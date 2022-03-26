Финансы
Маша Цепелева

Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний на три года и других льготах Статьи редакции

Например, отмене налога на доход с банковских вкладов.

  • Закон опубликован 26 марта на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня публикации.
  • Он освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в российских банках в 2021-2023 годах.
  • Даёт право на возмещение НДС по заявлению всем налогоплательщикам, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации, но не банкротства.
  • Повышающий коэффициент по транспортному налогу будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей, раньше было от 3 млн рублей.
  • ИТ-компании в 2022-2024 годах смогут не платить налог на прибыль.
  • Правительство также обсуждает послабления по налогам для малого и среднего бизнеса — от налоговых каникул до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда налогов, писали в марте 2022 года «Ведомости» со ссылкой на близкие к решению источники.

#новость #законы

7263 просмотров
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145 комментариев
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LuNature

на три года
 тут завтра не знаешь что будет

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Торжественный коктейль

Как не знаешь? ГУЛАГ, продразверстки, раскулачивание. Механизм состоящий только из силовиков ничего другого сделать не сможет

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Serge Ginsbourge

согласен! а так да, налог на прибыль не будете платить 3 года, просто не факт что она вообще будет)

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Сергей

Будет, но на «специальном» счете, откуда снять ее не получится :)

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Александр Рюмин

Снять получится, но только если Вы в Арктике.

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Jack Pot

А ещё отменят рубль и введут трудодни!

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Андрей Васнецов

Боже, как страшно жить!….пойду поем

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Igor Kalashnikov

Ну из жестких ходов у Путина остались ядерное оружие и мобилизация, а 1 апреля весенний призыв 😐

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Александр

Было бы смешно если не одно большое НО - официально больше 1300 русских военнобязанных россиян убито, более 3500 ранено...
Только час назад по новостям показали военных которые получили ордена мужества (не понятно за что) - сидят 6 или 7 человек и у 4 из них нет ноги - и это те кто входит в официальные 3500 человек...
А реальные масштабы беды какие...

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Александр Печерских

Это риски, которые надо учитывать при подписании контракта.
А то получится как в том анекдоте. Когда пожар, хоть увольняйся...

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Александр

Контракта.... Вы уверены, что это не срочники?
К нам в компанию, числа 5-6 марта приходил военный за покупкой - с ним разговорились про Украину - его слова - что только несколько дней назад привезли 12 мёртвых ребят срочников к ним в часть с Украины и что срочников на Украине полно...

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Igor Kalashnikov

Было бы смешно верить официальным числам.

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Александр

Вот и я про это - по официальным то данным по 170 человек в день российских военных - либо убиты, либо ранены...
А какое тогда реальное число пострадавших может быть... И это при то, что по телеку ведущие ведут победоносное шествие по Украине...

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Ким Чен Ын

ВОСЕМЬ ЛЕТ сверху клали болт на IT-сектор, в виде повышений цен на технику и высоких налогов. Клали на посредственное обучение айтишников, на их трудоустройство. Выражали огромный пох*уизм на их отток и на их жизненную ситуацию. А теперь, после последних событий и ВОСЬМИ ЛЕТ расшатывания ситуации решили снисходительно дать ссанные льготы, которые тупо из-за политики и экономической ситуации умножаются на 0. Гениально. Вот щас возьмут и чисто по-братски останутся и ради льгот. Не хочу глумиться, но после таких приколов, после такого дерьма—лично у меня не остаётся желания тут оставаться, только ради старшего поколения, помочь им и попытаться достойно обеспечить их последние годы жизни, и достойно провести их в последний путь.

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Андрей Васнецов

Боже, какой правильный и справедливый человек! Гвозди бы делать из таких людей, ну серьёзно!

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Ким Чен Ын

Да, а у вас проблемки с этим? Соболезную тогда.

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Андрей Васнецов

Какие проблемки? Я наоборот удивился Вашей высокой морали и духовности - пишу сейчас, а на глаза даже слёзы как-будто выступают

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Ким Чен Ын

Ой, спасибо за комплимент, я очень польщён.

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Андрей Васнецов

Ну так)

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Vasilii Vasilev

ну ща айтишники со всего мира каа-а-ак хлынут!!

