Финансы
Маша Цепелева

«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google за блокировку YouTube-канала Статьи редакции

Судебные приставы арестовали счета компании 17 марта.

  • Об оплате неустойки «Царьград» сообщил Forbes. Деньги на счетах Google арестовали судебные приставы, а потом изъяли в пользу телеканала.
  • Канал планирует направить деньги на поддержку «спецоперации» на Украине. На момент публикации в пресс-службе Google не ответили на вопросы vc.ru о деле.
  • 17 марта «Царьград» заявил об аресте счетов Google для выплаты неустойки по их спору на 1 млрд рублей.
  • Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года компания предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозила перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
  • 16 декабря суд подтвердил, что Google заблокировала YouTube-канал «Царьграда» незаконно, и обязал компанию выплачивать штраф в 100 тысяч рублей каждый день за неисполнение решения суда, причем каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза. 1 млрд рублей — максимальная сумма.
  • 21 декабря в «Царьград» заявил, что канал снова появился на видеоплатформе, но Google удалила из него часть контента, а у «Царьграда» нет к нему доступа.

#новость #царьград

5739 просмотров
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101 комментарий
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За что нам это

Ебать.

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jonewayne

Они же и так их оштрафовали, может без этого обойдёмся?

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Сегодня день какой-то особенный… так и день юморным перестанешь воспринимать

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Денис Николаев

1 апреля?

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Igor.Drobin

надеемся, что просто плохая шутка. А то кто в здравом уме будет финансировать в страну, где можно просто так отобрать 1млрд.

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6 комментариев
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Igor.Drobin

«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google
 Ага, получил от Google

Надеюсь после этого Google не бросит нас одних с этими ватными психами

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vic smirnoff

Даже не мечтайте.

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Alexander Veber

Насколько близок тот момент когда гугл просто возьмёт и очень безэмоционально и со словами "ебитесь как хотите" просто возьмёт и отрубит к чертям всю свою экосистему?

И да, "получить" и "своровать" немного разные вещи

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jonewayne

И да, "получить" и "своровать" немного разные вещи
 Не, ну с точки зрения Царьграда они именно получили. То, что кто-то там что-то заблокировал - ну не они же?
*хитрый негр жипег*

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vic smirnoff

Похоже, что вопрос нескольких недель, если не дней.

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3 комментария
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Кремлебот

это не такая большая цифра для них. Жалко, конечно, терять им их, но с приходом рекламы в Россию, все это окупится с лихвой

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Павел

Если это не первоапрельская шутка - то делать они это ооочень не хотят, иначе зачем все вот это?

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Dmitriy Dmitriev

Гугл косвенно профинансировал войну

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Anton Fedotov

коллективная ответственность

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1 комментарий
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jonewayne
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Revenant

Не можешь получить законно - укради. Классика.

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Артём Палённый

Всё по законам РФ.

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Pavel Petel

Гугль все равно их вывести не может да и валит офисом из РФ.

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2 комментария
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Pavel Petel

Зачем арестовывать рубли и направлять на спецоперацию, если и так их можно напечатать:D

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Артём Палённый

А зачем печатать, когда можно не печатать?

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4 комментария
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Maksim

Просто так напечатать = инфляция, а у нас и так все непросто с ростом цен сейчас. Нахрена было поднимать ставку и вводить всякие разные ограничения на бирже, если в итоге просто перейти к печати денег. Можно было бы с этого и начать и все бы были довольны (на самом деле нет).

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Денис

Произошел цап-царап

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Виктория Никанорова

царь-царап

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Андрей Чуринов

"Получил от Гугл"))

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Андрей Шапран - B2B продажи

С днём дурака как говорится.

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Werder

1 апреля же ну вы чего...

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Вася Пражкин

Юридическая компания Baker & McKenzie посчитала, что всего через семь месяцев с момента окончательного решения суда размер неустойки достигнет 94 трлн рублей
 Рано арестовали. Всего 7 месяцев - и 5 бюджетов РФ взыскать с Гугла.

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Денис

Бог милостив и всепрощающ. 1 трлн хватит

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6 комментариев
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Leo Uvarov

не очень понятен механизм перечисления денег "на спецоперацию"

Минобороны уже принимет пожертвования?

