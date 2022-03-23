Финансы
Британский диод

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 28: ФАС проверит цены на бумагу, Мосбиржа возобновит торги акциями Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

19 065 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 23 марта в 104,07 рубля, евро — в 114,78 рублей.

Мосбиржа снова не откроет рынок акций и корпоративных облигаций. Торги ОФЗ пройдут в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск.

24 марта Мосбиржа возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи запрещены.

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими), с 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.

Транспорт

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил о планах S7 эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостановит полёты в Россию с 25 марта.

Сервисы

Netflix удалил своё приложение из App Store и Google Play в России.

Санкции

WSJ узнала о подготовке США санкций против более 300 депутатов Госдумы. Власти могут объявить о них 24 марта.

Сенаторы США обсудят с Минфином блокировку золотых резервов России на $132 млрд, говорят источники Axios.

Реакция бизнеса и правительства

SpaceX Илона Маска отправила тысячи комплектов для приёма спутникового интернета Starlink на Украину. В компании рассказали, что поставки профинансировали частные источники и, возможно, Франция и Польша.

Купить рекламу Отключить

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию. Компания производит телевизоры и мониторы, принтеры, бытовую технику.

ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней, рассказали источники РБК. Это касается социальных и имущественных вычетов и нужно, чтобы ускорить возвраты налогов и поддержать россиян.

Bloomberg почти сразу после введения санкций США и Евросоюза отключил крупные российские компании и банки, попавшие под них, от терминалов, выяснило Frank Media.

Кинотеатры и рестораторы просят приостановить отчисления за иностранную музыку, но Российское авторское общество не намерено прекращать сбор авторских отчислений с российского бизнеса. Формально оснований для таких требований нет, но на чью сторону встанут суды в случае исков РАО к бизнесу, пока неясно, говорят юристы.

Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса начали поднимать цены. У некоторых провайдеров рост тарифов достиг 60–80%.

ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу.

Yokohama остановит производство шин на своём заводе в Липецке из-за «трудностей с закупкой сырья». Компания хочет сохранить штат сотрудников на российском предприятии, там работают 760 человек.

Туроператоры стали предлагать россиянам туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard.

«Ситилинк» зафиксировал цены на 450 наименований электроники и товаров для дома на уровне начала февраля 2022 года, объявила компания. В перечень вошли товары 15 брендов.

В Финляндии могут перестать выпускать газеты из-за проблем с бумагой, сообщил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг. 20% бумаги импортировали из России, но после 24 февраля перестали. Цена выросла в два раза — с €390 до €670 за тонну.

Nestle приостановит работу брендов KitKat и Nesquik в России. Компания уже приостановила инвестиции и рекламу на российском рынке.

События предыдущего дня, 22 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
28
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
415 комментариев
Написать комментарий...
Alexander Veber

эксплуатировать Ил-96 и Ил-86, авиакомпания заберёт пять самолётов. «Будет достраивать их, и будем летать», — сообщил он.
Звучит как что-то небезопасное..вот прям сквозь текст чувствуется его неуверенность в этом решении

Ответить
112
Развернуть ветку
Дмитрий

Там дрова с хранения. 86 прекратил полеты в 2011 году, 96 тоже давно. Большой не факт, что это вообще получится в летное состояние вернуть. Так сказать, подбадривают

Ответить
24
Развернуть ветку
Людовед Душелюб

У нас в городе ещё ИЛ-2 стоит памятником. Можно и его попробовать оживить. Даже отреставрировали пару лет назад, так что как новый так сказать.

Ответить
95
Развернуть ветку
Alexander Veber

А танков-то памятниками сколько стоит, не на одну войну собрать можно, в каждом городе по одному как минимум

Ответить
45
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Если что между городами батуты стоять будут. Главное первый пинок задать

Ответить
24
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Еще 50 лет треть всех самолетов планеты были нашими. Это для тех кто думает что у нас нету авиастроительной отрасли

Ответить
2
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Злые языки говорят, что её нет. Вы - что она была. В чем противоречие?

