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Финансы
Германский Влад

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 33: ​Мосбиржа возобновила торги акциями всех российских компаний Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Мосбиржа

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей. На открытии торгов на Мосбирже курсы снизились: доллара — до 93,2 рублей, евро — до 102,6 рублей.

Московская биржа возобновила торги акциями всех российских компаний. Индекс Мосбиржи снизился на 3% в первые минуты после открытия, индекс РТС — на 3,4%. Короткие продажи по-прежнему запрещены.

«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

Сервисы

Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.

Транспорт

SriLankan Airlines приостановила полёты в Москву из-за санкций против России. Авиакомпания надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

Реакция бизнеса и правительства

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.

Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».

Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.

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Агентство Fitch отозвало рейтинги России.

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.

ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.

Владельцы торговых центров попросили власти поддержать российский ретейлеров и предоставить гранты на оплату аренды для российских производителей. Всего в письме Российского совета ТЦ около 30 предложений.

Heineken планирует передать свой российский бизнес новому владельцу в России, объявила компания. До этого момента все её пивоварни продолжат работу. «При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — добавили в компании.

Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT. Помещения в зданиях, связанных с компанией Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco.

По данным НАФИ, в марте 83% компаний малого и среднего бизнеса сократили расходы.

События предыдущего дня, 27 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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91 комментарий
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Таинственный огонь

Cэкономлю всем время: нет, он еще не умер. Хорошего пока ждать неоткуда.

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Igor.Drobin

ну хоть "лицо" его перестали публиковать, уже прогресс

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Alexander Veber

Кхм, простите, "лицо"? 😄

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Таинственный огонь

Ну это такая штука, которую он поменял на ботокс

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Alexander Veber

"В вашем ботоксе лица не найдено"?

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Andrey P.

господин Невзоров, залогиньтесь :D

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Таинственный огонь

Це польстил так польстил

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Revenant

А у вас стальные бубенцы делать такие провокационные заявления.

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Maxim Petrukhin

А вы о ком подумали?

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Revenant

О рубле, конечно же.

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Таинственный огонь

Хм, подлинный патреот даже думать о таком не будет. Вы явно пятая колонна и нацпредатель

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Руслан

он говорил про меня - я еще не умер!

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Andrei

Жду когда в России введу уголовное наказание за оскорбление президента. Все как в странах Европы

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Таинственный огонь

Сразу когда в России будет президент )

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Denis Zotov

Оскорбление президента РФ никак не противоречит законам стран Европы.

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Pavel Petel

А это что?

УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя…
УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти Публичное оскорбление представителя власти при…
www.consultant.ru
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Денис Демидов

Хоть бы какой-нибудь астролог-аракул запил счетчик обратного отсчета, я бы на него пялился подолгу как на огонь.

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Pavel Voronkov

А если там будет 60 лет обратного отсчёта?

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Денис Демидов

Значит поменять аракула

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Pavel Voronkov

Так никаких оракулов не останется, все эмигрируют, боясь преследования.

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Константин Камбур SMM

Удивительно насколько это очевидно, неужели многие реально ищут подобное среди сводок, как думаете?

И даже если да, это была бы новость №1 во всем мире, и из всех чайников свистела бы, а так между строк - увы одно падение экономики

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DpaHuk

Да уже все ждут этот праздник, кроме "патриотов"

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Сидор

"Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки" - и снова все для блага людей.
Ни минуты не подумают о себе производители.

Когда Лужники будут собирать с требованием народа "поднять цены на продукты питания и промышленные товары?"

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Игорь Протасов

Гениальное решение. Надо на все цены поднять.
И можно заявлять, что не производится из-за отсутствия спроса

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ukrainewartube.com

Прибыль? Да кому она нужна. Мы же не капиталисты проклятые!

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Щитпостер на зарплате

Ура, забота об экологии!

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Никитка Хархардинов

Курс нарисовали,цены на всё подняли на х2,людей сократили,зарплаты обесценили,помощи обычному налогоплательщику РФ ноль! отлично работаем..продолжаем Роскомнадзор

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SerjioNuihulio

На импорт цены выросли соответственно курсу (примерно). А на что выросли цены - российского производства? Что бы я знал.

