Клиенты, которые не успели заключить договор, должны будут подать заявки на условиях более высокой ставки.

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28-29 марта 2022 года «Сбербанк» стал уведомлять клиентов об отмене уже подготовленных и одобренных сделок по ипотеке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы в соцсетях и на форумах.

Многим звонили лично менеджеры и отменяли сделки, отмечает издание. Судя по отзывам, банк в одностороннем порядке обнулил уже одобренные заявки со сроком подписания договора до 26 апреля, в основном по ставке 9,8% годовых. Сейчас ставки по ипотеке на «вторичку» в «Сбере» — от 19% годовых.

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Многие клиенты должны были подписать сделки 30 марта или в начале апреля, у них были готовы все необходимые документы. Некоторые уже продали свои квартиры и должны были купить новые в ближайшие дни в ипотеку от «Сбербанка».

Но утром 30 марта стало известно, что сделки проведут только тем, у кого они должны были состояться 29 и 30 марта, пишет газета. Остальные должны оформить новые заявки и пройти процедуру одобрения уже исходя из более высоких ставок.

В «Сбербанке» объяснили, что изменили ставки по ипотеке с 1 марта. До 30 марта включительно банк «продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости». Если заявка одобрена до 1 марта, а выйти на сделку до 30 марта не удалось, нужно «подать новую заявку и получить положительное решение», подтвердили в компании.

Клиенты, которые не успели оформить сделки, обращались на горячую линию ЦБ. Там сказали, что если кредитный договор не подписан, банк вправе отменить сделку. Регулятор пока не ответил на запрос издания.