Ответить
3
Развернуть ветку
Ilya Plushkin

Так ни кто про 50 лет назад и не будет спорить, а сейчас уже ничего не осталось...

Ответить
2
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Там в музее на Поклонке даже якорная гальваноударная мина 43 года есть. Проживём)

Ответить
6
Развернуть ветку
Пришелец

Можем повторить, так сказать. Причем с сохранением исторической достоверности.

Ответить
1
Развернуть ветку
Oleg Solovev

Лучше уж линиями РЖД летать.

Ответить
8
Развернуть ветку
Сергей Кайзер

Типа таких?

Ответить
7
Развернуть ветку
Дмитрий

Дымит страшно, но хотя бы не упадет

Ответить
21
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

Я ездил и на более древних моделях.
Так-то нормально. Угольком попахивает приятно.
Но есть минус: при въезде в туннель нужно резко закрывать все окна, иначе - полный вагон дыма.

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Он горит, это же кадр с известного видосика. Пожар на дизельном локомотиве.
А так, у нас почти везде локомотивы электрические.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Да не везде, у нас тепловозами таскают. Да и вообще, целый БАМ на тепловозах

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Пирогов

И хотя бы точно не развалится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ленин-гриб

Так у нас и сейчас поезда на дизеле гоняют (считай тоже самое, что и дрова, подкидывать только не надо). На ЖД путях вонь постоянно

Ответить
2
Развернуть ветку
- -

В области тепловозов не намного лучше, чем в других.

Ответить
2
Развернуть ветку
qwerty

Ты бы хоть вник что постишь. Прибалты (в данном случае эстонцы) рухлядь восстанавливают потому, что денег на новые нет.

Ответить
3
Развернуть ветку
Никита Богданов

Скоро дрезины будем делать)

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Пирогов

На чём?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Я у себя в аэропорту пару ту 154 видал. Стоят уже дохрена лет

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber

Ну вот, сейчас по сусекам поскребут и импортозаместят весь флот. Че панику-то развели, ну подумаешь без страховки летать придётся, так она нам нахой не нужна страховка эта ваша

Ответить
23
Развернуть ветку
Дмитрий

Ну да, мертвым деньги не нужны совсем, а живым тоже.

Ответить
5
Развернуть ветку
Alexander Veber

«Мы украли самолеты, поэтому за границу их никогда не выпустят. Пока полетаем, потом сдадим на разборку» — министр транспорта РФ.

Ответить
32
Развернуть ветку
Сергей Р.

Что у этих людей в головах?

Ответить
10
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

У них выхода нет. Предложите лучшее решение, которое они могут принять на своем уровне?

Ответить
12
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Возродить дирижаблестроение. Там по 500 человек можно будет возить.

Ответить
29
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Заявление по собственному всем аулом

Ответить
23
Развернуть ветку
Alexander Veber

Очевидно же что

Ответить
9
Развернуть ветку
Дмитрий Алексеевич

Табакерка

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман Тютюнов

Табакерка

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

не только у этих, у этого тоже.

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

Радость — это гопники, они рады что отжали

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Малахов

Самолеты готовы вернуть, принисающей стороне запретили их брать, по факту это так.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Alexander Veber

Настолько сильно запретили их брать, что аж арестовывают по всему миру

Минтранс: из-за санкций у России арестовали 78…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Малахов

В том и есть все, брать обратно они не могут, а арестовать могут, арест не равно разрыв лизинга, за арестованный самолет так же надо платить платежи, еще и за стоянку

Ответить
1
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

У тебя есть свой аэропорт?
Купил или подарили)

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Тихонов

Думаю будет более безопасно кстати с точки зрения технической составляющей и отсутствия электроники. Вопрос только умеет ли кто-то ещё летать на таком...

