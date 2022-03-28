Банки стали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян и блокировать карты Статьи редакции
Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.
- Банки стали исполнять полученные в середине марта 2022 года рекомендации ЦБ о том, что нужно обращать внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Ассоциации российских банков (АРБ).
- Источник издания в банке из топ-20 пояснил, что речь в том числе идёт об отключении карт россиян после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».
- Под блокировку рискуют попасть и россияне, закупающие товары впрок. Они совершают «однотипные операции», когда кассиры в магазинах пробивают один товар несколькими чеками. Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый. Это нужно, чтобы обойти ограничения самих ритейлеров: в марте те ограничили продажу социально значимых товаров в одни руки.
- В АРБ подчеркивают, что в письме ЦБ нет чётких критериев «спекулятивных операций». Поэтому банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи и к кому принимать антиотмывочные меры, вплоть до полного отказа в проведении операции.
- В ЦБ отметили, что речь идёт именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткое время. Добросовестные граждане не пострадают, считает регулятор. Выход из списка возможен через процедуру реабилитации.
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
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пресекли схему бабулек выхода в нал через сахар
Это специальная операция по десахаризации.
Элитное подразделение вязанных беретов.
Напали бабки на сахер и вот сахера больше нету!
Да ладно, что вы угораете над пожилыми людьми. Это не их вина, что они боятся дефицита и голода.
они боятся дефицита и голода
Они их предвидят основываясь на прошлом опыте...
А толку то? Что с этими тоннами сахара делать? Насекомых кормить? Сделали искусственный дефицит, а страдают все...
Пс. За информацию на картинке не ручаюсь.
Это их вина, причем напрямую.
Оп, ещё один де... депутат, у которого народ виноват.
Так уж вышло, что это ключевой электорат.
Это как говорить человеку с ПТСР, что это он виноват в случившемся.
Спецоперация против сахарного диабета же
Вон вон там - одна в краповом!!!! Она самая опасная!!!
Пресекли вывод больших масс сахара через бабок-однодневок. Очередная преступная схема
Какой мир - такие и схемы.
О какой спекуляции может идти речь при коммерческой экономике? Они что там сосут, госцены тогда пусть устанавливают на всё тогда и поговорим о спекуляциях
В УК РФ издания 1992 года напротив статьи 154 «Спекуляция» было напечатано «исключена» со ссылкой на соответствующий нормативный акт — Закон РСФСР от 28 февраля 1991 года «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 октября 1990 года». Президентский указ Б. Н. Ельцина «О свободе торговли» заблокировал норму о спекуляции, а Председатель Совета Министров РФ Е. Т. Гайдар неоднократно публично заявлял, что в России отсутствует уголовная ответственность за спекуляцию.
Банки помимо своих функций, и ранее "освоившие" функции следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями (схемы обнала), теперь ещё и специалистами по спекуляции продуктов становятся))
Обналом не увлекаетесь случаем?
А вы?
Нет, меня как то не напрягает объяснить происхождение денег, а вас видимо да, из чего можно сделать некоторые выводы...
Т.е. вы реально готовы объяснять каждому встречному, что вы честно заработали свои деньги??
По факту там по некоторым товарам включая сахар уже идет госрегулирование цен.
Ага. То-то он и стоит 100р в областном центре.
Вчера они говорили - не снимайте деньги с карт, бояться нечего, сегодня они блокируют карты за закупки впрок. Так и живём.
Разве еще не понял?
Правительство говорит не снимай с карт - надо идти и снимать все подчистую.
Скорее всего, он ещё молодой и не знает, как нужно правильно новости читать.
я бы даже больше сказал - если правительство начинает успокаивать и говорит что-то не делать, то надо наоборот сразу же это делать пока еще есть такая возможность. Весь опыт СССР и России это подтверждает.
Единственное что надо было снимать это доллары, рубли смысла не имеет поскольку правительство их напечатает сколько надо.
А с валютой государство раньше граждан подсуетилось...
Апофеоз долбанутости.
