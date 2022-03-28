Финансы
Чрезвычайный паук например

Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей — впервые с 1 марта Статьи редакции

Курс евро — ниже 100 рублей.

  • По данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 90,82 рубля. На 17:46 мск доллар стоит 90,99 рублей.
  • Последний раз курс доллара опускался до 90 рублей 1 марта.
  • Евро на 17:46 мск стоит 98,5 рублей, на минимуме курс опускался до 97,5 рублей.
  • Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.
Финансы
Полина Лааксо
Курс доллара уже не взлетает — стоит ли опасаться, что это временно Статьи редакции

И какие новости станут сигналом о том, что валюта снова подорожает.

Источник: РИА «Новости»

#новость #доллар #валюта

6643 просмотров
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125 комментариев
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evilnw

Подожду пока нарисуют 9 рублей за доллар.

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mr protusi

Немногие сейчас понимают, что этот курс, не имеет ничего общего с реальностью. Но лучше бы да, сделали 9

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Сергей Крикунов

На форексе тоже рисуют? Там 95 сейчас и снижается.

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Горбатюк Кирилл

Вот это уже более достоверно, как по мне)

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Антон piter

Почему не имеет то? Если Вы импортер, то вы покупаете на бирже валюту именно по курсу без комиссии. На черном рынке в ТГ-каналах, кстати, с утра продавали по 100 рублей. Куча объявлений со словами:"приеду, продам в любой конец города".

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Kirill Zaitcev

На бирже доллар и евро можно купить с комиссией в 12%.

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Антон piter

Насколько я понимаю, импортёры согласуют контракты в правительстве и не платят комиссию. Чтобы хомячить, да, плюс 12%

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mr protusi

Потому что валюта, а точнее usd сейчас, это «резервы» цб и банков рф. Пусть откроют биржу для всех, а также все валютные операции. Вот тогда и посмотрим на реальный курс.

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Наталья Кулькова

На бирже все покупают с комиссией.
Другое дело что крупняк напрямую договаривается о курсе с банками

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Ware Wow

Ну может +5-10% где-то
И то это с учетом комиссии обменников

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Mishka

Го пруфы обменников, где есть на продажу наличные доллары за +10%?

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Антон piter

В телеграмме поищите по ключевикам вроде обмен валют + город. Я с утра на пару минут нашел, сейчас лень. Это чёрный рынок. Обычные обменники валюту сейчас не продают.

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Mishka

Зачем мне что-то искать? В телеге - это физлица и ГК РФ потенциально. Автор написал про легальных игроков валютного рынка - обменники - а там долларов нет ни по какой цене.

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Антон piter

Я думаю, что автор имел ввиду как раз нелегальные обменники. В общем, не важно. Кому нужна бумага, покупают её сейчас в телеге или, если крупные сумму, по личным контактам. С утра, когда курс был 93, в телеграме доллары продавали по 100. Сейчас уже хз.

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Андрей Захаров

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

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Pavel Petel

Зато, кто понимает, побежал на пенсию.

Советник главы ЦБ Сергей Игнатьев покидает Банк…
Член Совета директоров Банка России, экс-председатель ЦБ 2002–2013 годах, а ныне советник…
www.banki.ru
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Ildar S

Убрали физиков с рынка, так что да, этот курс для обывателя ничего не значит, валюту все равно не купишь. И да, покупка в интернет-банке рос. банка это не покупка валюты, это ничего не значащие цифры на мониторе. Кто не понимает почему, попробуйте что-нибудь сделать с этой валютой - снять ее, вывести ее переводом, купить на нее что-нибудь. Я только одну лазейку вижу - покупка USDT через P2P и вывод на зарубежный счет.

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Сергей С.

Вчера видел обсуждение людей по покупке долларов на IB (брокер США), приводили скрины курс схож был с Мосбиржей. Вряд ли IB будет рисовать курс.

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Алексей

продам тебе доллар за 200, вот недавно старик один взял

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Игорь Маренков

Почему?

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Денис Демидов

С такими ценами на нефть и газ рубль должен был бы стоить как в 2013 году, чисто санкциями его разогнали до сотки, это очень много.

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Pavel Petel

Не должен и не стоит.

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Lev al' Aaraf

30-31 рубль, конечно, слишком хорошо, но через 8-13 лет вполне может быть.
А может вообще 20 копеек. Никто ж не ждал блокировки активов ЦБ (хотя такое уже было с Венесуэлой, включая блокировку золота в металле).

