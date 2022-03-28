Финансы
Германский Влад

Банки стали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян и блокировать карты Статьи редакции

Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.

  • Банки стали исполнять полученные в середине марта 2022 года рекомендации ЦБ о том, что нужно обращать внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Ассоциации российских банков (АРБ).
  • Источник издания в банке из топ-20 пояснил, что речь в том числе идёт об отключении карт россиян после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».
  • Под блокировку рискуют попасть и россияне, закупающие товары впрок. Они совершают «однотипные операции», когда кассиры в магазинах пробивают один товар несколькими чеками. Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый. Это нужно, чтобы обойти ограничения самих ритейлеров: в марте те ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки.
  • В АРБ подчеркивают, что в письме ЦБ нет чётких критериев «спекулятивных операций». Поэтому банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи и к кому принимать антиотмывочные меры, вплоть до полного отказа в проведении операции.
  • В ЦБ отметили, что речь идёт именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткое время. Добросовестные граждане не пострадают, считает регулятор. Выход из списка возможен через процедуру реабилитации.

#новость #цб #банки

11 097 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
177 комментариев
Написать комментарий...
Rfc Fy

пресекли схему бабулек выхода в нал через сахар

Ответить
Развернуть ветку
Артем Акшинцев

Это специальная операция по десахаризации.
Элитное подразделение вязанных беретов.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Че

Напали бабки на сахер и вот сахера больше нету!

Ответить
Развернуть ветку
Grandzlo

Да ладно, что вы угораете над пожилыми людьми. Это не их вина, что они боятся дефицита и голода.

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Myagkov

они боятся дефицита и голода
 Они их предвидят основываясь на прошлом опыте...

Ответить
Развернуть ветку
Валентин

А толку то? Что с этими тоннами сахара делать? Насекомых кормить? Сделали искусственный дефицит, а страдают все...
Пс. За информацию на картинке не ручаюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Это их вина, причем напрямую.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Оп, ещё один де... депутат, у которого народ виноват.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Так уж вышло, что это ключевой электорат.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Это как говорить человеку с ПТСР, что это он виноват в случившемся.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Veber

Спецоперация против сахарного диабета же

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Вон вон там - одна в краповом!!!! Она самая опасная!!!

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Veber

Пресекли вывод больших масс сахара через бабок-однодневок. Очередная преступная схема

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Какой мир - такие и схемы.

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард Базелев

О какой спекуляции может идти речь при коммерческой экономике? Они что там сосут, госцены тогда пусть устанавливают на всё тогда и поговорим о спекуляциях

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

В УК РФ издания 1992 года напротив статьи 154 «Спекуляция» было напечатано «исключена» со ссылкой на соответствующий нормативный акт — Закон РСФСР от 28 февраля 1991 года «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 октября 1990 года». Президентский указ Б. Н. Ельцина «О свободе торговли» заблокировал норму о спекуляции, а Председатель Совета Министров РФ Е. Т. Гайдар неоднократно публично заявлял, что в России отсутствует уголовная ответственность за спекуляцию.

Банки помимо своих функций, и ранее "освоившие" функции следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями (схемы обнала), теперь ещё и специалистами по спекуляции продуктов становятся))

Ответить
Развернуть ветку
Пэ Гусев

Обналом не увлекаетесь случаем?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

А вы?

Ответить
Развернуть ветку
Пэ Гусев

Нет, меня как то не напрягает объяснить происхождение денег, а вас видимо да, из чего можно сделать некоторые выводы...

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан

Т.е. вы реально готовы объяснять каждому встречному, что вы честно заработали свои деньги??

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

По факту там по некоторым товарам включая сахар уже идет госрегулирование цен.

Ответить
Развернуть ветку
Накосика Сукасена

Ага. То-то он и стоит 100р в областном центре.

Ответить
Развернуть ветку
Comrad27

Вчера они говорили - не снимайте деньги с карт, бояться нечего, сегодня они блокируют карты за закупки впрок. Так и живём.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иващенко

Разве еще не понял?
Правительство говорит не снимай с карт - надо идти и снимать все подчистую.