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Serge Ginsbourge

да в силиконовой долине уже референдум готовят наверное

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Михаил Желтухин

из силиконовой долины в силовиковую

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Vee-Eight 138

гениальный комментарий)

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Pavel Petel

А для не IT будет чего?

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Дмитрий Косатиков

Вот именно, задолжали уже выделять одну отрасль. В других профессия не меньше людей и не меньше проблем!

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Герман Воронов

Но они не эмигрируют 🙃

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Дмитрий Косатиков

То есть российские артисты это тоже представители ИТ получается))

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Герман Воронов

А что, артисты массово эмигрировали? В том плане, что не 5-10 человек, а хотя бы 5-10 тысяч?

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Сергей Я

Эмигрируют, просто всем насрать на них🙃

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Graf De Lotarev

Видимо пора )

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Торжественный коктейль

Если вы ещё не поняли, то все другие профессии, согласно новому закону о повестках заказным письмом поедут на фронт скоро. Все кому до 27. А айтишники будут по ним потом разные базы пилить)

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Pavel Petel

Говорят гостиницы Белоруссии полны всех кому до 27 лет:D

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Дмитрий Косатиков

Что за закон такой? Где почитать?

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Pavel Petel
№361804-7 Законопроект :: Система обеспечения…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
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Дмитрий Косатиков

Спасибо, справедливости ради отметим что на данный это все же законопроект.

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Pavel Petel

Да считай уже примут.

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Максим Веденеев

согласно новому закону о повестках заказным письмом
А где почитать?

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Павел

Не только ИТ, силовиков тоже выделяют

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Viktor Bezhanov

Да не говори , как будто другого бизнеса нету

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Илья Попов

Как говорится - лучше, чем ничего, но для процветания всего бизнеса что существует в природе впервой очереди нужен МИР. Если он остановит войну уверен, что недовольные тоже будут уважать, в том числе и я.

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Mr. Anderson

Кстати, не все IT компании попадают под закон, у государства свое видение того, что такое IT.

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Александр У

А зачем? Разве кроме айтишников кто то ещё массово эмигрирует из РФ?

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Vasilii Vasilev

пилоты гражданской авиации

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Сергей Я

А зачем нам их много то, самолётов то в парке будет раз-два и все)

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Сергей Галкин

Вот с пилотами, да - полная жопа назревает.

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Pavel Petel

Медики.

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Сергей Галкин

Очень интересно.
У меня и мама и папа - медики.
Мама лор, отец хирург.
Правда им уже по 60....но, чет я не вижу в их кругах эмиграции.))
Даже у тех, кто давно в частники ушел.
Можно про медиков поподробнее?

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Герман Воронов

Ключевое тут "им уже по 60" и "в их кругах". Эмигрируют молодые медики

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Pavel Petel

60 это уже про пенсионеров считай. Разные переезжают, если запретят работать, то куда деваться.

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Сергей Галкин

Не думаю, что медикам запретят работать.
Медицина в нашей стране, это такая жопа.... И за такие копейки, что остались в ней только идейные.
А молодые за такие гроши и даже думать не будут.... 6 лет минимум учиться, чтобы потом за 18 000 ты жизнью отвечал).
Они лучше во фронтенд пойдут и, освоив хтмл +цсс будут считать, что они погромисты)
И правильно сделают.

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Pavel Petel

Студента могут отчислить и вариант там будет по политической ехать в ЕС учиться разве что. А медика уволить за политику изи просто и кто его после этого возьмет куда то?

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Сергей Галкин

Медик медику, рознь.
Вы бы знали, как цепляются за лбдей с опытом и кучей знаний в медицине.
Я вам честно могу сказать: мои родители не только идейные медики, но и идейные "антиточтосейчасрроисходит" с 2006 года.
Хер их кто уволит... Ибо, работать некому.
Да и им уже насрать))) они как страые фронтовики с кучей ранений и контузий, режут правду матку и что ты им сделаешь?
Убьешь?
Уволишь?
Хаха....
Но вот переезжать они не хотят. Мама еще как-то думает, а отец категорически против.
При этом, у меня старший брат родной в Вильнюсе 7й год живет и все хочет их забрать.... Но, возраст дает о себе знать. Понимаю, что им может быть тяжело все начинать с начала.
Тем более, это тут они борцы за демократию, а там будут просто пенсионеры с обычными и правильными взглядами.

