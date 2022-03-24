Финансы
Громадный американец

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 29: Мосбиржа начала торги акциями, три СМИ ещё раз заблокировали Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

9453 просмотров
Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 24 марта: доллар — 103,16 рубля, евро — 113,26 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 10:25 мск — 96,32 рубля, евро — 105,7 рубля.

Мосбиржа впервые с конца февраля возобновит торги акциями: сначала 33 российских компаний. Короткие продажи будут запрещены.

На 10:20 мск индекс Мосбиржи растёт на 10%. Среди лидеров роста «Фосагро» (+24%), «Алроса» (+19%). Сильнее всего акции падают у «Аэрофлота» — примерно на 19%.

Котировки на 10:30 мск

«СПБ Биржа» снова начнёт биржевые торги в режиме основных торгов в 14:30 мск 15 наиболее ликвидными ценными бумагами (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla и другими). С 16:00 мск станут доступны ещё 1639 ценных бумаг международных компаний.

Транспорт

Ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной части России продлили до 3:45 мск 1 апреля. Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают как обычно.

Данные «Туту.ру» на 24 марта

Сервисы

Карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay. При этом уже привязанные карты пока работают.

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Реакция бизнеса и правительства

Fitch отзовёт рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний до 15 апреля, чтобы соблюсти ограничения Евросоюза.

Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ как минимум три уже заблокированных издания — «Медузу», «Бумагу» и TJ.

«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на фоне волатильности на мировых рынках. Такую рекомендацию им дал Минпромторг.

Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».

Падение рубля и проблемы с логистикой могут привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% год к году, ожидают участники рынка. Эксперты прогнозируют увеличение доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.

Владельцы зоомагазинов на фоне роста цен на корма просят ЦБ распространить на них временное ограничение ставки эквайринга до 1%, как в случае с продавцами социально значимых товаров и услуг.

Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, пишут «Ведомости». «Наш партнёр столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией “МойОфис”», — сообщили в VK.

Azur Air отправила часть задействованных «в производстве и выполнении полетов» сотрудников в простой. О какой доле штата речь, авиакомпания не уточнила.

Кроме туроператора «Веди» «карточные» туры за Visa и Mastercard готовят ещё несколько компаний: в Узбекистан, Армению и Казахстан.

События предыдущего дня, 23 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
15
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123 комментария
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ifack u bulшит шит

Шёл 29 день, мы ещё живы.

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77
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Самвел Манукян

29 день весь мир пытается поставить Россию на колени. Пока лежим

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92
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Дмитрий Новиков

А почему Армения лежит? Что случилось?

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–8
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Rax034

Это лучший комментарий! Возьму на вооружение.

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2
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Vladislav Dyugay

Пока еще жив,
Ищу молодую девушку с большим запасом гречки.
О себе, мужчина с большим запасом сахара, офисной бумаги А4 (белой!) и картами Виза в узбекском банке.

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51
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ifack u bulшит шит
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26
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Alex Tanchik

без прокладок нет смысла подкатывать, они в большем дефиците, чем гречка :)

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1
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Sergei Timofeyev

Пятёрка в Ермолове (Чеховский район) - всё есть.

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0
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Комментарий удален модератором

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Андрей Шапран - B2B продажи

лучшая пикча на этот пост))

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0
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ifack u bulшит шит

Росрыболовство, опасаясь резкого подорожания, обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Такой контроль за ценообразованием власти ранее применили к сахару и подсолнечному маслу, пишет «Коммерсантъ».

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33
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Leo Uvarov

Перевод на русский: рыбы скоро не будет (как и сахара)

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7
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Мимопрохожий

ловить перестанут? ойвэй

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2
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Andrey Belov

Сахар вообще сложно ловить - он сквозь пальцы убегает

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0
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Leo Uvarov

в убыток себе ловить не будут (это кому-то не очевидно?)

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0
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SPS Fun

Просьба рыбе отнестись с пониманием.

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6
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ifack u bulшит шит

Блин, а ведь после этой новости рыбки захотелось.

