Почему нельзя купить доллары и евро по курсу как на бирже — в двух словах Статьи редакции
Реальная стоимость валюты зависит от комиссии биржи и наценки банка
29 марта курс доллара на Мосбирже упал ниже 84 рублей впервые с начала месяца, а на пике он стоил около 120 рублей. Но купить валюту за ту же цену, что на бирже, сейчас нельзя.
Сумма, которую придётся заплатить за доллар или евро на бирже, вырастет из-за комиссии, которую ввёл ЦБ. С 4 марта она составляет 12%.
Например, если на Мосбирже доллар торгуется по 85 рублей, то при покупке через брокера он будет стоить не меньше 95,4 рубля.
Банки продают валюту по курсам, которые устанавливают самостоятельно — и обычно они тоже выше биржевых.
Например, когда на бирже доллар стоил 84 рубля, у «Сбера» он продавался за 91,6 рубля, а у «Тинькофф» — за 92,7 рубля.
- До 9 сентября россияне не могут покупать валюту наличкой из-за запрета ЦБ. Также регулятор ограничил её выдачу с валютных вкладов — сумму свыше $10 тысяч можно получить только в рублях. Кроме того, запрещено вывозить за рубеж валюту суммой более $10 тысяч, а также переводить на иностранные счета более $5 тысяч в месяц.
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спасибо, кэп
Аналитик года
Но ведь можно купить USDT по курсу схожему с ЦБ и вывезти сколько угодно за границу? Что на это скажет автор?