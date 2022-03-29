Как один бизнес снизил налоги в 33 раза и еще четыре кейса законной оптимизации

Сейчас расскажу о том, как одни наши клиенты вышли с нуля на 12 млн рублей прибыли в год, другие стали платить в 50 раз меньше налогов, а третьи сократили расходы на 30%.