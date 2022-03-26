Путин подписал закон об отмене налога на прибыль для ИТ-компаний на три года и других льготах Статьи редакции
Например, отмене налога на доход с банковских вкладов.
- Закон опубликован 26 марта на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня публикации.
- Он освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в российских банках в 2021-2023 годах.
- Даёт право на возмещение НДС по заявлению всем налогоплательщикам, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации, но не банкротства.
- Повышающий коэффициент по транспортному налогу будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей, раньше было от 3 млн рублей.
- ИТ-компании в 2022-2024 годах смогут не платить налог на прибыль.
- Правительство также обсуждает послабления по налогам для малого и среднего бизнеса — от налоговых каникул до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда налогов, писали в марте 2022 года «Ведомости» со ссылкой на близкие к решению источники.
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на три года
тут завтра не знаешь что будет
Как не знаешь? ГУЛАГ, продразверстки, раскулачивание. Механизм состоящий только из силовиков ничего другого сделать не сможет
согласен! а так да, налог на прибыль не будете платить 3 года, просто не факт что она вообще будет)
Будет, но на «специальном» счете, откуда снять ее не получится :)
Снять получится, но только если Вы в Арктике.
А ещё отменят рубль и введут трудодни!
Боже, как страшно жить!….пойду поем
Ну из жестких ходов у Путина остались ядерное оружие и мобилизация, а 1 апреля весенний призыв 😐
Было бы смешно если не одно большое НО - официально больше 1300 русских военнобязанных россиян убито, более 3500 ранено...
Только час назад по новостям показали военных которые получили ордена мужества (не понятно за что) - сидят 6 или 7 человек и у 4 из них нет ноги - и это те кто входит в официальные 3500 человек...
А реальные масштабы беды какие...
Это риски, которые надо учитывать при подписании контракта.
А то получится как в том анекдоте. Когда пожар, хоть увольняйся...
Контракта.... Вы уверены, что это не срочники?
К нам в компанию, числа 5-6 марта приходил военный за покупкой - с ним разговорились про Украину - его слова - что только несколько дней назад привезли 12 мёртвых ребят срочников к ним в часть с Украины и что срочников на Украине полно...
Было бы смешно верить официальным числам.
Вот и я про это - по официальным то данным по 170 человек в день российских военных - либо убиты, либо ранены...
А какое тогда реальное число пострадавших может быть... И это при то, что по телеку ведущие ведут победоносное шествие по Украине...
ВОСЕМЬ ЛЕТ сверху клали болт на IT-сектор, в виде повышений цен на технику и высоких налогов. Клали на посредственное обучение айтишников, на их трудоустройство. Выражали огромный пох*уизм на их отток и на их жизненную ситуацию. А теперь, после последних событий и ВОСЬМИ ЛЕТ расшатывания ситуации решили снисходительно дать ссанные льготы, которые тупо из-за политики и экономической ситуации умножаются на 0. Гениально. Вот щас возьмут и чисто по-братски останутся и ради льгот. Не хочу глумиться, но после таких приколов, после такого дерьма—лично у меня не остаётся желания тут оставаться, только ради старшего поколения, помочь им и попытаться достойно обеспечить их последние годы жизни, и достойно провести их в последний путь.
Боже, какой правильный и справедливый человек! Гвозди бы делать из таких людей, ну серьёзно!
Да, а у вас проблемки с этим? Соболезную тогда.
Какие проблемки? Я наоборот удивился Вашей высокой морали и духовности - пишу сейчас, а на глаза даже слёзы как-будто выступают
Ой, спасибо за комплимент, я очень польщён.
Ну так)
ну ща айтишники со всего мира каа-а-ак хлынут!!
да в силиконовой долине уже референдум готовят наверное
из силиконовой долины в силовиковую
гениальный комментарий)
А для не IT будет чего?
Вот именно, задолжали уже выделять одну отрасль. В других профессия не меньше людей и не меньше проблем!
Но они не эмигрируют 🙃
То есть российские артисты это тоже представители ИТ получается))
А что, артисты массово эмигрировали? В том плане, что не 5-10 человек, а хотя бы 5-10 тысяч?
Эмигрируют, просто всем насрать на них🙃
Видимо пора )
Если вы ещё не поняли, то все другие профессии, согласно новому закону о повестках заказным письмом поедут на фронт скоро. Все кому до 27. А айтишники будут по ним потом разные базы пилить)
Говорят гостиницы Белоруссии полны всех кому до 27 лет:D
Что за закон такой? Где почитать?
Спасибо, справедливости ради отметим что на данный это все же законопроект.
Да считай уже примут.
согласно новому закону о повестках заказным письмом
А где почитать?
