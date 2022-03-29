Финансы
Слепой Никита

ЦБ выступил против полной отмены НДФЛ с доходов по российским ценным бумагам Статьи редакции

Обсуждать каникулы можно лишь для ограниченного круга компаний, считает регулятор.

  • Временное освобождение доходов по ценным бумагам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возможно, но для некоторых активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ ЦБ Ассоциации владельцев облигаций (ABO), которая подняла этот вопрос.
  • Ассоциация предлагала ввести в отношении бумаг российских эмитентов налоговые каникулы по подоходному налогу на купонные выплаты по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям, а также на выплаты дивидендов по акциям за 2022 год и будущие налоговые периоды. Такая мера могла бы поддержать внутренний фондовый рынок и «оживить» на нём спрос, считают в АВО.
  • Предложение в существующем виде «труднореализуемо», ответили на предложения в ЦБ. Потому что оно охватывает широкий круг эмитентов и не предполагает ограничений по срокам льготы.
  • Регулятор предлагает ввести налоговые каникулы, но для высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд рублей и компаний малого и среднего бизнеса, а также ограничить их периодом 2022-2024 годов по купонному доходу и дивидендам, выплаченным в этот же период.
  • Минфин и Минэкономразвития также рассматривают предложения ассоциации. В ЦБ не ответили на запрос.

#новость #налоги

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16 комментариев
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S S

Ограниченного круга, это кого? Кооператив Озеро или кто-то еще?

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Артем П.

Людей находящихся по адресу Большой Кисловский пер д. 13.

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S S

Вы про это «рыночное» подобие?)

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Артем П.

Вы про какое? Вроде тут новость не про фрукты, овощи)

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Paul Brezcuu

Нравится не нравится, кооператив озеро закрывается. Им это уже не поможет)

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Alex Vi

Предлагаю ЦБ ввести налог на убытки по российским ценным бумагам. Это сейчас актуальнее

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Nomad from Mordor

Вот этих ценных бумаг?

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Сергей Скопинцев

Снегурочка и Светокопи

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Andrey Kulakov

Papia - Турция, а вот Zewa - действительно ценная бумага)

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Кирилл Фотькин

Если дивов нет и в перспективе не будет, то можно объявлять хоть о доплате сверху вместо НДФЛ

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Решительный Слава

Да никому не нужны ваши бумаги, узбагойтесь ))

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Илья Попов

Когда нет никакой перспективы не нужны.

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Дмитрий Ковач

А будет поддержка то?)

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Артем П.

Разве что на графике)

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Pupa Vas’kin

Ну у этих «педагогов-учителей» все всегда «против»

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Gollut

Такие деньжищи недополучают, у всех же такие барыши прибыли в этом году будут

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