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Сергей Галкин

Я то знаю... Но мне же тут на профессию давить пытаются. На медиков.
Вот я, сам из тех, кто легко может свалить.... Но, у меня тут мама и папа..... И я их не брошу.
Так что, пусть эти бегуны, у которых за плечами один ранец с макбуком, в попу себе засунут истории про "сел и поехал".
Я то знаю, что пишу, но вот мой визави, не совсем понимает, что я ему пишу.

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Pavel Petel

В той же польше значительно упростили на фоне ковида вьезд медиков, знакомые за год подтянули польский и переехали.

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Сергей Галкин

Значит, мои родители сфамилией "Бильдер" в польшу не вхожи.
Бывает.....особенно, в 60 лет

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Ware Wow

Медики
Педики.

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Pavel Petel

Лазарев с Малиновским разве еще не свалили?

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Ware Wow

Хотел пошутить про Володина, но подумал, ну его нахуй... Я ведь не экстремист.

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Маша Крыльями

Журналисты

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Торжественный коктейль

Будет. Мобилизация. Хорошие рабочие места на фронте. Выплата после гибели, и то не факт

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Герман Воронов

*бесплатный мобильный крематорий )

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Торжественный коктейль

А также неработающие спец телефоны

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Герман Воронов

Я думал это все сказки )
Но друган рассказал, что общался с родственником украинским, там из новостей было, что к кому-то из родичей маски-шоу заявились и увозили на допрос на весь день. Чел упомянул что-то про аэропорт в разговоре, когда своим в рф звонил )
То есть прослушка прям жесткая идет. Вот теперь думаю, есть ли у нас такое 🤣

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Дмитрий Филиппов

Для не IT будут новые налоги, не волнуйтесь.

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Сергей Галкин

Для Вас всегда есть пути бегства.
И "удаленка"

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Pavel Petel

Закрыть выезд изи.

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Сергей Галкин

Не закрывать надо. А давать условия.

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Pavel Petel

В моем случае заживут контрабандисты, в твоем таможня видимо:D

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Сергей Галкин

Нифига не понял... В "моем", это в каком?
Вы что-то про меня знаете? Ну поделитесь, пожалуйста. Может это и мне будет полезно.

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Pavel Petel

Если закрыть всем - будут тягать желающих через границу контрабандисты, а если только отдельным запретят, надо будет каким то чиновникам давать взятки.

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Алексей Терно

Только биба, которую мы все дружно будем посасывать

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Vasilii Vasilev

соль.
чтоб последний хрен было вкуснее доесть.

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kir.st

Последний абзац для кого написан?

Возможно развяжут руки среднему и малому по налогам, льготному кредитованию

Перспективы для этого есть

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Дима Басин

Зашёл глянуть до чего можно доебаться в этой новости, вц не подвел. Умудрились доебаться и тут 👍

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Андрей Васнецов

Так тут в каждом посте такое - я уже понял, что ресурс подаёт новости и события максимально однобоко - ангажированность на лицо, тем более ресурс пусть и русскоязычный, но много ребят из стран СНГ 🤷🏿‍♂️

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Дима Басин

Тут всегда так было. На Западе капитализм счастье заебись а Россия отсталая. И в общем то каждый имеет право на мнение..

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Андрей Васнецов

Ну ладно, пусть гавкают - цыплят по осени считают, тем более это тоже элемент информационной войны в какой-то степени (без конспирологии)

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Щитпостер на зарплате

Если цыплята не сдохнут к этому времени.

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Андрей Васнецов

Какие-то сдохнут, какие-то сдохнут позднее, какие-то выживут - поживём-увидим)

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Щитпостер на зарплате

🤝

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Андрей Васнецов

🤝

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Птиц

Льгот нет? Вот сволочи!
Льготы есть? Мало!
Льготы большие? А почему только им?
Льготы всем? А почему цены так выросли?

