблем с бумагой, сообщил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг. 20% бумаги импортировали из России, но после 24 февраля перестали. Цена выросла в два раза — с €390 до €670 за тонну.
Nestle приостановит работу брендов KitKat и Nesquik в России. Компания уже приостановила инвестиции и рекламу на российском рынке.
События предыдущего дня, 22 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Звучит как что-то небезопасное..вот прям сквозь текст чувствуется его неуверенность в этом решении
Там дрова с хранения. 86 прекратил полеты в 2011 году, 96 тоже давно. Большой не факт, что это вообще получится в летное состояние вернуть. Так сказать, подбадривают
У нас в городе ещё ИЛ-2 стоит памятником. Можно и его попробовать оживить. Даже отреставрировали пару лет назад, так что как новый так сказать.
А танков-то памятниками сколько стоит, не на одну войну собрать можно, в каждом городе по одному как минимум
Если что между городами батуты стоять будут. Главное первый пинок задать
Еще 50 лет треть всех самолетов планеты были нашими. Это для тех кто думает что у нас нету авиастроительной отрасли
Злые языки говорят, что её нет. Вы - что она была. В чем противоречие?
Так ни кто про 50 лет назад и не будет спорить, а сейчас уже ничего не осталось...
Там в музее на Поклонке даже якорная гальваноударная мина 43 года есть. Проживём)
Можем повторить, так сказать. Причем с сохранением исторической достоверности.
Лучше уж линиями РЖД летать.
Типа таких?
Дымит страшно, но хотя бы не упадет
Я ездил и на более древних моделях.
Так-то нормально. Угольком попахивает приятно.
Но есть минус: при въезде в туннель нужно резко закрывать все окна, иначе - полный вагон дыма.
Он горит, это же кадр с известного видосика. Пожар на дизельном локомотиве.
А так, у нас почти везде локомотивы электрические.
Да не везде, у нас тепловозами таскают. Да и вообще, целый БАМ на тепловозах
И хотя бы точно не развалится.
Так у нас и сейчас поезда на дизеле гоняют (считай тоже самое, что и дрова, подкидывать только не надо). На ЖД путях вонь постоянно
В области тепловозов не намного лучше, чем в других.
Ты бы хоть вник что постишь. Прибалты (в данном случае эстонцы) рухлядь восстанавливают потому, что денег на новые нет.
Скоро дрезины будем делать)
На чём?
Я у себя в аэропорту пару ту 154 видал. Стоят уже дохрена лет
Ну вот, сейчас по сусекам поскребут и импортозаместят весь флот. Че панику-то развели, ну подумаешь без страховки летать придётся, так она нам нахой не нужна страховка эта ваша
Ну да, мертвым деньги не нужны совсем, а живым тоже.
«Мы украли самолеты, поэтому за границу их никогда не выпустят. Пока полетаем, потом сдадим на разборку» — министр транспорта РФ.
Что у этих людей в головах?
У них выхода нет. Предложите лучшее решение, которое они могут принять на своем уровне?
Возродить дирижаблестроение. Там по 500 человек можно будет возить.
Заявление по собственному всем аулом
Очевидно же что
Табакерка
Табакерка
не только у этих, у этого тоже.
Радость — это гопники, они рады что отжали
Самолеты готовы вернуть, принисающей стороне запретили их брать, по факту это так.
Настолько сильно запретили их брать, что аж арестовывают по всему миру
В том и есть все, брать обратно они не могут, а арестовать могут, арест не равно разрыв лизинга, за арестованный самолет так же надо платить платежи, еще и за стоянку
У тебя есть свой аэропорт?
Купил или подарили)
Думаю будет более безопасно кстати с точки зрения технической составляющей и отсутствия электроники. Вопрос только умеет ли кто-то ещё летать на таком...
Точно, от всех этих электроник и технических составляющих одни проблемы.
Скорее бы и из тачек убрали все эти ABS, EBD, EDS и ASR! И надежнее, и дешевле
Можно хейтить, но я не призвал к регрессу, а объективно оцениваю. И кстати винтовые самолёты есть планирующие , среди современных с Абс таких быть не может. Да и иногда в регрессе нет ничего плохого. Мне вообще нравятся космические дирижабль из Гермитикона. И прогресс в автомобиле строении тоже переоценен. В 60х тачка строилась на 3 поколения, а сейчас на 3 года. Так то ....
