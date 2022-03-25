Как перенести свой eCom-бизнес из других платформ во ВКонтакте

Бизнесы переносят аккаунты с других платформ, чтобы не потерять аудиторию, но в спешке упускают важные моменты или вообще не знают о некоторых деталях (например, что фото товаров можно конвертировать сразу в карточки), потому что раньше с VK не работали. Рассказываем, как правильно «переехать» и какие особенности рекламы ВКонтакте важно учесть.