Cтоит ли инвестировать в золото после отмены НДС и как это делать Статьи редакции
Только на длительный срок и под «консервативную подушку», говорят аналитики. И не факт, что вложения окажутся прибыльными.
9 марта Владимир Путин подписал закон об отмене НДС в 20% на покупку золотых слитков. Благодаря этому за неделю спрос на слитки в «Сбере» вырос в 30 раз, а на монеты — в два-три раза в банке «Открытие». Чтобы банки могли удовлетворить нужды населения на физическое золото, 15 марта ЦБ приостановил покупку драгметалла у организаций.
Ажиотаж вокруг золота связан скорее с желанием граждан приобрести хоть какой-то физический актив, чтобы защитить свои средства от инфляции, говорят эксперты. Государство же пытается успокоить население в условиях введения валютных ограничений.
Где и как купить золото
Слитки или монеты можно купить в некоторых отделениях российских банков. Например, «Сбербанк» продаёт драгоценные металлы только в трёх точках в Москве. При покупке нужны только деньги и паспорт. Вместе со слитком покупателю выдают сертификат изготовителя и кассовые документы, подтверждающие подлинность товара.
Купить золото можно также в специализированных магазинах и у частных продавцов – с меньшей наценкой, но с большим риском подделки. Слитки продаются весом от 1 грамма до 1 кг, а также от 11 до 13,3 кг. На 25 марта грамм золота в «Сбере» стоил 6739 рублей. До отмены НДС покупателю пришлось бы заплатить ещё 20%.
Хранить золото можно хоть под подушкой, но если оно даже немного повредится, стоимость может упасть. При крупных царапинах и пятнах банк и вовсе может отказать в выкупе. Слитки и монеты можно положить в банковскую ячейку, но за этой придётся платить дополнительно. В «Сбере» самый маленький сейф обойдётся в 2640 рублей в месяц.
При продаже слитка или монет могут проблемы со спредами — разницей между ценой покупки и продажи. Банкиры продают золото намного дороже, чем сами готовы покупать: если инвестор может его приобрести за 6739 рублей, то продаст всего за 5 894 рублей. Поэтому, чтобы получить прибыль, придётся подождать, пока цены за продажу увеличится.
Но и это не всё: если инвестор продаст золото раньше трёх лет с момента покупки и получит прибыль, ему нужно будет задекларировать доход и оплатить НДФЛ — 13%. Продать выпущенные российским ЦБ монеты можно только в России, говорит эксперт Arbat Capital журналу Forbes.
Кроме покупки физического золото можно вложить деньги в металл несколькими способами:
- Обезличенные металлические счета: банковский вклад, который работает так же, как и валютный․ Инвестор покупает золото и ждёт, пока стоимость актива вырастет, при продаже металла получает деньги в рублях.
- Биржевое золото на Мосбирже: в основном покупают его банки, но некоторые брокеры дают доступ и частным инвесторам. Минимальный лот — 1 грамм, а цены дешевле, чем в банках. При желании можно снять со счета и физический металл.
- Акции золотодобывающих компаний: не прямая инвестиция в золото. На 25 марта на Мосбирже такие купить нельзя из-за ограничений в торговле. Но можно приобрести бумаги зарубежных Newmont, Barrick Gold Corporation и Royal Gold, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже.
- ETF и БПИФы — тоже заморожены из-за частичной приостановки торгов и невозможности правильно рассчитать стоимость пая.
Стоит ли покупать
Если власти вводят комиссию на покупку валюты, а на покупку золота отменяют НДС, то выбор актива становится всё более очевидным, отмечает профессор ВШЭ и президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. По его словам, одна из целей государства при отмене НДС состояла в том, чтобы сгладить ажиотажный спрос населения на наличные — причём не только доллары, но и рубли.
Золото защищает накопления инвестора при обесценивании традиционных валют, поскольку металлы и другие товарные активы дорожают на фоне высокой инфляции или мягкой монетарной политики, рассказывает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Через покупку золота можно защититься от падения рубля к доллару: цены на металл в мире котируются в долларах, а его рублевая цена определяется ценой в долларах с поправкой на курс, добавляет Коган.
