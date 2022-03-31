Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 31 марта составляет 84,08 рубля, курс евро — 93,6 рубля.

Торги ОФЗ в режиме основных торгов пройдут на Мосбирже с 09:50 до 18:50 мск, акциями российских компаний и иностранных эмитентов, которые работают в России, — 09:50 до 18:50 мск, с 09:50 до 19:00 мск остальными иностранными бумагами только в режиме РПС/РПС с ЦК.

ЦБ также отменил запрет на короткие продажи по российским акциям. Биржа уточнила: запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по ряду ценных бумаг, но сохраняется для клиентов брокеров.

«СПБ Биржа» снова проведёт торги в режиме основных с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё более 1600 бумаг международных компаний.

Санкции

США решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в «чёрный список», пишет «Коммерсантъ».

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Австралия введёт пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии.

Евросоюз готовит новые санкции против российских банков, рассказали источники WSJ. Они могут затронуть криптоактивы банков и членов семей крупнейших бизнесменов.

Реакция бизнеса и правительства

Сервисы аренды техники сообщили о росте спроса на их услуги в марте 2022 года из-за подорожания новых устройств, ухудшения условий по потребкредитам и желания пользователей сначала протестировать устройство перед покупкой.

В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, узнали «Ведомости».

ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК.

Крупные мобильные операторы стали отказываться от новых подключений к безлимитным тарифам: такие тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2, указывает «Коммерсантъ». «Билайн» исключил безлимиты из корпоративных тарифов, «Мегафон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.

S&P Dow Jones Indices исключил облигации некоторых российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией 11 индексов. Решение затронуло «КамАЗ», Veon, «Банк Зенит» и других.

VK задумался о продаже своего игрового подразделения My.Games, узнал «Коммерсантъ». В компании заявили, что не рассматривают продажу.

События предыдущего дня, 30 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.