Ответить
–4
Развернуть ветку
Морской Мика

Точно, от всех этих электроник и технических составляющих одни проблемы.
Скорее бы и из тачек убрали все эти ABS, EBD, EDS и ASR! И надежнее, и дешевле

Ответить
7
Развернуть ветку
Денис Тихонов

Можно хейтить, но я не призвал к регрессу, а объективно оцениваю. И кстати винтовые самолёты есть планирующие , среди современных с Абс таких быть не может. Да и иногда в регрессе нет ничего плохого. Мне вообще нравятся космические дирижабль из Гермитикона. И прогресс в автомобиле строении тоже переоценен. В 60х тачка строилась на 3 поколения, а сейчас на 3 года. Так то ....

Ответить
–3
Развернуть ветку
Морской Мика

Да-да, те самые шикарные тачки из 60-х, рулевая колонка которых при лобовом столкновении протыкала грудь водителя и избавляла его от боли в носу, которую вызывают эти тупые современные подушки безопасности

Да, те прекрасные винтовые самолеты, которые летали на высоте ниже современных 10к метров в зоне турбулентности - вот это было не скучно, интересно, безопасно, многие восторженно кричали, некоторые восторженно блевали.

Надо все это вернуть как можно скорее.

Ответить
13
Развернуть ветку
Dmitriy Gagarin

Ни кто и не строит сейчас тачки на три года. Платформы одни и те же, фантики разные.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitriy Raven

Объективно почитали бы сначала про проблемы большинства советских самолетов, особенно про сваливание, закритические углы атаки. Все делалось ручками пилотов. Или же лучше когда автоматика все делает. 😁

Ответить
0
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Получиться велосипед. Надежное и проверенное средство.

Ответить
1
Развернуть ветку
badResistor

нормальный вел очень не прост, а хороший вел так вообще плод глубокой инженерной и материаловедческой мысли

Ответить
3
Развернуть ветку
Морской Мика

Велосипед тоже технически сложно.
Лучше самокат

Ответить
2
Развернуть ветку
Евгений Старцев

Ну значит будут достраивать, будем летать!

Ответить
1
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

ГИРД поможет.

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий

Может так оказаться, что там не волшебники и божьей благодати недостаточно для отрыва от земли

Ответить
8
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

Всегда срабатывало.

Ответить
6
Развернуть ветку
Дмитрий

Ну ладно, будем плавать поездами аэрофлота

Ответить
1
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

У нас мощный подводный флот.

Ответить
7
Развернуть ветку
Дмитрий

Круизы по северному Ледовитому океану

Ответить
3
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

Для торопыг есть гиперзвуковые технологии.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Извините, а приземляться они умеют?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Это не входит в базовую комплектацию..

Ответить
7
Развернуть ветку
Дмитрий

А если пакет премиум?

Ответить
1
Развернуть ветку
- -

В пакете премиум в дополнение к билету пассажир сразу получает гроб и венок с надписью "Крым наш!"

Ответить
5
Развернуть ветку
Дмитрий

Я хочу другой! Требую варианты! За Путина, за ДНР, ещё что нибудь

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард

Берите Премиум Плюс

Ответить
1
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Есть. Такой же как и базовый.
Одноразовое приземление, зато очень зрелищное.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber

Всё рано или поздно приземляется, в воздухе жить ещё никто не оставался

Ответить
3
Развернуть ветку
Фрейм Иванов

А как же.
Просто пока ещё тормозами не оборудованы.
Не было необходимости.

Ответить
0
Развернуть ветку
Petr Petrov

Это он ещё в Чернобаевку не заходил.

