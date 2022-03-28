Финансы
Чрезвычайный паук например

Bloomberg отключит от своих терминалов всех российских клиентов — РБК и Frank Media Статьи редакции

Вне зависимости, попала компания под санкции или нет.

  • Bloomberg отключит Россию от терминалов с 3 апреля, сообщил РБК бывший сотрудник компании. Frank Media также сообщает, что американская компания откажется от российских клиентов с апреля.
  • По словам одного источника РБК на финансовом рынке, Bloomberg уведомил пользователей устно, а как отключение оформят юридически, пока непонятно. Звонок от издания подтвердил и другой источник на рынке. Официально о решении объявят 28 марта, в 21:00 мск.
  • Терминал Bloomberg — это компьютерная система, с помощью которой можно пользоваться сервисом Bloomberg Professional. Он даёт доступ к различным финансовым данным: биржевой информации, новостям, котировкам, почте и другому. Также через терминал можно совершать сделки.
  • Контракты на обслуживание заключаются сроком на два года. Цена за договор на каждую машину — $20-25 тысяч, пишет Frank Media. В мире насчитывается больше 325 тысяч терминалов в более 160 странах мира, сообщает издание со ссылкой на данные Bloomberg.
  • С конца февраля-начала марта 2022 года Bloomberg отключил терминалы для российских банков, которые попали под санкции, писало Frank Media.
Терминал Bloomberg

#новость #bloomberg

2897 просмотров
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16 комментариев
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Постнатальный анализ

Не страшно. У нас есть канал доступа к информации. Первый.

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Василий Степанофф

Я в Тинькофском пульсе всю необходимую информацию черпаю.
Уровень тамошних экспертов блумбергу и не снился

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Олег Комаров

У тебя пикча не загрузилась, вот

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Василий Степанофф

Моя основная стратегия

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Глобальный спрей

Бобби Аксельрод знает толк в терминалах

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Alexander Romanov

Одна из немногих программ, для которой нужна своя собственная клавиатура 🗿 настолько сложный интерфейс

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qwerty

Раньше часто с софтом в боксах шли накладки на клавиатуру для горячих клавиш.

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Артем П.

Сложны для тех, кто его видит впервые. Так освоится можно как и в любом другом интерфейсе.

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Стратегический коктейль

И мониторы, похоже, тоже…

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Alik Ganiev

Тинькофф инвестиции зашли в чат :)

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Alexander Romanov

Разные вещи конечно

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Alik Ganiev

Может быть, никогда не пользовался )

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Павел Морозов

Их борьба

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Simon Кonst

Это очень печально. Bloomberg это не про частных трейдеров, это про корпоративных мир трейдинга

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Stanislav Berkov

Есть более маленькие независимые вендоры, e.g. https://www.cqg.com/

CQG | Technology Solutions for Financial Markets
CQG creates technology solutions for financial markets. CQG is helping companies solve business…
www.cqg.com
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Иван Иванов
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