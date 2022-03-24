Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 29: Мосбиржа начала торги акциями, три СМИ ещё раз заблокировали Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 24 марта: доллар — 103,16 рубля, евро — 113,26 рубля.
Мосбиржа впервые с конца февраля возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи будут запрещены.
На 10:20 мск индекс Мосбиржи растёт на 10%. Среди лидеров роста «Фосагро» (+24%), «Алроса» (+19%). Сильнее всего акции падают у «Аэрофлота» — примерно на 19%.
«СПБ Биржа» снова начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.
Транспорт
Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной части России продлили до 3:45 мск 1 апреля. Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают как обычно.
Сервисы
Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay. При этом уже привязанные карты пока работают.
Реакция бизнеса и правительства
Fitch отзовёт рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний до 15 апреля, чтобы соблюсти ограничения Евросоюза.
Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ как минимум три уже заблокированных издания — «Медузу», «Бумагу» и TJ.
«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на фоне волатильности на мировых рынках. Такую рекомендацию им дал Минпромторг.
Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».
Падение рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% год к году, ожидают участники рынка. Эксперты прогнозируют увеличение доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.
Владельцы зоомагазинов на фоне роста цен на корма просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг.
Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, пишут «Ведомости». «Наш партнёр столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией “МойОфис”», — сообщили в VK.
Azur Air отправила часть задействованных «в производстве и выполнении полетов» сотрудников в простой. О какой доле штата речь, авиакомпания не уточнила.
Кроме туроператора «Веди» «карточные» туры за Visa и Mastercard готовят ещё несколько компаний: в Узбекистан, Армению и Казахстан.
События предыдущего дня, 23 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.
Бот бесплатный и работает как Tinder.
Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.
При этом уже привязанные карты пока работают.
Ошибка менеджера во время телефонного разговора с клиентом может стоить компании-застройщику сотни тысяч рублей — прибыли с непроданной квартиры или дома. Компания «Индикатор» рассказывает, как выявить проблемы в переговорах менеджеров по продажам и улучшить качество звонков, на примере застройщика загородных домов «Дачный Сезон».
Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.
Шёл 29 день, мы ещё живы.
29 день весь мир пытается поставить Россию на колени. Пока лежим
А почему Армения лежит? Что случилось?
Это лучший комментарий! Возьму на вооружение.
Пока еще жив,
Ищу молодую девушку с большим запасом гречки.
О себе, мужчина с большим запасом сахара, офисной бумаги А4 (белой!) и картами Виза в узбекском банке.
без прокладок нет смысла подкатывать, они в большем дефиците, чем гречка :)
Пятёрка в Ермолове (Чеховский район) - всё есть.
Комментарий удален модератором
лучшая пикча на этот пост))
Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».
Перевод на русский: рыбы скоро не будет (как и сахара)
ловить перестанут? ойвэй
Сахар вообще сложно ловить - он сквозь пальцы убегает
в убыток себе ловить не будут (это кому-то не очевидно?)
Просьба рыбе отнестись с пониманием.
Блин, а ведь после этой новости рыбки захотелось.
У вас неверная информация. Сегодня ничего не произошло
Сегодня наступил новый день.
Возрадуемся же очередному солнечному дню в лучах нашего солнцеликого, самого справедливого правителя!
Огромное спасибо ща ещё один день экономических реформ и великолепного управления!
Славься, великий нефритовый стержень!
一罐炼乳！
Только пару дней назад узнала, что кроме двача есть еще vc.
罐炼乳? :)
炖牛肉和大象!
我不知道
:)
Это не скрепный русозавр, где наш, признавайся?!
Кто?
Блин. Это же пародия на твиттер "Камень в лесу".
Прошёл месяц...
Ещё и А3! Верх пижонства!
Или это девушка такая миниатюрная?
А в чём смысл повторного вноса в реестр? Это, типа, намекнуть «Эй, вы там не поняли? Мы вас заблокировали!»?))
Для надежности.
Один раз - заблокировали, два - суперзаблокировали.
Как замок на два оборота запирать
Правду реестрами не спрячешь.
Не намекай им на арест серверов.
Спецблокировка
Смогли повторить.
Это типа:
- А вы точно заблокировали?
- Да, но если хотите ещё раз заблокируем
Повторение мать цензурирование
Можно отчитаться, что план перевыполнен
это по аналогии с несколькими пожизненными. в случае амнистии вторая блокировка останется до следующей амнистии :)
Ну, сотрудники Рос..ора уже заблокировали все, что можно (кроме ютуба), скучно им, надо как-то показывать деятельность.
Чубайса отпустили... блин такой козырь был в рукаве. Эх...
А ведь мог его в трудную минуту казнить на красной площади, тем более если мораторий отменить.
Чем думают там в кремле не понятно.
Возможно, при всем богатстве выбора остановились на другой кандидатуре?
Есть кто-то кого бы в целом Народ "ненавидел" больше чем чубайса? С ним даже Китайцы за руку не здоровались. Кто может превзойти чубайса по Народной ненависти из живых то?
