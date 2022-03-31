Оставшимся в России не стоит рассчитывать на инвестиции, а релоцированным стоит себя обезопасить, говорят инвесторы.

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Источник : Will Taylor

В 2021 году иностранные инвесторы вложили в компании из России или с российскими основателями 44 млрд рублей. Это более половины объёма рынка венчурных инвестиций в стране за год — 85,2 млрд рублей.

Но с началом «военной операции» в Украине привлекательность российских стартапов для иностранных фондов и бизнес-ангелов упала. У компаний с бизнесом в России нет никаких шансов привлечь деньги, а проекты с российскими основателями, но в других юрисдикциях, должны себя обезопасить от любых рисков, говорят венчурные инвесторы. Они рассказали vc.ru, что происходит с рынком и что делать стартапам.

Никто не хочет инвестировать в бизнес в России

Проблемы с привлечением финансирования из Европы и США и раньше были, а после начала «операции» они стали фатальными, считает инвестиционный директор Runa Capital Константин Виноградов. По его словам, ещё до текущих событий частные венчурные фонды с российскими корнями перестали инвестировать в стартапы, ориентированные только на российский рынок, потому что даже тогда было понятно, что «экономика венчурного фонда в российский рынок не помещается».

Если инвестор хочет вложить на раунде A около $4 млн, то оценка этого раунда будет $25 млн. Чтобы у вкладчика сошлась экономика с учётом рисков, ему нужно верить, что стартап можно продать хотя бы за $250 млн. В России стартапов, которые покупали за $250 млн, за последние 10 лет нет. «Вот и ответ на вопрос про инвестиции в российский рынок», — объясняет Виноградов.

Из-за «спецоперации» зарубежные инвесторы не готовы вкладывать деньги в компании, у которых есть бизнес в России — это 100%-ный отказ. Фонды понимают, что на их деньги стартап будет платить налоги, за счёт которых ведутся бои в Украине, говорит Виноградов.



Константин Виноградов живёт в Лондоне и помогает людям, которые ищут работу в Европе с релокацией. В начале марта фонд Runa Capital выступил против «операции» в Украине.

Сооснователь Davidovs VC Николай Давыдов подтверждает — компания, которая физически находится в России или даже в Украине, сейчас ни за что не получит финансирование.

Проблемы могут возникнуть и у фирм в другой юрисдикции, но с любыми связями с Россией — российскими учредителями или командой в стране. Они столкнутся с дополнительными проблемами или проверками при привлечении новых крупных раундов финансирования.

В какой-то момент этой команде из России нельзя будет перевести деньги, не будет работать интернет, она не сможет выехать в командировку и так далее, рассказывает сооснователь и управляющий партнер Untitled Ventures Константин Синюшин. Эти проблемы невозможно предугадать или оценить, но их достаточно, чтобы в целях управления рисками не заключать сделок.

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Релоцироваться и строить глобальный бизнес

Стартапу, ориентированному на российский рынок, стоит просто забыть про зарубежных инвесторов, говорит Виноградов. Гостех внутри страны продолжит существовать и привлекать инвестиции от российских компаний. Но можно ли назвать это венчуром — непонятно, добавляет Синюшин.

По его словам, внутренние ИТ-проекты занимают примерно четверть рынка — остальная часть компаний до «военной операции» работала на экспорт или импорт. Им нужно скорее релоцироваться и строить глобальный бизнес. Вариант, что половина выручки будет в России, половина за рубежом — почти невозможный, говорит Виноградов.

По его словам, к основателям с российским паспортом относятся пока нормально. «Некоторые страны с удовольствием приютят у себя технологических предпринимателей, потому что понимают, какой они вклад вносят в экономику. Есть программы, которые позволят быстрее релоцироваться и запустить бизнес». Например, специальные визы есть в Великобритании и Франции.

Но Синюшин уверен: основателю из России все равно будет сложно. Тот, кто не привлёк инвестиции до февраля 2022 года и не уехал, уже попал в проигрышное положение.

Это замкнутый круг — они не могут привлечь деньги из-за того, что находятся в России. А без денег из России тоже сложно уехать. В целом всем плохо и нельзя ничего с этим поделать. Константин Синюшин управляющий партнер Untitled Ventures

Тем же, кто уехал, нужно укорениться и быстро получить ВНЖ, чтобы открыть расчётный счёт. Для полной релокации компании необходимо, чтобы юрлицо, офис и банковский счет были в одной юрисдикции. В США, например, легко открывать расчетные счета, но туда сложно переехать.