Да-да, те самые шикарные тачки из 60-х, рулевая колонка которых при лобовом столкновении протыкала грудь водителя и избавляла его от боли в носу, которую вызывают эти тупые современные подушки безопасности
Да, те прекрасные винтовые самолеты, которые летали на высоте ниже современных 10к метров в зоне турбулентности - вот это было не скучно, интересно, безопасно, многие восторженно кричали, некоторые восторженно блевали.
Надо все это вернуть как можно скорее.
Ни кто и не строит сейчас тачки на три года. Платформы одни и те же, фантики разные.
Объективно почитали бы сначала про проблемы большинства советских самолетов, особенно про сваливание, закритические углы атаки. Все делалось ручками пилотов. Или же лучше когда автоматика все делает. 😁
Получиться велосипед. Надежное и проверенное средство.
нормальный вел очень не прост, а хороший вел так вообще плод глубокой инженерной и материаловедческой мысли
Велосипед тоже технически сложно.
Лучше самокат
Ну значит будут достраивать, будем летать!
ГИРД поможет.
Может так оказаться, что там не волшебники и божьей благодати недостаточно для отрыва от земли
Всегда срабатывало.
Ну ладно, будем плавать поездами аэрофлота
У нас мощный подводный флот.
Круизы по северному Ледовитому океану
Для торопыг есть гиперзвуковые технологии.
Извините, а приземляться они умеют?
Это не входит в базовую комплектацию..
А если пакет премиум?
В пакете премиум в дополнение к билету пассажир сразу получает гроб и венок с надписью "Крым наш!"
Я хочу другой! Требую варианты! За Путина, за ДНР, ещё что нибудь
Берите Премиум Плюс
Есть. Такой же как и базовый.
Одноразовое приземление, зато очень зрелищное.
Всё рано или поздно приземляется, в воздухе жить ещё никто не оставался
А как же.
Просто пока ещё тормозами не оборудованы.
Не было необходимости.
Это он ещё в Чернобаевку не заходил.
Про 86, Вы такую хуйню ВТА скажите, как летали борты, так и летают, 96 тоже прекрасно себя чувствуют и используются в пассажирских перевозках, несколько бортов находятся во флоте арофлота и несколько в какой-то мелкой компании, которая пакетами людей на Кубу возит, проблема 96, что их мало и в них используются много импортных комплектующих. Просто в отечественном авиастроение как везде по всей стране очень хорошо пилили бабос(да и продолжают), делая проекты супер дорогими, как итог от них отказывались в пользу зарубежных самиков, плюс, сложности в лицензировании экокласса наших самолётов.
Видимо с такими понятиями как споки эксплуатации и сертификат лётной годности вы точно не знакомы.
А он у них есть?
Почему они не берут Ту-214, которые в Казанри готовые стоят в ангарах, в смазке, с ПС-90 двигмтелями, тупо стоят же ра хранение
Вероятно, этими запасами воспользуются
https://www.rbc.ru/politics/22/03/2022/6239a1779a7947c9450aa788
А ещё можно "достроить и летать" все ракеты с детских площадок. На фоне нынешних заявлений и "взвешенных и продуманных" действий властей выглядит разумным планом.
Сарказм, если что.
Да последние новости официальные как будто я панораму читаю
Там ещё качели есть - на них можно ездить. Только по кругу.
Уточнение - стремиться к светлому и великому будущему, но строго по кругу.
Великая сверхдержава!
У вас в слове "смехдержава" ошибка
Абсолютно безопасное решение. Если они давно стоят то, скорее всего, их уже подрастащили и восстановить быстро(если вообще) вряд-ли смогут, а значит выше земли они не полетят)
86 один из самых безопасный самолетов в мире, у него скорость пониже и расход топлива великоват
Ну если он ещё лет 200 простоит, он станет самым безопасным самолётом за все время колонизации ближайших планет. Там титулов на несколько поколений вперёд припасено, главное чтобы его в воздух поднять не пытались
нафига огрызатся, он летал больше 10 лет и 2 аварии с пострадавшими. помоему никто не погиб
засерая реальные достижения ты не вынлядиш умнее. боинг 747 до сих пор летает он ровесник 86 ила. между ними отличие только в менее экономичном моторе
если ил пересобрать с композитами он вполне может
получится лучше чем МАХ.
там больше вопрос что кб нет и проше было разработать новый
Boeing 737:
Выпущенных - 10700
Инцидентов - 219
Коэф аварийности - 0,02 за 55 лет эксплуатации.
Ил 86:
Выпущенных - 107
Инцидентов - 20
Коэф аварийности - *?!* за 30 лет эксплуатации.
