Финансы
Силовой пистолет

Банки предложат россиянам возможность уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок на рынке Статьи редакции

Чтобы эти условия выполнялись, они должны быть прописаны в договорах.

  • После роста ключевой ставки ЦБ до 20% проценты по нельготным ипотечным кредитам стали практически заградительными: на 24 марта, по оценке Frank RG, средняя ставка по кредитам на покупку готового жилья и квартир в новостройках составляла около 21%.
  • В этой ситуации некоторые банки готовы предлагать новым заёмщикам возможность почти автоматически уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок на рынке, пишет РБК.
  • Например, банк «Зенит» с 25 марта стал прописывать в ипотечных договорах пункт о скращении процентной ставки для заёмщика при «наступлении определённых событий», если условия на рынке улучшатся. «Дом.РФ» также рассматривает ипотеку с функцией пересмотра ставки при снижении ключевой, в ВТБ готовы в будущем снижать ставки по упрощённой схеме.
  • Большинство ипотечных кредитов в России выдаётся по фиксированным ставкам, и банк по закону не может в одностороннем порядке менять процент или иные условия возврата денег. Но если закрепить условие о возможности уменьшения ставки по заявлению клиента в договоре, банк обязан будет это сделать, пишет издание.
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в отдельных банках и раньше была опция пересмотра ставки в меньшую сторону, но на практике она почти не работала. Но сейчас для банков такое условие в договоре — это способ хоть как-то поддержать выдачи кредитов.

#новость #ипотека #банки

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12 комментариев
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Дмитрий Ковач

Крупные российские банки переизобрели рефинансирование?

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Сергей Я

Сначала сделай плохо, потом верни как было.

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Друз Фаруэл

Банки предложат россиянам возможность уменьшать процент по ипотеке по мере снижения ставок
 Смешно, учитывая что просвета в экономике не видно, а значит этот уменьшенный процент так же не видно и на него нельзя рассчитывать.

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Сибиряков Борис

Ты, главное, кредит возьми, а то умный нашелся какой) возьми-возьми)

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Андрей Чуринов

- Заодно они предусмотрят и повышение ставки.
- Понижать они конечно же не будут, что бы ни случилось

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Слышный колос

От души, пацаны!

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cepera

Да... Тёмные времена настали для ипотечников🙄

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Игорь

Берите квартиры в аренду!

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Евгений Яковлев

Верю, верю всякому зверю. А тебе ежу (ЦБ) погожу.

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Evgeny Afanasev

Банки рассказали как они работают ? А я то думал они ставку по пьяне в бане с акционерами рисуют

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Сибиряков Борис

Хотелось бы посмотреть, как они витиевато формулируют этот пункт в договоре

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Василий Степанофф

Скоро от банков ничего не останется.
Как они будут отбивать такие ставки по депозитам без кредитов непонятно.. Только если ЦБ напечатает сколько надо и раздаст

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