Ответить
0
Развернуть ветку
Vlad Limbo

Про 86, Вы такую хуйню ВТА скажите, как летали борты, так и летают, 96 тоже прекрасно себя чувствуют и используются в пассажирских перевозках, несколько бортов находятся во флоте арофлота и несколько в какой-то мелкой компании, которая пакетами людей на Кубу возит, проблема 96, что их мало и в них используются много импортных комплектующих. Просто в отечественном авиастроение как везде по всей стране очень хорошо пилили бабос(да и продолжают), делая проекты супер дорогими, как итог от них отказывались в пользу зарубежных самиков, плюс, сложности в лицензировании экокласса наших самолётов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пэ Гусев

Видимо с такими понятиями как споки эксплуатации и сертификат лётной годности вы точно не знакомы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

А он у них есть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Малахов

Почему они не берут Ту-214, которые в Казанри готовые стоят в ангарах, в смазке, с ПС-90 двигмтелями, тупо стоят же ра хранение

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Volyntsev

Вероятно, этими запасами воспользуются

https://www.rbc.ru/politics/22/03/2022/6239a1779a7947c9450aa788

Ответить
0
Развернуть ветку
Вадим Д.

А ещё можно "достроить и летать" все ракеты с детских площадок. На фоне нынешних заявлений и "взвешенных и продуманных" действий властей выглядит разумным планом.
Сарказм, если что.

Ответить
26
Развернуть ветку
Дмитрий

Да последние новости официальные как будто я панораму читаю

Ответить
5
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Там ещё качели есть - на них можно ездить. Только по кругу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Вадим Д.

Уточнение - стремиться к светлому и великому будущему, но строго по кругу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Garmonbon

Великая сверхдержава!

Ответить
3
Развернуть ветку
Дмитрий

У вас в слове "смехдержава" ошибка

Ответить
13
Развернуть ветку
Никита Кашонков

Абсолютно безопасное решение. Если они давно стоят то, скорее всего, их уже подрастащили и восстановить быстро(если вообще) вряд-ли смогут, а значит выше земли они не полетят)

Ответить
5
Развернуть ветку
тим ста

86 один из самых безопасный самолетов в мире, у него скорость пониже и расход топлива великоват

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexander Veber

Ну если он ещё лет 200 простоит, он станет самым безопасным самолётом за все время колонизации ближайших планет. Там титулов на несколько поколений вперёд припасено, главное чтобы его в воздух поднять не пытались

Ответить
8
Развернуть ветку
тим ста

нафига огрызатся, он летал больше 10 лет и 2 аварии с пострадавшими. помоему никто не погиб

засерая реальные достижения ты не вынлядиш умнее. боинг 747 до сих пор летает он ровесник 86 ила. между ними отличие только в менее экономичном моторе

если ил пересобрать с композитами он вполне может
получится лучше чем МАХ.
там больше вопрос что кб нет и проше было разработать новый

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Veber

Boeing 737:
Выпущенных - 10700
Инцидентов - 219
Коэф аварийности - 0,02 за 55 лет эксплуатации.

Ил 86:
Выпущенных - 107
Инцидентов - 20
Коэф аварийности - *?!* за 30 лет эксплуатации.

Я просто чуть-чуть погуглил. Миф про самый безопасный самолёт, это конечно очень патриотично, но в 21 веке нужно уметь работать с информацией.

Ответить
8
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Да блин, 86 был шикарный и легендарный широфюз, но Вы не хотите видеть, о чём идёт речь - а если коротко, предлагают "нарисуем, будем жить". Многим страшно. Мы не испытатели.

Ответить
1
Развернуть ветку
Leo Uvarov

пару бортов грохнут и Запад сжалится над убогими.

Ответить
4
Развернуть ветку
тим ста

мне лично на МАХ страшнее летать после того как там софт убил 2 самолета

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Нас сняли за шум, вопрос же был не только в больших расходах. Решим эту проблему - можно будет говорить. А пока всё выглядит как, мол, ну раз больше нас никуда не пускают, то и не о чем беспокоиться.

Ответить
0
Развернуть ветку
тим ста

широкофезюляжка нужна чтоб летать в ебеня, я не особо знаю куда нужно летать без пересадок из рф. на кубу или казахстан

Ответить
1
Развернуть ветку
Вячеслав Попов

Москва - Владивосток - достаточные ебеня?

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Вот именно. Но при этом поддерживаете его воскрешение.