Не только ИТ, силовиков тоже выделяют
Да не говори , как будто другого бизнеса нету
Как говорится - лучше, чем ничего, но для процветания всего бизнеса что существует в природе впервой очереди нужен МИР. Если он остановит войну уверен, что недовольные тоже будут уважать, в том числе и я.
Кстати, не все IT компании попадают под закон, у государства свое видение того, что такое IT.
А зачем? Разве кроме айтишников кто то ещё массово эмигрирует из РФ?
пилоты гражданской авиации
А зачем нам их много то, самолётов то в парке будет раз-два и все)
Вот с пилотами, да - полная жопа назревает.
Медики.
Очень интересно.
У меня и мама и папа - медики.
Мама лор, отец хирург.
Правда им уже по 60....но, чет я не вижу в их кругах эмиграции.))
Даже у тех, кто давно в частники ушел.
Можно про медиков поподробнее?
Ключевое тут "им уже по 60" и "в их кругах". Эмигрируют молодые медики
60 это уже про пенсионеров считай. Разные переезжают, если запретят работать, то куда деваться.
Не думаю, что медикам запретят работать.
Медицина в нашей стране, это такая жопа.... И за такие копейки, что остались в ней только идейные.
А молодые за такие гроши и даже думать не будут.... 6 лет минимум учиться, чтобы потом за 18 000 ты жизнью отвечал).
Они лучше во фронтенд пойдут и, освоив хтмл +цсс будут считать, что они погромисты)
И правильно сделают.
Студента могут отчислить и вариант там будет по политической ехать в ЕС учиться разве что. А медика уволить за политику изи просто и кто его после этого возьмет куда то?
Медик медику, рознь.
Вы бы знали, как цепляются за лбдей с опытом и кучей знаний в медицине.
Я вам честно могу сказать: мои родители не только идейные медики, но и идейные "антиточтосейчасрроисходит" с 2006 года.
Хер их кто уволит... Ибо, работать некому.
Да и им уже насрать))) они как страые фронтовики с кучей ранений и контузий, режут правду матку и что ты им сделаешь?
Убьешь?
Уволишь?
Хаха....
Но вот переезжать они не хотят. Мама еще как-то думает, а отец категорически против.
При этом, у меня старший брат родной в Вильнюсе 7й год живет и все хочет их забрать.... Но, возраст дает о себе знать. Понимаю, что им может быть тяжело все начинать с начала.
Тем более, это тут они борцы за демократию, а там будут просто пенсионеры с обычными и правильными взглядами.
Я то знаю... Но мне же тут на профессию давить пытаются. На медиков.
Вот я, сам из тех, кто легко может свалить.... Но, у меня тут мама и папа..... И я их не брошу.
Так что, пусть эти бегуны, у которых за плечами один ранец с макбуком, в попу себе засунут истории про "сел и поехал".
Я то знаю, что пишу, но вот мой визави, не совсем понимает, что я ему пишу.
В той же польше значительно упростили на фоне ковида вьезд медиков, знакомые за год подтянули польский и переехали.
Значит, мои родители сфамилией "Бильдер" в польшу не вхожи.
Бывает.....особенно, в 60 лет
Медики
Педики.
Лазарев с Малиновским разве еще не свалили?
Хотел пошутить про Володина, но подумал, ну его нахуй... Я ведь не экстремист.
Журналисты
Будет. Мобилизация. Хорошие рабочие места на фронте. Выплата после гибели, и то не факт
*бесплатный мобильный крематорий )
А также неработающие спец телефоны
Я думал это все сказки )
Но друган рассказал, что общался с родственником украинским, там из новостей было, что к кому-то из родичей маски-шоу заявились и увозили на допрос на весь день. Чел упомянул что-то про аэропорт в разговоре, когда своим в рф звонил )
То есть прослушка прям жесткая идет. Вот теперь думаю, есть ли у нас такое 🤣
Для не IT будут новые налоги, не волнуйтесь.
Для Вас всегда есть пути бегства.
И "удаленка"
Закрыть выезд изи.
Не закрывать надо. А давать условия.
В моем случае заживут контрабандисты, в твоем таможня видимо:D
Нифига не понял... В "моем", это в каком?
Вы что-то про меня знаете? Ну поделитесь, пожалуйста. Может это и мне будет полезно.
Если закрыть всем - будут тягать желающих через границу контрабандисты, а если только отдельным запретят, надо будет каким то чиновникам давать взятки.
Только биба, которую мы все дружно будем посасывать
соль.
чтоб последний хрен было вкуснее доесть.
Последний абзац для кого написан?