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Андрей Васнецов

Дайте попробую в духе «висишников» прокомментировать: а, о чём они думали раньше, ой, а потом всё отберут и попилят, ооо, поздно пить боржоми, ахха, ничего не получится, отсюда надо уезжать - не, не получается как у «висишников»

Верю, что назло всем злопыхателем Россия сможет в итоге подняться, утерев всем злопыхателям нос) можете тяфкать, закидывать минусами - это всё, что вам остаётся, хехехе 😛

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Герман Воронов

Тяфк, минус

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Андрей Васнецов

Привет, гавка)

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Ранний Илья

Когда она с колен поднимется , ты уже будешь вторую жизнь проживать. Мечтатель .

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Пегий Дудочник

Так он уже итак проживает миллионы, миллиарды жизней и более того преисполнился в своём познании

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Андрей Васнецов

Я стараюсь мыслить в геополитической и стратегической плоскости и надеюсь, что всё будет окей в итоге)Позитивный настрой на будущее помогает, знаете-ли, а то можно просто завернуться в саван и ползти в сторону кладбища) удачи и хорошего настроения! ✋🏿

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Андрей Васнецов

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

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Ранний Илья

Ой , Леннона приплёл сюда. Эта песня совсем не о твоём патриотизме , она как раз о мире, и о людях живущих в согласии. Так что тебе больше подойдёт вот такое например

SS marschiert in Feindesland
Und singt ein Teufelslied
Ein Schütze steht am Wolgastrand
Und leise summt er mit
Wir pfeifen auf Unten und Oben
Und uns kann die ganze Welt
Verfluchen oder auch loben,
Grad wie es jedem gefällt

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Андрей Васнецов

Так а почему «мир» не жил в согласии и после развала СССР продвигал НАТО на восток, расскажешь, друг?)

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Ранний Илья

А нато на кого-то напало хоть раз с 49 года??? А то что у нас границу с ними соприкасались уже хуеву тучу лет и не кого это не волновало расскажешь ?? Хватит мне повестку с первого канала транслировать, научись свои мозги использовать , боец невидимого фронта бля.

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Щитпостер на зарплате
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Dmitriy Shyryaev

единственный мотив у рашастана "всем назло". потому как злые.
логика такая: "иду по улице - идет на встречу подросток, если подросток - то все подростки бунтари! если бунтари - то сил пока мало - подождет пока пройду и всадит нож мне в спину! " Вывод: "возьму кирпич и ударю по голове первым, чтобы знал с кем дело имеет. "

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DeepFakescovery channel

Наши правители с мышлением динозавров, думают, что ИТшники это такие же жадные до денег люди, как и они сами, и что какие-то бонусы их удержат.

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Сергей Езепенко

У нас в комментах только умеют иронизировать)

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Slava Reznor

вау! эти решительные и масштабные меры точно сильно смягчат последствия такого кризиса! Жду понижение НДС на одну тысячную процента

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Алексей Лагойский

Требуется прохождение аккредитации или под данные льготы будут попадать все IT компании проходящие по ОКВЭДам и сроку регистрации ?

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worst

Требуется

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Андрей Арутюнян

Я могу переделать свой продуктовый магазинчик в айти компанию ? У кого то есть практика в этом ?)

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Ким Чен Ын

Маркетплейс забабахать можно)

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Alex Frolov

Да, такая же мысль пришла.

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Андрей Князев

Действительно поддержали бы весь бизнес, освободили от налогов, тогда бы и рабочие места сохранились, особенно не большой бизнес.

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kir.st

Для этого есть предпосылки

Все вам надо в один день сделать прям

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Dmitry Polyanovsky

Разбрасывание денег с вертолета - так себе идея. В пике пандемии столько по миру разбросали, что инфляция уже к 10% подбирается на самых стабильных рынках.

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Дмитрий Сорвачев

Тут сыграло роль не только это. Причин множество было, не из-за одного разбрасывания денег. Просто экономика США могла встать, как по-другому было сделать?

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Медовар

Что насчёт отмены ндфл?

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Ware Wow

Взял льготы надо отработать.
Достаточно очевидная логика будет.
Даже напрягаться в пропаганде такого решения не придется.

Взял льготы, взял бюджетный ВУЗ?
Будь любезен отработать или как-то компенсировать.

