Apple подтвердила, что отключит карты «Мир» в Apple Pay Статьи редакции
Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.
С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».
Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.
То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.
С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.
Samsung Pay и Mir Pay работают с картами «Мир» как обычно, сообщили «РИА Новости» в «Сбере».
Интересно, можно ли в таком случае вернуть телефон обратно в магазин, ссылаясь на то, что заявленный производителем функционал (покупка контента, привязка карт и прочее) не работают?
Понимаю, что по сути этот ход не имеет практического смысла, но интересует именно законная сторона вопроса.
В цивилизованных странах все по прежнему работает.
Ты не будешь обращаться в полицию, если тебя ограбят потому что "в цивилизованных странах не грабят"?
Мне ещё сказал один релокнувшийся, что там не принято врать и обманывать :)
Читая подобные высеры, в очередной раз понимаю, что санкции нужны, может обучитесь чему-то.
Вас уже пронумеровали? Могу подсказать онлайн сервис для генерации имён, чтобы за живого человека сойти легче было :)
Батенька, я тут со времён ЦП, а такое имя хорошо смотрится, когда в моей стране (Беларусь) удерживает власть один мстительный старый упырь.
Таки в чём я изначально не прав? Человек мне говорит, что в развитых странах люди настолько честные, что никогда не врут для своей же выгоды. Ну, вот я живу в России, не ворую, телефоны не дешёвые людям возвращал ещё в универе, и друзья у меня все честные. При этом случаи, когда "развитые страны" кидали людей с оплатами - повсеместно. Да хоть сейчас, под предлогом "вы на нас напали" сервисы начали кидать людей, при этом исполнителем вполне себе может быть тот же украинец. Люди одинаковые, система наказания разная. Да, более высокий уровень жизни сказывается на мышлении, и ты не пойдёшь воровать гвозди на заводе, но говорить, что у людей даже мыслей таких нет - полный бред.
под предлогом "вы на нас напали"
Дальше не вижу смысла продолжать разговаривать с вами, причинно-следственная связь пролетела мимо. Просто в бан летите.
Вот как в цивилизованном мире помогают Украине - громят их магазины и кафе, лишают украинцев работы)
гнида
Этот? )
Ух ты ебать, а критерии цивилизации озвучите?))
Можно список цивилизованных стран?
Там еще Rasha в списке, не успели обновить.
https://support.apple.com/en-us/HT207957
Нормально слова пиши.
Зачем, он же бот...
на расии правильно писать, новые правила в правописании
В ОРмении
Та мне похуй)
то есть брякнул, облажался, но пусть будет?
См. список недружественных стран.
Можно маму попросить родить меня обратно? Родила меня в какой-то бракованной стране
Родила не в бракованной стране, а бракованного тебя
Вы лишь подтверждаете его вывод
очень точно
Если она была в браке когда тебя родила то все сходится...
Спросите у мамули за кого она голосовала последние 20 лет
Не, тут только в одну сторону работает, только нас ибут)
У кого производство, тот и диктует правила. Остальные ему платят. Жаль что мы это поздно осознаем, когда в РФ большая часть собственных заводов и тп умело разрушены.
Они умело не построены. Чтобы что-то разрушить необходимо сначала что-то построить.
* умело построить и руководить
Совок строить заводы умел, но конкурентность заводов и квалификация руководства — шлак.
От того, совок и занимал более 10% ВВП по всему миру, т.к. конкурентности и квалификации было ноль)
Совок развалился, т.к. социализм стали превращать в капитализм. По Марксу любой социализм начинает рушится, если переходить в капитализм
Китай улыбнулся
Сейчас Китай занял пустующую нишу. Кто-то должен был
Или вы про то, что в Китае социализм? Там никогда не было чистого социализма, основа всегда была капитализм
Был социализм, пока Дэн Сяопин не сказал, «неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей».
т.е. умел строить неконкурентные заводы?)
В закрытой стране можно построить хоть мануфактуру и собирать что угодно на ней, она будет существовать, работать и люди будут гордиться своей продукцией, правда, до открытия границ.
+100500))
В спецификации аппарата не были заявлены конкретные карты, которые можно добавить. Сам Apple Pay не прекращает работать, изменяется набор поддерживаемых карт и банков. В iPhone с российской локалью все еще можно добавлять поддерживаемые карты.
А какие Карты поддерживаемые?
Мастекард, виза, выпущенные не в России
Но они не будут работать внутри России.
Унитаз есть? Есть! То, что он ни к чему не подключен - неважно.
