Двадцать вариантов для тех, кто открывает дело.

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Источник: РИА «Новости»

Что предлагают крупные банки

«Альфа-Банк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Обслуживание — от 1% от входящих поступлений. Платежи в другие банки — с 01:00 до 19:50, платёжные терминалы подключат бесплатно. Среди тарифов есть вариант для начинающих бизнесов с восемью бесплатными переводами юрлицам (последующие за 79 рублей), а также опция для тех, у кого платежей много. Такой тариф предлагает 40 бесплатных операций, а следующие — по 29 рублей.

Взять кредит

Среди прочего, кредит под залог недвижимости и имущества и ставкой в 31%, заём с господдержкой и ставкой 15% и кредит без залога на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

ВТБ

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. На базовом тарифе ограничены бесплатные платежи в другие банки — их всего пять штук, а за каждый последующий придётся платить по 150 рублей. Все переводы физлицам с комиссией 1%, а снятие — от 2,5% от суммы. Можно оформить тариф без абонентской платы и платить только за услуги по факту, но открывают такой счёт за 3000 рублей.

Взять кредит

В сентябре 2021 года банк объявил, что принимает заявки на экспресс-кредиты до 10 млн рублей и сроком до трёх лет: на любые бизнес-цели и без залога.

ВТБ — подсанкционный банк, поэтому часть операций может быть ограничена.

«Газпромбанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк поможет заполнить и подать заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Можно взять пакет за 550 рублей в месяц, если нужны только базовые условия: есть семь бесплатных платежей (каждый следующий за 49 рублей) и бескомиссионная выдача наличных до 50 тысяч рублей. А тем, кто часто рассчитывается, рекомендуют максимальный пакет — 100 бесплатных платежей и выдача наличных без комиссии до 300 тысяч.

Взять кредит

Можно попросить рефинансирование от 5 млн рублей, чтобы разделаться с текущими обязательствами, или инвестировать в основные средства. Тем, кто строит коммерческую недвижимость, банк готов выдать сумму от 1 млрд рублей на срок до десяти лет.

«ЛокоБанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Стартовый тариф идёт с бесплатным обслуживанием. Лимит на исходящие платежи — 500 тысяч рублей, а внешние платежи юрлицам обойдутся в 89 рублей каждый. Оптимальный пакет для растущего бизнеса будет стоить 990 рублей в месяц, но зато лимит больше — 10 млн рублей. И платежи в несколько раз дешевле — 29 рублей.

Взять кредит

Выдаёт займы через партнёра — инвестиционную платформу в сфере краудлендинга JetLend. Ставка от 9,9%, залог не нужен. Есть условие: среднемесячная выручка от 1 млн рублей.

МКБ

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк поможет заполнить заявления и сам подаст их в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Развивающимся компаниям подойдёт тариф «Лёгкий»: нулевая абонентская плата, пять бесплатных платежей внешним банкам, снятия до 300 тысяч с комиссией 1,5%. Тем, у кого много операций, советуют тариф «Бизнес» за 9990 в месяц. Это 3% на остаток по счёту с минимальной суммой 100 тысяч, 500 бесплатных внешних платежей и бесплатное снятие наличных до 500 тысяч.

Взять кредит

Можно оформить кредит, овердрафт и заём под инкассируемую выручку. А ещё банк кредитует малый и средний бизнес вместе с Минэкономразвития — со ставкой не выше ключевой плюс 2,75% и сроком до 10 лет.

«Открытие»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит все заявления в налоговую, но подать их придётся самостоятельно.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. На самом простом тарифе с бесплатным обслуживанием сильно ограничены внешние платежи — четыре бесплатных, а остальные по 100 рублей. Переводы физическим лицам без комиссии до 50 тысяч, далее под 1%. Для тех, кто совершает много операций, подойдёт «Свой бизнес» за 1290 рублей в месяц. Это 15 бесплатных внешних платежей, а последующие за 25 рублей.

Взять кредит

Можно попросить на расширение. Сумма не ограничена, залог для кредитов сроком до двух лет не нужен, а погашение можно отсрочить до шести месяцев. На финансирование до 10 млн рублей также действует программа экспресс-кредитования.

«Открытие» — подсанкционный банк, поэтому часть операций может быть ограничена.

«ПромСвязьБанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

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Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Есть тариф с бесплатным обслуживанием: внешние переводы физлицам без комиссий до 400 тысяч рублей, шесть бесплатных платежей (дальше 100 рублей), снятие наличных с комиссией 5% и бизнес-карта с кешбэком. А есть вариант для тех, у кого операций много, — за 3500 в месяц. Это 100 платежей бесплатно, а дальше уже не за 100, а за 30 рублей.

