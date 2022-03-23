Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 100 рублей — впервые с 3 марта Статьи редакции
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
- По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 94,85 рубля в 15:27 мск. Это произошло после того, как Путин объявил, что Россия перейдет на оплату поставок газа только в рублях. Позже цена выросла до 101 рубля.
- Последний раз курс доллара был ниже 100 рублей 3 марта.
- Официальные курсы валют на 23 марта: доллар — 104,07 рубля, евро — 114,78 рубля.
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До недавнего времени мы запускали таргетированную рекламу в Facebook (признан запрещённой экстремистской организаций в России) и настраивали её на Европу и аудиторию РФ, а в начале марта начали оперативно переносить все кампании в ВКонтакте.
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Раз все так хорошо, то верните свободный оборот долларов в стране(и на бирже) и вывоза и тогда посмотрим какой курс реален. А на текущий момент курс искусственен.
Полагаю, вам стоить также попросить разморозить наши активы в долларах и евро для полной справедливости
И каким образом это связано?
Вам будет сложно разобраться
В точку. Раз свободный оборот долларов в мире не поддерживается самим гарантом этого оборота, то о чем тут можно говорить?
Человек не понимает чем связана заморозка ликвидности в пол триллиона долларов и рост курса.
Я думаю, если ЦБ выплеснет все 480млрд на рынок, то курс упадет до 1 к 1?
И воскресить умерших
Будем долги из замороженных резервов выплачивать. Здесь они уже прогнулись.
С учетом высоких результатов пропаганды Киева и запада вместе со всепропальщиками, которые привели к огромным очередям за наличкой курс и стал искусственным. Вот его и утихомирили, как физлиц убрали из оборота так сразу и упал курс. Эмоции спадут оборот вернут
Не вернут как минимум до осени.
Ну я это и имею ввиду
А если вернут то все, кто не успел обналичить вклады, побегут за валютой. Так что удивлюсь, если ограничение снимут.
Да через полгода уже либо спецоперацию закончат либо уже неначто покупать будет)
Спецоперация может хоть еще год идти, танков и мяса еще полно. А санкции на нал евро и доллар все равно не снимут.
Было бы все так просто предсказывать вы бы квартиру, почку, машину, соседа 21.02.2022 заложили и закупились бы долларами, да и я тоже)
ага. как в 2014-2015 тоже всепропальщики курс обвалили?)) или все таки монетарная и экономическая политика такая была?
Одно другому не мешает. смотрите на вещи шире
это не ответ.
Сейчас уже кстати вроде норм с валютой, вечером смотрел на карте, полные банкоматы валюты были
Перепроверил, даже сейчас вот банкоматы забиты до отказа, бери не хочу... скоро мне в Альфу за налом в кассу, даже не знаю, забирать ли или пусть лежат там...
Ну так все кто мог сняли. Вот я перевел в ночь на 8-9 марта. и снять не могу — ограничения ЦБ.
Для начала надо полностью биржу запустить
Ещё нужно вернуть импорт, где эти доллары тратить, но они не могут.
умный чтоли? программист?
Возможно так и сделают - ослабят ограничения
Да хоть 10 рублей за доллар поставьте, без рыночных механизмов определения курса, которые уже почти исчерпаны, будет процветать черный рынок валюты как в "лучшие времена" России
Пока не процветает, крипта примерно вровень с биржей идет
110 на бинансе Р2Р
ну на бирже +12% к сделке, получается даже ниже в крипте
Очевидно что это временная мера, связанная с паникой на рынке. При военных действий рынок всегда нестабилен. Самые серьезные санкции уже приняты, поэтому предпосылок для ослабления рубля сложно найти
Странный заголовок, основная новость то в расчете за рубли, нужна статья про это.
И нужны комментарии экспертов, что скажите? Было бы слишком просто, если бы это было хорошо. Почему раньше так не сделали? Продавать газ будем за рубли, а товары и прочее покупать по-прежнему за валюту?
