Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.

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С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».

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Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.

Скриншот vc.ru

То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.

С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.