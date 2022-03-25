Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 30: новые санкции Японии, остановка поездов «Аллегро» Статьи редакции
Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 25 марта: доллар — 96,04 рублей, евро — 105,46 рублей. На открытии торгов на Мосбирже доллар подешевел до 95 рублей, на 10:37 мск доллар — 96,7 рублей. Курс евро на открытии снижлся до 105 рублей, на 10:37 — 106,3 рублей.
Мосбиржа снова проведёт торги акциями 33 российских компаний с 9:50 до 14:00 мск. Как и накануне, короткие продажи запрещены. ОФЗ можно будет торговать с 9:50 до 18:50 мск.
«СПБ Биржа» увеличит количество иностранных бумаг, которыми можно торговать в режиме основных торгов с 14:30 мск, с 15 до 50. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний.
Транспорт
Российские авиакомпании предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полетов на этих самолетах. Они используются для перевозок минимум в десяти регионах, пишет РБК.
Санкции
Япония объявила об очередном расширении санкций против России: под них попали 25 физ- и 80 юрлиц. Среди них — Алексей Мордашов, глава ВЭБа Игорь Шувалов, разработчик процессоров «Байкал Электроникс» и другие.
США могут ввести вторичные санкции против России, сообщила газета Washington Post.
Сервисы
Apple подтвердила отключение поддержки карт «Мир» в Apple Pay. Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней, сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»).
Реакция бизнеса и правительства
ЦБ разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии.
Американская фармкомпания Gilead приостановила часть бизнес-операций в России. Исключение — для жизненно важных лекарств.
Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина в резком подорожании стройматериалов и финансирования, пишет «Ъ». По мнению опрошенных экспертов, объёмы строительства жилья в стране могут сократиться на 20% в 2022 году, а коммерческой недвижимости — на 40%.
Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить на упаковках логотипы Facebook и Instagram (их материнская компания Meta признана экстремистской в России). Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары из обращения.
«АвтоВАЗу» может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуться к выпуску оригинальных Granta и Niva — для этого нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку в максимально упрощенной версии компания может начать в конце апреля. Автопроизводитель зависел от основного акционера, французской Renault, которая объявила о приостановке производства.
Движение поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, остановится с 28 марта, сообщил финский оператор VR Group.
Агентство Moody's отзовёт кредитные рейтинги российских компаний.
События предыдущего дня, 24 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Александр Ким назначен руководителем Школы управления СКОЛКОВО и сменит Юрия Левина, который руководил Школой с ноября 2020 года и принял решение продолжить карьеру вне СКОЛКОВО. Такое решение принял Совет директоров Школы СКОЛКОВО 23 марта 2022 года.
Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.
Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары — в условиях высокого спроса и сложностей с материалами это грозит сбоем поставок.
Из-за блокировок соцсетей в последние недели народ массово ломится в телеграм. Ежедневная посещаемость только за первые десять дней выросла в 1,5 раза, достигнув 45 млн человек. Теперь уже просто не получится игнорировать этот канал. Рынок рекламы в телеге и так вырос на 70% за прошлый год, но сейчас, похоже, будет еще жарче. Но вот для тех, кто…
В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.
Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.
Что за максимально упрощенная версия Ladы?
Это как у флинстонов?
Granta Original
Ваз2106 в скине Гранты
Упрощенная Гранта это на гусеницах, в зелёном цвете хаки, с прикуривателем в салоне и с палкой такой длинной спереди
А на палке морковка?
с карбюратором и без компуктера
На многих наших легковых, грузовых и автобусах, российское только кузов.
Карбюраторная Веста без АБС, бортового компьютера и навигации, лол. Подушки вроде будут на месте.
Короче говоря - лада Спутник в новом скине.
Да, только без крыши и руля.
У них это уже продвинутая
Ребят подскажите пожалуйста. Может кто знает, где проследить статистику по количеству людей, оставшихся без работы, уровень покупательной способности в сфере развлекательных услуг? И тому подобное. Такие штуки существуют? Просто моё небольшое дело конкретно так «встало» и я хотел бы проанализировать рынок, что бы понимать, форсировать или применять антикризисные меры и менять срочно направление своей деятельности. А то чет прям депрессия нормальная такая образуется.