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0
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Андрей Солозобов

У вас неверная информация. Сегодня ничего не произошло

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24
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ifack u bulшит шит

Сегодня наступил новый день.

Возрадуемся же очередному солнечному дню в лучах нашего солнцеликого, самого справедливого правителя!
Огромное спасибо ща ещё один день экономических реформ и великолепного управления!
Славься, великий нефритовый стержень!

一罐炼乳！

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15
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Phonk && Shitpost
Ответить
6
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ifack u bulшит шит

Только пару дней назад узнала, что кроме двача есть еще vc.

Ответить
9
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Владимир n a
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3
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Max Edush

罐炼乳? :)

Ответить
0
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ifack u bulшит шит

炖牛肉和大象!

Ответить
–1
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Max Edush

我不知道

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0
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ifack u bulшит шит

:)

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0
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Сергей Р.

Это не скрепный русозавр, где наш, признавайся?!

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0
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ifack u bulшит шит

Кто?

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–2
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ifack u bulшит шит

Блин. Это же пародия на твиттер "Камень в лесу".

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12
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Yaroslav Shulga

Прошёл месяц...

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18
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MrMike3112 .

Ещё и А3! Верх пижонства!
Или это девушка такая миниатюрная?

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0
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Мудрая Гиена

А в чём смысл повторного вноса в реестр? Это, типа, намекнуть «Эй, вы там не поняли? Мы вас заблокировали!»?))

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9
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ifack u bulшит шит

Для надежности.

Один раз - заблокировали, два - суперзаблокировали.

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15
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Artemy

Как замок на два оборота запирать

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3
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Мудрая Гиена

Правду реестрами не спрячешь.

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1
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ifack u bulшит шит

Не намекай им на арест серверов.

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1
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Alex Gurulli

Спецблокировка

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1
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Александр Привалов

Смогли повторить.

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6
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Evgeny Rost

Это типа:
- А вы точно заблокировали?
- Да, но если хотите ещё раз заблокируем

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4
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Самвел Манукян

Повторение мать цензурирование

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3
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Игорь Протасов

Можно отчитаться, что план перевыполнен

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3
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Andrey P.

это по аналогии с несколькими пожизненными. в случае амнистии вторая блокировка останется до следующей амнистии :)

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1
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SPS Fun

Ну, сотрудники Рос..ора уже заблокировали все, что можно (кроме ютуба), скучно им, надо как-то показывать деятельность.

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0
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Сервис opencart-course

Чубайса отпустили... блин такой козырь был в рукаве. Эх...
А ведь мог его в трудную минуту казнить на красной площади, тем более если мораторий отменить.
Чем думают там в кремле не понятно.

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12
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MrMike3112 .

Возможно, при всем богатстве выбора остановились на другой кандидатуре?

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0
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Сервис opencart-course

Есть кто-то кого бы в целом Народ "ненавидел" больше чем чубайса? С ним даже Китайцы за руку не здоровались. Кто может превзойти чубайса по Народной ненависти из живых то?

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1
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Лиза Летова

Хм, ну как сказать - дед из бункера?

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3
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Сервис opencart-course

Когда Чубайс во всю рулил, этот дед еще сам портфель таскал Собчаку. Да и потом когда дед пришел, он вроде как на фоне ЕБН-а был не так плох. Всё поехало то условно после 2008. Ну да там с 2000-ого конечно цены на нефть были, но и сейчас будут ого!)))

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0
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MrMike3112 .

Принынешнем уровне развития пропаганды можно создать всенародно ненавидимого врага номер 1 недели за две-три. Если использовать "допинг" и взять персонажа, предвзятое отношение к которому уже есть у некоторой части общества, наверно можно справиться с задачей раза в два быстрее.

Глубинному народу в общем-то будет всё равно, кто именно станет "козлом отпущения". Им важно, что зло перед ними материализовали в виде вполне конкретной "куклы вуду" и им ещё показали красочное шоу не только о том, что добро восторжествовало, но и каким образом это было сделано. Ещё в древности говорили, что в основном для успокоения народа нужно всего две вещи. Хлеб и зрелища.

