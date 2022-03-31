Правительство перенесло срок оплаты налогов по УСН для малого бизнеса на осень 2022 года Статьи редакции
После этого компании в сфере туризма, культуры, развлечений и другие могут получить отсрочку ещё на полгода.
Срок оплаты налогов за 2021 год и первый квартал 2022 года для МСП продлили на шесть месяцев. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Ближайшие платежи по «упрощёнке» для МСП переносятся на сентябрь-октябрь 2022 года. После этого компании из сферы обрабатывающих производств, туризма, здравоохранения, культуры, индустрии красоты, спорта и развлечений смогут получить отсрочку ещё на полгода.
- Это коснётся около полумиллиона организаций и ИП с численностью работников более 1,5 млн человек, рассказал министр экономразвития Максим Решетников.
- Подавать заявление в налоговую для отсрочки не надо. Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям.
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Почему это объявили 31 марта, когда многие уже оплатили налоги?
Ответ уже содержится в теле вопроса)
Видимо, чтоб кто мог оплатить - оплатил, кто не смог - не расстраивался
Потому что 99% людей уже заплатили налоги.
всегда надо платить в последний день
Я заплатил утром, сегодня. В последний день.
Новое правило нужно платить в последний час!
а тех, кто не оплатил, оштрафуют?
А как же!))
Они прикалываются что-ли? Только что оплатил((( До последнего тянул(((
Уплата налога УСН и подача декларации за 2021 год была возможна до 4 мая. До 31 марта нужно было оплатить авансовые фиксированные платежи по ИП (страховые взносы). Так что ещё целый месяц можно было спокойно тянуть с уплатой УСН.
Уточню - до 4 мая для ИП. ООО должны сдать до конца марта.
Да, 1% оплатили, 6% до 25 апреля можно. Бухгалтер моя тормознула с платежами, хотя я просил сегодня закрыть пока деньги есть. Сейчас выгодно до последнего тянуть, на депозиты кидать. 6% в этом квартале на оплату у меня приличные
страховые с такой инфляцией тоже лучше раз в год
А так то вовремя, в последний день..))
Я только оплатил и уже после этого увидел пуш-сообщение на телефоне с новостью 😢 обидненько немного ..
Спасибо, конеш. Но отрасль поддерживать надо не переносом, а отменой налогов за этот период. Не думаю, что бюджету от этого станет сильно плохо.
Вы бы написали в заголовке, что это не всех малых предприятий касается. А то ощущение, будто отсрочку дали всем, а отдельные отрасли могут попросить ещё больше, но это же не так.
Вот-вот. Постановление написано понятно, а в новости все переврали.
А то есть продажникам, кое большинство, отсрочек нету
Им еще и прсадки нужны, ибо спекулчнты еще те, сахар долго будет всем аукатся
Такой громкий заголовок… а по сути там очень маленький список ОКАЭДов. Не в стиле VC
Не могу найти информацию по списку кодов ОКВД, кому это полагается. Подскажите пожалуйста.
📌производство пищевых продуктов - 10,
📌напитков - 11,
📌текстиля -13,
📌одежды - 14,
📌кожи - 15,
📌обработка древесины - 16,
📌бумаги - 27,
📌 а также полиграфия -18,
📌производство химпролдуктов -20 (за исключением 20.1),
📌лекарств -21,
📌резиновых изделий и пластика - 22 и 23,
📌изделий из металла - 25.
http://government.ru/news/44997/
В постановлении
Подавать заявление в налоговую для отсрочки не надо. Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям.
не оч понял, первичная отсрочка тоже только для каких-то отраслей? из новости вроде этого не следует.
З.Ы. тайминг решения - уровня бог, жадный :)
Все отсрочки только для списка пострадавших
Эй виси там Путин указ о продаже газа за рубли подписал где новость ? я уже готов к срачу в комментариях
Всего-то, посмотреть нужно было.
https://vc.ru/u/867051-evgeniy-zorin/391902-putin-podpisal-ukaz-o-gaze-za-rubli
Большое спасибо, а я в новостях жду.
айтишникам не положена отсрочка :(
видимо посчитали что и так льготами закидали.
ИП на упрощенке платят налог за 2021 и 1 квартал 2022 в конце апреля) многие налоги ещё не платили)
Это относится для тех, кто работает по ИП упрощенке с маркеплейсами?
Этим еще и денег дадут
А мы уже оплатили. Решили что это первостепенной важности платёж.
Ну ладно. Спасибо хоть на этом
с утра оплатили🥲🥲
А какая у вас отрасль?
Приняли и анонсировали в последний день ))) в 16 часов
Как думаете перспектива заявления в ФНС на возврат платежа?
Нулевая.
Платёж не ошибочный, переплаты нет.
Это что, самые пострадавшие? На ЗТЛ опять болт положили 😡
Плюс, тоже оплатила сегодня, гениальная схема )
Блть, спасибо
"Главное требование, чтобы основной ОКВЭД организации, указанный в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 января 2022 года, соответствовал определённым правительством отраслям."
хотелось бы еще этот список увидеть, с наскоку не нашел
Еще бы получение подписи в налоговой отменили, сделали бы как в прошлом году.
Зачем? Я все заплатил давно
В свете последних событий перед любыми контактами (тем более оплатами) в сторону госа, сверяться нужно с вышедшими постановлениями. Субсидий, грандов, разного рода поблажек дохера, народ в комментариях ноет из за собственной лени (или лени буха) уточнить последние сводки по нормативным актам? Че вы ноете!? ) Взяли на вооружение, следующий квартал крутим оборотку с отсроченных налогов! :р плюс мониторим инфополе законодаиельное активнее! :)
Блин непонятно, а ОКВЭД 79.90 попадает под список?