Легко переехать в Европу, то там сложно открывают расчетные счета. Остаются Казахстан, Узбекистан, Армения, Кипр, Сербия, Турция и Грузия.

Константин Синюшин живёт в Латвии и помогает компаниям релоцироваться. В первые дни конфликта он помогал организовывать чартерные рейсы в Армению для российских стартаперов.

Как обезопасить себя уже уехавшим компаниям

По данным United Ventures, все инвесторы поделились поровну. Половина вообще не хочет связываться с фаундерами, у которых российские корни. Вторая же половина ищет хорошие компании, которые могут уйти из России и полностью сосредоточиться на мировой рынок.

Но большинство инвесторов хотели бы убедиться, что компания никому не платит внутри России и нет риска санкций, добавляет Давыдов. Поэтому стартапы, планирующие привлечь более $10 млн от американских инвесторов, должны будут либо доказать отсутствие рисков, либо продемонстрировать бизнес-траекторию, которая оправдывала бы принятие таких рисков для фондов.

Николай Давыдов живёт в Калифорнии. В 2016 году основал фонд Gagarin Capital, откуда ушёл в окятбре 2020 года. Спустя почти год вместе с женой Мариной создал Davidovs VC для инвестиций в стартапы в США.

Для партнёров и основателей своего фонда Davidovs VC Давыдов составил гайд, как обезопасить себя, на основе разговоров с венчурными инвесторами высшего уровня в Кремниевой долине. Все указанные меры не обязательные, но значительно снизят подверженность рискам и повысят шансы завершить инвестиционный раунд.

В случае присутствия в Украине: убедиться, что сотрудники находятся в безопасности и могут работать, команда находится за пределами Крыма, Донецка и Луганска и не связана с какими-либо подсанкционными организациями в стране. В идеале нужно полностью вывезти команду из Украины.

Убедиться, что компания не имеет никакого политического влияния или государственных контрактов.

Убедиться, что компания не связана с людьми, на которых распространяются санкции США и ЕС.

Убедиться, что учредители законно присутствуют в стране деятельности. В идеале все высшее руководство и ответственный персонал должны находиться в одном месте.

Убедиться, что в России нет бизнес-присутствия — дочерней компании или офиса.

Переместить весь критически важный персонал за пределы региона.

Прекратить любые текущие инвестиции в Россию — не заключать новые партнерские контракты, не открывать офисы или нанимать людей. Особенно, если компания работает в сфере, инвестиции в которую напрямую ограничивают санкции США.

Если значительная часть бизнеса была в России — немедленно отказаться от него. Например, изолировать и передать право собственности сотрудникам, которые остаются в стране.

Убедиться, что весь релоцированный персонал и подрядчики законно присутствуют на новых местах — проверить регистрационные карточки, банковские счета, жилье.

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Как дела у фондов с российскими деньгами

Другая сторона рынка — российские деньги в иностранных венчурных фондах или компаниях. Согласно данным исследовательской фирмы PitchBook, российские инвесторы в 2021 году вложили $9 млрд в стартапы, большая часть которых за пределами России. В эту сумму не входят деньги, предоставленные венчурным фирмам.

В конце февраля США уже ввели санкции против государственных РФПИ и Российской венчурной компании, заморозив их активы. РВК инвестировала по 1% в фонды американских DCM Ventures и Institutional Venture Partners. Обе венчурные фирмы заявили Bloomberg, что консультируются с юристами о том, как соблюдать применимые санкции и правила.

Но для инвесторов и стартапов разорвать связи с частным капиталом, связанным с Россией, сложно или даже невозможно, пишет CNBC. Отследить деньги и активы олигархов бывает непросто — они часто в офшорах.

Чтобы избежать репутационных и финансовых рисков, некоторые венчурные компании теперь избегают всех российских денег, даже если от них этого не требуется. Например, компания Index Ventures заявила, что не будет брать капитал никаких российских инвесторов и будет поддерживать свои портфельные компании, пытающиеся разорвать связи со страной. Она также добавила, что не будет совместно инвестировать вместе с какими-либо фондами или отдельными лицами, связанными с Кремлем.

Таких примеров полного отказа от российских инвесторов пока немного. Тем не менее Синюшин подтверждает, что к любым русским деньгам будут относиться с большим подозрением, даже если они не подсанкционные. «У нас в Untited Ventures нет российских денег, но из-за того что у меня русский паспорт, на нас тоже подозрительно смотрят», — говорит он. Давыдов же говорит, что русские паспорта некоторых партнёров его фонда — не проблема.