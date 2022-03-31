Перевод отчета Fjord Trends 2022 от Accenture Interactive

Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…