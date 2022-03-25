Оливер Хьюз и Павел Фёдоров выйдут из совета директоров TCS Group и переедут жить в ОАЭ Статьи редакции
В ближайшее время компания объявит о назначении трёх новых директоров.
- Информация об изменении совета директоров головной компании «Тинькофф банка» опубликовано на сайте Лондонской биржи.
- Оливер Хьюз, Павел Фёдоров и Мария Гордон выйдут из совета директоров группы 31 марта.
- Это «часть продолжающейся широкой реорганизации», Хьюз и Фёдоров переедут в ОАЭ на постоянное место жительства в марте 2022 года.
- Часть управленческой команды группы, которая занимается международными операциями, уже работает на Кипре и в Юго-Восточной Азии, указано в сообщении.
- Перестановки касаются не руководства банка, а директоров холдинговой структуры на Кипре, пояснили РБК в «Тинькофф банке». «Вся менеджерская команда банка сфокусирована на развитии бизнеса, в том числе международных и новых проектов», — пояснили в компании.
- Хьюз стал исполнительным директором в совете TCS Group в марте 2021 года. Он занимался «совершенствованием корпоративного управления и обеспечением роста группы». Фёдоров присоединился к топ-менеджменту в декабре 2021 года, компания планировала выйти на международные рынки. До этого он работал в «Роснефти».
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Решили строить Международный банк а не российский. И правильно.
Неправильно ты, дядя Фёдор, строишь международный банк. Ты его строишь в России, а надо валить, пока вслед за айтишниками выезд не закрыли.
Откуда у Оливера деньги?
Блокировки последних недель
Блокировки чего? Очевидно, что следующей целью санкций будет ТКС и его дочки. По проектам группы уже бьют санкции. Например, по ВивидМани
Мне кажется вы балабол, немного
А мне не кажется, что твое понимание проблемы примерно на 0
Какой проблемы? Если бы не отключение Мир в apple pay и систем visa/mc - клиенты тинька вообще бы не почувствовали санкций. У тинька не удаляют приложения из сторов, у него не блокируют свифт, у него нет ни одной санкции во отношение самого банка или топ менеджмента. Хоть один пруф будет или так и продолжите «ронять планету» своей паникой?
Пруф чего? Против основного акционера ввели санкции. Подумай, что будет следующей целью. Против Альфа-банка тоже не сразу ввели санкции.
А то что у Вивид Мани проблемы с денежными потоками хорошо видно на динамике скачиваний аппа в сторах той же Германии. Посмотрите как изменилась доля загрузок относительно конкурентов n26 и Revolut после 24 февраля и начала введения санкций. То же самое касается, например, Yango от Яндекса. У них денег тупо нет даже на маркетинг
Получается если условный Тиньков станет основным акционером условного Bank of America, то и этот банк попадёт под санкции?
PS против него ввели санкции только UK. Они касаются его счетов и права пришвартовывать свою яхту. Штаты на него не рыпаются
Ну и?
Проект аффилирован с владельцем из России, против РФ сейчас работает кэнселинг. При чем тут санкции?
Да просто был топ менеджером одного из самых прибыльных и больших банков в стране, с доходами в несколько десятков миллиардов рублей в год, роследние годы. А так больше не откуда конечно.
А до Тинькоффа он был директором по региональному развитию в России компании VISA International.
Читали сегодня откровения Авена? Есть такой топ-менеджер одного из крупнейших и успешных банков страны
Конечно читал, но Оливер то не из этой кагорты и против него ни чего не вводили.
Так что на счёт денег, где он из брать будет, когда введут санкции против ТКС? А их введут
Ты чего такой истеричный ? Он не дурак и 100% выводил деньги частично на счета в Лондоне и Кипре.
Он не дурак вкладывать свои деньги в проекты ТКС в текущих условиях.
А я и не говорил про бизнесы ТКС. На старость он уже себе точно заработал. Дуров в Дубае, поделится деньгами на бизнес )
А я говорил про Оливера только в контексте его проектов в группе ТКС
Ок, принято. Думаю это для Оливера такой момент задуматься о дальнейших планах. У него много перспектив, в отличии от нас, в этом гетто теперь изолированном.
Умный и талантливый человек никогда не потеряется, везде может строить и добиться успеха. К сожалению таких людей не берегут. У нас в моде воры пявки.
Они опоздали
Мдаааа, Тинькофф потихоньку RIP
Вот так и разваливается потихоньку весь российский бизнес
Ты ведь совсем не понимаешь, о чем говоришь, да?
А ты понимаешь?
А ты?
Да
Правильно было ответить - "А ты?"
Не хочется тред превращать в вольер с приматами 😂
😂 ха )))))))))
😹🤙
Нет ты
Пизда
Сергей Какашин )))))))))))))))
Не рифмуется
А я?
Головка хуя
Еееее
Да с чего бы, они наоборот активно наращивают команду и уходят на зарубежеые рынки, что бы невелировать риски в россии
А кто виноват?
Оливер и Павел:
Инвестиционный климат в РФ просто прекрасный… интересно хоть один экспат останется в совете директоров топ-100 компаний?
Вместо британских лордов будут приезжать казахи и узбеки с бесплатным MBA, полученным в бизнес-молодости 😁
Жить Хьюз и Федоров вместе будут?
Раз вместе уехали
В одном коливинге с Авеном)
Ну вот и все, ребята.
Ну, надеюсь что эти перестановки не зажмут клиентов Тинькофф банка еще сильнее.
А то гайки закручивают последнее время (еще до всех событий начали)
Бегите, ребята. Поживите там за всех нас. Хоть кто-то спасётся.
Прощай, немытая Россия.
🤣🤣🤣 автор Михаил Лермонтов.
На самом деле не Лермонтов
А кто по вашему?
Дмитрий Минаев?
Михаил Лермонтов
Прощай, немытая Россия…
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
1841 г.
Гениально!!!
От оно чё
Будем посмотреть
Наверное избегают санкции, предупредили оттуда)
Пожизненная ссылка в Монте Карло.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10963560
вот и побежали
не, это как я понял банкротам и тп
Эта норма чтобы руководители разорившихся банков дожидались тут, пока проходит проверка и решается — есть их вина в падении бака или нет.
В крипту пойдут )
Хоть у кого-то нормальная жизнь будет.
Все остальные сотрудники тинькофф сейчас скрестили пальцы, чтобы их тоже забрали с собой.
"Все остальные" - это милфочки из "домашнего колл-центра"? )))
"Это часть продолжающейся широкой реорганизации"
"Вся менеджерская команда банка сфокусирована на развитии бизнеса"
https://youtu.be/QwaoeYJb0mM?t=134
Собственно ничего нового. Наши чиновники в очередной раз обосрались. Вместо того, чтобы по максимум снимать все административные ограничения и ходить за бизнесменами по пятам, чтобы максимально им помочь, они начали им угрожать и ставить ультиматумы.
Никто не знает, ведётся ли где-то учёт сторонников, хотя бы публичных/чиновников, этого пиздеца?
Чтобы после смены вектора развития, так сказать, можно было "воздать по заслугам" им и их семьям (на которых много записано много коммерческих успехов)?
В каком смысле? Кто не уволился - то поддерживает.