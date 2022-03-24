Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 29: аэропорты на юге России закрыли до апреля Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 24 марта: доллар — 103,16 рубля, евро — 113,26 рубля.
Мосбиржа впервые с конца февраля возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи будут запрещены.
«СПБ Биржа» снова начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.
Транспорт
Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной части России продлили до 3:45 мск 1 апреля. Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают как обычно.
Реакция бизнеса и правительства
Fitch отзовёт рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний до 15 апреля, чтобы соблюсти ограничения Евросоюза.
Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ как минимум три уже заблокированных издания — «Медузу», «Бумагу» и TJ.
«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на фоне волатильности на мировых рынках. Такую рекомендацию им дал Минпромторг.
Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».
Падение рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% год к году, ожидают участники рынка. Эксперты прогнозируют увеличение доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.
Владельцы зоомагазинов на фоне роста цен на корма просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг.
Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, пишут «Ведомости». «Наш партнёр столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией “МойОфис”», — сообщили в VK.
События предыдущего дня, 23 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Регулятор не сообщал о блокировке сервиса.
Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.
Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.
Шёл 29 день, мы ещё живы.
Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».
А в чём смысл повторного вноса в реестр? Это, типа, намекнуть «Эй, вы там не поняли? Мы вас заблокировали!»?))
Для надежности.
Один раз - заблокировали, два - суперзаблокировали.
Правду реестрами не спрячешь.
Не намекай им на арест серверов.
Это типа:
- А вы точно заблокировали?
- Да, но если хотите ещё раз заблокируем
Спецоперация перестала быть спецоперацией и стала просто «операцией»
Операцией по ампутацией
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