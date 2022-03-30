Финансы
Собачий щит

Мосбиржа расширила время торгов российскими акциями — 31 марта они пройдут с 9:50 до 18:50 Статьи редакции

С момента возобновления торгов они проходили с 09:50 до 13:50.

  • ЦБ объявил график торгов на Мосбирже на 31 марта. Торги облигациями федерального займа пройдут с 9:50 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9:30 до 19:00 мск.
  • Акциями российских компаний и иностранными бумагами можно торговать с 09:50 до 18:50 мск, в РПС — с 9:30 до 19:00 мск.
  • Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами — с 09:50 до 18:50 мск, срочными контрактами — с 10:00 до 18:45 мск.
  • Мосбиржа не проводила торги акциями с 25 февраля. 21 марта торги частично возобновились — с облигаций федерального займа.
  • 24 марта биржа возобновила торги акциями 33 российских компаний, с 28 марта — всех. При этом торговый день был укороченным — с 09:50 до 13:50 мск.

#новость #мосбиржа

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28 комментариев
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Андрей Николаев

Как-то после этих выходок уже и не особо хочется какие-то акции покупать. Особенно прикалывают рф компании, у которых целый год был на накопление дивов. Но вот из-за 1 месяца многие отказываются их выплачивать.

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Илья Попов

И не будут выплачивать не потому, что не хотят, в данный момент у них тоже нет возможностей.

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aehntu .

Потому что неопределённость, деньги могут самой фирме понадобиться.

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Yourepicfail

Подскажите пожалуйста тупому, продавать или покупать?

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Сергей Пурюшин

Да.

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Yourepicfail

Спасибо, так и сделаю

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Илья Попов

🤣 тоже не плохо.

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Илья Попов

🤣🤣🤣 гениальный ответ.

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Илья Попов

Продать не продадите, а так остаётся один выбор и решение за вами.

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Дмитрий Филиппов

Класть на акции РФ, они еще в декабре жестко минусанули меня, доверия как бы не увеличилось. Бесит, что СПБ торгуется только с вечера, так торговать невозможно нормально, да еще без маржиналки.

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Rudolf Boiars

Покупай американские акции, они то растут как на дрожжах.
А главное, в текущих условиях можно не бояться в них вкладывать.

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Илья Попов

Никакие акции не растут как на дрожжах. Надо знать в какой момент возможно что взлетит. А так в долгосрочной перспективе всегда можно оставаться с профитом - противопоказано война.

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Rudolf Boiars

Это был сарказм.

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Алексей

А вот этотне факт, те же американские акции во время второй мировой летали вверх

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Илья Попов

Но в какой-то момент.

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aehntu .

А если введут новые санкции которые заморозят акции иностранных компаний которыми владеют Россияне? Вполне такой сценарий может быть. К иностранным ещё меньше доверия чем к Российским в настоящий момент.

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Rudolf Boiars

Именно поэтому сарказм.

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Дмитрий Филиппов

Они не то чтобы растут, они дают зарабатывать за счет волатильности. Но сейчас крайне сложно вести торговлю.

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Илья Попов

Лучше подождать до сентября, потом будет ясно что к чему.

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Сергей Я

Чорт, опять работать некогда будет, весь день придется залипать на свечки на графике :(

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Artur Kuramshin

Без нерезидентов уже как-то неинтересно. Сейчас рынок больше похож на казино

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aehntu .

Рынок акций всегда был лотереей, без инсайдерской информации это всегда пальцем в небо, как ни анализируй.

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Михаил Зеленин

Зачем вам эти негативные ребята

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Artur Kuramshin

Для инвестиций, для обеспечения волотильности, ну и для понимания того, что какой-нибудь пенсионный фонд Уганды купит мои акции лет через 20 по приемлемой цене, дабы быть уверенным, что их вложения в отличное международное предприятия принесет им хорошие дивиденды, так что они могут вкладываться его развитие ещё больше, чтобы добиться ещё лучших результатов

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Ret Oror

Так ещё же шорты разблочили

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Таир Бакиев

нет, на РБК пишут, что шорты на рынке акций все еще запрещены

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Илья Попов

Вот, шорт и есть продавать.

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Кигхриль Vselensky

Стонкс

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