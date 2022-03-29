Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 34: Decathlon остановит работу магазинов, OBI обещает их открыть Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 29 марта составляет 93,71 рубля, евро — 102,67 рубля. На открытии Мосбиржи курс доллара опустился до 89 рублей, евро стоит около 101 рубля.
Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными бумагами из своего индекса.
«СПБ Биржа» начнёт биржевые торги в режиме основных в 14:30 мск бумагами 50 иностранных компаний и своими акциями. С 16:00 мск станут доступны ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Торги не будут проводиться бумагами российских компаний с листингом в США и некоторыми другими.
В начале торгов акции VK на Мосбирже выросли на 40%, Fix Price — на 35%, «Яндекса» на 8%.
Санкции
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса. С этой же даты страна запретит экспорт банкнот, золотых монет и слитков.
Реакция бизнеса и правительства
Золотодобытчик Polymetal может разделить свои активы в Казахстане и России, у каждой из вновь образованных компаний будет свой листинг на Лондонской бирже, узнала Financial Times.
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций и отмене поставок оборудования в Россию.
Bloomberg приостанавливает работу на территории России и Белоруссии. Клиенты этих стран не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов компании, включая терминал, лицензию на данные, ленту и электронные торговые платформы.
Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, пишет «Коммерсантъ».
В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ.
Российские банки видят рост интереса магазинов и покупателей к платежам по QR-коду, в частности через систему ЦБ. «Китайский» способ оплаты набирает популярность на фоне остановки работы Apple Pay и Google Pay в России.
Фармпроизводители столкнулись с проблемами при закупке из Евросоюза мелованного картона, используемого для упаковки лекарств. Его импорт осложнился из-за разрыва логистических цепочек, а продукция, которую пока удается завозить, подорожала на 30%.
Минфин выплатил купонный доход по евробондам на $102 млн.
Fitch отозвал рейтинги 27 российских банков и их «дочек».
X5 Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») продлевает отказ от штрафов за недопоставки товаров на апрель и сохраняет пятидневный срок рассмотрения цен.
OBI откроется в Москве и Санкт-Петербурге через несколько дней, в течение двух недель — по России, сообщил директор по закупкам компании Максим Суравегин. Какие варианты российское подразделение ритейлера рассматривает для продолжения работы, он не уточнил.
Финская сеть Hesburger планирует закрыть все свои рестораны в России (в стране 38 ресторанов) и Белоруссии (четыре точки) к лету.
Сеть магазинов спорттоваров Decathlon заявила о приостановке работы в России. Компания обещала поддержать 2500 российских сотрудников.
События предыдущего дня, 28 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Но выехать из страны тоже непросто — мешают закрытые границы, отменённые рейсы и рост цен на билеты.
Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.
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Отток эмигрантов, ага. Это немного забавно, что раньше к нам из Азии приезжали на заработки, теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения ждут трудовых IT эмигрантов с РФ.
А до этого к нам оттуда исключительно айтишники приезжали?
Узбекские кодеры все через одного.
Да, я такой
судя по качеству коду, который попадается на разных проектах, так оно и есть
Соответствуют.
кодили на НЛП
так в этом и забавный момент. как в одночасье страна, которая «поставляла» чисто трудовых мигрантов теперь принимает к себе айтишников и прочих высококвалифированных/оплачиваемых работников
Потому что поняла, что нужно развиваться. И для этого выделили деньги.
Туристы только
Иностранные специалисты.
Бро не обольщайся туда едут только те у кого в моменте не было загранника. У кого есть едут в Турцию. У кого шенген был свалили в Европу. Многие доделают загран и свалят из этих стран, чудес не бывает. Плюс в такие страны как раз поехали не только айтишники а вообще все подряд
Не всем нужна Европа или США, не все отлично владеют английским, не все хотят далеко уезжать от родни.
Вот только с шенгеном можно жить в Европе 90 дней. А дальше выезжать. И нет права на работу.
