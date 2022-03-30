Как Тинькофф заработал на мне 67 000 рублей за 3 дня

Уже на протяжении 5 лет пользуюсь Тинькофф, в моем распоряжении дебетовая и кредитная карта, счет для бизнеса, брокерский счет и даже страхование. Всё время был в восторге от условий сотрудничества и сервиса от компании. Конечно, здесь я сознательно не поднимаю вопрос про кредитную политику и переплаты. Все вопросы с банком всегда решались…