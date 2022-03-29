Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 34: Decathlon остановит работу магазинов, Hesburger — ресторанов Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 29 марта составляет 93,71 рубля, евро — 102,67 рубля. На открытии Мосбиржи курс доллара опустился до 89 рублей, евро стоит около 101 рубля.
Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными бумагами из своего индекса.
«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных в 14:30 мск бумагами 50 иностранных компаний и своими акциями. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Торги не будут проводиться бумагами российских компаний с листингом в США и некоторыми другими.
В начале торгов акции VK на Мосбирже выросли на 40%, Fix Price — на 35%, «Яндекса» на 8%.
Санкции
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса. С этой же даты страна запретит экспорт банкнот, золотых монет и слитков.
Транспорт
Авиакомпания Emirates продолжит совершать полёты в Россию.
Реакция бизнеса и правительства
Золотодобытчик Polymetal может разделить свои активы в Казахстане и России, у каждой из вновь образованных компаний будет свой листинг на Лондонской бирже, узнала Financial Times.
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию.
Bloomberg приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы.
Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, пишет «Коммерсантъ».
В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ.
Российские банки видят рост интереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. «Китайский» способ оплаты набирает популярность на фоне остановки работы Apple Pay и Google Pay в России.
Фармпроизводители столкнулись с проблемами при закупке из Евросоюза мелованного картона, используемого для упаковки лекарств. Его импорт осложнился из-за разрыва логистических цепочек, а продукция, которую пока удается завозить, подорожала на 30%.
Минфин выплатил купонный доход по евробондам на $102 млн.
Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков и их «дочек».
X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») продлевает отказ от штрафов за недопоставки товаров на апрель и сохраняет пятидневный срок рассмотрения цен.
OBI откроется в Москве и Санкт-Петербурге через несколько дней, в течение двух недель — по России, сообщил директор по закупкам компании Максим Суравегин. Какие варианты российское подразделение ритейлера рассматривает для продолжения работы, он не уточнил.
Финская сеть Hesburger планирует закрыть все свои рестораны в России (в стране 38 ресторанов) и Белоруссии (четыре точки) к лету.
Сеть магазинов спорттоваров Decathlon заявила о приостановке работы в России. Компания обещала поддержать 2500 российских сотрудников.
Johnson & Johnson, которая уже приостановила рекламу и инвестиции в Россию, решила приостановить поставки средств личной гигиены в страну.
События предыдущего дня, 28 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Агентство SALO работает с Ozon с 2019-го года. Задача — расширять аудиторию за счет Яндекс Дзена, увеличивать количество заказов и заработанных денег и снижать процент ДРР. Для справки: ДРР — это доля рекламных расходов.
Но выехать из страны тоже непросто — мешают закрытые границы, отменённые рейсы и рост цен на билеты.
Сегодня, с утра пораньше, получил забавное письмо от финского супермаркета «Лапландия», карточка которого у меня была со времен визовых покатушек из Питера в Финку. Смотреть там особо нечего, но визы они свои предлагали не только лишь всем, с условием что количество поездок в Европу через Финляндию будет чуть больше чем прямых поездок в Евросоюз.
Привет, это команда Логомашины. Скорее всего, вы уже читали материал о том, как создатели бесконечного конструктора Mozabrick запустили новый проект — наборы картин в технике стринг-арт. Рассказываем, как мы разрабатывали для него логотип и фирменный стиль.
viju - новый стриминговый сервис от группы Viasat. Помимо эксклюзивных премьер и большого пакета ТВ-каналов, он предлагает зрителю новый способ выбора контента - киномы. Это маленькие отрывки ключевых моментов фильмов и сериалов, которые помогают прочувствовать настроение фильма и определить, подходит ли он к просмотру. Мы в Evrone помогли не…
Как крупной компании, которая продолжает быстро расти, оцифровать и изменить процессы поиска талантов и эффективнее все считать? Опытом «Лаборатории Касперского» делится Кирилл Ширяев, руководитель центра HR-экспертизы компании.
Я не рекрутёр, просто человек который менял работу почти 40 раз, а последние 10 лет нанимаю людей. Так получилось, что помог нескольким друзьям найти работу, хотя самостоятельно у них не получалось. Сейчас для многих эта проблема актуальна, делюсь тем как это сделать.
Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.
Большой экран, емкая батарея, мощный процессор – термины достаточно понятные большинству пользователей хотя бы по эпитетам, которые стоят рядом. Однако с частотой обновления экрана все намного сложнее и догадаться самому вряд ли получится. А ведь это немаловажная характеристика, благодаря которой картинка на экране гаджета будет более плавной, а…
Отток эмигрантов, ага. Это немного забавно, что раньше к нам из Азии приезжали на заработки, теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения ждут трудовых IT эмигрантов с РФ.
А до этого к нам оттуда исключительно айтишники приезжали?
Бро не обольщайся туда едут только те у кого в моменте не было загранника. У кого есть едут в Турцию. У кого шенген был свалили в Европу. Многие доделают загран и свалят из этих стран, чудес не бывает. Плюс в такие страны как раз поехали не только айтишники а вообще все подряд
теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения
Ну вы говорите за себя всё же , на крайняк за всю ту сотню тысяч+ белок-истеричек сорвавшихся в узбекистан и прочие места строить кремниевые долины там. Успехов вам в этом нелегком деле.
Да, в Армению, чтобы за Карабах сражаться. Ни чему люди не учиться, беларусы, уехавшие в Украину, не дадут соврать.
Может не лук, а доллар?
«В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ»
Короче снег и грязь с улиц убирать больше не будут.
Будут субботники похододу добровольно-обязательные.