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Alex Frolov

Какие для Яндекса отмены налогов?!
Компания монополист на рынке поисковой рекламы в этот момент, покупает гектары земли в Москве, строит себе БЦ. Имеет 70% рынка такси, имеет всех :)) И т.д. и т.п.
Какие они хотят льготы?
И еще, с каких таких пор Валдбериз и Озон и прочие крупняки вдруг стали IT-компаниями?! С какого перепуга?
Надо нам тоже совой интернет-магаз переводить как IT-компания. У нас самописный скрипт для курьеров, чистая IT-разработка.

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Иван Яковлев

Старый анекдот:

Иностранная делегация в советском колхозе: "Значится так... Денег на посевную нам дают, половину мы воруем. Денег на полив и удобрения нам дают, половину мы воруем. Убирать урожай некому, поэтому половина гниёт на полях. В конце года мы заявляем об убытках - и нам дают столько денег, сколько мы скажем. А зерно будут всё равно покупать за рубежом."

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Иван Яковлев

PS: На vc работает бот SocFishing, который плюсует мои комментарии сразу после их опубликования. Я против ботов. Аллё, администрация!

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Щитпостер на зарплате

Это не бот. Просто за тобой уже закрепили личного товарища Майора.

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Pavel Petel

SocFishing: Определение контактов: ВКонтакте / Email / Телефон / Facebook / Мой Мир / Instagram / Twitter / Skype / Yandex / Одноклассники.

Это гарантировано бот.

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Щитпостер на зарплате

Да, однако там еще парнишка весёлый сидит под этим акком :)

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Pavel Petel

Стандартный ватник, что и обьясняет в чью сторону дует этот бот.

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Щитпостер на зарплате

Ну ватник и ватник, лол.

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Щитпостер на зарплате

@SocFishing, чел

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SocFishing

Что?

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Pavel Petel

Настрой норм бота, дабы не так палевно было.

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Pavel Petel

Хотя я не прав, кто то из тех, кто сидит под этим аком, вполне адекватен:D

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Щитпостер на зарплате

Да там несколько человек 😁

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SocFishing

Хватит параноить, если не нравится я не буду вас поддерживать.

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Pavel Petel

Ну где тут параноя, плюс прилетает сразу после нажатия кнопки ответить.

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Ard Sarad

В правой части сайта есть вот эта колонка со всеми свежими комментариями. Через неё можно почти мгновенно лайкать всех, мнение кого тебе нравится. Ловкость рук и никаких ботов.

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Pavel Petel

Ок.

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SocFishing

Аста ла виста, бэби!

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Stas Vasilevskii

Закон конечно серьезный, но в обычное время и в правовом государстве.

Готов поставить на то, что в течение неделе, таки введут ограничения на выезд ИТ-шников в каком-то виде.

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Ron Tenebrio

Тогда это будет похоже на Германию в 1939м

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Stas Vasilevskii

Ну наша власть многое делает похожим образом на Германию 39-ого. Если разобрать речь Путина перед началом, того, что нельзя называть войной. То там и структура и мотивационная часть речи и причин - один в один слова Гитлера.

Он тоже не хотел не на кого нападать, просто спасал немцев, государство там было не настоящее и это плацдарм для атаки на немцев для французов и англичан.

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worst

Хм

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Птиц

Думаете введут в паспортах графу "Айтишник - ДА/НЕТ"?

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Stas Vasilevskii

Это сложный вопрос. Думаю выберут какой-то очень тупой способ относить человека к IT или нет. По месту работы или образованию либо какую-то смесь. В паспорт ничего добавлять не будут конечно. Но при пересечение границы, у них есть возможность узнать об этом. Пострадают ли многие не айтишники ? Конечно. Будет ли он плохо работать? Конечно.Это же Россия. Но как именно они это провернут и что будут считать за АйТишника. Я не знаю. Не удивлюсь ничему.

Возможно сам закон будет прописан таким образом, что не будет никаких четких определений и рамок. И дальше у них будет огромные возможности для экспериментов и отлаживать этот процесс по ходу.

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Allestor Krei

Когда ндс отменят, тогда и звоните

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Xenia Taran

Меры поддержки ИТ: отменить комплектующие, возможность оплаты инфраструктуры…и налоги.

