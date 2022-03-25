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Финансы
Силовой пистолет

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 30: новые санкции Японии, остановка поездов «Аллегро» Статьи редакции

Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 25 марта: доллар — 96,04 рублей, евро — 105,46 рублей. На открытии торгов на Мосбирже доллар подешевел до 95 рублей, на 10:37 мск доллар — 96,7 рублей. Курс евро на открытии снижлся до 105 рублей, на 10:37 — 106,3 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги акциями 33 российских компаний с 9:50 до 14:00 мск. Как и накануне, короткие продажи запрещены. ОФЗ можно будет торговать с 9:50 до 18:50 мск.

«СПБ Биржа» увеличит количество иностранных бумаг, которыми можно торговать в режиме основных торгов с 14:30 мск, с 15 до 50. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний.

Транспорт

Российские авиакомпании предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах, пишет РБК.

Санкции

Япония объявила об очередном расширении санкций против России: под них попали 25 физ- и 80 юрлиц. Среди них — Алексей Мордашов, глава ВЭБа Игорь Шувалов, разработчик процессоров «Байкал Электроникс» и другие.

США могут ввести вторичные санкции против России, сообщила газета Washington Post.

Сервисы

Apple подтвердила отключение поддержки карт «Мир» в Apple Pay. Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней, сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»).

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Реакция бизнеса и правительства

ЦБ разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии.

Американская фармкомпания Gilead приостановила часть бизнес-операций в России. Исключение — для жизненно важных лекарств.

Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина в резком подорожании стройматериалов и финансирования, пишет «Ъ». По мнению опрошенных экспертов, объёмы строительства жилья в стране могут сократиться на 20% в 2022 году, а коммерческой недвижимости — на 40%.

Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить на упаковках логотипы Facebook и Instagram (их материнская компания Meta признана экстремистской в России). Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения.

«АвтоВАЗу» может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуться к выпуску оригинальных Granta и Niva — для этого нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку в максимально упрощенной версии компания может начать в конце апреля. Автопроизводитель зависел от основного акционера, французской Renault, которая объявила о приостановке производства.

Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, остановится с 28 марта, сообщил финский оператор VR Group.

Агентство Moody's отзовёт кредитные рейтинги российских компаний.

События предыдущего дня, 24 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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121 комментарий
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SilanseR

Что за максимально упрощенная версия Ladы?
Это как у флинстонов?

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ВК
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Людовед Душелюб

Granta Original

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Lexx Sky

Ваз2106 в скине Гранты

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Antn Slmv

Упрощенная Гранта это на гусеницах, в зелёном цвете хаки, с прикуривателем в салоне и с палкой такой длинной спереди

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Артем П.

А на палке морковка?

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Egor Chusov

с карбюратором и без компуктера

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TLGM x Event

На многих наших легковых, грузовых и автобусах, российское только кузов.

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Щитпостер на зарплате

Карбюраторная Веста без АБС, бортового компьютера и навигации, лол. Подушки вроде будут на месте.

Короче говоря - лада Спутник в новом скине.

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Вадим Д.

Да, только без крыши и руля.

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Dmitry Polyanovsky

У них это уже продвинутая

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Alexandr Shkuriin

Ребят подскажите пожалуйста. Может кто знает, где проследить статистику по количеству людей, оставшихся без работы, уровень покупательной способности в сфере развлекательных услуг? И тому подобное. Такие штуки существуют? Просто моё небольшое дело конкретно так «встало» и я хотел бы проанализировать рынок, что бы понимать, форсировать или применять антикризисные меры и менять срочно направление своей деятельности. А то чет прям депрессия нормальная такая образуется.

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Andrey Zagoruiko

нельзя говорить "оставшиеся без работы"

надо говорить "высвободившиеся"

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Любой бас

Высвободившиеся на отрицательном росте экономики, в которой произошел хлопок из-за спецоперации.

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Siyavush Teymurov

альтернативно занятые

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Александр А.

Ну а чо, я две недели ищу работу. Это тоже работа, только не оплачиваемая.