Приходишь такой в магазин, и думаешь возьму кальян 3 кг муки, ведь я всегда запекала хлеб себе дома, вот такой я человек, люблю печь хлеб дома, купил себе дорогую хлебапечку от Борк и вот пеку, и тут на на*уй тебе, ни*уя тебе спекулянт еб*ный никакого хлеба, все магазинный жрут и ты пожрешь. А то ишь удумал буржуазной Омерикансеой жизнью жить, тверина ты такая! Отберите уже у него книжку 1984, мужик зачитался
И кальян назад поставь!
И угли поменять не забудьте!!!!
Купил 10 трусов и 20 пар носков, заблокировали карту. Пздц.
Зато на свободе.
пока на свободе
еще и в трусах!
пока в трусах
Не покупай так много трусов носков. Купи немного ниток и иголок.
А вдруг ты ими торговать пойдешь к метро.
Все таки наличка рулит!
Ммм, да. 30 лет восстановления доверия к банкам и безналу коту под хвост.
Они срать хотели на это.
Это вообще законно? Я по телевизору только и слышу как в Америке и Европе продукты заканчиваются, чего не говорят что в стране с рыночной экономикой всплывают такие понятия как спекулянт и ограничение на покупку жизненно важных товаров?
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
они заканчиваются и их тут же подвозят, а наши СМИ снимают в этот момент пустые полки и рассказывают, как всё плохо
Наши блогеры, кто там живут смеются над подобными репортажами. Они рассчитаны исключительно на внутреннюю аудиторию. Целая куча роликов есть где люди заходят в американский продуктовый магазин и там даже батата и манго с бананами несколько сортов продается. Я уж не говорю про изобилие морепродуктов, которых нет и не было никогда у нас.
блогеры из Германии наоборот снимают, что подсолнечного масла часто нет, и что во многих магазинах только 1 бутылку масла, 1 пачку муки, и т.д. на человека продают
Это так, подсолнечное масло видел на полке недели две назад, остального масла: рапсового, оливкового и т.д. полно. Мука и макаронные изделия по 2 пачки в одни руки. Остальные товары в изобилии, цены не поднялись, ну и сахара навалом :D
Мука и макаронные изделия по 2 пачки в одни руки.
товарищ выше сейчас скажет, что вы бот и вас финансирует мэрия Москвы)
Я чет очереди, на границе с РФ, из немцев, мечтающих уехать из Германии к нам не вижу. А вот от нас только за прошедший месяц свинтило десятки тысяч человек. Чет бежит народ из нашего «рая на земле».
ну самобичевание это старинная русская забава, большинство почему-то думают, что у нас всегда все плохо, а на западе все хорошо
если жить в Европе (не туристом), там не все так радужно, везде свои плюсы и минусы
и москвичам вообще грех жаловаться, вполне европейский уровень жизни
ну по крайней мере не проснешься однажды утром, а твоя валюта в очередной раз обрушилась в два раза
ну почему, в Греции например такое было
только там не курс, а средняя ЗП рухнула, курс-то один на все ЕС, он не может для одной страны скакануть
так в отличии от России "В Греции все есть" (с) АПЧехов
эту поговорку придумали русские) как я сказал, у нас традиция считать, что на западе все лучше
а кто там жил знает, что везде есть свои проблемы, кто начинает релокейшен потом часто не одну страну меняют и обычно полностью нигде не интегрируются
Несколько знакомых, проживающих в США говорят, что об одном жалеют: что не уехали еще раньше, долго решались на переезд. Понятно что не всем комфортно на Западе, все зависит от многих факторов. Если ты тут неудачник, то вряд ли у тебя там что то получится. Но то, что там перспектив больше и для большинства уровень комфорта выше, я думаю вы спорить не будете.
Я когда первый раз был в Америке. Был в шоке как дикий и потом расказывал дома , а мне не верили.
В Макдональдс заходиш и покупаеш пустой стаканчик для напитка за по-моему 1 уе. А рядом аппарат с разными софтдринками типа кола фанта спрайт и тд. И льёшь ты в этот стакан сколько хочеш и без ограничения. Можно 20 раз подойти и налить ещё.
