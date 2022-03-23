Стартует второй поток стажировки для iOS-разработчиков

Это официально. Назначили дату старта второго потока НАШКОДИМ – 18 апреля. Это значит, что мы уже опубликовали вакансию и смотрим, как вы откликаетесь на нее и попадаете в руки наших заботливых hr. Они грозятся прочесть все-все мотивационные письма, уже ждут их, чтобы выдать тестовое задание.