Посмотрел насчёт отсрочки налогов ИП, начинается со стопки БУМАЖНЫХ справок из банков. Ну да, счазз мне Тинькофф бумажные справки предоставит, я с них только полторы недели декларацию УСН выбивал.

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Тинькофф

Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, нам в личку ваш ИНН - мы проверим информацию, примем меры.

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Александр А.

Не надо меры принимать, ваши работники доброжелательны и отзывчивы. Просто моя заявка болталась неделю как говно в проруби. Как только приоритет подняли, все было сделано за сутки.

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Тинькофф

Со своей стороны хотели бы проверить информацию - почему так произошло. Будем благодарны, если напишите в личку ваш ИНН.

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Wera Ferat

Ага это работа за свой счет, но только, чем скорее уволитесь там, тем быстрее получите зарплату).

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ИгорьOK

" в простое "

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Денис Демидов

Временно приостановившие трудовую деятельность.

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SPS Fun

Это государственная тайна.

Зато вот есть оптимистическая информация:
"Минобороны России: за время спецоперации на Украине уничтожено 2 119 объектов военной инфраструктуры" . Информация на 5 марта.
Похоже по количеству военной инфраструктуры Украина обогняла не только Россию, но и все страны НАТО вместе взятые.

Минобороны России: за время спецоперации на…
Официальный представитель Минобороны России и генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за…
realnoevremya.ru
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Qwerty54321

Судя по фото теперешних городов, там один сплошной объект военной инфраструктуры

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Ленин-гриб

Военное дело такое, раз мобилизации нет, то остаётся только ковровыми бомбардировками города крыть.

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Ware Wow

Ну их слава богу нет.
Там только на окраинах вроде бы показывают разрушения.

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Harry Parit

Это то самое минообороны, которое хвасталось, что уничтожило 1500+ украинских танков из восьмиста имеющихся в Украине?

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Vitaly Karasik

Да, то самое, что победило Украину за одну неделю, без срочников и потерь!

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Алексей Малахов

Наследие СССР, там много чего осталось, ну и бонусом на 80% техники из варшавского блока и ГДР было оставлено на Украине, тааой вот бонус от товарища Горбачева, вывезли только тт что могло нпсти ялерный заряд.

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Денис Демидов

Здания складывают по большей части

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Ayka Mustafayev

Это правда, Украина еще со времен СССР была одной из самых укомплектованной военной техникой, объектами и боескладами страной

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Eve Besson

работаю в общепите, выручка упала на 15-20%, но теперь мы экономим абсолютно на всем
все очень грустно

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Юрий

Это только начало. Ждите роста на минус 30-40%

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Eve Besson

я пережила на работе начало ковида, тогда выручка упала на 50-55%, вот это было действительно страшно. сейчас наша сеть думает сократить заведения в области, потому что до всех благ человечества мы(точка в области спб) кое-как выходили в плюс, но с 19го года здесь просто крах и ужас
миниатюра: план на день - 12к, фактически выходит 5к, оплата моей смены - 3к, списание - 3к, про свет/воду/премию, которую я получаю, вообще молчу

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color

я пережила на работе начало ковида
Те деньки скоро мы будем вспоминать с теплотой в душе. Вы зря думаете, что тогда было "страшно")) Просто сейчас не резкий эффект будет, а размазанный на месяцы и годы.

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Eve Besson

да, поэтому в целом уже все неважно, главное - не увольняют, стараются помочь и продолжают финансово поддерживать. но черт знает, как долго эта акция продолжится

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Eve Besson

все дошло до того, что на обеде мы носим свои вилки/ложки, вместо того, чтобы брать одноразовые рабочие. лишний раз не предлагаем сахар и не даем крышки для кофе, только по просьбе гостя
но радует, что все это в целях того, чтобы нам не урезать смены- сохранять бюджет компании соответственно

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Game Topia

А когда вы не экономили?