Говорят умельцы приходят с тарой на 10 литров и натихоря ее заливают)))
Недопрапагондировали суки.
Лучше надо было.
Пусть тогда ещё скажет, в какое окошко мне обратиться за гонораром )
сами блогеры эти бумажки вешают. почаще читайте продажный пикабу, который финансирует мэрия Москвы (входит с ноября 2020 в холдинг mos.ru))))
уже было разоблачение. блогеры убирают с полок товар и вешают бумажки распечатанные на принтере
666фз, противодействие растворению сахара
Из статьи:
- впрок теперь закупаться нельзя
- статьи за спекуляцию не ввели, но счёт могут заблочить, если что...на всякий случай
- люди закупающиеся телегами, но редко - грустите
- люди закупающиеся телегами, но редко - грустите
Нал снимайте и всё. Пока дают снимать)))
"...письме ЦБ нет чётких критериев «спекулятивных операций»..."
То есть любую покупку товара в количестве большем, чем 1 единица уже можно рассматривать как спекуляцию. Было бы желание.
Купил вот так вот на кассе 2 чупа чупса ребёнку и жене. И все! Ты спекулянт! Блок!
Считаю,что пора переходить на талоны с ограничением по количеству на душу населения. А то этот свободный оборот денег - все это бесовское, не скрепное.
Ну жене явно не просто так куплен чупа-чупс.
На выходные ящик пива брал. Повезло, спекулянтом не посчитали
Да не, это же тунеядство.
Его еще не обновили.
Ждем на следующей неделе апдейт.
Я ИП, работаю 24/7, хотя...
Я уже ощущаю новые статьи в приёмной о Тинькофф и его блокировка карт.
Даёшь совковскую статью за спекуляцию , раз уж мы катимся в б@@@ский совок !!!
Депутат Милонов предложил запретить фильм "ДМБ" в связи с дискредитацией российской армии.
О, теперь его посмотрят даже те, кто раньше о нем и не слышал.
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Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту, где собраны эпизоды мультсериала «Масяня». Об этом 27 марта в соцсетях сообщил создатель мультфильма Олег Куваев.
«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ», — говорится в сообщении.
Это после выхода эпизода 160, если кому интересно
Что не новость, то такие эмоции с неё
Банки решили себе в ногу пострелять?
Им уже 24.02 обе ноги ампутировали. Стрелять уже некуда.
При чем тут банки? 🤔
Многие (наивно) надеялись на адекватную реакцию банков, думая, что они обеспечат наличие/снятие и тд. В следующий раз будут снимать и переводить в разы быстрее и при первой же утке. Удачи им работать с такими настроениями.
Времена сложные, но множество последних действий руководства, после того как они заварили кашу 24 февраля, всё больше делают страну похожей на Зазеркальную Федерацию.
Ну старую собаку новым трюкам не научишь, а они почти все из СССР.Сколько там руководящему составу 60-80 лет.
А всего лишь надо было провести декоммунизацию
Да поли бы она нах... Извините. Я реально в магазин заезжаю раз в 2 -3 месяца, например, за кофе, химией и т.п. И реально вывожу по 3-4 тележки на семью из 4 человек и 5 котов.
Я думаю если вы постоянно делаете крупный закуп 1 раз в несколько месяцев, то у банков такая история сохранена и она не должна вызывать подозрений, так как отражает ваше обычное поведение. Это скорее относится к тем у кого ранее не было таких закупок крупных, а сейчас стали неоднократно прослеживаться
А я думаю, что любой банк плевать хотел на это и потом доказывай, что не верблюд.
Тоже вероятно)) В общем держимся господа)
Вы пытаетесь объяснить абсолютно глупость какими то внятными словами)))
И скупаешь несколькими чеками товар?
Ни разу ещё не приходилось, но ведь не исключено, что догадаются и товары моего списка ограничить. Да в общем-то я больше месяца в магазинах и не был.