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Rufat Gulmalizadeh

Стратегия проста, если нет it компаний то и налога на прибыль тоже нет. 😁

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Oleg Zhuravlev

Какой щедрый жест ;) https://www.exler.ru/blog/#goskontrol-za-vyyezdom-it-spetsialistov

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Д Хб

Транспортный налог когда от кобыл отвяжут для айтишников?

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Щитпостер на зарплате

Лол, много хочешь.

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Щитпостер на зарплате

Зачем нужно это вмэаше ой ты, если нет железа?

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Ron Tenebrio

Для юрлиц из реестра МСП есть освобождение от налога за 2021? А тот неделя осталась до оплаты

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Никита Полковников

Я ещё ни разу не видел такую аудиторию - нытиков. Какое бы событие не произошло, в комментариях собираются только для негативного отношения к происходящему. Есть позитив именно в этой новости, нужно его признать, а не жаловаться, что "не подняли зарплату мне, слесарю"

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Данил Дудник

А какие компании считаются айти? Работает ли при упращенки Доходы? Документ открыл, там 43 страницы

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Чит Чат

А какой бизнес сейчас на IT?
Тот случай, когда верхушка не врубается, что такое цифровая экономика.

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Russian lives matter

Лучшая поддержка IT отрасли это когда внук криминального авторитета Миларишвилли создаёт клон ФБ.

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Oleg 3:16

А что платится сначала - налог на прибыль или зарплата? Профит сотрудникам (которые уезжают) - будет? Типа руководство эту высвободившуюся прибыль отдаст сотрудникам? А если там прибыли кот наплакал... особенно сейчас, когда западные контрагенты массово отказываются от услуг русских
И на моей памяти уже снижались платежи пфр/фомс для IT работников, на зарплаты никак не повлияло, видимо осело в карманах владельцев бизнеса.

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Эквадор и Парагвай не смогут поставлять в Россию бананы и говядину

Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, в страну направляется 20% экспорта фрукта.

Трибуна
Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

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Bookmate
«Мы советуем эту книгу потому, что сейчас самое главное — оставаться человеком». Выбор издателей

Мы попросили издательства — Individuum, «Самокат», «Азбуку-Аттикус», «Альпину Паблишер» и другие — выбрать книгу, которую стоит прочитать именно сейчас. Получилась подборка самых разных историй — от летней поездки в Ереван до размышлений немца о нацистской Германии . Хорошие книги помогут на время вынырнуть из новостей.

Если вы оказались в яме, то первое, что надо сделать, — перестать копать.

Екатерина Сигитова
«Идеальный шторм»
Личный опыт
Руслан Абдурашидов
«Ничего не получится!» Как существует книжный интернет-магазин в Дагестане?

Дагестан. г. Буйнакск 2022. Меня зовут Руслан. Недавно у меня прошел телефонный разговор с мамой и я услышал "Я давно хотела тебе сказать, что твои эти книжки не пойдут!" Тяжелый был разговор. Я ее понимаю, она тоже переживает и желает мне лучшего. Но я желаю себе лучшего не меньше ее. Ведомый идеей, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа и…

Fresh Auto
Как изменились цены на автомобили с пробегом в 2022 году

Спойлер: всё растёт.

Otus
7 советов от студентов тем, кто решил изучать JavaScript в OTUS

Два года назад OTUS выпустил онлайн-курс «JavaScript Developer. Basic». Наши преподаватели его постоянно улучшали. Несмотря на это, многие сталкиваются с трудностями в обучении. Если хотите записаться на этот курс и беспрепятственно дойти до конца, прочтите советы тех, кто уже вступил на этот путь.

Сервисы
TJ
«Мегафон» исключили из GSMA — глобальной ассоциации операторов связи Статьи редакции

Объединение определяет технические стандарты связи и не только.

Финансы
Михаил Петров
Правила Линча

Питер Линч по праву носит звание успешного инвестора нашего времени. Привлекает внимание он не только умением находить компании, которые в последующие годы многократно росли. Особый акцент инвестор уделяет своим неудачам, а точнее тому, как он упустил растущие компании у себя под носом.

Эмоции могут стать опаснейшим врагом инвестора во времена «просадок»

Питер Линч
Американский инвестор, в период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund
Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 31: транспортные санкции против Олега Тинькова отменили Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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