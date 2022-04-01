Собираем новости и события тридцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

Официальный курс доллара на 1 апреля составляет 83,4 рубля, евро — около 92,5 рублей.

Торги на Мосбирже 1 апреля пройдут в таком же режиме, как и 31 марта: ОФЗ в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, акциями российских компаний и иностранных эмитентов, которые работают в России, — 09:50 до 18:50 мск, с 09:50 до 19:00 мск остальными иностранными бумагами только в режиме РПС/РПС с ЦК.

«СПб Биржа» снова проведёт торги в режиме основных с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё более 1600 бумаг международных компаний.

Санкции

США анонсировали новые санкции против 120 компаний оборонной, космической и морской промышленности из России и Белоруссии. Организации из этого списка не смогут получать технологии из США без лицензии, «в предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано».

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Транспорт

Российские авиакомпании предложили 98 мер поддержки отрасли на фоне санкций. В частности, они просят ввести нулевой НДС для внутренних перевозок по России, выкупить за счёт бюджета лизинговые самолёты, поддержать перевозчиков субсидиями.

Реакция бизнеса и правительства

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили приостановить эксперимент по маркировке этих товаров. По их мнению, эта мера позволит предотвратить рост цен.

Правительство России поддержало законопроект, который разработало Минэкономразвития — он предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство иностранным высококвалифицированным специалистам. Они смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают в России, получая не меньше 750 тысяч рублей в квартал, и платят налоги.

ЦБ перенёс обязательное подключение банков к приложению «СБПэй» с 1 апреля до 1 июля 2022 года. До этого времени он не будет их штрафовать.

Регулятор также увеличит с 10 до 50 млн рублей размер кредитов малому и среднему бизнесу, риски по которым определяют сами банки.

Организаторы перенесли книжную ярмарку Non/fiction с апреля на декабрь 2022 года.

Аукционный дом Christie's запретил продажу предметов роскоши в Россию и Белоруссию.

Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.

Минцифры готово поддержать «белых хакеров»: министерство предлагает обсудить прямую финансовую поддержку на проведение анализа систем на уязвимости и bug bounty.

Возросшие затраты на все импортные комплектующие неизбежно приведет к подорожанию российского вина — минимум на 15% в 2022 году, рассказали российские виноделы.

События предыдущего дня, 31 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.