Если вы не содержите маленькую прачечную, не гоните алкоголь или не печёте булки на продажу - проблем быть не должно.
А что из этого списка сейчас запрещено?
А где-то написано запрещено? Или ответственность за незаконное предпринимательство уже отменили?
А где написано, что незаконное? ИП может спокойно покупать по карте физлица. И подотчётное лицо для организации тоже может. Это не на уровне банка должно решаться.
А речь только про ИП? Или про мамкиных бизнесменов с авито?
Давайте не будем сочинять, в статье нет ничего ни про ИП, ни про Авито. Просто купил 10 кг сахара = блок.
не будем сочинять
10кг блок
А зачем сам сочинил?
А при чем тут это? Сахар, масло, мука и т.д. Это выдаётся с ограничениями
При том, что при рядовом пользовании вам не надо это в диких количествах, попадающих под «мелкий опт»
В каком смысле «не надо»? Это кто решил? А если у меня семья из 10 человек? А если я домашний кондитер? У меня ИП и я продаю торты, пирожные и прочее. Мне не надо столько сахара, муки и масла, да? Я предлагаю вам отказаться от привычки всех судить по себе «если мне не надо, то и никому не надо»
у меня семья из 10 человек.. я ИП
А чего не ООО или АО?
Речь в статье про ИП? Или для драмы добавили? Или все, кто сейчас скупает остатки это исключительно ИПшники и многодетные? Я уже проводил пример с закупками техники в 2014. Посему то потом это все ушло на авито.
Ещё раз. Какая разница? У меня 10 человек в семье. Я не ИП. Что тогда? 2 кг сахара это норм для десятерых?
И вообще, что это такое? Если мне не надо 10 кг сахара, то ок. А если кому-то надо, то и наплевать на него. Сравнивать телики за 20-30 тысяч с 2 килограммами сахара это нужно постараться.
Я ещё и драматизирую. У меня две подруги работают кондитерами. У каждой по 3 детей и они помогают своим родителям и закупают продукты на всех. Я все это выдумал, конечно. Не бывает таких семей, вы правы.
Погуглите отличия, узнаете какая разница.
подруги работают кондитерами
И все три закупают сырье исключительно в магазине у дома?
То есть это типичная семья и таких большинство?
"Я предлагаю вам отказаться от привычки всех судить по себе «если мне не надо, то и никому не надо»
Вот золотые слова! А то послушать некоторых:
"Я эти машины не покупал, я в Икею не ходил, я в Инстаграмме не сидел, я в Заре не покупал, я в Макдональдсе не ел."
Остается только вопрос, кто же ходил тогда туда и пользовался этими товарами?
Например, при консервировании огурцов: 130 г. на литр. 50 банок (а у многих куда больше и только для себя, на зиму) потребует не менее 6 кг сахара.
А здесь:
> Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый.
Уже 2 кг сахара - много.
Не знаю ни одного человека, который консервирует огурцы в марте.
Какая разница? Вы оптимист и надеетесь, что к сезону ситуация исправится? Будет дешевле?
А вы, случайно, в 14м году телевизоры мелким оптом не закупали?
Принципиально нет. Ну так прогноз напишите?
Я могу только о своих ощущениях писать. Так что да, я в этих вопросах оптимист.
К лету сахар будет намного дороже, впрочем , как и все остальные товары.
Всё будет дороже. Так уже 30 лет
Ну так смысл тогда в ваших сообщениях. Сами говорите, что все будет дороже, но сами же «осуждаете» тех кто прямо сейчас готовится к подорожанию. Сами же говорите про оптимизм и тут же про подорожание. В этом оптимизм? Гениально, я считаю
В стране каждый год инфляция. Закупите на всю жизнь сейчас тогда.
Ещё раз. Я против жадных ублюдков, которые из ближайшего магазина несут товар на авито и ставят ценник х3. Те, кто скупает для домашних запасов не делает это в размерах, которые он истратит больше чем за 2 года, потому как это надо где-то хранить, причём, сохраняя условия хранения.
Вы точно понимаете, о чем говорите? 2 килограмма сахара и не больше. 2 кг! Не 20 и не 200. Про муку и масло ещё не говорили. Скажите мне, что никто дома ничего не выпекает для себя. Скажите, что никто ничего не жарит или жарит, но на 1 капле масла и вообще есть антипригарные сковороды
С нетерпением ждём статьи за спекуляцию и тунеядство.
(надеюсь я им спойлер не сделала))
Сколько в одни руки айфонов разрешают?
Знакомый занимается перепродажей айфонов, говорит у них дефицита нет, как и спроса 😅 Цена выросла, люди не хотят за такую цену покупать. Так что Сахар, самый ходовой товар
Интересно на сколько сахар ликвид на вторичке?
Я вообще не представляю😅 Просто если честно, я немного не доверяю продуктам, купленным с рук а не у реализатора. Ведь мало ли что с качеством и так далее, кому претензии предъявлять? Бабульки полагаю покупают сахар для консервации продуктов, которые они делают. Ведь соль и сахар - основные консерванты, сохраняющие долгосрок жизни приготовленных всяких заквасок, компотов и всего остального. Наврят ли уж бабки барыжат сахаром)
Какие бабульки? В замкадье сейчас сахара практически нет. Спрашивал знакомую продавщицу из магнита, говорит, что неделю совсем не завозили. Врать ей вроде бы нет смысла.
Читайте новости между строк. В этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу (в РФ и Белоруссии).
Зачем их увеличивать, если экспорт закрыт, а сахара у нас "хватает"?
Всегда удивлялся почему туалетная бумага и сахар расходится первыми в случае кризисов. Ведь и то и другое не то чтобы очень нужные вещи. Без сахара только здоровее люди будут. А жопу надо мыть, а не дерьмо размазывать бумагой
А меня всегда удивляло, как кризис, так кругом сплошные статьи и комментаторы с лекциями о вреде сахара.
Сахар нужен самогонщикам и вареньеварам
на Урале сахара полно, в Подмосковье (Химки) во всех магазинах лежит по 72-80руб и никому не нужен
Враньё. Вчера был в Ашане в Тюмени, сахара просто завались, никому не нужен.
Спасибо, вы внесли некую ясность в происходящее!
Бабки покупают для самогонки.
не шутка: на Авито сахар по 75руб/кг при покупке до10 кг, и 70руб/кг при покупке от 50 кг
Пссс... Милок, хошь сахарок?
Ой, а почему на Озоне тогда от 172р/кг? А на ягодах от 200р/кг? И на маркете от 200!
Сдается мне, что вы бот.
Купил 3 порошка, 3 кондиционера и 3 пачки прокладок жене.
В черный список цб. Экстремист.
Да еще и в чистой одежде он ходит, в такое сложное время.
Не то что соловьёв, бедолага. Весь грязный.
Хотя...
Это просто такой пуховик за 1.5 млн руб.
Небось, деньги в валюте тоже держал, товарищ иностранный агент?
ЦУМ специально все бутики закрыл, чтобы они на садовод перебрались.
Не разобрал, это набережная озеро Комо?
Это ближнее Подмосковье. Озеро не факт что есть.
Набережная озера Комо, отчислилась от паразитов.
При чем здесь Соловьев вообще?
Ватник, модель "Помёт"
Может банкам заняться профильными задачами?
Это не разумно. На месте государства нужно делать вменённый налог.
Купил 2 пачки сахара, а у тебя с карты сразу списали доп налог + отчисления в пенсионный, так как ты предприниматель.
А вот вас вообще не смущает, что государство решает как вам тратить свои же деньги?
А наличные тоже будут блокировать?
Откуда это у вас, гражданин, деньги?
Пройдемте с нами. Будем разбираться.
Армян скупающих овощи в сетевых магазинах для перепродажи в своих ларьках тоже повяжут?
Они ж вроже за нал
А как же быть с пенсионными картами и другими соц выплатами ? По закону их "заморозка" запрещается.
