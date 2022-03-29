Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 34: Bloomberg остановит работу, Япония введёт новые санкции Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 29 марта составляет 93,71 рубля, евро — 102,67 рубля.
Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными бумагами из своего индекса.
«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных в 14:30 мск бумагами 50 иностранных компаний и своими акциями. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Торги не будут проводиться бумагами российских компаний с листингом в США и некоторыми другими.
Санкции
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.
Реакция бизнеса и правительства
Золотодобытчик Polymetal может разделить свои активы в Казахстане и России, у каждой из вновь образованных компаний будет свой листинг на Лондонской бирже, узнала Financial Times.
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию.
Bloomberg приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы.
Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, пишет «Коммерсантъ».
В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ.
Российские банки видят рост интереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. «Китайский» способ оплаты набирает популярность на фоне остановки работы Apple Pay и Google Pay в России.
События предыдущего дня, 28 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.
По какую бы сторону барикад Вы не находились (Вы продаете или что-то хотят продать Вам) , я уверена, что Вы поймете всю боль данных ситуаций. Как обходят секретаря при попытке найти новых клиентов и что думают секретари о таких «пробивалах».
В новом выпуске проекта «СКОЛКОВО. На связи» профессора-практики и ректор РЭШ Рубен Ениколопов обсуждали с экспертами Школы как формируется новая экономическая реальность и как в ней можно действовать. Собрали для вас главное из их беседы.
Как крупной компании, которая продолжает быстро расти, оцифровать и изменить процессы поиска талантов и эффективнее все считать? Опытом «Лаборатории Касперского» делится Кирилл Ширяев, руководитель центра HR-экспертизы компании.
viju - новый стриминговый сервис от группы Viasat. Помимо эксклюзивных премьер и большого пакета ТВ-каналов, он предлагает зрителю новый способ выбора контента - киномы. Это маленькие отрывки ключевых моментов фильмов и сериалов, которые помогают прочувствовать настроение фильма и определить, подходит ли он к просмотру. Мы в Evrone помогли не…
Zendesk сообщил о прекращении работы на территории России и Белоруссии. Компаниям, оформившим подписку на него, предлагают сделать экспорт данных, так как через два месяца доступа к ним не будет.
Обновлённый законопроект в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме.
Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.
Но выехать из страны тоже непросто — мешают закрытые границы, отменённые рейсы и рост цен на билеты.
Отток эмигрантов, ага. Это немного забавно, что раньше к нам из Азии приезжали на заработки, теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения ждут трудовых IT эмигрантов с РФ.
А до этого к нам оттуда исключительно айтишники приезжали?
Узбекские кодеры все через одного.
Туристы только
Иностранные специалисты.
«В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ»
Короче снег и грязь с улиц убирать больше не будут.
Будут субботники похододу добровольно-обязательные.
Вот не выдумывайте, в последнее время разнорабочий из среднейАзии на стройке получал от 35000 до 80000, на меньше не соглашался, местному просто не удавалось устроится на такую же зарплату, либо меньше, либо диаспера среднеазиатов устраивала каруселей из кандидатов. То же и по ЖКХ
Глупости, пример приведите, когда "местный" или "местные" не смог/ли устроиться на стройку?
А куда отток то ? И кто фиксирует ? Оттоковеды ?
Берут количество денежных переводов в соответствующем диапазоне ежемесячно в среднюю Азию.
Это самый точный показатель гастарбайтеров.
уже после 2014 года отток начался, улицы зимой убирают с каждым годом хуже и хуже. живу в старой пятиэтажке с четырескатной крышей - когда-то было время и снег с крыши чистили после каждого снегопада, за эту зиму (достаточно снежную) снег почистили раза 3-4. из них 2 раза после того, как была жалоба на протекающие потолки на последних этажах
Хоть какая-то положительная новость.
Может не лук, а доллар?
Именно, что лук. Это я пару дней назад какой-то магазин зашёл и офигел.
Зато доллар упал, кушать будем зеленые
Асвабадители хреновы.
Вполне себе. Освободили страну от денег и товаров
😀
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.
А что это за такие товары, кто в курсе?
Corolla скоро похоже премиум станет
Чёт даже не близко не Бэнтли.
Так, а у японцев есть авто премиум класса? Типо всякие топовые Лексусы это же бизнес, не?
Скорее всего ограничение будет симметричным европейскому те, все машины дороже n(к примеру, у ес n=50к€) экспортировать нельзя. Относится ли это к машинокомплектам или другим типам узловой сборки на заводах в России - непонятно.
А ведь и вправду могут тоже так сделать. Интересно, как там ТО и запчасти поживают нынче?
Есть тойта краун
Ммм. Помню когда-то наваливал боком на Короне S130 3-х литровой. 😊
Но Краун это ведь тоже вроде как бизнес-класс, или я не прав?
Новость про Канадский Калфрак может казаться мимолетной но на самом деле это уход технологии гидроразрыва пласта при добычи газа и нефти. Позволяет улучшать показатели добычи из слабых скважин. Без этой технологии добыча нефти и газа будет значительно дорожать.
Сейчас Роснефть имеет тоже эту технологию которую она купила в Канаде около 5 лет назад но все оборудование идёт из США и Канады, так же и программное обеспечение.
Есть положительный момент в этих ежедневных сводках: фотографии теперь разные, а не одного и того же человека.
Это прошел всего месяц, а представь видеть эту фотографию 22 года?
Интересно, а сайт Блумберга хоть работать будет? Честно говоря, даже не знала, что у них какие-то финансовые продукты есть. Думала, это просто газета/журнал про финансы, инвестиции и прочее. Ну, вот с популярностью крипты у них интересные статьи про цифровые валюты выходили.
"Майкл Рубенс Блумберг на 2016 год он занимает 8-е место с состоянием в $45,6 млрд."
Чисто, 45 ярдов на газетке заработал :D
Погоняло для знающих-—- "Майкл Svetocopy"
VC стал аналогом TJ.
"Сводки с войны" под красными плашками и шизоиды кричащие что всё пропало и нужно бежать свергать 🤦♀️🤷♀️
Хотя бы минимум нейтральности при освещении, было бы замечательно.
Легко вводить санкции на экспорт автомобилей премиум-класса, когда их не хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка.
Но тогда придется рубли на бирже покупать для оплаты за газ.