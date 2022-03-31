Финансы
Маша Цепелева

Правительство перенесло срок оплаты налогов по УСН для малого бизнеса на осень 2022 года Статьи редакции

После этого компании в сфере туризма, культуры, развлечений и другие могут получить отсрочку ещё на полгода.

  • Срок оплаты налогов за 2021 год и первый квартал 2022 года для МСП продлили на шесть месяцев. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Ближайшие платежи по «упрощёнке» для МСП переносятся на сентябрь-октябрь 2022 года. После этого компании из сферы обрабатывающих производств, туризма, здравоохранения, культуры, индустрии красоты, спорта и развлечений смогут получить отсрочку ещё на полгода.
  • Это коснётся около полумиллиона организаций и ИП с численностью работников более 1,5 млн человек, рассказал министр экономразвития Максим Решетников.
  • Подавать заявление в налоговую для отсрочки не надо. Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям.

#новость #налоги

4278 просмотров
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49 комментариев
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Тимур Петров

Почему это объявили 31 марта, когда многие уже оплатили налоги?

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AE1

Ответ уже содержится в теле вопроса)

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Андрей Чуринов

Видимо, чтоб кто мог оплатить - оплатил, кто не смог - не расстраивался

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Сергей

Потому что 99% людей уже заплатили налоги.

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Ware Wow

всегда надо платить в последний день

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Сергей

Я заплатил утром, сегодня. В последний день.

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Philip Poteryahin

Новое правило нужно платить в последний час!

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Иван Сергеев

а тех, кто не оплатил, оштрафуют?

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Ivan Hafizov

А как же!))

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Khamitov Ilshat

Они прикалываются что-ли? Только что оплатил((( До последнего тянул(((

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Dmitry Prudnikov

Уплата налога УСН и подача декларации за 2021 год была возможна до 4 мая. До 31 марта нужно было оплатить авансовые фиксированные платежи по ИП (страховые взносы). Так что ещё целый месяц можно было спокойно тянуть с уплатой УСН.

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Dmitry Prudnikov

Уточню - до 4 мая для ИП. ООО должны сдать до конца марта.

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Khamitov Ilshat

Да, 1% оплатили, 6% до 25 апреля можно. Бухгалтер моя тормознула с платежами, хотя я просил сегодня закрыть пока деньги есть. Сейчас выгодно до последнего тянуть, на депозиты кидать. 6% в этом квартале на оплату у меня приличные

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Ware Wow

страховые с такой инфляцией тоже лучше раз в год

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Илья Курочкин

А так то вовремя, в последний день..))

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Михаил Дворянчиков

Я только оплатил и уже после этого увидел пуш-сообщение на телефоне с новостью 😢 обидненько немного ..

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Всякий месяц

Спасибо, конеш. Но отрасль поддерживать надо не переносом, а отменой налогов за этот период. Не думаю, что бюджету от этого станет сильно плохо.

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Valentin Dombrovsky

Вы бы написали в заголовке, что это не всех малых предприятий касается. А то ощущение, будто отсрочку дали всем, а отдельные отрасли могут попросить ещё больше, но это же не так.

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Александр А.

Вот-вот. Постановление написано понятно, а в новости все переврали.

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Султанов Андрей

А то есть продажникам, кое большинство, отсрочек нету

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Алексей

Им еще и прсадки нужны, ибо спекулчнты еще те, сахар долго будет всем аукатся

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Алексей Казак
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Sergey Ryabov

Такой громкий заголовок… а по сути там очень маленький список ОКАЭДов. Не в стиле VC

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Лу Арутюнова

Не могу найти информацию по списку кодов ОКВД, кому это полагается. Подскажите пожалуйста.

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Sergey Ryabov

📌производство пищевых продуктов - 10,
📌напитков - 11,
📌текстиля -13,
📌одежды - 14,
📌кожи - 15,
📌обработка древесины - 16,
📌бумаги - 27,
📌 а также полиграфия -18,
📌производство химпролдуктов -20 (за исключением 20.1),
📌лекарств -21,
📌резиновых изделий и пластика - 22 и 23,
📌изделий из металла - 25.

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Основной корабль

http://government.ru/news/44997/

В постановлении

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Мимопрохожий

Подавать заявление в налоговую для отсрочки не надо. Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям.
 не оч понял, первичная отсрочка тоже только для каких-то отраслей? из новости вроде этого не следует.
З.Ы. тайминг решения - уровня бог, жадный :)

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Iks Ziger

Все отсрочки только для списка пострадавших

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Blackrock

Эй виси там Путин указ о продаже газа за рубли подписал где новость ? я уже готов к срачу в комментариях

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Sega MatrOskiN

Всего-то, посмотреть нужно было.
https://vc.ru/u/867051-evgeniy-zorin/391902-putin-podpisal-ukaz-o-gaze-za-rubli

Путин подписал указ о газе за рубли — Evgeniy…
Путин подписал указ, согласно которыми расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут…
vc.ru
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Blackrock

Большое спасибо, а я в новостях жду.

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Мимопрохожий

айтишникам не положена отсрочка :(
видимо посчитали что и так льготами закидали.

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Юлия Родионова

ИП на упрощенке платят налог за 2021 и 1 квартал 2022 в конце апреля) многие налоги ещё не платили)

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Илюся Усманова

Это относится для тех, кто работает по ИП упрощенке с маркеплейсами?

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Алексей

Этим еще и денег дадут

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Sergey Korobeynikoff

А мы уже оплатили. Решили что это первостепенной важности платёж.
Ну ладно. Спасибо хоть на этом

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Кадыр Зияев

с утра оплатили🥲🥲

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Sergey Ryabov

А какая у вас отрасль?

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Slava Reznor

Приняли и анонсировали в последний день ))) в 16 часов

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Slava Reznor

Как думаете перспектива заявления в ФНС на возврат платежа?

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Озверевший Фукуяма

Нулевая.
Платёж не ошибочный, переплаты нет.

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Алина

Это что, самые пострадавшие? На ЗТЛ опять болт положили 😡

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Ксения Евсюкова

Плюс, тоже оплатила сегодня, гениальная схема )

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Anatoly Ivanov

Блть, спасибо

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danil nik

"Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям."
хотелось бы еще этот список увидеть, с наскоку не нашел

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Георгий Хромченко

Еще бы получение подписи в налоговой отменили, сделали бы как в прошлом году.

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Alex Gunt

Зачем? Я все заплатил давно

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Борис Хмелев

В свете последних событий перед любыми контактами (тем более оплатами) в сторону госа, сверяться нужно с вышедшими постановлениями. Субсидий, грандов, разного рода поблажек дохера, народ в комментариях ноет из за собственной лени (или лени буха) уточнить последние сводки по нормативным актам? Че вы ноете!? ) Взяли на вооружение, следующий квартал крутим оборотку с отсроченных налогов! :р плюс мониторим инфополе законодаиельное активнее! :)

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T Carter

Блин непонятно, а ОКВЭД 79.90 попадает под список?

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Источник: Will Taylor
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