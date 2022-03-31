ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте Статьи редакции
Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.
- Законопроект о запрете привязывать цену договора к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на текст документа.
- В правительстве перенаправили вопросы РБК в ФАС, которая разработала документ. Регулятор отметил, что продолжает работу над законопроектом. В Минфине сообщили, что уже его согласовали.
- Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Согласно документу, уже заключённые договоры нужно изменить за 30 дней с момента публикации закона.
- Если за это время стороны не придут к соглашению, условия договора должны проводиться по курсу рубля или другим индикаторам по состоянию на 1 января 2022 года, говорится в предложениях. Документ не относится к сделкам по экспорту товаров, но часть из них власти уже хотят перевести в рубли — например, в некоторых расчётах за поставки газа.
- Привязку к валюте или биржевым индикаторам используют, чтобы застраховаться от ослабления рубля. Такие условия часто прописывают иностранные собственники недвижимости для расчёта аренды, они распространены в банковских кредитах, сделках по слиянию и поглощению, по продаже нефтепродуктов и так далее.
- РБК отмечает, что принятие законопроекта приведёт к необходимости продавать товары только по полной предоплате, росту цен (чтобы заложить в неё риск инфляции) и уменьшению количества долгосрочных договоров.
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Хм. А как страховать валютный риск? Если покупатель оплачивает товар в рублях, но товар - импортный?
«Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов»
Именно
Ну что вы говорите такое? Мне эксперты VC.RU уже месяц объясняют, что весь риск в долларах и евро, а в рубле — надёжность.
Мне эксперты VC.RU
Это те эксперты у которых регистрация 2020 год, 30 комментариев до февраля 2022 и пара сотен за март?)
Как как , никак, кто будет продавать товар за рубль который уже не имеет конвертации.
Фьючерсы на бирже, не не слышали? (специально инструмент для этого и придуман, а не как многие думают для спекуляций)
фьючерсы на картошу, пипетки, технику итп будем проводить)
Так то - опционы и форварды. Но сейчас они имеют очень высокую стоимость.
Опционы и форварды это больше про физический актив, а тут мы говорим про валюту.
А им по....
П - поддержка
Боялись торгового эмбарго, а в итоге заблокируем сами себя, как обычно.
будем привязывать к цене валежника
Или к цене сахара
Не. Слишком волатильно!
Когда у путинских клоунов не получается нагнуть Европу и штаты, они начинают нагибать собственный народ. Не получилось с оплатой газа за рубли? - не беда, запретим сделки в долларах в Воронеже
Воронежу не привыкать
Давайте запретим заход Солнца и смену времен года.
Боюсь, Солнце откажется выполнять любые законы, кроме физических.
предлагаю начать угрожать солнце ядерным оружием
Там и так термоядерный синтез непрерывный, в обратку прилетит неплохо.
Предлагаю солнцу оплачивать восход и закат рублями
Ну решительные шаги в этом направлении делались... (сначала перешли только на летнее время, потом только на зимнее, потом снова...).
Можно опять перейти на Медведевское
Неплохая помощь бизнесу и импортерам. Им как раз сейчас нечем заняться. Особенно для дорогих товаров с длительным сроком поставки.
Попытка газ рубли 2.0
Про USDT там не сказано, можно привязывать?)
Давно пора это сделать.
снова переходим на у.е.
А был раньше запрет и на это, условные единицы тоже нельзя было.
Ок, а как ЗИПы и оборудование покупать из США, за рубли ?)
Внутренние контракты, такие внутренние.
давайте уже ход конем — перейдем на гривны. вот санкции неудобно будет вводить сразу.
Запретят краткосрочные контракты, всё же элементарно.
будем привязывать договоры к настроению Путина