Хм, ну как сказать - дед из бункера?
Когда Чубайс во всю рулил, этот дед еще сам портфель таскал Собчаку. Да и потом когда дед пришел, он вроде как на фоне ЕБН-а был не так плох. Всё поехало то условно после 2008. Ну да там с 2000-ого конечно цены на нефть были, но и сейчас будут ого!)))
Принынешнем уровне развития пропаганды можно создать всенародно ненавидимого врага номер 1 недели за две-три. Если использовать "допинг" и взять персонажа, предвзятое отношение к которому уже есть у некоторой части общества, наверно можно справиться с задачей раза в два быстрее.
Глубинному народу в общем-то будет всё равно, кто именно станет "козлом отпущения". Им важно, что зло перед ними материализовали в виде вполне конкретной "куклы вуду" и им ещё показали красочное шоу не только о том, что добро восторжествовало, но и каким образом это было сделано. Ещё в древности говорили, что в основном для успокоения народа нужно всего две вещи. Хлеб и зрелища.
Думаешь, Набиуллину отпустят? ))
Или опустят
Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ «Бумагу»
Ааа, так вот в чем дело, а то я смотрю она по 1500/шт лежит...
Мне вот интересно. Если я из-за границы с двумя чемоданами бумаги приеду - я отобью билет или нет? )
А зачем вам из-за границы приезжать? :(((
Ну так ясно же - отбить билет
На 1 пачку сейчас можно прикупить деревеньку с крепостными, ещё за 100 примерно листов - графский титул, за 200 - наследуемый, так что привози, всё отобьёшь.
2800
Уже последние 3 дня, я как это мужик
На даче пытаешься уже картошку посадить, пока снег не сошел?
У меня в регионе еще снег не сошел, да и на моем огороде картошка не очень растет, а вот огурчики с помидорками норм, уже рассаду посадил=) Так что я сижу бухаю, и мне вообще *******
Челябинская область... и я оттуда. Сегодня солнце радует, плюс один.
Оо, свои огурчики и помидорчики - это хорошо.
Я так уже пару лет как, да.
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Ну вы же пишете в ЦРУшном интернете. Почему ему то нельзя?
В свою Европу? Кому они нужны там? Поляки терпеть не могут их. Так как ведут себя, как у себя дома (показывая свой менталитет). Сам видел как они польских женщин и девушек, толпой освистывают.
Конечно не все.. Но видимо он соответствует)
В чем смысл делать выводы о всей нации на основе наблюдения за небольшой группой?
Так-то можно посмотреть, как некоторые русские туристы ведут себя в Тае (как отмороженные алкаши без тормозов) или стареющие английские футбольные фанаты в Египте (тоже не как образец для подражания)
В том что эти неадекваты также и поступают.
"эти неадекваты" - это кто? И "также" как кто?
Я понимаю, что тяжело бывает сформулировать мысль, но нельзя опускать руки
Это кто - люди с соседской страны. Или ты из тех, кто будет терпеть смотря на то, что говорят Русские, так вам и надо? Вот и я не стерпел и сказал то что видел множество раз, находясь на территории Польши. Я не беру всех под одну гребенку - это образно я сказал. Понимаю что в каждой стране, есть неадекваты и адекватные.
Потому, что это вбрасывание смыслов со стороны спецслужб.
Так и работает, находится какой-то случай или создается, а потом нагоняется в медиа волна и ждут реакции.
Обычные люди это подхватывают и все, вроде как народные мысли.
Беженцы обычные люди, такие же как и мы с вами. Не хорошие, не плохие, а такие же, только с сильным стрессом. С чего их вдруг шеймить со всех сторон, хз. Со стороны общества только сочувствие, а в интернете сплошная грязь, какие украинцы плохие.
Ну так не обязательно в Польшу. Можно и в Швецию. Там таких примут с распростертыми объятиями в дружную шведскую семью.
Просто говорю то что знаю) В любом случае, не думаю что их кто-то ещё ждёт. Ведь кто будет любить и жалеть такое говно, кричащее - Русские, так вам и надо.!?
И героям саван.
А вы не верили, растёт мосбиржа с экономикой Россиии как на дрожжах!
А вчера в соседнем топике предрекали падение. И сбер по 20 :( эээх.
А можно новости без этой морды публиковать? Ну невозможно же смотреть на него
Ту туже писали, это оберег от блокировки роскомпоZора
Свежих фотог бы, со свежими эмоциями)
Или хотя бы сделать как в тг со спойлером: те кто хочет — пускай любуются упырём, остальные сразу к тексту.
"Renault приостановил работу в России" - реально что-ли после вчерашнего "высера" Кулебы про них, вот так просто?? Пстц. Уже придумали термин для такого явления? Это уже не cancel culture, это что-то с чем-то.
Частично из-за репутационных рисков, конечно. Но FT пишет, что частично из-за разрывов в поставках и неопределенности с рынком в будущем. Плюс масштаб ухода еще прорабатывается (у них еще партнерство с Автовазом).
