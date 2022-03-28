Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 33: Мосбиржа возобновила торги акциями всех российских компаний Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей. На открытии торгов на Мосбирже курсы снизились: доллара — до 93,2 рублей, евро — до 102,6 рублей.
Московская биржа возобновила торги акциями всех российских компаний. Индекс Мосбиржи снизился на 3% в первые минуты после открытия, индекс РТС — на 3,4%. Короткие продажи по-прежнему запрещены.
«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.
Сервисы
Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.
Транспорт
SriLankan Airlines приостановила полёты в Москву из-за санкций против России. Авиакомпания надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.
Реакция бизнеса и правительства
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.
Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.
Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».
Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.
Агентство Fitch отозвало рейтинги России.
Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.
ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».
В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.
Владельцы торговых центров попросили власти поддержать российский ретейлеров и предоставить гранты на оплату аренды для российских производителей. Всего в письме Российского совета ТЦ около 30 предложений.
Heineken планирует передать свой российский бизнес новому владельцу в России, объявила компания. До этого момента все её пивоварни продолжат работу. «При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — добавили в компании.
Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT. Помещения в зданиях, связанных с компанией Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco.
По данным НАФИ, в марте 83% компаний малого и среднего бизнеса сократили расходы.
События предыдущего дня, 27 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.
По результатам исследования рынка краткосрочной аренды, проведенного исследовательской компанией Aquarelle Research, Авито Недвижимость заняла лидирующие позиции сразу по трем показателям: знание бренда, использование и лояльность пользователей.
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
Привет, с главными новостями из мира IT снова подкаст Telegram-канала ForGeeks. Обсудили отключение карт «Мир», какие данные надо перенести в российские сервисы и как смириться с утечкой данных в Яндексе. Слушайте свежий выпуск подкаста, читайте и подписывайтесь на нас в Telegram.
Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.
Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.
Cэкономлю всем время: нет, он еще не умер. Хорошего пока ждать неоткуда.
ну хоть "лицо" его перестали публиковать, уже прогресс
Кхм, простите, "лицо"? 😄
Ну это такая штука, которую он поменял на ботокс
"В вашем ботоксе лица не найдено"?
господин Невзоров, залогиньтесь :D
Це польстил так польстил
А у вас стальные бубенцы делать такие провокационные заявления.
А вы о ком подумали?
О рубле, конечно же.
Хм, подлинный патреот даже думать о таком не будет. Вы явно пятая колонна и нацпредатель
он говорил про меня - я еще не умер!
Жду когда в России введу уголовное наказание за оскорбление президента. Все как в странах Европы
Сразу когда в России будет президент )
Оскорбление президента РФ никак не противоречит законам стран Европы.
А это что?
Хоть бы какой-нибудь астролог-аракул запил счетчик обратного отсчета, я бы на него пялился подолгу как на огонь.
А если там будет 60 лет обратного отсчёта?
Значит поменять аракула
Так никаких оракулов не останется, все эмигрируют, боясь преследования.
Удивительно насколько это очевидно, неужели многие реально ищут подобное среди сводок, как думаете?
И даже если да, это была бы новость №1 во всем мире, и из всех чайников свистела бы, а так между строк - увы одно падение экономики
Да уже все ждут этот праздник, кроме "патриотов"
"Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки" - и снова все для блага людей.
Ни минуты не подумают о себе производители.
Когда Лужники будут собирать с требованием народа "поднять цены на продукты питания и промышленные товары?"
Гениальное решение. Надо на все цены поднять.
И можно заявлять, что не производится из-за отсутствия спроса
Прибыль? Да кому она нужна. Мы же не капиталисты проклятые!
Ура, забота об экологии!
Курс нарисовали,цены на всё подняли на х2,людей сократили,зарплаты обесценили,помощи обычному налогоплательщику РФ ноль! отлично работаем..продолжаем Роскомнадзор
На импорт цены выросли соответственно курсу (примерно). А на что выросли цены - российского производства? Что бы я знал.
Соответственно курсу? Видно мы с вами ходим в разные магазины. К примеру прошлогодний картофель по 50-60р как вам? Тоже импорт? Капуста по 140-180 за кг? Ну или всеми любимый сахар из прошлогоднего урожая по 70-100р?! Когда в том году я его покупал по 29-35р. Всё нормально да? Всё выросло только так же как дед курс нарисовал?
Официально - отходим от привязки к доллару. Все в росс рублях в стране должно расчитываться, но этакая индексация привязана к доллару получается? Мы капусту в США что-ли берем. В уши льют нам одно, а по факту все как раньше.
Россия никогда не отойдет от привязки к доллару, т.к. у нас есть вшешняя торговля с другими странами. Может капусту выращиваем и в России, но для её сбора может использоваться иностранная сельхозтехника(её доля в РФ уровне 40%). Например, большой процент семенного картофеля закупается за границей. И таких примеров миллион.
Какой город? У нас в Магните есть картошка по 40 и в Пятерке капуста по 90.
Ну во первых цены проиндексировали продавцы на всё, а на что-то цены разогрели спросом
Не думал что таким бешеным спросом пользуется капуста и прошлогодний картофель))) ой как же тяжело осознавать что люди всему этому находится оправдания и думают всё норм.
Да господи кто сказал то, что все норм?? Какой норм?? Но ценообразование в моменте - спекулятивное, это факт. Люди же выставляют цены, а не Скайнет. В эти цифры заложены и попытки компенсировать обесценивание и негативные прогнозы на будущее.