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Eve Besson

когда я могла положить продукт в пакет, а не молча отдать коробочку без пакета и уйти. себестоимость пакета 0.8р, учитывая нынешние цены бумаги, это явно в 3 раза больше

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color

Росстат публикует когда хочет и что хочет, официальной статистики нет и не будет, это не выгодно текущему режиму, иначе можно будет патриотизмом захлебнуться.

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Павел Воронов

Тебе эти цифры вряд-ли оптимизма прибавят - это раз,
а два, у других же тоже депрессия - не хотят развлекаться. По разрухе в голове - нет статистики.

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Денис Демидов

у других же тоже депрессия
 Вот это вообще хрен посчитаешь, когда люди не видят смысла в развитии и думают как бы страну поменять максимально безболезненно, чемоданное настроение..

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Andrew Shmig

Чем занимаетесь?

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Unique

А что произошло?

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Qwerty54321

hh вчера графики вакансий/резуме публиковал на хабре https://habr.com/ru/company/hh/blog/656981/

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КСТ КСТ

Сходи посмотри как в продуктовых магазинах уже не только бабушки охают и все поймешь.

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Александр Аббасов

По числу безработных понаблюдайте за базами соискателей на разных порталах. К примеру здесь https://trudvsem.ru/cv/search Можно также самому запустить простой опрос за небольшую денежку в социальных сетях и Я.Талока. Но как мне кажется и так видно по знакомым, что к чему происходит. А какой у вас бизнес?

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Alexandr Shkuriin

Небольшая массажная Студия

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Ayka Mustafayev

Это как следить за курсами валют или рынком акций. Сейчас в такой статистике нет смысла. Многие замораживают производство, останавливают предприятия, а кто то уже восстанавливается, сейчас люди только начинают разбираться как нужно жить в новой реальности, поэтому статистические данные день ото дня скачут, не давая видения на реальное положение дел. Где-то в мае уже будет все понятно

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Щитпостер на зарплате

30 день, моя кукуха ещё со мной.

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Самвел Манукян
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Павел Воронов

Ничего нового, ждём доллар по 60 и бумагу по 3000.

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Antn Slmv

Скажи мне полтора месяца назад, что доллар по 96 будет будет почти облегчением, я бы покрутил у виска

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Павел Воронов

Не забывайте только про комиссию 12% на покупку.

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Тимур Петров

Не забывайте только, что их нельзя вывести со счета.

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Павел Воронов

И даже природный газ на них не купить. Сказал бы "Резаная бумага, а не доллар", но бумажный вариант тоже не дадут. Так цифирки на мониторе.

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Vadim Medvedev

И про невозможность получить наличные доллары.

Сейчас по 95+12% продаётся не доллар, а рублёвые обязательства российских банков. Это очень большая разница.

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color

доллар по 96

Но доллар не по 96, а дай бог по 110-120. По 96 вы покупаете только циферки на своем электронном счету, которые использовать вы никак не можете, и которые в любой момент могут быть конвертированы в фантики (уже проходили это).

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Ольга Федченко

Могу продать бумажные... Лежат в загажнике...

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color

Ну по 96 я готов взять, куда идти))

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Ольга Федченко

Валютчики больше предлагают...Это я так, для понимания, что у людей куча наличной валюты... Особенно у пенсионеров... У моей бабушки гречка с прошлого забега осталась.. И сахар пятилетней давности 15 кило... А она ещё докупить хочет)))

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color

Да я в курсе, что кто поумнее, снял весь кэш еще до 9ого. Да и есть те, кто черный рынок наполняет.
Но рядовой гражданин сейчас может купить разве что по 105-120+, никак не по 95, так что надо быть реалистами относительно курса :)

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Ayka Mustafayev

Чем наличка отличается от циферок? Нал так же могут изъять, или объявить фантиками

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Ayka Mustafayev

Все валюты дешевеют к доллару. Посмотри во сколько раз упал курс турецкой лиры за 5 лет, причем даже без спец.операции

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Qwerty54321

доллар по 30!

