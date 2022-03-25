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Финансы
Силовой пистолет

Apple подтвердила отключение поддержки карт «Мир» в Apple Pay Статьи редакции

Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.

5583 просмотров

С 24 марта Apple запретила подлючение новых карт «Мир» к Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира»), пишут РБК и «РИА Новости».

Американская компания уведомила НСПК о пристановке поддержки карт. Один из редакторов vc.ru также получил сообщение о том, что уже добавленная карта больше не работает с Apple Pay.

Скриншот vc.ru

То, что карты «Мир» перестали привязываться к Apple Pay, 24 марта заметили пользователи. Уже привязанными картами можно было расплатиться как обычно.

С Apple Pay также не работают карты Visa и Mastercard: в начале марта они объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные в стране карты этих платёжных систем продолжают работать на её территории, но ими нельзя расплатиться за границей, в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay или Google Pay.

Samsung Pay и Mir Pay работают с картами «Мир» как обычно, сообщили «РИА Новости» в «Сбере».

#новость #apple #мир

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139 комментариев
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Comrad27

Интересно, можно ли в таком случае вернуть телефон обратно в магазин, ссылаясь на то, что заявленный производителем функционал (покупка контента, привязка карт и прочее) не работают?
Понимаю, что по сути этот ход не имеет практического смысла, но интересует именно законная сторона вопроса.

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Я не программист, но

В цивилизованных странах все по прежнему работает.

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Comrad27

Ты не будешь обращаться в полицию, если тебя ограбят потому что "в цивилизованных странах не грабят"?

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Евгений Кузовкин

Мне ещё сказал один релокнувшийся, что там не принято врать и обманывать :)

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user_90123129312

Читая подобные высеры, в очередной раз понимаю, что санкции нужны, может обучитесь чему-то.

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qwerty

Можно список цивилизованных стран?

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Я не программист, но

Там еще Rasha в списке, не успели обновить.
https://support.apple.com/en-us/HT207957

Countries and regions that support Apple Pay
Apple Pay offers an easy, secure, and private way to pay on iPhone, iPad, Apple Watch, and Mac.
support.apple.com
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Майк Найт

Нормально слова пиши.

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Andrey Vinokurov

Зачем, он же бот...

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ManAtArms

то есть брякнул, облажался, но пусть будет?

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Вадим Юхтин

Можно маму попросить родить меня обратно? Родила меня в какой-то бракованной стране

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Наталья Уварова

Родила не в бракованной стране, а бракованного тебя

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Алексей Дымов

очень точно

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Dancing Astronaut

Вы лишь подтверждаете его вывод

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Искандер Гарифуллин

Не, тут только в одну сторону работает, только нас ибут)

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Евгений Торанов

У кого производство, тот и диктует правила. Остальные ему платят. Жаль что мы это поздно осознаем, когда в РФ большая часть собственных заводов и тп умело разрушены.

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Веб Инструменты

Они умело не построены. Чтобы что-то разрушить необходимо сначала что-то построить.

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Леонид Гнездилов

+100500))

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unknown

В спецификации аппарата не были заявлены конкретные карты, которые можно добавить. Сам Apple Pay не прекращает работать, изменяется набор поддерживаемых карт и банков. В iPhone с российской локалью все еще можно добавлять поддерживаемые карты.

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Юрий Б.

А какие Карты поддерживаемые?

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Павел Макров

Мастекард, виза, выпущенные не в России

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Таня С

Кстати да. Вернуть и пусть отдаютбабки по текущей цене.

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Philip Poteryahin

Скиньте сюда номер карты, дату окончания и cvc код, попробуем сделать возврат Вам!

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Evgeni Golovin

уже прецеденты пошли по судебным искам, ждем https://www.kommersant.ru/doc/5268847

Смартфон платежом красен
В Ижевске подали иск в суд с требованием вернуть Apple Pay
www.kommersant.ru
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Murat Oshroev

Ижевск? Где это вообще? Там хоть дороги есть?

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Denis Bystruev

Там, куда мы едем, дороги не нужны.

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Ярослав

NFC работает, так что не прокатит

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Murat Oshroev

Возвращайте. Ещё подайте в суд

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Grandzlo

Очень правильно сказал.

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Павел Макров

В альтернативной реальности если бы суды у нас были независимые, то нельзя было бы вернуть в магазин.

Работоспособность устройства не изменилась, компонент работает, ты можешь им воспользоваться. Но для этого тебе нужна карта, которая поддерживается.

