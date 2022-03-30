Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 35: Jysk уйдёт из России, власти разрешили параллельный импорт Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей. На открытии Мосбиржи доллар снизился до 82,54 рублей, евро — до 90,73 рублей.
Торги корпоративными облигациями и ОФЗ на Мосбирже пройдут с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 13:50 мск.
Мосбиржа также запустит торги 22 иностранными акциями, эмитированными компаниями с бизнесом в России. Торги продлятся с 9:00 до 13:50 мск.
На «СПБ Бирже» торги в режиме основных пройдут с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё 1605 бумаг международных компаний.
Транспорт
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Россия» перевела все 125 самолётов в российский реестр. Получение сертификатов позволит авиакомпании продолжить использовать парк иностранного производства под российским флагом, отмечает ТАСС.
Росавиация разрешила «дочке» «Аэрофлота» проводить техобслуживание Airbus A330. В марте «А-Техникс"» уже получила разрешение на обслуживание Boeing 737NG/777/747-400, Airbus A320Family и A350.
Сервисы
«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Реакция бизнеса и правительства
По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.
Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) попросила правительство поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций.
Renault задумался о передаче своей доли в «Автовазе» российскому инвестору, узнало Bloomberg. По данным агентства, это один из сценариев ухода Renault из России.
Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.
«Ашан», «Атак» и «О’Кей» отказались дальше добровольно ограничивать свою торговую наценку на сахар на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ФАС. Мера просуществовала месяц и должна была сдержать цены на продукт.
Канадский золотодобытчик Kinross Gold нашёл покупателя на свои активы в России. Компания объявила о приостановке работы 3 марта.
VR Group объявила, что возобновит грузовое сообщение с Россией после его приостановки 27 марта из-за санкций. Компания приняла решение после консультаций с британскими властями и банками. Но поезда «Аллегро» ходить не будут.
Правительство исключило общедоступные теле- и радиоканалы, а также стриминговые сервисы из объема информации, которую операторы обязаны хранить в соответствии с «законом Яровой».
«Почта России» приостановила приём отправлений в Польшу и Данию.
Датский мебельный ритейлер Jysk полностью уйдёт из России. В начале марта компания приостановила работу своих магазинов в стране. Их временно откроют, чтобы распродать товар.
Правительство увеличило максимальную ставку льготной ипотеки с 7 до 12%. «Сбер» отменил все одобренные заявки на ипотеку, по которым клиенты не подписали договор до 30 марта.
ВТБ запланировал продать европейское подразделение, рассказали источники Bloomberg. Сделку могут согласовать «в ближайшее время».
Правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз в страну иностранных товаров без разрешения правообладателя.
Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин рассказал Reuters, что швейцарский банк заморозил его счет. Он не уточнил, какой именно это банк, но отметил, что это единственный его счет, открытый с российским паспортом. Другие счета не блокировали.
События предыдущего дня, 29 марта — здесь.
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"Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей."
Мда...
В бизнесе большинство еще с 90-х, люди которые прекрасно понимают, что пиздец за один день не заканчивается, курс опустился, а с закупками валюты для бизнеса все стало не так просто + с логистикой большие проблемы и подорожание.
Условный импорт по средствам всяких карго сейчас круто затруднился, значит пойдет импорт только с уплатой всех конских налогов и пошлин.
Экономика пугливая и осторожная натура, любит адекватность политиков и подлинную стабильность. Цены легко поднимаются, но неохотно снижаются.
Винить нужно не бизнес, а отморозков у руля страны.
В падлах. Которые отменили у нас хождение валюты. Из за этого появился дефицит товаров, так как возможность покупать за доллары и евро нет. Вот вам и рост цен.
Крутые авоськи. ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍
в авоськах должен быть был сахар, перерисовывай!)
Надо было продавать доллары, пока было дорого. А сейчас надо закупаться русскими акциями.
русские акции
Ага, славянские.
А доходность по ним сожрет инфляция. Гениально. Закупай
Цены привлекательные, но пугает риск того, что опять могут придумать какие-то феерические правила по типу 30% комиссии от брокера при продаже ценных бумаг. Сейчас уже ничему не удивишься.
Я слышал русские акции тоже могут быть подвержены атакам гусей убийц. Так что не спешил бы пока что
Доллар в долгосрочной перспективе всегда растёт. Думаю, и сейчас ничего не поменяется. Я отношусь к понижению как к корректировке.