Ждём "специалистов". Самому интересно к чему это приведёт. Надеюсь это был хорошо рассчитанный шаг.
Специалисты в растерянности. Никто в мире так делать еще не пробовал...
Как это не пробовал? Саддам и Муаммар пробовали.
Хотелось бы верить, что наш лидер будет ещё более близок со своими коллегами.
Верить можно во что угодно, но реальная расстановка геополитических сил ничего общего с верой не имеет.
Покататься на Хаммерах по Ираку можно, покататься на Абрамсах по РФ еще не удавалось никому.
Реальная расстановка такова, что им и не надо кататься по РФ.
Ну вроде как никто и не пытался
Другого способа ускорить встречу лидеров на том свете я пока не вижу.
Ну будем верить в естественные процессы или в окружение
Не всё так однозначно. Куча хаммеров (правда стареньких) на рынке. Как и майбахов, джипов и прочего. Вовсе не обязательно напрягаться амерам, чтобы что-то сюда забрасывать ещё - всё уже здесь. Да и жизнь такая неопределённая, сегодня ты ешь бутерброд с икрой, а завтра тебя могут чем-то иным угостить, без всяких амеров... Да и инсульты транснациональны...
Прям в точку)))
Саддам и Муаммар пробовали
Ну и как?
Европа в краткосроке соснёт. Слишком сильно они от нас зависят. Что будет потом - хз. Тут вопрос в ресурсах - кто сможет дольше продержаться.
Нет такого понятия "Европа". Есть Германия, Франция и еще ряд аграрных стран. Французы с самого начала пытаются усидеть на двух стульях. Но у немцев с уходом Меркель пришли какие-то странные ребята и именно они сейчас зарубили НС2.
Чем это обернется? Да ничем хорошим.
Они все там повязаны. Повалится Германия, потянет за собой всех остальных.
Я скорее к тому, что решения в Европарламенте принимают эти две страны. И сейчас внутри Германии вопросы только к оппозиции.
решения в Европарламенте принимают эти две страны
Есть еще одна страна, которая принимает решения в Европарламенте, даже в него не входя ))
Fu** the EU))
Они не странные, они просто понимают, что долго у власти не пробудут, если пойдут на попятную, когда главным тезисом на выборах был "нет уступкам", из-за чего их, в том числе и выбрали. Демократия, мать её
Тот, кто толще раз в 30.
А рубли им продавать будем только за наличный ЕВРО. Шах и мат!!!
Вполне возможно что на это расчет. хз ждем экспертов
Они же всегда все "хорошо" рассчитывают)))
Это сделано для поддержки рубля, чтобы иностранные покупатели газа приходили в Россию с евро, продавали их здесь, чтобы купить рубли, и эти рубли уже переводили как оплату за газ.
Ну и еще как опция - увеличить долю рубля в международных расчетах.
властям нужен спрос на рубли вне страны, чтобы поддержать курс, а поскольку все инвестиции в экономику встали снаружи рубль никому не нужен.
А ранее не вводили потому что фиксированный курс в рублях создает проблемы для валютного баланса + проблемы что раньше можно было легко продавать газ опустив курс в стране и платить населению тугрики, разгоняя инфляцию
Эквивалент продажи не 80%, а 100% выручки для экспортеров газа
Моё мнение.
Рубль тянули вниз отчислением в фонд народного благосостояния. Сейчас баррель стоит 118$, у нас без этого фонда раньше доллар стоил примерно 30 рублей.
Потом значительное сокращение импорта, где пригодились бы эти доллары.
покупать
зачем покупать? Своего что ли вам мало?!
Раньше не делали потому что доллар считался самой надёжной валютой, и никто не мог представить что США просто возьмут и заморозят резервы страны входящей в десятку. С этим связан отказ в торговле нефтью за доллары у саудитов, китайцев, индийцев и тд. В США только сейчас начинают осознавать все последствия заморозки, и утрату доверия к их валюте
Цены то верните...что нам ваш курс который вы нарисовали)
Всепропальщики нехотя обновляют методички через впн. Их зарплата в переводе на рубли упала.
