Главное в экономике на фоне ситуации на Украине, день 37: авиаотрасль просит помощи, производители — отменить маркировку Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать седьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальный курс доллара на 1 апреля составляет 83,4 рубля, евро — около 92,5 рублей.
Торги на Мосбирже 1 апреля пройдут в таком же режиме, как и 31 марта: ОФЗ в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, акциями российских компаний и иностранных эмитентов, которые работают в России, — 09:50 до 18:50 мск, с 09:50 до 19:00 мск остальными иностранными бумагами только в режиме РПС/РПС с ЦК.
«СПб Биржа» снова проведёт торги в режиме основных с 14:30 мск ценными бумагами 50 международных компаний и акциями самой биржи. С 16:00 мск станут доступными для заключения сделок ещё более 1600 бумаг международных компаний.
Санкции
США анонсировали новые санкции против 120 компаний оборонной, космической и морской промышленности из России и Белоруссии. Организации из этого списка не смогут получать технологии из США без лицензии, «в предоставлении которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано».
Транспорт
Российские авиакомпании предложили 98 мер поддержки отрасли на фоне санкций. В частности, они просят ввести нулевой НДС для внутренних перевозок по России, выкупить за счёт бюджета лизинговые самолёты, поддержать перевозчиков субсидиями.
Реакция бизнеса и правительства
Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили приостановить эксперимент по маркировке этих товаров. По их мнению, эта мера позволит предотвратить рост цен.
Правительство России поддержало законопроект, который разработало Минэкономразвития — он предусматривает выдачу бессрочного вида на жительство иностранным высококвалифицированным специалистам. Они смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают в России, получая не меньше 750 тысяч рублей в квартал, и платят налоги.
ЦБ перенёс обязательное подключение банков к приложению «СБПэй» с 1 апреля до 1 июля 2022 года. До этого времени он не будет их штрафовать.
Регулятор также увеличит с 10 до 50 млн рублей размер кредитов малому и среднему бизнесу, риски по которым определяют сами банки.
Организаторы перенесли книжную ярмарку Non/fiction с апреля на декабрь 2022 года.
Аукционный дом Christie's запретил продажу предметов роскоши в Россию и Белоруссию.
Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.
Минцифры готово поддержать «белых хакеров»: министерство предлагает обсудить прямую финансовую поддержку на проведение анализа систем на уязвимости и bug bounty.
Возросшие затраты на все импортные комплектующие неизбежно приведет к подорожанию российского вина — минимум на 15% в 2022 году, рассказали российские виноделы.
События предыдущего дня, 31 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Это не касается нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России.
В начале 2022 года группа Viasat запустила новый стриминговый сервис viju. Вот здесь мы уже рассказывали о том, как поучаствовали в его разработке. А сегодня поделимся историей о создании дизайна для этого продукта.
Они смогут получить его, если уже работают в России, получают от 750 тысяч рублей в квартал и платят налоги в стране, следует из предложений.
Основные тезисы из материала РБК.
Постановление Правительства РФ, разрешающее так называемый параллельный импорт для некоторых видов зарубежной продукции, то есть ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателей на торговую марку, вызвало дискуссию.
29 марта 2022 года Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров на территорию России без согласия правообладателей. Список таких товаров составит Минпромторг.
Единственное, к чему мы все сейчас должны быть готовы - так это ко всему...
Если заранее не ударить по всему, то все нападет на вас первым
Вот со снижением требований к безопасности авто - прям молодцы (сарказм!). Ну а что - без чужих узлов и комплектующих у нас даже такие поделки не получатся, значит - здравствуйте, гробы на колёсах.
ничего, еще одну иконку повесить, и будет практически то же самое. ну и в церковь почаще ходить в целом
Будут аккуратнее ездить, а те кто лихачат будут больше самоликвидироваться, но туда им и дорога
Отличное предложение авиакомпаний. Выкупить самолёты за счёт бюджета.
Ребята прямо сказали, вы хуйни натворили вы и оплачивайте.
За счет бюджета = из наших налогов. По итогу будем мы расплачиваться. Такая себе идея.
37 день ….
Обычные будни, ни одна серьезная новость уже не кажется таковой со стороны
почему складывается ощущение, что там уже из пальца высасывают эти санкции? ещё 120 компаний, которым запретят поставлять технологии. а технологии разве уже раза три не запретили поставлять в РФ и РБ? я не то чтобы с лупой изучал, но вот подача этих санкций похожа на "мы сперва запретили всё, а теперь ещё дополнительно поимённо перечислим всех, кому запретили".