Я просто чуть-чуть погуглил. Миф про самый безопасный самолёт, это конечно очень патриотично, но в 21 веке нужно уметь работать с информацией.
Да блин, 86 был шикарный и легендарный широфюз, но Вы не хотите видеть, о чём идёт речь - а если коротко, предлагают "нарисуем, будем жить". Многим страшно. Мы не испытатели.
пару бортов грохнут и Запад сжалится над убогими.
мне лично на МАХ страшнее летать после того как там софт убил 2 самолета
Нас сняли за шум, вопрос же был не только в больших расходах. Решим эту проблему - можно будет говорить. А пока всё выглядит как, мол, ну раз больше нас никуда не пускают, то и не о чем беспокоиться.
широкофезюляжка нужна чтоб летать в ебеня, я не особо знаю куда нужно летать без пересадок из рф. на кубу или казахстан
Москва - Владивосток - достаточные ебеня?
Вот именно. Но при этом поддерживаете его воскрешение.
я осуждаю наброс говна от глупцов которые не понимают о чем речь. отличный самолет был намного лучше 747 боинга, его похоронили оч зря
Если он такой хороший, то нафига союз хотел производить у себя 747, но Боинг отказал, обещав только поставки? Lockheed согласились (в жопе со своим L1011 тогда были), но потом Афганистан и разрыв сделки. Да и движок RB211 признали слишком современным для совка, который хотели делать по лицензии в Перми, тоже заблокировали
Давайте так, 86 был супер, когда была хороша ложка к обеду - в 76 году, когда мы прикладывали болт "к западу". А сейчас это решение в сторону своих граждан, которых и так никуда не пускают, кроме ЕАС - нормально? Решат вопросы с расходом и экологией - то как обычно, нам введут "закончик", где этот шум теперь нормален, терпите. Радоваться нечему.
Вопрос расхода-то - это вопрос тяги на взлётном, которая уже тогда сильно запаздывала за "конкурентами". Почитайте про степени двухконтурности. Я не готова ни испытателем быть, ни ценники билетов за расход тянуть. Хоть теперь садись и расти, как репка, ну или поездом.
А собственно поясните, на кой чёрт они нужны, если самолётов и так Дофига, или это что-то специфическое?
Пока дофига, но без запчастей придется канибалить другие. Да и вопросы с летной годностью скоро пойдут
Ничо, бойзы, паскрибем там-сям и палитим!
Хочу такую, где купить?
Залутать
У них ж техника за счёт веры в неё работает)) я вот хрен знает стоит ли верить в 40 и 30 летние самолеты без то)
А что остается? Покрасить в красный, нанести шашечки и верить
Understandable, have a nice day. 🤝
Но позавчера в Китае упал не Ил
Чтобы упасть надо хотя-бы чуть-чуть взлететь, а ил летает пока только во влажных фантазиях импортозаместителей
Взлететь в гору, да. За то звучит безопасно
Можно ещё из фанеры дельтоплан построить... как раз ввели запрет на экспорт березового фанкряжа...
А мотор от мотоцикла Иж-Планета поставить.
кстати да, развивать малую авиацию.
Миниатюрную)
96 вполне себе живой проект, который эксплуатируется в нескольких авиакомпаниях
Тем более на 2021 был назначен первый полёт новой модификации, не понятно как там сейчас дела
Интересно каким образом S7 сможет восстановить грузовые самолёты Ил86 и Ил96 которые стояли 10 лет без движения !?!?!?
Я видел такие самолёты которые стоят без движения пару лет - там вообще ничего внутри нет, все снято, весь цветмет, все приборы и тп - спизжено реально все.
А теперь интересно взглянуть что осталось от самолётов которые 10 (десять !!!!!) дет стояли на приколе и как их восстановить !?!?!? Запчасти что ли на алибабе купят? А спецы кто стоили и умели чинить эти самолёты уже давным давно на пенсии или ещё хуже.
Сейчас главное отчитаться. Потом можно сказать, что не получилось, не фартануло. И вообще самолёты это бесовщина. Где вы видели, чтобы люди акт птицы летали? Все это козни проклятого запада
Бесовщина бесовщиной, а космодром строить не перестанем
Строить и летать разные вещи
Неужели вы и в правду наивно полагаете что Восточный бесконечно строят для того чтобы летать?
Пилорама масштабов "сверхдержавы".