А про капусту, которую вы привели видимо потому, что это рекордсмен по росту цены в процентах - я выше написал, она подорожала до войны на эти рекордные цифры
Борщевой набор в среднем подорожал на 50-80%, и не надо тут втирать что цены поднялись до спецоперации.
Опять агрессия и пердергивание. Я не говорил, что он сейчас НЕ ПОДНЯЛСЯ. Я говорил про капусту, и про то, что рекорды цен были уже до войны. https://east-fruit.com/novosti/tsena-na-kapustu-v-rossii-pobila-desyatiletniy-rekord/
вы же сами и передергиваете - в статье цена на январь 2022 - 50 руб кг, сейчас цены начинаются от 150 руб.
На капусту? Ну может вы на Рублёвке)) портал Ценомер вот что показывает
Причём заметьте, в целом то мы сходимся, просто я не понимаю, зачем оголтело врать не проверяя
Повышение на капусту и другое радикальное было до войны, не искажайте данные
Российские автозапчасти подорожали в 2.5-3 раза аналогично импортным.
Автозапчасти х3
Одной фразой - «Произошло до*уя, не сделано ни*уя»
Или другими словами — импортозамещение.
Какой смысл с этих цифр если нельзя купить и вывезти валюту?
Это для тех, у кого нет этой валюты, но телевизор они смотрят.
Курс стабилен - в стране все в порядке!
Я занимаюсь ТВ боксами цены на алишке выросли почти в два раза, вот он реальный курс)
а платить картами по курсу ЦБ уже всё?
Связной и еще какие то банки вроде остались с курсом ЦБ на $ покупках.
Очень интересен пункт про смягчение контрольно-надзорных требований. Или они ДО были чрезмерными и душили бизнес не за хрен собачий, либо сейчас власть положит болтецкого на соблюдение безопасности, законности, качества и так далее.
"Шоколад" без шоколада, "молоко" без молока... Оруэлл не был до конца прав — норма "шоколада" будет и 100 грамм в неделю, но шоколада там не будет
Если измельчить чагу, то она как раз будет похожа на какао)
1.5 триллиона не хило отгребали за такие контрольно-надзорные работы)))
Может быть всё-таки продажи онлайн-курсов упали, потому что люди сделали выбор в пользу сахара и других продуктов? 😁
Видимо народ смекнул, что личностное развитие не имеет смысла в условиях тотального пиздеца.
Народ перешел на инвестиции в реальный сектор экономики — в сахар и муку.
Я бы еще проинвестировал в макароны. Там мука, соль и сахар сразу.
зачем учиться и развиваться, если кушать не за что...
Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и IT прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов связи, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома» и РЖД.
С чем это связано?
все оборудование занято блокировками, количество блокировок увеличивается и нагрузка на оборудование тоже
Да все стандартно.
Рубль упал, с поставками проблемы. Ну и льгот хотят выбить
С поставками чего проблемы? Непонятно.
Даже не знаю, вроде ничего серьезного не произошло.
С поставками телеком оборудования.
Ладно, если это сарказм, не удовил)
У них нормы на доступность сервисов, подстраховываются.
Скоро вместо недвиги будем в наследство сахар, гречку или прокладки оставлять
ещё новость:
Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации "Интервью Зеленского российским СМИ"
так и гуглится на ютубе ;)
самое бестолковое интервью, что я видел.
Разогнать всех этих журналистишков за непрофессионализм
Потому запретили наверное, чтоб всякие бестолковые видосики не смотрели, тогда предлагаю Шойгу говорящего по-украински)
скоро не будет никакой Украины и украинского языка
А вам только Украина мешает, для достижения полного счастья?)
Да. Нет Украины - нет проблем
россия создала себе проблему САМА, когда пересекла границу Украины своими войсками...
Таких бесполезных новостей - вагон и маленькая тележка. Лучше что-нибудь полезное посмотреть, чем это пустое балабольство.
Мне понравилось тем, что президент человек, а не говорящая голова, много эмоций.
Вот полезное видео ;)
Абсолютно бесполезное видео с бесполезной головой.
Юмор продлевает жизнь
Вчера из титьки звонили, предлагали к ним с ВТБ инвестиций перейти .
А вас принудительно на Альфу не перевели?
Да нет вроде как не странно. Видимо связано с тем, что я в Альфе в чёрном списке. :)
Азаза.
Я даже не заходил в Альфу после перевода. Хотя Альфа пишет каждый письма - ну залогиниться, ну че ты.
Хорошо успел обнулиться на брокерском до 200 рублей до 24. 02.
И нет потребности в Альфе теперь
Не внесли: Шольц заявил о планах Германии отказаться от российской нефти в этом году.
В то же время Катар и Йемен возможно не сможет покрыть полностью спрос поэтому отказ может происходить несколько лет, а может и вообще не произойти до конца, что по моему более вероятно
Технически это элементарно. Надо просто сделать так, чтобы Германия покупала меньше российской нефти и больше ближневосточной, а с соседние Голландия и Франция, наоборот, начали покупать больше российской и меньше ближневосточной. Так можно добиться рая без тоталитарной нефти в отдельно взятой стране. Шольц же ничего не заявил о планах отказаться от закупок во всём ЕС...
Да все стандартно.
Рубль упал, с поставками проблемы. Ну и льгот хотят выбить
Звучит шикарно.
гранты на оплату аренды
Так то ничего нового.
СМИ блокируют, гражданам и бизнесу дают чуть больше "свободы" в действиях. Зарубежные бренды уходят.
Почему Яндекс не торгуется? Когда начнут?