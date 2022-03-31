Финансы
Погибший Илья

ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте Статьи редакции

Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.

  • Законопроект о запрете привязывать цену договора к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Об этом пишут РБК и «Ведомости» со ссылкой на текст документа.
  • В правительстве перенаправили вопросы РБК в ФАС, которая разработала документ. Регулятор отметил, что продолжает работу над законопроектом. В Минфине сообщили, что уже его согласовали.
  • Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Согласно документу, уже заключённые договоры нужно изменить за 30 дней с момента публикации закона.
  • Если за это время стороны не придут к соглашению, условия договора должны проводиться по курсу рубля или другим индикаторам по состоянию на 1 января 2022 года, говорится в предложениях. Документ не относится к сделкам по экспорту товаров, но часть из них власти уже хотят перевести в рубли — например, в некоторых расчётах за поставки газа.
  • Привязку к валюте или биржевым индикаторам используют, чтобы застраховаться от ослабления рубля. Такие условия часто прописывают иностранные собственники недвижимости для расчёта аренды, они распространены в банковских кредитах, сделках по слиянию и поглощению, по продаже нефтепродуктов и так далее.
  • РБК отмечает, что принятие законопроекта приведёт к необходимости продавать товары только по полной предоплате, росту цен (чтобы заложить в неё риск инфляции) и уменьшению количества долгосрочных договоров.

#новость #днрилнр

2306 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
Denis Kiselev

Хм. А как страховать валютный риск? Если покупатель оплачивает товар в рублях, но товар - импортный?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Печурин

«Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов»

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Именно

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

Ну что вы говорите такое? Мне эксперты VC.RU уже месяц объясняют, что весь риск в долларах и евро, а в рубле — надёжность.

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

Мне эксперты VC.RU
 Это те эксперты у которых регистрация 2020 год, 30 комментариев до февраля 2022 и пара сотен за март?)

Ответить
Развернуть ветку
Petr Alekseev

Как как , никак, кто будет продавать товар за рубль который уже не имеет конвертации.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Душечкин

Фьючерсы на бирже, не не слышали? (специально инструмент для этого и придуман, а не как многие думают для спекуляций)

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

фьючерсы на картошу, пипетки, технику итп будем проводить)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Так то - опционы и форварды. Но сейчас они имеют очень высокую стоимость.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Душечкин

Опционы и форварды это больше про физический актив, а тут мы говорим про валюту.

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

А им по....
П - поддержка

Ответить
Развернуть ветку
Anton Vlasov

Боялись торгового эмбарго, а в итоге заблокируем сами себя, как обычно.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

будем привязывать к цене валежника

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

Или к цене сахара

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Не. Слишком волатильно!

Ответить
Развернуть ветку
Книжный динозавр

Когда у путинских клоунов не получается нагнуть Европу и штаты, они начинают нагибать собственный народ. Не получилось с оплатой газа за рубли? - не беда, запретим сделки в долларах в Воронеже

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Воронежу не привыкать

Ответить
Развернуть ветку
Petr Alekseev

Давайте запретим заход Солнца и смену времен года.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Боюсь, Солнце откажется выполнять любые законы, кроме физических.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

предлагаю начать угрожать солнце ядерным оружием

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Там и так термоядерный синтез непрерывный, в обратку прилетит неплохо.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Предлагаю солнцу оплачивать восход и закат рублями

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ну решительные шаги в этом направлении делались... (сначала перешли только на летнее время, потом только на зимнее, потом снова...).

Ответить
Развернуть ветку
Саша Королев

Можно опять перейти на Медведевское

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Милюков

Неплохая помощь бизнесу и импортерам. Им как раз сейчас нечем заняться. Особенно для дорогих товаров с длительным сроком поставки.

Ответить
Развернуть ветку
Mishka

Попытка газ рубли 2.0

Ответить
Развернуть ветку
sergjjj

Про USDT там не сказано, можно привязывать?)

Ответить
Развернуть ветку
Yura Kononov

Давно пора это сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Andr K

снова переходим на у.е.

Ответить
Развернуть ветку
Evil Pechenka

А был раньше запрет и на это, условные единицы тоже нельзя было.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Ок, а как ЗИПы и оборудование покупать из США, за рубли ?)

Ответить
Развернуть ветку
R-Globus

Внутренние контракты, такие внутренние.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Starikov-Razborov

давайте уже ход конем — перейдем на гривны. вот санкции неудобно будет вводить сразу.

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Запретят краткосрочные контракты, всё же элементарно.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

будем привязывать договоры к настроению Путина

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Крипто
Pavel Komarovskiy
В какую крипту не страшно вкладывать деньги: выбираем самый надежный стейблкоин из USDT, USDC, BUSD, DAI, UST

Окончательно разбираемся с выводами о том, какая криптовалюта наименее подвержена рискам внезапного и резкого обесценения; и в какой крипте риск санкционных заморозок минимален.

Байден приказал своим ужесточить регулирование крипторынка и как бы хочет сказать тебе: «Эй ты! Крипту ходлишь? А если найду?»
Банк «Открытие»
Как получить новое пособие для детей

Рассказываем, кому положены выплаты👇

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
AIC
Перевод отчета Fjord Trends 2022 от Accenture Interactive

Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…

Точка
«Не запрещай себе мечтать» — Точка выпустила новый ролик

В новой рекламе банк Точка призывает предпринимателей не терять веру в своё дело.

Устойчивые города: Москва
Ворон обучат раздельному сбору мусора при помощи нейросетей

Система будет работать после непродолжительного курса обучения.

фото: официальный портал города Реутов
Сервисы
Погибший Илья
VK задумался о продаже своего игрового подразделения My.Games — «Коммерсантъ» Статьи редакции

В самой компании заявили, что будут развиваться и дальше как часть VK.

Транспорт
Погибший Илья
В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции

Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.

Финансы
Погибший Илья
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 36: операторы отключают безлимитные тарифы, ЕС готовит санкции Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Техника
TJ
Apple и Meta* по ошибке передали данные некоторых пользователей хакерам — Bloomberg Статьи редакции

Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

БКС Мир инвестиций
Как работают прогнозы аналитиков?
Личный опыт
Lamoda
SONNO: как бренд товаров для сна конкурирует с лидерами рынка и как в этом помогает Юлия Высоцкая

Бренд SONNO начинался с производства постельного белья. Но выпущенные «за компанию» сопутствующие товары стали пользоваться даже большим спросом. Это позволило проекту уже в первый год получить выручку в 16 млн. рублей.

Константин Собольков, сооснователь SONNO
Больше статей
null