Причем речь о предприятиях российского ВПК, которые американцы забанили вообще с 2014 года...
"Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили приостановить эксперимент по маркировке этих товаров. По их мнению, эта мера позволит предотвратить рост цен." - да здравствует спред ,швах и сырно-творожный продукт
Да уж. Предотвратят они рост цен. Скажите, что сейчас не выросло в цене? При этом на 99% этих товаров нет маркировки. Может тогда и не маркировка виновата вовсе..
Маркировка - это не о качестве, а о белизне оборота, и то зависит от наглости продавца. Недавно столкнулся с большим магазином одежды/обуви, который до сих пор чеки при оплате наличными печатает на чековом принтере.
А маркировка продуктов питания, в отличии от обуви - на порядок затратнее.
Санкции все слабее, но эффект от них все сильнее.
В смысле снизить требования к безопасности отечественных автомобилей? Подушки безопасности на складах заканчиваются?
А еще системы abs и курсовой устойчивости, что на безопасности сказывается много больше
Газуем с 1 апреля
новый слоган Газмановского концерта? :D
Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.
Надо анонимный крипторубль вводить. На фоне криптоконцлагеря, который Европа вводит, будет самое то...
Надо то надо, но тогда не дай бог население начнет без контроля тратить и зарабатывать свои деньги, этого наша страна не может себе позволить
Ага. Обязательно у нас такой анонимный крипторубль введут. У нас же государство даёт с удовольствием свободу и анонимность своим гражданам…
Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям. Для этого предполагается принять особый технический регламент, узнал Forbes.
То есть сейчас и иконку вешать нельзя будет ?
"Снизить требования" означает, что ты можешь теперь по правилам весить меньше трёх иконок, но можешь и больше, никто не запрещает.
Пугает. Отменили СНИПы на стройках, теперь ещё безопасность авто под вопросом...
Было бы интересно в подобных ежедневных сводках видеть и реальный курс доллара.
Инициативы одна лучше другой. Давайте отменим маркировку, начнем в еще большем количестве есть пальмовое масло (на него же нет санкций?). При этом скажем, что таким образом избежим роста цен. Рост цен таким образом никуда не денется, а будет продолжаться, но предпринимателям приятно будет. Как то так получается.
Надо найти причину для отмены. Сейчас рост цен очень актуален, вот и кричат. А кто там потом будет разбираться, почему продукты все равно в цене выросли. Всегда можно будет на доллар и логистику свалить. При этом все будут продолжать жаловаться на качество продуктов и грешить на государство, что оно не контролирует производство ))))
Скажите пожалуйста , а где я могу купить наличные доллары по курсу если не официальному, то близкому ( ну как раньше в феврале) к нему? Потому что, то что я лично вижу и какой курс публикуют, ну это как виртуальный счет на табло, который какой хотим такой и нарисовать можем.
Когда ждать блок «Реакция населения»? У нас же тоже такая сущность есть помимо бизнеса и правительства.
Реакция населения belike:
Что по шуткам сегодня?
Да вот доллар снова упал...
👍
кстати да, отмена маркировок будет?
А в чём проблема маркировок, и вообще что это и зачем?
"Они смогут получить ВНЖ без ограничения срока, если уже работают в России, получая не меньше 750 тысяч рублей в квартал, и платят налоги."
Интересно, как много в России таких иностранных граждан, и какова вероятность что они захотят получить ВНЖ )) Очередная имитация бурной деятельности законотворцев.
Наверно расчитано на граждан ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстана, Армении и т.п.
Вот поясните, кто сведущий, как это понимать?)
Прочитал сегодня утром сводки ТАСС.
Уже статья появилась https://vc.ru/finance/392483-cb-smyagchil-ogranicheniya-na-perevody-fizlic-za-granicu-uvelichil-limit-s-5000-do-10-tysyach-v-mesyac
«А что произошло?»
Минпромторг для поддержки отечественного автопрома предложил снизить требования безопасности к автомобилям.
Предлагаю разработать отечественную ватоподушку вместо заграничного аирбэга.
"снизить требования безопасности к автомобилям"
-Ну ето... после ДТП труп опознать можно? Ну и зашибись, можно ездить!