А чего сбербанк по всепропальски не разрешает доллары снимать? Если нечего за рубежом нельзя купить за USD, и нельзя снять USD, то это не доллар, а рандомные цифры в ЦБшном обкоме. Как в совке. Реальный курс в обменниках 120-130.
С сайта сбера:
Таким образом, с 9 марта 2022 года можно вносить денежные средства на вклады/счета в иностранной валюте, открытые до 09.03.2022, но выдача денежных средств, внесенных 9 марта 2022 г. и позже, осуществляется до 8 сентября 2022 года только в рублях.
Так ЦБ же запретил больше 10000 долларов снимать наличкой
В каком банке можно купить баксов наличных. Ладно 94, я готов и по 100 брать!
В Телеге говорят.
Компании в Турции уже переходят на расчеты в рублях с Россией. Мы уже заключили в рублях новые контракты с компаниями из Турции.
а от какого курса отталкивались?
А это самый интересный вопрос.
Турки предложили свой курс, мы свой. Так поторговались и установили по 105 руб за доллар.
эх, надо было 99,99, ниже психологической отметки)))
Так поторговались и установили по 105 руб за доллар.
Поторговались. С турками. Что дороже, чем баксами вышло.
Если валюту нельзя купить, то какая разница какой курс , хоть 100 баксов за рубль пусть будет
Купить и перевести по Свифт можно.
Юрлицам для сделок никто не мешает покупать валюту, только физиков успокаивают сейчас, а то у бабулек нервы шалят они курс и раскачивают
Подскажите, пожалуйста, в чем смысл перехода на рубли? Очень похоже на какую-то фигню.
Раньше платили в Долларах\Евро. Газпром и Ко также продавали валюту на внутреннем рынке, чтобы получить рубли. Часть Евро\Долларов оставалось на счетах компании, чтобы оплачивать какие-то расходы.
Теперь Газпром и Ко будут всё получать в рублях, а чтобы им оплатить какие-то валютные рассходы, то компании пойдут на биржу, чтобы купить Евро\Доллары.
Чтобы купить газ надо будет купить рубли, чем больше покупаешь рублей тем ниже курс валюты, чем ниже курс тем меньше ты сможешь купить газа на 1 евро или доллар. Вроде как-то так, поправьте если не прав
Ну так сейчас почти всё тоже самое. Покупатель платит газпрому в евро. Потом Газпром идет на биржу и меняет почти всю полученную валюту на рубли.
Тоже прикола не понял, что так, что сяк в страну валюта поступала.
Только теперь придется на лету конвертировать стоимость ресурсов в рубли.
властям нужен спрос на рубли вне страны, чтобы поддержать курс, а поскольку все инвестиции в экономику встали снаружи рубль никому не нужен.
А продавать доллары и евро на бирже за рубли будут клиенты Газпрома
т.е. по сути ничего вообще ничего не поменяется.
бензин только опять подорожает...
Меняется, просто пока медленно и незаметно
"медлено и незаметно" это что-то из оперы "бензин подешевел на 0.01%"? :)
Вы живёте мелкими бытовыми проблемами, поэтому вам сложно уместить в голове глобальный кризис, кусочек которого мы видим.
О, а куда либерота пропала?)))
Ждем снижения до 50р
...за цент
Стоило дедушке только заикнуться про продажу газа за рубли.
слишком много если, если это, если вот это , если вот то и вот это , то тогда да, несомненно будет всё в шоколаде, думаю что ценовой рекорд он уже не потянет , и будет возвращаться на прежние позиции
а как же история про продали за 1 доллар получили 30 рублей???
Как поется в песне. Жираф большой ему видней)
Зачем валюту покупать на прямую. Оплачивайте по курсу рублями, банк за вас конвертирует.
Ограничив всё и вся и пуляя интервенции на бирже этим курс не удержишь.Однозначно курс вырастет)))Чуда не будет))))
Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран.