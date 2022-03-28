Bloomberg отключит от своих терминалов всех российских клиентов — РБК и Frank Media Статьи редакции
Вне зависимости, попала компания под санкции или нет.
- Bloomberg отключит Россию от терминалов с 3 апреля, сообщил РБК бывший сотрудник компании. Frank Media также сообщает, что американская компания откажется от российских клиентов с апреля.
- По словам одного источника РБК на финансовом рынке, Bloomberg уведомил пользователей устно, а как отключение оформят юридически, пока непонятно. Звонок от издания подтвердил и другой источник на рынке. Официально о решении объявят 28 марта, в 21:00 мск.
- Терминал Bloomberg — это компьютерная система, с помощью которой можно пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Он даёт доступ к различным финансовым данным: биржевой информации, новостям, котировкам, почте и другому. Также через терминал можно совершать сделки.
- Контракты на обслуживание заключаются сроком на два года. Цена за договор на каждую машину — $20-25 тысяч, пишет Frank Media. В мире насчитывается больше 325 тысяч терминалов в более 160 странах мира, сообщает издание со ссылкой на данные Bloomberg.
- С конца февраля-начала марта 2022 года Bloomberg отключил терминалы для российских банков, которые попали под санкции, писало Frank Media.
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.
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Не страшно. У нас есть канал доступа к информации. Первый.
Я в Тинькофском пульсе всю необходимую информацию черпаю.
Уровень тамошних экспертов блумбергу и не снился
У тебя пикча не загрузилась, вот
Моя основная стратегия
Бобби Аксельрод знает толк в терминалах
Одна из немногих программ, для которой нужна своя собственная клавиатура 🗿 настолько сложный интерфейс
Раньше часто с софтом в боксах шли накладки на клавиатуру для горячих клавиш.
Сложны для тех, кто его видит впервые. Так освоится можно как и в любом другом интерфейсе.
И мониторы, похоже, тоже…
Тинькофф инвестиции зашли в чат :)
Разные вещи конечно
Может быть, никогда не пользовался )
Их борьба
Это очень печально. Bloomberg это не про частных трейдеров, это про корпоративных мир трейдинга
Есть более маленькие независимые вендоры, e.g. https://www.cqg.com/