Писать заявление с объяснениями в офисе банка. В моем случае это зачем вам понадобилось 20 пар носок.
Надеюсь карту бабули не заблокируют, когда она творог на неделю покупает🤞
Носков.
Отменить нах деньги как пошлый пережиток западного декаданса.. перейти на прямое распределение по карточкам.. кто работает тот ест,🤣
Как пользовался картами только для он лайн покупок, остальное всё нал, так и продолжаю. Авиабилеты , телефон самое необходимое с карты, дальше нал
Я люблю Россию, но в ЦБ совсем ебанулись. Допустят купят этот сахар и пусть слипнется. Я ещё не видел ни разу, Слава Богу, чтобы от голода у нас умирали люди массово. Вряд ли те, у кого 40 кг сахара в заначке и три мешка муки, смогут сидеть у себя в квартире и смотреть тайком, как умирают люди вокруг с голоду, мы же не Хох..но это лишь фантазия.
ещё один повод платить наличкой
Ждем десяток однотипных постов "Тинькоф заблокировал карту НИ-ЗА-ЧТО*"
*правда до этого я купил 50кг сахара и 40 пачек прокладок чтобы попытаться их продать, но в посте об этом я ничего писать не буду чтобы быть несчастной жертвой
Скажите пожалуйста, а что люди планируют делать с этим сахаром? Ну сильно сомневаюсь я, что все это будет перегнано в самогон, а куда его ещё девать в таком количестве?
ну подошел бы у лично спросил у них
Фейк
так нал то на что?
Борьба за сохранение/продление запасов. Которые активно заканчиваются...
Заказал в выходные упаковками воду, сок, молоко из Впрок (есть там такая функция). Часто так беру. Отменили заказ. В поддержке сказали, что ограничение.
Заказал поштучно тоже количество - привезли.
А что там говорит ЦБ про оптовые закупки за наличку? Или, скажем, в кредит?)))
А где раньше был цб когда комплектующие скупали?
А могли бы и расстреливать прямо на выходе из магазина
Спекулянтов всё равно больше, чем тех, кто боится голода. Я тут сейчас не про сахар буду говорить, но про своё больное. На фото как-то многовато упаковок с прокладками, вы не находите? И закупается мужчина, который в обычный день скорее руки бы себе отрезал, чем хоть к одной прокладке прикоснулся. А в России с прокладками уже проблема почище сахара будет, у нас же на женщин часто насрать, поэтому никто не заботится о регулировании таких товаров.
Короче, сейчас это очень редкий случай, но тут я согласна с тем, что банк замечает оптовые закупки. Нужно только пояснить, что именно считать оптом — 2 пачки чего -либо это всё ещё нормально или уже нет?
тут я согласна с тем, что банк замечает оптовые закупки.
каждый должен заниматься своим делом, полная глупость давать банкам право следить, что я покупаю и зачем
А что будет с бригадирами, которые рабочим покупают по тележке полной хлеба на стройку и тд
Всё для граждан сильной, большоооой, не терпящий фашизм страны!
«Начали блокировать» - уже есть подтверждённые случаи блокировок?
рекомендации Цырка Былетов
в котором мадам БРОШКИНА и СРИНАЛОВ
запретила деньги
оброк сатаны 16,666% с денег
но при этом
профукали каждому по - 20000 рубанов бесналов
оптовые заекуки ? то про крипту выли
по итогу активные пассивы КЛИМАКСА стали реальностью
ФТС признает "опт" или "коммерческую партию" если покупаешь 3 (по другим данным 5) шт за один раз. Непонятно по каким алгоритмам, но не суть.
Суть в том что мне больше не купить 6 лампочек, так получается? А вдруг я ими торговать пойду к метро...
Не пойму, есть какой-то закон запрещающий мне жрать столько сколько я хочу? Спекуляция, это продажа - пусть на ней и ловят.
Процедура реабилитации глазами ЦБ)))
У банка нет сведений о составе чека, какие и сколько там товаров. Только сумма чека.
Цена наличных скоро пойдет вверх