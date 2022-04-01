Финансы
Лишенный Петя

ЦБ смягчил ограничения на переводы физлиц за границу — увеличил лимит с $5000 до $10 тысяч в месяц Статьи редакции

Это не касается нерезидентов из «недружественных» стран, не работающих в России.

  • Банк России на ближайшие полгода установил новые пороги по суммам денежных переводов за рубеж для физлиц.
  • Теперь можно переводить за пределы России со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физлицу за рубежом не более $10 тысяч в месяц или эквиваленте в другой валюте.
  • Без открытия счёта через платёжные сервисы можно перевести до $5000 в месяц. Это касается резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также нерезидентов из остальных государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
  • Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов-физлиц из «недружественных» стран и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств приостановлены на полгода.
  • На такой же срок приостановлены переводы за рубеж денег физ- и юрлиц-нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

#новость #цб

853 просмотров
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9 комментариев
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Сидор

1 апреля - никому не верим.

Вопрос кому не верим больше: ЦБ или президенту?

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Islam Laipanov

Никому не верим

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Дмитрий Милюков

Через год налоговая инспекция скажет ПРАВИЛЬНЫЙ ответ

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Дмитрий Милюков

Указ Президента отменили? Или ЦБ разрешил, а президент запретил с 1 марта?

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Dmitry K!

Открыть счёт/карту за границей и пополнять теперь легально? Президент ужесточает, ЦБ смягчает?

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Щитпостер на зарплате

Панорама. 😎

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Mishka

Барин разрешил (с)

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Denis Raskin

Легализует ли это пополнение наличными своих зарубежных счетов?

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unknown

О, спасибо, о великий цб👏👏👏👏

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