Вот не выдумывайте, в последнее время разнорабочий из среднейАзии на стройке получал от 35000 до 80000, на меньше не соглашался, местному просто не удавалось устроится на такую же зарплату, либо меньше, либо диаспера среднеазиатов устраивала каруселей из кандидатов. То же и по ЖКХ
А куда отток то ? И кто фиксирует ? Оттоковеды ?
уже после 2014 года отток начался, улицы зимой убирают с каждым годом хуже и хуже. живу в старой пятиэтажке с четырескатной крышей - когда-то было время и снег с крыши чистили после каждого снегопада, за эту зиму (достаточно снежную) снег почистили раза 3-4. из них 2 раза после того, как была жалоба на протекающие потолки на последних этажах
Хоть какая-то положительная новость.
У госслужащих (от управы до иногда налоговой) в регионах добровольно-принудительные субботники остались.
VC стал аналогом TJ.
"Сводки с войны" под красными плашками и шизоиды кричащие что всё пропало и нужно бежать свергать 🤦♀️🤷♀️
Хотя бы минимум нейтральности при освещении, было бы замечательно.
ну, я бы сказал, что просто никакого противовеса не преподносится. само по себе изложение вроде бы и нейтральное, но соглашусь, что подаются лишь те факты, которые "всёпропало". эти ушли, те закрылись. если читать только этот обзор, то такое ощущение, что у нас в стране жить уже чисто физически невозможно
Не понятны претензии. Редакторские новостные статьи наиболее нейтральны. Все в инфостиле, без излишеств. Респект редакции.
Или надо так?:
- Decathlon закрывается. Туда ему и дорога! У нас есть свой Спортмастер.
- Bloomberg приостанавливает работу в России. 90% россиян даже не знают, что это такое. Катитесь отсюда!
Достопочтенную публику VC называть шизоидами вообще верх снобизма.
Поддерживаю. Вообще не удивлюсь, если VC отправится вслед за TJ.
А это разве не одно и тоже (+дтф сюда же)?
Сайты один в один, картинки хранятся на одном хостинге.
Хотя бы минимум нейтральности при освещении
А какие у вас претензии к освещению, кроме красной плашки?
Асвабадители хреновы.
Вполне себе. Освободили страну от денег и товаров
Про освобождение это фейк от укросми, как и сказки про безумного деда который напал просто так, про героев змеиного и призрака киева... может стоит изучать разные источники информации?
Новость про Канадский Калфрак может казаться мимолетной но на самом деле это уход технологии гидроразрыва пласта при добычи газа и нефти. Позволяет улучшать показатели добычи из слабых скважин. Без этой технологии добыча нефти и газа будет значительно дорожать.
Сейчас Роснефть имеет тоже эту технологию которую она купила в Канаде около 5 лет назад но все оборудование идёт из США и Канады, так же и программное обеспечение.
Оро немнужно, есть кондиционный способ добычи, когда истощенную скважену начинают охолождать и с нее выгребать под чистую, технология наша
Есть положительный момент в этих ежедневных сводках: фотографии теперь разные, а не одного и того же человека.
Это прошел всего месяц, а представь видеть эту фотографию 22 года?
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.
А что это за такие товары, кто в курсе?
Corolla скоро похоже премиум станет
Так, а у японцев есть авто премиум класса? Типо всякие топовые Лексусы это же бизнес, не?
И откуда в Японии вообще драгоценные камни? Мне кажется в России их на порядок больше. Думаю поток таких товаров незначителен.
Легко вводить санкции на экспорт автомобилей премиум-класса, когда их не хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка.
Но тогда придется рубли на бирже покупать для оплаты за газ.
Я лично выступаю за полный запрет морепродуктов в Японию.
Раньше со всего ДВ в японские порты в обход таможни везли наши деликатесы. Там приличные объемы. Оставим японцев без суши.
Интересно, а сайт Блумберга хоть работать будет? Честно говоря, даже не знала, что у них какие-то финансовые продукты есть. Думала, это просто газета/журнал про финансы, инвестиции и прочее. Ну, вот с популярностью крипты у них интересные статьи про цифровые валюты выходили.
"Майкл Рубенс Блумберг на 2016 год он занимает 8-е место с состоянием в $45,6 млрд."
Чисто, 45 ярдов на газетке заработал :D
Спасибо, что без фотографии сами знаете кого. Невозможно смотреть на эту рожу уже...
Спустя какое-то время до них дошло, что фотка пыни - фарм минусов.
Про Декатлон прям больно. Отличные магазины с отлиными товарами за мало денег.
Были.
Decathlon
Если и французы отправились на выход, то это уже совсем тревожный звоночек
Курс доллара 95р? А на бирже какой курс?
1 доллар = 160 слез
А на бирже какой курс?
Подозрительно низкий: https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
Ну вот и букву Z уже скоро запретят в алфавите
"Глава МИД Украины Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z, ставшую неофициальным символом поддержки России, и ввести уголовную ответственность за использование этого символа"
Вообще-то, неплохо проверять бы первоисточник. А то, получается, что небольшая упущенная часть из оригинального текста меняет смысл кардинально. А в оригинале так - использование символа Z как способа публичной поддержки войны России.
Не будь как пропагандонские СМИ.
"В России фиксируют отток трудовых мигрантов" - странно. А в метро, ТЦ и на детских площадках всё те же, всё столько же... Впрочем, я давно подозревал, что это - нетрудовые мигранты.
может это уже граждане и им утекать уже некуда - они дома?
Да уж, такое себе
Как-то упустили
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
Блэт, я без Листерина остался, получается
Мигрант уезжает из Москвы в таджикский кишлак, чтобы получать 5-8 тыс вместо 50-80 тыс? Интересная сказка.