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Алексей Малахов

Да хоть по 60 копеек, он не нуден, в юани надежнее, годик хоть не отнимут

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Ayka Mustafayev

Кстати новость про подорожавшую бумагу тоже оказалась раздутой на потеху толпе. Производители бумаги сказали что цену не повышали, а перекупы на местах решили нажиться на покупателях из-за повышенного спроса

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Я никто и звать меня никак

Судя по фотке даже Вова охуел от санкций.
Хотя из жизненно важных лекарств ему вроде ж только ботокс нужен

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Цкуро Бесцветный

и краска для волос

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Биологический магнит

Из жизненно важных ему нужна табакерка

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Vitaly Karasik

Поскорее бы!

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color

Парафрени́ческий синдро́м, или парафре́нный синдро́м — бредовый синдром, который характеризуется сочетанием фантастических бредовых идей, чаще всего величия и преследования, а также явлениями психического автоматизма и галлюцинациями или псевдогаллюцинациями. Тяжёлая форма бредового синдрома, более тяжёлая, чем паранойя (паранойяльный синдром) и параноид (параноидный синдром).

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VA

Лечится то, лечится чем?!

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color

Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?

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Денис Демидов

диппочтой передадут

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Андрей Шапран - B2B продажи

В противовес фото новости и чтобы разбавить ежедневную новостную повестку, прикрепляю кота)

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SPS Fun

Почему кот печальный? Что за упаднические настроения!

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Андрей Шапран - B2B продажи

Кот, соответствующий тому, что сейчас происходит.

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Цкуро Бесцветный

Потому что читает ленту VC, а не Первый канал.

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Сергей Р.

А всего-то нужно судить одного преступника.

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Михаил Гельм

Всего-то, действительно. Попробуй

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Serpantin74

Дубль конечно, но

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Евгений Круглов

Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище (с) Владимир Путин

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Сергей Р.

Если семь лет быть президентом, то с ума можно сойти (с) Владимир Путин

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VA

Украина для нас - братская страна, в сложной ситуации мы всегда готовы поддержать братский народ.
Владимир Путин

Ответить
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Сергей Р.

Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут (с) Владимир Путин

Ответить
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Ира Шипилова

Как только начнем править Конституцию — это уже путь к какой-то нестабильной ситуации.
(с) Владимир Путин

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VA

Кто как обзывается, тот сам так называется

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Дмитрий Сырчин

Кажется я обосрался (с) Владимир Путин

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Сергей Р.

Мы подождём, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап (с) Владимир Путин

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Vitaly Karasik

Великий человек, одним словом! Пора издавать цитатник тиражом 100 млн, как у Сталина и Мао!

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Самвел Манукян

Блицкриг в 30 дней:
Телевизор: у нас все идёт по плану

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SPS Fun

Холодильник: Чего ты в меня смотришь, все вопросы к телевизору.

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TNT Race

Зарплата: Смысли на меня можно купить только 10 пачек офисной бумаги?о.О

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Людовед Душелюб

Автомобиль: то есть как это: "ещё сезончик на старом масле"?

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Vladislav Dyugay

Как тебе такое, @Логомашина ?

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ROME

А почему не ДАДЯ ВОВА?

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Цкуро Бесцветный

О, бывший мак на "Московской")))

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Eduard Belyavcev

Почему бывший? Так маком и останется

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Mikhail Bazhenov

где тени блять? садись 3.

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Qwerty54321

Тут ругают нас за упаднические настроения, но решил я почитать телеграмм Медведева

Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю»

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Qwerty54321

уже удалил пост...

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SPS Fun

Русские - это отдельная раса? ;)
P.S. Сообщенице подредактировали? Ню-ню, маладца.

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SPS Fun

Не надо врать, ты написал сначала просто - "расисты".

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Artem Zhuravlyov

У граммарли Украинские фаундеры, чего вы ждали?

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Dima K.

основатели Grammarly украинцы, чему тут удивляться.

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color

Главное в экономике
Каждый день в голос с этой надписи, учитывая что в РФ уже не осталось никакой этой вашей экономики.