Ответить
0
Развернуть ветку
тим ста

я осуждаю наброс говна от глупцов которые не понимают о чем речь. отличный самолет был намного лучше 747 боинга, его похоронили оч зря

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Если он такой хороший, то нафига союз хотел производить у себя 747, но Боинг отказал, обещав только поставки? Lockheed согласились (в жопе со своим L1011 тогда были), но потом Афганистан и разрыв сделки. Да и движок RB211 признали слишком современным для совка, который хотели делать по лицензии в Перми, тоже заблокировали

Ответить
1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Давайте так, 86 был супер, когда была хороша ложка к обеду - в 76 году, когда мы прикладывали болт "к западу". А сейчас это решение в сторону своих граждан, которых и так никуда не пускают, кроме ЕАС - нормально? Решат вопросы с расходом и экологией - то как обычно, нам введут "закончик", где этот шум теперь нормален, терпите. Радоваться нечему.
Вопрос расхода-то - это вопрос тяги на взлётном, которая уже тогда сильно запаздывала за "конкурентами". Почитайте про степени двухконтурности. Я не готова ни испытателем быть, ни ценники билетов за расход тянуть. Хоть теперь садись и расти, как репка, ну или поездом.

Ответить
0
Развернуть ветку
хохлосвиньи кушают какашки

А собственно поясните, на кой чёрт они нужны, если самолётов и так Дофига, или это что-то специфическое?

Ответить
–6
Развернуть ветку
Дмитрий

Пока дофига, но без запчастей придется канибалить другие. Да и вопросы с летной годностью скоро пойдут

Ответить
5
Развернуть ветку
Lexx Sky

Ничо, бойзы, паскрибем там-сям и палитим!

Ответить
10
Развернуть ветку
Alexander Veber

Хочу такую, где купить?

Ответить
2
Развернуть ветку
Lexx Sky

Залутать

Ответить
3
Развернуть ветку
Никита Кашонков

У них ж техника за счёт веры в неё работает)) я вот хрен знает стоит ли верить в 40 и 30 летние самолеты без то)

Ответить
0
Развернуть ветку
Lexx Sky

А что остается? Покрасить в красный, нанести шашечки и верить

Ответить
1
Развернуть ветку
хохлосвиньи кушают какашки

Understandable, have a nice day. 🤝

Ответить
–4
Развернуть ветку
Bublikov Anton

Но позавчера в Китае упал не Ил

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Veber

Чтобы упасть надо хотя-бы чуть-чуть взлететь, а ил летает пока только во влажных фантазиях импортозаместителей

Ответить
4
Развернуть ветку
Bublikov Anton

Взлететь в гору, да. За то звучит безопасно

Ответить
1
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Можно ещё из фанеры дельтоплан построить... как раз ввели запрет на экспорт березового фанкряжа...

Ответить
0
Развернуть ветку
- -

А мотор от мотоцикла Иж-Планета поставить.

Ответить
1
Развернуть ветку
Leo Uvarov

кстати да, развивать малую авиацию.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ковтун Максим

Миниатюрную)

Ответить
0
Развернуть ветку
Деда Карен

96 вполне себе живой проект, который эксплуатируется в нескольких авиакомпаниях

Тем более на 2021 был назначен первый полёт новой модификации, не понятно как там сейчас дела

Ответить
0
Развернуть ветку
G B

Интересно каким образом S7 сможет восстановить грузовые самолёты Ил86 и Ил96 которые стояли 10 лет без движения !?!?!?

Я видел такие самолёты которые стоят без движения пару лет - там вообще ничего внутри нет, все снято, весь цветмет, все приборы и тп - спизжено реально все.

А теперь интересно взглянуть что осталось от самолётов которые 10 (десять !!!!!) дет стояли на приколе и как их восстановить !?!?!? Запчасти что ли на алибабе купят? А спецы кто стоили и умели чинить эти самолёты уже давным давно на пенсии или ещё хуже.

