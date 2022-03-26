«Ничего не получится!» Как существует книжный интернет-магазин в Дагестане?

Дагестан. г. Буйнакск 2022. Меня зовут Руслан. Недавно у меня прошел телефонный разговор с мамой и я услышал "Я давно хотела тебе сказать, что твои эти книжки не пойдут!" Тяжелый был разговор. Я ее понимаю, она тоже переживает и желает мне лучшего. Но я желаю себе лучшего не меньше ее. Ведомый идеей, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа и…