ну да, но это уже проблема платежных систем, а не apple
Кстати да. Вернуть и пусть отдаютбабки по текущей цене.
Скиньте сюда номер карты, дату окончания и cvc код, попробуем сделать возврат Вам!
В альтернативной реальности если бы суды у нас были независимые, то нельзя было бы вернуть в магазин.
Работоспособность устройства не изменилась, компонент работает, ты можешь им воспользоваться. Но для этого тебе нужна карта, которая поддерживается.
Такой карты в России нет, нужно открывать за границей.
уже прецеденты пошли по судебным искам, ждем https://www.kommersant.ru/doc/5268847
Ижевск? Где это вообще? Там хоть дороги есть?
Там, куда мы едем, дороги не нужны.
Приезжай, прокачу тебя по нашим дорогам, заодно посмотришь где изобрели Калашников.
Я не в Ижевске и изобретали в другом месте)
Зря ты так. Знаешь сколько ребят, к примеру, из Перми построили крутых бизнесов?А про Вологду тож не слышал? А вот Playrix именно оттуда.
Мне казалось, что если Россию исключили из Совета Европы, то мы потеряли возможность судиться с ними и обжаловать какие-либо решения на мировой арене. Если я ошибаюсь, прошу пояснить людей кто в этой теме варится профессионально.
NFC работает, так что не прокатит
Возвращайте. Ещё подайте в суд
Очень правильно сказал.
идите пробуйте, вам вернут 60 тыр,
А лучше производителю. У меня такой же вопрос
Нет. По условиям лицензионного соглашения все правильно. Пункт 1 в Apple pay supplimental terms and conditons
Вообще жаль. Было удобно ходить без кошелька с картами и без нала. Даже пришлось потратить время, чтобы дома его найти.
Теперь стал понятен смысл этой штуковины🙂
лучше под чехол телефона, удобно. но когда карт несколько, то фейл(
Не совсем. Начиная с 12-го айфона там магниты, держать карты рядом с которыми — плохая идея.
То чувство, когда рад, что у тебя 8ка до сих пор
Apple, что-то знала.
Но ведь можно поменять телефон...
Они вот серьезно думают, что если отключить Эпл Пей, то люди перестанут пить смузи и пойдут свергать Стратега? Пздц у них разведка и аналитика страдают.
Вода камень точит
Это же не единственный смысл санкций. В первую очередь, финансовая изоляция
А в чём смысл финансовой изоляции?
Сколько уже примеров было, что капитал удавиться готов за лишнюю копейку, а здесь вот так просто якобы отказался от целого рынка по "этическим соображениям".
Нет у них разведки, уход компаний - это исключительно частная инициатива, призванная продемонстрировать свою искреннюю приверженность культуре отмены.
А кто сказал что дергать стратега это их цель?
Никто не ждёт, что люди побегут свергать Стратега. Санкции вводят для того, чтобы у Стратега не осталось ресурсов на новые авантюры.
Тут скорее пугает сам факт. Сегодня Apple Pay, завтра iCloud и AppStore, послезавтра дружно получим «сбой активации устройства»?
Обязательно получим, Стив походу крутится так, что вот-вот станет буровой установкой, наблюдая за всем происходящим с его детищем…
все дружно перейдем на андройд или кнопочные)
https://3dnews.ru/1062682/google-perestala-litsenzirovat-android-na-rossiyskih-smartfonah-i-moget-zapretit-ih-prodagi-vsem-proizvoditelyam
Самое смешное, что по вершкам новостей и понимания ситуации, отключать от Pay карты МИР у них нет необходимости, это исключительная самодеятельность и флюгерность
Согласен, вынуждают только отключить банки на которые распространяются санкции. Например я пользуюсь картой МИР от Тинькофф, он пока не под санкциями. Зачем блокировать? Ранее всегда радел за Эппл и пользовался почти всеми их продуктами, сейчас уже есть мысли перейти на ненавистный андроид.. По поводу макбука на М1 тоже рассматриваю варианты перехода на какой нить хуавэй и хонор. Просто по тому как не хочется проснутся однажды и осознать что гаждеты на пол мульта твои, всего лишь красивый металл с микросхемами.
Ничего себе, бизнес сам решает, что ему делать и с кем работать. Запретить срочна!!!!!
Можно выкину свой айфон?
Можно. Где будешь выбрасывать? Адрес плз.
Друг, подавай в суд на продавца, он тебе под видом айфона самсунг подсунул ))
Судя по гифке, адрес ул. Пушкина дом Колотушкина
Конечно выкинь, вообще все иностранное.