Такой карты в России нет, нужно открывать за границей.

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madkliq

идите пробуйте, вам вернут 60 тыр,

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Aleksandr

Вообще жаль. Было удобно ходить без кошелька с картами и без нала. Даже пришлось потратить время, чтобы дома его найти.

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Любой бас

Теперь стал понятен смысл этой штуковины🙂

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Oleg Solovev

лучше под чехол телефона, удобно. но когда карт несколько, то фейл(

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Павел

Не совсем. Начиная с 12-го айфона там магниты, держать карты рядом с которыми — плохая идея.

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ManAtArms

То чувство, когда рад, что у тебя 8ка до сих пор

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Таня С

Они вот серьезно думают, что если отключить Эпл Пей, то люди перестанут пить смузи и пойдут свергать Стратега? Пздц у них разведка и аналитика страдают.

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Управляющий Орзэмэс

Вода камень точит

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Timur Abbasov

Это же не единственный смысл санкций. В первую очередь, финансовая изоляция

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Igor Star

Можно выкину свой айфон?

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Ivan Kolyhalov

Можно. Где будешь выбрасывать? Адрес плз.

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Igor Star
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Герман Воронов

Друг, подавай в суд на продавца, он тебе под видом айфона самсунг подсунул ))

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Тимур Петров

Судя по гифке, адрес ул. Пушкина дом Колотушкина

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Я не программист, но

Конечно выкинь, вообще все иностранное.
Лапти, йотафон и дядя ваня - вот что ожидает всех россиян в будущем.

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Igor Star

Не всех, только патриотов.

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Pablo

Тут скорее пугает сам факт. Сегодня Apple Pay, завтра iCloud и AppStore, послезавтра дружно получим «сбой активации устройства»?

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Вадим Парамонов

Обязательно получим, Стив походу крутится так, что вот-вот станет буровой установкой, наблюдая за всем происходящим с его детищем…

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Александр Ильиных

Huawei заходит в чат

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Любой бас

И сразу выходит

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Александр Ильиных

а что не так то? Он в отличии от яблока хотя бы работает

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Илья Чирков

Ну да, у айфона же только одна функция - Apple Pay

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Александр Ильиных

а нафига он нужен если у него не работает функция которая работает в китайфонах?

Ну вот я счастливый (нет) владелец 13pro. Как-то убого выглядит что на устройстве в единовременном порядке отключают функции.

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Илья Чирков

Так меняйте на хуавей, какие проблемы. Не забудьте написать в твиттере, что вы ОТМЕНЯЕТЕ эппл, не будучи способным сложить 2+2 и понять, что эппл лишь заложники ситуации

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Александр Ильиных

Так и меняем, новость то про то что западный мир который так чтит демократические ценности размахивает булавой похлеще царя

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Илья Чирков

Сколько человек погибло из-за удаления мира из эппл пей?

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Любой бас

Я не смог купить сегодня утром кофе и чуть не погиб.

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ManAtArms

а я смог, ха!

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Philip Poteryahin

Не мешайте Александру сравнивать сметану и шарф!

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Roman Gushchin

Если у вас карта сбера, то подключите sberpay и поставьте виджет на главный экран для удобства. Не знаю можно ли на ios это сделать т.к. пользуюсь android. Но полагаю, что такой функционал должен быть.

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Глеб Шмаков

У устройств apple нет альтернативы apple pay. И не может быть на текущий момент.

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Roman Gushchin

Печально. Спасибо за информацию.

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Глеб Шмаков

Кстати карты visa и mastercard на андроиде через sberpay работают прямо очень через раз. По возможности лучше выпустить карту мир и привязать ее в Mir Pay, он прям вообще прекрасно работает, по крайней мере за все время всего один раз в KFC не прошла оплата.

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Qwerty54321

Apple Pay не настолько критично как остальные функции

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Александр Антонов

Подумав, еще раз заходит

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Дима Анонимный

Самое смешное, что по вершкам новостей и понимания ситуации, отключать от Pay карты МИР у них нет необходимости, это исключительная самодеятельность и флюгерность

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Олег Бринц

Согласен, вынуждают только отключить банки на которые распространяются санкции. Например я пользуюсь картой МИР от Тинькофф, он пока не под санкциями. Зачем блокировать? Ранее всегда радел за Эппл и пользовался почти всеми их продуктами, сейчас уже есть мысли перейти на ненавистный андроид.. По поводу макбука на М1 тоже рассматриваю варианты перехода на какой нить хуавэй и хонор. Просто по тому как не хочется проснутся однажды и осознать что гаждеты на пол мульта твои, всего лишь красивый металл с микросхемами.

