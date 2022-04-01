Финансы
Лишенный Петя

Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 37: авиаотрасль просит помощи, производители — отменить маркировку Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Аэрофлот»

Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 1 апреля составляет 83,4 рубля, евро — около 92,5 рублей.

Торги на Мосбирже 1 апреля пройдут в таком же режиме, как и 31 марта: ОФЗ в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, акциями российских компаний и иностранных эмитентов, которые работают в России, — 09:50 до 18:50 мск, с 09:50 до 19:00 мск остальными иностранными бумагами только в режиме РПС/РПС с ЦК.

«СПб Биржа» снова проведёт торги в режиме основных с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё более 1600 бумаг международных компаний.

Санкции

США анонсировали новые санкции против 120 компаний оборонной, космической и морской промышленности из России и Белоруссии. Организации из этого списка не смогут получать технологии из США без лицензии, «в предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано».

Транспорт

Российские авиакомпании предложили 98 мер поддержки отрасли на фоне санкций. В частности, они просят ввести нулевой НДС для внутренних перевозок по России, выкупить за счёт бюджета лизинговые самолёты, поддержать перевозчиков субсидиями.

Реакция бизнеса и правительства

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили приостановить эксперимент по маркировке этих товаров. По их мнению, эта мера позволит предотвратить рост цен.

Правительство России поддержало законопроект, который разработало Минэкономразвития — он предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство иностранным высококвалифицированным специалистам. Они смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают в России, получая не меньше 750 тысяч рублей в квартал, и платят налоги.

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ЦБ перенёс обязательное подключение банков к приложению «СБПэй» с 1 апреля до 1 июля 2022 года. До этого времени он не будет их штрафовать.

Регулятор также увеличит с 10 до 50 млн рублей размер кредитов малому и среднему бизнесу, риски по которым определяют сами банки.

Организаторы перенесли книжную ярмарку Non/fiction с апреля на декабрь 2022 года.

Аукционный дом Christie's запретил продажу предметов роскоши в Россию и Белоруссию.

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.

Минцифры готово поддержать «белых хакеров»: министерство предлагает обсудить прямую финансовую поддержку на проведение анализа систем на уязвимости и bug bounty.

Возросшие затраты на все импортные комплектующие неизбежно приведет к подорожанию российского вина — минимум на 15% в 2022 году, рассказали российские виноделы.

События предыдущего дня, 31 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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70 комментариев
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S.Capusta

Единственное, к чему мы все сейчас должны быть готовы - так это ко всему...

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Коричневый чайник

Если заранее не ударить по всему, то все нападет на вас первым

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7 комментариев
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Вадим Д.

Вот со снижением требований к безопасности авто - прям молодцы (сарказм!). Ну а что - без чужих узлов и комплектующих у нас даже такие поделки не получатся, значит - здравствуйте, гробы на колёсах.

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Andrey P.

ничего, еще одну иконку повесить, и будет практически то же самое. ну и в церковь почаще ходить в целом

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TNT Race

Будут аккуратнее ездить, а те кто лихачат будут больше самоликвидироваться, но туда им и дорога

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3 комментария
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Ковтун Максим

Отличное предложение авиакомпаний. Выкупить самолёты за счёт бюджета.
Ребята прямо сказали, вы хуйни натворили вы и оплачивайте.

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Dmitriy Gagarin

За счет бюджета = из наших налогов. По итогу будем мы расплачиваться. Такая себе идея.

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Podkuiko Vladislav

37 день ….

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Artur Kuramshin

Обычные будни, ни одна серьезная новость уже не кажется таковой со стороны

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Andrey P.

почему складывается ощущение, что там уже из пальца высасывают эти санкции? ещё 120 компаний, которым запретят поставлять технологии. а технологии разве уже раза три не запретили поставлять в РФ и РБ? я не то чтобы с лупой изучал, но вот подача этих санкций похожа на "мы сперва запретили всё, а теперь ещё дополнительно поимённо перечислим всех, кому запретили".

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Антон piter

Причем речь о предприятиях российского ВПК, которые американцы забанили вообще с 2014 года...

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2 комментария
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TNT Race

"Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили приостановить эксперимент по маркировке этих товаров. По их мнению, эта мера позволит предотвратить рост цен." - да здравствует спред ,швах и сырно-творожный продукт

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Кирилл Матвеев

Да уж. Предотвратят они рост цен. Скажите, что сейчас не выросло в цене? При этом на 99% этих товаров нет маркировки. Может тогда и не маркировка виновата вовсе..