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Pavel Petel

Большинство не ожидали спецоперацию, а то, что санкции будет ядерными, Байден весьма открыто предупреждал.

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Lev al' Aaraf

ну, санкциями никого теперь не удивишь. И всему есть предел. На экономику это всё реально не повлияло (в долгой), больше вреда от нарушения логистики. Я считаю, что логистика навредила нам на 86%, если брать всё произошедшее с санкциями и их последствиями.
И не только нам - вообще всем.
У нас, например, есть план как исправить логистику в ближайшие 3 месяца. если всё пройдёт по плану, то к августу всё наладим.
Как в Европе будут решать свои сбои не ясно, мы все взаимосвязаны, не только РФ<->европа, но и США<->РФ.

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Pavel Petel

Повлияло и повлияет. Что ты там наладишь, если даже самолеты запретили с портами. Одна ЖД тебе логистику не исправит.

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Lev al' Aaraf

исправит, потому-что самолёты мы ещё лет 5 строить будем.
Для ЖД Уралвагонзавод снова, впервые с 80-х, начал рефрижераторы делать. Можно даже мясо в Китай экспортировать.
Это большие деньги и большой поток товара.
Мы и сейчас (в 21м) не самолётами товар возили, а танкерами\контейнеровозами и ЖД транспортом. И дальнобои даже ездили и ездят до сих пор.
Самолёты и сейчас в Китай летают, пусть не так активно, потому-что большая часть их = западные в лизинге, могут отжать в аэропорту.

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Герман Воронов

На экономику это всё реально не повлияло (в долгой)
 Как раз в долгую это очень сильно повлияло

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Lev al' Aaraf

спецоперацию ждали ещё в году 18-19м, мы к тому моменту уже запустили систему МИР, так что блок свифта не сказался бы никак.
Но в 19м закончили мирные переговоры и соглашения. на которые Зеленыч БОЛТ забил.
В 20м понятно что случилось.
В 21м опять мозги компостировали непонятно чем (по слухам, ЦБ ждал мировой финансовый кризис, связанный хз с чем и одновременно политический кризис).
В 22м ЦБ дождался. И собственно, всё пошло и полетело, как подлива после пургена-9000.
Остальное уже не важно. Только резервы в валюте никто не ждал, что отожмут. Да это в принципе бред, одно когда щемили Иран, Венесуэлу. А тут всю РФ. А завтра Китай - у них три триллиарда в долларе. А потом Индия, Африка, хз кто ещё. Это процесс опасный.

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Pavel Petel

Никто из адекватных людей ее не ждал, включая пропагандистов, иначе уже бы заранее все разбежались. Это надо быть совсем оторванным от реальность, что бы попереть во враждебную РФ Украину на танках и ожидать, что экономику рф не отправят в утиль и держать резервы ЦБ по сути заграницей и даже впринципе иметь резервы, а не набрать долгов.

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Lev al' Aaraf

долги у нас меньше, чем были в 98м году. Хоть и не намного. Тем более мы в состоянии их обслуживать.
И до сих пор мы пытались договариваться. То, что операция началась таки и так стремительно - говорит о каком-то серьезном происшествии. Т.е. над нами должна была нависнуть угроза скорого нападения.
И, кстати, изоляция, вывод капиталов из страны - это всё то, что предшествовало атаке Гитлера на Союз в 41м. Союз изолировали и по сути иностранного капитала там не было, жги не хочу.

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Pavel Petel

Доо, Украина знатный нападатель на РФ:D

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Lev al' Aaraf

был серьезный разговор о скором начале атаки на Донбасс и войска РФ\Беларуси во время совместных учений на границе Беларусь-Украина.
Чуть ли не на 25 февраля. Операция началась 24го февраля.
Последствия у этой атаки были бы ровно те же, что и сегодня. Но риски. Военные действия на ровном месте. А вдруг Нато? Могли и ядреной бомбой жахнуть разок, по Берлину.
Тебе надо этого дерьмо? А оно могло быть.

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Pavel Petel

Ага, буквально за 6 часов было все обнаружено. Охотно верю.

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Мимопрохожий

закон о санкциях был готов уже к началу января, всё остальное в целом было, но про кражу ЗВР не было ни слова емнип.

