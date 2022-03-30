Мосбиржа расширила время торгов российскими акциями — 31 марта они пройдут с 9:50 до 18:50 Статьи редакции
С момента возобновления торгов они проходили с 09:50 до 13:50.
- ЦБ объявил график торгов на Мосбирже на 31 марта. Торги облигациями федерального займа пройдут с 9:50 до 18:50 мск, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9:30 до 19:00 мск.
- Акциями российских компаний и иностранными бумагами можно торговать с 09:50 до 18:50 мск, в РПС — с 9:30 до 19:00 мск.
- Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами — с 09:50 до 18:50 мск, срочными контрактами — с 10:00 до 18:45 мск.
- Мосбиржа не проводила торги акциями с 25 февраля. 21 марта торги частично возобновились — с облигаций федерального займа.
- 24 марта биржа возобновила торги акциями 33 российских компаний, с 28 марта — всех. При этом торговый день был укороченным — с 09:50 до 13:50 мск.
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Как-то после этих выходок уже и не особо хочется какие-то акции покупать. Особенно прикалывают рф компании, у которых целый год был на накопление дивов. Но вот из-за 1 месяца многие отказываются их выплачивать.
И не будут выплачивать не потому, что не хотят, в данный момент у них тоже нет возможностей.
Потому что неопределённость, деньги могут самой фирме понадобиться.
Подскажите пожалуйста тупому, продавать или покупать?
Да.
Спасибо, так и сделаю
🤣 тоже не плохо.
🤣🤣🤣 гениальный ответ.
Продать не продадите, а так остаётся один выбор и решение за вами.
Класть на акции РФ, они еще в декабре жестко минусанули меня, доверия как бы не увеличилось. Бесит, что СПБ торгуется только с вечера, так торговать невозможно нормально, да еще без маржиналки.
Покупай американские акции, они то растут как на дрожжах.
А главное, в текущих условиях можно не бояться в них вкладывать.
Никакие акции не растут как на дрожжах. Надо знать в какой момент возможно что взлетит. А так в долгосрочной перспективе всегда можно оставаться с профитом - противопоказано война.
Это был сарказм.
А вот этотне факт, те же американские акции во время второй мировой летали вверх
Но в какой-то момент.
А если введут новые санкции которые заморозят акции иностранных компаний которыми владеют Россияне? Вполне такой сценарий может быть. К иностранным ещё меньше доверия чем к Российским в настоящий момент.
Именно поэтому сарказм.
Они не то чтобы растут, они дают зарабатывать за счет волатильности. Но сейчас крайне сложно вести торговлю.
Лучше подождать до сентября, потом будет ясно что к чему.
Чорт, опять работать некогда будет, весь день придется залипать на свечки на графике :(
Без нерезидентов уже как-то неинтересно. Сейчас рынок больше похож на казино
Рынок акций всегда был лотереей, без инсайдерской информации это всегда пальцем в небо, как ни анализируй.
Зачем вам эти негативные ребята
Для инвестиций, для обеспечения волотильности, ну и для понимания того, что какой-нибудь пенсионный фонд Уганды купит мои акции лет через 20 по приемлемой цене, дабы быть уверенным, что их вложения в отличное международное предприятия принесет им хорошие дивиденды, так что они могут вкладываться его развитие ещё больше, чтобы добиться ещё лучших результатов
Так ещё же шорты разблочили
нет, на РБК пишут, что шорты на рынке акций все еще запрещены
Вот, шорт и есть продавать.
Стонкс