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Дмитрий Струков

Пару недель назад гос служащих в принудительном порядке заставляли скинуться на пождержку каких-то вояк с донбасса, в размере дневного заработка вроде.

Инфа проверенна - знакомый подтвердил.

Так что да - принимает.

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2 комментария
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vic smirnoff

Минобороны принимает пожертвования. От ФНС. Которая, в свою очередь, принимает пожертвования от граждан (и, в данном случае - неграждан) РФ.

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Dmitriy Lobanov

На поддержку спецоперации, как вариант - затраты на пропаганду в СМИ

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Kain Ariott

У рпц новый бизнес появился

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Антон Kим

1 апреля, один миллиард. Совпадение? Не думаю! (с)

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Сергей Лукьянчиков

Я реально не понимаю, а что здесь такого?
Ютуб проявил самодеятельность, но потом и суд ее проявил.
Ситуация выглядит вполне здравой, никаких преференций у Гугла только потому что он - Гугл, быть не может. Миллиард - экономически необоснованная цифра, а плата за выебоны Гугла.
Если я не до конца понял ситуацию - поправьте.

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Дмитрий Ермолаев

"Плата за выебоны" очень хорошо подчеркивает уровень на котором проводится оценка ситуации.

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Виталий

Кто-то получил очень приятную смс о поступлении на расчетный счёт

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TLGM x Event

..

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Speed Racer

Теперь Гугл не станет блокировать российские каналы?)

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ATM-Tech

- Доктор, теперь я стану тише пукать?
- Нет. Хуже слышать (с)

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Винсент Феликс

Боже, хохлоботы и VC атаковали🙈

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TLGM x Event

Хоть $10 млн., звучит не так уж много.

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Ярослав

Там вроде штраф растёт в геометрической прогрессии.

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7 комментариев
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Betty Boop

Дубль

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Roman

И тут блогеры подахуели 😂

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Злой Полушубок

Все доказательства это заявления самого царьгада.

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Алексей Дымов

Вот так Гугл начал помогать спецоперации на Украине

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Максим Абдрахманов

Гуглу надо было выплачивать, когда курс был по 120 руб за 1$ )))

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ATM-Tech

Цап-царап вышел на новый уровень

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ROME

Ждем ответочку

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Igor.Drobin

а можно не надо😧

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Алекс Маркс

Бизнес💼👔👖, не чего личного, Малафей снова в Деле, Гиркину привет.

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Ivan Habl

Правильно пишется "ничего личного". Две ошибки в фразе, позор вам. А ещё взрослый дяденька.

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1 комментарий
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Кремлебот

А можно было направить этот лярд на восстановление производств и тому подобных вещей?

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Pavel Petel

Это в лучшем случае $10 миллионов. Что ты там восстанавливать собрался?:D

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3 комментария
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Anderson Silva

Ого. Я вот думаю, а почему YouTube до сих пор в России? Им нравится платить штрафы? Ведь сейчас они не зарабатывают на рекламе.

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Roman

Видимо, есть на чем зарабатывать без рекламы 🤷‍♂️

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lakoros

Я вот помню как в сша с ютуба сняли (не 10 млн$ )а 170 млн $ за сбор данных детей.
Еврокомиссия штрафовала гугл на 5 МЛРД долларов. вот это были штрафы.

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Чит Чат

выгодно.. меня тоже забанили. Пошел требовать

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Дмитрий Павлов

Если это правда, то это очень не хороший прецедент.

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Pavel Pavel

Да это же фейк, вы что =)

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Гоня Парадаглидовузишкин

Гугл хороший. В целом экосистема Гугла очень дружественная и понятная для разработчика андроид приложений. Попробовал разрабатывать для айфонов - чуть не прорыгался, такая гадость убогая и неудобная. Так что не хотелось бы чтобы Гугл вообще ушел и перестал выплачивать деньги нам за монетезацию приложений. Простите если может и не совсе в тему ляпнул тут. Но просто что-то захотелось озвучить мысль которая зудила.

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Юрий Другач

Монетизацию канала только им включили?

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Андрей Иванов

Самое важное из статьи не понял: как этот штраф был получен/списан? С какой компании и на какие реквизиты?

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Дмитрий Филиппов

Я думаю Google обидеться на это решение

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Mr Yellow

c 1 апреля всех )

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