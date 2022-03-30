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Финансы
Благодарный Денис

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 35: ограничения на полёты на юге России продлили до 7 апреля Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать пятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Аэрофлот»

Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей. На открытии Мосбиржи доллар снизился до 82,54 рублей, евро — до 90,73 рублей.

Торги корпоративными облигациями и ОФЗ на Мосбирже пройдут с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 13:50 мск.

Мосбиржа также запустит торги 22 иностранными акциями, эмитированными компаниями с бизнесом в России. Торги продлятся с 9:00 до 13:50 мск.

На «СПБ Бирже» торги в режиме основных пройдут с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё 1605 бумаг международных компаний.

Транспорт

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Россия» перевела все 125 самолётов в российский реестр. Получение сертификатов позволит авиакомпании продолжить использовать парк иностранного производства под российским флагом, отмечает ТАСС.

Сервисы

«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.

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Реакция бизнеса и правительства

По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.

Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) попросила правительство поддержать некоммерческие образовательные организации в условиях санкций.

Renault задумался о передаче своей доли в «Автовазе» российскому инвестору, узнало Bloomberg. По данным агентства, это один из сценариев ухода Renault из России.

Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.

«Ашан», «Атак» и «О’Кей» отказались дальше добровольно ограничивать свою торговую наценку на сахар на уровне 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ФАС. Мера просуществовала месяц и должна была сдержать цены на продукт.

Канадский золотодобытчик Kinross Gold нашёл покупателя на свои активы в России. Компания объявила о приостановке работы 3 марта.

События предыдущего дня, 29 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
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61 комментарий
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Дмитрий Королёв

"Официальный курс доллара на 30 марта составляет 86,28 рублей, евро — около 96 рублей."
Мда...

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Денис Демидов

В бизнесе большинство еще с 90-х, люди которые прекрасно понимают, что пиздец за один день не заканчивается, курс опустился, а с закупками валюты для бизнеса все стало не так просто + с логистикой большие проблемы и подорожание.
Условный импорт по средствам всяких карго сейчас круто затруднился, значит пойдет импорт только с уплатой всех конских налогов и пошлин.
Экономика пугливая и осторожная натура, любит адекватность политиков и подлинную стабильность. Цены легко поднимаются, но неохотно снижаются.
Винить нужно не бизнес, а отморозков у руля страны.

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Щитпостер на зарплате

Крутые авоськи. ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍

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Дмитрий Каракаев

В падлах. Которые отменили у нас хождение валюты. Из за этого появился дефицит товаров, так как возможность покупать за доллары и евро нет. Вот вам и рост цен.

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Ivan Habl

Надо было продавать доллары, пока было дорого. А сейчас надо закупаться русскими акциями.

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Щитпостер на зарплате

русские акции
Ага, славянские.

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1 комментарий
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Развитый шар

А доходность по ним сожрет инфляция. Гениально. Закупай

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1 комментарий
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Пришелец

Цены привлекательные, но пугает риск того, что опять могут придумать какие-то феерические правила по типу 30% комиссии от брокера при продаже ценных бумаг. Сейчас уже ничему не удивишься.

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1 комментарий
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Юности вольная птица

Я сижу с 2 раза отмененными билетами, замороженными деньгами, ожидая возврат, а даты все переносят и переносят. Чо на неделю-то, давайте уже сразу до Пасхи, все все понимают. 125 бортов переведены, но получается <висит груша>. Придётся, видимо, так

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Развитый шар

Учитывая успехи деда и его армии на фронте, радуйтесь что вы вообще еще не в рабстве у турок или украинцев.

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19 комментариев
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Alexander Veber

феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией»
Где эти незнайки со своим коронным "ой, а что же случилось?"

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Александр

К этому времени уже вымерли, как динозавры...

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TLGM x Event

Вот рубль вернулся почти в исходное состояние на начало 24.02.. Цены интересно, откатят назад?

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Развитый шар

Рубль вернулся только на словах и пока только на 1 день. Ничего назад никогда не откатится. Экономика и рубль продолжат свое необратимое падение в долгосрочной перспективе, пока у руля тронувшийся дед и его чекисты

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Игорь Протасов

Уже наткнулся на пост, что курс липовый.
Там сравнивали курс доллара с фунтом.
И если купить за рубли доллар, а потом на него фунт, то курс будет другой, чем есди сразу за доллары.

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6 комментариев
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Igor Elfimov

Помогите вкурить: с чем связаны ограничения полётов в Анапу или Геленджик?

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Антон piter

Видимо, нарисовали максимальный радиус от самых дальних оставшихся у украины ракет ПВО, которые могут быть запущены с украинской территории...

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Сергей Леопольдович

Сезон запаса валежника коллекции сезона 2022-2023 открыт или еще рано?

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Alexander Veber

Рано, в регионах ещё снег не сошёл

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Нелинейная структура данных

Кто будет покупать бизнес у рено, если без поставок комплектующих там ничего не собрать. Как минимум сборочные линии придётся переделывать под другие марки авто. Перечитал ещё раз, «передачи», т.е. они решили бесплатно отдать проблемный актив?

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Andrey P.

государственные субсидии, думаю, будут, новому владельцу. если этим владельцем вообще не станет государство. и будут колдовать над тем, что с этим делать))

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Щитпостер на зарплате

Я бы купил, тысяч за десять. Рублей.

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Антон piter

Они ж не за рыночную стоимость покупать будут. Есть возможность получить проблемный актив за три копейки, а потом получить от государства кредиты и реанимировать.

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Игорь Протасов

А где остановка прокачки газа по ямалу и уход украинской церкви от рпц?

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Юности вольная птица

Ну там только Ямал-Европа порожний, а еще 2 гонят...Смысл тогда писать о Ямале?)

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Igor.Drobin

день 35
 Жесть же, уже больше месяца продолжается это безумие😔. И чем дальше тем страшнее...

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Щитпостер на зарплате

Такс такс.

Росавиация продлила ограничение полётов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 7 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Как я понял, есть все шансы, что и летом никто никуда не полетит загорать?

«Киберполигон» и Positive Technologies готовятся к запуску аналогов международной платформы HackerOne. Эта площадка остановила выплаты за поиски уязвимостей «белым хакерам» из России и Белоруссии.
Интересная идея, надо будет следить за развитием белого кулхацкинга в России.

По итогам 2021 года российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд рублей, но в феврале-марте 2022-го рынок столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией», рассказали в My.Games (входит в VK). За этот период доходы российских компаний в среднем снизились на 15-17% год к году, оценили в отрасли.
Да сделайте вы уже единую площадку для продажи всех игр из стран СНГ с минимальной комиссией. Ало, 1С.

Некоторые российские банки готовы запустить возможность оплаты через «СБПэй» с 1 апреля. Это приложение, работающее на базе Системы быстрых платежей от ЦБ.
Одобряю. Жаль, что пользователям ай-техники от этого не горячо, ни холодно.

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Юности вольная птица

Есть, конечно. Мне сейчас лететь не дают, потому что согласовывали регистрации бортов, потом я не полечу, потому что на эти борты гаек не будет.
А аэрофлот и ssj цены лупит, что хоть не завтракай.

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Evgeni Nabokov

Молодцы, надежду не теряют - продляют запрет на полёты на неделю. И так 5 раз.

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Развитый шар

Да скоро всех сделают крепостными и введут запрет на выезд дальше своей деревни или города.

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