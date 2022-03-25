Банки предложат россиянам возможность уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок на рынке Статьи редакции
Чтобы эти условия выполнялись, они должны быть прописаны в договорах.
- После роста ключевой ставки ЦБ до 20% проценты по нельготным ипотечным кредитам стали практически заградительными: на 24 марта, по оценке Frank RG, средняя ставка по кредитам на покупку готового жилья и квартир в новостройках составляла около 21%.
- В этой ситуации некоторые банки готовы предлагать новым заёмщикам возможность почти автоматически уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок на рынке, пишет РБК.
- Например, банк «Зенит» с 25 марта стал прописывать в ипотечных договорах пункт о скращении процентной ставки для заёмщика при «наступлении определённых событий», если условия на рынке улучшатся. «Дом.РФ» также рассматривает ипотеку с функцией пересмотра ставки при снижении ключевой, в ВТБ готовы в будущем снижать ставки по упрощённой схеме.
- Большинство ипотечных кредитов в России выдаётся по фиксированным ставкам, и банк по закону не может в одностороннем порядке менять процент или иные условия возврата денег. Но если закрепить условие о возможности уменьшения ставки по заявлению клиента в договоре, банк обязан будет это сделать, пишет издание.
- Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в отдельных банках и раньше была опция пересмотра ставки в меньшую сторону, но на практике она почти не работала. Но сейчас для банков такое условие в договоре — это способ хоть как-то поддержать выдачи кредитов.
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Банки предложат россиянам возможность уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок
Смешно, учитывая что просвета в экономике не видно, а значит этот уменьшенный процент так же не видно и на него нельзя рассчитывать.
Ты, главное, кредит возьми, а то умный нашелся какой) возьми-возьми)
- Заодно они предусмотрят и повышение ставки.
- Понижать они конечно же не будут, что бы ни случилось
От души, пацаны!
Да... Тёмные времена настали для ипотечников🙄
Берите квартиры в аренду!
Верю, верю всякому зверю. А тебе ежу (ЦБ) погожу.
Банки рассказали как они работают ? А я то думал они ставку по пьяне в бане с акционерами рисуют
Хотелось бы посмотреть, как они витиевато формулируют этот пункт в договоре
Скоро от банков ничего не останется.
Как они будут отбивать такие ставки по депозитам без кредитов непонятно.. Только если ЦБ напечатает сколько надо и раздаст