нельзя говорить "оставшиеся без работы"
надо говорить "высвободившиеся"
Высвободившиеся на отрицательном росте экономики, в которой произошел хлопок из-за спецоперации.
альтернативно занятые
Ну а чо, я две недели ищу работу. Это тоже работа, только не оплачиваемая.
Посмотрел насчёт отсрочки налогов ИП, начинается со стопки БУМАЖНЫХ справок из банков. Ну да, счазз мне Тинькофф бумажные справки предоставит, я с них только полторы недели декларацию УСН выбивал.
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, нам в личку ваш ИНН - мы проверим информацию, примем меры.
Не надо меры принимать, ваши работники доброжелательны и отзывчивы. Просто моя заявка болталась неделю как говно в проруби. Как только приоритет подняли, все было сделано за сутки.
Со своей стороны хотели бы проверить информацию - почему так произошло. Будем благодарны, если напишите в личку ваш ИНН.
Ага это работа за свой счет, но только, чем скорее уволитесь там, тем быстрее получите зарплату).
" в простое "
Временно приостановившие трудовую деятельность.
Это государственная тайна.
Зато вот есть оптимистическая информация:
"Минобороны России: за время спецоперации на Украине уничтожено 2 119 объектов военной инфраструктуры" . Информация на 5 марта.
Похоже по количеству военной инфраструктуры Украина обогняла не только Россию, но и все страны НАТО вместе взятые.
Судя по фото теперешних городов, там один сплошной объект военной инфраструктуры
Военное дело такое, раз мобилизации нет, то остаётся только ковровыми бомбардировками города крыть.
Ну их слава богу нет.
Там только на окраинах вроде бы показывают разрушения.
Это то самое минообороны, которое хвасталось, что уничтожило 1500+ украинских танков из восьмиста имеющихся в Украине?
Да, то самое, что победило Украину за одну неделю, без срочников и потерь!
Наследие СССР, там много чего осталось, ну и бонусом на 80% техники из варшавского блока и ГДР было оставлено на Украине, тааой вот бонус от товарища Горбачева, вывезли только тт что могло нпсти ялерный заряд.
Здания складывают по большей части
Это правда, Украина еще со времен СССР была одной из самых укомплектованной военной техникой, объектами и боескладами страной
работаю в общепите, выручка упала на 15-20%, но теперь мы экономим абсолютно на всем
все очень грустно
Это только начало. Ждите роста на минус 30-40%
я пережила на работе начало ковида, тогда выручка упала на 50-55%, вот это было действительно страшно. сейчас наша сеть думает сократить заведения в области, потому что до всех благ человечества мы(точка в области спб) кое-как выходили в плюс, но с 19го года здесь просто крах и ужас
миниатюра: план на день - 12к, фактически выходит 5к, оплата моей смены - 3к, списание - 3к, про свет/воду/премию, которую я получаю, вообще молчу
я пережила на работе начало ковида
Те деньки скоро мы будем вспоминать с теплотой в душе. Вы зря думаете, что тогда было "страшно")) Просто сейчас не резкий эффект будет, а размазанный на месяцы и годы.
да, поэтому в целом уже все неважно, главное - не увольняют, стараются помочь и продолжают финансово поддерживать. но черт знает, как долго эта акция продолжится
все дошло до того, что на обеде мы носим свои вилки/ложки, вместо того, чтобы брать одноразовые рабочие. лишний раз не предлагаем сахар и не даем крышки для кофе, только по просьбе гостя
но радует, что все это в целях того, чтобы нам не урезать смены- сохранять бюджет компании соответственно
А когда вы не экономили?
когда я могла положить продукт в пакет, а не молча отдать коробочку без пакета и уйти. себестоимость пакета 0.8р, учитывая нынешние цены бумаги, это явно в 3 раза больше
Росстат публикует когда хочет и что хочет, официальной статистики нет и не будет, это не выгодно текущему режиму, иначе можно будет патриотизмом захлебнуться.
Тебе эти цифры вряд-ли оптимизма прибавят - это раз,
а два, у других же тоже депрессия - не хотят развлекаться. По разрухе в голове - нет статистики.
