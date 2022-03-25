Финансы
Маша Цепелева

Оливер Хьюз и Павел Фёдоров выйдут из совета директоров TCS Group и переедут жить в ОАЭ Статьи редакции

В ближайшее время компания объявит о назначении трёх новых директоров.

  • Информация об изменении совета директоров головной компании «Тинькофф банка» опубликовано на сайте Лондонской биржи.
  • Оливер Хьюз, Павел Фёдоров и Мария Гордон выйдут из совета директоров группы 31 марта.
  • Это «часть продолжающейся широкой реорганизации», Хьюз и Фёдоров переедут в ОАЭ на постоянное место жительства в марте 2022 года.
  • Часть управленческой команды группы, которая занимается международными операциями, уже работает на Кипре и в Юго-Восточной Азии, указано в сообщении.
  • Перестановки касаются не руководства банка, а директоров холдинговой структуры на Кипре, пояснили РБК в «Тинькофф банке». «Вся менеджерская команда банка сфокусирована на развитии бизнеса, в том числе международных и новых проектов», — пояснили в компании.
  • Хьюз стал исполнительным директором в совете TCS Group в марте 2021 года. Он занимался «совершенствованием корпоративного управления и обеспечением роста группы». Фёдоров присоединился к топ-менеджменту в декабре 2021 года, компания планировала выйти на международные рынки. До этого он работал в «Роснефти».

#новость #тинькофф

5291 просмотров
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68 комментариев
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Artem Bobtsov

Решили строить Международный банк а не российский. И правильно.

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Solodin Iota

Неправильно ты, дядя Фёдор, строишь международный банк. Ты его строишь в России, а надо валить, пока вслед за айтишниками выезд не закрыли.

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Антон Штадлер

Откуда у Оливера деньги?

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Сергей Крикунов

Блокировки последних недель

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Антон Штадлер

Блокировки чего? Очевидно, что следующей целью санкций будет ТКС и его дочки. По проектам группы уже бьют санкции. Например, по ВивидМани

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Anton S.

Мне кажется вы балабол, немного

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Антон Штадлер

А мне не кажется, что твое понимание проблемы примерно на 0

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Anton S.

Какой проблемы? Если бы не отключение Мир в apple pay и систем visa/mc - клиенты тинька вообще бы не почувствовали санкций. У тинька не удаляют приложения из сторов, у него не блокируют свифт, у него нет ни одной санкции во отношение самого банка или топ менеджмента. Хоть один пруф будет или так и продолжите «ронять планету» своей паникой?

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Антон Штадлер

Пруф чего? Против основного акционера ввели санкции. Подумай, что будет следующей целью. Против Альфа-банка тоже не сразу ввели санкции.
А то что у Вивид Мани проблемы с денежными потоками хорошо видно на динамике скачиваний аппа в сторах той же Германии. Посмотрите как изменилась доля загрузок относительно конкурентов n26 и Revolut после 24 февраля и начала введения санкций. То же самое касается, например, Yango от Яндекса. У них денег тупо нет даже на маркетинг

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умный человек

Получается если условный Тиньков станет основным акционером условного Bank of America, то и этот банк попадёт под санкции?
PS против него ввели санкции только UK. Они касаются его счетов и права пришвартовывать свою яхту. Штаты на него не рыпаются

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Цкуро Бесцветный

Ну и?
Проект аффилирован с владельцем из России, против РФ сейчас работает кэнселинг. При чем тут санкции?

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Артем Голендберг

Да просто был топ менеджером одного из самых прибыльных и больших банков в стране, с доходами в несколько десятков миллиардов рублей в год, роследние годы. А так больше не откуда конечно.

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MrMike3112 .

А до Тинькоффа он был директором по региональному развитию в России компании VISA International.

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Антон Штадлер

Читали сегодня откровения Авена? Есть такой топ-менеджер одного из крупнейших и успешных банков страны

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Артем Голендберг

Конечно читал, но Оливер то не из этой кагорты и против него ни чего не вводили.

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Антон Штадлер

Так что на счёт денег, где он из брать будет, когда введут санкции против ТКС? А их введут

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Эксперт во всем

Ты чего такой истеричный ? Он не дурак и 100% выводил деньги частично на счета в Лондоне и Кипре.

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Антон Штадлер

Он не дурак вкладывать свои деньги в проекты ТКС в текущих условиях.