В СНГ едут те, у кого нет офферов от европейских компаний. Кто вынужден работать на российские
теперь мы к ним едим, на ПМЖ. Узбекистан, Казахстан, Армения
Ну вы говорите за себя всё же , на крайняк за всю ту сотню тысяч+ белок-истеричек сорвавшихся в узбекистан и прочие места строить кремниевые долины там. Успехов вам в этом нелегком деле.
Да, в Армению, чтобы за Карабах сражаться. Ни чему люди не учиться, беларусы, уехавшие в Украину, не дадут соврать.
Может не лук, а доллар?
Именно, что лук. Это я пару дней назад какой-то магазин зашёл и офигел.
странно... если обычный весовой, у нас в пятёрке рублей 30-35 вроде стоит
В какой? Я нигде такого не видел. Мелкие луковички? Так они всегда за сотню стоили
Зато доллар упал, кушать будем зеленые
да не плачьте. отличное видео, кстати, очень хорошо срежиссировано. намного лучше, чем гангнам стайл получилось
«В России фиксируют отток трудовых мигрантов — это ударит по сферам услуг, строительства и ЖКХ»
Короче снег и грязь с улиц убирать больше не будут.
Будут субботники похододу добровольно-обязательные.
Вот не выдумывайте, в последнее время разнорабочий из среднейАзии на стройке получал от 35000 до 80000, на меньше не соглашался, местному просто не удавалось устроится на такую же зарплату, либо меньше, либо диаспера среднеазиатов устраивала каруселей из кандидатов. То же и по ЖКХ
Глупости, пример приведите, когда "местный" или "местные" не смог/ли устроиться на стройку?
Про "устроиться" или "не устроиться" не знаю, но могу добавить, что уже года четыре назад, когда работал в Евросети, мигранты в день зарплаты приходили делать космические переводы на родину.
О, да) Даже завидно было, я обычно в ФОРА-банк на Пражской ждала в очереди каждый месяц свою "выплату", там просто косяком мигрант шёл, все суммы слышны из-за динамика в отсеках от работниц банка. Им же еще по 2-3 раза повторяли. не все в русский сразу.
Да легко https://zen.yandex.ru/media/human_resources_inform/mdeliagin-o-tom-pochemu-rossiiane-ne-hotiat-rabotat-na-rabochih-mestah-gastarbaiterov-na-samom-dele-a-ne-po-mneniiu-vlastei-5fe612ba0d0c7759ac96d59d
Гастарбайтер выгоден тем, что умнего еще и отнять можно
Диз за самого Делягина. Ужасный фейкомёт, даже если в этом прав.
Почему глупости?
Вы не сталкивались с тем, как работодатель предпочитает взять мигранта, который платит патент, чем местного на полное оформление?
А куда отток то ? И кто фиксирует ? Оттоковеды ?
Министерство оттока и Министерство притока.
Берут количество денежных переводов в соответствующем диапазоне ежемесячно в среднюю Азию.
Это самый точный показатель гастарбайтеров.
уже после 2014 года отток начался, улицы зимой убирают с каждым годом хуже и хуже. живу в старой пятиэтажке с четырескатной крышей - когда-то было время и снег с крыши чистили после каждого снегопада, за эту зиму (достаточно снежную) снег почистили раза 3-4. из них 2 раза после того, как была жалоба на протекающие потолки на последних этажах
Хоть какая-то положительная новость.
У госслужащих (от управы до иногда налоговой) в регионах добровольно-принудительные субботники остались.
VC стал аналогом TJ.
"Сводки с войны" под красными плашками и шизоиды кричащие что всё пропало и нужно бежать свергать 🤦♀️🤷♀️
Хотя бы минимум нейтральности при освещении, было бы замечательно.
ну, я бы сказал, что просто никакого противовеса не преподносится. само по себе изложение вроде бы и нейтральное, но соглашусь, что подаются лишь те факты, которые "всёпропало". эти ушли, те закрылись. если читать только этот обзор, то такое ощущение, что у нас в стране жить уже чисто физически невозможно
Если у человека складывается ощущение "жить в стране становится невозможно" после новости об уходе юникло, карлсберг или ещё чего-то, то в этом виновата скорее не подача новости.