Ответить
66
Развернуть ветку
Дмитрий

Сейчас главное отчитаться. Потом можно сказать, что не получилось, не фартануло. И вообще самолёты это бесовщина. Где вы видели, чтобы люди акт птицы летали? Все это козни проклятого запада

Ответить
133
Развернуть ветку
Alexander Veber

Бесовщина бесовщиной, а космодром строить не перестанем

Ответить
9
Развернуть ветку
Дмитрий

Строить и летать разные вещи

Ответить
34
Развернуть ветку
Alexander Veber

Неужели вы и в правду наивно полагаете что Восточный бесконечно строят для того чтобы летать?

Ответить
22
Развернуть ветку
Сергей Р.

Пилорама масштабов "сверхдержавы".

Ответить
12
Развернуть ветку
тим ста

нет его строят чтобы украсть бабки вывести в офшор, устроить войну, чтобы потом бабки отобрали, и такая схема сложная по подарку денег америкосам

Ответить
3
Развернуть ветку
Alexander Veber

Не пали схему

Ответить
1
Развернуть ветку
ukrainewartube.com
Ответить
7
Развернуть ветку
Aleks Fox

космодром и ракеты регулярно освящают, а на эти самолёты священников не напасешься !

Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Кандинский

Конечно не перестанем! Щеки Рогозина ещё не вышли на запланированный объём 😏

Ответить
0
Развернуть ветку
Пришелец

Самолеты США изобрели, чтобы русские люди разбивались. План Райта, всем известно.

Ответить
4
Развернуть ветку
Жалкий пёс_анон

Щас ещё Буран достроят, потом конвертоплан с каспия. Чего не скажешь ради выслуги перед царём. По той же схеме докладывали деду про армию. Успехи ее все наблюдают уже месяц.

Ответить
37
Развернуть ветку
Allestor Krei

Наконец будем на луне гонять на отдых в Кубу

Ответить
16
Развернуть ветку
Жалкий пёс_анон

Надо только достроить, фигня вопрос. Достроим, бумагу только сначала научимся делать)

Ответить
8
Развернуть ветку
Allestor Krei

зачем бумага? Деды на папиросе писали, и мы напишем. Нет папироса, будем на камнях и песке

Ответить
3
Развернуть ветку
Иван Помидоров

Бумагу уже запустили без отбеливателя, ну ничего, что цвета слоновой кости. По уверениям производителя, так даже цветная печать лучше смотрится и безопаснее для глаз)

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Винтажно!

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Помидоров

И типа экологично, Светокопи Эко называется.

Ответить
4
Развернуть ветку
Мимопрохожий

почем будет в продаже? а то вчера увидев пачку обычной белой за 2400 аж всхрюкнул :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Вячеслав Попов

Раз "эко", то процентов на 30 дороже :))

Ответить
4
Развернуть ветку
Мимопрохожий

30% от старой цены или от новой? :)
Даже 2400 - уже полный перебор т.к. остались в продаже еще бренды раньше бывшие более дорогими, всякая фирмовая бумага от Ксерокс и т.д.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Зато можно отчитаться, что дефицит победили

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Помидоров

В комментах видел кто-то называл цифру 700 р, где-то попадалось. Но, думаю, все зависит насколько насытят рынок, дальше видно будет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

терпимо

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Plushkin

Интересно как это скажется на сроке службы картриджей и принтеров в целом, тоже импортных кстати.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Ну вроде не крафт бумага, хотя над качеством в такой ситуации можно и не запариваться - все равно купят

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Искать надежные модели с перезапрявляемыми картриджами. Запчасти типа тонера и фотобарабанов (вроде так называется) вполне себе китай клепал.
У отца до сих пор печатает принтак Кэнон, в котором даже юсб-порта нет, древний мамонт :)
Если бумага гладкая без вкраплений щепок, то всё должно работать как и ранее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Точно, самолёт из бумаги - самое лучшее решение. Недорогой и лёгкий. Главное в дождь не летать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Кубы нет на пачке Беломора, как ориентироваться будем?