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Ivan Habl

Вот это они нагадили! Пиндосы одним словом. Переходим дружно на андроид.

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Artyom

Браза, тебе и Android могут, при желании, рубануть.

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Руслан Абушаев

Ахахах. Ты серьёзно? Анлромд тебе не Эпл. Там кастом поставил и живи дальше спокойно а Эпл ты даже значки не можешь поменять или шрифт.) о кастом вообще промолчу

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Alexandre Lebedev

Хвала Apple, что там нельзя поменять значки и шрифт(!). От комик санса и кастомизированных значков у некоторых андройд-юзеров ничего кроме рвотного рефлекса не возникает.

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RomanistHere

т.е. челы сами меняют себе значки на кастомные и потом их от этого рвёт. А эпл молодцы что не разрешают это делать. Я правильно понял смысл комментария?

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Руслан Абушаев

Это ты так оправшываешь то что тебя поставили перед фактом? И решили все за тебя. А ну если тебе так удобно то окей. Я за то где можно свободно выбирать что по душе а не вот так, мы сказали только такой шрифт, заткнись и пользуйся. Ну ты конечно и это будет оправдывать.

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Alexandre Lebedev

Оправдываясь? Не думаю. Я пользовался самсунгом, пользовался нокией с чистым андройдом и точно также не менял шрифты и иконки, а пользовался тем, что предлагает компания, как она и задумывала.

Я считаю, что любая кастомизация=колхоз. Сотни людей работают над шрифтами и иконками, над целостным ощущением от системы, на это тратятся колоссальные ресурсы.

А все эти сторонние шрифты, цветастые иконки... это как в памятник архитектуры влепить дешманский стеклопакет. Или на здание Захи Хадид налепить рекламных банеров и логотип Пятёрочки.

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Руслан Абушаев

Ну говорю же будешь оправдывать как сможешь.. Речь не о банеоах пятёрки)) речь о выборе) колхоз это когда ты хочешь в клуб а в колхозе максиму это только бутка Тёти Маши где колу можно купить) =

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Comrad27

Живи спокойно на кастоме и 4pda где "пацаны, а чего на этой прошивке вай фай отваливается? А чего банковские приложения не работают? А чего какой то жор батареи, у всех так?"

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Руслан Абушаев

О каком ты жоре? Ты андроидом когда пользовался то? 7 часов экрана покажи мне на айфоне такое

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Comrad27

Я про кривые кастомы. И вообще весь гемор с этим связанный. Скриншот айфона показать не могу, потому что у меня его нет.

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Руслан Абушаев

Короче ясно. Давай уже аргументами говорить а не вот это твоё

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Тимур Петров

Какие функции используете в nekogram, которых нет в телеге? Есть смысл устанавливать?

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Руслан Абушаев

Лучше тебе в инете глянуть разницу или на ютубе) расписывать долго просто да и не вспомню уже разницу )))

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Тимур Петров

Я к тому, что вы пользуетесь всеми эти модификациями или просто ряя я не такой как все, буду юзать альтернативный клиент?

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Qwerty54321

Так современные айфоны хорошее время работы выдают.

А вот мой андроид больше 4 часов экрана не тянет

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Руслан Абушаев

Аргументами можем говорить или будем гадать на гуще?

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Дмитрий Айстражник

Значки можно ) Только это никому не надо. Включил - работает. Всё, что нужно от телефона.

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Руслан Абушаев

Завтра обои гамно на русским флаге на экране установять автоматом, вы и это всосете)

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Руслан Абушаев

Все верно, за тебя все и решили, согласен так жить проще, ещё что-то тут пишете про свободу. Да рабы вы все Эпл))

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Джона уик

Ток нахера это надо.

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RomanistHere

Чтобы ты принимал решения, а не за тебя, что и сделало Эпл в очередной раз. Они решают даже когда тебе интернет включить (с утра, чтобы ты начал свой день с нотификейшнов), что уж про другое говорить, лол.

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Джона уик

То что эпл держит всю оплату и не разрешает другим сервисам доступ— я против этого, сейчас это хорошо понятно.
По дизайну я согласен с эпл, он должен был унифицирован и нельзя давать им управлять.
А уведомления и режим сна это все легко настраивается.

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Philip Poteryahin

Люди VPN поставить не могут вон ходят как зомби просят помочь, а ты кастом, смешной программист!)

