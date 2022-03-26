Финансы
Маша Цепелева

Московская биржа возобновит торги акциями всех российских компаний 28 марта Статьи редакции

Короткие продажи по-прежнему запрещены.

  • ЦБ опубликовал график торгов на Московской бирже 28 марта. Торги облигациями федерального займа пройдут с 9:50 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9:30 до 19:00 мск.
  • Акциями российских компаний, корпоративными облигациями и субсуверенными бондами можно будет торговать с 09:50 до 13:50 мск, в РПС — с 9:30 до 14:00 мск.
  • Торги иностранными акциями и облигациями в РПС пройдут с 9:30 до 19:00 мск. Срочными контрактами на акции — с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме. Срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, контрактами на S&P 500 ETF, фьючерсом на индекс московской недвижимости и другое — с 10:00 до 18:45 мск.
  • Мосбиржа возобновила торги акциями 33 российских компаний 24 марта после месячного перерыва.
  • На первых за месяц торгах индекс Мосбиржи вырос на 4,37%, но 25 марта упал на 3,66%.
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На первых за месяц торгах Мосбиржи рынок вырос: почему и что будет дальше Статьи редакции

Делать выводы рано, но аналитики ждут постепенного восстановления нормального режима торгов через несколько недель.

#новость #мосбиржа #цб

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42 комментария
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Сергей Силаев

Сейчас биржа похожа на казино. Как по мне никакие стратегии делать вообще невозможно. Мы увидели, что биржу можно закрыть на месяц, сейчас говорят о дублировании торгов для резидентов и не резидентов. То есть пофиг на любые правила, их устанавливают так, как нужно определённым выгодоприобретателям.
То, что видно сейчас. Есть куча нерезидентов в акциях, которые очень хотят выйти, но им пока не дают. Так же есть какая то группа людей, которая хочет эти акции скупить по дешевке. Я так понимаю сейчас идёт торг между этой группой. Кому что достанется. А потом просто придумают механизм, как это все провернуть, наплевав на правила биржи и людей и все.
Можно ли на этом переделе собственности будет что-то урвать? Думаю, что да.
Но Московская биржа и российский рынок акций очень себя дискредитировал. На его фоне рынок крипта даже выглядит более цивилизованным и предсказуемым

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Сергей Я

Но Московская биржа и российский рынок акций очень себя дискредитировал
 Бред какой-то. У меня больше вопросов к брокерам, которые мало того, что удерживали комиссию за плечи все время, пока биржа закрыта по сути из-за форс-мажорной ситуации, а более того - они повысили эту комиссию😐

Раз ЦБ, как он утверждал, якобы беспокоился о психологическом состоянии инвесторов и их кошельках (типа "откроем сейчас биржу - к вам точно придет Колян), то могли бы позаботиться о таких вроде мелких, но важных вещах, как запрет на комиссию в такое время. Платил бы за это банк конечно, но потом он свое все-равно забрал бы благодаря повышенной комиссии.

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Vladimir Batenev

Сейчас биржа похожа на казино.
А жизнь в случае мобилизации?
Вы ребя не из IT конечно легко ко всему в РФ относитесь.
Казино просто волшебное. Пора стартовать после подобных постов.

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Вадим Д.

Новое дно будут нащупывать? Предел падения не достигнут? Или всё же есть какая-то надежда?

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Gosoo Gosoo

Там рост дикий был после открытия.

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Oleg Nikolenko

Дикий…

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Ульяна Вайн

Думаю, он имел в виду отрицательный рост 😄

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Александр Привалов

Dickий...

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Gosoo Gosoo

Сбер вообще должен был ниже плинтуса упасть судя по санкциями. Газпром до 258 рублей с 210 подскакивал.

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Oleg Nikolenko

Мешает упасть ликвидность, иностранцев не пускают. На самом деле дела обстоят так, это расписки на Лондоне. Падение примерно в 44 раза

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Вася Пражкин

Так на Лондоне торги-то приостановлены сейчас акциями SBER и Тинька. Та цена, что Вы видите - это Off-book.

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Константин Пронин

как раз расписки в Лондоне вообще не показатель.

Но да уверен акцци еще упадут сразу после того как нам ЗВР разморозят.

Надо же выпустить нерезов по мусорной цене.