Вот рубль вернулся почти в исходное состояние на начало 24.02.. Цены интересно, откатят назад?
Рубль вернулся только на словах и пока только на 1 день. Ничего назад никогда не откатится. Экономика и рубль продолжат свое необратимое падение в долгосрочной перспективе, пока у руля тронувшийся дед и его чекисты
Уже наткнулся на пост, что курс липовый.
Там сравнивали курс доллара с фунтом.
И если купить за рубли доллар, а потом на него фунт, то курс будет другой, чем есди сразу за доллары.
Странная у вас математика. Вы забыли 12% накинуть.
Ну ты и насмешил. Ага откатятся, я тебе по секрету скажу. Цены будут рости и дальше. И курс рубля тут ни при чем.
🤣🤣🤣
Да, вернулся, конечно.
Сходи, купи наличку, поговорим
Я сижу с 2 раза отмененными билетами, замороженными деньгами, ожидая возврат, а даты все переносят и переносят. Чо на неделю-то, давайте уже сразу до Пасхи, все все понимают. 125 бортов переведены, но получается <висит груша>. Придётся, видимо, так
Комментарий удален модератором
А что, не возвращают деньги за билеты?
день 35
Жесть же, уже больше месяца продолжается это безумие😔. И чем дальше тем страшнее...
феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией»
Где эти незнайки со своим коронным "ой, а что же случилось?"
это глумители из соседней страны, а не незнайки
В очередях за захаром
К этому времени уже вымерли, как динозавры...
Помогите вкурить: с чем связаны ограничения полётов в Анапу или Геленджик?
Видимо, нарисовали максимальный радиус от самых дальних оставшихся у украины ракет ПВО, которые могут быть запущены с украинской территории...
калибры пускают с кораблей из Каспия
Сезон запаса валежника коллекции сезона 2022-2023 открыт или еще рано?
Рано, в регионах ещё снег не сошёл
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Молодцы, надежду не теряют - продляют запрет на полёты на неделю. И так 5 раз.
Да скоро всех сделают крепостными и введут запрет на выезд дальше своей деревни или города.
Такс такс.
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Как я понял, есть все шансы, что и летом никто никуда не полетит загорать?
«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Интересная идея, надо будет следить за развитием белого кулхацкинга в России.
По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.
Да сделайте вы уже единую площадку для продажи всех игр из стран СНГ с минимальной комиссией. Ало, 1С.
Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.
Одобряю. Жаль, что пользователям ай-техники от этого не горячо, ни холодно.
Есть, конечно. Мне сейчас лететь не дают, потому что согласовывали регистрации бортов, потом я не полечу, потому что на эти борты гаек не будет.
А аэрофлот и ssj цены лупит, что хоть не завтракай.
Tencent купила 1C Entertainment. Поэтому такой «отечественный» магазин игр, видимо, даже в планах не появится.
Как я понял, есть все шансы, что и летом никто никуда не полетит загорать?
в списке аэропортов нет Адлера (Сочи), так что вполне можно. Правда лететь туда теперь 4+ часа.
Тут в разделе Транспорт первые официальные возвращенцы. Финская VR вернула грузовое сообщение с Россией.
Это например возвращает возможность контейнерного импорта из порта Котка.
Финны подумали и решили не стрелять себе в ногу.
и Аллегро возвращают?
Кто будет покупать бизнес у рено, если без поставок комплектующих там ничего не собрать. Как минимум сборочные линии придётся переделывать под другие марки авто. Перечитал ещё раз, «передачи», т.е. они решили бесплатно отдать проблемный актив?
государственные субсидии, думаю, будут, новому владельцу. если этим владельцем вообще не станет государство. и будут колдовать над тем, что с этим делать))
Я бы купил, тысяч за десять. Рублей.
У АвтоВаза остались снятые гранты, приоры, нивы, где доля рено запчастей 0
Они ж не за рыночную стоимость покупать будут. Есть возможность получить проблемный актив за три копейки, а потом получить от государства кредиты и реанимировать.
если без поставок комплектующих там ничего не собрать.
А кто вам сказал что не будет поставок комплектующих?
А где остановка прокачки газа по ямалу и уход украинской церкви от рпц?
Ну там только Ямал-Европа порожний, а еще 2 гонят...Смысл тогда писать о Ямале?)
Это через Польшу который? он же практически и так не использовался в последний год вроде.
Кимросс жалко, одна такая зарубежная кампания была, где вахтой люди жили не как ЗэКи
Автоваз таки станет российским, воувоу