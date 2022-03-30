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Финансы
Благодарный Денис

«Сбер» отменил все одобренные заявки на ипотеку, по которым клиенты не подписали договор до 30 марта Статьи редакции

Клиенты, которые не успели заключить договор, должны будут подать заявки на условиях более высокой ставки.

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28-29 марта 2022 года «Сбербанк» стал уведомлять клиентов об отмене уже подготовленных и одобренных сделок по ипотеке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобы в соцсетях и на форумах.

Многим звонили лично менеджеры и отменяли сделки, отмечает издание. Судя по отзывам, банк в одностороннем порядке обнулил уже одобренные заявки со сроком подписания договора до 26 апреля, в основном по ставке 9,8% годовых. Сейчас ставки по ипотеке на «вторичку» в «Сбере» — от 19% годовых.

Многие клиенты должны были подписать сделки 30 марта или в начале апреля, у них были готовы все необходимые документы. Некоторые уже продали свои квартиры и должны были купить новые в ближайшие дни в ипотеку от «Сбербанка».

Но утром 30 марта стало известно, что сделки проведут только тем, у кого они должны были состояться 29 и 30 марта, пишет газета. Остальные должны оформить новые заявки и пройти процедуру одобрения уже исходя из более высоких ставок.

В «Сбербанке» объяснили, что изменили ставки по ипотеке с 1 марта. До 30 марта включительно банк «продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости». Если заявка одобрена до 1 марта, а выйти на сделку до 30 марта не удалось, нужно «подать новую заявку и получить положительное решение», подтвердили в компании.

Клиенты, которые не успели оформить сделки, обращались на горячую линию ЦБ. Там сказали, что если кредитный договор не подписан, банк вправе отменить сделку. Регулятор пока не ответил на запрос издания.

  • ЦБ поднял ключевую ставку до 20% в конце февраля. Вслед за ним ставки по вкладам и кредитам стали поднимать банки.
  • Президент Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до роста ключевой. Но вопрос одобренных, но не выданных кредитов не конкретизировался, отмечает «Ъ».

#новость #сбер

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62 комментария
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Gre Li

Ждём обвала цен на рынке жилья.

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Alexander Veber

Вы хотели сказать "обвал рынка жилья"?

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8 комментариев
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Секретный Абдужаббор

Еще с осени 2020 ждем. Если бы не эта их "льготная ипотека", вздувшая цены в космос, уже все бы произошло

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1 комментарий
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Юности вольная птица

Давно ждём)

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Брегман Илья

А что случилось?)

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Alexander Veber

Я с твоей женой сплю

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17 комментариев
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Александр Рюмин

Случилось: "Е9ать, спасибо, нах¥й"...

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Betty Boop

Все больше и больше довольных россиян будет скоро.

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Alexander Veber
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Максим

Ай ай ай какой плохой сбер, не хочет выдавать кредиты по заниженной ставке, экономика тут конечно не связана и "национальный лидер" не причем

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Сашка Тютин

Справедливости ради, ежели ты повысил ставки с 1 марта, то уведоми своих клиентов, что до 30 марта спешите успеть.
Им там всем в домах.кликах пишут "конец апреля", люди едут на заключение сделок и получают отказом по губам.
По соседству есть ветка кинутых ипотечников, я его читал - волосы на жопе шевелились: люди с января (!!!) готовятся улучшать жилищные условия и здрасьте забор покрасьте.

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Борис Макаров

Да уж не повезло кому-то заниматься покупкой жилья в это время. Еще и постановление вышло, что до 31.12.22 неустойки за просрочку сроков и неисполнение обязательств для застройщиков нет

Слышал кто-то про это?

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Юности вольная птица

Конечно. А форс-мажора в стране так и нет.
https://realty.rbc.ru/amp/news/62437cb09a7947186f836da9

Покупатели новостроек не смогут взыскать штрафы…
Речь идет о ситуациях, когда застройщик задерживает срок сдачи дома. Также введен временный…
realty.rbc.ru
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R-Globus

Ну где же все эти, охочие заскочить в последний вагончик уходящего поезда? Бегите рвать Сбер!!!

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Юности вольная птица

"Президент Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до роста ключевой. Но вопрос одобренных, но не выданных кредитов не конкретизировался" - это мною было сказано в той теме про "верьте своим ТВ-экранам дальше".
Дайте людям сначала проораться и проматюгаться в телевизор, здесь за нарушение правил платформы их уже потихоньку банят, а потом они уже побегут. Нет бы так активно и группой писали в Интернет-Приёмную ЦБ, даже руки от клавы далеко убирать не надо, но не, они на это не учились)) Только матом орать "с региона" в интернетике.

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2 комментария
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Podkuiko Vladislav

Ахаххахахаха просто в голос , хоспаде как же это сверхдержавно то, что не новость то мем просто .

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Egor Tulupov

Жалко тех,кто квартиры продал.

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Алексей Прасковьин

А это смотря где. Россия Москвой не ограничивается. А стоит в городе сдохнуть градообразующему предприятию (что сейчас случается), квартиры в нем начинают стоить примерно ничего...

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3 комментария
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Сашка Тютин

Сбер - швыряем через хер! (опять)

Искренне жалко людей, попавших в "тиски исторических событий"

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Евгений Торанов

Вот люди попали, особенно, те кто продал перед сделкой свое жильё 🤦‍♂️

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Назыч

Нет, не жалко. Они заплатили такую цену за "вне политики все эти годы", кто-то заплатил другую цену, кто-то жизнью.

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1 комментарий
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cindy katss

достаточно набрать Продажа залоговой недвижимости банков
чтобы понять куда приводят обубрения

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Юности вольная птица

Ну зачем так людей расстраивать? Особенно тех, у кого первзнос - это маткапитал, они даже на него не в состоянии были накопить, а теперь искренне думают, что в это время смогут платить ипотечные платежи на миллионы(!), которые они просят))

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2 комментария
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Александр Яковлев

Застройщики теперь не попадают на штрафы по качеству и срокам. Срок действия постановления до 31.12.2022. Подробности кто-то знает?

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Юности вольная птица

Ну выше почитайте.

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2 комментария
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Vladimir Goncharov

Где там СберБот @Юности вольная птица ?
Быстро обвиняй в том, что сами клиенты виноваты, быстро !

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