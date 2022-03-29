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Финансы
Слепой Никита

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 34: Bloomberg остановит работу, Япония введёт новые санкции Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: aukett-heese.de 

Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 29 марта составляет 93,71 рубля, евро — 102,67 рубля.

Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными бумагами из своего индекса.

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных в 14:30 мск бумагами 50 иностранных компаний и своими акциями. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Торги не будут проводиться бумагами российских компаний с листингом в США и некоторыми другими.

Санкции

Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

Реакция бизнеса и правительства

Золотодобытчик Polymetal может разделить свои активы в Казахстане и России, у каждой из вновь образованных компаний будет свой листинг на Лондонской бирже, узнала Financial Times.

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию.

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Bloomberg приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы.

Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, пишет «Коммерсантъ».

В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ.

Российские банки видят рост интереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. «Китайский» способ оплаты набирает популярность на фоне остановки работы Apple Pay и Google Pay в России.

События предыдущего дня, 28 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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Дмитрий Филиппов

Отток эмигрантов, ага. Это немного забавно, что раньше к нам из Азии приезжали на заработки, теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения ждут трудовых IT эмигрантов с РФ.

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Джон Сильвер

А до этого к нам оттуда исключительно айтишники приезжали?

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Щитпостер на зарплате

Узбекские кодеры все через одного.

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Дмитрий Филиппов

Туристы только

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Щитпостер на зарплате

Иностранные специалисты.

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Xsander

«В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ»
Короче снег и грязь с улиц убирать больше не будут.
Будут субботники похододу добровольно-обязательные.

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Алексей

Вот не выдумывайте, в последнее время разнорабочий из среднейАзии на стройке получал от 35000 до 80000, на меньше не соглашался, местному просто не удавалось устроится на такую же зарплату, либо меньше, либо диаспера среднеазиатов устраивала каруселей из кандидатов. То же и по ЖКХ

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Захаров Антон

Глупости, пример приведите, когда "местный" или "местные" не смог/ли устроиться на стройку?

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Александр Дизайнер

А куда отток то ? И кто фиксирует ? Оттоковеды ?

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Xsander

Берут количество денежных переводов в соответствующем диапазоне ежемесячно в среднюю Азию.
Это самый точный показатель гастарбайтеров.

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Andry

уже после 2014 года отток начался, улицы зимой убирают с каждым годом хуже и хуже. живу в старой пятиэтажке с четырескатной крышей - когда-то было время и снег с крыши чистили после каждого снегопада, за эту зиму (достаточно снежную) снег почистили раза 3-4. из них 2 раза после того, как была жалоба на протекающие потолки на последних этажах

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Щитпостер на зарплате

Хоть какая-то положительная новость.

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Щитпостер на зарплате
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Alexey

Может не лук, а доллар?

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Щитпостер на зарплате

Именно, что лук. Это я пару дней назад какой-то магазин зашёл и офигел.

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doffys

Зато доллар упал, кушать будем зеленые

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Kirill Zverev

Асвабадители хреновы.

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Ivan Samsonov

Вполне себе. Освободили страну от денег и товаров

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Евгений Кузнецов

😀

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vlad_is_lav

Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

А что это за такие товары, кто в курсе?

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Павел Воронов

Corolla скоро похоже премиум станет

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Щитпостер на зарплате

Чёт даже не близко не Бэнтли.

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Щитпостер на зарплате

Так, а у японцев есть авто премиум класса? Типо всякие топовые Лексусы это же бизнес, не?

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Павел

Скорее всего ограничение будет симметричным европейскому те, все машины дороже n(к примеру, у ес n=50к€) экспортировать нельзя. Относится ли это к машинокомплектам или другим типам узловой сборки на заводах в России - непонятно.

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Щитпостер на зарплате

А ведь и вправду могут тоже так сделать. Интересно, как там ТО и запчасти поживают нынче?

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Алексей

Есть тойта краун

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Щитпостер на зарплате

Ммм. Помню когда-то наваливал боком на Короне S130 3-х литровой. 😊

Но Краун это ведь тоже вроде как бизнес-класс, или я не прав?

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G B

Новость про Канадский Калфрак может казаться мимолетной но на самом деле это уход технологии гидроразрыва пласта при добычи газа и нефти. Позволяет улучшать показатели добычи из слабых скважин. Без этой технологии добыча нефти и газа будет значительно дорожать.

Сейчас Роснефть имеет тоже эту технологию которую она купила в Канаде около 5 лет назад но все оборудование идёт из США и Канады, так же и программное обеспечение.

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Вадим Д.

Есть положительный момент в этих ежедневных сводках: фотографии теперь разные, а не одного и того же человека.

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AE1

Это прошел всего месяц, а представь видеть эту фотографию 22 года?

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Natasha Ivanova

Интересно, а сайт Блумберга хоть работать будет? Честно говоря, даже не знала, что у них какие-то финансовые продукты есть. Думала, это просто газета/журнал про финансы, инвестиции и прочее. Ну, вот с популярностью крипты у них интересные статьи про цифровые валюты выходили.

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Александр Кузнецов

"Майкл Рубенс Блумберг на 2016 год он занимает 8-е место с состоянием в $45,6 млрд."

Чисто, 45 ярдов на газетке заработал :D

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Захаров Антон

Погоняло для знающих-—- "Майкл Svetocopy"

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Эмилия Теплова

VC стал аналогом TJ.
"Сводки с войны" под красными плашками и шизоиды кричащие что всё пропало и нужно бежать свергать 🤦‍♀️🤷‍♀️

Хотя бы минимум нейтральности при освещении, было бы замечательно.

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Алексей Дымов

Легко вводить санкции на экспорт автомобилей премиум-класса, когда их не хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка.
Но тогда придется рубли на бирже покупать для оплаты за газ.

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