Взять кредит

Можно попросить деньги для застройки со сроком до семи лет, можно рефинансировать другой заём со сроком до десяти лет и суммой до 250 млн рублей. Или выбрать срочный кредит на 24 месяца, чтобы покрыть текущие нужды.

ПСБ — подсанкционный банк, поэтому часть операций может быть ограничена.

«Райффайзен Банк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

На оптимальном тарифе за 2175 рублей есть 60 бесплатных платежей, каждый следующий — по 25 ₽. Комиссия за снятие наличных до 400 тысяч — 1,5%. А ещё предлагают дополнительный пакет услуг для руководителя: с кешбэком 5% на АЗС и бесплатной страховкой для всей семьи в путешествии.

Взять кредит

ИП могут подать заявку на экспресс-кредит без залога с максимальной суммой 3 млн рублей и сроком до четырёх лет. Подойдёт для покупки транспорта или оборудования, а также пополнения оборотных средств. До 5 млн рублей без залога тоже можно взять — например, на приобретение недвижимости.

«Россельхозбанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Среди тарифов есть «Эконом» за 1000 рублей в месяц — он самый популярный. Все внутрибанковские переводы юрлицам бесплатные, внешние — до десяти штук, а после — по 50 рублей. Снятие наличных — 1% на суммы до 300 тысяч рублей. Можно бесплатно подключить зарплатный проект.

Взять кредит

Для бизнеса, работающего в сельскохозяйственной отрасли, есть четыре варианта: микрокредит с сокращенным перечнем необходимых документов и микроовердрафт, чтобы покрыть временные расходы, а ещё кредит для рефинансирования других займов и заём на покупку коммерческой недвижимости.

«Сбер»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Обслуживание бесплатное, если нет операций по счёту. Тарифы есть для тех, кто только начал бизнес, для тех, кто уже совершает много платежей, а также тех, кто рассчитывается в валюте. В подарок предлагают бесплатные сервисы: например, год использования 1С для малого бизнеса и «Личный юрист», чтобы консультироваться со специалистом по любым, даже бытовым юридическим вопросам.

Взять кредит

Для тех, кому нужно покрыть текущие расходы или рефинансировать кредиты, есть услуга с индивидуальной процентной ставкой — суммы от 100 тысяч рублей и сроком до 36 месяцев. Кредиты для инвестиций в недвижимость и строительство можно взять о сроком до 180 месяцев. А на стартап выдают от 2,5 млн рублей на 120 месяцев.

«Тинькофф»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт Бесплатно. Начинающие предприниматели могут оформить тариф «Простой» — это 0,5% на остаток, возможностью перевести до 400 тысяч рублей себе на счёт для ИП, а также совершать платежи за 49 рублей в другие банки. Есть и «Профессиональный» — это 2% на остаток, до 1 млн рублей себе на счет и 19 рублей за внешние платежи. Выдают бонусы: например, до 12 тысяч на рекламу в «Яндексе».

Взять кредит

Есть кредиты на пополнение оборотных средств с суммами до 15 млн. Для закрытия кассовых разрывов подойдёт вариант с лимитом до 10 млн и сроком до 45 дней. Для клиентов с расчётным счётом в «Тинькофф» выдают также онлайн-кредиты.

«Совкомбанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит все заявления в налоговую, но подать их придётся самостоятельно — и оплатить госпошлину.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. На самом базовом тарифе первые три месяца действуют бесплатное обслуживание и круглосуточные безналичные платежи (с четвёртого месяца — 99 рублей за каждый). На самом дорогом за 2990 рублей в месяц можно делать 30 бесплатных платежей в месяц. Комиссия на снятие наличных на обоих тарифах составит 1,5-1,9%.

Взять кредит

Можно попросить кредит наличными на сумму от 200 тысяч до 999 999 тысяч рублей сроком на пять лет под 20,9% годовых. Есть также варианты для тех, кто участвует в тендерах, и тех, кто нуждается в помощи, чтоб исполнить госконтракты.

«Совкомбанк» — подсанкционный банк, поэтому часть операций может быть ограничена.

«ЮниКредит Банк»

Оформиться как ИП

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Есть два тарифа — за 2000 рублей в месяц и за 4900-6900 (зависит от региона). В первом переводы обойдутся в 30 рублей за штуку, а за снятие наличных придётся платить комиссию 0,5%. Во втором бесплатные рублёвые платежи и нулевая комиссия за снятие.

Взять кредит

Среди вариантов есть инвестиционный кредит на развитие суммой от 500 тысяч до 73 млн рублей и сроком до пяти лет, а также кредитная линия для краткосрочного финансирования — от 500 тысяч до 65 млн рублей и сроком до 24 месяцев.

