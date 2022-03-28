Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Мосбиржа

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей. На открытии торгов на Мосбирже курсы снизились: доллара — до 93,2 рублей, евро — до 102,6 рублей.

Московская биржа возобновила торги акциями всех российских компаний. Индекс Мосбиржи снизился на 3% в первые минуты после открытия, индекс РТС — на 3,4%. Короткие продажи по-прежнему запрещены.

«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

Сервисы

Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.

Транспорт

SriLankan Airlines приостановила полёты в Москву из-за санкций против России. Авиакомпания надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

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Реакция бизнеса и правительства

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.

Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».

Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.

Агентство Fitch отозвало рейтинги России.

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.

ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.

Владельцы торговых центров попросили власти поддержать российский ретейлеров и предоставить гранты на оплату аренды для российских производителей. Всего в письме Российского совета ТЦ около 30 предложений.

Heineken планирует передать свой российский бизнес новому владельцу в России, объявила компания. До этого момента все её пивоварни продолжат работу. «При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — добавили в компании.

Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT. Помещения в зданиях, связанных с компанией Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco.

По данным НАФИ, в марте 83% компаний малого и среднего бизнеса сократили расходы.

События предыдущего дня, 27 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.