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Никитка Хархардинов

Соответственно курсу? Видно мы с вами ходим в разные магазины. К примеру прошлогодний картофель по 50-60р как вам? Тоже импорт? Капуста по 140-180 за кг? Ну или всеми любимый сахар из прошлогоднего урожая по 70-100р?! Когда в том году я его покупал по 29-35р. Всё нормально да? Всё выросло только так же как дед курс нарисовал?

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Марк Степанов

Официально - отходим от привязки к доллару. Все в росс рублях в стране должно расчитываться, но этакая индексация привязана к доллару получается? Мы капусту в США что-ли берем. В уши льют нам одно, а по факту все как раньше.

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evilnw

Россия никогда не отойдет от привязки к доллару, т.к. у нас есть вшешняя торговля с другими странами. Может капусту выращиваем и в России, но для её сбора может использоваться иностранная сельхозтехника(её доля в РФ уровне 40%). Например, большой процент семенного картофеля закупается за границей. И таких примеров миллион.

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Александр А.

Какой город? У нас в Магните есть картошка по 40 и в Пятерке капуста по 90.

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Дмитрий Ковач

Ну во первых цены проиндексировали продавцы на всё, а на что-то цены разогрели спросом

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Никитка Хархардинов

Не думал что таким бешеным спросом пользуется капуста и прошлогодний картофель))) ой как же тяжело осознавать что люди всему этому находится оправдания и думают всё норм.

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Дмитрий Ковач

Да господи кто сказал то, что все норм?? Какой норм?? Но ценообразование в моменте - спекулятивное, это факт. Люди же выставляют цены, а не Скайнет. В эти цифры заложены и попытки компенсировать обесценивание и негативные прогнозы на будущее.

А про капусту, которую вы привели видимо потому, что это рекордсмен по росту цены в процентах - я выше написал, она подорожала до войны на эти рекордные цифры

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Ярослав

Борщевой набор в среднем подорожал на 50-80%, и не надо тут втирать что цены поднялись до спецоперации.

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Дмитрий Ковач

Опять агрессия и пердергивание. Я не говорил, что он сейчас НЕ ПОДНЯЛСЯ. Я говорил про капусту, и про то, что рекорды цен были уже до войны. https://east-fruit.com/novosti/tsena-na-kapustu-v-rossii-pobila-desyatiletniy-rekord/

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Garmonbon

вы же сами и передергиваете - в статье цена на январь 2022 - 50 руб кг, сейчас цены начинаются от 150 руб.

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Дмитрий Ковач

На капусту? Ну может вы на Рублёвке)) портал Ценомер вот что показывает

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Дмитрий Ковач

Причём заметьте, в целом то мы сходимся, просто я не понимаю, зачем оголтело врать не проверяя

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Дмитрий Ковач

Повышение на капусту и другое радикальное было до войны, не искажайте данные

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Поджог Сараев

Российские автозапчасти подорожали в 2.5-3 раза аналогично импортным.

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Константин .

Автозапчасти х3

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S S

Одной фразой - «Произошло до*уя, не сделано ни*уя»

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ukrainewartube.com

Или другими словами — импортозамещение.

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Paul Brezcuu

Какой смысл с этих цифр если нельзя купить и вывезти валюту?

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Сидор

Это для тех, у кого нет этой валюты, но телевизор они смотрят.
Курс стабилен - в стране все в порядке!

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Paul Brezcuu

Я занимаюсь ТВ боксами цены на алишке выросли почти в два раза, вот он реальный курс)

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sergjjj

а платить картами по курсу ЦБ уже всё?
Связной и еще какие то банки вроде остались с курсом ЦБ на $ покупках.

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Дмитрий Иванов

Очень интересен пункт про смягчение контрольно-надзорных требований. Или они ДО были чрезмерными и душили бизнес не за хрен собачий, либо сейчас власть положит болтецкого на соблюдение безопасности, законности, качества и так далее.

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Pavel Loginov

"Шоколад" без шоколада, "молоко" без молока... Оруэлл не был до конца прав — норма "шоколада" будет и 100 грамм в неделю, но шоколада там не будет

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Дмитрий Иванов

Если измельчить чагу, то она как раз будет похожа на какао)

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Alex Po

1.5 триллиона не хило отгребали за такие контрольно-надзорные работы)))

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Щитпостер на зарплате
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Evgeny Rost

Может быть всё-таки продажи онлайн-курсов упали, потому что люди сделали выбор в пользу сахара и других продуктов? 😁

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vic smirnoff

Видимо народ смекнул, что личностное развитие не имеет смысла в условиях тотального пиздеца.