Возможно развяжут руки среднему и малому по налогам, льготному кредитованию
Перспективы для этого есть
Зашёл глянуть до чего можно доебаться в этой новости, вц не подвел. Умудрились доебаться и тут 👍
Так тут в каждом посте такое - я уже понял, что ресурс подаёт новости и события максимально однобоко - ангажированность на лицо, тем более ресурс пусть и русскоязычный, но много ребят из стран СНГ 🤷🏿♂️
Тут всегда так было. На Западе капитализм счастье заебись а Россия отсталая. И в общем то каждый имеет право на мнение..
Ну ладно, пусть гавкают - цыплят по осени считают, тем более это тоже элемент информационной войны в какой-то степени (без конспирологии)
Если цыплята не сдохнут к этому времени.
Какие-то сдохнут, какие-то сдохнут позднее, какие-то выживут - поживём-увидим)
🤝
🤝
Льгот нет? Вот сволочи!
Льготы есть? Мало!
Льготы большие? А почему только им?
Льготы всем? А почему цены так выросли?
Дайте попробую в духе «висишников» прокомментировать: а, о чём они думали раньше, ой, а потом всё отберут и попилят, ооо, поздно пить боржоми, ахха, ничего не получится, отсюда надо уезжать - не, не получается как у «висишников»
Верю, что назло всем злопыхателем Россия сможет в итоге подняться, утерев всем злопыхателям нос) можете тяфкать, закидывать минусами - это всё, что вам остаётся, хехехе 😛
Тяфк, минус
Привет, гавка)
Когда она с колен поднимется , ты уже будешь вторую жизнь проживать. Мечтатель .
Так он уже итак проживает миллионы, миллиарды жизней и более того преисполнился в своём познании
Я стараюсь мыслить в геополитической и стратегической плоскости и надеюсь, что всё будет окей в итоге)Позитивный настрой на будущее помогает, знаете-ли, а то можно просто завернуться в саван и ползти в сторону кладбища) удачи и хорошего настроения! ✋🏿
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Ой , Леннона приплёл сюда. Эта песня совсем не о твоём патриотизме , она как раз о мире, и о людях живущих в согласии. Так что тебе больше подойдёт вот такое например
SS marschiert in Feindesland
Und singt ein Teufelslied
Ein Schütze steht am Wolgastrand
Und leise summt er mit
Wir pfeifen auf Unten und Oben
Und uns kann die ganze Welt
Verfluchen oder auch loben,
Grad wie es jedem gefällt
Так а почему «мир» не жил в согласии и после развала СССР продвигал НАТО на восток, расскажешь, друг?)
А нато на кого-то напало хоть раз с 49 года??? А то что у нас границу с ними соприкасались уже хуеву тучу лет и не кого это не волновало расскажешь ?? Хватит мне повестку с первого канала транслировать, научись свои мозги использовать , боец невидимого фронта бля.
единственный мотив у рашастана "всем назло". потому как злые.
логика такая: "иду по улице - идет на встречу подросток, если подросток - то все подростки бунтари! если бунтари - то сил пока мало - подождет пока пройду и всадит нож мне в спину! " Вывод: "возьму кирпич и ударю по голове первым, чтобы знал с кем дело имеет. "
Наши правители с мышлением динозавров, думают, что ИТшники это такие же жадные до денег люди, как и они сами, и что какие-то бонусы их удержат.
У нас в комментах только умеют иронизировать)
вау! эти решительные и масштабные меры точно сильно смягчат последствия такого кризиса! Жду понижение НДС на одну тысячную процента
Требуется прохождение аккредитации или под данные льготы будут попадать все IT компании проходящие по ОКВЭДам и сроку регистрации ?
Требуется
Я могу переделать свой продуктовый магазинчик в айти компанию ? У кого то есть практика в этом ?)
Маркетплейс забабахать можно)
Да, такая же мысль пришла.
Действительно поддержали бы весь бизнес, освободили от налогов, тогда бы и рабочие места сохранились, особенно не большой бизнес.
Для этого есть предпосылки
Все вам надо в один день сделать прям
Разбрасывание денег с вертолета - так себе идея. В пике пандемии столько по миру разбросали, что инфляция уже к 10% подбирается на самых стабильных рынках.
Тут сыграло роль не только это. Причин множество было, не из-за одного разбрасывания денег. Просто экономика США могла встать, как по-другому было сделать?
Что насчёт отмены ндфл?
Взял льготы надо отработать.
Достаточно очевидная логика будет.
Даже напрягаться в пропаганде такого решения не придется.
Взял льготы, взял бюджетный ВУЗ?
Будь любезен отработать или как-то компенсировать.
Какие для Яндекса отмены налогов?!
Компания монополист на рынке поисковой рекламы в этот момент, покупает гектары земли в Москве, строит себе БЦ. Имеет 70% рынка такси, имеет всех :)) И т.д. и т.п.
Какие они хотят льготы?
И еще, с каких таких пор Валдбериз и Озон и прочие крупняки вдруг стали IT-компаниями?! С какого перепуга?