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Sylvan Urus

нам разморозят, гнать их. Как вы в одном предложении это уместили?

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Rafa Ramazanov

Зачем судить по одной бумаге ? Некоторые позиции у меня выросли 50%+ после возобновления торгов (покупал конечно до закрытия)

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Сергей Я

Дак вы тоже судите только по своим выросшим бумагам)) Логичнее по индексы судить. Или хотя бы по цене акций Мосбиржи.

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Артем П.

Значит пора переходить на новый уровень)

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Аккаунт

Ага, только на второй день торгов почти все упало до уровня 25 февраля.

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Gosoo Gosoo

Ну да, удачно продал кто-то на ажиотаже хомячковом.

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Вадим Д.

Диким было лютое падение.
Просто с момента возобновления торгов очень ограниченным количеством акций некоторым, несомненно, крутым, аналитикам подумалось - ну что, на 3% растём, не падаем же, а давай снова всё разрешим, вдруг и там не рухнет?
Только всё может произойти по различным сценариям.

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Андрей Рядькин

Пока идут боевые действия только спекулировать. Да и когда закончится чёт заходить не хочется

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Марина Крылова

Делаю ставку на "технический сбой" у брокеров к началу торгов

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Bogdan Bogdanov

Что-то даже страшно открывать приложение в телефоне...

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Сергей Я

Скажи среднюю свою и я скажу, открыть или нет.

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Андрей

Судя по первым дням торгов, все на так уж и плохо

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Алексей А.

Все очень хорошо, берите больше

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Щитпостер на зарплате

Космические иксы.

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Аккаунт

Есть инфа от знающего человека. Продавайте квартиры и машины, в пн закупайтесь на всю котлету. Будет просто адовый рост. Акции поднимут и будут держать, там все схвачено. Все станут миллионерами. Сейчас главное не бухтеть. Каждый будет кататься в масле. Инфа 100%.

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Андрей Клюшкин

«Инфа 100%, я с этим таксистом не в первый раз еду»)

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Корольков Евгений

Хах :) Кто бы сомневался. Рост будет наверняка, добавят пару нулей, станешь миллиардером

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Иван Иванов

Паста же

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Никита Павлов

От кого инфа то? Вы уверены что это точно?

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Эмилия Теплова

Ещё бы тинёк не косячил мешая своевременным покупкам

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Си Но

Многие опытные трейдеры не рекомендуют сейчас соваться в Российский рынок в виду того, что санкции продолжают накладывать (уже запрещено покупать металл у РФ, продолжают закручивать гайки в других сферах по газу, нефти итп), и еще не ясно - когда выпустят нерезидентов, а те, при любой возможности - сразу попытаются слить все акции РФ и убежать с биржи.

Золото тоже покупать - не лучшая идея, цены на него завышены, легко в просадку упасть, а в виду того что скоро может быть наложен запрет на покупку золота РФ - акции золотодобывающих компаний РФ так-же могут просесть.

Единственные более менее безопасные акции - связаны с Агро промышленностью, а именно - ФосАгро (так-как сезон посадок начинается, и за бугром все это так-же нужно), в остальные - соваться опасно.

В прочем, тут решать каждому самостоятельно, но в понедельник, скорее всего, по многим акциям будет *больно*.

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Алексей А.

Экспорт удобрений запретили, вроде

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Сергей Я

Классно анализировать и советовать ФосАгро, когда за два дня после открытия он отрос больше всех😄 Вперёд, закупай в понедельник на всю котлету)

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Антон Гамаюнов

Нерезидентов пустят или нет? Без них весь этот движ мало смысла имеет, ибо у них больше половины акций российских в свободном обращении

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Аккаунт удален

Не выпустят. Это рассматривается как ответная мера на заморозку средств ЦБ западом. Даже говорят сумма сопоставимая. Так что это будет предметом торга.
Ну и вероятно в итоге действительно в обход биржи их выпустят потом как-то

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Сергей Я

А вы уверены, что стоит спешить с ними?) Многие наоборот ожидают, что когда они зайдут, то знатно сольют.

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Щитпостер на зарплате

Покупаем дно на дне. 🤑🤑🤑🤑

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Philip Poteryahin

Шах и мат истеричкам!

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Сергей Я

Не психуй.

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Ержан Ерболович

Ребят ну что холдим Газпромовские акции?

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