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Дмитрий В

Маркировка - это не о качестве, а о белизне оборота, и то зависит от наглости продавца. Недавно столкнулся с большим магазином одежды/обуви, который до сих пор чеки при оплате наличными печатает на чековом принтере.
А маркировка продуктов питания, в отличии от обуви - на порядок затратнее.

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4 комментария
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Dmitry Polyanovsky

Санкции все слабее, но эффект от них все сильнее.

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Александр У

В смысле снизить требования к безопасности отечественных автомобилей? Подушки безопасности на складах заканчиваются?

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Денис Демидов

А еще системы abs и курсовой устойчивости, что на безопасности сказывается много больше

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ROME

Газуем с 1 апреля

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Andrey P.

новый слоган Газмановского концерта? :D

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Щитпостер на зарплате

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.

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Антон piter

Надо анонимный крипторубль вводить. На фоне криптоконцлагеря, который Европа вводит, будет самое то...

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яйцо со шрамом

Надо то надо, но тогда не дай бог население начнет без контроля тратить и зарабатывать свои деньги, этого наша страна не может себе позволить

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Dimitri

Ага. Обязательно у нас такой анонимный крипторубль введут. У нас же государство даёт с удовольствием свободу и анонимность своим гражданам…

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Андрей Князев

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.

То есть сейчас и иконку вешать нельзя будет ?

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Вяйняймейнен Уленшпигель

"Снизить требования" означает, что ты можешь теперь по правилам весить меньше трёх иконок, но можешь и больше, никто не запрещает.

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Alik Ganiev
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Tatiana M.

Пугает. Отменили СНИПы на стройках, теперь ещё безопасность авто под вопросом...

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Alex

Было бы интересно в подобных ежедневных сводках видеть и реальный курс доллара.

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Маргарита Сухарева

Инициативы одна лучше другой. Давайте отменим маркировку, начнем в еще большем количестве есть пальмовое масло (на него же нет санкций?). При этом скажем, что таким образом избежим роста цен. Рост цен таким образом никуда не денется, а будет продолжаться, но предпринимателям приятно будет. Как то так получается.

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Александр Василевич

Надо найти причину для отмены. Сейчас рост цен очень актуален, вот и кричат. А кто там потом будет разбираться, почему продукты все равно в цене выросли. Всегда можно будет на доллар и логистику свалить. При этом все будут продолжать жаловаться на качество продуктов и грешить на государство, что оно не контролирует производство ))))

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1 комментарий
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Petr Alekseev

Скажите пожалуйста , а где я могу купить наличные доллары по курсу если не официальному, то близкому ( ну как раньше в феврале) к нему? Потому что, то что я лично вижу и какой курс публикуют, ну это как виртуальный счет на табло, который какой хотим такой и нарисовать можем.

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Приятный рак

Когда ждать блок «Реакция населения»? У нас же тоже такая сущность есть помимо бизнеса и правительства.

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Щитпостер на зарплате

Реакция населения belike:

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Щитпостер на зарплате

Что по шуткам сегодня?

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Дмитрий Королёв

Да вот доллар снова упал...

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3 комментария
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Человек

👍

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Максим Степанов

кстати да, отмена маркировок будет?

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Щитпостер на зарплате

А в чём проблема маркировок, и вообще что это и зачем?

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4 комментария
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Цифровые комплексы

"Они смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают в России, получая не меньше 750 тысяч рублей в квартал, и платят налоги."
Интересно, как много в России таких иностранных граждан, и какова вероятность что они захотят получить ВНЖ )) Очередная имитация бурной деятельности законотворцев.

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Цкуро Бесцветный

Наверно расчитано на граждан ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Армении и т.п.

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1 комментарий
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Александр Рогожников

Вот поясните, кто сведущий, как это понимать?)
Прочитал сегодня утром сводки ТАСС.

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Александр Рогожников

Уже статья появилась https://vc.ru/finance/392483-cb-smyagchil-ogranicheniya-na-perevody-fizlic-za-granicu-uvelichil-limit-s-5000-do-10-tysyach-v-mesyac

ЦБ смягчил ограничения на переводы физлиц за…
Это не касается нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России.
vc.ru
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Самвел Манукян

«А что произошло?»

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ukrainewartube.com

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям.
 Предлагаю разработать отечественную ватоподушку вместо заграничного аирбэга.

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Rax034

"снизить требования безопасности к автомобилям"

-Ну ето... после ДТП труп опознать можно? Ну и зашибись, можно ездить!

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Лишенный Петя
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