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Allestor Krei

https://youtu.be/DFpc7IFFAsk

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NotFop

Японцы все не унимаются, за Курилы мстят.

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NotFop

Если кто-то минусит, то хоть напишите с чем вы не согласны. В Японии это тема актуальна и по сей день.

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Там Здесь

По крайней мере острова Шикотан и Хабомаи не принадлежат Курилам а являются исконной территорией Японии

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Antn Slmv

чувак, да нас пол-планеты в блок закинули, тебе не кажется что тут есть какая-то причина? или у всех причина есть, а вот японцы - мстят!
Вот у тебя каша в голове.

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NotFop

Японцам это доставляет особое удовольствие. Они весь февраль и март заявляют что Курилы "исконные территории Японии" и по количеству санкций сравнимы с ЕС.
Поэтому я и говорю, что с особым рвением накладывают на нас запреты 😑

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Там Здесь

Но если они островитяне по своей природе и сути, то почему бы им не претендовать?

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Ayka Mustafayev

Когда 15% стало половиной планеты?

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Ermylion

Частным инвесторам руки не развяжут, а то развалят)

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SPS Fun

Главное - ноги им не развязывать, а то сбегут, проклятые!

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Михаил Гельм

Жаль если поезд прикроют, хотел пошопиться в Хельсинки съездить, как раз на визу подал. Эх.

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Юности вольная птица

Ребята, у меня, конечно, не Ан-24 и Ан-26, но видя очередной трэшак - для своих, от души. У меня были билеты (задолго до купленные) в ОТКРЫТЫЙ аэропорт на 22-24 апреля. Ютеир на А321. Я не переживала, потому что мой открыт. Начались новости, началась понятная перспектива. И вот только 5 суток назад Ютеир в одностороннем порядке отметил туда-обратно. Жду возврат средств.
Видя, что именно Ютеир попал первым и исчез из всех временных рядов расписания, а все остальные держатся, для проверки я выждала еще 2 суток и купила билеты на S7 (боинг). Опять жду возврат, уже ночью отменили. Продают билеты и через 19 часов отменяют рейс.
Нет, я, конечно, в курсе новостей, но покупая билеты сайте авиакомпаний, я искренне верила, что эти номерные борта они знают, что на выдачу, эти - на якорь, эти - летают, раз уж их продают в полёт.
Я к чему это всё пишу - люди, будьте внимательны сейчас перед и на майских праздниках, многим куда-то нужно, кому-то с детьми. Даже если вы видите борт, который летит утром - подумайте. Уже проблемы с обслугой, уже проблемы с полётами даже по РФ.
Ну, или так. Посмотрите на законцовки) Никому не пожелаю сейчас лететь в режиме назло бабушке отморожу уши.

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Lev Klebanov
И тут боты 🤖 Как робот по поиску жилья оказался самым продвинутым инструментом таргетинга в телеграм

Из-за блокировок соцсетей в последние недели народ массово ломится в телеграм. Ежедневная посещаемость только за первые десять дней выросла в 1,5 раза, достигнув 45 млн человек. Теперь уже просто не получится игнорировать этот канал. Рынок рекламы в телеге и так вырос на 70% за прошлый год, но сейчас, похоже, будет еще жарче. Но вот для тех, кто…

Источник: https://telega.in/blog/rynok-reklamy-v-telegram-za-2021-vyros-na-70-i-sostavil-21-7-mlrd-r
Purrweb
Идеи для импортозамещения брендов, которые ушли из России

Шутливый ответ на тревожную ситуацию: пофантазировали, как могут выглядеть бренды, которые займут места покинувших Россию компаний. Ребрендинг H&M, Ikea и iHerb со вкусом патриотизма.

СберМегаМаркет
Сила отзывов на СберМегаМаркете, или как увеличить продажи за счет UGC

В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.

БКС Мир инвестиций
Фьючерсы: доступно объясняем, что это такое
Qlik
Qlik помог сэкономить деньги налогоплательщиков Казахстана

Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.

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