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Скорее всего, он ещё молодой и не знает, как нужно правильно новости читать.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

я бы даже больше сказал - если правительство начинает успокаивать и говорит что-то не делать, то надо наоборот сразу же это делать пока еще есть такая возможность. Весь опыт СССР и России это подтверждает.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Единственное что надо было снимать это доллары, рубли смысла не имеет поскольку правительство их напечатает сколько надо.

Ответить
Развернуть ветку
Накосика Сукасена

А с валютой государство раньше граждан подсуетилось...

Ответить
Развернуть ветку
Igor Kowalski

Апофеоз долбанутости.

Ответить
Развернуть ветку
S S

Приходишь такой в магазин, и думаешь возьму кальян 3 кг муки, ведь я всегда запекала хлеб себе дома, вот такой я человек, люблю печь хлеб дома, купил себе дорогую хлебапечку от Борк и вот пеку, и тут на на*уй тебе, ни*уя тебе спекулянт еб*ный никакого хлеба, все магазинный жрут и ты пожрешь. А то ишь удумал буржуазной Омерикансеой жизнью жить, тверина ты такая! Отберите уже у него книжку 1984, мужик зачитался

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

И кальян назад поставь!

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

И угли поменять не забудьте!!!!

Ответить
Развернуть ветку
- -

Купил 10 трусов и 20 пар носков, заблокировали карту. Пздц.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Зато на свободе.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

пока на свободе

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

еще и в трусах!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

пока в трусах

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Не покупай так много трусов носков. Купи немного ниток и иголок.

Ответить
Развернуть ветку
Накосика Сукасена

А вдруг ты ими торговать пойдешь к метро.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Макаров

Все таки наличка рулит!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ммм, да. 30 лет восстановления доверия к банкам и безналу коту под хвост.

Ответить
Развернуть ветку
Накосика Сукасена

Они срать хотели на это.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Это вообще законно? Я по телевизору только и слышу как в Америке и Европе продукты заканчиваются, чего не говорят что в стране с рыночной экономикой всплывают такие понятия как спекулянт и ограничение на покупку жизненно важных товаров?

Ответить
Развернуть ветку
Анна Тишина

Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

они заканчиваются и их тут же подвозят, а наши СМИ снимают в этот момент пустые полки и рассказывают, как всё плохо

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Наши блогеры, кто там живут смеются над подобными репортажами. Они рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию. Целая куча роликов есть где люди заходят в американский продуктовый магазин и там даже батата и манго с бананами несколько сортов продается. Я уж не говорю про изобилие морепродуктов, которых нет и не было никогда у нас.

Ответить
Развернуть ветку
t t

блогеры из Германии наоборот снимают, что подсолнечного масла часто нет, и что во многих магазинах только 1 бутылку масла, 1 пачку муки, и т.д. на человека продают

Ответить
Развернуть ветку
Johann Janzen

Это так, подсолнечное масло видел на полке недели две назад, остального масла: рапсового, оливкового и т.д. полно. Мука и макаронные изделия по 2 пачки в одни руки. Остальные товары в изобилии, цены не поднялись, ну и сахара навалом :D

Ответить
Развернуть ветку
t t

Мука и макаронные изделия по 2 пачки в одни руки.
 товарищ выше сейчас скажет, что вы бот и вас финансирует мэрия Москвы)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Я чет очереди, на границе с РФ, из немцев, мечтающих уехать из Германии к нам не вижу. А вот от нас только за прошедший месяц свинтило десятки тысяч человек. Чет бежит народ из нашего «рая на земле».

Ответить
Развернуть ветку
t t

ну самобичевание это старинная русская забава, большинство почему-то думают, что у нас всегда все плохо, а на западе все хорошо

если жить в Европе (не туристом), там не все так радужно, везде свои плюсы и минусы

и москвичам вообще грех жаловаться, вполне европейский уровень жизни

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

ну по крайней мере не проснешься однажды утром, а твоя валюта в очередной раз обрушилась в два раза

Ответить
Развернуть ветку
t t

ну почему, в Греции например такое было

только там не курс, а средняя ЗП рухнула, курс-то один на все ЕС, он не может для одной страны скакануть

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

так в отличии от России "В Греции все есть" (с) АПЧехов

Ответить
Развернуть ветку
t t

эту поговорку придумали русские) как я сказал, у нас традиция считать, что на западе все лучше

а кто там жил знает, что везде есть свои проблемы, кто начинает релокейшен потом часто не одну страну меняют и обычно полностью нигде не интегрируются

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Несколько знакомых, проживающих в США говорят, что об одном жалеют: что не уехали еще раньше, долго решались на переезд. Понятно что не всем комфортно на Западе, все зависит от многих факторов. Если ты тут неудачник, то вряд ли у тебя там что то получится. Но то, что там перспектив больше и для большинства уровень комфорта выше, я думаю вы спорить не будете.