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Leonid Busygin

Реально 50р и наверное 30р в случае высокой инфляции доллара, но хорошего тут ничего не будет, просто цены на товары сильно вырастут в долларах.

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Lev al' Aaraf

так у нас не в долларе уже ценник на производимое.
Это только ввозной техники касается по большей части, да с Алика всё барахло до сих пор в долларе.
На взаиморасчеты Индия-Китай-РФ договорились (снова) на собственные валюты. Так что все эти Хоноры с маркетплейсов по идее должны в юанях тарифицироваться.
37.5 рублей за доллар должен быть реальный курс сегодня. Вчера был 75 рублей, с учётом санкций Крыма 2014 и начала бомбёжек Донбасс, объявленные Меркель и Обембе. Потом начался визг про "убитую Укроiну, вторжение" и понеслось говно по трубам, 85, 90, 95, 120, 140.
Если б не было ничего из санкций и вывода капиталов, то курс сегодня мог быть <40 рублей, даже не 50.
И вероятно, мы к этому лет за 8 придём.

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Red Panda2

Но рублёвая инфляция свыше 100% с 2013 года.

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Lev al' Aaraf

Росстат в прцоентах выдавал:
2012г. – 6,58

2013г. – 6,45

2014г. – 11,36

2015г. – 12,9

2016г. – 5,4

2017г. – 2,5

2018г. – 4,3

2019г. – 3,0

2020г. – 4,9

2021г. – 8,39

Хуже всего было в 1992м (1992г. – 2508,8) и вплоть до 1995го.

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Законодательный химик

Слишком грубо. 70 думаю вполне достижимо даже без продаж за рубли.

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Lev al' Aaraf

70 - это и есть адекватный курс после санкций 2014го + инфляция + текущее состояние экономики.
В 98м вообще доллар 6 рублей стоил, когда Америка была на пике.
А если проект по торговле с Китаем через Казахстан авто и жд транспортом реализуем наконец, то и <70 можно будет реализовать.
Инфляцию удержим в 4%.

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Grigoriy Zubenko

У вас в цифре 4% ошибка - минимум один ноль пропустили

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Ware Wow

Другой вопрос, что на инфляцию это сильно не повиляет к сожалению.

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Мимопрохожий

но будет больше поводов у СК РФ задавать вопросы "какого лешего ценник на ТНП задран в 2 раза если курс вернулся к прежнему", наверное :)

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Lev al' Aaraf

"скидкой" для особо важный клиентов *всем подряд* будут сбивать. Но только по праздникам.
Пока ФАС не возьмет за жопу. А ФАС за жопу не возьмет, пока вонь в соцсетях не поднимется.

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Денис Козак

Деноминация вряд ли будет)

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Sergei Timofeyev

Можно ли купить бумажную валюту за эти деньги?

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Сергей Я

С бумагой и так дефицит, не раскачивайте лодку!

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Ed M

Можно купить валюту на бумаге.

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Денис Николаев

Можно на самом деле. Организации так и покупают. А вот физикам немного прикрыли кислорода

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Michael

Смешно )

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Игорь Маренков

Можно купить в интернет банке и перевести себе или родственникам за границу в пределах 5000 долларов, за границей их снять. Так что в принципе можно.

Ещё наверное за рубежом можно снять в банкомате если он принимает мир\up.
Так что в принципе можно.

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Кирилл Семенов

Ахинею не говорите. Купите и попробуй перевести. Заморозки новых валютных счетов. Банки отказываются принимать перевод. Просят миллион бумаг. Заграничные тоже отказываются принимать.

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Игорь Маренков

А можно повежливее?
Я что знаю про действующие правила, то написал.
Если вы знаете вот такую практическую сторону, то спасибо, информация стало более полной. Но хамить то зачем?

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Павел

28 марта 2022 регистрация. Не обращайте внимания.

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Илья Чирков

Только циферки в базе

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Sergei Timofeyev

Да очень похоже на то.

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aehntu .

Какая бумага если ЕС запретила ввоз наличных евро в Россию.

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Игорь Маренков

А через третьи страны нельзя завезти?

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Законодательный химик

Хотите печатать на ней?

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Mikhail Valentsev

Можно пачку бумаги 500 листов за 10 единиц валюты

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Nomad from Mordor

нет

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Дмитрий Кириакиди

Очень рад за нашу крепкую валюту и её стремительное укрепление!