Мне кажется это доказательство от обратного, что образ жизни среднестатистического читателя VC очень вестернезирован. Это не плохо и не хорошо.
Просто забавный факт, что ранее многие смеялись над западной культурой отмены, гендерами и другими феноменами западной культуры, а теперь вот оказывается то, что мы сами то в этой же культуре живём...
На некоторых других ресурсах начали даже собирать перечни компаний, которые ушли из России, чтобы их в дальнейшем видимо "отменить", как бы это смешно не звучало.
Может быть хоть в этот раз признаем для себя, что не так уж далеки мы ментально от запада
Ну те, кто пользовался - те не смеялись. У нас даже в язык вошли глаголы и отглагольные составные части от имён нарицательных - сможешь отксерить (а не сделать копию)? Купи памперсы (а не подгузники). Загугли сама (пользуйся поиском)!
Просто не заметить, как оскудела жизнь - невозможно, люди привыкают к использованию того, чьё качество их устраивало - от туалетной бумаги до самолета без звона ВСЕГО в полёте.
Характерный свист Ту-154 на взлёте - это была изюминка. А вот "как сложить прокладку из марли в 4 внутренних слоя и 2 боковых" - это уже деградация. К сожалению.
Просто не заметить, как оскудела жизнь - невозможно
я пока не заметил. Возможно, потому что не пользуюсь прокладками? Судя по вашей инструкции - они уже пропали вроде как?
с P&G проблемы, с Натали - нет проблем. Уж не знаю, почему Вас это интересует)
меня интересует некое "оскудение жизни", интересно же как люди страдают, а ты еще нет :)
Так люди разные. Люди, которые здоровы, дай им Бог и дальше, не знают, как это, искать жизненноважные препараты уже в Балашихе, в Москве "запасальцы-всепропальцы" метут.
Люди с недоношенными малышами и парализованными животными ищут памперсы 1 и 2, самые мааааахонькие. А их нет, тройка - есть, разные, а PG -нет.
Люди, которые не тупо за зарплаткой ходят, а работу другим дают, реально офигели и даже на госслужбе (место называть не буду) уже внутренние документы печатают на черновиках.
Люди, которые ввязались в ипотеку, сейчас пытаются рылом выйти для каникул, потому что хоть они и сделали себе НЗ 6 платежей, но к сожалению, они всё равно пошли в вынужденный простой, который им оплатят позже, и в отпуск без содержаний, который им не оплатят, а деньги нужны на жизнь и детей.
Не заметили? Радуйтесь.
Если для Вас незаметно, что 890 памперсы, которые по акции были 590, сейчас 1700-1800, а это расходник, то уже радость, понимаю.
Не заметили? Радуйтесь.
Рад стараться.
Ну Вы же для себя стараетесь)
Я Вам и говорю, если бюджет позволяет не замечать цены на перечисленное или Вы просто не сталкиваетесь с тем, что пропадает, оскудевает, а не тупо гречка-сахар, которые снова хоть ужрись - радуйтесь, это же нормально. Если Вам что-то не нужно - конечно Вы не увидите этих проблем.
Только господину Волошину всё плохо в чужих памперсах и чужой жизни))) Боже, да и в ассортименте чужих прокладок)))
И остальным)) Детсад)
да, я лично знаю много людей, кто очень сильно зависим от присутствия западных компаний. просто привычка, устоявшийся уклад жизни. верно подметили, это ни хорошо, ни плохо, просто факт
Ну да, мы все с 2014 года помним, каким удачным оказалось импортозамещение, а эти странные люди почему-то до сих пор "зависимы" от присутствия западных компаний.
кто-то просто привык съедать бигмак, кто-то - к спотифаю, кто-то - иметь последнмй айфон, а кто-то - летать на выходные в европу. аналогов этому не существует (за исключением, разве что, бигмака). кто мы, чтобы говорить, что эти люди не имеют на это право?
Все имеют право не отвыкнуть от бункерного зато
wut?
а если почитать комментарии - так вообще можно сразу на погост выдвигаться)
Не знаю, я захожу на вц регулярно в надежде почитать о том как все пропало, но тут освещаются различные потуги власти и, например, о том как курс укрепляется. Есть примеры каких-то новостей "противовесов", которые тут упустили?