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2
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vic smirnoff

Думаешь, Набиуллину отпустят? ))

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0
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Павел Иванов

Или опустят

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1
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Александр Привалов

Роскомнадзор повторно внёс в реестр заблокированных СМИ «Бумагу»
 Ааа, так вот в чем дело, а то я смотрю она по 1500/шт лежит...

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11
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Max Edush

Мне вот интересно. Если я из-за границы с двумя чемоданами бумаги приеду - я отобью билет или нет? )

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1
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Александр Привалов

А зачем вам из-за границы приезжать? :(((

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5
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Александр

Ну так ясно же - отбить билет

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5
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Вадим Д.

На 1 пачку сейчас можно прикупить деревеньку с крепостными, ещё за 100 примерно листов - графский титул, за 200 - наследуемый, так что привози, всё отобьёшь.

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2
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Sergei Timofeyev

2800

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0
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Serpantin74

Уже последние 3 дня, я как это мужик

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4
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Александр

На даче пытаешься уже картошку посадить, пока снег не сошел?

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3
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Serpantin74

У меня в регионе еще снег не сошел, да и на моем огороде картошка не очень растет, а вот огурчики с помидорками норм, уже рассаду посадил=) Так что я сижу бухаю, и мне вообще *******

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3
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Просто принц

Челябинская область... и я оттуда. Сегодня солнце радует, плюс один.

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1
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ifack u bulшит шит

Оо, свои огурчики и помидорчики - это хорошо.

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0
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ifack u bulшит шит

Я так уже пару лет как, да.

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Maxim Petrukhin

Ну вы же пишете в ЦРУшном интернете. Почему ему то нельзя?

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Артем П.

В свою Европу? Кому они нужны там? Поляки терпеть не могут их. Так как ведут себя, как у себя дома (показывая свой менталитет). Сам видел как они польских женщин и девушек, толпой освистывают.

Конечно не все.. Но видимо он соответствует)

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–5
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Вечный Валера

В чем смысл делать выводы о всей нации на основе наблюдения за небольшой группой?
Так-то можно посмотреть, как некоторые русские туристы ведут себя в Тае (как отмороженные алкаши без тормозов) или стареющие английские футбольные фанаты в Египте (тоже не как образец для подражания)

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3
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Артем П.

В том что эти неадекваты также и поступают.

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–2
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Вечный Валера

"эти неадекваты" - это кто? И "также" как кто?
Я понимаю, что тяжело бывает сформулировать мысль, но нельзя опускать руки

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Артем П.

Это кто - люди с соседской страны. Или ты из тех, кто будет терпеть смотря на то, что говорят Русские, так вам и надо? Вот и я не стерпел и сказал то что видел множество раз, находясь на территории Польши. Я не беру всех под одну гребенку - это образно я сказал. Понимаю что в каждой стране, есть неадекваты и адекватные.

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–2
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Igor Kalashnikov

Потому, что это вбрасывание смыслов со стороны спецслужб.

Так и работает, находится какой-то случай или создается, а потом нагоняется в медиа волна и ждут реакции.
Обычные люди это подхватывают и все, вроде как народные мысли.

Беженцы обычные люди, такие же как и мы с вами. Не хорошие, не плохие, а такие же, только с сильным стрессом. С чего их вдруг шеймить со всех сторон, хз. Со стороны общества только сочувствие, а в интернете сплошная грязь, какие украинцы плохие.

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0
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Александр

Ну так не обязательно в Польшу. Можно и в Швецию. Там таких примут с распростертыми объятиями в дружную шведскую семью.

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–3
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Артем П.

Просто говорю то что знаю) В любом случае, не думаю что их кто-то ещё ждёт. Ведь кто будет любить и жалеть такое говно, кричащее - Русские, так вам и надо.!?

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–1
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Александр Печерских

И героям саван.

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1
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ukrainewartube.com

А вы не верили, растёт мосбиржа с экономикой Россиии как на дрожжах!