Ответить
4
Развернуть ветку
Allestor Krei

Кубинские сигары брать будем, может и беломор завозить начнут

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Эх, заживем

Ответить
1
Развернуть ветку
тим ста

он достроен и списан за ненадобностью там нечего достраивать это тупик

Ответить
1
Развернуть ветку
тим ста

конвертоплан планировался для уничтожения авианосцев, не особо оправдал ожидания. его достроили, просто он не оч полезным оказался.

буран превосходил шатл, суть что шатл как и буран бестолковый хлам, просто америкосы потянули промо поограмму на 10+ лет а советы нет. сейчас никто это не строит уже

мы поняли раньше что система дрянь, америкосы на 10 лет позже. маск чтото не строит шатл

Ответить
0
Развернуть ветку
Antn Slmv

В жопе была бы любая страна, попади она под такие санкции, в данном случае, авиационные. Даже та же Франции, в такой обстановке эирбасы встали бы через месяц, тк ни одна страна в мире не имеет в своих границах всю производственную цепочку. Более того, у боинга и эирбасов даже двигатели не свои!
Что уж тут про нас говорить, какие нахуй Илы и суперджеты, это такие мокрейшие фантазии, от которых мокро становить через экран.
Даже если представить пиздец невозможное, уровня Марвел и мы всю цепочку выстраиваем сами, то сколько будет стоить такой самолёт? 300 триллионов? Чтобы весь этот ужас производственный окупить..🌚

Ответить
20
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Не свои двигатели? А чьи двигатели они используют?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Antn Slmv

роллс-ройс также строит двигатели для авиа, дженерал электрикс, пратт и уитни и всякие их совместные образования
Автоваза там точно нет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Автоваза может и нет, а как ты оценишь ПД-14, который получил сертификат ИКАО?

Ответить
1
Развернуть ветку
Antn Slmv

Я буду рад и горд, если в России будет крутой двигатель, ликвидный, проверенный хуевой горой тестов, безопасный и сертифицированный.
Мне не по кайфу говном закидывать нас же самих, но сейчас у меня полнейшее недоверие к отрасли и я не зайду на борт российского самолета, слепленного наспех.
На стороне боинга и эирбаса - годы и десятилетия работ и доработок, куча проверяющих органов, в чистоту которых я верю и мы не можем так хуяк, типа ускориться и за пару лет компенсировать такой глобальный отрыв.

По теме, я не техник, мне сложно оценить пд14 по новостям, вот когда он будет в эксплуатации несколько лет и это будет история без катастроф и поломок, тогда вообще вопросов нет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

В феврале 2021 года ПД-14 получил дополнение к Сертификату типа от Международной организации гражданской авиации (ИКАО), свидетельствующее о возможности установки данного типа двигателей на воздушные суда, осуществляющие международные полёты без ограничени

Если он получил сертификат ИКАО, то наверное он отвечает современным требованиям безопасности

И тут почему то обсуждают древние ИЛы, но не говорят про современный МС-21, который по тех.характеристикам вполне себе конкурент боингу и аэробусу

Это я к тому что не так все грустно как пытаются преподнести

Ответить
2
Развернуть ветку
R-Globus

Ну давайте для начала на фоне нынешней обстановки что есть сертификат ИКАО, если нет международных рейсов? Продолжим? Из чего сделан МС-21? Я имею в виду происхождение комплектующих. Я бы на вашем месте посмотрел на инфраструктуру, а уже потом рассказывал, какой это замечательный летательный аппарат. Получится как SSJ, когда 100 шт. выпустили, а 20 из них разукомплектованы на "донорство", потому что парка запчастей нет. А штучный экземпляр это не гражданская авиация, это либо спецзадачи, либо исследования.

