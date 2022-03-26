Московская биржа возобновит торги акциями всех российских компаний 28 марта Статьи редакции
Короткие продажи по-прежнему запрещены.
- ЦБ опубликовал график торгов на Московской бирже 28 марта. Торги облигациями федерального займа пройдут с 9:50 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9:30 до 19:00 мск.
- Акциями российских компаний, корпоративными облигациями и субсуверенными бондами можно будет торговать с 09:50 до 13:50 мск, в РПС — с 9:30 до 14:00 мск.
- Торги иностранными акциями и облигациями в РПС пройдут с 9:30 до 19:00 мск. Срочными контрактами на акции — с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме. Срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, контрактами на S&P 500 ETF, фьючерсом на индекс московской недвижимости и другое — с 10:00 до 18:45 мск.
- Мосбиржа возобновила торги акциями 33 российских компаний 24 марта после месячного перерыва.
- На первых за месяц торгах индекс Мосбиржи вырос на 4,37%, но 25 марта упал на 3,66%.
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Сейчас биржа похожа на казино. Как по мне никакие стратегии делать вообще невозможно. Мы увидели, что биржу можно закрыть на месяц, сейчас говорят о дублировании торгов для резидентов и не резидентов. То есть пофиг на любые правила, их устанавливают так, как нужно определённым выгодоприобретателям.
То, что видно сейчас. Есть куча нерезидентов в акциях, которые очень хотят выйти, но им пока не дают. Так же есть какая то группа людей, которая хочет эти акции скупить по дешевке. Я так понимаю сейчас идёт торг между этой группой. Кому что достанется. А потом просто придумают механизм, как это все провернуть, наплевав на правила биржи и людей и все.
Можно ли на этом переделе собственности будет что-то урвать? Думаю, что да.
Но Московская биржа и российский рынок акций очень себя дискредитировал. На его фоне рынок крипта даже выглядит более цивилизованным и предсказуемым
Но Московская биржа и российский рынок акций очень себя дискредитировал
Бред какой-то. У меня больше вопросов к брокерам, которые мало того, что удерживали комиссию за плечи все время, пока биржа закрыта по сути из-за форс-мажорной ситуации, а более того - они повысили эту комиссию😐
Раз ЦБ, как он утверждал, якобы беспокоился о психологическом состоянии инвесторов и их кошельках (типа "откроем сейчас биржу - к вам точно придет Колян), то могли бы позаботиться о таких вроде мелких, но важных вещах, как запрет на комиссию в такое время. Платил бы за это банк конечно, но потом он свое все-равно забрал бы благодаря повышенной комиссии.
Сейчас биржа похожа на казино.
А жизнь в случае мобилизации?
Вы ребя не из IT конечно легко ко всему в РФ относитесь.
Казино просто волшебное. Пора стартовать после подобных постов.
Новое дно будут нащупывать? Предел падения не достигнут? Или всё же есть какая-то надежда?
Там рост дикий был после открытия.
Дикий…
Думаю, он имел в виду отрицательный рост 😄
Dickий...
Сбер вообще должен был ниже плинтуса упасть судя по санкциями. Газпром до 258 рублей с 210 подскакивал.
Мешает упасть ликвидность, иностранцев не пускают. На самом деле дела обстоят так, это расписки на Лондоне. Падение примерно в 44 раза
Так на Лондоне торги-то приостановлены сейчас акциями SBER и Тинька. Та цена, что Вы видите - это Off-book.
как раз расписки в Лондоне вообще не показатель.
Но да уверен акцци еще упадут сразу после того как нам ЗВР разморозят.
Надо же выпустить нерезов по мусорной цене.
нам разморозят, гнать их. Как вы в одном предложении это уместили?
Зачем судить по одной бумаге ? Некоторые позиции у меня выросли 50%+ после возобновления торгов (покупал конечно до закрытия)
Дак вы тоже судите только по своим выросшим бумагам)) Логичнее по индексы судить. Или хотя бы по цене акций Мосбиржи.
Значит пора переходить на новый уровень)
Ага, только на второй день торгов почти все упало до уровня 25 февраля.
Ну да, удачно продал кто-то на ажиотаже хомячковом.
Диким было лютое падение.
Просто с момента возобновления торгов очень ограниченным количеством акций некоторым, несомненно, крутым, аналитикам подумалось - ну что, на 3% растём, не падаем же, а давай снова всё разрешим, вдруг и там не рухнет?
Только всё может произойти по различным сценариям.
Пока идут боевые действия только спекулировать. Да и когда закончится чёт заходить не хочется
Делаю ставку на "технический сбой" у брокеров к началу торгов
Что-то даже страшно открывать приложение в телефоне...
Скажи среднюю свою и я скажу, открыть или нет.
Судя по первым дням торгов, все на так уж и плохо
Все очень хорошо, берите больше
Космические иксы.
Есть инфа от знающего человека. Продавайте квартиры и машины, в пн закупайтесь на всю котлету. Будет просто адовый рост. Акции поднимут и будут держать, там все схвачено. Все станут миллионерами. Сейчас главное не бухтеть. Каждый будет кататься в масле. Инфа 100%.
«Инфа 100%, я с этим таксистом не в первый раз еду»)
Хах :) Кто бы сомневался. Рост будет наверняка, добавят пару нулей, станешь миллиардером
Паста же
От кого инфа то? Вы уверены что это точно?
Ещё бы тинёк не косячил мешая своевременным покупкам
Многие опытные трейдеры не рекомендуют сейчас соваться в Российский рынок в виду того, что санкции продолжают накладывать (уже запрещено покупать металл у РФ, продолжают закручивать гайки в других сферах по газу, нефти итп), и еще не ясно - когда выпустят нерезидентов, а те, при любой возможности - сразу попытаются слить все акции РФ и убежать с биржи.
Золото тоже покупать - не лучшая идея, цены на него завышены, легко в просадку упасть, а в виду того что скоро может быть наложен запрет на покупку золота РФ - акции золотодобывающих компаний РФ так-же могут просесть.
Единственные более менее безопасные акции - связаны с Агро промышленностью, а именно - ФосАгро (так-как сезон посадок начинается, и за бугром все это так-же нужно), в остальные - соваться опасно.
В прочем, тут решать каждому самостоятельно, но в понедельник, скорее всего, по многим акциям будет *больно*.
Экспорт удобрений запретили, вроде
Классно анализировать и советовать ФосАгро, когда за два дня после открытия он отрос больше всех😄 Вперёд, закупай в понедельник на всю котлету)
Нерезидентов пустят или нет? Без них весь этот движ мало смысла имеет, ибо у них больше половины акций российских в свободном обращении
Не выпустят. Это рассматривается как ответная мера на заморозку средств ЦБ западом. Даже говорят сумма сопоставимая. Так что это будет предметом торга.
Ну и вероятно в итоге действительно в обход биржи их выпустят потом как-то
А вы уверены, что стоит спешить с ними?) Многие наоборот ожидают, что когда они зайдут, то знатно сольют.
Покупаем дно на дне. 🤑🤑🤑🤑
Шах и мат истеричкам!
Не психуй.
Ребят ну что холдим Газпромовские акции?