Финансы
Маша Цепелева

РБК: ЦБ рекомендовал банкам продавать импортёрам валюту по биржевому курсу, остальным — по завышенному Статьи редакции

Так регулятор хочет «предотвратить наращивание обязательств банков в валюте».

  • Банк России рекомендовал банкам устанавливать разные курсы для юрлиц, пишет РБК со ссылкой на письмо ЦБ от 30 марта. Его подтвердили источники в трех российских банках. Регулятор не ответил запрос издания.
  • Предлагается, продавать валюту с отклонением от биржевого курса максимум в 2 рубля компаниям-импортерам для расчетов по зарубежным контрактам, клиентам с валютными кредитами или еврооблигациями для расчетов по таким обязательствам, юрлицам, покупающим с разрешения правительственной комиссии.
  • Для остальных компаний предлагается увеличить разницу между ценой покупки и продажи долларов, евро и фунтов стерлингов — не менее 10 рублей от биржевых уровней.
  • Так ЦБ хочет «обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами». В письме не указано, на какой срок регулятор предлагает установить ограничения.
  • Биржевой курс доллара 30 марта упал до 83,75 рубля, курс евро — до 93,32 рубля, по данным на 16:40 мск.
  • 10 марта ЦБ на полгода ограничил выдачу наличной валюты юрлицам и ИП — до $5 тысяч.

#новость #цб

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63 комментария
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SoSongz

Рисование курса выходит на новый уровень. Теперь раскраски отдельные.

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Артем Порубаев

Ну не знаю где рисуют

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15 комментариев
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Беляев Виталий

За то какие)

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MISSOFF DESIGN - бизнес дизайн

наши банки сейчас все перепутают и начнут всем по завышенному....))) а импортерам вообще тройной счетчик

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Мурад Пивко

Как всегда ошибки будут только в одну сторону))

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Dmitry K!

Я правильно понимаю, что 80% валютной выручки теперь ещё с более плохим курсом продавать надо будет? Вроде речь про импортёров, а вроде и про спреды для всех остальных.

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Blackrock

Нет, тут же речь про покупку валюты импортерами, а не продажа экспортерами

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Kirill Sidorov

Наоборот банки ставят большой спред и продают по херовому курсу. Т.е. тинек сегодня покупает баксы по 80, а пропадёт по 90. Теперь ему рекомендуется брать баксы по 82, а продавать по 86, при курсе ЦБ 84. При продаже получаешь больше рублей, при покупке тратишь меньше рублей, банки недовольны, ну да и хуй бы с ними

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1 комментарий
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badResistor

Новояз — расширение понятий.

Так ЦБ хочет «обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами»
Не запрет на валюту, а стабильность на финансовом рынке.
Не [РОСКОМНАДЗОР] а спецоперация.

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Александр Привалов

Не инфляция, а разумное подорожание товара ввиду поддержки его регионального происхождения.

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Yury R

Это апокалипсис, ребята.
Забудьте о всём, что тревожило касаемо валюты.
ЦБ всех переиграл.
Физ лица - RIP
это флеш-рояль
занавес

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Игорь Токарев

Объясните пожалуйста, чем это отличается от того, что сейчас уже есть для физ. лиц? Вроде как для физ. лиц ничего не меняется.

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3 комментария
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artёm rudomёtov

Я нихрена не понял, но тем интереснее!

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Александр Еремин

Я правильно понял. Что импортёры будут завозить, а дистрибьютеры будут покупать по завышенному курсу? Или ошибаюсь

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Михаил Зеленин

Как раз наоборот

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Мимопрохожий

а как брокеры будут отделять юрлица первого сорта от второго?

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Артем Порубаев

Какой брокер у юр лица если они работают по ВЭДу через банк? Хотя да, банк выступает в качестве брокера но тем не менее курс подвязан к бирже и комиссию банки берут за операции. Это не та история что у физ лиц

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5 комментариев
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MISSOFF DESIGN - бизнес дизайн

а для них все не первого сорта ))) так что у них все прекрасно)))

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Хозяин

А врагам народа - вообще нибуя не продавать. А наоборот забирать всё и расстреливать нафуй!

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Empathy

А как определять будут, кто импортер, а кто нет?

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MISSOFF DESIGN - бизнес дизайн

ждем новых рекомендаций от ЦБ

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Russian lives matter

Как определить был у девушки табун или нет?

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Alex

По наличию договора купли-продажи? Не знаю подробностей, но вроде всегда был валютный контроль, который занимался проверками разными.

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Борис Моренко

У кого есть контракт зарегистрированный в банке.
В обще вам не стоит за это волноваться т.к. это уже давно налажено)

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sse

хороший банк и рекомендации интересные

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cindy katss

мадам брошкина как всегда на высоте

в парткоме при боры серебро
в столовке приборы люминий
по балансу все кушают красную заморскую икру

где то это ужой было

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Александр Соколов

а на ИП при продаже валюты как-то скажется?

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Антон piter

Нет. Это про продажу валюты банком клиенту. Покупку валюты ЦБ вообще никак не регламентирует. Это поле для конкуренции между банками, как и раньше.

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Максим Полуэктов

Уже пора и по зарубежным контрактам рублями расплачиваться, они им там очень сейчас нужны, главное по правильному курсу))

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Empathy

Зачем им рубли?

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3 комментария
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Voin Mraka

ЦБ рекомендовал
 это ни к чему не обязывает

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Максим Полуэктов

Но многое позволяет

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1 комментарий
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Лола Иванова

кто-нибудь может обьяснить , чем это грозит физ лицам при обмене деревянных на валюту ? Я нихрена не поняла

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Konstantin Kiselev

Спредом в 20 рублей, на бирже курс 83, дешевле чем 93 вам банк доллар не продаст, а назад дороже чем по 73 ваши доллары не купит. Фактически, вам государство намекает, что доллар вам в жизни больше не пригодится.

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Сергей

Лучше бы остальным по биржевому тоже.

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