Ответить
4
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Международные рейсы есть как минимум в десяток стран, и постепенно все больше рейсов возвращается.
Любые самолёты сделаны при международной кооперации, это стандартная практика
Ssj нас убедили делать западные страны, пообещав зарубежные контракты, но мы знаем чем это кончилось. Изначально же мы планировали делать среднемагистральные самолёты. Да, мы сами виноваты что доверились им, нашу вину отрицать нельзя

Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

то было в феврале-21. Нынче, кмк, новые двигатели не получат ни одного сертификата в западных структурах, контролируемых "партнерами" по понятными причинам.
Ну и пессимисты вечные будут поэтому писать "ооо, не доверяю, потому что нет штампика "Годно" от белого господина", примерно как со Спутником V :)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Юности вольная птица

https://www.kommersant.ru/doc/5270780

Мантуров: России отказали в поставках деталей…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Я не об этом писал, а о том что даже если 100% по деталям наш двигатель будет надежным как швейцарские часы - ему не светят западные сертификаты.
З.Ы. договороспособность западных поставщиков видна теперь всему миру, молодцы, чё :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Я в курсе, благодарю.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Отсутствие западных сертификатов говорит о том что продукция небезопасна. У нас поезда тоже не имеют западных сертификатов, что не мешает им быть безопасным транспортом

Ответить
0
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

Какая разница что они отзовут свое признание сертификата? Если мы отзовем признание сертификации Боинга, то это сделает его менее надёжным?

Ответить
0
Развернуть ветку
Мимопрохожий

Де факто - нет, де юре - геморроя будет вагон начиная от возможности летать на определенных маршрутах.
И я больше про новые будущие двигатели.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ayka Mustafayev

У нас итак нет возможности туда летать, даже если мы получим их сертификацию. Их признание в текущей ситуации не играет никакой роли

Ответить
0
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Опытник выкатился, тормознул его вязкий снег, сугроб высотой на всю тележку. Строили 3 года. Никто с рулём в руках не рождается, понятно, но еще 3 года по земле поползаем, подождём его? Я готова ждать, ssj стала бояться. Хоть и говорят, что бояться надо тех, кто штурвалит, а не машину, я боюсь в комплексе.
Многие говорят про 24 года на наших двигателях. Подождём.
https://www.youtube.com/watch?v=6kpDHKmXQFA

Ответить
0
Развернуть ветку
Antn Slmv

МС21 конкурентом боингу будет тогда, когда отлетает лет 5 активно и по нему будет история эксплуатации

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Petel

Вероятно, несколько недостроенных самолетов остались на заводе в Воронеже, где собирали Ил-86. Это означает, что этим авиалайнерам исполнилось уже 25 лет. Один борт стоит в базовом аэропорту S7 Airlines в Новосибирске в качестве музейного экспоната. Авиакомпания может вернуть его с постамента для перевозок пассажиров.

Ответить
11
Развернуть ветку
SPS Fun

Не, я лучше поездом.

Ответить
22
Развернуть ветку
Леонид Гнездилов

Можно я не полечу?))

Ответить
2
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Можно. Только билет купите.

Ответить
11
Развернуть ветку
тим ста

я тя удивлю но 747 летают еще, у россии например , 86 не особо хуже боинга тех же лет, чутка по расходу топлива проигрывает

Ответить
–1
Развернуть ветку
Pavel Petel

86 - Удельный расход топлива (г/пасс.-км) 34.5
747 - Удельный расход топлива (г/пасс.-км) 24.6

Ответить
2
Развернуть ветку
тим ста

это никто не отрицает
для бизнеса он не оч, а по надежности он топ

Ответить
–2
Развернуть ветку
Pavel Petel

Надежность музейного экспоната?

86 - 106 самолетов. Года производства 1980—1997 г.
747 - 1568 самолетов. Годы производства 1969 — н.в.

Ответить
2
Развернуть ветку
тим ста

ты лучше сделаешь? откуда этот пафос. 747 музейный экспонат?

ил 96 такойже расход уже был, они в серию не пошли

удельный расход топлива — 26,4

Ответить
–1
Развернуть ветку
Pavel Petel

747 до сих пор производится. А на картинке музей.

Ответить
2
Развернуть ветку