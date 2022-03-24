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Финансы
Громадный американец

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 29: аэропорты на юге России закрыли до апреля Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 24 марта: доллар — 103,16 рубля, евро — 113,26 рубля.

Мосбиржа впервые с конца февраля возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи будут запрещены.

«СПБ Биржа» снова начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.

Транспорт

Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной части России продлили до 3:45 мск 1 апреля. Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают как обычно.

Реакция бизнеса и правительства

Fitch отзовёт рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний до 15 апреля, чтобы соблюсти ограничения Евросоюза.

Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ как минимум три уже заблокированных издания — «Медузу», «Бумагу» и TJ.

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«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на фоне волатильности на мировых рынках. Такую рекомендацию им дал Минпромторг.

Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».

Падение рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% год к году, ожидают участники рынка. Эксперты прогнозируют увеличение доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.

Владельцы зоомагазинов на фоне роста цен на корма просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг.

Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, пишут «Ведомости». «Наш партнёр столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией “МойОфис”», — сообщили в VK.

События предыдущего дня, 23 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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11 комментариев
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ifack u bulшит шит

Шёл 29 день, мы ещё живы.

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8
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ifack u bulшит шит

Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».

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Мудрая Гиена

А в чём смысл повторного вноса в реестр? Это, типа, намекнуть «Эй, вы там не поняли? Мы вас заблокировали!»?))

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ifack u bulшит шит

Для надежности.

Один раз - заблокировали, два - суперзаблокировали.

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Мудрая Гиена

Правду реестрами не спрячешь.

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ifack u bulшит шит

Не намекай им на арест серверов.

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Evgeny Rost

Это типа:
- А вы точно заблокировали?
- Да, но если хотите ещё раз заблокируем

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Евгений Кузнецов

Спецоперация перестала быть спецоперацией и стала просто «операцией»

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Дон Борщ

Операцией по ампутацией

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Dmitry Polyanovsky

Месяц

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Андрей Солозобов

У вас неверная информация. Сегодня ничего не произошло

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