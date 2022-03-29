Реальная стоимость валюты зависит от комиссии биржи и наценки банка

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29 марта курс доллара на Мосбирже упал ниже 84 рублей впервые с начала месяца, а на пике он стоил около 120 рублей. Но купить валюту за ту же цену, что на бирже, сейчас нельзя.

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Сумма, которую придётся заплатить за доллар или евро на бирже, вырастет из-за комиссии, которую ввёл ЦБ. С 4 марта она составляет 12%.

Например, если на Мосбирже доллар торгуется по 85 рублей, то при покупке через брокера он будет стоить не меньше 95,4 рубля.

Банки продают валюту по курсам, которые устанавливают самостоятельно — и обычно они тоже выше биржевых.

Например, когда на бирже доллар стоил 84 рубля, у «Сбера» он продавался за 91,6 рубля, а у «Тинькофф» — за 92,7 рубля.