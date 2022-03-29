Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 29 марта составляет 93,71 рубля, евро — 102,67 рубля. На открытии Мосбиржи курс доллара опустился до 89 рублей, евро стоит около 101 рубля.

Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными бумагами из своего индекса.

«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных в 14:30 мск бумагами 50 иностранных компаний и своими акциями. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Торги не будут проводиться бумагами российских компаний с листингом в США и некоторыми другими.

В начале торгов акции VK на Мосбирже выросли на 40%, Fix Price — на 35%, «Яндекса» на 8%.

Санкции

Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса. С этой же даты страна запретит экспорт банкнот, золотых монет и слитков.

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Транспорт

Авиакомпания Emirates продолжит совершать полёты в Россию.

Реакция бизнеса и правительства

Золотодобытчик Polymetal может разделить свои активы в Казахстане и России, у каждой из вновь образованных компаний будет свой листинг на Лондонской бирже, узнала Financial Times.

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию.

Bloomberg приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы.

Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, пишет «Коммерсантъ».

В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ.

Российские банки видят рост интереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. «Китайский» способ оплаты набирает популярность на фоне остановки работы Apple Pay и Google Pay в России.

Фармпроизводители столкнулись с проблемами при закупке из Евросоюза мелованного картона, используемого для упаковки лекарств. Его импорт осложнился из-за разрыва логистических цепочек, а продукция, которую пока удается завозить, подорожала на 30%.

Минфин выплатил купонный доход по евробондам на $102 млн.

Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков и их «дочек».

X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») продлевает отказ от штрафов за недопоставки товаров на апрель и сохраняет пятидневный срок рассмотрения цен.

OBI откроется в Москве и Санкт-Петербурге через несколько дней, в течение двух недель — по России, сообщил директор по закупкам компании Максим Суравегин. Какие варианты российское подразделение ритейлера рассматривает для продолжения работы, он не уточнил.

Финская сеть Hesburger планирует закрыть все свои рестораны в России (в стране 38 ресторанов) и Белоруссии (четыре точки) к лету.

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon заявила о приостановке работы в России. Компания обещала поддержать 2500 российских сотрудников.

Johnson & Johnson, которая уже приостановила рекламу и инвестиции в Россию, решила приостановить поставки средств личной гигиены в страну.

События предыдущего дня, 28 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.