нет его строят чтобы украсть бабки вывести в офшор, устроить войну, чтобы потом бабки отобрали, и такая схема сложная по подарку денег америкосам
Не пали схему
космодром и ракеты регулярно освящают, а на эти самолёты священников не напасешься !
Конечно не перестанем! Щеки Рогозина ещё не вышли на запланированный объём 😏
Самолеты США изобрели, чтобы русские люди разбивались. План Райта, всем известно.
Щас ещё Буран достроят, потом конвертоплан с каспия. Чего не скажешь ради выслуги перед царём. По той же схеме докладывали деду про армию. Успехи ее все наблюдают уже месяц.
Наконец будем на луне гонять на отдых в Кубу
Надо только достроить, фигня вопрос. Достроим, бумагу только сначала научимся делать)
зачем бумага? Деды на папиросе писали, и мы напишем. Нет папироса, будем на камнях и песке
Бумагу уже запустили без отбеливателя, ну ничего, что цвета слоновой кости. По уверениям производителя, так даже цветная печать лучше смотрится и безопаснее для глаз)
Винтажно!
И типа экологично, Светокопи Эко называется.
почем будет в продаже? а то вчера увидев пачку обычной белой за 2400 аж всхрюкнул :)
Раз "эко", то процентов на 30 дороже :))
30% от старой цены или от новой? :)
Даже 2400 - уже полный перебор т.к. остались в продаже еще бренды раньше бывшие более дорогими, всякая фирмовая бумага от Ксерокс и т.д.
Зато можно отчитаться, что дефицит победили
В комментах видел кто-то называл цифру 700 р, где-то попадалось. Но, думаю, все зависит насколько насытят рынок, дальше видно будет.
терпимо
Интересно как это скажется на сроке службы картриджей и принтеров в целом, тоже импортных кстати.
Ну вроде не крафт бумага, хотя над качеством в такой ситуации можно и не запариваться - все равно купят
Искать надежные модели с перезапрявляемыми картриджами. Запчасти типа тонера и фотобарабанов (вроде так называется) вполне себе китай клепал.
У отца до сих пор печатает принтак Кэнон, в котором даже юсб-порта нет, древний мамонт :)
Если бумага гладкая без вкраплений щепок, то всё должно работать как и ранее.
Точно, самолёт из бумаги - самое лучшее решение. Недорогой и лёгкий. Главное в дождь не летать.
Кубы нет на пачке Беломора, как ориентироваться будем?
Кубинские сигары брать будем, может и беломор завозить начнут
Эх, заживем
он достроен и списан за ненадобностью там нечего достраивать это тупик
конвертоплан планировался для уничтожения авианосцев, не особо оправдал ожидания. его достроили, просто он не оч полезным оказался.
буран превосходил шатл, суть что шатл как и буран бестолковый хлам, просто америкосы потянули промо поограмму на 10+ лет а советы нет. сейчас никто это не строит уже
мы поняли раньше что система дрянь, америкосы на 10 лет позже. маск чтото не строит шатл
В жопе была бы любая страна, попади она под такие санкции, в данном случае, авиационные. Даже та же Франции, в такой обстановке эирбасы встали бы через месяц, тк ни одна страна в мире не имеет в своих границах всю производственную цепочку. Более того, у боинга и эирбасов даже двигатели не свои!
Что уж тут про нас говорить, какие нахуй Илы и суперджеты, это такие мокрейшие фантазии, от которых мокро становить через экран.
Даже если представить пиздец невозможное, уровня Марвел и мы всю цепочку выстраиваем сами, то сколько будет стоить такой самолёт? 300 триллионов? Чтобы весь этот ужас производственный окупить..🌚
Не свои двигатели? А чьи двигатели они используют?
роллс-ройс также строит двигатели для авиа, дженерал электрикс, пратт и уитни и всякие их совместные образования
Автоваза там точно нет.
Автоваза может и нет, а как ты оценишь ПД-14, который получил сертификат ИКАО?
Я буду рад и горд, если в России будет крутой двигатель, ликвидный, проверенный хуевой горой тестов, безопасный и сертифицированный.
Мне не по кайфу говном закидывать нас же самих, но сейчас у меня полнейшее недоверие к отрасли и я не зайду на борт российского самолета, слепленного наспех.
На стороне боинга и эирбаса - годы и десятилетия работ и доработок, куча проверяющих органов, в чистоту которых я верю и мы не можем так хуяк, типа ускориться и за пару лет компенсировать такой глобальный отрыв.
По теме, я не техник, мне сложно оценить пд14 по новостям, вот когда он будет в эксплуатации несколько лет и это будет история без катастроф и поломок, тогда вообще вопросов нет.
