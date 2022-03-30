Финансы
Маша Цепелева

ВТБ запланировал продать европейское подразделение — Bloomberg Статьи редакции

Сделку могут согласовать «в ближайшее время».

  • Европейское подразделение ВТБ выставлено на продажу из-за санкций, которые «отрезали» его от материнской компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Немецкие регуляторы поддерживают план банка. Сделку пытаются оформить так, чтобы покупатель не попал под санкции, пишет издание. Другой обсуждаемый вариант — обмен российскими и европейскими активами с материнской компанией.
  • Продажа может быть согласована в ближайшее время, говорят источники. В ВТБ и главный немецкий банковский регулятор BaFin отказались от комментариев.
  • Активы VTB Bank Europe составляли €7,95 млрд на конец сентября 2021 года, пишет Bloomberg. Банк — сравнительно небольшой кредитор в ЕС.
  • «Сбер» объявил об уходе с европейского рынка 2 марта.

#новость #втб

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Alexander Veber

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