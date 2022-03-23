Финансы
Маша Цепелева

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 100 рублей — впервые с 3 марта Статьи редакции

На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.

  • По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 94,85 рубля в 15:27 мск. Это произошло после того, как Путин объявил, что Россия перейдет на оплату поставок газа только в рублях. Позже цена выросла до 101 рубля.
  • Последний раз курс доллара был ниже 100 рублей 3 марта.
  • Официальные курсы валют на 23 марта: доллар — 104,07 рубля, евро — 114,78 рубля.
Финансы
Полина Лааксо
Курс доллара уже не взлетает — стоит ли опасаться, что это временно Статьи редакции

И какие новости станут сигналом о том, что валюта снова подорожает.

Источник: РИА «Новости»

#новость #курсывалют

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95 комментариев
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badResistor

Раз все так хорошо, то верните свободный оборот долларов в стране(и на бирже) и вывоза и тогда посмотрим какой курс реален. А на текущий момент курс искусственен.

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33
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Кирилл Нузалиев

Полагаю, вам стоить также попросить разморозить наши активы в долларах и евро для полной справедливости

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19
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badResistor

И каким образом это связано?

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–3
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Кирилл Нузалиев

Вам будет сложно разобраться

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24
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Алексей Дымов

В точку. Раз свободный оборот долларов в мире не поддерживается самим гарантом этого оборота, то о чем тут можно говорить?

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–1
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Иван Иванович

Человек не понимает чем связана заморозка ликвидности в пол триллиона долларов и рост курса.
Я думаю, если ЦБ выплеснет все 480млрд на рынок, то курс упадет до 1 к 1?

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0
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Qwerty54321

И воскресить умерших

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6
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Нелинейная структура данных

Будем долги из замороженных резервов выплачивать. Здесь они уже прогнулись.

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0
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Blackrock

С учетом высоких результатов пропаганды Киева и запада вместе со всепропальщиками, которые привели к огромным очередям за наличкой курс и стал искусственным. Вот его и утихомирили, как физлиц убрали из оборота так сразу и упал курс. Эмоции спадут оборот вернут

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–1
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Pavel Petel

Не вернут как минимум до осени.

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3
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Blackrock

Ну я это и имею ввиду

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1
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Pavel Petel

А если вернут то все, кто не успел обналичить вклады, побегут за валютой. Так что удивлюсь, если ограничение снимут.

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1
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Blackrock

Да через полгода уже либо спецоперацию закончат либо уже неначто покупать будет)

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0
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Pavel Petel

Спецоперация может хоть еще год идти, танков и мяса еще полно. А санкции на нал евро и доллар все равно не снимут.

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–1
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Blackrock

Было бы все так просто предсказывать вы бы квартиру, почку, машину, соседа 21.02.2022 заложили и закупились бы долларами, да и я тоже)

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0
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badResistor

ага. как в 2014-2015 тоже всепропальщики курс обвалили?)) или все таки монетарная и экономическая политика такая была?

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2
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Blackrock

Одно другому не мешает. смотрите на вещи шире

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badResistor

это не ответ.

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Ware Wow

Сейчас уже кстати вроде норм с валютой, вечером смотрел на карте, полные банкоматы валюты были

Перепроверил, даже сейчас вот банкоматы забиты до отказа, бери не хочу... скоро мне в Альфу за налом в кассу, даже не знаю, забирать ли или пусть лежат там...

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1
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badResistor

Ну так все кто мог сняли. Вот я перевел в ночь на 8-9 марта. и снять не могу — ограничения ЦБ.

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0
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Михаил Зеленин

Для начала надо полностью биржу запустить

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1
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Для Сохранения

Ещё нужно вернуть импорт, где эти доллары тратить, но они не могут.

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1
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Джо Б

умный чтоли? программист?

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0
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V S

Возможно так и сделают - ослабят ограничения

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0
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Максим

Да хоть 10 рублей за доллар поставьте, без рыночных механизмов определения курса, которые уже почти исчерпаны, будет процветать черный рынок валюты как в "лучшие времена" России

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16
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Blackrock

Пока не процветает, крипта примерно вровень с биржей идет

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2
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Alexander Ivanov

110 на бинансе Р2Р

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3
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Blackrock

ну на бирже +12% к сделке, получается даже ниже в крипте

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1
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Ayka Mustafayev

Очевидно что это временная мера, связанная с паникой на рынке. При военных действий рынок всегда нестабилен. Самые серьезные санкции уже приняты, поэтому предпосылок для ослабления рубля сложно найти

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1
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Сергей Я

Странный заголовок, основная новость то в расчете за рубли, нужна статья про это.

И нужны комментарии экспертов, что скажите? Было бы слишком просто, если бы это было хорошо. Почему раньше так не сделали? Продавать газ будем за рубли, а товары и прочее покупать по-прежнему за валюту?

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14
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Нелинейная структура данных

Ждём "специалистов". Самому интересно к чему это приведёт. Надеюсь это был хорошо рассчитанный шаг.