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3
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Мимопрохожий

А вчера в соседнем топике предрекали падение. И сбер по 20 :( эээх.

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3
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Алексей Лебедев

А можно новости без этой морды публиковать? Ну невозможно же смотреть на него

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2
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Serpantin74

Ту туже писали, это оберег от блокировки роскомпоZора

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4
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Andrew, просто Эндрю

Свежих фотог бы, со свежими эмоциями)

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2
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user_90123129312

Или хотя бы сделать как в тг со спойлером: те кто хочет — пускай любуются упырём, остальные сразу к тексту.

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1
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Сергей Я

"Renault приостановил работу в России" - реально что-ли после вчерашнего "высера" Кулебы про них, вот так просто?? Пстц. Уже придумали термин для такого явления? Это уже не cancel culture, это что-то с чем-то.

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–3
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Dima Kurilov

Частично из-за репутационных рисков, конечно. Но FT пишет, что частично из-за разрывов в поставках и неопределенности с рынком в будущем. Плюс масштаб ухода еще прорабатывается (у них еще партнерство с Автовазом).

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1
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Сергей Я

Проблема с поставками и прочее логично конечно, такая причина понятна, но какое-то уж совсем странное совпадение, что они приостановили работу на следующей день после заявлений Кулебы.

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2
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Dima Kurilov

Думаю, само заявление - скорее всего не совпадение, вы правы.
А вот само решение, не говоря уже о процессе остановки операций, вряд ли принималось и осуществлено вчера-сегодня, наверняка работали и продолжают работать над ним долгое время. Не наделяйте Кулебу такими супер-силами)

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Andrew, просто Эндрю

Ты бы почитал Кулебу в оригинале. Не так оно все происходит как ты думаешь, погугли (или как там оно теперь) Кулеба и двигатели BOSCH

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Сергей Я

Что значит "в оригинале"? Кулеба он и в Африке Кулеба.

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Andrew, просто Эндрю

Не новость с сайтопомойки типа "Кулеба что то высрал и Рено ушел". Я бы почитал у Кулебы как именно он это делает. Например "Вырываем зубы немецкому тигру" про то как вынудили Бош остановить поставки двигателей в РФ.

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Сергей Я

Я и не сайтопомойки читал, говори за себя. Ты описал те же яйца, только в профиль. А про Рено там особо читать даже нет смысла, достаточно посмотреть его фотоколлаж и подпись к нему. Или это не он писал?;)

Ты сам то в курсе, о чем мы с тобой говорим?

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Сергей Я

О, здрасте, а кто минусит, каково ваше мнение? Я конечно допускаю, что просто совпадение, но не думаю.

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–2
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Andrew, просто Эндрю

Даже я побрезговал минусить))

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0
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Евгений Кузнецов

Спецоперация перестала быть спецоперацией и стала просто «операцией»

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2
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Дон Борщ

Операцией по ампутацией

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2
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Igor.Drobin

"29 день"
Я конечно не специалист, но "бросок мангуста" не такой уж и бросок.

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1
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SPS Fun

Бросок ленивца

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5
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Игорь Протасов

Ну, как пишут. Блицкриг может и месяцами идти. Пишут о трех

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0
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SilanseR

Я даже такое в пандемию не видел, что в магазе нет ни сахара ни гречки ни почти масла подс, а скоро видимо и много чего еще не будет…

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0
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Max Edush

Ничего нет, потому что люди на волне паники скупают всё, до чего дотянутся. А ограничения воспринимают как "ДЕФИЦИТ! НАДО БРАТЬ!" Мы прям как штаты, которые туалетную бумагу закупали.
Но вы правы, будет очень тяжелые минимум полгода, пока перестроятся на новых поставщиков. После этого рынок выровняется по предложению.

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–6
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Andrew, просто Эндрю

Рынок просто берет разбег. Перед пропастью.

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6
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Max Edush

или так

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0
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Andrew, просто Эндрю

так. я жил при совке, там было лучше. Запад готов был помогать рухнувшей экономике.

