Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 25 марта: доллар — 96,04 рублей, евро — 105,46 рублей. На открытии торгов на Мосбирже доллар подешевел до 95 рублей, на 10:37 мск доллар — 96,7 рублей. Курс евро на открытии снижлся до 105 рублей, на 10:37 — 106,3 рублей.

Мосбиржа снова проведёт торги акциями 33 российских компаний с 9:50 до 14:00 мск. Как и накануне, короткие продажи запрещены. ОФЗ можно будет торговать с 9:50 до 18:50 мск.

«СПБ Биржа» увеличит количество иностранных бумаг, которыми можно торговать в режиме основных торгов с 14:30 мск, с 15 до 50. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний.

Транспорт

Российские авиакомпании предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах, пишет РБК.

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Санкции

Япония объявила об очередном расширении санкций против России: под них попали 25 физ- и 80 юрлиц. Среди них — Алексей Мордашов, глава ВЭБа Игорь Шувалов, разработчик процессоров «Байкал Электроникс» и другие.

США могут ввести вторичные санкции против России, сообщила газета Washington Post.

Сервисы

Apple подтвердила отключение поддержки карт «Мир» в Apple Pay. Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней, сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»).

Реакция бизнеса и правительства

ЦБ разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии.

Американская фармкомпания Gilead приостановила часть бизнес-операций в России. Исключение — для жизненно важных лекарств.

Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина в резком подорожании стройматериалов и финансирования, пишет «Ъ». По мнению опрошенных экспертов, объёмы строительства жилья в стране могут сократиться на 20% в 2022 году, а коммерческой недвижимости — на 40%.

Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить на упаковках логотипы Facebook и Instagram (их материнская компания Meta признана экстремистской в России). Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения.

«АвтоВАЗу» может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуться к выпуску оригинальных Granta и Niva — для этого нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку в максимально упрощенной версии компания может начать в конце апреля. Автопроизводитель зависел от основного акционера, французской Renault, которая объявила о приостановке производства.

Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, остановится с 28 марта, сообщил финский оператор VR Group.

Агентство Moody's отзовёт кредитные рейтинги российских компаний.

События предыдущего дня, 24 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.