Лапти, йотафон и дядя ваня - вот что ожидает всех россиян в будущем.
Не всех, только патриотов.
Huawei заходит в чат
И сразу выходит
а что не так то? Он в отличии от яблока хотя бы работает
Ну да, у айфона же только одна функция - Apple Pay
а нафига он нужен если у него не работает функция которая работает в китайфонах?
Ну вот я счастливый (нет) владелец 13pro. Как-то убого выглядит что на устройстве в единовременном порядке отключают функции.
Так меняйте на хуавей, какие проблемы. Не забудьте написать в твиттере, что вы ОТМЕНЯЕТЕ эппл, не будучи способным сложить 2+2 и понять, что эппл лишь заложники ситуации
Так и меняем, новость то про то что западный мир который так чтит демократические ценности размахивает булавой похлеще царя
Сколько человек погибло из-за удаления мира из эппл пей?
Я не смог купить сегодня утром кофе и чуть не погиб.
а я смог, ха!
Не мешайте Александру сравнивать сметану и шарф!
Если у вас карта сбера, то подключите sberpay и поставьте виджет на главный экран для удобства. Не знаю можно ли на ios это сделать т.к. пользуюсь android. Но полагаю, что такой функционал должен быть.
У устройств apple нет альтернативы apple pay. И не может быть на текущий момент.
Печально. Спасибо за информацию.
Кстати карты visa и mastercard на андроиде через sberpay работают прямо очень через раз. По возможности лучше выпустить карту мир и привязать ее в Mir Pay, он прям вообще прекрасно работает, по крайней мере за все время всего один раз в KFC не прошла оплата.
Apple Pay не настолько критично как остальные функции
Подумав, еще раз заходит
Вот это они нагадили! Пиндосы одним словом. Переходим дружно на андроид.
Браза, тебе и Android могут, при желании, рубануть.
Ахахах. Ты серьёзно? Анлромд тебе не Эпл. Там кастом поставил и живи дальше спокойно а Эпл ты даже значки не можешь поменять или шрифт.) о кастом вообще промолчу
Хвала Apple, что там нельзя поменять значки и шрифт(!). От комик санса и кастомизированных значков у некоторых андройд-юзеров ничего кроме рвотного рефлекса не возникает.
т.е. челы сами меняют себе значки на кастомные и потом их от этого рвёт. А эпл молодцы что не разрешают это делать. Я правильно понял смысл комментария?
Это ты так оправшываешь то что тебя поставили перед фактом? И решили все за тебя. А ну если тебе так удобно то окей. Я за то где можно свободно выбирать что по душе а не вот так, мы сказали только такой шрифт, заткнись и пользуйся. Ну ты конечно и это будет оправдывать.
Оправдываясь? Не думаю. Я пользовался самсунгом, пользовался нокией с чистым андройдом и точно также не менял шрифты и иконки, а пользовался тем, что предлагает компания, как она и задумывала.
Я считаю, что любая кастомизация=колхоз. Сотни людей работают над шрифтами и иконками, над целостным ощущением от системы, на это тратятся колоссальные ресурсы.
А все эти сторонние шрифты, цветастые иконки... это как в памятник архитектуры влепить дешманский стеклопакет. Или на здание Захи Хадид налепить рекламных банеров и логотип Пятёрочки.
Ну говорю же будешь оправдывать как сможешь.. Речь не о банеоах пятёрки)) речь о выборе) колхоз это когда ты хочешь в клуб а в колхозе максиму это только бутка Тёти Маши где колу можно купить) =
А на что влияет возможность выбора шрифта и иконок? Иконка красного, а не синего цвета как-то иначе работает?
Почему компания, которая создала устройство и систему, не может ставить некоторые ограничения?
Живи спокойно на кастоме и 4pda где "пацаны, а чего на этой прошивке вай фай отваливается? А чего банковские приложения не работают? А чего какой то жор батареи, у всех так?"
О каком ты жоре? Ты андроидом когда пользовался то? 7 часов экрана покажи мне на айфоне такое
И в чем прикол?
Какие функции используете в nekogram, которых нет в телеге? Есть смысл устанавливать?
Лучше тебе в инете глянуть разницу или на ютубе) расписывать долго просто да и не вспомню уже разницу )))
Я к тому, что вы пользуетесь всеми эти модификациями или просто ряя я не такой как все, буду юзать альтернативный клиент?
Я про кривые кастомы. И вообще весь гемор с этим связанный. Скриншот айфона показать не могу, потому что у меня его нет.