Но с другой стороны, как и любой товарный актив, золото может сильно упасть в цене или находиться в стагнации.
Цена на золото может уйти не туда, куда хотелось бы его покупателю, соглашается аналитик «Финама» Александр Потавин. Например, в марте она выросла до $2000 за счёт геополитических рисков и высокой инфляции. Но когда эти факторы пойдут на спад, очевидно, что спрос на драгметалл снизится — и цена тоже.
Эксперты соглашаются, что золото не стоит воспринимать как краткосрочное вложение — цены между покупкой и продажей даже в один и тот же день сильно различаются, значит, инвестор уже уходит в минус при покупке, отмечает Кожухова. Бежать за золотом имеет смысл в расчете на инвестиции сроком на несколько лет, которые могут помочь сохранить вложения в случае дальнейшего обесценивания рубля и разгара экономического кризиса.
Но не факт, что вложения окажутся прибыльными, добавляет эксперт. Выгодно покупать, когда есть четкое понимание того, что рубль и дальше будет слабеть против доллара, плюс к этому, само золото на мировом рынке будет дорожать, отмечает Потавин. То есть просто купить на определенную часть портфеля, которую нужно отводить под «консервативную подушку», добавляет Михаил Морозов, руководитель отдела развития продуктов и сервисов «Атона».
Купить физическое золото на небольшие средства вряд ли получится: ажиотажный спрос привел к недостатку даже крупных слитков в банках, рассказала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Золотые монеты могут быть доступнее — но и тут зависит от их эксклюзивности.
Акции же золотодобытчиков, а также любые деривативы на золото — ETF — являются всего лишь финансовыми инструментами и несут на себе все геополитические риски, предупреждает Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-Банка». Для небольших сумм подойдут БПИФ и физическое золото на Московской бирже, заключает Морозов.
А также ТРИЗ и другие методологии, которые помогут генерировать идеи вне зависимости от вдохновения, в новом дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.
Доставка останется в отдельных приложениях — «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Много лосося».
Каждый из HR-департамента сейчас имеет дело с огромным количеством проблем (хорошо, задач) и думает, как со всем этим быть. Релокация команды. Тревожное состояние сотрудников. Сокращение бюджета. Или даже сокращение кадров и зарплат — трудно выбрать что-то одно. Дайте десять.
Два года назад OTUS выпустил онлайн-курс «JavaScript Developer. Basic». Наши преподаватели его постоянно улучшали. Несмотря на это, многие сталкиваются с трудностями в обучении. Если хотите записаться на этот курс и беспрепятственно дойти до конца, прочтите советы тех, кто уже вступил на этот путь.
Из-за блокировок соцсетей в последние недели народ массово ломится в телеграм. Ежедневная посещаемость только за первые десять дней выросла в 1,5 раза, достигнув 45 млн человек. Теперь уже просто не получится игнорировать этот канал. Рынок рекламы в телеге и так вырос на 70% за прошлый год, но сейчас, похоже, будет еще жарче. Но вот для тех, кто…
Собираем новости и события тридцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Уже привязанные карты перестанут работать в течение нескольких дней.
Там законопроект хотят предложить, который усложнит выезд для айтишников, об этом новость будет или это маловероятно?
пока до думы не доберётся, от этого документа никакого толка
Спасибо за отличный факт-чекинг (или как это называется) :D
Мистер, это распространение фэйков называется.
Это если мягко.
Пожалуйтесь на пресс-службу компании Конкорд =)
Я не от них узнал) посев паники в обществе через распространение фэйков это элемент инфовойны против общества.
А какой посев паники и распространение, если я просто спросил, по сути, имеет ли это силу или дичь?
Тут Минцифры сообщает, что они категорически против. Не что это фейк, а что они против. Против чего тогда?
https://tass.ru/ekonomika/14184539