Надо нам тоже совой интернет-магаз переводить как IT-компания. У нас самописный скрипт для курьеров, чистая IT-разработка.
Старый анекдот:
Иностранная делегация в советском колхозе: "Значится так... Денег на посевную нам дают, половину мы воруем. Денег на полив и удобрения нам дают, половину мы воруем. Убирать урожай некому, поэтому половина гниёт на полях. В конце года мы заявляем об убытках - и нам дают столько денег, сколько мы скажем. А зерно будут всё равно покупать за рубежом."
PS: На vc работает бот SocFishing, который плюсует мои комментарии сразу после их опубликования. Я против ботов. Аллё, администрация!
Это не бот. Просто за тобой уже закрепили личного товарища Майора.
SocFishing: Определение контактов: ВКонтакте / Email / Телефон / Facebook / Мой Мир / Instagram / Twitter / Skype / Yandex / Одноклассники.
Это гарантировано бот.
Да, однако там еще парнишка весёлый сидит под этим акком :)
Стандартный ватник, что и обьясняет в чью сторону дует этот бот.
Ну ватник и ватник, лол.
@SocFishing, чел
Что?
Настрой норм бота, дабы не так палевно было.
Хотя я не прав, кто то из тех, кто сидит под этим аком, вполне адекватен:D
Да там несколько человек 😁
Хватит параноить, если не нравится я не буду вас поддерживать.
Ну где тут параноя, плюс прилетает сразу после нажатия кнопки ответить.
В правой части сайта есть вот эта колонка со всеми свежими комментариями. Через неё можно почти мгновенно лайкать всех, мнение кого тебе нравится. Ловкость рук и никаких ботов.
Ок.
Аста ла виста, бэби!
Закон конечно серьезный, но в обычное время и в правовом государстве.
Готов поставить на то, что в течение неделе, таки введут ограничения на выезд ИТ-шников в каком-то виде.
Тогда это будет похоже на Германию в 1939м
Ну наша власть многое делает похожим образом на Германию 39-ого. Если разобрать речь Путина перед началом, того, что нельзя называть войной. То там и структура и мотивационная часть речи и причин - один в один слова Гитлера.
Он тоже не хотел не на кого нападать, просто спасал немцев, государство там было не настоящее и это плацдарм для атаки на немцев для французов и англичан.
Хм
Думаете введут в паспортах графу "Айтишник - ДА/НЕТ"?
Это сложный вопрос. Думаю выберут какой-то очень тупой способ относить человека к IT или нет. По месту работы или образованию либо какую-то смесь. В паспорт ничего добавлять не будут конечно. Но при пересечение границы, у них есть возможность узнать об этом. Пострадают ли многие не айтишники ? Конечно. Будет ли он плохо работать? Конечно.Это же Россия. Но как именно они это провернут и что будут считать за АйТишника. Я не знаю. Не удивлюсь ничему.
Возможно сам закон будет прописан таким образом, что не будет никаких четких определений и рамок. И дальше у них будет огромные возможности для экспериментов и отлаживать этот процесс по ходу.
Когда ндс отменят, тогда и звоните
Меры поддержки ИТ: отменить комплектующие, возможность оплаты инфраструктуры…и налоги.
Стратегия проста, если нет it компаний то и налога на прибыль тоже нет. 😁
Какой щедрый жест ;) https://www.exler.ru/blog/#goskontrol-za-vyyezdom-it-spetsialistov
Транспортный налог когда от кобыл отвяжут для айтишников?
Лол, много хочешь.
Зачем нужно это вмэаше ой ты, если нет железа?
Для юрлиц из реестра МСП есть освобождение от налога за 2021? А тот неделя осталась до оплаты
Я ещё ни разу не видел такую аудиторию - нытиков. Какое бы событие не произошло, в комментариях собираются только для негативного отношения к происходящему. Есть позитив именно в этой новости, нужно его признать, а не жаловаться, что "не подняли зарплату мне, слесарю"
А какие компании считаются айти? Работает ли при упращенки Доходы? Документ открыл, там 43 страницы
А какой бизнес сейчас на IT?
Тот случай, когда верхушка не врубается, что такое цифровая экономика.
Лучшая поддержка IT отрасли это когда внук криминального авторитета Миларишвилли создаёт клон ФБ.
А что платится сначала - налог на прибыль или зарплата? Профит сотрудникам (которые уезжают) - будет? Типа руководство эту высвободившуюся прибыль отдаст сотрудникам? А если там прибыли кот наплакал... особенно сейчас, когда западные контрагенты массово отказываются от услуг русских
И на моей памяти уже снижались платежи пфр/фомс для IT работников, на зарплаты никак не повлияло, видимо осело в карманах владельцев бизнеса.