я, пожалуй, не стану тут освещать никакие новости, поскольку не претендую на правдивость информации. но в целом у меня не складывается впечатление, что Россия безвозвратно скатывается в каменный век, о чём тут регулярно пишут. запущены определенные процессы. сложные процессы. России, как и всему остальному миру, придется сильно перестраивать свою экономику. Вот вам один из противовесов - отказ от наших ресурсов на фоне и без того жесткого энергокризиса. В контексте обеспеченности ресурсами Россия дааалеко не на последнем месте и не в самой плохой позиции. и ещё я бы не стал мешать в одну кучу геополитику, макароны на прилавках и рубли в кошельках. это немного разные вещи. глупо спорить с тем, что простым людям станет финансово труднее, но это совсем не означает, что наша экономика рухнет. наша макроэкономика весьма устойчива, как бы ни хотели некоторые с этим поспорить, а зависимость от экспорта - это как раз тот самый обоюдоострый нож, т.к. те, кому мы экспортируем, ровно так же от него зависят.
как-то так. вероятно, скомканно и не совсем по тексту, но вот такие у меня в целом мысли. выводы старался не делать, просто рассуждал о том, что вижу
зубы вы давно делали? ;)
Знаете, что в российской стоматологии сейчас российского?
— ВРАЧИ.
Осталось понять, как долго и они останутся российскими ;)
я спорить не хочу :) поживём - увидим. у вас своё видение, у меня - своё. в целом, я понимаю, что буду в состоянии найти какой-то выход в любой ситуации, остальное - время покажет. никакой радости мне текущая обстановка не доставляет, в любом случае. но живем мы в очень интересное время, пусть и не самое простое.
при чем тут "свое видение", это объективны факты, — путинская Россия максимально плотно встроена в мировую экономику, изоляция убьет ее экономику чуть менее, чем полностью.
Даже радикально более изолированный совок не был анократией, а уж современная Россия не является ей тем более.
Что там смотреть на современную стоматологию, что там смотреть на машиностроение, и вообще на все сложное производство, которое на импортной технике ВСЕ стоит, что там смотреть на авиацию и автомобилестроение, на любую отрасль, где требуется современная электроника — вообще непонятно. Ну, разве что вы любите наблюдать коллапсы отраслей.
Не хватает ресурса понять, или поверить — посмотрите Наталью Зубаревич. Чтобы было понятно, ее выступать перед Советом Фередерации еще недавно звали (и она выступала), это не какой-то там карбонарий, шатающий режим.
Просто наберите ее имя в ютубе, и посмотрите последние видео.
У России нет хороших шансов, кроме быстрой смены режима.
Просто физически НЕТ.
доля путинской России в мировом экспорте, даже в экспорте энергоресурсов — мала, еще меньше она в их добыче, их этого следует забавный вывод — ее экспорт будет замещен.
Для понимания, сланцевая добыча в США становится рентабельной при цене от $70 за баррель. Выше становится сверхприбыльной.
Выход законсервированных скважин (а их полно!) на полную мощность добычи — 4-6 месяцев. Европа в начале года должна была достроить перемычки в газораспределительной сети так, чтобы вся могла пользоваться СПГ — за год+. Сейчас, очевидно, сможет поднажать, и ускорить этот процесс. В любом случае Германия заявила сперва что к 2024 лишь 10% газа будет брать у России, а после ее канцлер заявил, что могут отказаться от российского газа еще быстрей.
Муждународная изоляция + заморозка активов отравит экономику путинской России к уровню Северной Кореи. Ни самолетов, ни автопрома сложнее российского начала 90-х, ни вообще какого-либо сложного производства (станки, комплектующие, ПО, программисты... ПОДШИПНИКИ (посмотрите, что там с их производством в РФ!!)), ни телефонов, ни компьютеров, ни, возможно (хотя тут, надеюсь, гуманитарные соображения возобладают, как и с смартфонами), a long run — мобильной связи/ интернета; это тоже все техника под санкциями.