у других же тоже депрессия
Вот это вообще хрен посчитаешь, когда люди не видят смысла в развитии и думают как бы страну поменять максимально безболезненно, чемоданное настроение..
Чем занимаетесь?
А что произошло?
hh вчера графики вакансий/резуме публиковал на хабре https://habr.com/ru/company/hh/blog/656981/
Сходи посмотри как в продуктовых магазинах уже не только бабушки охают и все поймешь.
По числу безработных понаблюдайте за базами соискателей на разных порталах. К примеру здесь https://trudvsem.ru/cv/search Можно также самому запустить простой опрос за небольшую денежку в социальных сетях и Я.Талока. Но как мне кажется и так видно по знакомым, что к чему происходит. А какой у вас бизнес?
Небольшая массажная Студия
Это как следить за курсами валют или рынком акций. Сейчас в такой статистике нет смысла. Многие замораживают производство, останавливают предприятия, а кто то уже восстанавливается, сейчас люди только начинают разбираться как нужно жить в новой реальности, поэтому статистические данные день ото дня скачут, не давая видения на реальное положение дел. Где-то в мае уже будет все понятно
30 день, моя кукуха ещё со мной.
Ничего нового, ждём доллар по 60 и бумагу по 3000.
Скажи мне полтора месяца назад, что доллар по 96 будет будет почти облегчением, я бы покрутил у виска
Не забывайте только про комиссию 12% на покупку.
Не забывайте только, что их нельзя вывести со счета.
И даже природный газ на них не купить. Сказал бы "Резаная бумага, а не доллар", но бумажный вариант тоже не дадут. Так цифирки на мониторе.
И про невозможность получить наличные доллары.
Сейчас по 95+12% продаётся не доллар, а рублёвые обязательства российских банков. Это очень большая разница.
доллар по 96
Но доллар не по 96, а дай бог по 110-120. По 96 вы покупаете только циферки на своем электронном счету, которые использовать вы никак не можете, и которые в любой момент могут быть конвертированы в фантики (уже проходили это).
Могу продать бумажные... Лежат в загажнике...
Ну по 96 я готов взять, куда идти))
Валютчики больше предлагают...Это я так, для понимания, что у людей куча наличной валюты... Особенно у пенсионеров... У моей бабушки гречка с прошлого забега осталась.. И сахар пятилетней давности 15 кило... А она ещё докупить хочет)))
Да я в курсе, что кто поумнее, снял весь кэш еще до 9ого. Да и есть те, кто черный рынок наполняет.
Но рядовой гражданин сейчас может купить разве что по 105-120+, никак не по 95, так что надо быть реалистами относительно курса :)
Чем наличка отличается от циферок? Нал так же могут изъять, или объявить фантиками
Все валюты дешевеют к доллару. Посмотри во сколько раз упал курс турецкой лиры за 5 лет, причем даже без спец.операции
доллар по 30!
Да хоть по 60 копеек, он не нуден, в юани надежнее, годик хоть не отнимут
Кстати новость про подорожавшую бумагу тоже оказалась раздутой на потеху толпе. Производители бумаги сказали что цену не повышали, а перекупы на местах решили нажиться на покупателях из-за повышенного спроса
Судя по фотке даже Вова охуел от санкций.
Хотя из жизненно важных лекарств ему вроде ж только ботокс нужен
и краска для волос
Из жизненно важных ему нужна табакерка
Поскорее бы!
Парафрени́ческий синдро́м, или парафре́нный синдро́м — бредовый синдром, который характеризуется сочетанием фантастических бредовых идей, чаще всего величия и преследования, а также явлениями психического автоматизма и галлюцинациями или псевдогаллюцинациями. Тяжёлая форма бредового синдрома, более тяжёлая, чем паранойя (паранойяльный синдром) и параноид (параноидный синдром).
Лечится то, лечится чем?!
Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?
диппочтой передадут
В противовес фото новости и чтобы разбавить ежедневную новостную повестку, прикрепляю кота)
Почему кот печальный? Что за упаднические настроения!
Кот, соответствующий тому, что сейчас происходит.
Потому что читает ленту VC, а не Первый канал.
А всего-то нужно судить одного преступника.
