Обязательное подключение к российскому аналогу Apple Pay отложили на три месяца — банки не успевают запуститься в срок Статьи редакции
ЦБ пообещал, что не будет штрафовать банки до 1 июля.
- Центробанк разрешил банкам подключиться к приложению «СБПэй» не до 1 апреля, а до 1 июля. До этого момента к ним не будут применять штрафных мер.
- Автор приложения «СБПэй» — оператор системы «Мир» «Национальная система платёжных карт». Вопрос о подключении «СБПэй», которое позволяет оплачивать покупки с телефона, остро встал после приостановки работы Apple Pay и Google Play в России.
- По данным РБК, пока только один из 13 системно значимых банков предоставил своим клиентам возможность пользоваться «СБПэй» — это Московский кредитный банк. Также сервис внедрил «Русский стандарт», «Абсолют банк», «Экспобанк» и некоторые другие банки.
- В перечне подключённых финансовых организаций, доступном в приложении СБП, находилось 54 банка. Среди них не было, например, «Сбера», «Альфа-банка» , «Тинькофф банка», «Райффайзенбанка» и «Открытия».
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Основные тезисы из материала РБК.
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Ахаха, вот умора, ну ты отжег, смеёмся всем офисом. Ребята, насыпайте ему плюсов, там слово на букву А!!!
Тоже заскринила и хотела выложить 😁
Так и живём.. Принудительное подключение... 😅
Кот о чём, всё по Фрейду.
.
Уже даже лента как бы намекает)
у
Как они собираются запустить это на iPhone? Apple же, насколько я знаю, не предоставляет доступ к NFC сторонним приложениям.
По QR коду, они и не говорили что это будет nfc
На сайте спбпей довольно размыто написано , обобщенно - будет работать через нфс, да на андроиде будет , а iOS, скорее всего только по qr
Вместо NFC терминалов появятся терминалы с экраном и демонстрацией QR. Наверное так.
Apple все равно прессует ЕС дабы она дала доступ к сторонним платежным системам и магазинам, так что думаю это уже вопрос времени
Там по QR оплата
Это оплата по qr-кодам
Очень круто, что в России запускают такие собственные проекты. Не отдают всё международным корпорациям, а обеспечивают внутренние потребности своим решением.
На WB уже работает оплата по СБП вовсю и успешно. Скоро будут реккуренты и прочие нужные фичи.
То, что дали банкам отсрочку по подключению, это нормально. У банков сейчас другие задачи стоят.
Офигенное рабочее решение.
Еще круче было бы не совершать мудацких поступков и сохранить доступ к Apple Pay.
Тем более, что прежнего уровня удобства (дабл клик на часах - приложил - ушел) все равно не предвидится
Если кому интересно, можно пока посмотреть нашу реализацию 😉 https://vc.ru/life/392265-kak-my-zamenili-applepay-i-gpay-na-sistemu-bystryh-platezhey
Посмотрел. Выглядит огонь!
Вроде бы и крутую шутку делают. Да, как любят, с прогоревшими сроками, да это не нфс, но это удобный способ оплатить с того же айфона сейчас товары в оффлайне. А другого способа сейчас нет вообще. Но большая часть комментаторов всё равно плюётся ядом. VC, что же с тобой стало.
аналогу? серьезно? фоткание qr-кода это аналог? оооокей
Да, тоже проорал)))
О спасибо цб что разрешаешь нам🙏🙏🙏О великий ЦБ🤣🤦
А писали, что прям уже все готово и 1 апреля запустятся 🤣🤣🤣
Как с рюмкограммом
Достаточно пары ощутимых штрафов и банки начнут внедрять российское ПО, подключатся к аналогам и прочее за день до того, как это было бы объявлено.
Не очень понятно что там запускать - СБП уже сейчас работает практически у всех банков. Только это не совсем аналог Apple Pay и Google Pay, вернее совсем не аналог. Там для оплаты надо прочитать QR код с помощью камеры. Все это не так быстро и совсем не так удобно как приложить телефон для оплаты через NFC.
Раз оплата по qr-коду, то это минус кешбэк автоматически
Так там и комиссия за эквайринг через СБП ниже, это важно тем кто получает оплату
В Сбере при оплате через QR-код кэшбэк бонуса "пожалуйста" начисляется. Надеюсь другие банки, которые платят рублями, типа Тинькофф, тоже подтянутся
Ооо нормальная тема, поскорее бы
Такая же нормальная как российский анал
ог инстаграм
Помимо раздачи указаний, нужно проводить и анализ отрасли...Технические возможности, время реализации, эффективность, риски и т. д.. Это ведь в какой то степени бизнес-проект. Судя по всему, никто этим не занимался.
Андроидам вообще можно не париться, есть МирПэй. А вот с айфонами, чет не понятно, это вроде будет оплата по QR кодам, но это же не так быстро, как карту приложить или дабл тапнуть по кнопке в телефоне. Если оплата будет не через nfc, то лично для меня наверное проще будет карту с собой таскать.
Она не привязана к сущности "карта", а привязана к сущности "счёт". Тогда в банках придётся много чего переделывать - лимиты, карты на другого человека, оповещения, кэшбэк часто привязан к сущности "карта", чтобы это переделать нужно будет менять понятия предметной области, которые должны выстраиваться в голове юзера, договора, справку, обучать техподдержку, менять приложения. Так же новых сущностей стане больше, т.к. карты никуда не денутся, значит это будут постоянные расходы и банку и боль клиентам.
Комментарий удален модератором
C учетом как через одно место работает mirpay не стоит ожидать полноценно работающий инструмент
Пошли информационные вбросы в надежде удержать тех, кто еще не свалил.
Ясно что никакого Apple Pay в разрезе от Apple быть не может.