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Я когда первый раз был в Америке. Был в шоке как дикий и потом расказывал дома , а мне не верили.
В Макдональдс заходиш и покупаеш пустой стаканчик для напитка за по-моему 1 уе. А рядом аппарат с разными софтдринками типа кола фанта спрайт и тд. И льёшь ты в этот стакан сколько хочеш и без ограничения. Можно 20 раз подойти и налить ещё.
Говорят умельцы приходят с тарой на 10 литров и натихоря ее заливают)))

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Кобец

Недопрапагондировали суки.
Лучше надо было.

Ответить
Развернуть ветку
Johann Janzen

Пусть тогда ещё скажет, в какое окошко мне обратиться за гонораром )

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

сами блогеры эти бумажки вешают. почаще читайте продажный пикабу, который финансирует мэрия Москвы (входит с ноября 2020 в холдинг mos.ru))))
уже было разоблачение. блогеры убирают с полок товар и вешают бумажки распечатанные на принтере

Ответить
Развернуть ветку
Константин Киселёв
Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

666фз, противодействие растворению сахара

Ответить
Развернуть ветку
Людовед Душелюб

Из статьи:
- впрок теперь закупаться нельзя
- статьи за спекуляцию не ввели, но счёт могут заблочить, если что...на всякий случай
- люди закупающиеся телегами, но редко - грустите

Ответить
Развернуть ветку
Анна Козлова

- люди закупающиеся телегами, но редко - грустите
 Нал снимайте и всё. Пока дают снимать)))

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

"...письме ЦБ нет чётких критериев «спекулятивных операций»..."
То есть любую покупку товара в количестве большем, чем 1 единица уже можно рассматривать как спекуляцию. Было бы желание.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Макаров

Купил вот так вот на кассе 2 чупа чупса ребёнку и жене. И все! Ты спекулянт! Блок!

Ответить
Развернуть ветку
Revenant

Считаю,что пора переходить на талоны с ограничением по количеству на душу населения. А то этот свободный оборот денег - все это бесовское, не скрепное.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Nepritimov

Ну жене явно не просто так куплен чупа-чупс.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

На выходные ящик пива брал. Повезло, спекулянтом не посчитали

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Борисовский

Да не, это же тунеядство.
Его еще не обновили.
Ждем на следующей неделе апдейт.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Я ИП, работаю 24/7, хотя...

Ответить
Развернуть ветку
Саша Архипов

Я уже ощущаю новые статьи в приёмной о Тинькофф и его блокировка карт.

Ответить
Развернуть ветку
Podkuiko Vladislav

Даёшь совковскую статью за спекуляцию , раз уж мы катимся в б@@@ский совок !!!

Ответить
Развернуть ветку
- -

Депутат Милонов предложил запретить фильм "ДМБ" в связи с дискредитацией российской армии.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

О, теперь его посмотрят даже те, кто раньше о нем и не слышал.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Карпов

Создатель «Масяни» сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать сайт с мультсериалом
Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту, где собраны эпизоды мультсериала «Масяня». Об этом 27 марта в соцсетях сообщил создатель мультфильма Олег Куваев.
«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ», — говорится в сообщении.

Создатель «Масяни» сообщил, что Роскомнадзор…
Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту, где собраны эпизоды мультсериала «Масяня». Об этом 27…
www.fontanka.ru
Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Это после выхода эпизода 160, если кому интересно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shokhin

Что не новость, то такие эмоции с неё

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Банки решили себе в ногу пострелять?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Им уже 24.02 обе ноги ампутировали. Стрелять уже некуда.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

При чем тут банки? 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Многие (наивно) надеялись на адекватную реакцию банков, думая, что они обеспечат наличие/снятие и тд. В следующий раз будут снимать и переводить в разы быстрее и при первой же утке. Удачи им работать с такими настроениями.

Ответить
Развернуть ветку
Деревянный браслет

Времена сложные, но множество последних действий руководства, после того как они заварили кашу 24 февраля, всё больше делают страну похожей на Зазеркальную Федерацию.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Ну старую собаку новым трюкам не научишь, а они почти все из СССР.Сколько там руководящему составу 60-80 лет.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Montana

А всего лишь надо было провести декоммунизацию

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Да поли бы она нах... Извините. Я реально в магазин заезжаю раз в 2 -3 месяца, например, за кофе, химией и т.п. И реально вывожу по 3-4 тележки на семью из 4 человек и 5 котов.

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Сурина

Я думаю если вы постоянно делаете крупный закуп 1 раз в несколько месяцев, то у банков такая история сохранена и она не должна вызывать подозрений, так как отражает ваше обычное поведение. Это скорее относится к тем у кого ранее не было таких закупок крупных, а сейчас стали неоднократно прослеживаться

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

А я думаю, что любой банк плевать хотел на это и потом доказывай, что не верблюд.

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Сурина

Тоже вероятно)) В общем держимся господа)

Ответить
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Вы пытаетесь объяснить абсолютно глупость какими то внятными словами)))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

И скупаешь несколькими чеками товар?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Ни разу ещё не приходилось, но ведь не исключено, что догадаются и товары моего списка ограничить. Да в общем-то я больше месяца в магазинах и не был.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Если вы не содержите маленькую прачечную, не гоните алкоголь или не печёте булки на продажу - проблем быть не должно.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

А что из этого списка сейчас запрещено?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

А где-то написано запрещено? Или ответственность за незаконное предпринимательство уже отменили?

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

А где написано, что незаконное? ИП может спокойно покупать по карте физлица. И подотчётное лицо для организации тоже может. Это не на уровне банка должно решаться.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

А речь только про ИП? Или про мамкиных бизнесменов с авито?

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Medvedev

Давайте не будем сочинять, в статье нет ничего ни про ИП, ни про Авито. Просто купил 10 кг сахара = блок.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

не будем сочинять
 10кг блок
 А зачем сам сочинил?

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Крески

А при чем тут это? Сахар, масло, мука и т.д. Это выдаётся с ограничениями

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

При том, что при рядовом пользовании вам не надо это в диких количествах, попадающих под «мелкий опт»

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Крески

В каком смысле «не надо»? Это кто решил? А если у меня семья из 10 человек? А если я домашний кондитер? У меня ИП и я продаю торты, пирожные и прочее. Мне не надо столько сахара, муки и масла, да? Я предлагаю вам отказаться от привычки всех судить по себе «если мне не надо, то и никому не надо»

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

у меня семья из 10 человек.. я ИП
 А чего не ООО или АО?
Речь в статье про ИП? Или для драмы добавили? Или все, кто сейчас скупает остатки это исключительно ИПшники и многодетные? Я уже проводил пример с закупками техники в 2014. Посему то потом это все ушло на авито.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Крески

Ещё раз. Какая разница? У меня 10 человек в семье. Я не ИП. Что тогда? 2 кг сахара это норм для десятерых?
И вообще, что это такое? Если мне не надо 10 кг сахара, то ок. А если кому-то надо, то и наплевать на него. Сравнивать телики за 20-30 тысяч с 2 килограммами сахара это нужно постараться.
Я ещё и драматизирую. У меня две подруги работают кондитерами. У каждой по 3 детей и они помогают своим родителям и закупают продукты на всех. Я все это выдумал, конечно. Не бывает таких семей, вы правы.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Погуглите отличия, узнаете какая разница.
подруги работают кондитерами
И все три закупают сырье исключительно в магазине у дома?
То есть это типичная семья и таких большинство?

Ответить
Развернуть ветку
Trantor

"Я предлагаю вам отказаться от привычки всех судить по себе «если мне не надо, то и никому не надо»

Вот золотые слова! А то послушать некоторых:
"Я эти машины не покупал, я в Икею не ходил, я в Инстаграмме не сидел, я в Заре не покупал, я в Макдональдсе не ел."
Остается только вопрос, кто же ходил тогда туда и пользовался этими товарами?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Например, при консервировании огурцов: 130 г. на литр. 50 банок (а у многих куда больше и только для себя, на зиму) потребует не менее 6 кг сахара.
А здесь:
> Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый.
Уже 2 кг сахара - много.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Не знаю ни одного человека, который консервирует огурцы в марте.

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Какая разница? Вы оптимист и надеетесь, что к сезону ситуация исправится? Будет дешевле?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

А вы, случайно, в 14м году телевизоры мелким оптом не закупали?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Принципиально нет. Ну так прогноз напишите?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Я могу только о своих ощущениях писать. Так что да, я в этих вопросах оптимист.

Ответить
Развернуть ветку
Irrrrrr

К лету сахар будет намного дороже, впрочем , как и все остальные товары.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Всё будет дороже. Так уже 30 лет

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Крески

Ну так смысл тогда в ваших сообщениях. Сами говорите, что все будет дороже, но сами же «осуждаете» тех кто прямо сейчас готовится к подорожанию. Сами же говорите про оптимизм и тут же про подорожание. В этом оптимизм? Гениально, я считаю

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

В стране каждый год инфляция. Закупите на всю жизнь сейчас тогда.
Ещё раз. Я против жадных ублюдков, которые из ближайшего магазина несут товар на авито и ставят ценник х3. Те, кто скупает для домашних запасов не делает это в размерах, которые он истратит больше чем за 2 года, потому как это надо где-то хранить, причём, сохраняя условия хранения.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Крески

Вы точно понимаете, о чем говорите? 2 килограмма сахара и не больше. 2 кг! Не 20 и не 200. Про муку и масло ещё не говорили. Скажите мне, что никто дома ничего не выпекает для себя. Скажите, что никто ничего не жарит или жарит, но на 1 капле масла и вообще есть антипригарные сковороды

Ответить
Развернуть ветку
Аня Захарова

С нетерпением ждём статьи за спекуляцию и тунеядство.
(надеюсь я им спойлер не сделала))

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

Сколько в одни руки айфонов разрешают?

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Знакомый занимается перепродажей айфонов, говорит у них дефицита нет, как и спроса 😅 Цена выросла, люди не хотят за такую цену покупать. Так что Сахар, самый ходовой товар

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

Интересно на сколько сахар ликвид на вторичке?

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Я вообще не представляю😅 Просто если честно, я немного не доверяю продуктам, купленным с рук а не у реализатора. Ведь мало ли что с качеством и так далее, кому претензии предъявлять? Бабульки полагаю покупают сахар для консервации продуктов, которые они делают. Ведь соль и сахар - основные консерванты, сохраняющие долгосрок жизни приготовленных всяких заквасок, компотов и всего остального. Наврят ли уж бабки барыжат сахаром)

Ответить
Развернуть ветку
Сам Такой

Какие бабульки? В замкадье сейчас сахара практически нет. Спрашивал знакомую продавщицу из магнита, говорит, что неделю совсем не завозили. Врать ей вроде бы нет смысла.

Читайте новости между строк. В этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу (в РФ и Белоруссии).
Зачем их увеличивать, если экспорт закрыт, а сахара у нас "хватает"?

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Bochkin

Всегда удивлялся почему туалетная бумага и сахар расходится первыми в случае кризисов. Ведь и то и другое не то чтобы очень нужные вещи. Без сахара только здоровее люди будут. А жопу надо мыть, а не дерьмо размазывать бумагой

Ответить
Развернуть ветку
Сам Такой

А меня всегда удивляло, как кризис, так кругом сплошные статьи и комментаторы с лекциями о вреде сахара.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolai Nikas

Сахар нужен самогонщикам и вареньеварам

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

на Урале сахара полно, в Подмосковье (Химки) во всех магазинах лежит по 72-80руб и никому не нужен

Ответить
Развернуть ветку
Артём Палённый

Враньё. Вчера был в Ашане в Тюмени, сахара просто завались, никому не нужен.

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Спасибо, вы внесли некую ясность в происходящее!

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Бабки покупают для самогонки.

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

не шутка: на Авито сахар по 75руб/кг при покупке до10 кг, и 70руб/кг при покупке от 50 кг

Ответить
Развернуть ветку
Ашот Поликарпович

Пссс... Милок, хошь сахарок?

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Ой, а почему на Озоне тогда от 172р/кг? А на ягодах от 200р/кг? И на маркете от 200!
Сдается мне, что вы бот.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Борисовский

Купил 3 порошка, 3 кондиционера и 3 пачки прокладок жене.
В черный список цб. Экстремист.
Да еще и в чистой одежде он ходит, в такое сложное время.
Не то что соловьёв, бедолага. Весь грязный.
Хотя...
Это просто такой пуховик за 1.5 млн руб.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Небось, деньги в валюте тоже держал, товарищ иностранный агент?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Борисовский

ЦУМ специально все бутики закрыл, чтобы они на садовод перебрались.

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Не разобрал, это набережная озеро Комо?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Борисовский

Это ближнее Подмосковье. Озеро не факт что есть.
Набережная озера Комо, отчислилась от паразитов.

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

При чем здесь Соловьев вообще?

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Ватник, модель "Помёт"

Ответить
Развернуть ветку
polikorade

Может банкам заняться профильными задачами?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Klimanskiy

Это не разумно. На месте государства нужно делать вменённый налог.
Купил 2 пачки сахара, а у тебя с карты сразу списали доп налог + отчисления в пенсионный, так как ты предприниматель.

Ответить
Развернуть ветку
яйцо со шрамом

А вот вас вообще не смущает, что государство решает как вам тратить свои же деньги?

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

А наличные тоже будут блокировать?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Откуда это у вас, гражданин, деньги?
Пройдемте с нами. Будем разбираться.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Якунин

Армян скупающих овощи в сетевых магазинах для перепродажи в своих ларьках тоже повяжут?

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Они ж вроже за нал

Ответить
Развернуть ветку
TLGM x Event

А как же быть с пенсионными картами и другими соц выплатами ? По закону их "заморозка" запрещается.

Ответить
Развернуть ветку
- -

Писать заявление с объяснениями в офисе банка. В моем случае это зачем вам понадобилось 20 пар носок.

Ответить
Развернуть ветку
Елена Кам - конс. по налогам

Надеюсь карту бабули не заблокируют, когда она творог на неделю покупает🤞

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Носков.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Алексеев

Отменить нах деньги как пошлый пережиток западного декаданса.. перейти на прямое распределение по карточкам.. кто работает тот ест,🤣

Ответить
Развернуть ветку
Mik Petrov

Как пользовался картами только для он лайн покупок, остальное всё нал, так и продолжаю. Авиабилеты , телефон самое необходимое с карты, дальше нал

Ответить
Развернуть ветку
Alan Kalaev

Я люблю Россию, но в ЦБ совсем ебанулись. Допустят купят этот сахар и пусть слипнется. Я ещё не видел ни разу, Слава Богу, чтобы от голода у нас умирали люди массово. Вряд ли те, у кого 40 кг сахара в заначке и три мешка муки, смогут сидеть у себя в квартире и смотреть тайком, как умирают люди вокруг с голоду, мы же не Хох..но это лишь фантазия.

Ответить
Развернуть ветку
Егор Т.

ещё один повод платить наличкой

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

Ждем десяток однотипных постов "Тинькоф заблокировал карту НИ-ЗА-ЧТО*"

*правда до этого я купил 50кг сахара и 40 пачек прокладок чтобы попытаться их продать, но в посте об этом я ничего писать не буду чтобы быть несчастной жертвой

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Teplyakov

Скажите пожалуйста, а что люди планируют делать с этим сахаром? Ну сильно сомневаюсь я, что все это будет перегнано в самогон, а куда его ещё девать в таком количестве?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

ну подошел бы у лично спросил у них

Ответить
Развернуть ветку
Den Red

Фейк

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

так нал то на что?

Ответить
Развернуть ветку
Техноголик

Борьба за сохранение/продление запасов. Которые активно заканчиваются...

Ответить
Развернуть ветку
avzan79 timyrovec

Заказал в выходные упаковками воду, сок, молоко из Впрок (есть там такая функция). Часто так беру. Отменили заказ. В поддержке сказали, что ограничение.
Заказал поштучно тоже количество - привезли.

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

А что там говорит ЦБ про оптовые закупки за наличку? Или, скажем, в кредит?)))

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

А где раньше был цб когда комплектующие скупали?

