ЦБ выступил против полной отмены НДФЛ с доходов по российским ценным бумагам Статьи редакции
Обсуждать каникулы можно лишь для ограниченного круга компаний, считает регулятор.
- Временное освобождение доходов по ценным бумагам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возможно, но для некоторых активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ ЦБ Ассоциации владельцев облигаций (ABO), которая подняла этот вопрос.
- Ассоциация предлагала ввести в отношении бумаг российских эмитентов налоговые каникулы по подоходному налогу на купонные выплаты по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям, а также на выплаты дивидендов по акциям за 2022 год и будущие налоговые периоды. Такая мера могла бы поддержать внутренний фондовый рынок и «оживить» на нём спрос, считают в АВО.
- Предложение в существующем виде «труднореализуемо», ответили на предложения в ЦБ. Потому что оно охватывает широкий круг эмитентов и не предполагает ограничений по срокам льготы.
- Регулятор предлагает ввести налоговые каникулы, но для высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд рублей и компаний малого и среднего бизнеса, а также ограничить их периодом 2022-2024 годов по купонному доходу и дивидендам, выплаченным в этот же период.
- Минфин и Минэкономразвития также рассматривают предложения ассоциации. В ЦБ не ответили на запрос.
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Ограниченного круга, это кого? Кооператив Озеро или кто-то еще?
Людей находящихся по адресу Большой Кисловский пер д. 13.
Вы про это «рыночное» подобие?)
Вы про какое? Вроде тут новость не про фрукты, овощи)
Нравится не нравится, кооператив озеро закрывается. Им это уже не поможет)
Предлагаю ЦБ ввести налог на убытки по российским ценным бумагам. Это сейчас актуальнее
Вот этих ценных бумаг?
Снегурочка и Светокопи
Papia - Турция, а вот Zewa - действительно ценная бумага)
Если дивов нет и в перспективе не будет, то можно объявлять хоть о доплате сверху вместо НДФЛ
Да никому не нужны ваши бумаги, узбагойтесь ))
Когда нет никакой перспективы не нужны.
А будет поддержка то?)
Разве что на графике)
Ну у этих «педагогов-учителей» все всегда «против»
Такие деньжищи недополучают, у всех же такие барыши прибыли в этом году будут