Что предлагают специализированные банки

«Бланк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Есть стартовая подписка с минимальным набором услуг: бесплатное пополнение счёта и внутрибанковские налоговые платежи. Физлицам можно переводить до 350 тысяч рублей без комиссии (дальше 3%). Пять переводов ИП и ООО бесплатно, за остальные — по 50 рублей. Комиссия на снятие наличных в банкоматах — 3%.

Взять кредит

Нельзя.

«ДелоБанк»

Оформиться как ИП

Нельзя.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Самый простой тариф — ДелоЛайт для начинающего и малого бизнеса. Это пять платежей контрагенту бесплатно, а всё, что сверх пакета, — по 39 рублей. Переводы физическим лицам до 100 тысяч рублей в месяц без комиссий, а снятие — от 1,8% на суммы до 1 млн рублей. На остаток ежемесячно начисляют 1,5% годовых.

Расширенный — ДелоУльтра. Это уже 500 бесплатных внешних платежей, а то, что сверх пакета, по 19 рублей. Переводы физическим лицам до 400 тысяч рублей в месяц без комиссий. Снятие — от 1% до 2 млн рублей. На остаток ежемесячно начисляют 3,5% годовых.

Взять кредит

Нельзя.

«Модульбанк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк поможет заполнить и подать все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Среди тарифов есть стартовый — с бесплатным обслуживанием. Платежи физлицам до 250 тысяч рублей без комиссий, дальше — от 2-5%. Снятие наличных — 3,5% комиссии плюс 100 рублей для сумм свыше 50 тысяч.

Безлимитный тариф обходится в 4900 рублей в месяц. Платежи физлицам до 500 тысяч рублей бесплатны, дальше — от 1%. Снятие наличных — 2,5% комиссии плюс 70 рублей для сумм свыше 50 тысяч. В пакет также входит услуга «Зелёный лимит»: если работать с «белыми» компаниями, можно выводить деньги на счёт физлица с комиссией от 0,75%.

Взять кредит

Выдают до 10 млн рублей под залог квартиры в многоквартирном доме, владеть которой может и третье лицо, главное — получить его согласие. Передавать как залог ипотечное жильё или коммерческую недвижимость нельзя. Ставку рассматривают в индивидуальном порядке, но начинается она от 7,9% годовых. Компания должна располагаться в России.

«Просто Банк»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Лучший стартовый тариф, по мнению банка, — пакет «Экономный». Снятие наличных до 1,5 млн рублей бесплатно, ставка на эквайринг ниже — 0,29-0,99%, а не 1,2-1,9%, как в остальных. Переводы физлицам в другие банки до 500 тысяч рублей без комиссий, а платёжки бесплатные.

Взять кредит

Нельзя.

«Сфера»

Оформиться как ИП

Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. На двух самых простых тарифах придётся платить по 25 рублей за платежи юрлицам и ИП — после десяти бесплатных. А ещё на них ниже лимит на бесплатное снятие наличных — это 10 тысяч и 50 тысяч вместо 100 тысяч, как в других пакетах.

Взять кредит

Нельзя.

«Точка»

Оформиться как ИП

Бесплатно. Банк сам заполнит и подаст все заявления в налоговую.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. На тарифе без ежемесячной платы не ограничено количество платёжек юрлицам и ИП, а физлицам без комиссий можно ежемесячно переводить до 150 тысяч рублей. Для сравнения, на тарифе за 700 рублей в месяц иное ограничение — до 400 тысяч. Снять деньги бесплатно на базовом тарифе не получится: придётся платить комиссию в 350 рублей.

Взять кредит

Можно — например, на развитие бизнеса на сумму от 50 тысяч до 10 млн. Срок — от 6 месяцев до 3 лет, залог не нужен. Или попросить от 50 тысяч до 1 млн со сроком от четырёх до 12 месяцев, чтобы закрыть кассовые резервы.

«Точка» — подсанкционный банк, поэтому часть операций может быть ограничена.

ЮBusiness

Оформиться как ИП

Нельзя.

Открыть расчётный счёт

Бесплатно. Всего три тарифа. Управление самым базовым счётом всегда бесплатно, остальные два — по 990 и 4990 в месяц соответственно. Однако, если в месяц на счету не будет ни единой операции, платить не придётся.

Переводы бюджетным организациям на всех тарифах бесплатные, переводы в другие банки — от 19 до 49 рублей, в зависимости от тарифа. Комиссия на снятие наличных от 50 тысяч — от 1% до 5%.

Взять кредит