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

А могли бы и расстреливать прямо на выходе из магазина

Ответить
Развернуть ветку
Natasha Ivanova

Спекулянтов всё равно больше, чем тех, кто боится голода. Я тут сейчас не про сахар буду говорить, но про своё больное. На фото как-то многовато упаковок с прокладками, вы не находите? И закупается мужчина, который в обычный день скорее руки бы себе отрезал, чем хоть к одной прокладке прикоснулся. А в России с прокладками уже проблема почище сахара будет, у нас же на женщин часто насрать, поэтому никто не заботится о регулировании таких товаров.

Короче, сейчас это очень редкий случай, но тут я согласна с тем, что банк замечает оптовые закупки. Нужно только пояснить, что именно считать оптом — 2 пачки чего -либо это всё ещё нормально или уже нет?

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан

тут я согласна с тем, что банк замечает оптовые закупки.
 каждый должен заниматься своим делом, полная глупость давать банкам право следить, что я покупаю и зачем

Ответить
Развернуть ветку
No Name

А что будет с бригадирами, которые рабочим покупают по тележке полной хлеба на стройку и тд

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Всё для граждан сильной, большоооой, не терпящий фашизм страны!

Ответить
Развернуть ветку
Амидв Ваджранга

«Начали блокировать» - уже есть подтверждённые случаи блокировок?

Ответить
Развернуть ветку
cindy katss

рекомендации Цырка Былетов
в котором мадам БРОШКИНА и СРИНАЛОВ

запретила деньги
оброк сатаны 16,666% с денег
но при этом
профукали каждому по - 20000 рубанов бесналов
оптовые заекуки ? то про крипту выли

по итогу активные пассивы КЛИМАКСА стали реальностью

Ответить
Развернуть ветку
Накосика Сукасена

ФТС признает "опт" или "коммерческую партию" если покупаешь 3 (по другим данным 5) шт за один раз. Непонятно по каким алгоритмам, но не суть.
Суть в том что мне больше не купить 6 лампочек, так получается? А вдруг я ими торговать пойду к метро...

Ответить
Развернуть ветку
Чит Чат

Не пойму, есть какой-то закон запрещающий мне жрать столько сколько я хочу? Спекуляция, это продажа - пусть на ней и ловят.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Процедура реабилитации глазами ЦБ)))

Ответить
Развернуть ветку
unsightly_nuisance

У банка нет сведений о составе чека, какие и сколько там товаров. Только сумма чека.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Sovetnikov

Цена наличных скоро пойдет вверх

Ответить
Развернуть ветку
ukrainewartube.com
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 177 комментариев
Образование
Германский Влад
Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы Статьи редакции

Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.

БКС Мир инвестиций
Что теперь будет с рынком акций в России

После почти месячного перерыва на российском фондовом рынке возобновились торги. В понедельник начали торговаться ОФЗ, в четверг — акции. Начальник управления инвестиционных стратегий БКС и автор шоу «Без плохих новостей» на канале «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин считает, что для российского рынка капитала началась новая эпоха. Вот какой она…

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NTA
Парсинг сайта ГИБДД

Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам, как можно извлечь большой объем данных с сайта ГИББД и с помощью какого инструмента. Это может быть полезно для финансовых компаний, которые принимают автомобили в качестве залога.

Личный опыт
igotosochi
Как перестать терять деньги на импульсивных покупках

Давно как-то мой бывший коллега рассказал мне про свой подход к покупкам, который он позаимствовал у какого-то американского то ли экономиста, то ли блогера, но это не так важно, в общем. Не настолько уж идея гениальная, чтобы разбираться в том, кто является первоисточником. Но я про нее вспомнил, когда принял решение заняться оптимизацией личных…

Офтоп
Данил Гура
В Бразилии транслировали фальшивый матч Лиги чемпионов
Финансы
Германский Влад
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 33: ​Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Мосбиржа
Статья дополняется
Приёмная
Александр Местный
Про Яндекс.pro или как я разорялся в Такси

Рассказ про работу в Яндекс.Такси на дорогой машине в Эконом классе в маленьком забытом провинциальном городишке. Личные наблюдения, подсчеты, экономика. Неприятные моменты и негодование над логикой и позицией Яндекса в определенных случаях.

Сервисы
TJ
Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи с лета 2022 года из-за нехватки оборудования Статьи редакции

В Минцифры не видят предпосылок для сбоев в сетях.

Больше статей
null