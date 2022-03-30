РБК: ЦБ рекомендовал банкам продавать импортёрам валюту по биржевому курсу, остальным — по завышенному Статьи редакции
Так регулятор хочет «предотвратить наращивание обязательств банков в валюте».
- Банк России рекомендовал банкам устанавливать разные курсы для юрлиц, пишет РБК со ссылкой на письмо ЦБ от 30 марта. Его подтвердили источники в трех российских банках. Регулятор не ответил запрос издания.
- Предлагается, продавать валюту с отклонением от биржевого курса максимум в 2 рубля компаниям-импортерам для расчетов по зарубежным контрактам, клиентам с валютными кредитами или еврооблигациями для расчетов по таким обязательствам, юрлицам, покупающим с разрешения правительственной комиссии.
- Для остальных компаний предлагается увеличить разницу между ценой покупки и продажи долларов, евро и фунтов стерлингов — не менее 10 рублей от биржевых уровней.
- Так ЦБ хочет «обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами». В письме не указано, на какой срок регулятор предлагает установить ограничения.
- Биржевой курс доллара 30 марта упал до 83,75 рубля, курс евро — до 93,32 рубля, по данным на 16:40 мск.
- 10 марта ЦБ на полгода ограничил выдачу наличной валюты юрлицам и ИП — до $5 тысяч.
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Ну не знаю где рисуют
За то какие)
наши банки сейчас все перепутают и начнут всем по завышенному....))) а импортерам вообще тройной счетчик
Как всегда ошибки будут только в одну сторону))
Я правильно понимаю, что 80% валютной выручки теперь ещё с более плохим курсом продавать надо будет? Вроде речь про импортёров, а вроде и про спреды для всех остальных.
Нет, тут же речь про покупку валюты импортерами, а не продажа экспортерами
Наоборот банки ставят большой спред и продают по херовому курсу. Т.е. тинек сегодня покупает баксы по 80, а пропадёт по 90. Теперь ему рекомендуется брать баксы по 82, а продавать по 86, при курсе ЦБ 84. При продаже получаешь больше рублей, при покупке тратишь меньше рублей, банки недовольны, ну да и хуй бы с ними
Новояз — расширение понятий.
Так ЦБ хочет «обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами»
Не запрет на валюту, а стабильность на финансовом рынке.
Не [РОСКОМНАДЗОР] а спецоперация.
Не инфляция, а разумное подорожание товара ввиду поддержки его регионального происхождения.
Это апокалипсис, ребята.
Забудьте о всём, что тревожило касаемо валюты.
ЦБ всех переиграл.
Физ лица - RIP
это флеш-рояль
занавес
Объясните пожалуйста, чем это отличается от того, что сейчас уже есть для физ. лиц? Вроде как для физ. лиц ничего не меняется.
Я нихрена не понял, но тем интереснее!
Я правильно понял. Что импортёры будут завозить, а дистрибьютеры будут покупать по завышенному курсу? Или ошибаюсь
Как раз наоборот
а как брокеры будут отделять юрлица первого сорта от второго?
Какой брокер у юр лица если они работают по ВЭДу через банк? Хотя да, банк выступает в качестве брокера но тем не менее курс подвязан к бирже и комиссию банки берут за операции. Это не та история что у физ лиц
а для них все не первого сорта ))) так что у них все прекрасно)))
А врагам народа - вообще нибуя не продавать. А наоборот забирать всё и расстреливать нафуй!
А как определять будут, кто импортер, а кто нет?
ждем новых рекомендаций от ЦБ
Как определить был у девушки табун или нет?
По наличию договора купли-продажи? Не знаю подробностей, но вроде всегда был валютный контроль, который занимался проверками разными.
У кого есть контракт зарегистрированный в банке.
В обще вам не стоит за это волноваться т.к. это уже давно налажено)
хороший банк и рекомендации интересные
мадам брошкина как всегда на высоте
в парткоме при боры серебро
в столовке приборы люминий
по балансу все кушают красную заморскую икру
где то это ужой было
а на ИП при продаже валюты как-то скажется?
Нет. Это про продажу валюты банком клиенту. Покупку валюты ЦБ вообще никак не регламентирует. Это поле для конкуренции между банками, как и раньше.
Уже пора и по зарубежным контрактам рублями расплачиваться, они им там очень сейчас нужны, главное по правильному курсу))
Зачем им рубли?
ЦБ рекомендовал
это ни к чему не обязывает
Но многое позволяет
кто-нибудь может обьяснить , чем это грозит физ лицам при обмене деревянных на валюту ? Я нихрена не поняла
Спредом в 20 рублей, на бирже курс 83, дешевле чем 93 вам банк доллар не продаст, а назад дороже чем по 73 ваши доллары не купит. Фактически, вам государство намекает, что доллар вам в жизни больше не пригодится.
Лучше бы остальным по биржевому тоже.