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ukrainewartube.com

Народ перешел на инвестиции в реальный сектор экономики — в сахар и муку.

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Pavel Petel

Я бы еще проинвестировал в макароны. Там мука, соль и сахар сразу.

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Alex Po

зачем учиться и развиваться, если кушать не за что...

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Игорь Протасов

Комиссия РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) по связи и IT прогнозирует, что с июля-августа 2022 года возрастёт риск аварий и нарушения стабильности работы сетей операторов связи, пишет «Коммерсантъ». В комиссию входят в том числе представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома» и РЖД.

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vic smirnoff

С чем это связано?

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Василий Степанофф

все оборудование занято блокировками, количество блокировок увеличивается и нагрузка на оборудование тоже

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Игорь Протасов

Да все стандартно.
Рубль упал, с поставками проблемы. Ну и льгот хотят выбить

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vic smirnoff

С поставками чего проблемы? Непонятно.

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ukrainewartube.com

Даже не знаю, вроде ничего серьезного не произошло.

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Александр Быков

С поставками телеком оборудования.

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Александр Быков

Ладно, если это сарказм, не удовил)

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Александр А.

У них нормы на доступность сервисов, подстраховываются.

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Vladislav Dyugay

Скоро вместо недвиги будем в наследство сахар, гречку или прокладки оставлять

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Igor Kalashnikov

ещё новость:
Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации "Интервью Зеленского российским СМИ"
так и гуглится на ютубе ;)

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Василий Степанофф

самое бестолковое интервью, что я видел.
Разогнать всех этих журналистишков за непрофессионализм

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Igor Kalashnikov

Потому запретили наверное, чтоб всякие бестолковые видосики не смотрели, тогда предлагаю Шойгу говорящего по-украински)

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Василий Степанофф

скоро не будет никакой Украины и украинского языка

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Igor Kalashnikov

А вам только Украина мешает, для достижения полного счастья?)

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Василий Степанофф

Да. Нет Украины - нет проблем

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Alex Po

россия создала себе проблему САМА, когда пересекла границу Украины своими войсками...

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Штуки из труб

Таких бесполезных новостей - вагон и маленькая тележка. Лучше что-нибудь полезное посмотреть, чем это пустое балабольство.

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Igor Kalashnikov

Мне понравилось тем, что президент человек, а не говорящая голова, много эмоций.

Вот полезное видео ;)

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Штуки из труб

Абсолютно бесполезное видео с бесполезной головой.

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Igor Kalashnikov

Юмор продлевает жизнь

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Щитпостер на зарплате

Вчера из титьки звонили, предлагали к ним с ВТБ инвестиций перейти .

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Сидор

А вас принудительно на Альфу не перевели?

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Щитпостер на зарплате

Да нет вроде как не странно. Видимо связано с тем, что я в Альфе в чёрном списке. :)

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Сидор

Азаза.
Я даже не заходил в Альфу после перевода. Хотя Альфа пишет каждый письма - ну залогиниться, ну че ты.
Хорошо успел обнулиться на брокерском до 200 рублей до 24. 02.
И нет потребности в Альфе теперь

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Артем П.

Не внесли: Шольц заявил о планах Германии отказаться от российской нефти в этом году.

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Константин Камбур SMM

В то же время Катар и Йемен возможно не сможет покрыть полностью спрос поэтому отказ может происходить несколько лет, а может и вообще не произойти до конца, что по моему более вероятно

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Антон piter

Технически это элементарно. Надо просто сделать так, чтобы Германия покупала меньше российской нефти и больше ближневосточной, а с соседние Голландия и Франция, наоборот, начали покупать больше российской и меньше ближневосточной. Так можно добиться рая без тоталитарной нефти в отдельно взятой стране. Шольц же ничего не заявил о планах отказаться от закупок во всём ЕС...

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Игорь Протасов

Да все стандартно.
Рубль упал, с поставками проблемы. Ну и льгот хотят выбить

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ukrainewartube.com

Звучит шикарно.
гранты на оплату аренды

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Андрей Шапран - B2B продажи

Так то ничего нового.
СМИ блокируют, гражданам и бизнесу дают чуть больше "свободы" в действиях. Зарубежные бренды уходят.

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Хозяин

Почему Яндекс не торгуется? Когда начнут?

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