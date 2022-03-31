Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 36: операторы отключают безлимитные тарифы, ЕС готовит санкции Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 31 марта составляет 84,08 рубля, курс евро — 93,6 рубля.
Торги ОФЗ в режиме основных торгов пройдут на Мосбирже с 09:50 до 18:50 мск, акциями российских компаний и иностранных эмитентов, которые работают в России, — 09:50 до 18:50 мск, с 09:50 до 19:00 мск остальными иностранными бумагами только в режиме РПС/РПС с ЦК.
ЦБ также отменил запрет на короткие продажи по российским акциям. Биржа уточнила: запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по ряду ценных бумаг, но сохраняется для клиентов брокеров.
«СПБ Биржа» снова проведёт торги в режиме основных с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё более 1600 бумаг международных компаний.
Санкции
США решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в «чёрный список», пишет «Коммерсантъ».
Австралия введёт пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии.
Евросоюз готовит новые санкции против российских банков, рассказали источники WSJ. Они могут затронуть криптоактивы банков и членов семей крупнейших бизнесменов.
Реакция бизнеса и правительства
Сервисы аренды техники сообщили о росте спроса на их услуги в марте 2022 года из-за подорожания новых устройств, ухудшения условий по потребкредитам и желания пользователей сначала протестировать устройство перед покупкой.
В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, узнали «Ведомости».
ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК.
Крупные мобильные операторы стали отказываться от новых подключений к безлимитным тарифам: такие тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2, указывает «Коммерсантъ». «Билайн» исключил безлимиты из корпоративных тарифов, «Мегафон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.
S&P Dow Jones Indices исключил облигации некоторых российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией 11 индексов. Решение затронуло «КамАЗ», Veon, «Банк Зенит» и других.
VK задумался о продаже своего игрового подразделения My.Games, узнал «Коммерсантъ». В компании заявили, что не рассматривают продажу.
События предыдущего дня, 30 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.
Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…
В самой компании заявили, что будут развиваться и дальше как часть VK.
На старых тарифах Мегафон оставил безлимит.
"пока оставил" - так будет правильно написать.
Помянем сайты продающие безлимитные Симки.
США решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в «чёрный список», пишет «Коммерсантъ».
Хорошая попытка, но думаю, что Пу плевать.
Австралия введёт пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии.
А что мы им поставляли, и что мешает ничего не поставлять?
Евросоюз готовит новые санкции против российских банков, рассказали источники WSJ. Они могут затронуть криптоактивы банков и членов семей крупнейших бизнесменов.
Лол, "криптовалюта анонимна и безопасна в отличии от Фиата" - говорили они.
Крупные мобильные операторы стали отказываться от новых подключений к безлимитным тарифам: такие тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2, указывает «Коммерсантъ». «Билайн» исключил безлимиты из корпоративных тарифов, «Мегафон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.
Эх, всякие Безлимитики и прочие похоже скоро уйдут с рынка. :с
Экспорт России в Австралию в 2020 году составил 123 387 714 долл. США, уменьшившись на 8,53% (11 506 089 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
Импорт России из Австралии в 2020 году составил 663 767 768 долл. США, уменьшившись на 7,12% (50 862 323 долл. США) по сравнению с 2019 годом.
В структуре экспорта России в Австралию в 2020 году (и в 2019 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 32,55% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 34,74%);
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 25,77% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 26,77%);
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 14,58% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 19,26%);
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 10,44% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 7,74%);
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 7,24% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 3,96%);
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 6,06% от всего объема экспорта России в Австралию (в 2019 году – 5,25%).
Понятно, мы просто перестанем им экспортировать.
Экспорт из России в Австралию за период 2018 - 2020 составил $399 млн.
В основном экспортировались «Продукция химической промышленности» (35%), «Древесина и изделия из нее» (28%).
Тут подробнее: https://ru-stat.com/date-Y2018-2022/RU/export/AU
На самом деле, там не очень много, другое дело, что это "не очень много" потеряют российские компании, а не условные кенгуру с коалами. Понятное дело, что в итоге найдут, куда это слить, но это, очевидно, не то, чем хочет заниматься бизнес в ситуации, когда горит жеппа.
запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по ряду ценных бумаг, но сохраняется для клиентов брокеров" - и снова все для рядовых граждан.
Которые поверили, что смогут быть инвесторами в этой стране.
Лицемерие вышло на новый уровень.
да, шорты - это прям инвестирование для рядового физика... на всю котлету, с плечами, галактику и теслу пополам. а плохой как всегда Олег, все деньги просрал :D
Каждый же инвестор только и делает что шортит))) К сожалению, не мы первые так поступаем, чтобы потом не было нытья насчет того, что просрал все деньги, которые копил на квартиру.
Еще санкции?
Согласен, с каждым днём всё более хилые какие-то. Но оно и правильно - самая мякоть в первые 2 недели была.
эх, прям просится та картинка
- там удобрения из России приехали!
- открыть ворота
- но спецоперация...
- закрыть ворота!
- но удобрения жизненно важны!
- открыть, но тихо!
Да просто всё-превсё надо разрешить для параллельного импорта.
и ввести отрицательные пошлины для товаров из недружественных стран.
Завез санкционный и дефицитный товар - молодец. Вот тебе дотация от государства в рублях.
Когда ПИФы можно начать продавать будет? Мне бы до конца апреля избавиться от некоторых
"криптоактивы банков и членов семей крупнейших бизнесменов"
Ваш биткойн был 2 года назад оплачен с карточки сына брата крупного бизнесмена.
Можно просто сократить до "Чёт ты какой-то мутный, лови гранату"
Криптоактивы