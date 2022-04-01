ЦБ смягчил ограничения на переводы физлиц за границу — увеличил лимит с $5000 до $10 тысяч в месяц Статьи редакции
Это не касается нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России.
- Банк России на ближайшие полгода установил новые пороги по суммам денежных переводов за рубеж для физлиц.
- Теперь можно переводить за пределы России со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физлицу за рубежом не более $10 тысяч в месяц или эквиваленте в другой валюте.
- Без открытия счёта через платёжные сервисы можно перевести до $5000 в месяц. Это касается резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также нерезидентов из остальных государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
- Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов-физлиц из «недружественных» стран и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств приостановлены на полгода.
- На такой же срок приостановлены переводы за рубеж денег физ- и юрлиц-нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.
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Основные тезисы из материала РБК.
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1 апреля - никому не верим.
Вопрос кому не верим больше: ЦБ или президенту?
Никому не верим
Через год налоговая инспекция скажет ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
Указ Президента отменили? Или ЦБ разрешил, а президент запретил с 1 марта?
Открыть счёт/карту за границей и пополнять теперь легально? Президент ужесточает, ЦБ смягчает?
Панорама. 😎
Барин разрешил (с)
Легализует ли это пополнение наличными своих зарубежных счетов?
О, спасибо, о великий цб👏👏👏👏