Короче ясно. Давай уже аргументами говорить а не вот это твоё
Так современные айфоны хорошее время работы выдают.
А вот мой андроид больше 4 часов экрана не тянет
Аргументами можем говорить или будем гадать на гуще?
И это даже не утилизация в 0 батареи
Живу на кастомах лет 7, вайфай не отваливается, банк работает, что я делаю не так?
Можно и жопу лопухами вытирать...Дешево и экологично.
Значки можно ) Только это никому не надо. Включил - работает. Всё, что нужно от телефона.
Все верно, за тебя все и решили, согласен так жить проще, ещё что-то тут пишете про свободу. Да рабы вы все Эпл))
Завтра обои гамно на русским флаге на экране установять автоматом, вы и это всосете)
Ток нахера это надо.
Чтобы ты принимал решения, а не за тебя, что и сделало Эпл в очередной раз. Они решают даже когда тебе интернет включить (с утра, чтобы ты начал свой день с нотификейшнов), что уж про другое говорить, лол.
То что эпл держит всю оплату и не разрешает другим сервисам доступ— я против этого, сейчас это хорошо понятно.
По дизайну я согласен с эпл, он должен был унифицирован и нельзя давать им управлять.
А уведомления и режим сна это все легко настраивается.
Люди VPN поставить не могут вон ходят как зомби просят помочь, а ты кастом, смешной программист!)
Ну вообще то как показывает яндекс именно пользователи айфонов пишут как впн установить. Не веришь? Wordstat в помощь)) "
Им как раз элементарно ))
Ты прав, но давай по порядку.
1. Кастомные прошивки — это хорошо. В свое время (2014-2017) перепробовал на Samsung и Sony. Во-первых, любая кастомная прошивка/кастомное рекавери лишает тебя гарантии, а в случае Sony затирался ключ из-за которого, к примеру, страдала камера телефона, не сильно, но в качестве теряла. Во-вторых, не ко всем мобилкам могут быть кастомные прошивки, к тому же актуально +- версии Android. В третьих, гарантируешь безопасность такой прошивки?
2. На iOS существует джейбрейк, не на все версии/устройства, но все же есть.
P.S. Если для тебя первостепенные функции — кастомизация иконок/визуала в телефоне, то я рад за тебя!
Твой п.с я могу отредактировать большим список, точто вы имеете на своём айфоне это капля в море андроида))
Множество раз слышал это удтверждение, а всеми ли этими функциями Вы пользуетесь? Я соглашусь с тем, что каких-то функций в iOS не хватает.
а ты серьезно? там завязки на ресурсы гугл даже в кастоме дохерища
В любом телефоне куча закладок, начиная от процессоров и кончая софтом, наивно думать, что кастомная прошивка вас как-то защитит.
Правда, думаю такие серьезные средства не будут светить, оставят для войны с Китаем.
Поэтому вам угрожают только дыры авторов кастома, ну помайнит телефон крипту или скинет банковскую карточку, подумаешь.
Джейлбрейк? Не, не слышал
давно неактуально)
Так неактуально, что прямо сейчас им пользуюсь, ага.
на каком айфоне?
11 Pro
Сам Android то не рубанут, а вот гугл сервисы необходимые для нормальной его работы могут. Но все равно, сейчас получается, что на Android существует побольше костылей, чтобы обеспечивать нужную функциональность и хоть какие-то альтернативы заблокированному.
У меня для тебя сюрприз ))
Сюрприз в том, что на Андроид можно поставить сторонний *Pay, который нельзя заблочить?
Именно, читал, что на дроне, нфц может использовать стороннее приложение, в отличие от яблока, но поправьте, если херню сморозил, сам я пользователь греховного плода.
Прощай удобство, хотя, на фоне всего текущего это такая мелочь, что можно и не обращать внимание.
Никогда не понимал тех людей которые пользуются апаратами от Эпл. В один щелчек ваш аппарат можно заблокировать и все, просто кирпич, ниче не сделаешь. Платитие постоянно за 100500 переходников, компания просто сделает максимально содрать больше денег. Все больше и больше убеждаюсь в том что андррпд все таки для пользы людям делают а Эпл максимально содрать денег. Если все анлромд телефоны заблокируют просто можно кастом поставить ил просто тупо перепоолить и все будет работать в тут кирпич с эплом. Нисколько не удивлюсь если Эпл заблокирует аппараты заявив что это страна несёт угрозу США.
При желании отключат гугл сервисы, пуши, ту же привязку карт и придётся такими костылями пользоваться, что телефон не в радость будет.
Huawei же живут. И пуши есть и все все все. Ни одного гугл сервиса.