Теперь откатите все ограничения и сделайте рынок свободным, иностранные агенты в лице обычных граждан России хотят купить зелёные фантики :)

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Pavel Loginov

Он что уже умер??

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Илья Рогаткин

Пожалуйста цены снизите, они же зависят от курса доллара как все знают...

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Alexey Arhipov

А росли они пропорционально доллару? То, что повышено - вниз уже, как правило, не идёт... Да и рисовать "биржа" может что угодно. Когда это недобиржа...

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aehntu .

DNS кстати снизил цены, специально отслеживал.

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Антон piter

А американский дед вчера или позавчера доллар по 200 рублей покупал в Польше. Обманули...

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Антон Штадлер

Ну при конвертации в иностранных банках вполне.
А, стоп, иностранные банки не конвертируют рубль ;)

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kav

Не удивлюсь если продавая газ за рубли курс будет 10 рублей за доллар

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Антон Штадлер

Тогда бюджету пздц😂

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Наил

Имхо, укрепление рубля пока не связано с продажей газа за рубли.
Если такое будет - то влияние будет только в конце апреля.
А сейчас это из-за того, что экспортеры обязаны конвертировать 80% валюты.

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Антон Штадлер

Экспортёры + нет иностранцев + невозможность купить наличку в РФ

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Виктор Якунин

А пенсии и миллионам сотрудникам МВД тоже в долларах платить будешь?)) Как это не странно, но слабый рубль позволяет бесконечно разгонять штат бюджетников.

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Alexey Arhipov

https://youtu.be/vuuEL-VpcFs

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Евгений Кузнецов

Курс доллара падает, а продукты и техника дорожают и заплаты не растут.

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Законодательный химик

Поставщики, производители и магазины страхуют себя пока что задранными ценами. Потому что опять кто-то что-то скажет и моментально курс скорректируется вверх.

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aehntu .

Даже если все стабилизируется, вряд ли большинство производителей отыграют цены назад. Им это не выгодно.

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Законодательный химик

На низком спросе сбросят, куда они денутся

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Sam Esq

Путиномика!

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Алексейка

Кто-то этому верит? Тип на страну наложили самые жёсткие санкции в истории и это никак не отразилось на рубле?🤣😂

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Станислав Леонидович

Нифига рубль не стоит пока не начнут выдавать баксы банкнотами в банке, хоть 100р сейчас нарисовано за доллар, хоть 100 долларов за рубль

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Руслан Абушаев

А это только лишь газ за рубли сказали. . Дальше нефть и пшеница. 1р=40-50$ реально?

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Dimitri

Много что сказали. Г7 уже заявила что в рублях платить не будут

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Руслан Абушаев

Ну да, каждый день обливаться холодной водой зимой говорят очень полезно для здоровья, я надеюсь об этом знает каждый европеец, вот только жаль шампунь плохо пениться под холодной водой.

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Келлер

Пздц ты шутник, это не так работает как в мордорском ПГТ каком нибудь типа поношенную совковую трубу рвануло или вентиль повернули и нибуя не работает, там же у них резервуары в которых излишки копятся, так что не боись на ближайшую зиму то мордорский картофан всё таки на газку пожарят

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Руслан Абушаев

Держи в курсе.

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Мимопрохожий

вы хотя бы новости с запада погуглите по заполненности хранилищ тамошних и всего такого.
Прогноз насчет "картофана на газку": он в случае дальнейшего обмена санкциями уже сильно тусклый будет по куче причин: и газ, и картофан, и маслице (или сало) - станут весомо дороже :)

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Наталья Кулькова

Я вот как женщина не понимаю, почему всех ботов не забрали в армию, чтобы они уже победили?

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Мимопрохожий

ботов с какой стороны? :)

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Наталья Кулькова

А какая разница?

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Мимопрохожий

как какая? иначе непонятно кто именно эти ОНИ :)
чтобы они уже победили?

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Philip Poteryahin

Ну что истерички. Набрали сахара по 120 рублей за килограмм долларов!?)))) шах и мат.

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Alex Gurulli
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Andrew

Кто-то может внятно объяснить что именно поменялось за сегодня, что рубль так укрепился?

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ВВ Скабля

Путин поручил с 1 апреля установить ставку по льготной ипотеке в 12% (а обычная - выше 20%.).
В Европе самая обычная, не льготная ставка - 2-3%.