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Эксперт во всем

А я и не говорил про бизнесы ТКС. На старость он уже себе точно заработал. Дуров в Дубае, поделится деньгами на бизнес )

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Антон Штадлер

А я говорил про Оливера только в контексте его проектов в группе ТКС

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Эксперт во всем

Ок, принято. Думаю это для Оливера такой момент задуматься о дальнейших планах. У него много перспектив, в отличии от нас, в этом гетто теперь изолированном.

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Илья Попов

Умный и талантливый человек никогда не потеряется, везде может строить и добиться успеха. К сожалению таких людей не берегут. У нас в моде воры пявки.

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Инокентий Смирнов

Они опоздали

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Макс Смирнов

Мдаааа, Тинькофф потихоньку RIP
Вот так и разваливается потихоньку весь российский бизнес

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Влад

Ты ведь совсем не понимаешь, о чем говоришь, да?

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Антон Штадлер

А ты понимаешь?

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Евгений Анатольевич

А ты?

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Антон Штадлер

Да

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Ch Ch

Правильно было ответить - "А ты?"

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Антон Штадлер

Не хочется тред превращать в вольер с приматами 😂

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Влад

😂 ха )))))))))

😹🤙

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Valeriy Dik

Нет ты

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Сергей Кашин

Пизда

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Влад

Сергей Какашин )))))))))))))))

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Сергей Кашин

Не рифмуется

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Михаил Свичкаренко

А я?

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Артём Календжян

Головка хуя

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Михаил Свичкаренко

Еееее

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Артем Голендберг

Да с чего бы, они наоборот активно наращивают команду и уходят на зарубежеые рынки, что бы невелировать риски в россии

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Илья Попов

А кто виноват?

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ivan krapivin

Оливер и Павел:

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Стелю Красиво

Инвестиционный климат в РФ просто прекрасный… интересно хоть один экспат останется в совете директоров топ-100 компаний?

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Solodin Iota

Вместо британских лордов будут приезжать казахи и узбеки с бесплатным MBA, полученным в бизнес-молодости 😁

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Лев Коптев

Жить Хьюз и Федоров вместе будут?
Раз вместе уехали

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Нелинейная структура данных

В одном коливинге с Авеном)

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Лев Коптев
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Сергей Крикунов

Ну вот и все, ребята.

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Евгений Анатольевич

Ну, надеюсь что эти перестановки не зажмут клиентов Тинькофф банка еще сильнее.
А то гайки закручивают последнее время (еще до всех событий начали)

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Хозяин

Бегите, ребята. Поживите там за всех нас. Хоть кто-то спасётся.

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Илья Попов

Прощай, немытая Россия.

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Илья Попов

🤣🤣🤣 автор Михаил Лермонтов.

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роман долгополов

На самом деле не Лермонтов

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Илья Попов

А кто по вашему?

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Спокойный Даниль

Дмитрий Минаев?

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Илья Попов

Михаил Лермонтов
Прощай, немытая Россия…

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

1841 г.
Гениально!!!

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Ленин-гриб

От оно чё
Будем посмотреть

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Mikhail Novikov

Наверное избегают санкции, предупредили оттуда)

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Дмитрий Косатиков

Пожизненная ссылка в Монте Карло.

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Вик Бой

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10963560
вот и побежали

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Ware Wow

не, это как я понял банкротам и тп

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MrMike3112 .

Эта норма чтобы руководители разорившихся банков дожидались тут, пока проходит проверка и решается — есть их вина в падении бака или нет.

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Андрей Межуев

В крипту пойдут )

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Стелю Красиво

Хоть у кого-то нормальная жизнь будет.
Все остальные сотрудники тинькофф сейчас скрестили пальцы, чтобы их тоже забрали с собой.

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Цкуро Бесцветный

"Все остальные" - это милфочки из "домашнего колл-центра"? )))

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Спокойный Даниль

"Это часть продолжающейся широкой реорганизации"
"Вся менеджерская команда банка сфокусирована на развитии бизнеса"
https://youtu.be/QwaoeYJb0mM?t=134

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evilnw

Собственно ничего нового. Наши чиновники в очередной раз обосрались. Вместо того, чтобы по максимум снимать все административные ограничения и ходить за бизнесменами по пятам, чтобы максимально им помочь, они начали им угрожать и ставить ультиматумы.

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Ruslan Sevastyanov

Никто не знает, ведётся ли где-то учёт сторонников, хотя бы публичных/чиновников, этого пиздеца?
Чтобы после смены вектора развития, так сказать, можно было "воздать по заслугам" им и их семьям (на которых много записано много коммерческих успехов)?

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Цкуро Бесцветный

В каком смысле? Кто не уволился - то поддерживает.

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