Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 35: ограничения на полёты на юге России продлили до 7 апреля Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей. На открытии Мосбиржи доллар снизился до 82,54 рублей, евро — до 90,73 рублей.
Торги корпоративными облигациями и ОФЗ на Мосбирже пройдут с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 13:50 мск.
Мосбиржа также запустит торги 22 иностранными акциями, эмитированными компаниями с бизнесом в России. Торги продлятся с 9:00 до 13:50 мск.
На «СПБ Бирже» торги в режиме основных пройдут с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё 1605 бумаг международных компаний.
Транспорт
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Россия» перевела все 125 самолётов в российский реестр. Получение сертификатов позволит авиакомпании продолжить использовать парк иностранного производства под российским флагом, отмечает ТАСС.
Сервисы
«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Реакция бизнеса и правительства
По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.
Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) попросила правительство поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций.
Renault задумался о передаче своей доли в «Автовазе» российскому инвестору, узнало Bloomberg. По данным агентства, это один из сценариев ухода Renault из России.
Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.
«Ашан», «Атак» и «О’Кей» отказались дальше добровольно ограничивать свою торговую наценку на сахар на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ФАС. Мера просуществовала месяц и должна была сдержать цены на продукт.
Канадский золотодобытчик Kinross Gold нашёл покупателя на свои активы в России. Компания объявила о приостановке работы 3 марта.
События предыдущего дня, 29 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Студия Чижова на практических примерах рассказывает, чем продвижение во «ВКонтакте» отличается от Instagram* и как бизнесу быстро и эффективно перестроить стратегию в новых для себя условиях.
Мы в Webarazzi делаем аудиты онлайн-бизнесов. Чем меньше рекламных инструментов остается бизнесу (всё отключают и банят) и чем дороже становится трафик (Яндекс и VK монополисты), тем больше бизнес задается вопросом: "А не теряем ли мы кучу денег на неэффективном лендинге, неработающих формах и сонных продавцах?"
Международная площадка в марте остановила выплаты «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Судя по всему, это крупнейшее хищение средств в истории децентрализованных финансовых систем.
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Они требуют компенсации по 100 тысяч рублей на человека, но суд иск пока не зарегистрировал.
В этом году неожиданно актуальным для российского бизнеса оказался опыт стран, на протяжении многих лет живущих под санкциями. Именно он демонстрирует, что развиваться можно независимо от ограничений, наложенных другими государствами.
"Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей."
Мда...
В бизнесе большинство еще с 90-х, люди которые прекрасно понимают, что пиздец за один день не заканчивается, курс опустился, а с закупками валюты для бизнеса все стало не так просто + с логистикой большие проблемы и подорожание.
Условный импорт по средствам всяких карго сейчас круто затруднился, значит пойдет импорт только с уплатой всех конских налогов и пошлин.
Экономика пугливая и осторожная натура, любит адекватность политиков и подлинную стабильность. Цены легко поднимаются, но неохотно снижаются.
Винить нужно не бизнес, а отморозков у руля страны.
Крутые авоськи. ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍
В падлах. Которые отменили у нас хождение валюты. Из за этого появился дефицит товаров, так как возможность покупать за доллары и евро нет. Вот вам и рост цен.
Надо было продавать доллары, пока было дорого. А сейчас надо закупаться русскими акциями.
русские акции
Ага, славянские.
А доходность по ним сожрет инфляция. Гениально. Закупай
Цены привлекательные, но пугает риск того, что опять могут придумать какие-то феерические правила по типу 30% комиссии от брокера при продаже ценных бумаг. Сейчас уже ничему не удивишься.
Я сижу с 2 раза отмененными билетами, замороженными деньгами, ожидая возврат, а даты все переносят и переносят. Чо на неделю-то, давайте уже сразу до Пасхи, все все понимают. 125 бортов переведены, но получается <висит груша>. Придётся, видимо, так
Учитывая успехи деда и его армии на фронте, радуйтесь что вы вообще еще не в рабстве у турок или украинцев.
феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией»
Где эти незнайки со своим коронным "ой, а что же случилось?"
К этому времени уже вымерли, как динозавры...
Вот рубль вернулся почти в исходное состояние на начало 24.02.. Цены интересно, откатят назад?
Рубль вернулся только на словах и пока только на 1 день. Ничего назад никогда не откатится. Экономика и рубль продолжат свое необратимое падение в долгосрочной перспективе, пока у руля тронувшийся дед и его чекисты
Уже наткнулся на пост, что курс липовый.
Там сравнивали курс доллара с фунтом.
И если купить за рубли доллар, а потом на него фунт, то курс будет другой, чем есди сразу за доллары.
Помогите вкурить: с чем связаны ограничения полётов в Анапу или Геленджик?
Видимо, нарисовали максимальный радиус от самых дальних оставшихся у украины ракет ПВО, которые могут быть запущены с украинской территории...
Сезон запаса валежника коллекции сезона 2022-2023 открыт или еще рано?
Рано, в регионах ещё снег не сошёл
Кто будет покупать бизнес у рено, если без поставок комплектующих там ничего не собрать. Как минимум сборочные линии придётся переделывать под другие марки авто. Перечитал ещё раз, «передачи», т.е. они решили бесплатно отдать проблемный актив?
государственные субсидии, думаю, будут, новому владельцу. если этим владельцем вообще не станет государство. и будут колдовать над тем, что с этим делать))
Я бы купил, тысяч за десять. Рублей.
Они ж не за рыночную стоимость покупать будут. Есть возможность получить проблемный актив за три копейки, а потом получить от государства кредиты и реанимировать.
А где остановка прокачки газа по ямалу и уход украинской церкви от рпц?
Ну там только Ямал-Европа порожний, а еще 2 гонят...Смысл тогда писать о Ямале?)
день 35
Жесть же, уже больше месяца продолжается это безумие😔. И чем дальше тем страшнее...
Такс такс.
Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Как я понял, есть все шансы, что и летом никто никуда не полетит загорать?
«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Интересная идея, надо будет следить за развитием белого кулхацкинга в России.
По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.
Да сделайте вы уже единую площадку для продажи всех игр из стран СНГ с минимальной комиссией. Ало, 1С.
Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.
Одобряю. Жаль, что пользователям ай-техники от этого не горячо, ни холодно.
Есть, конечно. Мне сейчас лететь не дают, потому что согласовывали регистрации бортов, потом я не полечу, потому что на эти борты гаек не будет.
А аэрофлот и ssj цены лупит, что хоть не завтракай.
Молодцы, надежду не теряют - продляют запрет на полёты на неделю. И так 5 раз.
Да скоро всех сделают крепостными и введут запрет на выезд дальше своей деревни или города.