В феврале 2021 года ПД-14 получил дополнение к Сертификату типа от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), свидетельствующее о возможности установки данного типа двигателей на воздушные суда, осуществляющие международные полёты без ограничени
Если он получил сертификат ИКАО, то наверное он отвечает современным требованиям безопасности
И тут почему то обсуждают древние ИЛы, но не говорят про современный МС-21, который по тех.характеристикам вполне себе конкурент боингу и аэробусу
Это я к тому что не так все грустно как пытаются преподнести
Ну давайте для начала на фоне нынешней обстановки что есть сертификат ИКАО, если нет международных рейсов? Продолжим? Из чего сделан МС-21? Я имею в виду происхождение комплектующих. Я бы на вашем месте посмотрел на инфраструктуру, а уже потом рассказывал, какой это замечательный летательный аппарат. Получится как SSJ, когда 100 шт. выпустили, а 20 из них разукомплектованы на "донорство", потому что парка запчастей нет. А штучный экземпляр это не гражданская авиация, это либо спецзадачи, либо исследования.
Международные рейсы есть как минимум в десяток стран, и постепенно все больше рейсов возвращается.
Любые самолёты сделаны при международной кооперации, это стандартная практика
Ssj нас убедили делать западные страны, пообещав зарубежные контракты, но мы знаем чем это кончилось. Изначально же мы планировали делать среднемагистральные самолёты. Да, мы сами виноваты что доверились им, нашу вину отрицать нельзя
то было в феврале-21. Нынче, кмк, новые двигатели не получат ни одного сертификата в западных структурах, контролируемых "партнерами" по понятными причинам.
Ну и пессимисты вечные будут поэтому писать "ооо, не доверяю, потому что нет штампика "Годно" от белого господина", примерно как со Спутником V :)
https://www.kommersant.ru/doc/5270780
Я не об этом писал, а о том что даже если 100% по деталям наш двигатель будет надежным как швейцарские часы - ему не светят западные сертификаты.
З.Ы. договороспособность западных поставщиков видна теперь всему миру, молодцы, чё :)
Я в курсе, благодарю.
Отсутствие западных сертификатов говорит о том что продукция небезопасна. У нас поезда тоже не имеют западных сертификатов, что не мешает им быть безопасным транспортом
Какая разница что они отзовут свое признание сертификата? Если мы отзовем признание сертификации Боинга, то это сделает его менее надёжным?
Де факто - нет, де юре - геморроя будет вагон начиная от возможности летать на определенных маршрутах.
И я больше про новые будущие двигатели.
У нас итак нет возможности туда летать, даже если мы получим их сертификацию. Их признание в текущей ситуации не играет никакой роли
Опытник выкатился, тормознул его вязкий снег, сугроб высотой на всю тележку. Строили 3 года. Никто с рулём в руках не рождается, понятно, но еще 3 года по земле поползаем, подождём его? Я готова ждать, ssj стала бояться. Хоть и говорят, что бояться надо тех, кто штурвалит, а не машину, я боюсь в комплексе.
Многие говорят про 24 года на наших двигателях. Подождём.
https://www.youtube.com/watch?v=6kpDHKmXQFA
МС21 конкурентом боингу будет тогда, когда отлетает лет 5 активно и по нему будет история эксплуатации
Вероятно, несколько недостроенных самолетов остались на заводе в Воронеже, где собирали Ил-86. Это означает, что этим авиалайнерам исполнилось уже 25 лет. Один борт стоит в базовом аэропорту S7 Airlines в Новосибирске в качестве музейного экспоната. Авиакомпания может вернуть его с постамента для перевозок пассажиров.
Не, я лучше поездом.
Можно я не полечу?))
Можно. Только билет купите.
я тя удивлю но 747 летают еще, у россии например , 86 не особо хуже боинга тех же лет, чутка по расходу топлива проигрывает
86 - Удельный расход топлива (г/пасс.-км) 34.5
747 - Удельный расход топлива (г/пасс.-км) 24.6
это никто не отрицает
для бизнеса он не оч, а по надежности он топ
Надежность музейного экспоната?
86 - 106 самолетов. Года производства 1980—1997 г.
747 - 1568 самолетов. Годы производства 1969 — н.в.
ты лучше сделаешь? откуда этот пафос. 747 музейный экспонат?
ил 96 такойже расход уже был, они в серию не пошли
удельный расход топлива — 26,4
747 до сих пор производится. А на картинке музей.