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Руслан Абушаев

Ну вообще то как показывает яндекс именно пользователи айфонов пишут как впн установить. Не веришь? Wordstat в помощь)) "

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Philip Poteryahin

Им как раз элементарно ))

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Илья Чирков

Джейлбрейк? Не, не слышал

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Artyom

Ты прав, но давай по порядку.
1. Кастомные прошивки — это хорошо. В свое время (2014-2017) перепробовал на Samsung и Sony. Во-первых, любая кастомная прошивка/кастомное рекавери лишает тебя гарантии, а в случае Sony затирался ключ из-за которого, к примеру, страдала камера телефона, не сильно, но в качестве теряла. Во-вторых, не ко всем мобилкам могут быть кастомные прошивки, к тому же актуально +- версии Android. В третьих, гарантируешь безопасность такой прошивки?

2. На iOS существует джейбрейк, не на все версии/устройства, но все же есть.

P.S. Если для тебя первостепенные функции — кастомизация иконок/визуала в телефоне, то я рад за тебя!

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Руслан Абушаев

Твой п.с я могу отредактировать большим список, точто вы имеете на своём айфоне это капля в море андроида))

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ManAtArms

а ты серьезно? там завязки на ресурсы гугл даже в кастоме дохерища

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Максим Ларькин

Сам Android то не рубанут, а вот гугл сервисы необходимые для нормальной его работы могут. Но все равно, сейчас получается, что на Android существует побольше костылей, чтобы обеспечивать нужную функциональность и хоть какие-то альтернативы заблокированному.

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Управляющий Орзэмэс

У меня для тебя сюрприз ))

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Konstantin Timokhin

Сюрприз в том, что на Андроид можно поставить сторонний *Pay, который нельзя заблочить?

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Вадим Парамонов

Именно, читал, что на дроне, нфц может использовать стороннее приложение, в отличие от яблока, но поправьте, если херню сморозил, сам я пользователь греховного плода.

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OKA ABK

Хнык

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Руслан Абушаев

Samsung Pay и Mir Pay работают с картами "Мир" в штатном режиме, сообщил Сбербанк)))
Так что заткнись, и прими то, что тебе сказали)

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Руслан Абушаев

Никогда не понимал тех людей которые пользуются апаратами от Эпл. В один щелчек ваш аппарат можно заблокировать и все, просто кирпич, ниче не сделаешь. Платитие постоянно за 100500 переходников, компания просто сделает максимально содрать больше денег. Все больше и больше убеждаюсь в том что андррпд все таки для пользы людям делают а Эпл максимально содрать денег. Если все анлромд телефоны заблокируют просто можно кастом поставить ил просто тупо перепоолить и все будет работать в тут кирпич с эплом. Нисколько не удивлюсь если Эпл заблокирует аппараты заявив что это страна несёт угрозу США.

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Comrad27

При желании отключат гугл сервисы, пуши, ту же привязку карт и придётся такими костылями пользоваться, что телефон не в радость будет.

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Влад Борщ

Huawei же живут. И пуши есть и все все все. Ни одного гугл сервиса.

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Romario

Гапс то ты конечно переломишь. Удачки.

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Руслан Абушаев

Катали на Huawei и над окгих накатать не проблема. Темболее кастомы есть

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Romario

Peace door ball
На 4pda есть прям статья что с определенной прошивки гапсы всё. Не даются.

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Павел

Если память не изменяет, Google ещё год или два назад прямо заявляла, что начинает блочить свои приложения, если они установлены нелегально на кастомные прошивки. Это лишь вопрос времени и желания.

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Руслан Абушаев

Ты умеешь только предполагать я так понимаю? Никогда не пользовался анлрлида и что-то там слышал и сделал выводы. Спасибо, я за свободные действия, а вам даже не разрешено значки менять, живёте стадно шаблоном мире. Вам указали вот такой шрифт, рроглати иж иви дальше.

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Александр Ильиных

Ну вот я повелся на "удобство". В итоге все удобство это бесконечное хождение по граблям начиная с того что контакты импортируются без фото, заканчивая icloud который не может поменять название папки и сихронизировать везде.

Тут дело даже не в санкциях и блокировках эпла. В целом iphone если им пользоваться не просто звонить/скролить инсту очень плохо работающий в базовых ситуациях.

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Управляющий Орзэмэс

Сочувствую, как же тебя угораздило приобрести айфон.
Ведь столько людей в мире мучаются с ним ежедневно, продажи стоят, настолько он неудобный, а ты зачем-то повёлся.