Ну вот я повелся на "удобство". В итоге все удобство это бесконечное хождение по граблям начиная с того что контакты импортируются без фото, заканчивая icloud который не может поменять название папки и сихронизировать везде.
Тут дело даже не в санкциях и блокировках эпла. В целом iphone если им пользоваться не просто звонить/скролить инсту очень плохо работающий в базовых ситуациях.
Сочувствую, как же тебя угораздило приобрести айфон.
Ведь столько людей в мире мучаются с ним ежедневно, продажи стоят, настолько он неудобный, а ты зачем-то повёлся.
Неужели ты и дальше будешь с ним мучаться? Храбрец.
Гапс то ты конечно переломишь. Удачки.
Катали на Huawei и над окгих накатать не проблема. Темболее кастомы есть
Peace door ball
На 4pda есть прям статья что с определенной прошивки гапсы всё. Не даются.
Если память не изменяет, Google ещё год или два назад прямо заявляла, что начинает блочить свои приложения, если они установлены нелегально на кастомные прошивки. Это лишь вопрос времени и желания.
Ты умеешь только предполагать я так понимаю? Никогда не пользовался анлрлида и что-то там слышал и сделал выводы. Спасибо, я за свободные действия, а вам даже не разрешено значки менять, живёте стадно шаблоном мире. Вам указали вот такой шрифт, рроглати иж иви дальше.
Значки поменять. Шрифт. Кастомизация. Революция.
Никогда не понимал тех людей которые пользуются апаратами от Эпл
Так вы и не пытались, судя по вашим комментариям.
Все больше и больше убеждаюсь в том что андррпд все таки для пользы людям делают
Давно так не смеялся.
Если все анлромд телефоны заблокируют просто можно кастом поставить ил просто тупо перепоолить и все будет работать
Ну да, ну да. Загрузчики ведь не блокируются производителями, а блобы любых драйверов лежат в свободном доступе. И Google не может проверить, на чём и где стоят их приложения, и просто игнорировать запросы к API, если потребуется, ага.
Это как самсунг блокировал функции в своих телевизорах?
Просто признай, что нищеброд и не будем продолжать)
Хнык
Samsung Pay и Mir Pay работают с картами "Мир" в штатном режиме, сообщил Сбербанк)))
Так что заткнись, и прими то, что тебе сказали)
То, что мы видим, не всегда является тем, что есть на самом деле. А на самом деле, у Apple сложности с выводом выручки. Курс еще вырос, экономика другая получается.
Тк техника еще продается, то это избирательное отключение обосновано просто экономикой.
Время придёт, захотят включиться назад.
Все айфон на полку и больше покупать apple не буду
Держи в курсе друг
А мы и не продаем.
Вернулся почти на шесть лет назад. Когда начал пользоваться пеем
Заголовок для CNN:
Apple banned the World
Да уже просто превратите все в кирпич олним разом и дело с концом
Тогда в местных призывных выстроится очередь, длиной в мир с желающими, попасть в асашай на Рогозинском батуте, нести в клятую демократию русский мир штык-лопатами
Парни , кто знает , unipay будет работать , по такому же принципу .
Да, пока apple и их не забанит, что скорее всего не случится.
Romario, Вы такую карту сделали , себе , может посоветуете )
Пока не делал, но есть список у них на сайте банков, которые могут работать с ним. Совсем другой вопрос, что сейчас это стоит дороже обычного и Китай не очень рад нас принимать.
А в россии есть терминалы, которые принимают UnionPay?
Ну скорее всего банки, которые выпускают карточки умеют их у себя в банкоматах принимать. Про остальных не скажу.
А смысл, в ApplePay ее все равно не добавить, если только в каких-то иностранных интернет-магазинах получится оплачивать.
Очень жаль.
придется вкладывать карту в чехол) ожидаемо на самом деле, странно что целый месяц спустя только отключили
Благо не купил 13 pro max, теперь точно уже не куплю. Смысла не вижу переплачивать за функционал которого нет. Куплю андроид последний и будет счастье.
Последний андроид в стране?)
с 22 мар 2020
а отдельного приложения Mir Pay для iOS нет? или эппл запрещает сторонние платёжные приложения, как когда-то не разрешали альтернативную клавиатуру? я просто не в курсе, интересно
Доступа к NFC нет.
печаль. у меня на андроиде Mir Pay как отдельное приложение проводит платеж каким-то образом быстрее срабатывая, чем стоковый Google Pay родной.
Конец миру?
Чудесный новый Мир...пей