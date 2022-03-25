Только на длительный срок и под «консервативную подушку», говорят аналитики. И не факт, что вложения окажутся прибыльными.

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9 марта Владимир Путин подписал закон об отмене НДС в 20% на покупку золотых слитков. Благодаря этому за неделю спрос на слитки в «Сбере» вырос в 30 раз, а на монеты — в два-три раза в банке «Открытие». Чтобы банки могли удовлетворить нужды населения на физическое золото, 15 марта ЦБ приостановил покупку драгметалла у организаций.

Ажиотаж вокруг золота связан скорее с желанием граждан приобрести хоть какой-то физический актив, чтобы защитить свои средства от инфляции, говорят эксперты. Государство же пытается успокоить население в условиях введения валютных ограничений.

Где и как купить золото

Слитки или монеты можно купить в некоторых отделениях российских банков. Например, «Сбербанк» продаёт драгоценные металлы только в трёх точках в Москве. При покупке нужны только деньги и паспорт. Вместе со слитком покупателю выдают сертификат изготовителя и кассовые документы, подтверждающие подлинность товара.

Купить золото можно также в специализированных магазинах и у частных продавцов – с меньшей наценкой, но с большим риском подделки. Слитки продаются весом от 1 грамма до 1 кг, а также от 11 до 13,3 кг. На 25 марта грамм золота в «Сбере» стоил 6739 рублей. До отмены НДС покупателю пришлось бы заплатить ещё 20%.

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Хранить золото можно хоть под подушкой, но если оно даже немного повредится, стоимость может упасть. При крупных царапинах и пятнах банк и вовсе может отказать в выкупе. Слитки и монеты можно положить в банковскую ячейку, но за этой придётся платить дополнительно. В «Сбере» самый маленький сейф обойдётся в 2640 рублей в месяц.

При продаже слитка или монет могут проблемы со спредами — разницей между ценой покупки и продажи. Банкиры продают золото намного дороже, чем сами готовы покупать: если инвестор может его приобрести за 6739 рублей, то продаст всего за 5 894 рублей. Поэтому, чтобы получить прибыль, придётся подождать, пока цены за продажу увеличится.

Но и это не всё: если инвестор продаст золото раньше трёх лет с момента покупки и получит прибыль, ему нужно будет задекларировать доход и оплатить НДФЛ — 13%. Продать выпущенные российским ЦБ монеты можно только в России, говорит эксперт Arbat Capital журналу Forbes.

Кроме покупки физического золото можно вложить деньги в металл несколькими способами:

Обезличенные металлические счета: банковский вклад, который работает так же, как и валютный․ Инвестор покупает золото и ждёт, пока стоимость актива вырастет, при продаже металла получает деньги в рублях.

Биржевое золото на Мосбирже: в основном покупают его банки, но некоторые брокеры дают доступ и частным инвесторам. Минимальный лот — 1 грамм, а цены дешевле, чем в банках. При желании можно снять со счета и физический металл.

Акции золотодобывающих компаний: не прямая инвестиция в золото. На 25 марта на Мосбирже такие купить нельзя из-за ограничений в торговле. Но можно приобрести бумаги зарубежных Newmont, Barrick Gold Corporation и Royal Gold, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

ETF и БПИФы — тоже заморожены из-за частичной приостановки торгов и невозможности правильно рассчитать стоимость пая.

Стоит ли покупать

Если власти вводят комиссию на покупку валюты, а на покупку золота отменяют НДС, то выбор актива становится всё более очевидным, отмечает профессор ВШЭ и президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. По его словам, одна из целей государства при отмене НДС состояла в том, чтобы сгладить ажиотажный спрос населения на наличные — причём не только доллары, но и рубли.

Золото защищает накопления инвестора при обесценивании традиционных валют, поскольку металлы и другие товарные активы дорожают на фоне высокой инфляции или мягкой монетарной политики, рассказывает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Через покупку золота можно защититься от падения рубля к доллару: цены на металл в мире котируются в долларах, а его рублевая цена определяется ценой в долларах с поправкой на курс, добавляет Коган.

Но с другой стороны, как и любой товарный актив, золото может сильно упасть в цене или находиться в стагнации.

Например, в сентябре 2011 года его стоимость достигла исторического максимума, а потом упала на 45%. К рекордным ценам драгметалл вернулся лишь спустя девять лет — в 2020 году, отмечает Бабин.

Цена на золото может уйти не туда, куда хотелось бы его покупателю, соглашается аналитик «Финама» Александр Потавин. Например, в марте она выросла до $2000 за счёт геополитических рисков и высокой инфляции. Но когда эти факторы пойдут на спад, очевидно, что спрос на драгметалл снизится — и цена тоже.

Эксперты соглашаются, что золото не стоит воспринимать как краткосрочное вложение — цены между покупкой и продажей даже в один и тот же день сильно различаются, значит, инвестор уже уходит в минус при покупке, отмечает Кожухова. Бежать за золотом имеет смысл в расчете на инвестиции сроком на несколько лет, которые могут помочь сохранить вложения в случае дальнейшего обесценивания рубля и разгара экономического кризиса.

Но не факт, что вложения окажутся прибыльными, добавляет эксперт. Выгодно покупать, когда есть четкое понимание того, что рубль и дальше будет слабеть против доллара, плюс к этому, само золото на мировом рынке будет дорожать, отмечает Потавин. То есть просто купить на определенную часть портфеля, которую нужно отводить под «консервативную подушку», добавляет Михаил Морозов, руководитель отдела развития продуктов и сервисов «Атона».

Купить физическое золото на небольшие средства вряд ли получится: ажиотажный спрос привел к недостатку даже крупных слитков в банках, рассказала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Золотые монеты могут быть доступнее — но и тут зависит от их эксклюзивности.