Неужели ты и дальше будешь с ним мучаться? Храбрец.

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Павел

Никогда не понимал тех людей которые пользуются апаратами от Эпл
 Так вы и не пытались, судя по вашим комментариям.
Все больше и больше убеждаюсь в том что андррпд все таки для пользы людям делают
 Давно так не смеялся.
Если все анлромд телефоны заблокируют просто можно кастом поставить ил просто тупо перепоолить и все будет работать
Ну да, ну да. Загрузчики ведь не блокируются производителями, а блобы любых драйверов лежат в свободном доступе. И Google не может проверить, на чём и где стоят их приложения, и просто игнорировать запросы к API, если потребуется, ага.

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Qwerty54321

Это как самсунг блокировал функции в своих телевизорах?

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Все обо всём у дяди Леши

Все айфон на полку и больше покупать apple не буду

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Герман Воронов

Держи в курсе друг

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ukrainewartube.com

А мы и не продаем.

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Павел

Прощай удобство, хотя, на фоне всего текущего это такая мелочь, что можно и не обращать внимание.

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Гавриил Михайлов

Вернулся почти на шесть лет назад. Когда начал пользоваться пеем

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unknown

Парни , кто знает , unipay будет работать , по такому же принципу .

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Romario

Да, пока apple и их не забанит, что скорее всего не случится.

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unknown

Romario, Вы такую карту сделали , себе , может посоветуете )

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Igor Kowalski

Очень жаль.

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Тёма Temzza

придется вкладывать карту в чехол) ожидаемо на самом деле, странно что целый месяц спустя только отключили

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Любой бас

Конец миру?

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Антон Штадлер

Чудесный новый Мир...пей

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Anton Vist

Ну за публичную демонстрацию надписи «мир» на карте «мир» можно и на 15 суток уехать

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S S

Да уже просто превратите все в кирпич олним разом и дело с концом

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Вадим Парамонов

Тогда в местных призывных выстроится очередь, длиной в мир с желающими, попасть в асашай на Рогозинском батуте, нести в клятую демократию русский мир штык-лопатами

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Ирина Галимова

Надеюсь, корейцы не будут так делать

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Все обо всём у дяди Леши

Благо не купил 13 pro max, теперь точно уже не куплю. Смысла не вижу переплачивать за функционал которого нет. Куплю андроид последний и будет счастье.

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Qwerty54321

с 22 мар 2020

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Nikita Mamontov

Жопошники

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Кирилл Виноградов

Заголовок для CNN:

Apple banned the World

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Mikhail Bazhenov

О, ну это разве проблема? Ведь есть же Ayya Pay!

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Алексей Дымов

То, что мы видим, не всегда является тем, что есть на самом деле. А на самом деле, у Apple сложности с выводом выручки. Курс еще вырос, экономика другая получается.
Тк техника еще продается, то это избирательное отключение обосновано просто экономикой.
Время придёт, захотят включиться назад.

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Роман Масленников

Нужно теперь страдать? Или сдюжим как-нибудь?)

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Денис Колокольцев

а отдельного приложения Mir Pay для iOS нет? или эппл запрещает сторонние платёжные приложения, как когда-то не разрешали альтернативную клавиатуру? я просто не в курсе, интересно

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В онлайн-ритейле отзывы играют ключевую роль как для покупателей, так и для продавцов. Как показало исследование СберМегаМаркета, более 93% покупателей смотрят отзывы перед принятием решения о покупке товара. Рассказываем, почему отзывы так важны и как с ними работает СберМегаМаркет.

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Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 30: новые санкции Японии, остановка поездов «Аллегро» Статьи редакции

Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: kremlin.ru
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Qlik
Qlik помог сэкономить деньги налогоплательщиков Казахстана

Команда Datanomix.pro, партнер Qlik в Казахстане, разработала систему для аудиторов, проверяющих прозрачность госзакупок в стране.

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Carrot quest
Кейс: приносим секс-шопу 20% выручки каждый месяц

«В магазине человека встречает продавец, на сайте это делает Carrot quest. Клиент приходит на сайт покупать, поэтому здесь нам нужны инструменты, которые помогут ему эту покупку совершить»
— Сергей Комаров, «Он и Она».

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Силовой пистолет
Производители продуктов попросили Генпрокуратуру оставить логотипы Facebook и Instagram* на пачках Статьи редакции

Бизнес опасается, что от него могут потребовать изымать товары — в условиях высокого спроса и сложностей с материалами это грозит сбоем поставок.

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