{"id":13431,"url":"\/distributions\/13431\/click?bit=1&hash=ed9ca780b87ed73349581dcf836e312d2bfaa7daea732c0ff48141de9ac6cabb","title":"7 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"2da6d2b0-e1e9-5f5c-a8ac-758a18870f63","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Ануш Алексанян

Почему нельзя купить доллары и евро по курсу как на бирже — в двух словах Статьи редакции

Реальная стоимость валюты зависит от комиссии биржи и наценки банка

642 просмотров

29 марта курс доллара на Мосбирже упал ниже 84 рублей впервые с начала месяца, а на пике он стоил около 120 рублей. Но купить валюту за ту же цену, что на бирже, сейчас нельзя.

Сумма, которую придётся заплатить за доллар или евро на бирже, вырастет из-за комиссии, которую ввёл ЦБ. С 4 марта она составляет 12%.

Например, если на Мосбирже доллар торгуется по 85 рублей, то при покупке через брокера он будет стоить не меньше 95,4 рубля.

Банки продают валюту по курсам, которые устанавливают самостоятельно — и обычно они тоже выше биржевых.

Например, когда на бирже доллар стоил 84 рубля, у «Сбера» он продавался за 91,6 рубля, а у «Тинькофф» — за 92,7 рубля.

  • До 9 сентября россияне не могут покупать валюту наличкой из-за запрета ЦБ. Также регулятор ограничил её выдачу с валютных вкладов — сумму свыше $10 тысяч можно получить только в рублях. Кроме того, запрещено вывозить за рубеж валюту суммой более $10 тысяч, а также переводить на иностранные счета более $5 тысяч в месяц.

#валюта #мосбиржа

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
igotosochi

спасибо, кэп

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Аналитик года

Ответить
Развернуть ветку
Константин Наумов

Но ведь можно купить USDT по курсу схожему с ЦБ и вывезти сколько угодно за границу? Что на это скажет автор?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
BBE
«Главная оценка качества образования — тот факт, что я трудоустроен по новой специальности»

Антон Дубовик, выпускник программы «UX/UI: дизайн цифрового продукта» — о том, как искать себя и сменить профессию в 40 лет.

ITI Capital
Куда вложить рубль в 2022

Мы никогда не даем инвестиционных советов. Но перечислим способы, которые на взгляд наших аналитиков помогут вам если не заработать, то хотя бы не потерять свои сбережения в сложный для нас всех момент. Вооружайтесь знаниями и, главное, – без паники.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс Маркет
Что такое Яндекс Маркет для бизнеса и как с ним работать

На маркетплейсе теперь можно покупать товары на юрлицо. Рассказываем, как это работает, на примере одного из первых клиентов.

Дизайн
Logotipper Agency
Идеи импортозамещения (национализации) иностранных брендов 4.0

Встречайте новую подборку идей для импортозамещения (национализации);)

Сервисы
Маша Цепелева
Пользователи виртуальных карт Bankoff пожаловались на проблемы с пополнением счета — деньги не приходят больше недели Статьи редакции

Гендиректор сервиса объяснил задержку резким увеличением количества клиентов.

Письмо от Bankoff
Маркетинг
Яндекс Дзен
Как агентство SALO запускает перформанс-кампании в Яндекс Дзене, чтобы повышать продажи для Ozon

Агентство SALO работает с Ozon с 2019-го года. Задача — расширять аудиторию за счет Яндекс Дзена, увеличивать количество заказов и заработанных денег и снижать процент ДРР. Для справки: ДРР — это доля рекламных расходов.

Торговля
Маша Цепелева
Топ-менеджер OBI в России пообещал снова открыть магазины сети в апреле — в головной компании опровергают заявление Статьи редакции

Российский сайт немецкого ритейлера не работает с 8 марта.

Карьера
Evil Pechenka
Как написать резюме и найти работу

Я не рекрутёр, просто человек который менял работу почти 40 раз, а последние 10 лет нанимаю людей. Так получилось, что помог нескольким друзьям найти работу, хотя самостоятельно у них не получалось. Сейчас для многих эта проблема актуальна, делюсь тем как это сделать.

Яндекс Маркет
Как развивать продажи на маркетплейсе весной: инструменты продвижения на Маркете под любой бюджет

Бонусы новым продавцам, компенсация расходов на рекламу, запуск рекламных кампаний.

HONOR
Что такое частота обновления экрана, как это работает и что дает пользователю?

Большой экран, емкая батарея, мощный процессор – термины достаточно понятные большинству пользователей хотя бы по эпитетам, которые стоят рядом. Однако с частотой обновления экрана все намного сложнее и догадаться самому вряд ли получится. А ведь это немаловажная характеристика, благодаря которой картинка на экране гаджета будет более плавной, а…

Маркетинг
Осман Мамедов
Кейс по привлечению заявок для оптовика детской одежды из Турции
Больше статей
null