Проблема с поставками и прочее логично конечно, такая причина понятна, но какое-то уж совсем странное совпадение, что они приостановили работу на следующей день после заявлений Кулебы.
Думаю, само заявление - скорее всего не совпадение, вы правы.
А вот само решение, не говоря уже о процессе остановки операций, вряд ли принималось и осуществлено вчера-сегодня, наверняка работали и продолжают работать над ним долгое время. Не наделяйте Кулебу такими супер-силами)
Ты бы почитал Кулебу в оригинале. Не так оно все происходит как ты думаешь, погугли (или как там оно теперь) Кулеба и двигатели BOSCH
Что значит "в оригинале"? Кулеба он и в Африке Кулеба.
Не новость с сайтопомойки типа "Кулеба что то высрал и Рено ушел". Я бы почитал у Кулебы как именно он это делает. Например "Вырываем зубы немецкому тигру" про то как вынудили Бош остановить поставки двигателей в РФ.
Я и не сайтопомойки читал, говори за себя. Ты описал те же яйца, только в профиль. А про Рено там особо читать даже нет смысла, достаточно посмотреть его фотоколлаж и подпись к нему. Или это не он писал?;)
Ты сам то в курсе, о чем мы с тобой говорим?
О, здрасте, а кто минусит, каково ваше мнение? Я конечно допускаю, что просто совпадение, но не думаю.
Даже я побрезговал минусить))
Спецоперация перестала быть спецоперацией и стала просто «операцией»
Операцией по ампутацией
"29 день"
Я конечно не специалист, но "бросок мангуста" не такой уж и бросок.
Бросок ленивца
Ну, как пишут. Блицкриг может и месяцами идти. Пишут о трех
Я даже такое в пандемию не видел, что в магазе нет ни сахара ни гречки ни почти масла подс, а скоро видимо и много чего еще не будет…
Ничего нет, потому что люди на волне паники скупают всё, до чего дотянутся. А ограничения воспринимают как "ДЕФИЦИТ! НАДО БРАТЬ!" Мы прям как штаты, которые туалетную бумагу закупали.
Но вы правы, будет очень тяжелые минимум полгода, пока перестроятся на новых поставщиков. После этого рынок выровняется по предложению.
Рынок просто берет разбег. Перед пропастью.
или так
так. я жил при совке, там было лучше. Запад готов был помогать рухнувшей экономике.
на пятерочку просто помог: годное скупил, конкурентов уничтожил, ле-по-та. И все это за жвачку и просрочку населению.
Кормили года два
Мы семьей питались на свои и своим.
Ну и вы сами посудите - как 140млн. целиком два года кормить с нашим транспортным плечом. Так, подачки, сбыт своей просрочки и всё такое.
Кстати это да, сейчас никто не поможет
Месяц
Аэропорты можно начинать разбирать...
Ну тут такое приходит в голову: «можем повторить», «спасибо «деду» за победу» и «на сервак»
Интересно, курс вроде вниз ползет, а цены "патамушта курс вырос жи!" чёт нет
Аэропорты будут закрыты до 31.05.2022, если спецоперация не кончится раньше. NOTAM, изданный ещё в конце февраля, говорил об этом косвенно, так как воздушное движение в зоне полётов ВС РФ было запрещено. Облёт через Казахстан.
До мая (начало курортного сезона) думаю откроют.
Геленджик, Краснодар, Ростов, Симферополь - это же аэропорты, принимающие отпускников.
Я не уверен, судя по вязкости ситуации. Если это продолжится, как планируется, то применение авиации будет сильно затруднено из-за появления естественного зелёного покрова.
Сплошные победы!
Разве бумаги Meta можно покупать? Они же экстремистами признаны.
Мне просто интересно, - если рыба стала дороже, то значит и штрафы за ее вылов, ну например удочкой с 6 крючками, тоже возрастут?
Та нет, вранье. Пройди платное обучение, зарегистрируй удочку и крючки, получи разрешение на ловлю в определенном месте (3 на 3 метра водоема) со разрешенным временем и лови себе на здоровье. Там же тоже не звери сидят.
Там же тоже не звери
Такие же рыбы как и все.
Скорее - овощи.
Но не больше определеного количества и размера
Конечно. Поймал рыбку, в прошнурованный журнал рыболова занёс размер и вес, время поимки и все, потом добавят приложение на Госуслугах, станет еще все легче.
А размер должен соответствовать размеру шпротам в консерве, или можно на пару сантиметров больше? ))
Они ещё года 3 назад выросли до серьёзных значений, во всяком случае для речной. К примеру за неразмерного судака, те меньше 38см или превышения нормы вылова(3 шт на человека в сутки) 3300р. За плотву 250р. За белугу 100к с чем то за любую. Только я проверок за прошлый год ни разу не видел.
:)
А фьючерсы на доллар с физической поставкой базового актива? 😀
аэропорты на юге России закрыли до апреля 2023 года
К сахару применили, кретины. +100%. Растительное масло от +30+80%.