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11
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Антон piter

Специалисты в растерянности. Никто в мире так делать еще не пробовал...

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18
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Alex Revin

Как это не пробовал? Саддам и Муаммар пробовали.

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17
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Αлексей Μихеев

Хотелось бы верить, что наш лидер будет ещё более близок со своими коллегами.

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4
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Alex Revin

Верить можно во что угодно, но реальная расстановка геополитических сил ничего общего с верой не имеет.

Покататься на Хаммерах по Ираку можно, покататься на Абрамсах по РФ еще не удавалось никому.

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6
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Pushkareva Ekaterina

Реальная расстановка такова, что им и не надо кататься по РФ.

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1
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Oleg Samoil

Ну вроде как никто и не пытался

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0
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Alex Revin

Другого способа ускорить встречу лидеров на том свете я пока не вижу.

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0
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Oleg Samoil

Ну будем верить в естественные процессы или в окружение

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0
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Αлексей Μихеев

Не всё так однозначно. Куча хаммеров (правда стареньких) на рынке. Как и майбахов, джипов и прочего. Вовсе не обязательно напрягаться амерам, чтобы что-то сюда забрасывать ещё - всё уже здесь. Да и жизнь такая неопределённая, сегодня ты ешь бутерброд с икрой, а завтра тебя могут чем-то иным угостить, без всяких амеров... Да и инсульты транснациональны...

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0
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ROME

Прям в точку)))

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1
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Ware Wow

Саддам и Муаммар пробовали
Ну и как?

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0
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Нелинейная структура данных

Европа в краткосроке соснёт. Слишком сильно они от нас зависят. Что будет потом - хз. Тут вопрос в ресурсах - кто сможет дольше продержаться.

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–2
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Alex Revin

Нет такого понятия "Европа". Есть Германия, Франция и еще ряд аграрных стран. Французы с самого начала пытаются усидеть на двух стульях. Но у немцев с уходом Меркель пришли какие-то странные ребята и именно они сейчас зарубили НС2.
Чем это обернется? Да ничем хорошим.

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2
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Нелинейная структура данных

Они все там повязаны. Повалится Германия, потянет за собой всех остальных.

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1
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Alex Revin

Я скорее к тому, что решения в Европарламенте принимают эти две страны. И сейчас внутри Германии вопросы только к оппозиции.

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–1
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Alexander Ivanov

решения в Европарламенте принимают эти две страны
 Есть еще одна страна, которая принимает решения в Европарламенте, даже в него не входя ))

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4
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Александр Казанский

Fu** the EU))

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0
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ｃｈｅｌｏｗｅｅｋ

Они не странные, они просто понимают, что долго у власти не пробудут, если пойдут на попятную, когда главным тезисом на выборах был "нет уступкам", из-за чего их, в том числе и выбрали. Демократия, мать её

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1
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Pavel Petel

Тот, кто толще раз в 30.

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0
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Pavel Petel

А рубли им продавать будем только за наличный ЕВРО. Шах и мат!!!

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6
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Blackrock

Вполне возможно что на это расчет. хз ждем экспертов

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2
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ROME

Они же всегда все "хорошо" рассчитывают)))

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0
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Цкуро Бесцветный

Это сделано для поддержки рубля, чтобы иностранные покупатели газа приходили в Россию с евро, продавали их здесь, чтобы купить рубли, и эти рубли уже переводили как оплату за газ.
Ну и еще как опция - увеличить долю рубля в международных расчетах.

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2
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badResistor

властям нужен спрос на рубли вне страны, чтобы поддержать курс, а поскольку все инвестиции в экономику встали снаружи рубль никому не нужен.
А ранее не вводили потому что фиксированный курс в рублях создает проблемы для валютного баланса + проблемы что раньше можно было легко продавать газ опустив курс в стране и платить населению тугрики, разгоняя инфляцию

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0
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Михаил Зеленин

Эквивалент продажи не 80%, а 100% выручки для экспортеров газа

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0
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Для Сохранения

Моё мнение.
Рубль тянули вниз отчислением в фонд народного благосостояния. Сейчас баррель стоит 118$, у нас без этого фонда раньше доллар стоил примерно 30 рублей.
Потом значительное сокращение импорта, где пригодились бы эти доллары.

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0
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Локальный утюг

покупать
зачем покупать? Своего что ли вам мало?!

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0
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Ayka Mustafayev

Раньше не делали потому что доллар считался самой надёжной валютой, и никто не мог представить что США просто возьмут и заморозят резервы страны входящей в десятку. С этим связан отказ в торговле нефтью за доллары у саудитов, китайцев, индийцев и тд. В США только сейчас начинают осознавать все последствия заморозки, и утрату доверия к их валюте

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0
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Никитка Хархардинов

Цены то верните...что нам ваш курс который вы нарисовали)

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16
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Аркадий Дорога

Всепропальщики нехотя обновляют методички через впн. Их зарплата в переводе на рубли упала.