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1
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Мимопрохожий

на пятерочку просто помог: годное скупил, конкурентов уничтожил, ле-по-та. И все это за жвачку и просрочку населению.

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–1
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Andrew, просто Эндрю

Кормили года два

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1
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Мимопрохожий

Мы семьей питались на свои и своим.
Ну и вы сами посудите - как 140млн. целиком два года кормить с нашим транспортным плечом. Так, подачки, сбыт своей просрочки и всё такое.

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0
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Григорий

Кстати это да, сейчас никто не поможет

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0
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Dmitry Polyanovsky

Месяц

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2
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Andrew, просто Эндрю

Аэропорты можно начинать разбирать...

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2
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Илья Рожнев

Ну тут такое приходит в голову: «можем повторить», «спасибо «деду» за победу» и «на сервак»

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1
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Я никто и звать меня никак

Интересно, курс вроде вниз ползет, а цены "патамушта курс вырос жи!" чёт нет

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1
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Sergei Timofeyev

Аэропорты будут закрыты до 31.05.2022, если спецоперация не кончится раньше. NOTAM, изданный ещё в конце февраля, говорил об этом косвенно, так как воздушное движение в зоне полётов ВС РФ было запрещено. Облёт через Казахстан.

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1
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Цкуро Бесцветный

До мая (начало курортного сезона) думаю откроют.
Геленджик, Краснодар, Ростов, Симферополь - это же аэропорты, принимающие отпускников.

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0
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Sergei Timofeyev

Я не уверен, судя по вязкости ситуации. Если это продолжится, как планируется, то применение авиации будет сильно затруднено из-за появления естественного зелёного покрова.

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0
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Андрей Волхонский

Сплошные победы!

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1
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Nikita Zhukov

Разве бумаги Meta можно покупать? Они же экстремистами признаны.

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1
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Александр

Мне просто интересно, - если рыба стала дороже, то значит и штрафы за ее вылов, ну например удочкой с 6 крючками, тоже возрастут?

Ответить
0
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SPS Fun

Та нет, вранье. Пройди платное обучение, зарегистрируй удочку и крючки, получи разрешение на ловлю в определенном месте (3 на 3 метра водоема) со разрешенным временем и лови себе на здоровье. Там же тоже не звери сидят.

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–2
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Александр Привалов

Там же тоже не звери
 Такие же рыбы как и все.

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3
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SPS Fun

Скорее - овощи.

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0
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Игорь Протасов

Но не больше определеного количества и размера

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1
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SPS Fun

Конечно. Поймал рыбку, в прошнурованный журнал рыболова занёс размер и вес, время поимки и все, потом добавят приложение на Госуслугах, станет еще все легче.

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0
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Александр

А размер должен соответствовать размеру шпротам в консерве, или можно на пару сантиметров больше? ))

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0
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Павел

Они ещё года 3 назад выросли до серьёзных значений, во всяком случае для речной. К примеру за неразмерного судака, те меньше 38см или превышения нормы вылова(3 шт на человека в сутки) 3300р. За плотву 250р. За белугу 100к с чем то за любую. Только я проверок за прошлый год ни разу не видел.

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0
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ifack u bulшит шит

:)

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0
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Anton Solod

А фьючерсы на доллар с физической поставкой базового актива? 😀

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Korneli Nastas

аэропорты на юге России закрыли до апреля 2023 года

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0
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ViktoRus

К сахару применили, кретины. +100%. Растительное масло от +30+80%.

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0
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Модульбанк запустил новый пакет: сервис облачных чеков и комиссия за эквайринг 1%

Новая ставка действует до конца августа.

Blake Wisz
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Разработка
Work Solutions
Злые и дикие: какими бывают фулстек-разработчики и зачем они нужны

Может ли один программист создать современное приложение, и есть ли у такого подхода шансы в сравнении с командной разработкой? Если коротко, то ответ на оба вопроса — «да», но все не так просто. Подробнее читайте в материале.

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Финансы
Леонид Кофман
Как действовать, когда откроется Мосбиржа?

Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.

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