Китай уже рвет связи, ему вторичные санкции за такой мелкий рынок не нужны.
А еще весь семенной фонд (кроме зерновых), и все мальки для рыбных ферм — иностранные, импортозаместить не получилось и в сытые годы.
А зерновые сейчас убьют 1) запретом экспорта, и 2) фиксацией цен. Ну и coupe de grace — ценой кредитов, что особенно важно, т.к. предыдущий год была засуха, и "денег нет".
Сельхозники просто не будут сеять зерновые (как минимум — столько же). Поэтому впереди маячит призрак продовольственного дефицита и голода у бедных слоев населения. Что будет с мясомолочным с/х и птицефабриками, зависимыми от зерновых — тот еще вопрос. Возможно, вы объедитесь мяса. Ну, правда недолго, пока забой будет, и запасы с него будут распродаваться.
Страшно представить, с чем Россия придет к 2024-му году, если режим столько простоит.
Лучший вариант для России сейчас — смена режима. Для снятия санкций/ возврата компаний (это 2 разных процесса!). Иначе это "ужас без конца".
а после ее канцлер заявил, что могут отказаться от российского газа еще быстрей.
конечно, идеальный вариант - не платить в рублях. Срок им дали до 31 марта, если после этого закрутят вентиль - вот и избавление от страшной зависимости.
так и за полярным кругом тоже жить возможно... но не очень комфортно... скоро везде будет возможно жить(или выживать), но не очень комфортно...
Поддерживаю. Вообще не удивлюсь, если VC отправится вслед за TJ.
А это разве не одно и тоже (+дтф сюда же)?
Сайты один в один, картинки хранятся на одном хостинге.
Театры тоже на одно лицо, а публика БЫЛА разной.
VC - экономика, новости
TJ - статьи, личные мнения
DTF - развлечения
Вроде так
А теперь на VC о турецких актерах и недопсихологах, TJ пытался в экономику и политику, а на ДТФ я вообще заходить боюсь. Я человек пожилой, я боюсь узнавать, как люди в тёмные времена "развлекаются".
Хотя бы минимум нейтральности при освещении
А какие у вас претензии к освещению, кроме красной плашки?
Асвабадители хреновы.
Вполне себе. Освободили страну от денег и товаров
😀
Про освобождение это фейк от укросми, как и сказки про безумного деда который напал просто так, про героев змеиного и призрака киева... может стоит изучать разные источники информации?
Новость про Канадский Калфрак может казаться мимолетной но на самом деле это уход технологии гидроразрыва пласта при добычи газа и нефти. Позволяет улучшать показатели добычи из слабых скважин. Без этой технологии добыча нефти и газа будет значительно дорожать.
Сейчас Роснефть имеет тоже эту технологию которую она купила в Канаде около 5 лет назад но все оборудование идёт из США и Канады, так же и программное обеспечение.
Оро немнужно, есть кондиционный способ добычи, когда истощенную скважену начинают охолождать и с нее выгребать под чистую, технология наша
Есть положительный момент в этих ежедневных сводках: фотографии теперь разные, а не одного и того же человека.
Это прошел всего месяц, а представь видеть эту фотографию 22 года?
люди, которые эту фотографию ведели 22 года, сейчас под санкциями и думают, как миллиарды разморозить :D
или это не так работает?
Япония с 5 апреля введёт запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Он затронет драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.
А что это за такие товары, кто в курсе?
Corolla скоро похоже премиум станет
Чёт даже не близко не Бэнтли.
Так, а у японцев есть авто премиум класса? Типо всякие топовые Лексусы это же бизнес, не?
Скорее всего ограничение будет симметричным европейскому те, все машины дороже n(к примеру, у ес n=50к€) экспортировать нельзя. Относится ли это к машинокомплектам или другим типам узловой сборки на заводах в России - непонятно.
А ведь и вправду могут тоже так сделать. Интересно, как там ТО и запчасти поживают нынче?
