Сейчас картами этих платёжных систем, выпущенных в России, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах и сервисах.

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Туроператор «Веди» открыл продажи ежедневных поездок за картами Visa и Mastercard в Ташкент с 3 апреля по 23 октября 2022 года, говорится на его сайте. Для поездки нужен только загранпаспорт.

С 16 марта по 16 мая цена фиксированная — 23 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. В эту цену входит трансфер в и из аэропорта до отеля, а также от отеля до банка, проживание, услуги курьера, предварительная подготовка документов и услуги представителя компании, который сходит с туристами в банк.

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Перелёт авиакомпаниями «Узбекские Авиалинии» и «Узбекистан Экспресс» оплачивается отдельно. Например, прямой рейс из Москвы в Ташкент стоит от 28 тысяч рублей, указывает оператор. На сайте «Узбекских авиалиний» стоимость билетов с вылетом 3 апреля начинается от $520,7 (около 54,1 тысячи рублей).

На горячей линии «Веди» уточнили vc.ru, что карты открывают в «Капиталбанке». Вся процедура занимает пару дней, сам тур рассчитан на три дня и две ночи. В описании программы говорится, что документы в банк подадут заранее.

За выпуск карты также придётся заплатить. Например, Visa Gold стоит 80 тысяч сум (около 720 рублей), ежемесячное обслуживание — $1 (примерно 104 рубля), пишет оператор. Банк не будет брать комиссию, если среднемесячный остаток на счете больше $500 или оборот по карте больше $100 в месяц. Комиссия за снятие наличных не в сети «Капиталбанка» — 2%.

Карта Mastercard Classic стоит 25 тысяч сум (225,5 рублей). Комиссии за ежемесячное обслуживание нет, но за оплату товаров и услуг банк берёт 1% от суммы покупки (минимум €3), за снятие наличных — 1,5%, пишет туроператор. Раздел для частных клиентов на сайте «Капиталбанка» не открывается. Посмотреть условия по картам для корпоративных клиентов также не удалось.