Туроператоры стали предлагать россиянам туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard Статьи редакции
Сейчас картами этих платёжных систем, выпущенных в России, нельзя расплатиться в иностранных интернет-магазинах и сервисах.
Туроператор «Веди» открыл продажи ежедневных поездок за картами Visa и Mastercard в Ташкент с 3 апреля по 23 октября 2022 года, говорится на его сайте. Для поездки нужен только загранпаспорт.
С 16 марта по 16 мая цена фиксированная — 23 тысячи рублей на человека при двухместном размещении. В эту цену входит трансфер в и из аэропорта до отеля, а также от отеля до банка, проживание, услуги курьера, предварительная подготовка документов и услуги представителя компании, который сходит с туристами в банк.
Перелёт авиакомпаниями «Узбекские Авиалинии» и «Узбекистан Экспресс» оплачивается отдельно. Например, прямой рейс из Москвы в Ташкент стоит от 28 тысяч рублей, указывает оператор. На сайте «Узбекских авиалиний» стоимость билетов с вылетом 3 апреля начинается от $520,7 (около 54,1 тысячи рублей).
На горячей линии «Веди» уточнили vc.ru, что карты открывают в «Капиталбанке». Вся процедура занимает пару дней, сам тур рассчитан на три дня и две ночи. В описании программы говорится, что документы в банк подадут заранее.
За выпуск карты также придётся заплатить. Например, Visa Gold стоит 80 тысяч сум (около 720 рублей), ежемесячное обслуживание — $1 (примерно 104 рубля), пишет оператор. Банк не будет брать комиссию, если среднемесячный остаток на счете больше $500 или оборот по карте больше $100 в месяц. Комиссия за снятие наличных не в сети «Капиталбанка» — 2%.
Карта Mastercard Classic стоит 25 тысяч сум (225,5 рублей). Комиссии за ежемесячное обслуживание нет, но за оплату товаров и услуг банк берёт 1% от суммы покупки (минимум €3), за снятие наличных — 1,5%, пишет туроператор. Раздел для частных клиентов на сайте «Капиталбанка» не открывается. Посмотреть условия по картам для корпоративных клиентов также не удалось.
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Всем привет! Меня зовут Павел Стенюшин, я продакт-маркетолог в Albato.
До недавнего времени мы запускали таргетированную рекламу в Facebook (признан запрещённой экстремистской организаций в России) и настраивали её на Европу и аудиторию РФ, а в начале марта начали оперативно переносить все кампании в ВКонтакте.
Ебаный насос, дожили)
Ездить в Узбекистан, что б открыть карту.
Это рывок и прорыв одновременно с вставанием с колен. Уже вроде и привыкли, но блять, как можно было проебать все меньше чем за месяц.
Я думал так только наши футболисты могут)) Но оказывается ещё в этом сильны ветераны 65+
Что, не ожидал от хоккеистов?
Дополнительно желтую изоленту, предусмотрительно, наматывать не стали
Ну вот, а говорили что некуда слетать)
Там еще Иссык Куль рядом. Можно совместить приятное с полезным!
Турция нервно закурила
Лайфкахи, которые мы заслужили))
То есть оформление карты(перелет, проживание и тд) обойдется в 50тр ?
Туроператоры переплюнули Газпромбанк с их 5000 за карту
А с газпромом далеко не улетишь. Тут хоть мир оставшийся посмотреть можно 😂
ну тут зато Виза или МК. Хотя варианты с виртаулками пополняемыми через крипту кажутся более выгодными.
Но тут считайте еще небольшое приключение включено в стоимость
варианты с виртаулками пополняемыми через крипту кажутся более выгодными
И бесполезными. Много сервисов их не принимают.
варианты с виртаулками пополняемыми через крипту
?
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Карта Газпромбанка не стоит ничего, потому что сам банк под санкциями.
Ехать в Узбекистан, чтобы открыть там карту и платить 1% банку с каждой покупки. Это уже сверхдержавно?
Ещё нет. 10% - уже лучше. Ещё сверхдержавнее ехать в Афганистан за тем же самым.
Какая ирония, для меня одной из причин уехать оттуда лет двадцать назад было именно отсутствие банковских карт, свободной конвертации и элементарной возможности проплатить за домены и хостинг. Кто бы мне тогда сказал, что в 2022-м ситуация станет диаметрально противоположной %)
Кто-то в Милан- а мы в Ташкент!
И- импортозамещение!
Обязательно надо заехать в Самарканд и Бухару 😏
Ну а что еще делать , придется лететь )
То, что кто-то предлагает такие услуги, не значит, что это массовая тема. Возможно, есть небольшая прослойка тех, кому эти услуги важны, и кто не может подождать несколько месяцев.
Но считать, что это будет раскатано на всё население, и что это какая-то массовая услуга, это бред.
Если в Мариуполе таксисты просят по 4 000 $ за вывоз из города, это же не значит, что все таксисты на Украине так делают
"пару месяцев подождать" - Алексей, Вы оптимист! Но к сожалению, это скорее всего на годы затянется, если раньше кто то не ......
Несколько, не пару. Этого хватит, чтобы одумались многие и захотели вернуться в Россию.
Но не хватит для возврата экономики, не только российской, к тому, что было. Никто уже не вернется в состояние 2021 года.
Тут долго конечно можно рассуждать, но многие компании у нас и так не высокие доходы получали от общей выручки, экономика РФ слишком маленькая, а сейчас ещё и платежеспособность населения упадет в разы, и многие сначала посчитают, стоит ли возвращается, ну и плюсом к этому наши власти все делают для того, что бы "приходящие, возвращающиеся" компании не чувствовали себя в безопасности, в случае чего, бизнес лишиться и денег, и имущества. Я бы учитывая все происходящее, не в коем разе даже не задумывался о возврате. Да и "спецоперация" как мы видим проходит абсолютно не по плану, и явно не в пользу того кто ее начал, как бы ещё после этих бездарных шагов не пришлось в оборону переходить.
Почему упадёт платежеспособность? Это первый вопрос.
Второй - почему капиталисты вдруг должны начать вести себя иначе в том время, когда население беднеет по всей планете и любая выручка важна?
Третий - откуда мы знаем планы по спецоперации?
энергетическая сверхдержава
Очень дёшево выходит открыть карту. Респект
Херня полная
Сейчас кто то на этом лопнет, у нас же только нажива в голове.
...
А не будет ли проблем с этой картой. Она оформлена на гражданина страны из черного списка. Могут ли ее просто аннулировать через какое то время.
ну, если в OFAC решат, что банчок помогает с обходом санкций, то...
Можно в России сделать пластик UnionPay для поездок, зачем платить такие деньги за поездку
UnionPay далеко не везде принимается
Теперь, чтобы совершить покупку в сети надо доплачивать процент Узбекистану?
Державно...
Может пришло время открыть турагентство ради открытия карты?
Дружественные узбеки приготовили здоровенную елду для ректумов россиян.
Из Москвы, Питера ближе в Сербию, Словакию, Турцию, Венгрию.
Латвия открыта, но со счетами сейчас не знаю как там.
А это уже прорыв?