Запрета вроде не вводили на запчасти, а если введут поставки из эмиратов тоже налажены
Есть тойта краун
Ммм. Помню когда-то наваливал боком на Короне S130 3-х литровой. 😊
Но Краун это ведь тоже вроде как бизнес-класс, или я не прав?
Краун вообще элитка, машина императора Японии, ну типо того
А машина Якудзы это не она же?
Погуглил - у них Тойота Сентьюри.
Красивое
Легко вводить санкции на экспорт автомобилей премиум-класса, когда их не хватает на покрытие потребностей внутреннего рынка.
Но тогда придется рубли на бирже покупать для оплаты за газ.
Я лично выступаю за полный запрет морепродуктов в Японию.
Раньше со всего ДВ в японские порты в обход таможни везли наши деликатесы. Там приличные объемы. Оставим японцев без суши.
Оставить японцев без суши - звучит угрожающе если прочитать фразу вне контекста ))
Оставить без суши жёстко. А вот заставить покупать суши за рубли - современно. :)
Вы не уловили сути игры слов
Если можно это пустить всё на внутреннее потребление, то конечно это хорошо
Было время, когда население совершенно не понимало, как это - есть крабов. И что там вообще есть - мужу с завода 2 фаланги, ога. Жемчужина (урождённная Карповская), встав у руля пищепрома, прямо нахваливала гребешков. Лишь бы мы не вернулись во времена, когда единственное мясо млекопетающего - это кит.
Проблема в том, что в России слабый спрос на морепродукты. Просто не будут есть столько. По любым ценам, даже если крабов и треску по цене салаки продавать...
Всё решаемо, приучить можно. Была бы политическая воля.
Наш кормчий сказал что фуа-гра и устрицы не вписываются в наши понятия и традиционные скрепы.
По этим понятиям морепродукты не для нас, пускай буржуи жрут и подавятся.))
Фуагра морепродукт серьезный, да
В советском союзе аж отдельные рыбные дни вводили. Бестолку. Есть нации рабоедные, а есть мясоедные. Мы, как и бОльшая часть остальных европейских народов, более склонны к мясу.
Даже у нас всё от региона зависит. Наличие реки, озера или моря сильно влияет на употребление рыбы и морепродуктов.
Изначально мы, вообще, овощеедные, по большей части, мясо раньше далеко не каждый день на столе было.
Советский союз многое изменил.
Можно менять пищевые привычки, было бы это доступно
Может в иньшие времена просто не могли в быструю доставку?
Сейчас в ту же Москву с ДВ не замороженную норм везут в рестораны.
Можно найти варианты доставки такой же с Северо-Запада.
Стеклянная рыба (вроде так называется?) раньше копейки стоила и никому не нужна была, а нонче под косарь за кило - может вкусы меняются? Под влиянием "тлетворного Запада" и капитализма :)
напугал кота сосиской...
Интересно, а сайт Блумберга хоть работать будет? Честно говоря, даже не знала, что у них какие-то финансовые продукты есть. Думала, это просто газета/журнал про финансы, инвестиции и прочее. Ну, вот с популярностью крипты у них интересные статьи про цифровые валюты выходили.
"Майкл Рубенс Блумберг на 2016 год он занимает 8-е место с состоянием в $45,6 млрд."
Чисто, 45 ярдов на газетке заработал :D
Погоняло для знающих-—- "Майкл Svetocopy"
А всю эту вакханалию с сахаром не иначе, как Цукерберг устроил
Сорос же ну че вы
Decathlon
Если и французы отправились на выход, то это уже совсем тревожный звоночек
Да уж, такое себе
Ну вот и букву Z уже скоро запретят в алфавите
"Глава МИД Украины Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z, ставшую неофициальным символом поддержки России, и ввести уголовную ответственность за использование этого символа"
Курс доллара 95р? А на бирже какой курс?
1 доллар = 160 слез
Как-то упустили
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
"В России фиксируют отток трудовых мигрантов" - странно. А в метро, ТЦ и на детских площадках всё те же, всё столько же... Впрочем, я давно подозревал, что это - нетрудовые мигранты.
Спасибо, что без фотографии сами знаете кого. Невозможно смотреть на эту рожу уже...