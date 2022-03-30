Собираем новости и события тридцать пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей. На открытии Мосбиржи доллар снизился до 82,54 рублей, евро — до 90,73 рублей.

Торги корпоративными облигациями и ОФЗ на Мосбирже пройдут с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 13:50 мск.

Мосбиржа также запустит торги 22 иностранными акциями, эмитированными компаниями с бизнесом в России. Торги продлятся с 9:00 до 13:50 мск.

На «СПБ Бирже» торги в режиме основных пройдут с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё 1605 бумаг международных компаний.

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Россия» перевела все 125 самолётов в российский реестр. Получение сертификатов позволит авиакомпании продолжить использовать парк иностранного производства под российским флагом, отмечает ТАСС.

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Росавиация разрешила «дочке» «Аэрофлота» проводить техобслуживание Airbus A330. В марте «А-Техникс"» уже получила разрешение на обслуживание Boeing 737NG/777/747-400, Airbus A320Family и A350.

Сервисы

«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.

Реакция бизнеса и правительства

По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.

Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) попросила правительство поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций.

Renault задумался о передаче своей доли в «Автовазе» российскому инвестору, узнало Bloomberg. По данным агентства, это один из сценариев ухода Renault из России.

Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.

«Ашан», «Атак» и «О’Кей» отказались дальше добровольно ограничивать свою торговую наценку на сахар на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ФАС. Мера просуществовала месяц и должна была сдержать цены на продукт.

Канадский золотодобытчик Kinross Gold нашёл покупателя на свои активы в России. Компания объявила о приостановке работы 3 марта.

VR Group объявила, что возобновит грузовое сообщение с Россией после его приостановки 27 марта из-за санкций. Компания приняла решение после консультаций с британскими властями и банками. Но поезда «Аллегро» ходить не будут.

Правительство исключило общедоступные теле- и радиоканалы, а также стриминговые сервисы из объема информации, которую операторы обязаны хранить в соответствии с «законом Яровой».

«Почта России» приостановила приём отправлений в Польшу и Данию.

Датский мебельный ритейлер Jysk полностью уйдёт из России. В начале марта компания приостановила работу своих магазинов в стране. Их временно откроют, чтобы распродать товар.

Правительство увеличило максимальную ставку льготной ипотеки с 7 до 12%. «Сбер» отменил все одобренные заявки на ипотеку, по которым клиенты не подписали договор до 30 марта.

ВТБ запланировал продать европейское подразделение, рассказали источники Bloomberg. Сделку могут согласовать «в ближайшее время».

Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз в страну иностранных товаров без разрешения правообладателя.

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал Reuters, что швейцарский банк заморозил его счет. Он не уточнил, какой именно это банк, но отметил, что это единственный его счет, открытый с российским паспортом. Другие счета не блокировали.

События предыдущего дня, 29 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.