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–1
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Я не программист, но

А чего сбербанк по всепропальски не разрешает доллары снимать? Если нечего за рубежом нельзя купить за USD, и нельзя снять USD, то это не доллар, а рандомные цифры в ЦБшном обкоме. Как в совке. Реальный курс в обменниках 120-130.
С сайта сбера:
Таким образом, с 9 марта 2022 года можно вносить денежные средства на вклады/счета в иностранной валюте, открытые до 09.03.2022, но выдача денежных средств, внесенных 9 марта 2022 г. и позже, осуществляется до 8 сентября 2022 года только в рублях.

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7
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Blackrock

Так ЦБ же запретил больше 10000 долларов снимать наличкой

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0
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Vladimir Medvedev

В каком банке можно купить баксов наличных. Ладно 94, я готов и по 100 брать!

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0
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Pavel Petel

В Телеге говорят.

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1
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Kesha Pazzy

Компании в Турции уже переходят на расчеты в рублях с Россией. Мы уже заключили в рублях новые контракты с компаниями из Турции.

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7
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Дмитрий Рудой

а от какого курса отталкивались?

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1
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Kesha Pazzy

А это самый интересный вопрос.
Турки предложили свой курс, мы свой. Так поторговались и установили по 105 руб за доллар.

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2
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Дмитрий Рудой

эх, надо было 99,99, ниже психологической отметки)))

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0
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Вася Пражкин

Так поторговались и установили по 105 руб за доллар.
 Поторговались. С турками. Что дороже, чем баксами вышло.

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0
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Жорик

Если валюту нельзя купить, то какая разница какой курс , хоть 100 баксов за рубль пусть будет

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7
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Михаил Зеленин

Купить и перевести по Свифт можно.

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1
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Blackrock

Юрлицам для сделок никто не мешает покупать валюту, только физиков успокаивают сейчас, а то у бабулек нервы шалят они курс и раскачивают

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0
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олег Загинциев
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7
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evilnw

Подскажите, пожалуйста, в чем смысл перехода на рубли? Очень похоже на какую-то фигню.
Раньше платили в Долларах\Евро. Газпром и Ко также продавали валюту на внутреннем рынке, чтобы получить рубли. Часть Евро\Долларов оставалось на счетах компании, чтобы оплачивать какие-то расходы.
Теперь Газпром и Ко будут всё получать в рублях, а чтобы им оплатить какие-то валютные рассходы, то компании пойдут на биржу, чтобы купить Евро\Доллары.

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4
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Дмитрий Рудой

Чтобы купить газ надо будет купить рубли, чем больше покупаешь рублей тем ниже курс валюты, чем ниже курс тем меньше ты сможешь купить газа на 1 евро или доллар. Вроде как-то так, поправьте если не прав

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8
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evilnw

Ну так сейчас почти всё тоже самое. Покупатель платит газпрому в евро. Потом Газпром идет на биржу и меняет почти всю полученную валюту на рубли.

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2
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Mr. Anderson

Тоже прикола не понял, что так, что сяк в страну валюта поступала.
Только теперь придется на лету конвертировать стоимость ресурсов в рубли.

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0
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badResistor

властям нужен спрос на рубли вне страны, чтобы поддержать курс, а поскольку все инвестиции в экономику встали снаружи рубль никому не нужен.

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1
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Михаил Гельм

А продавать доллары и евро на бирже за рубли будут клиенты Газпрома

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0
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evilnw

т.е. по сути ничего вообще ничего не поменяется.

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0
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Qwerty54321

бензин только опять подорожает...

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5
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Михаил Гельм

Меняется, просто пока медленно и незаметно

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1
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evilnw

"медлено и незаметно" это что-то из оперы "бензин подешевел на 0.01%"? :)

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0
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Михаил Гельм

Вы живёте мелкими бытовыми проблемами, поэтому вам сложно уместить в голове глобальный кризис, кусочек которого мы видим.

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1
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Павел Пьянков

О, а куда либерота пропала?)))

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0
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DmitriyB

Ждем снижения до 50р

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2
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Герман Воронов

...за цент

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0
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Михаил Гельм

Стоило дедушке только заикнуться про продажу газа за рубли.

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1
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Михаил Горбунов

слишком много если, если это, если вот это , если вот то и вот это , то тогда да, несомненно будет всё в шоколаде, думаю что ценовой рекорд он уже не потянет , и будет возвращаться на прежние позиции

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0
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ROME

а как же история про продали за 1 доллар получили 30 рублей???

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0
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ROME

Как поется в песне. Жираф большой ему видней)

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0
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Gor Sam

Зачем валюту покупать на прямую. Оплачивайте по курсу рублями, банк за вас конвертирует.

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0
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oleg кравченко

Ограничив всё и вся и пуляя интервенции на бирже этим курс не удержишь.Однозначно курс вырастет)))Чуда не будет))))

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0
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Miksir 1

Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран.

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0
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