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Игорь Маренков

А квадратный метр где-нибудь в Мюнхене сколько стоит?

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Константин

Каждый раз бомбит, когда люди сравнивают ставки и забывают сравнить цены на недвигу. По факту для покупателя имеет значение только итоговая сумма, а не то, как она распределяется между продавцом, банком, государством и др.

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Мимопрохожий

Вообще непонятно, в ленте ничего прорывного нет, типовые мантры "будут платить/не будем платить", объемы добычи ОПЕК+ "ожидаются плановые".

Мистика, не иначе :)
З.Ы. вариант "конец квартала" - чтобы меньше прибыль была (и налоги соотв.) из-за курсовой разницы?

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Андрей Породзинский

Вариант. Да

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Alik Ganiev

Скоро будем листочками с дерева расплачиваться как в детстве 😌

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Волоцкой Дмитрий

Получается для роста экономики необходимо ускорить приход лета в страну и запретить зиму?

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Alik Ganiev

Типа того) у кого дома много растений тот богач будет

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Dimitri Savin
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Ковтун Максим

Просто интересно, сколько стоит ЦБ такой курс. И пока нет свободной продажи / покупки можно нарисовать все что угодно.
Хотя я искренне за сильный рубль ( зарабатываю то я в рублях и трачу их же), но не верю в 80-90 при таких санкциях.

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RomanAno

Умные люди объясните. Как так рубль укрепляется к доллару, слабеет к евро. При том что доллар к евро не изменено 1.1? Это из-за комиссий 12% на покупку?
Дополнение. Это инвестинг сломался похоже)

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Sergei Timofeyev

Это из-за дефицита ликвидности.

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Антон Штадлер

Да

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Михаил Зеленин

Уже неделю как поломанный

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Lev al' Aaraf

Доллар 20 копеек

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Сергей Я

До 89.85 падал, если быть занудой 🧐

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Руслан Абушаев

Все 89р

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Dimitri Savin

https://youtu.be/8GBitxyF8Ls

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Nomad from Mordor

LOL))) только вот чего-то сбер не хочет мне доллар продавать. На руки доллар не получить! Можно открыть долларовый счет говорят мне в Сбере, но с долларового счета снять не получится в долларах все равно)))

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Darya Hihihaha

Потому что это указания ЦБ. Ограничения с 9.03 по 09.09.
🤷‍♀️

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Nomad from Mordor

а после 09.09 доллар реальный - появится ?))

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sergjjj

Берите USDT, всрался вам этот сбер.....

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Nomad from Mordor

я вообще думал, а реально ли купить любую другую валюту в физическом виде, китайскую или какую либо другую? - так как доллары и евро под запретом

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Сознательный утюг

Вся валюта под запретом и привязана к $, конверт через него.

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Самозанятый Енот Полоскун

USDT - это ни в коем случае, у них есть механизм банить любого неугодного с отъемом всех балансов, это не стейбл, а скам чистой воды, USDC, скорее всего тоже имеет подобные механизмы(но это не точно). Практически любые контракты в эфире - это «блудняк» и каждый нужно разбирать до винтика чтобы понять че там к чему. USDT - это точно скам, кошельки они уже банили, вы можете верить в то что «меня то точно не забанят, ибо меня незачто», но наступит момент когда вас это коснется и вы решите свой минус к этому комментарию поменять на плюс, но всем уже будет похуй.

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Hyag

Экспортёры в поту отгружают последние поставки?

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Человек мира

Вопрос только в том, когда снова откроется возможность покупать доллары / евро в наличке и сохранится ли возможность выводить их из страны хотя бы по 10 тысяч на человека, как сейчас?

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Volodya Agadzhanov

Ждём 82-80, а там узнаем дальнейшую судьбу бакса, вверх или вниз пойдёт.

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Евгений Кузнецов

Сверху или снизу, надоела эта парнуха

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Евгений Кузовкин

Или боковик. 100% верная инвест стратегия.

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Пивоваренные компании Heineken и Carlsberg продадут бизнес в России Статьи редакции

Они производят пиво «Жигулёвское», «Балтика», Carlsberg, Tuborg и другие.

Veles
Как избежать ликвидации фьючерсного бота
Медиа
TJ
«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции

Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.

Yota
iPhone снова в топе: аналитика смартфонов от Yota

Мобильный оператор Yota составил топ самых популярных брендов смартфонов среди своих пользователей.

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