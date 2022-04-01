Финансы
TJ

Обязательное подключение к российскому аналогу Apple Pay отложили на три месяца — банки не успевают запуститься в срок Статьи редакции

ЦБ пообещал, что не будет штрафовать банки до 1 июля.

  • Центробанк разрешил банкам подключиться к приложению «СБПэй» не до 1 апреля, а до 1 июля. До этого момента к ним не будут применять штрафных мер.
  • Автор приложения «СБПэй» — оператор системы «Мир» «Национальная система платёжных карт». Вопрос о подключении «СБПэй», которое позволяет оплачивать покупки с телефона, остро встал после приостановки работы Apple Pay и Google Play в России.
  • По данным РБК, пока только один из 13 системно значимых банков предоставил своим клиентам возможность пользоваться «СБПэй» — это Московский кредитный банк. Также сервис внедрил «Русский стандарт», «Абсолют банк», «Экспобанк» и некоторые другие банки.
  • В перечне подключённых финансовых организаций, доступном в приложении СБП, находилось 54 банка. Среди них не было, например, «Сбера», «Альфа-банка» , «Тинькофф банка», «Райффайзенбанка» и «Открытия».

#новость #сбпэй

4042 просмотров
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54 комментария
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Владислав Пасека
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Николай Липнебич

Ахаха, вот умора, ну ты отжег, смеёмся всем офисом. Ребята, насыпайте ему плюсов, там слово на букву А!!!

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2 комментария
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Daria Osipova

Тоже заскринила и хотела выложить 😁
Так и живём.. Принудительное подключение... 😅

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Артём Палённый

Кот о чём, всё по Фрейду.

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Александр А.

.

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Gosha Animeem
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Александр Свирида

Уже даже лента как бы намекает)

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Ипполит Волжский

у

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ilya

Как они собираются запустить это на iPhone? Apple же, насколько я знаю, не предоставляет доступ к NFC сторонним приложениям.

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Дэвид Фокин

По QR коду, они и не говорили что это будет nfc

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1 комментарий
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Eth

На сайте спбпей довольно размыто написано , обобщенно - будет работать через нфс, да на андроиде будет , а iOS, скорее всего только по qr

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2 комментария
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Vladimir Nine

Вместо NFC терминалов появятся терминалы с экраном и демонстрацией QR. Наверное так.

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3 комментария
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Sasha Guseinov

Apple все равно прессует ЕС дабы она дала доступ к сторонним платежным системам и магазинам, так что думаю это уже вопрос времени

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facesso

Там по QR оплата

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заводная жаба с часами

Это оплата по qr-кодам

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Алексей Дымов

Очень круто, что в России запускают такие собственные проекты. Не отдают всё международным корпорациям, а обеспечивают внутренние потребности своим решением.
На WB уже работает оплата по СБП вовсю и успешно. Скоро будут реккуренты и прочие нужные фичи.
То, что дали банкам отсрочку по подключению, это нормально. У банков сейчас другие задачи стоят.
Офигенное рабочее решение.

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Ivan Susanin

Еще круче было бы не совершать мудацких поступков и сохранить доступ к Apple Pay.

Тем более, что прежнего уровня удобства (дабл клик на часах - приложил - ушел) все равно не предвидится

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2 комментария
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Vladimir Nine

Если кому интересно, можно пока посмотреть нашу реализацию 😉 https://vc.ru/life/392265-kak-my-zamenili-applepay-i-gpay-na-sistemu-bystryh-platezhey

Как мы заменили ApplePay и GPay на Систему…
Привет! Я продакт в сервисе ParkPass. Наш сервис ускоряет и упрощает взаимодействие с парковкой, в…
vc.ru
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Nikolay S

Посмотрел. Выглядит огонь!

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Артём

Вроде бы и крутую шутку делают. Да, как любят, с прогоревшими сроками, да это не нфс, но это удобный способ оплатить с того же айфона сейчас товары в оффлайне. А другого способа сейчас нет вообще. Но большая часть комментаторов всё равно плюётся ядом. VC, что же с тобой стало.

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ManAtArms

аналогу? серьезно? фоткание qr-кода это аналог? оооокей

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Пушкинский торшер

Да, тоже проорал)))

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unknown

О спасибо цб что разрешаешь нам🙏🙏🙏О великий ЦБ🤣🤦

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Пушкинский торшер

А писали, что прям уже все готово и 1 апреля запустятся 🤣🤣🤣
Как с рюмкограммом

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Абьюз и Система

Достаточно пары ощутимых штрафов и банки начнут внедрять российское ПО, подключатся к аналогам и прочее за день до того, как это было бы объявлено.

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Maksim

Не очень понятно что там запускать - СБП уже сейчас работает практически у всех банков. Только это не совсем аналог Apple Pay и Google Pay, вернее совсем не аналог. Там для оплаты надо прочитать QR код с помощью камеры. Все это не так быстро и совсем не так удобно как приложить телефон для оплаты через NFC.

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Борис Макаров

Раз оплата по qr-коду, то это минус кешбэк автоматически

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Egor Chusov

Так там и комиссия за эквайринг через СБП ниже, это важно тем кто получает оплату

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3 комментария
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Nikolay S

В Сбере при оплате через QR-код кэшбэк бонуса "пожалуйста" начисляется. Надеюсь другие банки, которые платят рублями, типа Тинькофф, тоже подтянутся

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iMHO Tech

Ооо нормальная тема, поскорее бы

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Alexander Veber

Такая же нормальная как российский анал
ог инстаграм

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5 комментариев
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TLGM x Event

Помимо раздачи указаний, нужно проводить и анализ отрасли...Технические возможности, время реализации, эффективность, риски и т. д.. Это ведь в какой то степени бизнес-проект. Судя по всему, никто этим не занимался.

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Николай Махно

Андроидам вообще можно не париться, есть МирПэй. А вот с айфонами, чет не понятно, это вроде будет оплата по QR кодам, но это же не так быстро, как карту приложить или дабл тапнуть по кнопке в телефоне. Если оплата будет не через nfc, то лично для меня наверное проще будет карту с собой таскать.

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Виктор Ефимов

Она не привязана к сущности "карта", а привязана к сущности "счёт". Тогда в банках придётся много чего переделывать - лимиты, карты на другого человека, оповещения, кэшбэк часто привязан к сущности "карта", чтобы это переделать нужно будет менять понятия предметной области, которые должны выстраиваться в голове юзера, договора, справку, обучать техподдержку, менять приложения. Так же новых сущностей стане больше, т.к. карты никуда не денутся, значит это будут постоянные расходы и банку и боль клиентам.

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Комментарий удален модератором

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Yan

C учетом как через одно место работает mirpay не стоит ожидать полноценно работающий инструмент

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Pavel Pavel

Пошли информационные вбросы в надежде удержать тех, кто еще не свалил.
Ясно что никакого Apple Pay в разрезе от Apple быть не может.

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