ВТБ запланировал продать европейское подразделение — Bloomberg Статьи редакции
Сделку могут согласовать «в ближайшее время».
- Европейское подразделение ВТБ выставлено на продажу из-за санкций, которые «отрезали» его от материнской компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Немецкие регуляторы поддерживают план банка. Сделку пытаются оформить так, чтобы покупатель не попал под санкции, пишет издание. Другой обсуждаемый вариант — обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией.
- Продажа может быть согласована в ближайшее время, говорят источники. В ВТБ и главный немецкий банковский регулятор BaFin отказались от комментариев.
- Активы VTB Bank Europe составляли €7,95 млрд на конец сентября 2021 года, пишет Bloomberg. Банк — сравнительно небольшой кредитор в ЕС.
- «Сбер» объявил об уходе с европейского рынка 2 марта.
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