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Всего-то, действительно. Попробуй
Дубль конечно, но
Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище (с) Владимир Путин
Если семь лет быть президентом, то с ума можно сойти (с) Владимир Путин
Украина для нас - братская страна, в сложной ситуации мы всегда готовы поддержать братский народ.
Владимир Путин
Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут (с) Владимир Путин
Как только начнем править Конституцию — это уже путь к какой-то нестабильной ситуации.
(с) Владимир Путин
Кто как обзывается, тот сам так называется
Кажется я обосрался (с) Владимир Путин
Мы подождём, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом — цап-царап (с) Владимир Путин
Великий человек, одним словом! Пора издавать цитатник тиражом 100 млн, как у Сталина и Мао!
Блицкриг в 30 дней:
Телевизор: у нас все идёт по плану
Холодильник: Чего ты в меня смотришь, все вопросы к телевизору.
Зарплата: Смысли на меня можно купить только 10 пачек офисной бумаги?о.О
Автомобиль: то есть как это: "ещё сезончик на старом масле"?
Как тебе такое, @Логомашина ?
А почему не ДАДЯ ВОВА?
О, бывший мак на "Московской")))
Почему бывший? Так маком и останется
где тени блять? садись 3.
Тут ругают нас за упаднические настроения, но решил я почитать телеграмм Медведева
Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю»
уже удалил пост...
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Русские - это отдельная раса? ;)
P.S. Сообщенице подредактировали? Ню-ню, маладца.
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Не надо врать, ты написал сначала просто - "расисты".
У граммарли Украинские фаундеры, чего вы ждали?
основатели Grammarly украинцы, чему тут удивляться.
Главное в экономике
Каждый день в голос с этой надписи, учитывая что в РФ уже не осталось никакой этой вашей экономики.
https://youtu.be/DFpc7IFFAsk
Японцы все не унимаются, за Курилы мстят.
Если кто-то минусит, то хоть напишите с чем вы не согласны. В Японии это тема актуальна и по сей день.
По крайней мере острова Шикотан и Хабомаи не принадлежат Курилам а являются исконной территорией Японии
чувак, да нас пол-планеты в блок закинули, тебе не кажется что тут есть какая-то причина? или у всех причина есть, а вот японцы - мстят!
Вот у тебя каша в голове.
Японцам это доставляет особое удовольствие. Они весь февраль и март заявляют что Курилы "исконные территории Японии" и по количеству санкций сравнимы с ЕС.
Поэтому я и говорю, что с особым рвением накладывают на нас запреты 😑
Но если они островитяне по своей природе и сути, то почему бы им не претендовать?
Когда 15% стало половиной планеты?
Частным инвесторам руки не развяжут, а то развалят)
Главное - ноги им не развязывать, а то сбегут, проклятые!
Жаль если поезд прикроют, хотел пошопиться в Хельсинки съездить, как раз на визу подал. Эх.
Ребята, у меня, конечно, не Ан-24 и Ан-26, но видя очередной трэшак - для своих, от души. У меня были билеты (задолго до купленные) в ОТКРЫТЫЙ аэропорт на 22-24 апреля. Ютеир на А321. Я не переживала, потому что мой открыт. Начались новости, началась понятная перспектива. И вот только 5 суток назад Ютеир в одностороннем порядке отметил туда-обратно. Жду возврат средств.
Видя, что именно Ютеир попал первым и исчез из всех временных рядов расписания, а все остальные держатся, для проверки я выждала еще 2 суток и купила билеты на S7 (боинг). Опять жду возврат, уже ночью отменили. Продают билеты и через 19 часов отменяют рейс.
Нет, я, конечно, в курсе новостей, но покупая билеты сайте авиакомпаний, я искренне верила, что эти номерные борта они знают, что на выдачу, эти - на якорь, эти - летают, раз уж их продают в полёт.
Я к чему это всё пишу - люди, будьте внимательны сейчас перед и на майских праздниках, многим куда-то нужно, кому-то с детьми. Даже если вы видите борт, который летит утром - подумайте. Уже проблемы с обслугой, уже проблемы с полётами даже по РФ.
Ну, или так. Посмотрите на законцовки) Никому не пожелаю сейчас лететь в режиме назло бабушке отморожу уши.